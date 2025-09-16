İşverenler ve İK takımları için ücretsiz staj sertifika şablonları

Başarıyla tamamladığınız bir staj döngüsünü tamamladınız. Stajyerleriniz gerçek değer kattı, projelere katkıda bulundu, hızlı öğrendi ve takımın bir parçası oldu. Şimdi son adım geldi: çalışmalarını resmi olarak takdir etmek.

Ancak, sıfırdan sertifika oluşturmak için uğraşmak yerine, kullanıma hazır profesyonel ve özelleştirilebilir seçenekleriniz olsaydı ne olurdu? Staj sertifika şablonlarını kullanın.

İyi tasarlanmış bir staj, çabaları takdir eder, güvenilirlik oluşturur ve kuruluşunuz için olumlu bir izlenim bırakır. Doğru şablon, biçimlendirmeye değil mesaja odaklanmanızı sağlar.

Her stajı hak ettiği takdirle tamamlamanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz staj sertifika şablonlarını inceleyelim.

🔍 Stajların ortalama süresinin yaklaşık 18,3 hafta olduğunu biliyor muydunuz?

Staj Sertifikası Şablonları Nedir?

staj sertifika şablonları, şirketlerin stajyerlerin deneyimlerini sertifikalandırmak için özelleştirebilecekleri kullanıma hazır biçimlerdir. * Zaman tasarrufu sağlar ve gerekli tüm bilgilerin profesyonel ve tutarlı bir şekilde dahil edilmesini garanti eder.

Staj sertifikası şablonunun standart unsurları şunlardır:

Stajyerin adı : Stajyerin tam adı, sertifikanın kişiselleştirilmesini ve doğru stajyere doğru şekilde sorun olmasını sağlar

Şirket logosu ve adı : Kuruluşun resmi logosu ve adı en üstte yer alır

Staj süresi : Stajın kesin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi açıkça belirtilerek stajın tam dönemi özetlenir

Rol ve departman : Stajyerin pozisyonu ve departmanı, sorumluluklarının kapsamı ve bağlamı hakkında fikir verir

İmza ve tarih: Stajyerin beklentileri karşıladığını doğrulamak için takım lideri ve yöneticinin imzası

🧠 İlginç Bilgi: 11. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa'da, 12 yaşında gençler çırak oluyordu. Usta zanaatkarlarla birlikte yaşıyor, konaklama ve yemek sağlıyorlardı, ancak hiçbir ücret almıyorlardı. 2 ila 7 yıl boyunca demircilik, dokumacılık veya fırıncılık gibi meslekleri öğreniyorlardı.

İyi bir staj sertifikası şablonu nedir?

Staj şablonu sadece bir formalite değildir; adayın kariyer yolculuğuna değer katan profesyonel deneyimlerin bir kaydıdır.

Şablonunuzun hem İK standartlarını hem de profesyonel beklentileri karşıladığından emin olmak için neleri eklemeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz.

Netlik ve okunabilirlik : Net başlıklar ve yeterli alan içeren sade bir tasarım seçin. Bu, alıcıların ayrıntıları kolayca okumasına ve doğrulamasına yardımcı olur

Gerekli alanlar : Stajyerin adı, staj tarihleri, üstlendiği etkinlikler, iş türü, şirket adı ve tamamlandığına dair açık bir ifade için alanlar içeren bir şablon seçin. Bu, kapsamlı bir sertifikasyon sağlar

İmza ve damga alanı : Yöneticinin imzası, resmi damga ve unvanı için bölümler içeren bir şablon seçin. Bu, sertifikaya güvenilirlik katar

Özelleştirmeye izin verin : Metin kutularını özelleştirmenize veya bölümler ve diğer öğeleri kolayca ekleyebileceğiniz özel şablonlar arayın

Marka tutarlılığı: Şirketinizin logosu, renkleri ve yazı tipi stiline uygun bir tasarım seçin. Bu, profesyonelliği ve tanınırlığı artırır

Staj Sertifikası Şablonları

Staj sertifika şablonları, staj ayrıntılarının yer aldığı profesyonel ve düzenli bir biçim sunar. İşte denemeniz gereken staj şablon seçenekleri:

1. Renkli Bantlı Başarı Sertifikası

via Microsoft

Microsoft'un özelleştirilebilir Renkli Bantlı Başarı Sertifikası'nı kullanarak stajyerlerin başarılarını profesyonel ve şık bir sertifika ile takdir edin. İndir şablon, tasarımı yazdırırken veya çevrimiçi paylaşım yaparken esneklik sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz:

Fotoğraflar, grafikler ve tasarım öğeleriyle kişiselleştirin

Dijital sürümler için animasyonlar, geçişler veya video ekleyin

Stajyerin performansını vurgulamak için anahtar bölümleri ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajın tamamlanması sonrasında stajyerlerin başarılarının listesi için profesyonel bir biçime ihtiyaç duyan İK uzmanları, girişim kurucuları, eğitim kurumları ve işe alım uzmanları.

2. Renkli Staj Ödülü Sertifika Şablonu

Template. Net tarafından sunulan Renkli Staj Ödülü Sertifika Şablonu, şirket bilgileri ve stajyerin başarılarının özetiyle başlayan temiz bir düzenin özelliğini taşır. Ayrıca, işbirliği programları veya yaz stajları gibi staj türlerini de içerir.

İşte neden beğeneceksiniz:

Her öğeyi markanızın renklerine uyacak şekilde özel hale getirin

Sertifikayı kişiselleştirmek için logolar, resimler veya tasarım öğeleri ekleyin

Ayrıntıları değiştirin veya metin kutuları ekleyin, böylece şirketinizin sertifika biçimine uysun

🔑 İdeal kullanım alanı: Sertifika sorun için yapılandırılmış bir biçim arayan İK uzmanları ve işe alım uzmanları.

3. Mavi Gradyan Takdir Sertifikası

via Canva

Canva'nın Mavi Gradyan Takdir Sertifikası, şirketinizin biçimine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Düzenli bir düzenle donatılmış bu staj şablonu, staj süresi, önemli projeler ve dikkate değer başarılar gibi anahtar ayrıntıları vurgulamaya yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Staj sırasında kazanılan rozetleri veya resmi takdirleri ekleyin

Tüm stajyerlerin sertifika ayrıntılarını depolamak ve izleme yapmak için bağlantılı bir hesap tablosu oluşturun

İlgili takım liderlerinin imzalarını ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Stajyer bilgilerini yönetmek ve şık bir sertifika hazırlamak isteyen İK uzmanları.

4. Başarı Sertifikası

via Adobe

Adobe'nin Başarı Sertifikası şablonu ile şık ve ayrıntılı bir staj sertifikası oluşturmak çok kolay. Kenar boşluklarından yazı tiplerine kadar özel seçenekler sayesinde tasarımı şirketinizin markasına uyacak şekilde kolayca uyarlayabilirsiniz.

Basılı veya dijital olarak paylaşılan bu staj şablonu, profesyonel görünümlü ve kişiselleştirilmiş sertifikalar sorunmanıza yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Anahtar tarihleri ve stajyerlerin başarılarını öne çıkarmak için vurgu kutuları ekleyin

Temel şirket bilgilerini ve staj ayrıntılarını açık bir şekilde ekleyin

Düzenleme ve dosya paylaşımını kolaylaştırmak için çalışma alanınıza bağlanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Staj sertifikalarını kolayca oluşturmak için profesyonel bir biçim isteyen eğitim kurumları ve işe alım uzmanları.

💡 Profesyonel İpucu: Stajın sona erdiğinde sizi veya takımınızı bilgilendirmek ve sertifikayı oluşturup göndermenizi hatırlatmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanın.

5. Jotform tarafından hazırlanan PDF Staj Sertifikası

via Jotform

Jotform'un PDF Staj Sertifikası, stajyerin adı, staj süresi, üstlendiği projeler ve başarıları gibi tüm anahtar bilgileri içerir. En iyi yanı ne mi? Belgeyi onaylamak için düzenleyen kişinin kullanabileceği İmza aracı da dahildir.

İşte neden beğeneceksiniz:

Staj ayrıntılarını toplamak ve sertifikaları otomatik olarak oluşturmak için bir form oluşturun

Görsel çekiciliği artırmak için resim, logo veya simgeler ekleyerek özel hale getirin

Sertifikayı dijital olarak paylaşım yapın veya yazdırın

🔑 İdeal kullanım alanı: Sertifika sorunları için kapsamlı bir şablon arayan küçük takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge'yi kullanarak staj sertifika şablonlarınızı oluşturun ve saklayın. Yeniden kullanılabilir bir şablon tasarlayabilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve her stajyer için sertifikaları kolayca çoğaltabilir veya düzenleme yapabilirsiniz.

6. Kenarlıklı ve Profesyonel Kapalı Alan Eğitimi Sertifika Şablon

via Sertifikalandırıcı

Sertifikalandırıcı Kenarlı ve Profesyonel Kapalı Alan Eğitimi Sertifika Şablonu, güvenlik ve uyumluluk programlarında eğitimin tamamlandı belirtmenize yardımcı olur. Figma ve Microsoft Word biçimlerinde de mevcuttur.

Ayrıca, staj şablonu, eğitim ayrıntılarını eklemek ve başarı kanıtı olarak sunmak için düzeni ve diğer grafik öğeleri özel hale getirmenize olanak tanır.

İşte neden beğeneceksiniz:

Tamamlandı kurs konularını ve anahtar eğitim dönüm noktalarını liste

Görsel tanıma için kazanılan rozetleri veya sertifikaları ekleyin

Şablonu çevrimiçi olarak özel olarak değiştirin ve sertifikaları toplu olarak sorun

🔑 İdeal kullanım alanı: Eğitimleri belgelemek isteyen yetkili OSHA Eğitim Enstitüsü (OTI) Eğitim Merkezleri ve OSHA yetkili eğitmenler.

7. Freepik Katılım Sertifikası

via Freepik

Freepik'in Katılım Sertifikası Şablonu , stajyerin anahtar başarılarını vurgulamak için temiz ve profesyonel bir düzen sunar. Bu şablon, sertifikanızın şık görünmesini ve tüm gerekli bilgileri içermesini sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz:

Renkleri, metin kutularını ve düzeni özel yaparak tasarımı markanıza uyarlayın

En İyi Stajyer gibi rozetler veya diğer takdirler ekleyin

Stajyer kayıtlarına veya portföylerine kolay erişim için bir QR kod ekleyin

Destek belgeleri veya geri bildirimlerin bulunduğu paylaşım sürücüye bağlantı ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Staj dönemi sonrasında stajyerleri sertifikalandırmak için profesyonel bir biçim isteyen eğitim kurumları ve küçük takımlar.

8. ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Çalışan Oryantasyon Şablonu ile oryantasyon kontrol listesini düzenleyin, toplantılar ayarlayın ve eğitim programını planlayın

Stajyerleri işe almak ve onların gelişimini izlemeyle uğraşıyor musunuz? ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonunu deneyin. İnsan kaynakları, hukuk, güvenlik, eğitim, yazılım ve donanım alanlarında organize görev listelerini destekler.

Bu oryantasyon şablonu, kaynak paylaşımından belge yönetimine, değerlendirmeden nihai sertifikasyona kadar her aşamayı yapılandırmanıza olanak tanır.

İşte neden beğeneceksiniz:

İlerlemeyi ve performansı doğru bir şekilde izlemek için ayrıntılı stajyer oryantasyon formları oluşturun

Her stajyer için işe alım kontrol listelerini kişiselleştirin

Her aşama tamamlandığında görev durumunu güncellemek için otomatik tetikleyiciler ayarlayın

Hem takımlar hem de stajyerler için sorunsuz ve tutarlı bir deneyim sunmak üzere işe alım, oryantasyon ve sertifikasyon süreçlerini kolaylaştırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyerlerin işe alım süreçlerini yapılandırmak ve sertifikalar için eğitim dönüm noktalarını belgelemek isteyen İK uzmanları, girişim kurucuları ve işe alım uzmanları.

9. ClickUp SMART Hedefleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile stajyer hedeflerini planlayın, izleme ve ayrıntılı geri bildirimler oluşturun

ClickUp SMART Hedefleri Şablonu, staj programı boyunca düzenli ve hedef odaklı kalmanıza yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Şeffaflık ve geri bildirim için Staj Hedefleri altında stajyerinizin başarılarını izleme

Her görevinin çabasını 1 ila 10 arasında derecelendirin ve stajyerlerin gelişim alanlarına öncelik verin

Netlik sağlamak için alt görevler, kontrol listeleri ve kaynaklar içeren görev kartları oluşturun

Beyaz Tahta görünümü ile her stajyer için net ve spesifik hedef belirleyebilir, hızlı başvuru için görseller ve renk kodları ekleyebilirsiniz

Her aşamada stajyerleri etkili bir şekilde yönlendirmek için ilerlemeyi bir bakışta izlemek üzere pano görünümünü kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyerleri değerlendirmek ve sorunsuz bir sertifika süreci sağlamak için organize bir yapı arayan girişim kurucuları, eğitim merkezleri ve işe alım uzmanları.

📣 Müşteri görüşü: carscan.AI'da baş anotasyon uzmanı olan Karthik Itharajula, ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söylüyor: ClickUp'ın yardımıyla, verimlilikle ilgili görevlerin günlük ilerlemesini izliyoruz ve ayrıca, üst yönetimin durum hakkında fikir sahibi olabilmesi için, devam eden durumdan tamamlanan duruma ve ardından inceleme durumuna geçiş gibi tüm durumla ilgili sorunları da ele alabiliyoruz. ClickUp'ın yardımıyla, verimlilikle ilgili görevlerin günlük ilerlemesini izliyoruz ve ayrıca, üst yönetimin durum hakkında fikir sahibi olabilmesi için, devam eden durumdan tamamlanan duruma ve ardından inceleme durumuna geçiş gibi tüm durumla ilgili sorunları da ele alabiliyoruz.

10. ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile stajyer hedeflerini belirleyin, ilerlemeyi belgelendirin ve anahtar güçlü yanları belirleyin

Stajyerleriniz için sorunsuz bir işe alım ve sertifikasyon süreci sağlayan bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonunu deneyin. Bu şablon, stajın 30, 60 ve 90 günlük aşamalarında anahtar görevleri özetlemenizi sağlar. Ayrıca, sorumlu kişileri, atanan kişileri, görev önceliğini ve son teslim tarihlerini tek bir yerden izleme imkanı sunar.

İşte neden beğeneceksiniz:

Staj süresince net sonuçlar içeren yapılandırılmış bir oryantasyon planı oluşturun

Takvim görünümü kullanarak görevleri harita ve son teslim tarihlerini takip ederek planlayın

Tüm oryantasyon, eğitim ve değerlendirme belgelerini Referanslar sekmesinde saklayın

Tahta görünümü ile ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve görevleri her bir dönüm noktasında kolaylıkla ilerletebilirsiniz

🔑 İdeal kullanım alanı: Sorunsuz bir sertifika süreci için stajyer hedeflerini ve belgeleri düzenlemek için bir araç arayan işe alım uzmanları.

11. ClickUp Çıkış Görüşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClicUp Çıkış Görüşmesi Şablonu ile sertifika vermeden önce son geri bildirimleri ve performans verilerini kaydedin

Stajyerlerin ayrılma zamanı geldiğinde, her şeyin düzenli olması, sorunsuz ve ücretsiz bir sertifika verme süreci sağlar. ClickUp Ayrılma Görüşmesi Şablonu, gerekli tüm ayrıntıları toplamak ve saklamak için yapılandırılmış bir biçim sunar.

Bu şablon, kapsamlı bir değerlendirme için net ve çıkış görüşmesi sorularını kolayca oluşturmanıza yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Destek belgeleri, geri bildirimler ve referansları eklemek için sayfa ekleyin

Doğru doğrulama için stajyerin yöneticisinin ve sorumlusunun mesleki ID numaralarını kaydedin

Daha iyi bir bağlam için her bölüme yorum ekleyin veya ilgili belgeleri bağlayın

Stajyer bilgileri, öğrenim çıktıları, iş deneyimi, iş memnuniyeti, geri bildirim ve imzalar için özel bölümler

🔑 İdeal kullanım alanı: Stajyerlerin geri bildirimlerini ve sertifikalarını kolaylaştırmak için yapılandırılmış bir biçim arayan İK yöneticileri.

12. ClickUp Eğitim Planı Şablon

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Eğitim Planı Şablonu ile stajyerlerin öğrenme hedeflerini belirleyin ve geri bildirim toplayın

ClickUp Eğitim Planı Şablonu, net ve hedef odaklı bir öğrenme deneyimi tasarlamanıza yardımcı olur. Stajyerlerin öğrenme hedeflerini, dönüm noktalarını ve eğitim modüllerini, tümü sertifika sonuçlarına göre haritalandırarak özetlemenizi sağlar.

Ayrıca, bu şablon eğitim sürecinizin tamamlandı, ölçülebilir ve nihai sertifika kriterlerine uygun olmasını sağlar.

İşte neden beğeneceksiniz:

Eğitim hedefleri, programlar, içerik özeti ve kaynaklar için özel bölümler

Eğitim nesnelerini, son teslim tarihleri olan uygulanabilir görevlere dönüştürün

Eğitim yöntemlerini belirtin: atölye çalışmaları, uygulamalı görevler veya çevrimiçi modüller

Sertifika hazırlığını hızlandırmak için staj sonrası geri bildirimleri belgelendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyerlerin hedeflerini ve başarılarını harita yaparak sertifika sorun için yapılandırılmış bir biçim isteyen İK uzmanları ve eğitim kurumları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain gibi yapay zeka destekli araçlar, özel staj sertifikaları oluşturmak için harika bir yoldur. Stajyerlere özgü ayrıntılar içeren profesyonel bir sertifika oluşturun

Stajyerin görevine ilişkin geri bildirim ve notları kolay takip edilebilir bir biçim hazırlayın

Hızlı inceleme ve dokümantasyon için stajyerin ilerleme ve görev durumunun bir özetini oluşturun

Fotoğraf, anime, sanatsal ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli görsel stiller arasından seçim yapın

13. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile stajyerlerin görevlerini ve tamamlandı işleri takip ederek ilerlemeyi değerlendirin

Stajyerler genellikle birden fazla görevleri aynı anda yürütür. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, hem stajyerlerin hem de takımların işlerini takip etmelerini kolaylaştırır. Önceden oluşturulmuş özel görünümlerle şablon, atananan kişileri, son teslim tarihlerini ve tahmini süreyi izlemeye yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Daha iyi görünürlük ve hızlı başvuru için ayrıntılı görev kartlarını ekleyin

Esnek plan için takvim görünümünde sürükle ve bırak özelliğini kullanın

Gecikmeleri önlemek ve zaman çizelgelerini sorunsuz bir şekilde yönetmek için görev bağımlılıklarını tanımlayın

Görevleri öncelik ve departmana göre sıralayarak merkezi bir gösterge paneli üzerinden ilerlemeyi kolayca planlayın ve izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sertifika sorun için stajyerlerin görevlerini ve tamamlanma oranlarını belgelemek isteyen İK yöneticileri ve eğitim kurumları.

14. ClickUp Katılım Çizelgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Katılım Sayfası Şablonu ile stajyerlerin çalışma saatlerini takip edin, uygunluk durumlarını izleyin ve hatırlatıcı ayarlayın

ClickUp Katılım Sayfası Şablonu, katılım kayıtlarını kolayca kaydetmek ve incelemek için yapılandırılmış bir biçim sunar. Özel katılım formuyla stajyerin mevcut olup olmadığını, geç kalıp kalmadığını veya izinli olup olmadığını izlemenize yardımcı olur ve verileri net ve sertifika incelemesi için hazır tutar.

İşte neden beğeneceksiniz:

Kolayca başvurabilmek için stajyerlerin iletişim bilgilerini kaydedin

Verimli izleme için izlenen süreyi, atanan projeyi, eğitmeni ve günlük öğrenme notlarını kaydedin

Stajyerler için iş programları hakkında esnek hatırlatıcılar ayarlayın

Tüm form girdilerini ana izleme sayfasına otomatik olarak senkronizasyon yaparak manuel girdi ortadan kaldırır

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyerlerin iş saatlerini izleme yaparak sertifika almaya hak kazanıp kazanmadıklarını belirlemek isteyen küçük takımlar ve eğitim merkezleri.

15. ClickUp Proje Belgeleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Dokümantasyon Şablonu ile stajyer projelerini ve belirli görevleri belgelendirin

ClickUp Proje Belgeleme Şablonu, hem performans takipçisi hem de sertifika kanıtı olarak işlev görür ve proje belgelemesini sorunsuz ve güvenilir hale getirir.

Stajyer hedeflerini ölçülebilir dönüm noktalarına dönüştürmenize yardımcı olur. Nasıl mı? Proje hedefleri, arka plan ve özet için ayrılmış bölümler sayesinde stajyerin rolünü net bir şekilde belgeleyebilirsiniz. Ayrıca, proje incelemesi, stajyerlerin performansını ve öğrenme sonuçlarını değerlendirmenize yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Stajyerlerin dönüm noktalarını, takım liderini ve geri bildirimleri veya yorumları listeleyen yapılandırılmış bir tablo oluşturun

Stajyerlerin verimliliğini izleme için her görevin son teslim tarihini içeren görsel bir zaman çizelgesi oluşturun

Stajyerlerin katkılarını etkili bir şekilde değerlendirmek için anahtar performans ölçütlerini tanımlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyerlerin projelere katkılarını izleme ve sertifikalarını doğrulamak isteyen İK uzmanları ve eğitim kurumları.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegrasyon yapmakta zorluk çekiyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik etmek için daha az zamanınız kalır. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada çalışma alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp çalışma alanında bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

16. ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu ile stajyerin haftalık ilerlemesini takip edin

ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu ile stajyerlerin performans ve katılım kayıtlarını sorunsuz bir şekilde yönetin. Stajyerlerin mevcut projelerine ilişkin net bir genel bakış sunarak, katkıları belgelemeyi ve zaman içindeki gelişimi izlemeyi kolaylaştırır.

Ayrıca değerlendirmeleri kolaylaştırır ve sorunsuz bir sertifika sürecini destekler.

İşte neden beğeneceksiniz:

Sürekliliği sağlamak için gelecek haftanın görev listesinin önizlemesini ekleyin

Tabloları özel hale getirin veya yeni tablolar ekleyerek belirli performans ölçütlerini kaydedin

Staj süresince haftalık görev günlüklerini düzenli bir şekilde organize etmek için alt sayfalar oluşturun

Stajyerin haftalık kaydını, son teslim tarihi, tamamlanma tarihi, takım lideri ve geri bildirim gibi ayrıntılarla tutmanıza yardımcı olur

🔑 İdeal kullanım alanları: Sertifikasyon sırasında verimli bir değerlendirme yapmak için stajyerlerin haftalık performansını izleme ihtiyacı duyan girişim kurucuları, işe alım uzmanları ve eğitim kurumları.

17. ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile net hedefler belirleyin ve stajyerlerin performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirin

360 derece değerlendirmeler için tasarlanan ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, iş arkadaşlarınızdan geri bildirim toplamanızı, ölçülebilir başarıları izlemeyi sağlaması ve sertifika almaya uygunluğu değerlendirmenizi sağlar — hepsi tek bir yerde.

Satış sayıları, müşteri memnuniyeti puanları veya görev tamamlanma oranları olsun, bu performans değerlendirme şablonu tüm bunları belgelemenize yardımcı olur.

İşte neden beğeneceksiniz:

Stajyerlerin katkılarını değerlendirmek için net performans ölçütleri listeye alın

Stajyerlerin kendi performanslarını değerlendirmelerini teşvik etmek için bir öz değerlendirme bölümü ekleyin

Farklı stajyerler için sayfa oluşturarak stajyer değerlendirmelerini düzenli tutun

Stajyerlerle yapılan inceleme sonrası takipleri kolaylaştırarak, yeniden işe alma kararlarını daha organize ve verimli hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyerlerin performansını değerlendirmek için kapsamlı bir araca ihtiyaç duyan küçük işler ve eğitim kurumları.

🔍 Biliyor muydunuz? Ortalama olarak, uygun stajyerlerin %53'ü tam zamanlı, girdi seviyesi çalışanlara dönüştürüldü.

18. ClickUp Çalışan Kayıt Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Kayıt Şablonu ile stajyer görevlerini, değerlendirmelerini ve çıkış kayıtlarını düzenleyin

ClickUp Çalışan Kayıt Şablonu ile stajyer görevlerini ve değerlendirmelerini düzenlemek artık zahmetli bir iş değil. Stajyerin yolculuğunun her adımı izleme, yönetme ve belgeleme için hepsi bir arada çözümünüz.

Bu şablon, görevleri, değerlendirmeleri ve çıkış ayrıntılarını depolamak için yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Alt sayfalar, çalışan sözleşmeleri, ilerleme raporları ve daha fazlası gibi önemli belgeleri eklemenize olanak tanır ve stajyer yönetimini baştan sona sorunsuz hale getirir.

İşte neden beğeneceksiniz:

Eğitim, iş deneyimi, işe alım ve işten ayrılma dahil olmak üzere tüm arka plan bilgilerini tamamlandı kaydedin

Değerlendirmeleri basitleştirmek için performans ölçütlerini kontrol listesi biçimi olarak ayarlayın

Gelecekte başvurmak veya sertifika almak için yorumlar ve öneriler ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Stajyer verilerini düzenli tutmak isteyen İK yöneticileri, küçük takımlar ve eğitim kurumları.

*clickUp ile Stajyer Performansını Kaydedin ve İzleyin

Staj sertifika şablonları, stajyerin yolculuğunun tüm önemli ayrıntılarını yapılandırılmış bir biçimde kolayca eklemenizi sağlar.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm bu süreci kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Belgeleri kaydetmekten performansı izlemeye, stajyerlerin katkılarını yansıtan sertifikalar sorun, ClickUp her şeyi halleder.

Özelleştirilebilir şablonlar ve güçlü izleme özellikleri sayesinde stajyer kayıtlarını yönetmek çok kolaydır.

Dağınık verilerin sertifika hatalarına yol açmasına izin vermeyin. Staj belgeleme sürecinizi basitleştirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.