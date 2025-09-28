Anytype ve Notion: 2025'te Verimlilik Açısından Hangisi Daha İyi?

Modern dijital çalışma alanları, bilgi yönetimini sonsuz derecede kolaylaştırdı. Kişisel bilgi tabanı oluşturmak, araştırma düzenlemek veya projeleri planlamak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek birçok platform var.

Anytype ve Notion, bilgileri ikinci bir beyin gibi yapılandırmaya, depolamaya ve yönetmeye yardımcı olan araçlardır. Anytype, bilgi yönetimine tamamen yerel, gizlilik odaklı ve çevrimdışı öncelikli bir yaklaşım vaat ederek öne çıkan yeni bir katılımcıdır. Öte yandan Notion, güçlü not alma yetenekleri, işbirliği özellikleri ve zengin veritabanlarıyla tanınan bir platformdur.

Bu seçimi yapmanıza yardımcı olmak için, Anytype ve Notion'u özellikler, fiyatlandırma, gerçek dünyada kullanılabilirlik vb. gibi farklı parametreler üzerinden analiz ediyoruz.

Anytype ve Notion'a Genel Bakış

İşte Anytype, Notion ve ClickUp 🥇 arasındaki en önemli 5 özelliğin karşılaştırma tablosu:

Özellik Anytype Notion Bonus: <2>ClickUp 🥇 Gizlilik ve Güvenlik ✅ Uçtan uca şifreleme, çevrimdışı öncelikli, merkezi olmayan depolama ❌ Uçtan uca şifreleme yok; bulut tabanlı depolama 🛡️ SOC 2, HIPAA, GDPR uyumlu; sağlam veri gizlilik protokolleri ile bağlamsal yapay zeka İşbirliği henüz gerçek zamanlı işbirliği yok (beta sürümünde) ✅ Yorumlar, paylaşılan sayfalar ve senkronizasyon blokları ile gerçek zamanlı takım işbirliği ✅ Tam işbirliği paketi: gerçek zamanlı düzenleme, yorumlardan görevlere, sohbet, belge, ve AI görev özetleri Bileşenler Görevler, notlar ve gösterge paneli için yerel bileşen desteği Yerel bileşen desteği yok; üçüncü taraf gömülü öğeler gerekli Tamamen özelleştirilebilir gösterge paneli ve yerel bileşenler; üçüncü taraf gerektirmez AI özellikleri ❌ Henüz mevcut değil ⚡ Yazma, özetleme ve öneriler için yerleşik AI asistanı 🧠 ClickUp AI + ajanları, tüm görevler, belgeler ve bağlı araçlar için hepsi bir arada bağlamsal iş AI'sı, otomasyon, entegrasyonlar ve sohbet olarak hizmet verir Şablonlar ve Belgeler 🧱 Notlar ve nesneler için yerleşik kodsuz şablonlar 🧩 Her kullanım senaryosu için topluluk odaklı ve yerel şablonlar 🧠 Profesyonelce tasarlanmış şablonlar + medya, yapay zeka ve gerçek zamanlı ortak düzenleme özelliklerine sahip dinamik ClickUp Belge — her ikisinden de daha güçlü ve birleşik

Anytype nedir?

anytype aracılığıyla

Anytype, kullanıcılara dijital varlıkları üzerinde tam özerklik ve güvenlik sağlayan, yerel öncelikli, eşler arası ve açık kaynaklı bir yazılımdır.

Gizlilik ve merkezi olmayan veri depolama üzerine odaklanması, yalnızca kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaların müdahalesi olmadan bilgilerine erişebilmesini sağlar.

Anytype özellikleri

Anytype'ın özellikleri, yerel öncelikli yaklaşımı, merkezi olmayan depolama ve uçtan uca şifreleme etrafında odaklanarak tam veri sahipliğini garanti eder. Notion'dan farklı olarak, tamamen çevrimdışı işler ve yeniden bağlandığında cihazlar arasında otomatik olarak senkronizasyon yapar.

Özelleştirilebilir veritabanları ve görsel grafik görünümlerinden şablonlu iş akışlarına ve sağlam gizlilik kontrollerine kadar, Anytype fonksiyonellikten ödün vermeden güvenliği önceliklendirenler için tasarlanmıştır.

Özellik #1: Uçtan uca şifreleme

Anytype, verilerinize erişim anahtarlarının yalnızca sizde olmasını sağlamak için yerel, cihaz üzerinde şifreleme kullanır. Bu, hiçbir dış kuruluşun verilere erişememesi sayesinde veri gizliliğini korur. Dijital varlıklarınız üzerinde tam veri sahipliği ve gizliliğine sahipsiniz.

Özellik #2: Çevrimdışı mod erişimi

Antype'ın çevrimdışı öncelikli yaklaşımı, internet bağlantısına bağlı kalmadan verilerinizi oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Kasalarınız cihazınızda yerel olarak depolanır, kesintisiz erişim ve hızlı yükleme süreleri sağlar.

Özellik #3: Kod gerektirmeyen tasarım

Anytype, kod yazmaya gerek kalmadan oluşturma deneyimini sunar, kullanıcıların hayal ettikleri her şeyi görsel olarak oluşturmalarına olanak tanır. Blok tabanlı düzenleyici, veritabanı, şablonlar ve bileşenler, tek bir satır kod yazmadan çalışma alanınızı istediğiniz gibi özel hale getirme konusunda size mutlak özgürlük sağlar.

Özellik #4: Veritabanı görselleştirme

Anytype ile veritabanı girdilerinizi ilişkisel grafikler olarak görselleştirebilirsiniz. Ayrıca, etkileşimli biçim, veri ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmeyi, göstermeyi ve yorumlamayı kolaylaştırmanın yanı sıra, karmaşık veri kümeleri ve projeler arasında fikirlerin bağlantısını kurmayı da kolaylaştırır.

Anytype fiyatlandırması

Explorer : Ücretsiz

Builder : 99 $/yıl

Co – Oluşturucu : 3 yıl için 299 $

İş: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Kişisel bir wiki geliştirmek, karmaşık iş projelerinden kişisel girişimlere kadar her şeyi tek bir yerde toplar. Takımınızın bilgisini güçlü ve organize bir varlığa dönüştürür. Bunu, her zaman erişilebilir ve kullanılabilir olan takımınızın beyni olarak düşünün.

Notion nedir?

notion aracılığıyla

Notion, çok yönlü bir verimlilik ve not alma web uygulamasıdır. Bilgi yönetimi, görev yönetimi ve proje planlamasını tek bir platformda birleştirir.

İster bireysel ister takım olun, Notion düzenli kalmanıza yardımcı olur. Özelleştirilebilir şablonları ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonları da bir başka avantajıdır.

Notion özellikleri

Anytype'ın aksine Notion, gerçek zamanlı işbirliği, bulut tabanlı erişilebilirlik ve Slack, Google Drive ve Zapier gibi araçlarla güçlü entegrasyonlar konusunda mükemmeldir.

AI destekli yardım, gelişmiş veritabanı filtreleme ve sezgisel sayfa bağlantıları ile Notion, bireyler ve takımlar için yapılandırılmış, dinamik ş Akışları oluşturmayı kolaylaştırır.

Notion'un anahtar özelliklerinin listesi aşağıdadır:

Özellik #1: AI asistanı

notion aracılığıyla

Notion'un entegre AI asistanı, içerik taslağı oluşturmaya, notları özetlemeye ve çalışma alanı verilerine dayalı olarak sorguları yanıtlamaya yardımcı olarak verimliliği artırır. Bu özellikler, içerik oluşturma veya iyileştirmenin ş Akışı için çok önemli olduğu projelerde çalışırken kullanışlıdır.

Özellik #2: Wiki'ler

notion aracılığıyla

Notion'da profesyonel veya kişisel bilgi yönetimini merkezileştirmenin en iyi yolu, wiki'leri kullanmaktır. Notion, bilgilere erişilebilir ve gezinilebilir hale getiren birbirine bağlı sayfalar oluşturmanıza olanak tanır. Bu bireysel ve iş wiki'ler, tek bir doğru kaynak oluşturarak verilere kolay erişimi kolaylaştırır.

Özellik #3: Belgeler

notion aracılığıyla

Notion'daki belgeler, kullanıcıların bir sayfa oluşturmasına ve fikirlerini etkili bir şekilde iletmesine olanak tanır. Belge, takımların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabileceği, geri bildirim paylaşımının olacağı ve içeriği geliştirmek için yapay zekayı kullanabileceği, dokümantasyonu kolaylaştıran işbirliğine dayalı blok tabanlı bir düzenleyiciye sahiptir.

Özellik #4: Siteler

Notion Sites, kullanıcıların herhangi bir sayfa را zahmetsizce web sitesi olarak yayınlamasına olanak tanır. İster açılış sayfaları oluşturuyor, ister bilgileri kamuya açık olarak paylaşım, ister kaynakları yaygınlaştırıyor olun, Sites harici web barındırma hizmetlerine olan bağımlılığı azaltır.

Sezgisel arayüz, özelleşmeyi kolaylaştırarak kullanıcıların önceden kod bilgisi olmadan sitelerini tasarlayabilmelerini sağlar. Yerleşik analitik özellikleri ile etkileşimi etkili bir şekilde izleme ve içeriğinizi optimize edebilirsiniz.

Notion fiyatlandırması

*10 kullanıcıya kadar ücretsiz

Artı : Koltuk başına aylık 12 dolar

İş : Koltuk başına aylık 24 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Anytype ve Notion: Özelliklerin Karşılaştırması

Anytype, Notion veya herhangi bir umut vaat eden alternatifi karşılaştırırken, özellikleri ve benzersiz ihtiyaçlarınızı değerlendirmeniz çok önemlidir. İşte anahtar özelliklerin ayrıntılı bir karşılaştırması:

Özellik #1: Bileşenler

*bileşenler, gösterge panelinden önemli bilgilere, özelliklere veya araçlara doğrudan erişim sağlayarak verimliliği artırır. Bileşenler ayrıca platformun gereksinimlerinize uyum sağlama yeteneğini de gösterir.

Anytype, kullanıcıların çalışma alanlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan özelleştirilebilir bileşenler sunar. Bu bileşenler notlara, görevlere ve diğer sık kullanılan nesnelere hızlı erişim sağlar.

Notion, yerel widget desteği sunmasa da, kullanıcılar Indify veya WidgetBox gibi benzer fonksiyon sunan hizmetleri kullanarak üçüncü taraf widget'ları gömebilirler.

Kazanan: Anytype, çünkü gerçekten kişiye özel ve özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi için yerel bileşen desteği sağlıyor. 🏆

Özellik #2: Takvim ve zaman yönetimi

Anytype'ın Takvim özelliği, kullanıcıların uygulama içinde etkinliklerini yönetmelerine ve görselleştirmelerine olanak tanır. Çeşitli plan gereksinimlerinize göre programınızın görünümünü gün, hafta, ay veya yıl bazında görebilirsiniz.

Benzer şekilde, Notion da veritabanıyla entegrasyonlar sağlayan sağlam bir takvime sahiptir. Bu, verileri düzenlemenizi veya görevleri bir zaman çizelgesi boyunca planlamanızı sağlar. Notion'un takvimi ayrıca işbirliğini destekler ve takımların programlarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Kazanan: Beraberlik. Anytype ve Notion, etkili görev yönetimi ve planlamayı kolaylaştıran takvim fonksiyonu sunar. 🤝

Özellik #3: Web Clipper

web Clipper, kullanıcıların web içeriğini doğrudan çalışma alanlarına kaydetmelerini sağlayan bir araçtır. Bu, araştırma ve bilgi toplama işlemlerini hızlı ve kolay hale getirir. *

Anytype, web klipperini 0.39.0 sürümünde piyasaya sürdü. Bu aracı kullanarak içerik kesip tüm kesiklerinizi ilgili kategorilere ayırarak etkili bir kişisel bilgi yönetimi sağlayabilirsiniz. Web klipper, Chrome uzantısı olarak mevcuttur.

Notion, popüler tarayıcılar için bir web klipper uzantı sağlayıcısı da sunar. Makaleleri, yer imlerini ve diğer web içeriklerini doğrudan Notion Çalışma Alanınıza kaydedebilirsiniz. Etiket fonksiyonu, web kliplerini düzenlemeyi ve geri getirmeyi kolaylaştırır.

Kazanan: Yine bir beraberlik. Her ikisi de araştırma yapmayı ve içeriği düzenlemeyi kolaylaştıran web kesici araçları sunuyor. 🤝

Özellik #4: Veri taşınabilirliği

veri taşınabilirliği, kullanıcıların verilerini çeşitli biçimlerde dışa aktarmalarına veya aktarmalarına olanak tanıyarak, bilgileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar. *

Anytype, veri sahipliğine odaklandığından, kullanıcılara farklı biçimlerde veri aktarımı üzerinde mutlak kontrol sağlar. Markdown (MD) dosyaları, HTML, TXT, CSV, JSON ve Protobuf dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde veri içe aktarabilirsiniz. Veri dışa aktarımına gelince, Anytype bunu MD, JSON ve Protobuf biçimlerinde sağlar.

Notion, verileri PDF, HTML, MD ve CSV biçimlerinde dışa aktarmanıza olanak tanır. Ancak, bu işlem biraz zahmetlidir ve belirli içerik türleri sorunsuz bir şekilde dışa aktarılamayabilir. Birçok kullanıcı, karmaşık veritabanlarını veya bağlantılı içeriği taşırken zorluklar yaşadığını bildirmiştir.

Kazanan: Anytype, veri içe/dışa aktarımına basit yaklaşımıyla bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sağladığı için. 🏆

Özellik #5: Güvenlik

Son derece gizli veya hassas bilgilerle çalışıyorsanız güvenlik çok önemlidir.

Anytype, uçtan uca şifreleme ile güvenliği temelinde barındırır. Çevrimdışı mod ile kanıtlanan yerel öncelikli yaklaşımı, verilerin gizli kalmasını ve kullanıcının kontrolünde olmasını sağlar. Çevrimdışı erişimin yanı sıra, Anytype veri senkronizasyonu için eşler arası ağdaki dağıtılmış yedekleme düğümlerine güvenir. Bu yedekleme düğümleri sunucuyu merkezsizleştirerek bir güvenlik katmanı ekler.

Notion, standart güvenlik önlemlerini uygular ve bulut hizmetlerinde uçtan uca şifreleme sunmaz. Ayrıca, tüm verileriniz Notion sunucularında depolanır ve bu da onların yerleşik güvenlik protokollerine güvenmenizi gerektirir. Notion saygın bir not alma uygulamasına sahip olsa da, verileriniz üzerinde kontrol sahibi olmamanız birçok kişi için endişe kaynağıdır.

Kazanan: Anytype, uçtan uca şifreleme ve çevrimdışı erişim gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle daha fazla gizlilik ve güvenlik vaat ediyor. 🏆

Özellik #6: Entegrasyonlar

Anytype*, bağımsız bir ortam haline gelmeye odaklanmıştır. Bu nedenle, şu anda harici uygulamalarla herhangi bir entegrasyonları desteklememektedir; ancak, planlar ve geliştirme süreçleri API ve eklenti desteğini öngörmektedir. Araçları birbirine bağlantılamanız gerekiyorsa, bir geçici çözüm olarak gömme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Notion, not alma ve bilgi yönetiminin ötesinde yeteneklerini genişleten kapsamlı entegrasyonlar sunar. Notion'u Slack, Google Drive, Google Dokümanlar, Google Takvim, Trello, ClickUp ve diğer birçok araçla entegre ederek birleşik bir iş akışı elde edin. Böyle bir entegre çalışma alanı, sorunsuz veri alışverişi ve iletişimi kolaylaştırır.

Kazanan: Notion, araçların çok yönlülüğünü ve ş Akışı verimliliğini artıran çeşitli entegrasyonları desteklediği için. 🏆

Özellik #7: Şablonlar

Anytype, kullanıcıların kendi özel gereksinimlerine göre notlar, projeler ve veritabanları oluşturabilmelerini sağlayan çeşitli özelleştirilebilir şablonlar sunar.

Benzer şekilde, Notion şablonları da başlangıç noktası görevi görür ve kullanıcıların kendi gereksinimlerine göre bunları değiştirmelerine olanak tanır. Ancak Notion, sunduğu şablon çeşitliliği ile gerçekten öne çıkıyor. İster bir projeyi yönetiyor, ister kişisel notlar alıyor, içerik oluşturuyor veya ekibinizle işbirliği yapıyor olun, Notion her uygulama için bir şablona sahiptir.

Kazanan: Notion, topluluk tarafından oluşturulan şablon kütüphanesi de dahil olmak üzere kapsamlı şablon kütüphanesi ile. 🏆

Reddit'te Anytype ve Notion karşılaştırması

Kullanıcıların her iki platform hakkındaki görüşlerini anlamak için Anytype ve Notion tartışmasını Reddit'e taşıdık.

Reddit kullanıcısı u/Koko_chu aşağıda ikisi arasındaki farkı mükemmel bir şekilde özetliyor:

bu temel fark, sizin için neyin sezgisel olduğuna bağlı olarak, başarıyı veya başarısızlığı belirleyebilir. Bunun yanı sıra, bazı gözlemlerim şunlar:– Notion daha olgun bir yazılımdır; Anytype ise beta sürümündedir (ve aktif olarak geliştirilmektedir), bu nedenle daha fazla hata bekleyebilirsiniz. – Anytype'ın mobil uygulaması daha hızlıdır, ancak bazı noktalarda daha hantaldır. Satır içi setler gösterilmez. – Notion'da formüller mevcuttur, Anytype'da henüz yoktur (bugün itibariyle, en çok talep edilen özelliklerden biridir)– Notion bir bulut hizmetidir (bence bazı şifrelemeler vardır, ancak e2e yoktur), büyük olduğunda oldukça yavaştır ve çevrimdışı fonksiyonları çok sınırlıdır. Anytype yerel-çevrimdışı önceliklidir, E2E bulut desteği vardır ve hızlıdır. Her ikisi de markdown'a dışa aktarmaya izin verir, ancak kişisel olarak, Notion'dan dışa aktarma, not biçimi ve bulma açısından benim için pek iyi sonuç vermedi...– Şu anda Anytype'da dosya yönetimi çok hantal. Notion'un da harika olduğunu hatırlamıyorum, ancak onu düzgün bir şekilde kullanmayalı uzun zaman oldu, bu yüzden bu soruyu geçeceğim!– Notion'ın estetiği, çeşitli gömülü öğeler, yazı tipi değişiklikleri ve üçüncü taraf eklentileriyle biraz daha özelleştirilebilir. Anytype olgunlaşıyor. – Notion'da grafik veya akış görünümü yok; Anytype'da var. – Notion'da senkronizasyon blokları var, Anytype'da yok. ”

bu temel fark, sizin için neyin sezgisel olduğuna bağlı olarak, başarıyı veya başarısızlığı belirleyebilir. Bunun yanı sıra, bazı gözlemlerim şunlar:– Notion daha olgun bir yazılımdır; Anytype ise beta sürümündedir (ve aktif olarak geliştirilmektedir), bu nedenle daha fazla hata bekleyebilirsiniz. – Anytype'ın mobil uygulaması daha hızlıdır, ancak bazı noktalarda daha hantaldır. Satır içi setler gösterilmez. – Notion'da formüller mevcuttur, Anytype'da henüz yoktur (bugün itibariyle, en çok talep edilen özelliklerden biridir)– Notion bir bulut hizmetidir (bence bazı şifrelemeler vardır, ancak e2e yoktur), büyük olduğunda oldukça yavaştır ve çevrimdışı fonksiyonelliği çok sınırlıdır. Anytype yerel-çevrimdışı önceliklidir, E2E bulut desteği vardır ve hızlıdır. Her ikisi de markdown'a dışa aktarmaya izin verir, ancak kişisel olarak, Notion'dan dışa aktarma, not biçimi ve bulma açısından benim için pek iyi sonuç vermedi...– Şu anda Anytype'da dosya yönetimi çok hantal. Notion'un da harika olduğunu hatırlamıyorum, ancak onu düzgün bir şekilde kullanmayalı uzun zaman oldu, bu yüzden bu soruyu geçeceğim!– Notion'ın estetiği, çeşitli gömülü öğeler, yazı tipi değişiklikleri ve üçüncü taraf eklentilerle biraz daha özelleştirilebilir. Anytype olgunlaşıyor. – Notion'da grafik veya akış görünümü yok; Anytype'da var. – Notion'da senkronizasyon blokları var, Anytype'da yok. ”

Anytype'ı tercih edecek olanlar, gizlilik ve güvenlik özellikleri ile çevrimdışı erişim imkanı nedeniyle bu tercihi yapacaktır. Notion kullanıcıları ise platformun kullanım kolaylığı ve istikrarını beğenmektedir.

clickUp ile toplantı — En iyi Anytype ve Notion alternatifi*

Anytype ve Notion, bilgi yönetimi için güçlü özellikler sunsa da, bazı sınırlardan muaf değildir.

Örnek, Anytype'da gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur, Notion'un güvenlik ve veri sahipliği ise bazıları için endişe kaynağıdır.

İşte bu nedenle, dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp, Anytype ve Notion'a güçlü bir alternatiftir.

ClickUp, Anytype ve Notion'un en iyi özelliklerini ve daha fazlasını bir araya getirir. Bağlamsal bir AI iş aracı olan ClickUp, bilgi yönetimi, proje yönetimi, gerçek zamanlı iletişim, takım işbirliği, otomasyonlar, ajanlar ve bağlamsal AI'yı merkezileştiren bir platform sunar.

ClickUp'ın öne çıktığı noktalar şunlardır:

clickUp'ın Birinci Sıradaki Avantajı: ClickUp Sohbet*

Görevler için tartışma araçları ve proje yönetimi araçları arasında geçiş yapmayı unutun. ClickUp'ın Sohbet özelliği, takımların gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını ve konuşmaları proje veya konuya göre düzenli tutmasını sağlar.

ClickUp Chat ile uzaktan ve ofisteki takımınızı ş Akışı içinde bağlantıda tutun

Ayrıca, ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile tartışmalar kaybolmaz; herhangi bir yorumu, son teslim tarihi olan bir eylem öğesine dönüştürün, böylece hiçbir şey kaçırılmasın.

📌 ClickUp'ı gerçekten benzersiz kılan şeyin ne olduğunu merak ediyor olmalısınız

Sohbet, ancak bağlamla birlikte —tartışmalar görevlerle bağlantılı kalır

Eyleme geçirilebilir konuşmalar —mesajları yapılacaklar listesine dönüştürün

Mesaj sınırı yok—Slack'in ücretsiz planından farklı olarak, ClickUp tüm sohbet geçmişinizi saklamanıza olanak tanır

TravelLocal Ürün Müdürü Thomas Clifford, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ClickUp'ı kullanıyoruz, ayrıca bilgi tabanı olarak da kullanıyoruz. OKR çerçevelerimizi izlemek ve güncellemek için ve akış şemaları, tatil talep formları ve ş akışları dahil olmak üzere birçok başka kullanım senaryosu için de benimsenmiştir. Her şeyi tek bir ürün içinde sunabilmek harika, çünkü her şey çok kolay bir şekilde birbirine bağlanabiliyor.

Tüm proje ve görev yönetimi için ClickUp'ı kullanıyoruz, ayrıca bilgi tabanı olarak da kullanıyoruz. OKR çerçevelerimizi izlemek ve güncellemek için ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım senaryosu için de benimsenmiştir. Her şey çok kolay bir şekilde birbirine bağlanabildiğinden, tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

clickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belge*

ClickUp Docs ile takımınızla gerçek zamanlı olarak belgeler oluşturun ve düzenleme yapın

ClickUp Docs, kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan, tamamen entegre bir belge merkezi. Docs düzenleyicisinin sezgisel arayüzü, Google Dokümanlar veya Microsoft Word gibi belge işleme platformlarına benzer bir kullanım sunar.

Metin içeriğinin yanı sıra, Docs fotoğraflar, videolar, GIF'ler ve daha fazlası gibi zengin medya içeriklerini de destekler. Kişisel bir wiki oluştururken veya etkileşimli bir kontrol listesi tutarken, ClickUp belge farklı biçimleri destekler. Bu belgeleri PDF, HTML veya MD olarak kolayca dışa aktarabilir ve yazdırabilirsiniz.

clickUp'ın One Up #3: ClickUp Brain ve Brain MAX *

AI ajanlarının ve birden fazla harici AI modelinin (ChatGPT, Gemini, Claude ve daha fazlası gibi) gücünden yararlanın. Bu modeller, bağlı uygulamalar da dahil olmak üzere daha geniş iş ekosisteminizin TAM bağlamını ve kurumsal düzeyde gizlilik güvencesini sunar.

ClickUp Brain'in hızlı yanıtlarıyla takımlar, departmanlar ve zaman dilimleri arasında işlerinizi sürdürün

Ve ClickUp Brain tam da bunu sunuyor. Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgi sistemini sorunsuz bir şekilde bağlantıya geçiren yapay zeka destekli bir sinir ağı olarak, işin daha akıllı ve daha verimli hale getirilmesini sağlıyor. Bu, ortam çalışması yapay zekasının gücü.

Sesinizi kullanarak görevler oluşturun, toplantıları özetleyin, takipleri otomasyonla gerçekleştirin veya Talk to metin ile görüntüler oluşturun

Bağlantılı herhangi bir uygulamadan bilgi arayın ve alın, ardından AI ile harekete geçin

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi en yeni AI modelleriyle kodlama, yazma, karmaşık muhakeme ve daha fazlası için uygulamanın arasında geçiş yapmadan sohbet edin

Hiçbir mühendislik veya manuel giriş gerektirmeden görüntüler, görevler, mesajlar, projeler ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Bilgi Yönetimi ile tüm grup belgeleri için tek bir doğru kaynak oluşturun

İş AI , iş uygulamasında AI, arama ve otomasyonu birleştiren özel bir masaüstü AI yardımcısı olan ClickUp Brain MAX ile daha erişilebilir hale geliyor . Bu, bağlamsal AI yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor ve birbirinden kopuk AI araçlarının kaosuna son veriyor. Çünkü tek bir araca ihtiyacınız var ve bu araç görevleriniz hakkında tam farkındalığa sahip.

clickUp'ın One Up #4: ClickUp Görevleri *

Kaosunuza katkıda bulunmak yerine ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eden bir görev yönetimi sistemi hayal edin. ClickUp Görevi, tipik sürtüşme noktalarını yumuşatarak tam da bunu yapmayı amaçlamaktadır. Güncellemeleri takip etmek yerine, bu özellik doğrudan çalışma alanınıza ulaşır.

Potansiyel proje engellerini önceden belirleyin veya görevinin konumunu, nerede dosyalanmış olursa olsun, anında bulun.

*ClickUp görevi ile AI kullanarak görevleri yönetin ve otomasyonla gerçekleştirin

Temel özelliklerin ötesinde, ClickUp Görevleri tüm işlerinizi tek bir alanda birleştirebilir. Bunu, belgelerinizin, beyaz tahtalarınızın ve konuşmalarınızın doğal olarak görevlerinizle bağlantılı olduğu merkezi bir hub olarak düşünün. Özelleştirme, alanları ve ş akışlarını takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlayan önemli bir rol oynar.

ClickUp'taki görev türlerini gösteren kısa bir video özeti:

Otomasyon tekrarlayan işleri hallettiği için, siz gerçekten önemli olan işe odaklanabilirsiniz. AI destekli özetler ve ClickUp Brain ile ilerleme izleme gibi özelliklere sahip ClickUp Görevi, size içgörüler sağlayarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

*clickUp'ın One Up #5: ClickUp entegrasyonlar

ClickUp üzerindeki diğer araçlardan entegre edin ve içe aktarın

ClickUp entegrasyonlar, 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurarak size ihtiyacınız olan ek fonksiyonları ve özellikleri seçme esnekliği sunar. Geliştirme için GitHub, dosya depolama için Google Drive veya iletişim için Slack kullanıyor olun, ClickUp her şeyi bir araya getirir.

Dahası, yerel entegrasyonlar ve API erişimi, platformlar arasında verileri senkronizasyon ederken, tekrarlayan görevleri otomasyon ederken ve favori uygulamalarınızda sorunsuz bir şekilde iş yaparken daha bağlantılı bir deneyim vaat ediyor!

clickUp'ı deneyin — Anytype ve Notion'a en iyi alternatif*

Hem Anytype hem de Notion'un güçlü ve zayıf yönleri vardır. Anytype, gizlilik, güvenlik ve çevrimdışı erişime odaklanarak kişisel bilgi yönetimine daha uygundur.

Öte yandan, Notion işbirliği, proje dokümantasyonu ve veritabanı odaklı organizasyon konusunda mükemmeldir. Bazıları Anytype'ın güvenlik açısından en iyi Notion alternatifi olduğunu düşünürken, diğerleri işbirliği özellikleri nedeniyle Notion'u çok daha üstün bulabilir. Karar nihayetinde sizin gereksinimlerinize bağlıdır.

Ancak, her iki dünyanın da en iyisini istiyorsanız, ClickUp en iyi alternatiftir. Uçtan uca güvenlik sunar (SOC 2, GDPR ve HIPAA uyumluluğunu korumak için çeşitli önlemler kullanarak), aynı zamanda fikirlerinizi düzenlemenize ve önemli kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olan bir dizi işbirliği özelliği sağlar.

ClickUp, bilgi yönetimi için güçlü bir verimlilik artışı sağlayıcısı olarak, daha akıllı, daha az çaba harcayarak iş yapmanızı sağlar. ClickUp'a kaydolun ve farkı deneyimleyin!