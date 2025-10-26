2025'te Belge Otomasyonu için En İyi 11 IDP Yazılımı

ankete katılanların %48'i belgeleri hızlı bir şekilde bulmakta zorlandıklarını, %47'si ise şirketlerinin çevrimiçi dosyalama sistemini kafa karıştırıcı ve etkisiz bulduklarını belirtiyor. Bunun sonucu olarak zaman kaybı, iş süreçlerinde verimlilik kaybı ve daha fazla insan hata ortaya çıkıyor.

Akıllı Belge İşleme (IDP) yazılımı, manuel belge işleme ihtiyacını ortadan kaldırarak bu sorunu çözmeye yardımcı olur.

Yapılandırılmamış dosyalardan anahtar bilgileri otomatik olarak alır ve bunları düzenli, kullanılabilir verilere dönüştürür. Bu sayede takımınız arama yapmak için daha az zaman harcayarak, mevcut sistemlerinize akış içinde aktarılan doğru bilgilerle daha fazla zaman geçirebilir.

Bu makalede, belge yoğun görevleri basitleştirebilen, tekrarlayan veri girişini azaltabilen ve halihazırda kullandığınız araçlarla entegrasyonlar sağlayabilen en iyi IDP yazılım seçeneklerinin bir özetini bulacaksınız.

En İyi 10 IDP Yazılımına Genel Bakış

İşte, birkaç anahtar özellik, ek özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi IDP yazılım çözümlerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli belge yönetimi, otomatikleştirilmiş ş Akışları ve takım işbirliği AI belge oluşturma, bağlamsal yardım, OCR entegrasyonu, otomasyonlar, şablonlar Ücretsiz planlar; kurumsal için özel özelleştirmeler ABBYY AI destekli veri çıkarma ve süreç zekası Önceden eğitilmiş yapay zeka, çok dilli OCR, süreç madenciliği, tak ve çalıştır becerileri Özel fiyatlandırma UiPath IDP ile RPA'yı birleştirme Uçtan uca botlar, insan dahil doğrulama, özel modeller, kod gerektirmeyen araçlar Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar IBM Datacap Kurumsal düzeyde çok kanallı yakalama NLP, ML çıkarma, rol tabanlı redaksiyon, bulut/yerinde dağıtım Özel fiyatlandırma Microsoft Azure Esnek kurumsal AI belge ş Akışı Önceden oluşturulmuş ve özel modeller, Power Automate, güvenlik uyumluluğu Özel fiyatlandırma Google Document AI Üretken AI destekli çıkarma Hazır işlemciler, özel araçlar, BigQuery/Vertex AI entegrasyonu Özel fiyatlandırma Appvia Güvenli bulut tabanlı geliştirici self servisi Guardrails, Kubernetes orkestrasyonu, çoklu bulut görünürlük Özel fiyatlandırma Rossum AI öncelikli kağıtsız ş Akışları Şablonsuz yakalama, doğrulama, düşük kodlu uzantılar ve entegrasyonlar Özel fiyatlandırma Infrrd SLA odaklı dokunmadan işleme 7/24 işleme, AI doğrulama, akıllı görüntü algılama Özel fiyatlandırma Docsumo Temassız ş Akışı ve yüksek hacimli çıkarma Akıllı tablolarda, önceden eğitilmiş modellerde, özel ş akışlarında, gerçek zamanlı gösterge paneli Kullanıcı başına aylık 199 $'dan başlayan ücretli planlar Nanonets Esnek AI ş Akışı, yüksek doğruluk AI OCR, kod gerektirmeyen karar motorları, entegrasyonlar, hızlı ROI Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

IDP Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Her iş yerinde, çalışanlar bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde erişebilmelidir. Ancak akıllı belge işleme olmadan, takımlar düzensiz dosyaları aramakla çok fazla zaman harcarlar.

Aslında, çalışanların neredeyse üçte ikisi bulamadıkları bir belgeyi yeniden oluşturmak zorunda kalmış ve çoğu haftada dört saatten fazla zamanını dijital dosyaları aramakla geçirmiştir.

Doğru IDP yazılımı, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve optik karakter tanıma teknolojilerini kullanarak süreç belgelerini otomasyonla gerçekleştirir, dosyaları sınıflandırır ve ilgili verileri doğru bir şekilde çıkararak bu israfı azaltır.

Akıllı belge işleme çözümü seçerken, şu belge otomasyon yazılımı özelliklerine dikkat edin:

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler için doğru veri çıkarma

mevcut sistemlerle* ve diğer iş sistemleriyle kolay entegrasyonlar

Hassas verileri korumak için güçlü güvenlik özellikleri

Büyük hacimler için ölçeklenebilir otomasyonlu belge işleme

Manuel belge işlemeyi azaltmak için basit kurulum ve kullanıcı dostu ş Akışı

🧠 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %66'sı halihazırda otomasyonu deniyor. ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları, takımınızın yoğun işlere daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırabilmesi için günlük görevleri nasıl otomatikleştirebileceğinizi gösterir.

En İyi 11 IDP Yazılımı

Eski manuel veri girişinde boğulmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz?

İşte, otomasyon ile işinizi ileriye taşıyacak en iyi 11 IDP yazılım programı.

1. ClickUp (Takımlar arası ş Akışı yönlendirme ve belge işbirliği için en iyisi)

AI destekli ClickUp Docs ile dağınık notları ve taslakları net, yapılandırılmış belgelere dönüştürün

Bir Reddit kullanıcısı, ideal IDP yazılımını tanımlarken bunu mükemmel bir şekilde ifade ediyor:

Bugün bir IDP çözümü seçmem gerekirse, olasılıkla kanıtlanmış bir geçmişe sahip, sürekli gelişen ve yeni teknolojilere uyum sağlayan ticari bir çözüm olurdu.

Bugün bir IDP çözümü seçmem gerekirse, olasılıkla kanıtlanmış bir geçmişe sahip, sürekli gelişen ve yeni teknolojilere uyum sağlayan ticari bir çözüm olurdu.

ClickUp tam da bunu sunuyor.

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, akıllı belge işleme, AI destekli içerik ve otomatikleştirilmiş iş akışlarını bir araya getirir. Ayrıca, takımların hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri işleyebilmesi için güçlü entegrasyonlar sunar.

*clickUp Docs ile AI destekli belgeler oluşturun ve paylaşım yapın

ClickUp Brain tarafından desteklenen ClickUp Docs, statik dosyaları akıllı belgeler haline getirir.

Takımlar, doğal dil işlemeyi kullanarak taslaklar oluşturabilir, uzun proje güncellemelerini özetleyebilir veya yoğun teknik metinleri herkesin anlayabileceği açık talimatlara dönüştürebilir.

Örnek, bir ürün ekibi sprint notlarını dakikalar içinde yapılandırılmış proje belgelerine dönüştürebilir. Benzer şekilde, bir destek ekibi tekrarlayan sorgulardan anında bilgi bankası makaleleri oluşturabilir.

ClickUp Brain ile bağlamsal yardım alın

ClickUp Brain ile görevleri, yorumları ve güncellemeleri anında arayın, böylece takımınız bilgi aramakla zaman kaybetmesin.

İçerik oluşturmanın ötesinde, ClickUp Brain, ihtiyacınız olduğu anda ilgili bilgileri ortaya çıkaran bağlamsal hizmetler sunar.

Bir belge taslağı hazırlıyor, bir projeyi inceliyor veya cevaplar arıyor olsanız da, ClickUp Brain çalışma alanınızın tamamından ilgili görevleri, yorumları ve kaynakları toplayarak ayrıntıları aramak için harcadığınız değerli zamanı azaltır.

ClickUp Brain'de sorularınıza saniyeler içinde yanıt bulabileceğiniz bir video:

ClickUp, Brain Max ile daha da güçlü hale geliyor. Bununla şunları yapabilirsiniz: Birleştirilmiş arama: ClickUp, Google Drive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda ve ayrıca web'de sözleşmeleri, faturaları ve önemli belgeleri anında bulun.

Konuşma metin dönüştürme: Sesli komutları kullanarak belgeleri ellerinizi kullanmadan yükleyin, düzenleyin ve geri getirin, böylece belge işlemeyi daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirin.

Hepsi bir arada AI çözümü: ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız birçok aracı, ş akışlarınızı anlayan ve tekrarlayan belge görevlerini otomasyon ile gerçekleştiren tek bir kurumsal platformla değiştirin. Brain MAX, işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan bir AI Süper Uygulamasıdır. AI araçlarının karmaşasından kurtulun, sesinizi kullanarak işlerinizi tamamlayın, politika belgeleri oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın. Belge yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanmış, bağlamsal masaüstü yardımcınız.

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları kullanarak ş akışlarınızı otomatikleştirin

ClickUp otomasyonlarını kullanarak belgeleri yönlendirin, onay tetikleyicilerini tetikleyin ve görevleri otomatik olarak atayarak tekrarlayan işleri azaltın.

Manuel aktarımlar, kaybolan dosyalar ve tekrarlayan güncellemeler iş süreçlerini yavaşlatabilir. ClickUp Otomasyonları, rutin adımları otomatik olarak gerçekleştirir. Gönderilen bir belge, manuel müdahaleye gerek kalmadan incelemeleri, onayları veya paydaş uyarılarını tetikleyici olabilir.

Yüzlerce gider raporunu işleyen bir finans ekibi düşünün. ClickUp ile, taranmış bir fatura sisteme girdiğinde, otomasyon onu finans departmanına atayabilir, son teslim tarihi etiketiyle etiketleyebilir ve onaylandıktan sonra ödeme durumunu güncelleyebilir. Evet, bu kadar kolay!🚀

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, tekrarlayan süreçleri yönetebilen, soruları yanıtlayabilen ve hatta belge içeriğine veya kullanıcı sorgularına göre eylemleri tetikleyici olan otomatik AI ajanlarının özelliklerini de sunar. Bu ajanlar arka planda işleyerek bir sonraki adımları proaktif olarak önerir ve uygular. Bu, rutin görevler ve bilgi alımı otomatik olarak yönetilirken takımların daha değerli işlere odaklanma fırsatı sunar.

ClickUp Özel Alanları ile OCR entegrasyonunu deneyin

Taranan belgelerden verileri ayıklayın ve kolay izleme için doğrudan görevlere ve özel alanlara aktarın

ClickUp, Google Drive, Zapier veya diğer bağlı uygulamalar aracılığıyla OCR araçlarıyla kolayca entegre olur. Takımlar, kağıt belgeleri veya banka hesap özetlerini tarayabilir, OCR ile anahtar verileri çıkarabilir ve bu verileri izleme için doğrudan ClickUp Görevleri veya ClickUp Özel Alanlarına aktarabilir.

Örnek, bir hukuk takımının taranmış sözleşmeleri depolayabileceği ve tarihleri, tarafları ve koşulları ClickUp içinde aranabilir alanlar olarak otomatik olarak yakalayabileceği belirtilmiştir.

ClickUp'ın bilgi yönetimi ve Bağlantılı Arama özelliği ile işlerinizi kolayca tamamlayın

IDP'de anahtar zorluk, yalnızca verileri çıkarmak değil, bunları takımlar için anında erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmektir. ClickUp Bağlantılı Arama, aşağıdakilerle bu boşluğu doldurur:

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak tek bir aramayla Slack, e-posta ve proje araçlarından bilgi alın

Birleştirilmiş arama: Yüklenen tüm belgeler, çıkarılan veriler ve ilgili görevler veya ş akışları arasında anında arama yapın.

Bağlamsal Soru-Cevap: Kullanıcılar doğal dilde sorular sorabilir (ör. "Satıcı X'in 2. çeyrekteki tüm faturalarını göster") ve sadece belge liste değil, doğrudan cevaplar alabilirler.

Entegre bilgi: Çıkarılan belge verilerini proje görevleri, yorumlar ve bilgi tabanlarıyla bağlantılandırır, böylece takımlar araçlar arasında geçiş yapmadan içgörüler üzerine harekete geçebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Belge oluşturmak harika bir şeydir. Ancak bunları uzun vadeli, güvenilir bilgiye dönüştürmek, en iyiyi iyiden ayıran şeydir. En iyi olmak ister misiniz? O zaman ClickUp'ın Bilgi Yönetimi özelliklerine başvurun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli yazma ve akıllı özetler ile dağınık notları düzgün belgelere dönüştürün.

ClickUp Brain'in bağlamsal yardımıyla yüzey ile ilgili görevleri ve yorumları anında ortaya çıkarın.

Kolay belge yönetimi ş akışlarıyla belge yönlendirme, onaylar ve görev devri işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin.

OCR araçlarını entegre ederek kağıt veya taranmış belgelerden anahtar verileri yakalayın.

Adımları, sahipleri ve revizyonları standartlaştırmak için Süreç Planı Belgesi gibi şablonları kullanın.

ClickUp sınırları

Tam veri çıkarma için üçüncü taraf OCR gerektirir

Gelişmiş otomasyonların öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 4,7/5 (9.400'den fazla yorum)

Capterra 4. 6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları not etti:

ClickUp, kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedefler ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlar.

ClickUp, kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedefler ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Dağınık dosya sürümlerini aramaktan bıktınız mı? " Belge Sürüm Kontrolü Neden Önemlidir? " blog yazısı, takımınızın hangi dosyanın son sürüm olduğunu tahmin etmekle zaman kaybetmemesi için tüm belgeleri düzenli ve güncel tutmanın yollarını gösterir.

2. ABBYY (AI destekli veri çıkarma ve süreç zekası için en iyisi)

via ABBYY

Faturalar, talepler veya düzinelerce biçim ve dilde müşteri evraklarıyla uğraşırken manuel belge işleme, takımların hızını düşürür. ABBYY, şirketlerin tekrarlayan veri girişi görevlerini otomatik veri çıkarma ile değiştirmelerine yardımcı olur.

Örnek olarak, bir hesap ödeyici takım ABBYY Vantage'ı kullanarak fatura verilerini otomatik olarak yakalayabilir, satın alma siparişleriyle eşleştirebilir ve inceleme için istisnaları işaretleyebilir. Sigorta şirketleri, formları sınıflandırarak, talep sayılarının gibi anahtar ayrıntıları çıkararak ve bunları minimum manuel temas noktasıyla doğru yöneticiye yönlendirerek binlerce talebi daha hızlı işleyebilir.

ABBYY bunu süreç zekasıyla birleştirerek, operasyon liderlerinin darboğazların tam olarak nerede olduğunu görmelerini ve bunları gidermelerini sağlar.

ABBYY'nin en iyi özellikleri

Her türlü belgeden veri çıkararak fatura işleme, kayıt ve talepleri otomasyon ile gerçekleştirin

Önceden eğitilmiş AI modelleri, farklı biçimleri, dilleri ve el yazısını yüksek doğrulukla işler

Süreç madenciliğini IDP ile birleştirerek gecikmeleri, gizli maliyetleri ve ş akışlarını kolaylaştırmanın yollarını bulun

ABBYY Marketplace'i kullanarak tak ve çalıştır özellikli belge becerilerini indirin ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayın

Kağıt belgeleri ve taranmış dosyaları, temel sistemleriniz için hazır yapılandırılmış verilere dönüştürün

ABBYY sınırları

Özel ş Akışları için uzman kurulum gerekebilir

Yalnızca daha geniş otomasyon projeleriyle birlikte kullanıldığında en uygun sonuçları verir

ABBYY fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ABBYY derecelendirmeleri ve yorumları

G2 4,5/5 (340'tan fazla yorum)

Capterra 4,7/5 (420+ yorum)

Kullanıcıların ABBYY hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları vurguladı:

ABBYY FineReader Engine, fiziksel belgeleri taramak için çok şık, sade ve kullanımı kolay bir çözüm sağlar. Programda gereksiz özellikler çok azdır; yalnızca en çok kullanılan seçenekler sunulur.

ABBYY FineReader Engine, fiziksel belgeleri taramak için çok şık, sade ve kullanımı kolay bir çözüm sağlar. Programda gereksiz özellikler çok azdır; yalnızca en çok kullanılan seçenekler sunulur.

📖 Ayrıca okuyun: Belgeleme için AI'yı kullanma

3. UiPath (IDP ile robotik süreç otomasyonunu birleştirmek için en iyisi)

via UiPath

Tekrarlayan evrak işleri ve birbirinden bağımsız uygulamalarla boğuşan takımlar, belge verilerinin hala manuel kontrole ihtiyaç duyduğu durumlarda otomasyonu ölçeklendirmekte zorlanırlar. UiPath, akıllı belge işleme, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonunu (RPA) tek bir güvenlik platformunda birleştiren Document Understanding modülüyle bu sorunu doğrudan ele alır.

Örnek, yüksek hacimli talep formlarını işleyen bir sigorta şirketi, UiPath'in robotlarını kullanarak taranmış gönderileri okuyabilir ve poliçe sayılarını, talep tutarlarını ve müşteri bilgilerini gibi anahtar ayrıntıları çıkarabilir. Herhangi bir tutarsızlık, hızlı bir şekilde insan tarafından incelenmek üzere işaretlenebilir.

Benzer şekilde, sağlık hizmeti sağlayıcıları PDF ayrıştırıcıyı kullanarak farklı biçimlerdeki hasta kayıtlarını yakalayabilir ve bunları otomatik olarak doğru takıma yönlendirebilir, böylece idari iş yükünü azaltabilir.

UiPath'in en iyi özellikleri

RPA botlarını akıllı belge işleme yazılımıyla birleştirerek karmaşık ş akışlarını uçtan uca otomasyonla gerçekleştirin

Yapay zeka destekli modeller kullanarak yapılandırılmamış verileri, el yazısı formları ve taranmış dosyaları işleyin

Action Center ile istisnaları doğrulayın, böylece takımlar otomasyon akışlarını bozmadan sınır durumlarını yönetebilirler

İş kullanıcıları için kod gerektirmeyen araçlarla hızlı bir şekilde özel belge modelleri oluşturun ve eğitin

Doğrudan işleme için CRM, ERP ve diğer iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

UiPath sınırları

Özel ayıklama modellerini eğitmek için önceden zaman ayırmanız gerekir

RPA deneyimi olmayan takımlar için karmaşık gelebilir

Bazı gelişmiş AI eklentileri için ayrı lisanslama gerekebilir

UiPath fiyatlandırması

Temel plan : Kullanıcı başına aylık 25 $

Standart : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2 4. 6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra 4. 6/5 (700+ yorum)

Kullanıcıların UiPath hakkında söyledikleri

Bu Reddit incelemesi paylaşım oldu:

UiPath studio'yu birkaç gün denedikten sonra, ürünlerinden gerçekten çok etkilendim. Ayarladığım otomasyonlarla web'de gezinme ve entegrasyonları kullanarak bilgileri doğrudan taşıma gibi bir bot gibi çalışabiliyor.

UiPath studio'yu birkaç gün denedikten sonra, ürünlerinden gerçekten çok etkilendim. Ayarladığım otomasyonlarla web'de gezinme ve entegrasyonları kullanarak bilgileri doğrudan taşıma gibi bir bot gibi çalışabiliyor.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derinlemesine ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 oranında azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti. ”

4. IBM Datacap (Kurumsal çok kanallı yakalama için en iyisi)

IBM aracılığıyla

Kağıt kullanımının yoğun olduğu sektörler, formları yeniden girmek ve taranmış dosyaları bağlantısız sistemler arasında yönlendirmek için hala çok fazla zaman harcıyor.

Peki, IBM Datacap'ın farklı olarak yapacağı nedir? Akıllı belge işleme, makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi birleştirerek her tür belgeyi yakalar, sınıflandırır ve yönlendirir.

Örnek, bir talep işleme takım, tablette el yazısı formların fotoğraflarını çekebilir ve Datacap'ın yapay zekası, gizlilik için rol tabanlı redaksiyon ile anahtar veri alanlarını çıkarabilir. İşlenen verilerin akışı daha sonra doğrudan vaka yönetim sistemine aktarılır.

IBM Datacap'ın en iyi özellikleri

Tarayıcılar, e-posta, mobil cihazlar ve uygulamalardan çok kanallı yakalama özelliğini destekleyin.

NLP ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık veya alışılmadık düzenlerden veri çıkarın.

İşleme sırasında hassas verileri korumak için rol tabanlı redaksiyon uygulayın.

Temiz verileri diğer IBM iş otomasyon araçlarıyla doğrudan entegre edin.

Esnek ölçeklendirme için Datacap on Cloud ile bulutta dağıtın.

IBM Datacap sınırları

Sektöre özgü ş akışları için gelişmiş yapılandırma gerekebilir.

Yalnızca temel belge işleme ihtiyacı olan küçük takımlar için ağır gelebilir.

IBM ekosisteminin ötesindeki entegrasyonlar için ek kurulum gerekebilir.

IBM Datacap fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Datacap puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların IBM Datacap hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

IBM Datacap, belge içeriğini yakalamak için düşük kodlu/kodsuz (her zaman değil) bir araçtır ve vaat ettiklerini yapacak. Kural tabanlı geliştirme aracıyla kullanımı kolaydır ve taranmış yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgelerden içeriği ayıklamak/tanımlamak için OCR/ICR/AI (ADP ile) işlemlerini gerçekleştirmek üzere çok sayıda fonksiyon sunar.

IBM Datacap, belge içeriğini yakalamak için düşük kodlu/kodsuz (her zaman değil) bir araçtır ve vaat ettiklerini yerine getirir. Kural tabanlı geliştirme aracıyla kullanımı kolaydır ve taranmış yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgelerden içeriği ayıklamak/tanımlamak için OCR/ICR/AI (ADP ile) işlemlerini gerçekleştirmek üzere çok sayıda fonksiyon sunar.

👀 İlginç Bilgi: "Belge işleme" konusunda bilinen ilk girişim , daktilonun mucidi Christopher Sholes'un el yazısı belgeleri hızlandırmak istediği 1800'lü yıllara kadar uzanır . Bugün hala kullandığınız QWERTY düzeni, tuşların sıkışmaması için daktilo yazarlarının hızını yavaşlatmak amacıyla tasarlanmıştı.

5. Microsoft Azure (Esnek kurumsal düzeyde AI belge ş Akışı için en iyisi)

via Microsoft

Bazı şirketler, belgelerin nasıl ve nerede işlendiği üzerinde sıkı kontrol sahibi olmaya ihtiyaç duyar. Microsoft Azure size bu kontrolü sağlar. Güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerinize bağlı olarak, bulutta, şirket içinde veya uçta yapay zeka destekli belge çıkarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Azure AI Document Intelligence, makbuzlar ve faturalar için hazır şablonları, kendi özel modellerinizi oluşturmak için araçlarla birleştirir. Çıkarmayı belirli sektörler, biçim veya diller için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, takımlar çıkarılan verileri Power Automate ve Azure Search'e bağlantı kurarak eksiksiz uçtan uca ş Akışları oluşturabilir.

Microsoft Azure'un en iyi özellikleri

Bulut veya yerel sunucularda AI belge çıkarma işlemini çalıştırın.

Önceden oluşturulmuş şablonlarla hızlı bir başlangıç yapın veya özel modeller eğitin.

Belge verilerini Microsoft Power Automate ve Azure Search'e bağlantı kurun.

Her aşamada güvenlik ve uyumluluk uygulayın

İş yüküne göre işlemeyi artırın veya azaltın

Microsoft Azure sınırları

Kullanımdaki ani artışlar maliyetleri hızla yükseltebilir

Karmaşık özel kurulumlar deneyimli geliştiriciler gerektirir

Azure portalı, yeni kullanıcılar için çok karmaşık gelebilir

Microsoft Azure fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4 (2.080'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 (1.920+ yorum)

Kullanıcıların Microsoft Azure hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Microsoft Azure'un öne çıkan özelliklerinden biri, bilgi işlem ve depolamadan yapay zeka ve makine öğrenimine kadar her şeyi kapsayan kapsamlı hizmet paketidir.

Microsoft Azure'un öne çıkan özelliklerinden biri, bilgi işlem ve depolamadan yapay zeka ve makine öğrenimine kadar her şeyi kapsayan kapsamlı hizmet paketidir.

📖 Ayrıca okuyun: Dosya ve Klasörleri Düzenleme: ş Akışınızı İyileştirme Stratejileri

6. Document AI (Esnek, yapay zeka destekli çıkarma için en iyisi)

via Google

Kötü veri kalitesi neredeyse her işi olumsuz etkiler, ancak sadece çok azı bunu bir öncelik haline getirir. Yakın zamanda yapılan bir ankette, veri uzmanlarının %91'i kötü verilerin performansı etkilediğini, ancak sadece %23'ü bunun gerçek bir odak alanı olduğunu söyledi.

Google Document AI, dağınık ve yapılandırılmamış dosyaları güvenilir, temiz ve yapılandırılmış verilere dönüştürerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Takımlar, faturalar, maaş bordroları veya kimlik kartları için hazır işlemcilerle hızlı bir şekilde başlayabilir veya sadece birkaç örnekle özel modeller oluşturabilir. Sonuçlar, derinlemesine analiz için doğrudan BigQuery'ye aktarılır veya Vertex AI ve diğer Google Cloud araçları aracılığıyla ş akışlarına eklenir.

Bu yazılımı öne çıkaran özellik, Google'ın daha geniş AI ekosistemiyle sıkı entegrasyonudur. Takımlar, 200'den fazla dilde kurumsal düzeyde OCR, birinci sınıf el yazısı tanıma ve akıllı belge uygulamaları geliştirmek için basit bir yaklaşımdan yararlanabilir.

Google Document AI'nın en iyi özellikleri

Yaygın formlar için önceden oluşturulmuş işlemcilerle başlayın

Workbench'i kullanarak minimum eğitim verisiyle özel çıkarma araçları oluşturun

Gelişmiş analitik için BigQuery ve Vertex AI'ya bağlantı kurun

50'den fazla dilde el yazısı tanıma özelliğine sahip güçlü OCR

API veya Google Cloud Console aracılığıyla kolayca dağıtılabilir

Google Document AI sınırları

Büyük dosyalar için ağır iş yükü toplu işleme özelliği yoktur

Özel IDP satıcılarından daha az uzmanlaşmış

Yakalama ötesinde otomasyon, genellikle diğer araçlarla ek kurulum gerektirir

Google Document AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Document AI puanları ve yorumları

G2 : 4,2 (35+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Google Document AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şu not yer almaktadır:

Document AI, OCR uygulamasında bizim için son derece yararlı oldu. Eğitimi, kurulumu ve mevcut akışımıza entegrasyonları oldukça basitti.

Document AI, OCR uygulamasında bizim için son derece yararlı oldu. Eğitimi, kurulumu ve mevcut akışımıza entegrasyonları oldukça basitti.

👀 İlginç Bilgi: NASA, 1960'lardan beri gelişmiş belge işleme tekniklerini kullanarak astronotların el yazısı notlarını, görev günlüklerini ve uçuş planlarını dijitalleştirerek milyonlarca sayfa alan alan uzay tarihini korumuştur.

📚 Ayrıca okuyun: İş Süreçlerini Otomasyonla Yürütmek için En İyi PSA Yazılımı

7. Appvia (Güvenli bulut tabanlı dönüşüm ve geliştirici self servisi için en iyisi)

via Appvia

Appvia, kuruluşların kontrolü veya uykusunu kaybetmeden modern bulut operasyonlarının kilidini açmasına yardımcı olur. Temel odak noktası, karmaşık bulut altyapısını basit ve güvenli hale getirmektir.

Wayfinder (Appvia'nın self servis iç geliştirici platformu) ile geliştiricileriniz talep üzerine bulut kaynaklarını dağıtabilir ve yönetebilirken, platform takımınız sıkı güvenlik önlemlerini sürdürebilir.

Appvia'nın en iyi özellikleri

Geliştiriciler için güvenlik koruma önlemleriyle güvenli self servis imkanı sağlayın

Birden fazla bulut sağlayıcıda merkezi kontrol ve görünürlük

Kubernetes küme dağıtımını ve belge yaşam döngüsü yönetimini otomasyon edin

Pratik destek ve bilgi aktarımı ile takımların becerilerini geliştirin

Sıkı güvenlik standartlarıyla toplantı yaparken dağıtım sürelerini azaltın

Appvia sınırları

Son derece karmaşık hibrit ortamlar için özel kurulum gerekebilir

Daha büyük bulut oyuncularına kıyasla sınırlı sayıda topluluk yorumu

En iyi sonuçlar genellikle Appvia'nın danışmanlık hizmetinin platformla birlikte kullanılmasıyla elde edilir

Appvia fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Appvia derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Appvia hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Uçtan uca self servis özellik, bulut yönetimi görevlerim için değerli bir varlıktır ve verimliliğimi artıran merkezi kontrol ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, görünürlük ve bulut otomasyonu iş yükümü daha da kolaylaştırmaktadır.

Uçtan uca self servis özellik, bulut yönetimi görevlerim için değerli bir varlıktır ve verimliliğimi artıran merkezi kontrol ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, görünürlük ve bulut otomasyonu iş yükümü daha da kolaylaştırmaktadır.

📖 Ayrıca okuyun: AI ile En İyi Yazma Asistanı Yazılımı

8. Rossum (AI öncelikli kağıtsız ş akışı için en iyisi)

via Rossum

Birçok iş hala kağıt yığınlarının altında boğuluyor. Tam olarak söylemek gerekirse, küçük ve orta ölçekli şirketlerin neredeyse yarısı. Ancak Rossum bu açığı kapatmaya yardımcı oluyor.

Rossum'un yapay zeka öncelikli, bulut tabanlı platformu, temiz verileri yakalar, doğrular ve doğrudan sistemlerinize aktarır. Daha az hata ve daha hızlı ş Akışı, takımınızın katı şablonlar veya boşa harcanan saatler olmadan işi ilerleten işlere odaklanmasını sağlar.

Rossum'un en iyi özellikleri

Önceden tanımlanmış şablonlar olmadan işlem belgelerinden veri yakalayın

AI ajanları ile onayları, tedarikçi takiplerini ve veri doğrulamayı otomasyonla gerçekleştirin

Ön işlemden son işlemeye kadar uçtan uca belge ş akışlarını güvenlikle ölçeklendirin

SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics ve daha fazlasıyla kolayca entegre edin

Düşük kodlu uzantılar, mikro hizmetler ve anahtar teslimi SaaS ile platformu yönetin

Rossum sınırları

IDP'yi yeni kullanan takımlar için değişiklik yönetimi gerekebilir

Özel ihtiyaçlar, niş durumlar için dağıtımı uzatabilir

Tamamen şablonsuz bir yaklaşım, olağandışı belgeler için eğitim gerektirebilir

Rossum fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Rossum puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (110'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Rossum hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Platform, belgelerin alınmasından iç sistemlere veri aktarılmasına kadar tüm belge yaşam döngüsünü otomatikleştirerek manuel çabayı önemli ölçüde azaltır. Rossum AI, kolay uygulama için tasarlanmıştır ve işlerin minimum kurulumla belge işleme ş akışlarını hızlı bir şekilde entegre etmelerine ve otomasyonlara başlamalarına olanak tanır.

Platform, belgelerin alınmasından iç sistemlere veri aktarılmasına kadar tüm belge yaşam döngüsünü otomatikleştirerek manuel çabayı önemli ölçüde azaltır. Rossum AI, kolay uygulama için tasarlanmıştır ve işlerin minimum kurulumla belge işleme ş akışlarını hızlı bir şekilde entegre etmelerine ve otomatikleştirmeye başlamalarına olanak tanır.

9. Infrrd (SLA odaklı, dokunmadan belge işleme için en iyisi)

via Infrrd

Infrrd, dokunmadan, SLA odaklı akıllı belge işleme sunarak geleneksel OCR'nin ötesine geçer. Bu nasıl bir şey? Her hafta sıkı teslim tarihleri altında yüzlerce çalışan kaydı, sözleşme ve uyumluluk belgesini yöneten bir kurumsal İK takımını hayal edin.

Personelinizin eksik ayrıntıları veya manuel veri girişi hatalarını kontrol etmek için saatler harcaması yerine, Infrrd'ın yapay zekası, baştan sona veri çıkarma, doğrulama ve yönlendirme işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirir.

Infrrd'nin en iyi özellikleri

Manuel müdahale olmadan SLA'ya bağlı veri çıkarma sağlayın

22'den fazla dilde 1.000'den fazla belge türünü <%0,1 hata oranıyla işleyin

AI ajanları ve özel çıkarma kuralları ile uçtan uca ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirin

Gerçek zamanlı içgörüler için akıllı görüntü algılama ve canlı belge sohbeti özelliğini etkinleştirin

7/24 kesintisiz işleme ile operasyonları güvenlikli bir şekilde ölçeklendirin

Infrrd sınırları

Karmaşık çıkarma kurallarını özel hale getirmek için önceden zaman ayırmanız gerekebilir

Fiyatlandırma özeldir, bu nedenle bütçe planlaması için doğrudan danışmanlık gereklidir

Daha küçük takımlar, tam ölçekli dağıtımın gereğinden fazla gelişmiş olduğunu düşünebilir

Infrrd fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Infrrd puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Infrrd hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Infrrd, yapı belgeleriyle büyük hacimlerde uğraştığımız, yapılandırılmamış belgelerin benzersiz ve zorlu alanında, işlere belge anlayışı ve veri çıkarma hizmetleri sunmaya adanmış bir takıma sahiptir.

Infrrd, yapı belgeleriyle büyük hacimlerde uğraştığımız, yapılandırılmamış belgelerin benzersiz ve zorlu alanında, belgelerin anlaşılması ve veri çıkarımı konusunda işlere hizmet vermeye adanmış bir takıma sahiptir.

📖 Ayrıca Okuyun: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

10. Docsumo (Temassız ş Akışı ve yüksek hacimli belge çıkarma için en iyisi)

via Docsumo

Docsumo, yapılandırılmamış belgeleri temiz, yapılandırılmış tablolara dönüştürerek kopyala-yapıştır yorgunluğunu ve tekrarlayan veri girişini ortadan kaldırır. Birden fazla departmanda tedarikçi sözleşmeleri ve aylık gider raporlarını yöneten bir operasyon takımını düşünün.

Sıkıcı veri girişiyle uğraşmak yerine, Docsumo'nun yapay zekasını kullanarak anahtar ayrıntıları yakalayabilir, hızlı inceleme için anormallikleri işaretleyebilir ve her şeyi yapılandırılmış, aranabilir biçimlerde düzenleyebilirler. Bu, daha hızlı onaylar, daha az manuel hata ve takımların daha yüksek değerli görevlere odaklanmak için daha fazla zaman anlamına gelir.

Docsumo'nun en iyi özellikleri

Faturalar, banka hesap özetleri, maaş bordroları ve daha fazlası için karmaşık veri çıkarma işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirin

Dağınık, yapılandırılmamış verileri analiz için hazır Excel benzeri tablolara dönüştürün

Taranmış PDF'leri, görüntüleri, uzun belgeleri ve el yazısı formları işleyin

Özel modeller eğitin veya sektöre özgü kullanım durumları için 100'den fazla önceden eğitilmiş modeli kullanın

Doğrulama kuralları, istisna yönetimi ve entegrasyonlarla özel ş akışları oluşturun

Gerçek zamanlı gösterge panelleri, denetim günlükleri ve toplam veri görünürlüğü için gelişmiş arama özelliği elde edin

Docsumo sınırları

Bazı kullanıcılar, ayıklama modellerini özel olarak ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu not ediyor

Değişkenliği yüksek belgeler için uygulama, ekstra kurulum süresi gerektirebilir

Tam fayda sağlamak için önceden örnekler ve net süreç planlaması gerekir

Docsumo fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 199 $

Büyüme : Kullanım başına aylık 499 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Docsumo puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Docsumo hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi işaretlendi:

Çıktı verilerinin insan tarafından yapılan örnek kontrollerini de dahil ettiğimizde, manuel veri çıkarma işlemleri için harcanan zamanı olasılıkla %80-90 oranında azalttı.

Çıktı verilerinin insan tarafından yapılan örnek kontrollerini de dahil ettiğimizde, manuel veri çıkarma işlemleri için harcanacak zamanı olasılık %80-90 oranında azalttı.

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz SOP Şablonları ve Biçimleri

11. Nanonets (Esnek AI ş Akışı ve yüksek doğrulukta veri yakalama için en iyisi)

via Nanonets

Nanonets, katı şablonlar veya karmaşık BT desteği olmadan sıkıcı belge işlemeyi otomatikleştirmek isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Ödemeler, talep işleme veya sipariş mutabakatını otomatikleştiriyor olun, Nanonets OCR, makine öğrenimi ve kod gerektirmeyen iş akışlarını bir araya getirir.

Bu, takımınızın dağınık belgelerden verileri yakalamasına ve bunları doğrudan CRM, ERP veya herhangi bir kayıt sistemine aktarmasına olanak tanır.

Nanonets'in en iyi özellikleri

Gelişmiş AI OCR ile faturalardan, satın alma siparişlerinden, ID kartlardan, makbuzlardan ve daha fazlasından veri çıkarın.

Kod gerektirmeyen karar motorlarıyla karmaşık belge ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Slack, Salesforce, Dropbox veya Microsoft Dynamics gibi araçlarla kolayca entegre edin.

Aşağı akış sistemlerine aktarmadan önce verileri otomatik olarak doğrulayın, işaretleyin veya zenginleştirin.

Sadece altı ayda ortalama 3,5 kat getiri ile hızlı ve ölçülebilir bir yatırım getirisi elde edin.

Nanonets sınırları

Karmaşık veya eski belge düzenleri için ş akışlarını ince ayarlamak için önceden zaman ayırmanız gerekebilir.

Özel durumlar veya nadir biçimler için manuel inceleme hala gerekli olabilir.

Nanonets fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nanonets puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (80'den fazla yorum)

Kullanıcıların Nanonets hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Kullanıma hazır olarak, OCR tanıma oldukça iyidir. Nanonets takım ayrıca ilk model eğitim işini yaptı ve entegrasyon için ERP'mizdeki alanları eşleştirmek üzere özel mantık sağlayıcı oldu.

Kullanıma hazır olarak, OCR tanıma oldukça iyidir. Nanonets takım ayrıca ilk model eğitim işini yaptı ve entegrasyonlar için ERP'mizdeki alanları eşleştirmek üzere özel mantık sağlayıcı oldu.

💡Profesyonel İpucu: Herkesi aynı sayfaya getirmekte zorlanıyor musunuz? Takım işbirliği nedir? Takım blogunuz için 10 etkili strateji, projelerinizin daha hızlı ve akıllı bir şekilde ilerlemesi için takım çalışmasını teşvik etmenin basit yollarını açıklamaktadır.

Belge ş akışlarını otomasyon etmek için daha fazla yol arıyorsanız, ele aldığımız önde gelen yazılımların yanı sıra dikkate almaya değer üç akıllı belge işleme aracı daha var:

Hyperscience : AI kullanarak belge sınıflandırma ve veri çıkarma işlemlerinde otomasyon sağlarken, istisnai durumların ele alınması için insanları sürecin içinde tutar.

Kofax TotalAgility : Gelişmiş fatura işleme için IDP'yi süreç düzenleme, ş Akışı otomasyonu ve RPA ile birleştirir.

Amazon Textract : Önceden tanımlanmış şablonlara ihtiyaç duymadan basılı metinleri, el yazısını, tabloları ve anahtar-değer çiftlerini algılar.

Daha Akıllı Otomasyon, Daha Hızlı İş — ClickUp Avantajı

Yanlış yerleştirilmiş dosyalardan tekrarlayan veri girdisine harcanan saatlere kadar, her yerde takımlar her gün değerli zaman ve doğruluk kaybediyor.

Akıllı belge işleme (IDP) yazılımı, temiz, aranabilir ve eyleme geçirilebilir verilerle hikayeyi değiştirir. Ancak, birçok IDP aracı veri çıkarmayı otomasyon yoluyla gerçekleştirir veya onayları hızlandırır, ancak genellikle belgelerinizi günlük işinizin geri kalanıyla bağlantı kurmakta başarısız olur.

ClickUp bu boşluğu dolduruyor.

ClickUp, akıllı belge işleme, yapay zeka destekli yazma, otomatik yönlendirme ve işbirliğine dayalı ş akışlarını tek bir birleşik çalışma alanında bir araya getirir. Artık birbirinden bağımsız uygulamalar arasında geçiş yapmak, sürüm kontrolü konusunda endişelenmek veya kaybolan bilgileri aramak zorunda kalmayacaksınız.

Zamanınızı geri kazanmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!