Yasal olarak bağlayıcı finansal şartlar için ücretsiz ödeme sözleşmesi şablonları

Ödenmemiş ödemeler. Yanlış anlaşılan şartlar. Kaybolan müşteriler. Tek bir belirsiz "sonra hallederiz" ifadesi nakit akışınızı bozabilir.

Ödeme anlaşması şablonları bu konuda yardımcı olur.

Yazılı bir program, tutar, son teslim tarihi, ödeme yöntemi ve ödemelerin gecikmesi durumunda ne olacağı gibi net şartları belirler. Hizmet sunuyor, mülk kiralıyor veya kredi yönetiyor olsanız da, bir ödeme sözleşmesi zamanınızı, işinizi ve huzurunuzu korur.

Hala gündelik sohbetlere veya e-postalara güveniyorsanız, bir şeylerin gözden kaçması sadece an meselesi. Bu şablonlarla bu sorunu çözelim.

*ödeme Anlaşması Şablonları Nedir?

Ödeme sözleşmesi şablonu, bir tarafın diğerine ödeme yapmayı kabul ettiği şartları özetleyen, kullanıma hazır bir belgedir. Genellikle ödeme tutarı, son teslim tarihi, ödeme yöntemi, faiz oranı, gecikme ücretleri ve geçerli yasal düzenlemeler gibi ayrıntıları içerir.

Bu şablonlar, kredi, hizmet sözleşmesi, kira ödeme veya taksit planı gibi çeşitli finansal düzenlemeler için yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler oluşturmanıza yardımcı olur.

Ödeme anlaşması neden önemlidir?

Ödeme anlaşması, iki taraf arasındaki finansal beklentileri net bir şekilde tanımlar: ne kadar borçlu olunduğu, ödeme tarihinin ne olduğu ve ödemeler yapılmazsa ne olacağı.

Sözlü taahhütleri yazılı ve uygulanabilir şartlara dönüştürerek her iki tarafı da korur. Bu, anlaşmazlık, gecikme ve ödeme yapılmaması olasılığını azaltır ve yasal işlem gerekmesi durumunda belgelenmiş kanıt sağlar.

İyi bir ödeme şablonunu oluşturan unsurlar

İyi bir ödeme sözleşmesi şablonu, her iki tarafı da korumak için açık, ayrıntılı ve yapılandırılmış olmalıdır. Yanlış anlaşılmaları önlemeli ve anlaşmazlık durumunda uygulamanın kolay olmasını sağlamalıdır.

Aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:

Ödeme ayrıntıları: Toplam tutarı, son teslim tarihlerini ve ödeme yöntemini belirtin

Taraf bilgileri: Tam yasal isimleri ve posta adreslerini ekleyin

Şartlar ve takvim: Geri ödeme planını, taksit tarihlerini ve esnekliği ayrıntılı olarak belirtin

*gecikme ödeme koşulları: Gecikme ücretlerini, cezaları ve faizleri tanımlayın

Ön ödeme: Erken ödeme kurallarını (cezalar veya indirimler) açıklayın

Ön tanımlı: Taraflardan biri ödemeyi ihlal ederse veya ödemeyi yapmazsa alınacak önlemleri belirtin

Yasal: Yürürlükteki yasaları, yargı yetkisini ve uyuşmazlıkların çözümünü belirleyin

Yasal Uyarı:Bu kılavuz genel bilgiler ve örnek şablonlar sağlar ve hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Yasalar yargı yetkisi alanına göre değişiklik gösterir. Herhangi bir şablonu (Signaturely veya Signeasy gibi üçüncü taraf seçenekleri dahil) kullanmadan önce, şablonun eyaletinizin/ülkenizin gerekliliklerine (ör. tefecilik/faiz sınırları, bildirim dönemleri, gerekli açıklamalar) uygun olduğunu doğrulayın. Özellikle güvenlik teminatlı krediler, faiz/ücret koşulları veya eyalete özgü kiralamalar için anlaşmaları bir avukata inceletmeyi düşünün.

Sırada izleyeceğiniz: Boş bir sayfayla uğraşmadan temiz ve tutarlı ödeme koşullarına mı ihtiyacınız var? Bu kılavuz, ClickUp'ta AI'yı kullanarak anlaşmaları ve SOP'leri taslak haline getirip biçimlendirip düzeltmenizi, böylece koşulları hızlı bir şekilde belirleyip gidip gelmeyi azaltmanızı sağlar.

Ödeme Anlaşması Şablonlarına Genel Bakış

En İyi Ödeme Anlaşması Şablonları (20 Seçim)

Ücretsiz şablonlar her yerde bulunabilir, ancak bunların hepsi para, kaçırılan son tarihler veya ilk faturadan sonra ortadan kaybolan müşterilerle başa çıkmada işe yaramayabilir. Aşağıdaki özenle seçilmiş ödeme anlaşması şablonları, zaman kazanmak, kaosu önlemek ve sözleşmenizin finansal yönünün mümkün olduğunca sorunsuz işlemesini sağlamak için tasarlanmıştır:

clickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu*

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu ile ödeme koşullarını kolayca takip edin, yönetin ve imzalayın.

Bu, doldurulacak satırları olan sıradan bir Word belgesi değildir. ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu, ş akışınızın içinde yer alır, dışında değil.

Bu, isim ve sayıları girmekle kalmayıp, görevler atayabileceğiniz, son teslim tarihleri belirleyebileceğiniz, hatırlatıcıları otomasyonlayabileceğiniz ve her ödeme durumunu gerçek zamanlı izleme yapabileceğiniz anlamına gelir. Her şey düzenli, bağlantı ve uygulanabilir kalır, böylece sözleşmeleriniz bir klasörde kalmaz, gerçekten uygulanır.

Ödeme sözleşmenizi, projeler, hatırlatıcılar, otomasyonlar ve müşteri ş akışlarıyla bağlantılı, canlı ve takip edilebilir bir belgelere dönüştürebilirsiniz. Her şeyi net, tutarlı ve görünürlükte tutmak için tasarlanmıştır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Geri ödeme planlarını gözden geçirmek için yineleyen görevleri ayarlayın

Tutarlar, yöntemler ve notlar için Özel Alanları kullanın

Paydaşları ekleyerek müşterilerin gerçek zamanlı görünümünde görün ve onlarla işbirliği yapın

Yaklaşan son teslim tarihleri için otomatik e-posta hatırlatıcıları veya uyarıları tetikleyici olarak etkinleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tüm ödeme düzenlemelerini canlı olarak denetlemesi gereken birden fazla müşteriyi yöneten serbest çalışanlar, küçük takımlar veya hizmet sağlayıcılar.

📮ClickUp Insight: %39'u, portföy kariyerini düşünürken en büyük korkularının finansal istikrarsızlık olduğunu söylüyor — belirsizlik en büyük engel. Zamanınızın ve paranızın nereye gittiğini tahmin etmek yerine, ClickUp yerleşik zaman takibi özelliği ile her projeye harcadığınız her saati takip etmenizi sağlar. Görevleri müşteri veya gelir akışına göre etiketleyebilir, faturalandırılabilir saatleri kaydedebilir ve Özel Alanları kullanarak ücretleri veya ödemeleri kaydedebilirsiniz. ClickUp'taki Gösterge Panelleri ile ne kadar zaman harcadığınızı, bunun değerini ve hangi projelerin en karlı olduğunu gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

2. ClickUp Anlaşma Mektubu Şablone

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu ile proje şartlarını ve sorumlulukları haritaleyin.

Temel şartlarla sınırlı olan genel şablonların aksine, bu ClickUp Anlaşma Mektubu Şablonu, işbirliğine dayalı bir yaklaşımı sürdürürken taraflar arasında net beklentiler oluşturmanıza yardımcı olur.

Sadece bir belgenin şartlarını yazmıyorsunuz; proje ilerledikçe sorumlulukları, zaman çizelgelerini ve şartları doğrudan izlenebilir ve düzenlemeyen bir ş akışına ekliyorsunuz. Bu, yeni bir ortaklık veya projeye girerken ve "Anlaştığımızı sanıyordum..." gibi karışıklıklara yer bırakmak istemediğinizde özellikle yararlıdır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar ile projeye özel ödeme maddeleri ekleyin

Özel durumları kullanarak anlaşma aşamalarını izleme

ClickUp Otomasyonları aracılığıyla e-imzaları toplayın ve onayları izleme

Pano görünümünü kullanarak sorumlulukların görsel görünümlerini oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanı: E-postalar veya klasörler arasında güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan netlik isteyen, birden fazla sözleşmeyle uğraşan küçük işler veya yükleniciler.

3. ClickUp Kredi Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kredi Anlaşması Şablonu ile kredi ayrıntılarını güvenlik altına alın ve geri ödeme koşullarını yönetin

Para ödünç alırken veya verirken yanlış anlaşılmalara yer yoktur. ClickUp Kredi Anlaşması Şablonu, boşlukları doldurmanız gereken bir belgedan daha fazlasını sunar; faiz oranından geri ödeme planına kadar her şey için yapılandırılmış bir ş Akışı ayarları sunar.

Bu şablon, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeyi resmileştirmenize yardımcı olurken, kredinin her aşamasını gerçek zamanlı izleme imkanı sunar. Tek seferlik bir kredi veya aylık tekrar eden ödemeler için olsun, her güncelleme, revizyon veya durum değişikliği belgelenir ve görünürlük kazanır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak kredi ayrıntılarını, borç tutarını ve borçlu bilgilerini izleme

Ödeme koşullarını gözden geçirmek veya güncellemek için her bir tarafa görevler atayın

Özel durumları kullanarak krediyi taslaktan imzalanmış ve tamamlandı aşamaya kadar takip edin

Yineleyen görevler ve gösterge panelleriyle kredi ilerlemesini ve ödeme uyumunu izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İç kredileri, ortak finansmanı veya müşteri avanslarını yöneten ve karşılıklı takip gerektirmeyen netlik isteyen bireyler veya işler.

🔎 Biliyor muydunuz? ABD'deki B2B faturalarının %55'i vadesi geçmiştir. Yazılı bir ödeme anlaşması olmadan, son ödeme tarihini uygulamak daha zor hale gelir.

4. ClickUp Satın Alma Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Anlaşması Şablonu ile tek bir yerden anlaşmalar oluşturun, izlemeyin ve imzalayın

Satın alma koşullarını bir e-posta konusunda kaybettiyseniz veya sözleşmeyi masaüstü klasörlerinizde bulamadıysanız, bu şablon tam size göre. ClickUp'ın Satın Alma Sözleşmesi Şablonu, platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, müzakereden imzaya kadar tüm satın alma sürecini yönetmenize yardımcı olur.

Özellikle birden fazla tarafın dahil olduğu veya şartların değişime tabi olduğu durumlarda, şartları tanımlamak, sorumlulukları atamak ve onay adımlarını izleme için tek bir konum sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Ödeme koşullarını, şartlarını veya satıcı bilgilerini kaydetmek için Özel Alanları kullanın

Sözleşme incelemesi, yasal onay ve imzalar için görevler atayın

İlgili her iki taraf için gerçek zamanlı güncellemeler içeren paylaşım bir belge oluşturun

Son tarih hatırlatıcılarını veya yürürlük tarihinden sonra belge paylaşımını otomasyon ile gerçekleştirin

🔑İdeal kullanım alanları: Satın alımları darboğazlar veya karışıklıklar olmadan yönetmek için tekrarlanabilir, dijital öncelikli bir sistem isteyen satıcılar, tedarikçiler veya B2B ortaklarıyla iş yapan işler.

5. ClickUp Satın Alma ve Satış Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma ve Satış Anlaşması Şablonu ile satış koşullarınızı hızlı bir şekilde taslak haline getirin, yönetin ve son haline getirin

ClickUp tarafından hazırlanan bu Satın Alma ve Satış Anlaşması Şablonu, sadece satılan ürünleri liste etmekle kalmaz, satış ve satın alımlar için tüm anlaşma döngüsünü kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Şartları taslak haline getirmek, ödeme ayrıntılarını incelemek, koşulları tanımlamak ve onayları yönetmek için merkezi bir sisteme sahip olursunuz.

Artık PDF'ler, gelen kutuları veya masaüstü klasörleri arasında gidip gelmenize gerek yok. Ödeme tutarından teslimat dönüm noktalarına kadar işlemin her parçası, takımınızın ihtiyaç duyduğu yerde.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar kullanarak ürün veya hizmet özelliklerini kaydedin

Özel durumlar kullanarak inceleme ve onay adımları atayın

Teslimat dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini belirleyin

Platformdan ayrılmadan departmanlar arasında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tek bir gösterge paneli üzerinde tüm devam eden anlaşmalardaki ilerlemeyi ve değişiklikleri izleme

🔑İdeal kullanım alanı: Mal veya hizmetlerin düzenli alım satımını gerçekleştiren işler, kolay işbirliği ve sürüm izleme özelliklerine sahip, tekrarlanabilir bir satış sözleşmesi yapısına ihtiyaç duyar.

6. ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonunu kullanarak net roller ve zaman çizelgeleri belirleyin

Yazılı bir sözleşme olmadan yüklenicilerle çalışmak, çoğu işin göze alamayacağı bir risktir. ClickUp'ın Yüklenici Sözleşmesi Şablonu, ayrıntıları gözden kaçırmadan şartları hazırlamayı, kapsamı tanımlamayı, son tarihleri ayarlamayı ve ödeme düzenlemelerini sabitlemeyi kolaylaştırır.

Word belgeleri ve gelen kutuları arasında sözleşmelerle uğraşmak yerine, yürürlük tarihlerinden yasal işlem maddelerine kadar her şeyi düzenlemek için merkezi bir çalışma alanına sahip olursunuz ve tüm bunlar gerçek zamanlı olarak izlenir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak sorumlulukları ve ödeme koşullarını tanımlayın

Gantt grafikleri ve dönüm noktaları ile teslimatlar için zaman çizelgeleri oluşturun

Geciken ödemeler, sözleşme yenilemeleri veya durum kontrolleri için hatırlatıcıları otomasyon ile otomatikleştirin

İmzalanmış sözleşmeleri tek bir paylaşımlı gösterge panelinde toplayın ve saklayın

Görsel görev yönetimi ile ilgili tarafları ve ilerlemeyi izleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Şeffaf ve uygulanabilir bir sözleşmeye ve net bir hesap verebilirliğe ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, danışmanlar veya üçüncü taraf yüklenicilerle iş yapan işler.

💡 Profesyonel İpucu: RFQ (Teklif Talebi) şablonunu kullanırken, satıcıların yanıtlarını karşılaştırmayı kolaylaştırmak için biçim ve kriterlerinizi standartlaştırın.

7. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile her sözleşmeyi merkezileştirin, izlemeyin ve otomasyon sağlayın

ClickUp'ın bu Sözleşme Yönetimi Şablonu, bir izleme aracından daha fazlasıdır — müşteriler, satıcılar veya iç paydaşlar için tüm aktif sözleşmelerinizin kontrol panelidir. Yenileme tarihlerini, yasal yükümlülükleri veya ödeme koşullarını takip etmek yerine, bu şablon sözleşme yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir sistem sunar.

Bu sözleşme yönetimi şablonu, taslaktan arşive kadar sözleşme yaşam döngüsünü basitleştirmek için tasarlanmış Sözleşme Ana Liste, Talep Formu ve İlerleme Takipçisi gibi görünümler içerir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak sözleşmeleri türüne, departmana veya durumuna göre düzenleyin

Gantt grafiklerinin ve son teslim tarih etiketlerinin kullanıldığı zaman çizelgelerini ve son teslim tarihlerini izleyin

Taslak Oluşturma, İnceleme, Müzakere ve daha fazlası gibi durumlarla ş Akışları oluşturun

Yaklaşan yenilemeler, sona eren süreler veya gerekli revizyonlar için uyarıları ayarlayın

Tüm belgeleri, ödeme talimatlarını ve paydaş notlarını tek bir paylaşımlı merkezde saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla sözleşmeyle uğraşan ve her şeyi tahmin yürütmeden yönetmek için merkezi bir sisteme ihtiyaç duyan hukuk takımları, satın alma yöneticileri ve operasyon sorumluları.

🔎 Biliyor muydunuz? Avrupa'daki iflasların %25'i müşterilerin geç ödemeleriyle ilgilidir . Resmi ödeme anlaşmaları, geç ödemeler kontrolden çıkmadan önce işlere yasal dayanak sağlayarak önleyici bir kalkan görevi görebilir.

8. ClickUp Kira Sözleşmesi Teksas Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu ile Teksas için hazırlanmış, kiracıya hazır kira sözleşmeleri oluşturun

Teksas kira sözleşmeleri kendi kurallarına sahiptir ve bu ClickUp Kira Sözleşmesi Teksas Şablonu, yasal tahminlerde boğulmadan uyumluluğu korumanıza yardımcı olur. Kira koşullarından geç ödeme cezalarına ve her bir tarafın temel sorumluluklarına kadar her şeyi basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Kiracı kayıtlarını saklayabilir, kira son teslim tarihlerini izleyebilir, yenileme hatırlatıcıları ayarlayabilir ve tüm kira sürümlerini tek bir çalışma alanında belgeleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar kullanarak önemli kira şartlarını ve ödeme planlarını kaydedin

Sözleşme yenilemeleri ve son teslim tarihi için hatırlatıcılar atayın

Kiracı profilleri oluşturun ve bunları belirli kira sözleşmelerine bağlayın

Birden fazla kiracı veya birim için mülk özelinde anlaşmaları izlemeyin

Geciken ödemeler, ön ödeme cezaları veya yasal güncellemeler için bildirimleri otomasyonla gerçekleştirin

🔑 İdeal: Teksas'ta kiralamaları yöneten ve faizlerini korumak ve kağıt işlerinde karışıklık yaşamadan yasal olarak güvende kalmak isteyen ev sahipleri, emlak yöneticileri veya emlakçılar.

9. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve ödeme koşullarını tanımlayın

Hizmet tabanlı her iş kendini korumalıdır ve ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu tam da yapılacak olanı yapmak için oluşturulmuştur. Bu şablon, indir bir belgedir; paydaşlarla işbirliği yaparken kapsamı belirleyebileceğiniz, beklentileri yönetebileceğiniz ve ödeme planınızın senkronizasyonunu yapabileceğiniz canlı bir çalışma alanıdır.

Tek seferlik bir proje veya sürekli bir ilişki olsun, bu şablon, herhangi bir iş başlamadan önce her iki tarafın da aynı fikirde olmasını sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Docs ile işin kapsamını , teslim edilecekleri ve zaman çizelgesini tanımlayın

Ödemeleri veya tek seferlik ücretleri tahsil etmek dahil olmak üzere ödeme koşullarını ayarlayın ve izleme

Görev görünümleri ve durum güncellemeleriyle ilerlemeyi izleyin

İşbirliği ve gerçek zamanlı düzenleme için takım üyelerini bölümlere atayın

Anlaşma düzenlemelerini, sürüm geçmişini ve onay dönüm noktalarını merkezileştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri işlerini resmileştirmek ve son dakika sürprizleri veya anlaşmazlıkları önlemek için net ve takip edilebilir bir yönteme ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, ajanslar ve hizmet sağlayıcılar.

10. ClickUp Satıcı Anlaşması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satıcı Anlaşması Şablonu ile satıcı şartlarını, teslim edilecekleri ve ödemeleri netleştirin

İster yeni bir tedarikçiyle çalışmaya başlıyor ister mevcut bir ortaklığı yeniliyor olun, belirsiz beklentiler maliyetli hatalara dönüşebilir. ClickUp'ın Tedarikçi Anlaşması Şablonu, ödeme koşulları, teslimat zaman çizelgeleri, hizmet seviyeleri ve yasal hükümler dahil olmak üzere tüm anahtar ayrıntıları net bir şekilde özetlemenizi sağlar.

Gelen kutusunda veya klasörlerde sözleşme sürümlerini aramak yerine, sorumluluklar, son teslim tarihi ve yapılan her revizyon hakkında tam bir görünürlük elde edersiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar ile satıcı ödeme koşullarını, fiyatlandırma modellerini ve teslimat son tarihlerini tanımlayın

Son teslim tarihi ve öncelik etiketleri ile iç inceleme ve onay görevlerini atayın

Taslak veya İnceleme Aşamasında gibi özel durumlarla değişiklikleri ve ilerlemeyi takip edin

Yorumlar ve otomasyon özelliğini kullanarak gecikmeleri, eksik bilgiyi veya yasal takip işlemlerini işaretleyin

Anlaşma durumuyla ilgili olarak her iki tarafın da aynı bilgilere sahip olması için paylaşılan bir görünüm oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Tedarik sorumluları, operasyon yöneticileri veya anlaşma ş akışları üzerinde yapı, netlik ve tam kontrol gerektiren dış tedarikçilerle çalışan herkes.

🔎 Biliyor muydunuz? Küçük iş sahipleri günlerinin %10'unu ödenmemiş faturaları takip etmekle geçiriyor. Ödeme koşullarını yazılı hale getirmek, önceden net beklentileri ayarleyerek karşılıklı yazışmaları azaltmaya yardımcı olur.

11. ClickUp Borç Hesapları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu ile son teslim tarihlerini ve tedarikçi ödemelerini takip edin

Faturaları takip etmek ve elektronik tabloları incelemek, son teslim tarihini kaçırmanın veya gecikme ücretleri ödemenin en hızlı yoludur. ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu, her tedarikçiyi veya işlemi tek tek yönetmenize gerek kalmadan ödeme yükümlülüklerini izlemek, fatura durumunu izlemek ve Yineleyen görevleri otomasyon ile gerçekleştirmek için size kolay bir kurulum sunar.

Bu şablon, manuel yöntemlerden daha ölçeklenebilir, izlenebilir ve zaman kazandıran bir sürece akıllı bir geçiş sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak faturaları ilk ödeme son teslim tarihi, ödeme türü ve satıcı adına göre kaydedin

Takvim veya liste görünümünde yaklaşan ve gecikmiş ödemeleri görselleştirin

ClickUp'ın otomasyonları ile ödeme hatırlatıcılarını ve takip e-postalarını otomatikleştirin

Tüm borç hesapları sürecini, Başlık Kodlama, Doğrulama ve Yönlendirme gibi durum aşamalarına göre düzenleyin

Indirimli bakiye fırsatlarını veya ek ücretleri izleme yaparak doğru tahminlerde bulunun

🔑 İdeal kullanım alanları: Borçları yönetmek, manuel hataları azaltmak ve tedarikçileri memnun etmek için yapılandırılmış bir sisteme ihtiyaç duyan muhasebeciler, finans takımları veya iş sahipleri.

12. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu ile net, yasal olarak bağlayıcı kira şartları oluşturun

Sağlam bir sözleşme olmadan kiralamaları yönetmek, sigortasız araba kullanmak gibidir: riskli ve pahalıdır. ClickUp Kira Sözleşmesi Şablonu, ev sahiplerine ve emlak yöneticilerine, ilk günden itibaren ödeme koşullarını, kuralları ve sorumlulukları tanımlamak için güvenilir, kullanıma hazır bir yapı sunar.

Kira dökümlerinden güvenlik depozitelerine, erişim haklarına ve geç ödeme cezalarına kadar her şey tek bir ortak gösterge paneli üzerinde belgelenebilir ve izlenebilir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Özel Alanlar'ı kullanarak kira tutarlarını, son teslim tarihlerini, ücretleri ve depozitoları kaydedin

Kira sözleşmesi hazırlama, kiracı ile iletişim ve sözleşme güncellemeleri için görevler atayın

Otomasyon ile kira yenilemeleri ve rutin incelemeler için hatırlatıcılar ayarlayın

İmzalanmış sözleşmeleri, mülk fotoğraflarını ve güncellemeleri tek bir yerde saklayın

Anlaşma zaman çizelgelerini izlemek için Belge, Liste Görünümü ve Gantt grafiklerinizi kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan, net, düzenli ve uygulanabilir bir kira kurulumunu tercih eden bağımsız ev sahipleri, emlak yöneticileri veya kiralama acenteleri.

🔎 Biliyor muydunuz? Şirketlerin yalnızca %44'ü birkaç AR görevini bile otomatikleştirmiştir. Güçlü bir ödeme anlaşmasını otomasyonla birleştirmek, daha hızlı takip, daha az hata ve borçların daha iyi izlemeyi sağlar.

13. ClickUp Freelance Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Freelance Fatura Şablonu ile müşterilerinize daha hızlı fatura kesin ve her ödemeyi izleme

Geciken ödemeler ve dağınık hesap tabloları, serbest çalışma momentumunuzu bozabilir. ClickUp Serbest Çalışma Fatura Şablonu, faturalandırma sürecinizi net, basit ve tek bir yerde tutar.

Bu sistem, platformlar arasında sürekli geçiş yapmadan hizmetleri kaydetmenize, son teslim tarihlerini izlemenize, hatırlatıcılar göndermenize ve takip yapmanıza olanak tanır. Ödeme koşullarından müşteri bilgilerine kadar her şey düzenli bir şekilde saklanır ve gerektiğinde erişilebilir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Her faturayı müşteri bilgileri, ücretler ve hizmet özetleri ile özel hale getirin

Ödenmemiş faturalar veya gecikmiş ödemeler için otomatik hatırlatıcıları ayarlayın

Beklemede, Ödenmiş veya özel durumları kullanarak fatura ilerlemesini izleyin

ClickUp'tan ayrılmadan zaman çizelgelerini izleme ve takip mesajları gönderin

Geçmiş faturalar ve ödemelerin tam arşivini tek bir yerde saklayın

🔑 İdeal: Ne kadar çok müşterisi olursa olsun, faturalama sürecini profesyonel, verimli ve tamamen kontrol altında tutmak isteyen serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler.

💡Profesyonel İpucu: Çevrimiçi işlemleri yönetirken, yalnızca ödeme ağ geçidinize güvenmeyin; test ve ödeme sistemlerinizle doğrudan entegrasyon sağlayan iş yönetimi yazılımı kullanın. ClickUp, işlemleri kolaylaştırır ve finans, destek ve ürün takımlarındaki tutarsızlıkları gerçek zamanlı olarak belirlemeye yardımcı olur.

14. ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu ile net ve doğru faturalar gönderin

Birden fazla müşteri ve projeyle uğraşıyorsanız, işinizi yavaşlatan karmaşık bir faturalama süreci son ihtiyacınız olan şeydir. ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu, işiniz için fatura kesmeyi, her şeyi düzenli tutmayı ve ödemenizi zamanında almayı kolaylaştırır.

Ödeme koşullarından vergi dökümlerine ve son teslim tarihlerine kadar her şey, iş yükünüz arttıkça ölçeklenebilen basit bir iş akışına entegrasyonlarla birleştirilmiştir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Hizmetler, oranlar, vergiler ve ücretler için Özel Alanlar ile faturaları doldurun ve izleme

Beklemede ve Ödenmiş durumlarını kullanarak hala ödenmemiş olanları izleme

Ödenmemiş faturalar ve durum değişiklikleri için e-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Tüm sözleşmeleri, faturaları ve müşteri bilgilerini (bilgi) tek bir paylaşımlı çalışma alanında saklayın

Yerleşik görünümler ve filtreler kullanarak projelerdeki finansal geçmişe kolayca erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: Her işlemi tek tek yönetmeden veya müşterilerden ödeme talep etmeden faturalama sürecini kontrol altında tutmak isteyen bağımsız yükleniciler ve danışmanlar.

15. İmza Ödeme Anlaşması Şablon

imza aracılığıyla

Signaturely'nin Ödeme Anlaşması Şablonu, basitlik ve yasal bütünlük gözetilerek tasarlanmıştır. İndir, doldurulabilir bir sözleşmeye ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, kredi verenler veya küçük iş sahipleri için mükemmeldir.

PDF ve Word biçimlerinde mevcuttur ve tüm anahtar bölümleri kapsar: borç tutarı, geri ödeme planı, ön tanımlılar, değişiklikler ve geçerli hukuk. Hızlı, gereksiz ayrıntılar içermeyen, hemen gönderilebilecek, imzalanabilecek ve saklanabilecek bir sözleşmeye ihtiyacınız olduğunda idealdir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Ödeme koşullarını, borç tutarını ve son teslim tarihlerini açıkça tanımlayın

Borçlu herhangi bir taksiti ön tanımlı olmadığı takdirde ne olacağını belirtin

Fesih, uyuşmazlık çözümü veya geçerli hukuk ile ilgili özel maddeler ekleyin

Yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme için ilgili tüm tarafların imzalarını toplayın

Esnek özelleştirme için Word'de indir ve düzenleme

🔑 İdeal kullanım alanı: Basit, profesyonel düzeyde bir ödeme sözleşmesine ihtiyaç duyan herkes, tamamlanan bir platforma giriş yapmadan birkaç dakika içinde sözleşmeyi indirip düzenleyebilir ve gönderebilir.

💡Profesyonel İpucu: Faturayı gönderdikten sonra sessizliğe güvenmek yerine, borçlunun ödeme talebinin alındığını 48 saat içinde onaylamasını gerektiren bir madde ekleyin. Bu küçük satır, taahhüdü onaylamak için yasal bir tetikleyici oluşturur.

16. Signeasy Ödeme Anlaşması Şablonu

signeasy aracılığıyla

Signeasy'nin Ödeme Anlaşması Şablonu sadece sayıları yazmakla kalmaz, geri ödeme koşullarını, imzaları ve dijital belge yönetimini ele almak için tam hizmet sunan bir araçtır.

Krediler, kira sözleşmeleri veya hizmet ödemeleri ile ilgileniyor olun, bu şablon alacaklılara ve borçlulara borcu yönetmek ve anlaşmazlıkları önlemek için yasal bir çerçeve sunar. Tek bir platformdan özelleştirebilir, imzalayabilir ve gönderebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Kredi ayrıntılarını, ödeme sıklığını, faiz oranını ve ihlal koşullarını kaydedin

Gecikme ödemelerini ve fesih maddelerini net bir şekilde tanımlayın

Ödeme yöntemi, imzalar ve geçerli yasalar için alanları özelleştirin

Ayrıntılı geri ödeme planını ek dosya olarak ekleyin

Belge durumunu takip edin, hatırlatıcılar gönderin ve yasal olarak bağlayıcı e-imzalar toplayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Evrak işlerini atlamak, ödeme karmaşasını önlemek ve borç sözleşmelerini tamamen dijital bir akışla resmileştirmek isteyen girişimciler, küçük iş sahipleri veya bireyler.

17. PandaDoc Basit Ödeme Anlaşması Şablonu

pandaDoc aracılığıyla

PandaDoc'un Basit Ödeme Anlaşması Şablonu, kullanıma hazır, hızlı, yazdırılabilir ve yasal olarak geçerli bir sözleşmeye ihtiyaç duyan herkes için uygundur.

Kişisel kredi, iş işlem veya yapılandırılmış ödeme anlaşması olsun, bu ücretsiz şablon kredi tutarı ve faiz oranından ödeme yöntemine, gecikme ücretlerine ve ihtilaf maddelerine kadar her şeyi özetler. Ayrıca, doğrudan platformda e-imza ekleyebilirsiniz.

🌟 Neden seveceksiniz:

Borç tutarını, geri ödeme planını ve son teslim tarihlerini açıkça belgelendirin

Gecikme cezaları veya diğer ücretlerin tetikleyici durumunu belirleyin

Ayrılabilirlik, fesih ve geçerli hukuk gibi temel yasal bölümleri ekleyin

PandaDoc'un yerleşik eSign aracını kullanarak dijital imzalar ekleyin

Kişisel kayıtlarınız veya çevrimdışı kullanım için gerektiğinde sözleşmeyi indir veya yazdırın

🔑 İdeal kullanım alanları: PDF dışa aktarma ve çevrimiçi imza özelliği ile yasal olarak yapılandırılmış bir sözleşme isteyen serbest çalışanlar, ev sahipleri veya küçük işler.

💡 Profesyonel İpucu: Ödemenin X günden fazla gecikmesi durumunda, ödeme çözülene kadar tüm hizmetlerin veya teslimatların geçici olarak askıya alınacağını belirten bir hizmet durdurma maddesi ekleyin. Bu madde agresif değildir, ancak sınırlar belirler ve size bir miktar avantaj sağlar.

18. eSignMyDocuments Ödeme Planı Anlaşması Şablon

eSign aracılığıyla

Taksitli geri ödemelerle iş yapıyorsanız, eSign.com'un bu Ödeme Planı Anlaşması Şablonu, aylık, haftalık veya özel olmak üzere yapılandırılmış bir geri ödeme planının tüm temel bileşenlerini ele almak üzere tasarlanmıştır.

Tekrarlayan ödemeler ve olası cezalar konusunda netlik sağlanması iş anlaşmalarının anahtar noktası olan kişisel krediler, gayri resmi finansman veya iş anlaşmaları için mükemmeldir.

🌟 Neden seveceksiniz:

Kredi tutarını, faiz oranını ve geri ödeme sıklığını belirtin

Ön tanımlı, gecikme ücretleri ve ön ödeme cezaları için net şartlar belirleyin

İndirimli bakiye, kefil veya erken ödeme koşulları gibi isteğe bağlı maddeler ekleyin

Ödeme yöntemi ve son teslim tarihi hakkında özel talimatlar ekleyin

Düzenleme ve çevrimdışı kullanım için PDF, Word veya ODT biçimlerinde indirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Esnek, yazdırılabilir, net beklentiler ve yasal güvenceler içeren bir sözleşme isteyen bireyler, arkadaşlar veya küçük iş kredi verenler.

19. Contractbook Ödeme Anlaşması Şablon

contractbook aracılığıyla

Contractbook Ödeme Anlaşması Şablonu, alacaklı (Borçlu) ve borçlu arasındaki borç yükümlülüklerini özetlemek için ayrıntılı, özelleştirilebilir bir yapı sunar.

E-imza ve akıllı alanlar için yerleşik destek sunan bu şablon, bireylerin ve işlerin geri ödeme planlarını kolaylıkla resmileştirmelerini sağlar.

🌟 Neden seveceksiniz:

Ek A'da borç tutarını, geri ödeme yöntemini ve özel ödeme planını tanımlayın

Geciken ödemeler için net bir hızlandırma maddesi ayarlayın (ör. 15 gün gecikme durumunda tam bakiye ödenir)

Tazminat, hakların devri, feragat ve uyuşmazlık çözümü ile ilgili maddeler ekleyin

Yalnızca her iki tarafın yazılı onayı ile değişiklik yapın

İleride başvurmak üzere sözleşmeyi Contractbook'ta saklayın ve izleme yapın

⚖️ Yasal Not: Hızlandırma maddeleri yerel yasalarla kısıtlanabilir; uygulamadan önce geçerliliğini teyit edin.

🔑 İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış ödeme planlarını resmileştirmek ve yönetmek isteyen serbest çalışanlar, küçük iş sahipleri veya kredi verenler.

💡 Profesyonel İpucu: Hizmet sunuyorsanız (serbest veya tam kapsamlı ajans), sağlam bir hizmet sözleşmesi yazmayı bilmek vazgeçilmezdir. Açık ve iyi yapılandırılmış bir sözleşme sizi kapsam genişlemesi, gecikmiş ödemeler ve uyumsuz beklentilerden korur. Hizmet sözleşmesi yazmayı ve sözleşmede bulunması gereken maddeleri öğrenin.

20. SignWell Ödeme Anlaşması Şablonu

signWell aracılığıyla

SignWell'in Ödeme Anlaşması Şablonu, alacaklı ve borçlu arasındaki şartları hızlı bir şekilde sabitlemek için tasarlanmış basit bir düzenle işleri sıkı ve odaklanmış tutar. Dil, yasal ağırlık taşıyacak kadar resmi, ancak hukukçu olmayanların anlayabileceği kadar basittir.

Aşırı biçimlendirme veya dolgu ile şişirilmemiştir, sadece temel unsurlar içerir: borç tutarı, ödeme planı, ön tanımlı koşullar ve feragat maddeleri ve yargı yetkisi notları gibi yasal korumalar. Belge, e-imza için hazırdır, bu da PDF'leri karıştırmadan birkaç dakika içinde çevrimiçi olarak anlaşmaları sonuçlandırmak istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

🌟 Neden seveceksiniz:

Kredi tutarını, koşullarını ve sorumlulukları tanımlayın ve belgelendirin

Yasal tahminlerde bulunmadan yargı yetkisi, tazminat ve ön tanımlı maddeleri ekleyin

İmza için gönderin ve her iki taraf da imzaladığında bildirim alın

Anlaşma tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde indirin veya saklayın

🔑 İdeal kullanım alanları: serbest çalışanlar, küçük iş sahipleri veya avukat tutmadan yasal olarak geçerli, hızlı imzalanabilir bir ödeme sözleşmesine ihtiyaç duyan kişiler.

clickUp ile ödeme koşullarını kusursuz hale getirin*

Eksik ödeme koşulları veya belirsiz beklentiler sadece kafa karışıklığına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda zaman, para ve güven kaybına da yol açar. Bu 20 ödeme sözleşmesi şablonu, tam da bunu önlemek için oluşturulmuştur.

İster müşteri faturalarını yönetiyor, ister bir kredi ayarlıyor, ister bir yüklenici veya satıcı için sözleşme taslağı hazırlıyor olun, ClickUp şablonu (ve birkaç ekstra özellik) finansal taahhütleri yasal ve operasyonel olarak oluşturmanızı, izlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır.

Otomasyondan e-imzalara ve görev izleme sistemine kadar her şey dahildir. PDF'lerin ve dağınık e-postaların karmaşasından kurtulun ve ödeme sürecinizi baştan sona kolaylaştırın.

Ödeme koşullarınızı kontrol altında tutmaya hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Ödeme Anlaşması Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet, her iki tarafça imzalandığında ve yerel yasalara uygun olduğunda.

Çoğu zaman evet, ancak oranlar ve açıklamalar düzenlenmiştir — bulunduğunuz yargı bölgesini kontrol edin.

Sözleşmenizde çözüm yolları (gecikme ücretleri, hızlandırma, hizmetlerin askıya alınması veya tahsilatlar) belirtilmelidir.

Her zaman değil, ancak büyük meblağlar, güvenlikli krediler veya eyalete özgü kiralamalar için yasal inceleme yapmak akıllıca olacaktır.