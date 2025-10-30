2025'te Dinleyen ve Not Alan En İyi 11 AI

Not almak artık bir deftere karalamak veya konuşmaya yetişmeye çalışırken telaşla klavyeye basmak anlamına gelmiyor.

Dinleyen ve not alan yapay zeka sayesinde, teknoloji zor işleri hallederken siz toplantılara, derslere veya beyin fırtınası oturumlarına tam olarak odaklanabilirsiniz. Bu araçlar, konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya döker, anahtar noktaları özetler ve notlarınızı otomatik olarak düzenler.

Ve bu sadece bir moda değil. ClickUp Insights'a göre, ankete katılanların %88'i AI'yı bir formda kullanıyor ve bunların yarısından fazlası (%55) günde birkaç kez AI araçlarını kullanıyor. Toplantı asistanları ve AI toplantı notu uygulamaları bu alanda en çok kullanılan örnekler arasında yer alıyor.

Bu blogda, profesyonellerin ve öğrencilerin manuel not almayı tamamen terk etmelerine yardımcı olan en iyi AI not alma araçlarını bir araya getirdik.

Dinleyen ve not alan bir yapay zekada nelere dikkat etmelisiniz?

Her AI not alma aracı aynı değildir.

Bazıları sanal toplantılarınızı basitçe yazıya dökerken, diğerleri yapılandırılmamış takım tartışmalarını özlü toplantı özetlerine dönüştürür, anahtar eylem öğelerini vurgular ve her şeyi ş akışınıza düzgün bir şekilde entegre eder.

Dinleyen ve not alan doğru yapay zekayı seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:

Gerçek zamanlı transkripsiyon: Özellikle toplantılarınız hızlı ilerliyorsa veya farklı aksanlara sahip birden fazla konuşmacı varsa, transkripsiyon doğruluğu yüksek bir araç seçin.

Akıllı özetleme: Sadece transkripsiyon yapmakla kalmayıp, anahtar noktalar, kararlar, bağımlılıklar ve sonraki adımları da yakalayan bir araç tercih edin.

ş Akışı entegrasyonu: Toplantı notlarınızın daha geniş bir sürecin parçası haline gelmesi için takviminiz, görev yöneticiniz ve dokümantasyon platformunuzla senkronizasyon sağlayan araçları arayın.

Aranabilir bilgi tabanı: Notlarınızı, verimli bir Notlarınızı, verimli bir kişisel bilgi yönetimi kurulumunda kolayca düzenlemenizi ve geri getirmenizi sağlayan bir yazılım seçin.

Dinleyen ve Not Alan En İyi Yapay Zeka Bir Bakışta

En iyi not alma uygulamalarını hızlıca yan yana inceleyerek AI özelliklerini, fiyatları ve kullanım örneklerini bir bakışta karşılaştırabilirsiniz.

Araç Adı En İyisi Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada görev, belge ve toplantı yönetimi • Gerçek zamanlı özetler sunan AI Notetaker • ClickUp Görevleri ve Belgeler ile entegre • ClickUp Brain ile merkezi toplantı notları Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Otter. ai Gerçek zamanlı transkripsiyon ve altyazılar • Konuşmacı ID'si ile canlı transkripsiyonlar • Anında soru-cevap için Otter AI Sohbet • Toplantılar sırasında otomasyonlu slayt yakalama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Fireflies Satış ve iç toplantı özetleri • AI destekli transkripsiyon ve arama• Konuşma zekası ve analitiği• CRM ve takvim entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 18 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Avoma Gelir takımları ve müşteri ile yüz yüze toplantılar • Gerçek zamanlı not alma ve toplantı zekası • CRM ve video konferans senkronizasyonu • Anlaşma içgörüleri ve koçluk araçları Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Notta Hafif not alma ve çok dilli toplantılar • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı transkripsiyon• Anahtar kelime algılama özelliğine sahip yapay zeka özetleri• Dosya yükleme ve özel kelime dağarcığı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Tactiq Google Meet ve Zoom kullanan takımlar • Toplantılarda canlı transkript kenar çubuğu• Notları anında vurgulayın ve paylaşım yapın• Google Dokümanlar ve Notion'a aktarın Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Sembly Konuşma analizi ile takım işbirliği • AI toplantı özetleri ve içgörüler• Notlar için paylaşılan çalışma alanları• Görev çıkarma ve eylem öğeleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Krisp Not alma özelliği ile gürültü engelleme • Gürültü ve yankı giderme• Otomatik özetler sunan AI Toplantı Asistanı• Konuşma süresi ve toplantı analizi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Fathom Zoom ve Google Meet için ücretsiz AI notları • AI tarafından oluşturulan toplantı özetleri• Konuya göre otomatik olarak düzenlenmiş notlar• CRM entegrasyonu ve transkript arama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 20 $/kullanıcı/ay'dan başlar. MeetGeek İçgörüler ve otomasyon içeren video görüşmeleri • AI özetleri ve transkript özetleri • Slack, Notion ve HubSpot'a otomatik paylaşım • Anahtar kelime izleme ve analiz Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 19 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Jamie AI Hızlı, dil bağımsız not oluşturma • Bot katılımı gerekmez• Tüm platformlarda iş yapar• Toplantı sonrası anında sunulan AI özetleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar ~28 $/ay'dan başlar.

Dinleyen ve Not Alan En İyi Yapay Zeka

Her bir AI not alma uygulamasını ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp (Hepsi bir arada görev, belge ve toplantı yönetimi için en iyisi)

Toplantı notlarınızı, görevlerinizi ve konuşmalarınızı ClickUp ile bağlantılı tutun.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, konuşmaları izlenebilir eylem öğelerine dönüştürmek için komut merkezinizdir.

İlk olarak, ClickUp Takvim takımınız için en uygun zamanları akıllıca bulur ve manuel planlama sürecindeki gidip gelmeleri ortadan kaldırır. İster tekrarlayan check-in'ler ister tek seferlik strateji görüşmeleri olsun, toplantıları doğrudan çalışma alanınızdan ayarlayabilir ve lojistik işlemleri ClickUp'a bırakabilirsiniz.

ClickUp Brain'den sizin için toplantılar planlamasını isteyin!

İster tekrarlayan bir kontrol toplantısı ister tek seferlik bir strateji görüşmesi olsun, ClickUp AI Notetaker otomatik olarak Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınıza katılır, ses kaydı, toplantının ana noktaları ve sorumlulukları netleştirmek ve işleri ilerletmek için eylem maddelerinin kontrol listesi ile birlikte tamamlanan bir toplantı özeti sunar.

Ayrıca, gerektiğinde genişletip başvurabileceğiniz konuşmanın tam metnini ve hızlıca tekrar dinlemek veya toplantıyı kaçırdıysanız yetişmek için ideal olan eksiksiz ses kaydını da alacaksınız.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıların doğru transkripsiyonlarını yakalayın.

Ve sihir bununla bitmiyor. ClickUp'ın güçlü sinir ağı olan ClickUp Brain, toplantı notlarını herhangi bir dile çevirebilir, eylem öğelerini çıkarabilir, bunları görevlere dönüştürebilir ve mevcut proje zaman çizelgelerinize bağlayabilir.

Transkriptleriniz ClickUp'ta aranabilir olduğundan, önceki konuşmalardan da içgörüler elde edebilirsiniz. Böylelikle, ClickUp belgeleri ve takipleri hallederken siz konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Toplantı transkriptlerinizle ilgili belirli sorular sorun ve ClickUp Brain ile kapsamlı cevaplar alın.

Tüm toplantı notlarınız otomatik olarak ClickUp Belge'de saklanır ve takviminizden veya Belge hub'ından kolayca erişilebilir. Devam eden tartışmaları saklamak mı istiyorsunuz? Dahili bir bilgi tabanı oluşturun. Yapılandırılmış biçimleri mi tercih ediyorsunuz? Günlük standup toplantıları veya müşteri güncellemeleri için toplantı notu şablonunu deneyin.

Ama bununla da bitmiyor. ClickUp'ta, sohbetler ve görev yorumları dahil olmak üzere tüm iş akışınız anında ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir. ClickUp'ta bir Sohbet kanalında beyin fırtınası yapıyor, bir belgeye geri bildirim bırakıyor veya bir görev yorumunda sonraki adımları tartışıyor olsanız da, çalışma alanındaki her konuşma eyleme geçirilebilir.

Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı veya yorumu izlenebilir bir göreve dönüştürebilir, doğru kişiye atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz. Bu birleşik yaklaşım, her tartışma, karar ve fikrin, nerede olursa olsun, ClickUp içinde yakalanabileceği, izlenebileceği ve yürütülebileceği anlamına gelir. Takımınız, konuşmadan eyleme sorunsuz bir şekilde geçerek projeleri yolunda tutabilir ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayabilir.

ClickUp'ın AI Notetaker'ının toplantıları nasıl daha verimli hale getirdiğini görmek ister misiniz? Bu video'yu izleyin ⬇️

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli takvim: İş bloklarını otomatik olarak planlayın, tüm etkinlikleri, görevleri ve notları senkronizasyon halinde tutun ve ClickUp Takvim ile ekip arkadaşlarınızın uygunluk durumuna dair görünürlük sağlayarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

İş + sohbet entegrasyonu : ClickUp Chat ile tartışmaları ilgili Görevler ve Dokümanlar ile ilişkilendirin ve ClickUp Brain ile otomatik olarak doldurulan başlık, açıklama ve bağlantılar içeren herhangi bir mesajı göreve dönüştürün.

Ş Akışı otomasyonu: Hazır iş akışlarından oluşan geniş bir kütüphaneden seçim yapın: : Hazır iş akışlarından oluşan geniş bir kütüphaneden seçim yapın: ClickUp Automations ile görevleri atayın, durumları değiştirin, listeleri taşıyın, e-postalar gönderin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikler ilk başta yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

ClickUp, sadece yapılacaklar listesi olarak bile çok kullanışlı! Başlangıçta, yazılı notları tercih edeceğime emindim, ancak her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilmek, son teslim tarihlerini değiştirebilmek ve görevlere ek dosya ekleyebilmek çok güzel. Her şey tek bir yerde olduğu için hiçbir şeyin unutulmamasını sağlıyor.

ClickUp, sadece yapılacaklar listesi olarak bile çok kullanışlı! Başlangıçta, yazılı notları tercih edeceğime emindim, ancak her şeyi istediğiniz gibi düzenleyebilmek, son teslim tarihlerini değiştirebilmek ve görevlere ek dosya ekleyebilmek çok güzel. Her şey tek bir yerde olduğu için hiçbir şeyin unutulmamasını sağlıyor.

💟 Bonus: Brain MAX , gelişmiş ses-metin dönüştürme özellikleriyle bilgiyi yakalama şeklinizi dönüştüren, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır . Düşüncelerinizi, toplantı tartışmalarınızı veya beyin fırtınası oturumlarınızı sesli olarak aktarın, Brain MAX bunları gerçek zamanlı olarak dinleyerek sözlerinizi anında düzenli, aranabilir notlara dönüştürsün. Çalışma Alanınızda derin entegrasyonlar sayesinde, notları ilgili görevlere, projelere veya kişilere otomatik olarak bağlayarak hiçbir şeyin kaybolmamasını veya unutulmamasını sağlar. İster toplantıda, ister telefonda, ister sadece yüksek sesle düşünürken olun, Brain MAX not almayı zahmetsiz, doğru ve her zaman ş Akışınızla senkronizasyon halinde hale getirir.

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu ve takım işbirliği için en iyisi)

Otter'ın ücretsiz AI not alma aracı, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki konuşmalarınızı dinler, ardından düzenleme, arama ve paylaşım için akıllı toplantı notlarını anında oluşturur.

"OtterPilot" botu aracılığıyla büyük video konferans platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve otomatik konuşmacı tanımlama özelliği ile canlı, zaman damgalı transkriptleri yakalamak için aramalara otomatik olarak katılır. Platform, özlü AI özetleri oluşturarak, eylem öğelerini işaretleyerek ve takım üyelerinin transkriptleri düzenleme yapabileceği işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sunarak toplantı sonrası verimlilikte mükemmeldir.

Ayrıca, Slack, Notion ve Salesforce gibi araçlara doğrudan yorum ekleyebilir ve önemli noktaların paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz, aynı zamanda daha yüksek doğruluk için özel kelime dağarcığını öğrenebilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikleri

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams için canlı transkripsiyon beslemesi alın, katılımcıların konuşmaları anında takip etmelerine yardımcı olun.

Sanal toplantılar sırasında gösterilen slaytlar ve anahtar görseller için otomatik yakalama özelliğini kullanın ve gerektiğinde bunlara başvurun.

Transkriptlerde anahtar kelime tabanlı arama özelliği ile tüm toplantılarınız için merkezi bir depo oluşturun ve geri çağırma işlemini çok hızlı hale getirin.

Otter. ai sınır

Mobil uygulama deneyimi, özellikle notları düzenleme veya etiket için tam masaüstü paketine kıyasla sınır hissediliyor.

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90'dan fazla yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Otter AI'nın tüm toplantı transkriptini inceleyip tüm anahtar konuşma noktalarını özetlemesini ve listenin dışında bir şey varsa özet bölümüne düzenleme yaparak ekleyebilmeyi seviyorum.

Otter AI'nın tüm toplantı transkriptini inceleyip tüm anahtar konuşma noktalarını özetlemesini ve listenede olmayan bir şey varsa özet bölümünde düzenleme yaparak ekleyebilmeyi seviyorum.

3. Fireflies (Arama yapılabilir konuşma ve çapraz platform uyumluluğu için en iyisi)

Fireflies aracılığıyla

Fireflies, sadece not oluşturmanın ötesinde bir AI toplantı asistanı arayan takımlar için tasarlanmıştır. Bu araç, toplantılarınızı dinler, bunları doğru bir şekilde transkribe eder ve günler hatta aylar sonra bile konuşmaları tekrar gözden geçirmenize olanak tanıyan aranabilir transkriptler sağlar.

Fireflies, derin konuşma zekası ve GPT destekli fonksiyon kullanarak kullanıcıların toplantı içeriği ile sohbet etmelerini, anında yanıtları almalarını, anahtar ayrıntıları çıkarmalarını veya e-postalar veya sosyal medya gönderileri gibi takip içeriği oluşturmalarını sağlayan güçlü "Ask Fred" özelliği ile öne çıkıyor.

Otomatik transkripsiyon ve AI özetlerinin ötesinde, Fireflies konuşmacıların konuşma süresini ve duygularını izleyen derinlemesine analizler ve belirli anahtar kelimeleri izleyen Konu İzleyiciler sunar. Bu, satış, pazarlama ve işe alım takımlarının konuşmaları analiz etmeleri, verileri Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lere otomatik olarak kaydetmeleri ve aramalarından eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeleri için güvenilir bir araçtır.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Zoom, Google Meet, Webex ve daha fazlasında çoklu platform toplantı desteği alın, farklı araçları kullanan takımlar arasında senkronizasyonu sağlayın.

Akıllı arama özelliklerini kullanarak trendleri, tekrarlanan konuları veya görüşmelerde alınan kararları ortaya çıkarın.

AI destekli toplantı özetini otomasyon ile gerçekleştirin ve notları eylem maddeleri, sorular ve görevler gibi bölümlere ayırarak toplantı sonrası hızlı takip işlemleri yapın.

Fireflies sınırlaması

Transkript doğruluğu, gürültülü ortamlarda veya birden fazla konuşmacının birbirini kesmesi durumunda değişebilir.

Fireflies fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fireflies hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Fireflies her aramaya sessizce katılır, konuşmayı şaşırtıcı bir doğrulukla yazıya döker ve ardından benim hiçbir şey yapmam gerekmeden eylem öğeleri, özetler ve hatta konuşmacıya özel notlar oluşturur. AI arama ve Akıllı Vurgular özellikleri, haftalar önceki tartışmaları saniyeler içinde hatırlamam gerektiğinde özellikle güçlüdür.

Fireflies her aramaya sessizce katılır, konuşmayı şaşırtıcı bir doğrulukla yazıya döker ve ardından benim hiçbir şey yapmam gerekmeden eylem öğeleri, özetler ve hatta konuşmacıya özel notlar oluşturur. AI arama ve Akıllı Vurgular özellikleri, haftalar önceki tartışmaları saniyeler içinde hatırlamam gerektiğinde özellikle güçlüdür.

👀 Biliyor muydunuz? Tarihteki en eski notlar, 5.000 yıl önce Mezopotamya'da kil tabletlere kazınmıştı. Eski yazıcılar, temelde ilk not alan kişilerdi!

4. Avoma (Yapılandırılmış toplantı zekasına ihtiyaç duyan satış ve müşteri başarı takımları için en iyisi)

Avoma aracılığıyla

Avoma, zengin ve bağlamsal toplantı zekası sunarak sıradan AI not uygulamasının ötesine geçer.

Anahtar gücü, dört temel modülün entegrasyonlarıdır: transkripsiyon ve not alma için bir AI Toplantı Asistanı, rezervasyon ve yönlendirme için bir Planlayıcı ve Yönlendirici, derinlemesine arama analizi için Konuşma Zekası ve CRM otomasyonu ve anlaşma riski izleme için Gelir Zekası.

Avoma ayrıca, temsilciler için özelleştirilebilir, bağlam farkında koçluk puan kartları oluşturabilir, satış metodolojilerine (MEDDIC/BANT gibi) uyumu izleyebilir ve CRM alanlarını otomatik olarak güncelleyerek, satış süreci sağlığı ve takım performans yönetimi için güçlü bir sistem sunar.

Rol tabanlı toplantı özetlerinden konuşma süresi analizlerine kadar, bu bilgiler satış, müşteri başarı takımı ve ürün ekipleri için özel olarak hazırlanmıştır. Bu bilgileri, ekibinizin uyum içinde çalışmasını sağlamak için iç bilgi tabanına bile ekleyebilirsiniz.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Katılımcıların canlı işbirliğine dayalı not düzenleme özelliği ile gerçek zamanlı olarak girdiler eklemesine izin verin.

AI tarafından oluşturulan konuşma süresi analizleriyle her katılımcının ne kadar konuştuğuna dair bir döküm elde edin ve yöneticilerin baskın sesleri veya ilgisizliği tespit etmesine yardımcı olun.

Yerel CRM'yi etkinleştirerek içgörüleri ve eylem öğelerini Salesforce ve HubSpot gibi platformlara doğrudan senkronizasyon sağlayın.

Avoma sınırlaması

Gelişmiş özellikler satış ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için tasarlanmıştır, bu nedenle serbest çalışanlar veya öğrenciler tüm özelliklerden yararlanamayabilir.

Avoma fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $/kullanıcı

Organizasyon: Aylık 39 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 39 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Avoma, kuruluşumuz için bir dönüm noktası oldu. Yapay zeka destekli transkripsiyon ve toplantı özetleri, müşteri görüşlerinin kaydedilmesini ve herkes için uygulanabilir sonraki adımların net olmasını sağlıyor. Zoom, HubSpot (mevcut CRM'imiz) ve diğer araçlarla yerel entegrasyonlar sayesinde ş Akışlarımız iyileşti, takımları uyumlu hale getirmek ve projeleri izleme daha kolay hale geldi.

Avoma, kuruluşumuz için bir dönüm noktası oldu. Yapay zeka destekli transkripsiyon ve toplantı özetleri, müşteri görüşlerinin kaydedilmesini ve herkes için uygulanabilir sonraki adımların net olmasını sağlıyor. Zoom, HubSpot (mevcut CRM'imiz) ve diğer araçlarla yerel entegrasyonlar sayesinde ş Akışlarımız iyileşti, takımları uyumlu hale getirmek ve projeleri izleme daha kolay hale geldi.

💡 Profesyonel İpucu: Hedeflerinize, tarzınıza ve notların ne kadar ayrıntılı olması gerektiğine bağlı olarak bir not alma yöntemi seçin: Ana Hat Yöntemi : Ana konuları başlık olarak yazın ve alt başlıkları bunların altına yerleştirin.

Cornell Yöntemi : Sayfayı üç bölüme ayırın: Notlar (toplantı sırasında ana içerik), İpuçları (anahtar kelimeler, sorular, eylem öğeleri) ve Özet (alt kısımda yer alan önemli noktalar).

Grafik Oluşturma Yöntemi: Kim ne dediğini, son tarihleri veya kategorileri (ör. Konu | Karar | Eylem Ögesi | Sorumlu | Son Teslim Tarihi) izleme için tablolardan kullanın.

5. Notta (Çok dilli transkripsiyon ve not dönüştürme için en iyisi)

Notta aracılığıyla

Notta, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Webex'teki toplantılara katılabilen Notta Bot aracılığıyla gerçek zamanlı transkripsiyonu destekler ve tek dilli ve iki dilli transkripsiyon seçenekleri sunar.

Çok yönlülük ve dil desteği konusunda üstün olan bu araç, 58 dilde olağanüstü transkripsiyon ve özetleme yetenekleri sunar ve 42 dile çeviri yapabilir, bu da onu küresel takımlar ve çok dilli iletişim için en iyi seçim haline getirir.

Notta'nın öne çıkan özellikleri arasında, aynı anda beş web sayfasını kaydedip transkripsiyon yapma, YouTube video'ları için tek tıklamayla özetleme ve donanım entegrasyon seçenekleri bulunur. Bu özellikler, kullanıcıların canlı sanal toplantılardan, önceden kaydedilmiş dosyalardan ve hatta yüz yüze tartışmalardan sesleri zahmetsizce yakalamasına ve düzenlemesine olanak tanır.

Not şablonları uygulayabilir ve transkripsiyon doğruluğunu artırmak için şirketinize özgü jargon gibi özel kelimeler ekleyebilirsiniz. Transkriptler TXT, DOCX, PDF ve SRT dahil olmak üzere birçok biçimde dışa aktarılabilir.

Notta'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı ses-metin dönüştürme özelliğini kullanarak konuşulan kelimeleri anında yakalayın. Küresel işbirliği için 50'den fazla dil ve lehçeyi destekler.

Konu bazlı not düzenleme ile transkriptleri otomatik olarak bölümlere ayırın ve uzun kayıtları kolayca gözden geçirin.

Notlarınızı profesyonel ş Akışlarıyla entegre etmek için Notion, Evernote ve Word'e aktarın.

Notta sınırlaması yok

Masaüstü gösterge paneli, özellikle birden fazla kaydı veya üst üste binen notları işlerken dağınık hissedilebilir.

Notta fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 13,49 $/kullanıcı

İş: Aylık 27,99 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notta hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Bir video bağlantısını veya dosyayı sürükleyip bırakın ve saniyeler içinde eksiksiz bir video özeti elde edin. Aynı anda 10-20 dosyayı birden sürükleyip bırakabiliyorum, bu özelliği çok seviyorum. Sonra YouTube özet biçimine dönüştürüyorum. Bunu ders videoları için kullanıyorum ve bu araç olmazsa olmaz!

Bir video bağlantısını veya dosyayı sürükleyip bırakın ve saniyeler içinde tamamlanan bir video özeti elde edin. Aynı anda 10-20 dosyayı birden sürükleyip bırakabiliyorum, bu özelliği çok seviyorum. Sonra YouTube özet biçimine dönüştürüyorum. Bunu ders videoları için kullanıyorum ve bu araç olmazsa olmaz!

6. Tactiq (Canlı altyazılar ve hızlı toplantı dışa aktarımları için en iyisi)

Tactiq aracılığıyla

Tactiq, bir botun görüşmeye katılmasına gerek kalmadan toplantıları canlı olarak yazıya dökmek için bir Chrome uzantısı kullanır.

AI komutlarını kullanarak belirli içgörüler, takip işlemleri, özetler, proje güncellemeleri vb. elde edebilir ve hatta tetikleyicilere dayalı olarak toplantı sonrası görevleri (özetleri paylaşma, CRM'leri güncelleme, biletler oluşturma, içgörüler senkronizasyon) otomasyon yapabilirsiniz.

Google Meet, Zoom ve MS Teams'de gerçek zamanlı transkripsiyonu destekler ve özelleştirilebilir "Kişiselleştirilmiş AI Eylemleri" sayesinde komutlarınızı tekrar kullanabilirsiniz.

Bu AI not oluşturucu, SOC-2 Tip II, ISO 27001, GDPR ve diğer ilgili standartlar aracılığıyla veri güvenliğini sağladığından, gizlilik ve uyumluluğu önceliklendiren kuruluşlar için iyi bir seçenektir.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams'de ekran üstü altyazılarla canlı toplantı transkripsiyonları alın.

Alıntı yakalama özelliğini kullanarak görüşmeler sırasında anahtar ifadeleri kaydedin ve daha sonra daha iyi hatırlayabilmek için bağlam ekleyin.

Not not ve dokümantasyon ş akışlarını anında birleştirmek için Google Dokümanlar ve Notion'a aktarın.

Tactiq sınırlaması

Yerleşik görev yönetimi özelliği bulunmadığından, kaydedilen eylem öğeleri yine de manuel olarak verimlilik araçlarına taşınmalıdır.

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 12 $/kullanıcı

Takım: Aylık 20 $/kullanıcı

İş: Aylık 40 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Birkaç özellik var, ama muhtemelen favori özellik AI destekli özetler. Toplantılarımdan sonra Tactiq bana anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan hızlı bir özet sunuyor. Bu, özellikle arka arkaya toplantılarım olduğunda ve ayrıntılı notlar almaya vaktim olmadığında harika bir özellik.

Birkaç özellik var, ama olasılık en sevdiğim özellik AI destekli özetler. Toplantılarımdan sonra Tactiq bana anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan hızlı bir özet sunuyor. Bu, özellikle arka arkaya toplantılarım olduğunda ve ayrıntılı notlar almaya vaktim olmadığında harika bir özellik.

7. Sembly (Toplantı analizi ve karar izleme için en iyisi)

via Sembly

Sembly, görev yönetimi ve organizasyonel bilgiye odaklanan ayrıntılı, yapılandırılmış AI toplantı özetleri sağlayıcısıdır.

Öne çıkan özellikleri arasında, kararlar, gereksinimler, riskler ve sorun gibi anahtar öğeleri transkriptten otomatik olarak tanıma ve çıkarma yeteneği bulunur, böylece hiçbir commit gözden kaçmaz.

Sembly ayrıca, kullanıcıların tüm toplantı geçmişlerine erişerek birden fazla tartışmada yer alan bilgileri bulmalarını sağlayan "Çoklu toplantı sohbetleri" ve "AI Artifacts" özelliklerini de sunar. Bu, ilerlemeyi izleme ve zaman içinde bilgileri birleştirmek isteyen proje ve program yöneticileri için yararlı bir araçtır.

Sembly'nin en iyi özellikleri

Çevrimdışı toplantı kayıtlarını işlemek için 5 saate kadar süre ve 500 MB boyutunda ses ve video dosyalarını yükleyin.

Güçlü arama fonksiyonu ile geçmiş toplantıları katılımcılara, kaynağa, anahtar kelimelere, tarih aralığına vb. göre yapıştırın.

Daha iyi bir yapı için ilgili toplantıları "Koleksiyonlar" altında gruplandırın ve özelleştirilebilir şablonlar ve toplantı not biçimi kullanın.

Sembly sınır

Arayüzü ilk kez kullanıcılar için çok sezgisel değildir ve öğrenme eğrisi yeni takımların alışma sürecini yavaşlatabilir.

Sembly fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 15 $/kullanıcı

Takım: Aylık 29 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sembly puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Sembly hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI Chat'i çok seviyorum. AI Chat'e komutlar vererek toplantı notlarını işleyebilirsiniz. Aslında bir insandan çok daha hızlı ve daha iyiydi.

AI Chat'i çok seviyorum. AI Chat'e komutlar vererek toplantı notlarını işleyebilirsiniz. Aslında bir insandan çok daha hızlı ve daha iyiydi.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Frontiers in Psychology tarafından yapılan bir araştırma, el yazısının klavyeyle yazmaya kıyasla daha fazla beyin bölgesini harekete geçirdiğini ve hafıza için daha fazla destek sağladığını gösteriyor. İyi haber şu ki, birçok AI destekli not alma uygulayıcıları artık dağınık el yazısını tanıyıp indeksleyebiliyor ve böylece el yazısı notları bile aranabilir hale geliyor.

8. Krisp (Temiz ses ve otomatik transkripsiyon için en iyisi)

Krisp aracılığıyla

Krisp, aramaları/toplantıları yazıya dökmenin ve AI tarafından oluşturulan notlar sunmanın yanı sıra, konuşmacının aksanını gerçek zamanlı olarak değiştirerek dinleyicinin daha nötr veya yerel olarak anlaşılabilir bir aksan duymasını sağlar.

Krisp'in en önemli ve en çok beğenilen özelliği, yapay zeka destekli gürültü, yankı ve arka plan sesini ortadan kaldırma teknolojisidir. Kullanıcının sesini klavye tıklamaları, trafik ve diğer insanların konuşmaları dahil olmak üzere neredeyse tüm çevre seslerinden akıllıca ayırarak tutarlı bir şekilde net ses kalitesi sunar.

Hafif bir sanal ses cihazı olarak çalışan Krisp, bot veya özel donanım gerektirmeden tüm iletişim uygulamalarında sorunsuz bir şekilde iş yapar. Toplantı özetleme için AI Agent Assist gibi gelişmiş özellikler, bu ürünü tamamlar.

Krisp'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı gürültü engelleme ve yankı giderme özelliği ile net ses kalitesi sağlayın.

AI'yı kullanarak, manuel inceleme yapmadan anahtar kelimeleri, görevleri ve tartışma noktalarını vurgulayın.

Her katılımcının konuşmaya ne kadar zaman ayırdığını gösteren bir görüşme sonrası dökümü alın.

Krisp sınır

Ses kalitesine yoğun bir şekilde odaklanır ve derinlemesine toplantı özetleri veya takip görevleri oluşturmaya daha az odaklanır.

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 16 $/kullanıcı

İş: Aylık 30 $/kullanıcı

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Krisp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Zoom, Teams ve diğer konferans araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kurulum hızlı ve kolaydır. Transkript kalitesi zamanla çok gelişti, video kayıt özelliği harika, toplantıdaki Eylem Öğeleri'ndeki AI asistanı her zaman tam isabetli!

Zoom, Teams ve diğer konferans araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kurulum hızlı ve kolaydır. Transkript kalitesi zamanla çok gelişti, video kayıt özelliği harika, toplantıdaki Eylem Öğeleri'ndeki AI asistanı her zaman tam isabetli!

💡 Profesyonel İpucu: Bazı profesyoneller yapılandırılmış şablonları tercih ederken, diğerleri serbest biçimli yakalamayı sever. Size hangisinin uygun olduğundan emin değil misiniz? Bu not alma yöntemleri bunu anlamanıza yardımcı olabilir.

9. Fathom (rol tabanlı önemli noktalar ve otomatik CRM kaydı için en iyisi)

Fathom aracılığıyla

Toplantı özeti ile takip arasında gecikmenin az olmasını isteyen proje yöneticileri için Fathom, toplantı bittikten sonra yaklaşık 30 saniye içinde özetler oluşturduğu için iyi bir seçenektir.

Ayrıca, kayıtlarınıza sorular sorabileceğiniz (örneğin, "X hakkında ne söylendi?") ve hızlı cevaplar alabileceğiniz bir AI asistan arayüzü de bulunmaktadır.

Ayrıca, özellikle satış ve müşteri başarı takımları için, çağrı videolarını, transkriptleri ve yapılandırılmış özetleri Salesforce ve HubSpot gibi CRM platformlarına otomatik olarak senkronizasyon sağlayarak ve toplantı içeriğini sorgu için "Ask Fathom" AI asistanını kullanarak kapsamlı entegrasyonlar sağlar.

Toplantı notları için bu AI aracıyla, takımlar önceki görüşmelerin/transkriptlerin paylaşım, aranabilir bir depo oluşturabilir, bilgileri koruyabilir, yeni takım üyelerinin bilgiye yetişmesini sağlayabilir ve toplantılar boyunca içgörülere kolay erişim sağlayabilir.

En iyi özellikleri keşfedin

Toplantı sırasında veya sonrasında toplantının belirli bölümlerini vurgulayın ve tam transkripti paylaşmak yerine takım üyeleriyle paylaşım yapın.

Toplantı hakkında sorular sorun ve zaman damgaları vb. aracılığıyla içgörüler elde edin.

Anlaşma özelindeki bilgileri (sorunlu noktalar, satın alma rolleri vb.) izleme ve CRM ile senkronizasyon yaparak toplantı içeriğini gelir ş Akışlarıyla uyumlu hale getirin.

Sınırları aşın

Yalnızca Zoom ile iş yapar, bu da Google Meet veya MS Teams gibi diğer toplantı platformlarını kullanan takımlar için sınırlayıcı olabilir.

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 20 $/kullanıcı

Takım: Aylık 18 $/kullanıcı

İş: Aylık 28 $/kullanıcı

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (5.400'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (790+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Fathom, toplantı notlarını kaydetmeyi çok kolaylaştırıyor — ayrıntıları kaçırma endişesi olmadan tartışmaya odaklanabiliyorum. Otomatik transkriptler, özetler ve vurgu özellikleri büyük zaman tasarrufu sağlıyor ve doğru takip işlemlerini garanti ediyor.

Fathom, toplantı notlarını kaydetmeyi çok kolaylaştırıyor — ayrıntıları kaçırma endişesi olmadan tartışmaya odaklanabiliyorum. Otomatik transkriptler, özetler ve vurgu özellikleri büyük zaman tasarrufu sağlıyor ve doğru takip işlemlerini garanti ediyor.

10. MeetGeek (Toplantı sonrası analiz ve koçluk içgörüleri için en iyisi)

MeetGreek aracılığıyla

MeetGreek ile AI aracının hangi toplantılara katılacağını kontrol edebilirsiniz: tüm takvim toplantıları, yalnızca sizin düzenlediğiniz toplantılar veya not tutucuyu manuel olarak davet edebilir veya toplantı bağlantısını yapıştırabilirsiniz.

Platformun gücü, toplantı türünü (ör. satış, takım toplantısı, oryantasyon) otomatik olarak algılama ve buna uygun, bağlamsal bir özet şablonu uygulama becerisinde yatmaktadır. Bu sayede, oluşturulan notlar anında ilgili ve eyleme geçirilebilir olmaktadır.

Yöneticilerin takım koçluğu için kullanabileceği, katılım, verimlilik ve konuşmacı içgörülerine odaklanan 100'den fazla Anahtar Performans Göstergesi (KPI) ile derinlemesine analizler sağlayabilir.

Daha iyi gizlilik için, bu araç otomatik olarak oluşturulan toplantı özeti e-postalarını kimin alacağını seçmenize olanak tanır: görüşmedeki herkes, şirket alan adınızdaki kişiler veya sadece siz.

MeetGeek ayrıca açık bir API sunarak, transkriptleri, önemli noktaları, özetleri ve toplantı verilerini kendi araçlarınıza aktarmanıza veya tetikleyici olarak iş akışlarını tetiklemenize olanak tanır.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

Toplantı performans ölçütleriyle zaman içinde dakiklik, katılım ve konuşma dengesi analizleri yapın.

Yapay zeka tarafından oluşturulan, yapılandırılmış biçimlerde (ör. anahtar noktalar, görevler, riskler) özetler alın ve toplantı sonrası takip işlemlerini kolayca gerçekleştirin.

Aracı, şirketinizin jargonuna uyum sağlaması için özel kelime dağarcığıyla eğitin ve daha doğru transkripsiyon elde edin.

MeetGeek sınır

Masaüstü arayüzü, özellikle çoklu görev yaparken canlı toplantılar sırasında biraz gecikme yaşayabilir.

MeetGeek fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 19 $/kullanıcı

İş: Aylık 39 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 59 $/kullanıcı

MeetGeek puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Tek yapacağım şey botu toplantıya kabul etmek, gerisini bot hallediyor. Kullanımı çok kolay ve eklentiler gerektiğinde göz kulak olmama yardımcı oluyor.

Tek yapacağım şey botu toplantıya kabul etmek, gerisini bot hallediyor. Kullanımı çok kolay ve eklentiler gerektiğinde göz kulak olmama yardımcı oluyor.

11. Jamie AI (Kayıt yapmadan anlık toplantı notları almak için en iyisi)

Jamie AI aracılığıyla

Birçok toplantı aracı, toplantılara katılmak ve transkriptleri kaydetmek için bir bot gerektirir. Jamie AI, cihazınız/uygulamanız aracılığıyla arka planda sessizce ses kaydı yaparak bunu önler. Bu nedenle, alandaki toplantılar, yüz yüze görüşmeler veya karma ayarlar için sağlam bir seçimdir.

Bu AI not aracıyla, tüm toplantı transkriptlerinizi ve özetlerinizi düzenli bir şekilde organize eden, aranabilir ve etiketlenebilir merkezi bir hub elde edersiniz.

Gelişmiş konu algılama özelliği ile uzun tartışmaları düzenli, bölümler halinde özetlere ayıran, yüksek kaliteli, insan benzeri toplantı notları oluşturmaya odaklanır. Akıllı hoparlör tanımlama ve AI ile sohbet ederek anında, bağlamı dikkate alan yanıtlar alma gibi özelliklerle birleştirilen gizlilik öncelikli tasarım, gizliliği ve temiz, yapılandırılmış belgeleri önceliklendiren kullanıcılar için idealdir.

Jamie AI'nın en iyi özellikleri

Toplantı başladığında Jamie'yi başlatmanızı isteyen mikrofon tabanlı hatırlatıcılar alın.

Özetlerin nasıl görünmesi gerektiğini belirleyen şablonlar tanımlayın ve Jamie kullanmayan kişilerle bile kolayca paylaşım yapın.

Teknik, çok dilli veya uzmanlık alanı takımları için özel kelime dağarcığı veya jargon ekleyin.

Jamie AI sınır

Notion veya Slack gibi yaygın araçlarla entegrasyonlar eksikliği, dokümantasyon ş Akışınızı yavaşlatabilir.

Jamie AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık ~28 $ (25 €) / kullanıcı

Pro: Aylık/kullanıcı başına ~ 55 $ (47 €)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jamie AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Manuel not almayı bırakmaya hazır mısınız? ClickUp'ı deneyin.

Toplantıları yazıya dökebilen veya konuşmaları özetleyebilen birçok AI not alma aracı bulunmaktadır.

Bazıları çok dilli takımlar için, diğerleri ise koçluk içgörüleri veya CRM entegrasyonu için mükemmeldir. İyi haber mi? Seçenekleriniz var.

Ancak, sıradan bir AI toplantı asistanından daha fazlasını arıyorsanız, ClickUp notları, görevleri, belgeleri ve AI'yı tek bir yerde bir araya getirir. ClickUp AI Notetaker ile toplantı özetlerini kaydedebilir, bunları ş Akışınıza bağlayabilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Toplantı notlarınızı eyleme dönüştürmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve gününüzü nasıl değiştirdiğini görün.

Sık Sorulan Sorular

Evet, AI sesleri dinleyebilir ve notlar alabilir. Modern AI destekli araçlar, toplantılarda, derslerde veya konuşmalarda söylenen sözleri yazıya dökebilir ve otomatik olarak özetler veya ayrıntılı notlar oluşturabilir, böylece manuel çaba harcamadan önemli bilgileri daha kolay bir şekilde yakalayabilirsiniz.

Evet, sizin için not almak üzere tasarlanmış birkaç AI aracı bulunmaktadır. Bu uygulamalar toplantılara katılabilir, ses kaydı yapabilir, konuşmaları yazıya dökebilir ve düzenli notlar veya eylem öğeleri sağlayıcı olarak kullanıcıların odaklanmasına ve manuel not almaya harcadıkları zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

ChatGPT'nin kendisi sesleri dinlemez, ancak ses transkripsiyonu sağlayan diğer araçlar veya platformlarla entegre edildiğinde, transkripsiyonlu içeriği özetlemeye veya net notlar halinde düzenlemeye yardımcı olabilir. Bazı platformlar, bu fonksiyonu sunmak için ChatGPT'yi ses tanıma ile birleştirir.

Evet, konuşmaları veya toplantıları dinleyip otomatik olarak not alabilen birçok uygulama mevcuttur. Otter.ai, Microsoft Teams, transkripsiyon özellikli Zoom ve AI kullanarak tartışmaları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayan ve özetleyen diğer toplantı asistanı araçları buna örnek olarak verilebilir.