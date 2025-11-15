2025'teki Projeler için En İyi 12 AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu

AI zaman çizelgesi oluşturucular sadece zaman çizelgeleri oluşturmakla kalmaz, durumlar değiştiğinde bunları ayarlar.

Son tarihler değişti mi? Bağımlılıklar değişti mi? Araç otomatik olarak uyum sağlar, böylece tüm takım sürekli manuel güncellemeler yapmadan uyumlu çalışmaya devam eder.

Zaman çizelgeleriniz sorun teşkil ediyorsa, buradan başlamanız iyi olacaktır.

Bu kılavuz, bir AI zaman çizelgesi oluşturucu seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve proje planlamayı daha az kaotik hale getiren birkaç öne çıkan aracı ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Farklılıkları bir bakışta görebilmeniz için hızlı bir karşılaştırma tablosu hazırladık. Aşağıda tüm ayrıntıları ele alacağız. 📋

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Renk kodlu proje zaman çizelgeleri, ClickUp Brain, Gantt Şeması, beyaz tahta ve görevler Zaman çizelgelerini AI ile eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştürmek için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel fiyatlandırma Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu Özelleştirilebilir şablonlar, alternatif metin oluşturma, kontrast denetleyiciler. simgeler Verileri zaman çizelgelerine dönüştürmek için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar 19 $/kullanıcı/ay'dan başlar MyLens AI Çoklu girişler, Google E-Tablolar ve Excel ile entegrasyonlar, Chrome uzantısı Karmaşık belgeleri etkileşimli zaman çizelgelerine dönüştürmek için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar. Preceden Yerleşik arama özelliği, 4600 simge ve gizlilik kontrolü Profesyonel zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlar. Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu Sürükle ve bırak düzenleyici, AI destekli zaman çizelgesi oluşturma Karmaşık bilgileri anlatılara dönüştürmek için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. MyMap. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu Yerleşik araç çubuğu, 4k çözünürlükte zaman çizelgelerini dışa aktarın Proje planlaması için profesyonel zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Edraw. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu Entegre sohbet robotu, 210 çizim türü, Visio, Word ve Excel'den içe aktarma Metin zaman çizelgesine dönüştürmek için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,9 $'dan başlar. ChronoZoom Büyük resme odaklanan hikaye anlatımı, yazma aracı Tarihi görselleştirmek için en iyisi Ücretsiz ClioVis Sunum modu, coğrafi etiketleme ve Wikimedia Commons'tan görseller içe aktarma Bağlantıları görselleştirmek için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6,99 $'dan başlar. AI Grafik Oluşturucu AI destekli zaman çizelgeleri, PNG, SVG ve Mermaid gibi biçimlerde zaman çizelgelerini dışa aktarın. Yapılandırılmış zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar. Tiki‑Toki 3D zaman çizelgesi görünümü, 4 görünüm seçeneği ve YouTube ve Vimeo ile entegrasyonlar Etkileşimli 3D zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9,5 $'dan başlar. CallidusAI Zaman Çizelgeleri AI destekli araştırma, Microsoft Word eklentisi ve 256 bit AES şifreleme Hukuki araştırmaları otomasyon için hukuki platformlar için en iyisi Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlar.

AI Zaman Çizelgesi Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İyi bir AI zaman çizelgesi oluşturucu, görevleri ve bağımlılıkları dakikalar içinde harita etmenize yardımcı olur. Ş akışınızı basitleştirir ve daha fazla iş yükü eklemez.

Aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Hızlı bir şekilde başlayın: Öğrenmesi kolay ve ayarı veya anlaşılması saatler sürmeyen bir AI zaman çizelgesi oluşturucu seçin.

Zaman çizelgenizi özelleştirin: Proje zaman çizelgenizi markanızın renkleri, logoları ve düzen tercihlerinizle kişiselleştirin, böylece her şey tanıdık ve markanıza uygun olsun.

Mevcut araçlarınızı bağlayın: Her şeyi senkronizasyon içinde tutmak için Google Takvim veya Outlook gibi platformlarla entegre edin.

Akıllı önerilerden yararlanın: AI'nın, girdilerinize göre görev sürelerini önermesine, kaynakları atamasına ve dönüm noktalarını ortaya çıkarmasına izin verin.

Görünümler arasında geçiş yapın: Takımın iş tercihine göre Gantt grafik, Kanban panosu veya takvim düzenleri arasında geçiş yapın.

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin: Görevlerin tamamlandı izlemek ve darboğazları erken tespit etmek için gerçek zamanlı raporlar oluşturun.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

En İyi AI Zaman Çizelgesi Oluşturucular

İşte plan yapmayı basitleştirmek, değişikliklere uyum sağlamak ve takımınızın son dakika telaşesi yaşamadan toplantılarını etkili bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş bazı araçlar.

ClickUp (Zaman çizelgelerini AI ile eyleme geçirilebilir ş Akışlarına dönüştürmek için en iyisi)

Zaman çizelgelerini yönetme konusunda ClickUp, takımınızın son teslim tarihlerine ve anahtar dönüm noktalarına odaklanmasını sağlayan kritik planlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Temelinde, projenizin her adımına gerçek zamanlı zeka katan ClickUp Brain + ClickUp Calendar yer alır.

Bu araçlar, toplantı notlarınızı, sohbet konuları ve proje verilerinizi analiz ederek takviminizde izlenebilir ClickUp Görevleri ile gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturur ve bunu güncel tutar. Öncelikler değiştiğinde, AI otomatik olarak programınızı ayarlar.

Örneğin, bir web sitesi yeniden tasarım projesinde, ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümü, sezgisel sürükle ve bırak kontrolleriyle görevleri görsel olarak planlamanıza, bağımlılıkları ayarlamanıza ve başlangıç veya bitiş tarihlerini ayarlamanıza olanak tanır. Görevleri atananan kişiye veya önceliğe göre gruplandırabilir, böylece kaynak çakışmalarını veya darboğazları kolayca tespit edebilir ve gerektiğinde işleri yeniden atayabilirsiniz.

ClickUp'taki Liste, Tahta (Kanban), Gantt, Takvim ve Zaman Çizelgesi gibi çoklu görünümler, tasarımcıların yaratıcı görevleri yönetmesi veya proje yöneticilerinin kritik yolu analiz etmesi gibi farklı paydaşların iş akışlarına en uygun şekilde ilerleme izlemeyi sağlar.

Siz stratejiye odaklanırken, Brain ilerlemeyi sürdürür, öncelikleri uyarlar ve boşlukları doldurur; tüm bunları iş akışlarınızın tamamından elde edilen bağlam bilgisiyle gerçek zamanlı olarak yapar.

ClickUp Brain ile görev zaman çizelgeleri hakkında öneriler alın ve ClickUp'ta Gantt grafik oluşturun.

ClickUp Gantt Charts ile birlikte kullanıldığında, bu AI tarafından oluşturulan zaman çizelgeleri etkileşimli görsel yol haritalarına dönüşür. Görevleri kolayca sürükleyip ayarlayabilir, süreleri uzatabilir, bağımlılıkları ayarlayabilir ve ilerlemeyi net, sezgisel bir arayüzde görünümü sağlayabilirsiniz. Görevler ilerledikçe, zaman çizelgesi otomatik olarak güncellenir ve tüm takım, bir sonraki adımda yapılması gerekenleri gerçek zamanlı olarak görebilir.

ClickUp Gantt Chart Görünüm ile zaman içinde işleri net ve kolay bir şekilde planlayın, programlayın ve izlemeyi gerçekleştirin.

Engelleri kolayca görselleştirmek için Bağımlılık İlişkileri, takım üyelerinin ön koşul görevi tamamlanmadan bir göreve başlamasını engeller.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Görev yönetimi: ClickUp görevlerini kullanarak belgeleriniz, sohbetleriniz ve beyaz tahtalarınızla senkronizasyon sağlayan görevler oluşturun, bağlantıya getirin ve otomasyonlandırın.

Eyleme geçiren konuşmalar başlatın: ClickUp Chat ile çalışma alanınızda kanallar oluşturun, mesajlar gönderin ve sohbet konuları görevlere dönüştürün. ClickUp Chat ile çalışma alanınızda kanallar oluşturun, mesajlar gönderin ve sohbet konuları görevlere dönüştürün.

Dijital beyaz tahtalar: ClickUp Whiteboard ile fikirlerinizi harita, görevlerle bağlantı kurun ve notlarınızı stratejiye dönüştürün. ClickUp Whiteboard ile fikirlerinizi harita, görevlerle bağlantı kurun ve notlarınızı stratejiye dönüştürün.

Anahtar dönüm noktalarını işaretleyin: ClickUp Milestones'ı kullanarak anahtar görevleri dönüm noktalarına dönüştürün ve ürün lansmanlarını, devirleri veya kritik kontrol noktalarını öne çıkarın. ClickUp Milestones'ı kullanarak anahtar görevleri dönüm noktalarına dönüştürün ve ürün lansmanlarını, devirleri veya kritik kontrol noktalarını öne çıkarın.

Programların önünden gidin: ClickUp Zaman Takibi ile herhangi bir cihazdan saatleri takip edin, zamanı görevlerle ilişkilendirin ve kaydedilen zaman ile tahmini zamanı karşılaştırın, böylece takımınız her zaman zamanında mı ilerlediğinizi yoksa geride mi kaldığınızı bilir. ClickUp Zaman Takibi ile herhangi bir cihazdan saatleri takip edin, zamanı görevlerle ilişkilendirin ve kaydedilen zaman ile tahmini zamanı karşılaştırın, böylece takımınız her zaman zamanında mı ilerlediğinizi yoksa geride mi kaldığınızı bilir.

Anında bakış açısını değiştirin: Liste, Takvim ve Gantt arasında geçiş yaparak, Liste, Takvim ve Gantt arasında geçiş yaparak, ClickUp 15+ Özel Görünüm ile işleri her açıdan düzenleyebilir, izleme ve yönetebilirsiniz.

ClickUp sınırları

Net bir rehberlik olmadan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, her şeyin birbiriyle ne kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı. Sohbet, Beyaz Tahta ve Alanlar özelliklerinin birleşimi, tek bir yerden beyin fırtınası yapmamızı, görevleri atamamızı ve işleri izlemeyi sağlıyor. Esnek, görsel ve son derece özelleştirilebilir olan bu araç, departmanlar arasında birden fazla takım ve projeyi yönetmek için mükemmel.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, her şeyin birbiriyle ne kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı. Sohbet, Beyaz Tahta ve Alanlar özelliklerinin birleşimi, tek bir yerde beyin fırtınası yapmamızı, görevleri atamamıza ve işleri izlemeyi sağlıyor. Esnek, görsel ve son derece özelleştirilebilir olan bu araç, departmanlar arasında birden fazla takım ve projeyi yönetmek için mükemmel.

🤖 Eğlenceli Bilgi: ClickUp Brain kullanıcıları haftada 1,1 gün zaman kazanıyor. Bu sadece "birkaç saat" değil. Bu süre, Stranger Things dizisinin tüm sezonunu izlemek veya o yan projeyi nihayet bitirmek için yeterli bir süre.

2. Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu (Verileri zaman çizelgelerine dönüştürmek için en iyisi)

Venngage aracılığıyla

Verileriniz, tarihleriniz ve son tarihiniz var mı? Venngage, biçimle uğraşmanıza gerek kalmadan, net ve takip etmesi kolay zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

AI'ya bir komut girin, o da birkaç saniye içinde dönüm noktalarınızı düzenlesin.

Platform, sadece proje yönetimi için değil, görsel iletişim için tasarlanmıştır. Bu, metin ağırlıklı raporları, geçmiş verileri veya iç süreç haritalarını infografikler gibi profesyonel düzeyde görsel varlıklara dönüştürmek için idealdir.

Kâr amacı gütmeyen raporlardan hastane planlama aşamalarına kadar, çeşitli ve son derece özelleştirilebilir şablonlar, markanızın estetiğini korumanızı sağlar. Venngage, erişilebilirliğe odaklanarak, alternatif metin oluşturma ve düzen kontrastı kontrolü gibi özellikler sunar ve her infografiğin daha geniş bir kitleye açık, uyumlu ve etkili olmasını sağlar.

Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Zaman çizelgenizi canlandırmak için 10.000'den fazla simge, illüstrasyon ve görüntü arasından seçim yapın.

Zaman çizelgelerini gizli bağlantı yoluyla paylaşım yapın veya resim, PDF veya PowerPoint olarak dışa aktarın.

Düzenleyici içinde doğrudan Pixabay ve Pexels'ten yüksek kaliteli stok fotoğraflara erişin.

Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu sınırları

Zaman çizelgeleri, proje ilerlemesindeki değişikliklerle otomatik olarak güncellenmez, bu da canlı proje planlamasından daha çok hikaye anlatımına uygun olmasını sağlar.

Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

İş : Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Venngage AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Son olarak, amatörlerin çekici grafikler oluşturması için tasarlanmış bir araç sunuyoruz. Platformun etkileşimli kullanıcı arayüzü, bu aracı herkesin kullanmasını çok kolaylaştırır. Tonlarca şablon ve mükemmel grafiklerle Venngage, rakiplerinden ayrılır.

Son olarak, amatörlerin çekici grafikler oluşturması için tasarlanmış bir araç var. Platformun etkileşimli kullanıcı arayüzü, herkesin bu aracı kullanmasını çok kolaylaştırıyor. Tonlarca şablon ve mükemmel grafiklerle Venngage, rakiplerinden ayrılıyor.

3. MyLens AI (Karmaşık belgeleri etkileşimli zaman çizelgelerine dönüştürmek için en iyisi)

MyLens AI aracılığıyla

MyLens AI, belgelerinizden anahtar tarihleri ve etkinlikleri otomatik olarak çıkarır ve bunları net, düzenleme yapılabilir bir zaman çizelgesinde düzenler.

Önemli proje dönüm noktalarını belirler, bunları doğru sırayla düzenler ve manuel iş yapmanıza gerek kalmadan proje zaman yönetiminin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Bu AI aracı ayrıca medya eklemenize, etiketleri ayarlamanıza ve zaman çizelgenizi infografik, sunum slaytı veya görsel olarak dışa aktarmanıza olanak tanır.

Chrome uzantısı, kullanıcıların web içeriğini anında özetleyip görsel biçimlere dönüştürmelerine olanak tanıyarak kullanışlılığını daha da artırır.

MyLens AI'nın en iyi özellikleri

PDF'lerden, CSV/Excel dosyalarından, görüntülerden ve web sayfalarından tarihleri ve dönüm noktalarını çıkarın.

Google E-Tablolar ve Microsoft Excel ile entegrasyonlar aracılığıyla verileri sorunsuz bir şekilde içe aktarın.

Chrome uzantısını kullanarak web sitelerinden veya YouTube video'larından içerik alın ve bunları görsel zaman çizelgelerine dönüştürün.

MyLens AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu sınırları

Aracın performansı, temiz ve iyi yapılandırılmış girdilere bağlıdır. Yetersiz veya belirsiz girdi verileri, çıktı kalitesini önemli ölçüde düşürebilir.

MyLens AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 200 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

MyLens AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MyLens AI hakkında ne diyor?

İşte Product Hunt'ın incelemesi:

Harika! Çok güzel — bununla bazı etkileyici zaman çizelgeleri denedim. Her şey zahmetsizce gerçekleşiyor. Daha fazla açıklama sağlayıcı, sonuçlar daha da iyi olacaktır.

Harika! Çok güzel — bununla bazı etkileyici zaman çizelgeleri denedim. Her şey zahmetsizce gerçekleşiyor. Daha fazla açıklama sağlayıcı, sonuçlar daha da iyi olacaktır.

📖 Daha Fazla Bilgi: Daha Akıllı ve Daha İyi Planlama için Ücretsiz Etkinlik Zaman Çizelgesi Şablonları

4. Preceden (Profesyonel zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi)

Preceden aracılığıyla

Preceden, karmaşık planları, karmaşık elektronik tablolar veya ağır proje araçları kullanmadan net zaman çizelgelerine dönüştürmenize yardımcı olur. Departmanlar arasında dönüm noktalarını görselleştirmek, paydaşları hızlı bir şekilde uyumlu hale getirmek veya sözleşmelerde, sunumlarda veya raporlarda zaman çizelgeleri sunmak isteyen takımlar için idealdir.

Zaman çizelgelerini manuel olarak oluşturabilir veya AI ile oluşturabilir, ardından katmanlardan ilerleme izlemesine, temalardan dışa aktarma biçimlerine kadar her şeyi özel hale getirebilirsiniz.

İleri düzey kullanıcılar için, Bağımlılıklar özelliğini destekleyerek bir etkinlik bittiğinde diğerinin otomatik olarak başlamasını sağlar ve böylece planlar değiştiğinde manuel ayarlamaları en aza indirir. Ayrıca, hızlı veri girişi için Toplu Düzenleyici özelliğine sahiptir ve süreleri işleyebilir (örneğin, "3 hafta" girip yazılımın bitiş tarihini hesaplamasına izin verebilir), bu da genellikle yalnızca üst düzey proje yönetimi yazılımlarında bulunan bir ayrıntı düzeyi sağlar.

Preceden'in en iyi özellikleri

Tarih, saat ve süre için birden fazla biçimde etkinlikleri girin.

Çeşitli etkinlikleri temsil etmek için 4.600 simgeden oluşan bir kitaplıktan seçim yapın.

Zaman çizelgesini herkese açık, gizli, şifre korumalı hale getirerek veya gizli bir URL üzerinden paylaşım yaparak görünürlüğünü kontrol edin.

Preceden sınırları

Olaylar ve alt olaylar arasındaki ilişkiyi net bir şekilde göstermez, bu da karmaşık zaman çizelgelerini anlamayı zorlaştırır.

Preceden fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Preceden puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Preceden hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Preceden, her bir göreviniz için gerçek zamanlı bir zaman çizelgesi oluşturarak bireysel girişimleri izlemenize yardımcı olur. Olayların seyri gerçekten kusursuz ve hatasızdır.

Preceden, her bir göreviniz için gerçek zamanlı bir zaman çizelgesi oluşturarak bireysel girişimleri izlemenize yardımcı olur. Olayların seyri gerçekten kusursuz ve hatasızdır.

📮 ClickUp Insight: Beş çalışandan biri, kararların ne zaman alınacağını bilmek bile daha hızlı iş yapmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ancak, yoğun bir günün telaşında, zaman çizelgelerini iletmek genellikle gözden kaçar. İşte ClickUp Brain'in adımı burada devreye giriyor. AI destekli iş yardımcınız olarak görev yapan bu araç, görevlerden, konu belgelerinden ve belgelerden güncellemeleri otomatik olarak toplar ve günlük özetler, karar özetleri ve özet yorumlar sunar. Artık insanları (veya bilgileri) kovalamak zorunda kalmayacaksınız. 💨

5. Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu (Karmaşık bilgileri anlatılara dönüştürmek için en iyisi)

Piktochart AI aracılığıyla

Piktochart AI, tasarımcı olmasanız bile zaman çizelgesi oluşturmayı hızlı, etkileyici ve son derece basit hale getirir. Fikrinizi bir cümle ile açıklamanız yeterlidir, içerik saniyeler içinde zaman çizelgesi infografiğine dönüştürülür.

Proje dönüm noktalarını haritalandırmanıza, şirketin yolculuğunu planlamanıza veya tarihi etkinlikleri görselleştirmenize yardımcı olur. Düzenleyici, tasarım araçları kitaplığını kullanarak düzeni değiştirmenize, simgeler veya medya eklemenize ve markanızın kimliğini korumanıza olanak tanır.

Zaman çizelgenizi bir resim veya PDF olarak dışa aktarabilir ve tek bir tıklama ile paylaşabilirsiniz. AI Outline özelliği, yapıştırılan metni veya yüklenen belgeleri (PDF, DOCX) akıllıca analiz ederek tasarım süreci başlamadan önce net ve mantıklı bir yapı oluşturur ve sonuçta ortaya çıkan zaman çizelgesinin düzenli ve okunabilir olmasını sağlar.

Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Fikrinizi 120 karakter veya daha azıyla açıklayarak herhangi bir komuttan zaman çizelgeleri oluşturun.

Etkinlikleri yeniden düzenleyin, dönüm noktaları ekleyin ve sürükle ve bırak düzenleyiciyle tasarımı özel hale getirin.

Kolay ekip çalışması için ücretsiz planında en fazla 3 takım üyesiyle işbirliği yapın.

Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu sınırları

Ücretsiz veya Pro plan kullanıyorsanız, indir PNG biçimiyle sınırlıdır.

Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Pr0 : Kullanıcı başına aylık 29 $

İş : Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Piktochart AI Zaman Çizelgesi İnfografik Oluşturucu hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Piktochart ile olan deneyimim harika oldu! Ş akışımı çok daha hızlı hale getirdi ve AI araçları, gelişmiş tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan güzel raporlar, infografikler ve sunumlar oluşturmak isteyen herkes için bir rüya gibi.

Piktochart ile olan deneyimim harika oldu! Ş akışımı çok daha hızlı hale getirdi ve AI araçları, gelişmiş tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan güzel raporlar, infografikler ve sunumlar oluşturmak isteyen herkes için bir rüya gibi.

📌 Gantt grafiğine mi yoksa zaman çizelgesine mi ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz? İkisi benzer görünse de çok farklı amaçlara hizmet eder. Bağımlılıkları, son teslim tarihlerini ve iş yüklerini yönetiyorsanız, Gantt şeması sizin için ideal olabilir. Ancak, sadece önemli etkinlikleri veya dönüm noktalarını görsel bir şekilde haritalandırmaya çalışıyorsanız, zaman çizelgesi işinizi görecektir. Gantt ve Zaman Çizelgesi arasındaki farkları anlamak için bu kılavuzu okuyun.

6. MyMap. AI Timeline Maker (Proje planlaması için profesyonel zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi)

MyMap. AI, fikirleri görselleştirmeyi bir konuşma kadar kolay hale getirir. Proje planı, ders notları veya içerik stratejisi gibi üzerinde çalıştığınız şeyi belirtmeniz yeterlidir; araç anında akış şemaları, zihin haritaları, matrisler ve hatta tam sunumlar oluşturur.

Diğer araçların aksine, MyMap birden fazla kaynaktan bağlam bilgisi alır.

PDF'leri yapıştır, bir bağlantı ek veya web'de gerçek zamanlı arama yapmasına izin ver; anahtar bilgiyi temiz, düzenleme yapılabilir bir görselde bir araya getirecektir.

AI-Native sohbet arayüzü, birden fazla giriş biçimini (dosyalar, URL'ler, metin) işleme yeteneğini gerçek zamanlı Google/Bing web araması ile birleştirir. Bu, mevcut bir etkinlik veya trend olan bir konu için bir plan oluşturmasını isteyebileceğiniz anlamına gelir. AI, zaman çizelgesini birleştirmek için web'den en son içeriği alır, bu da onu hızlı değişen içerik stratejisi veya rekabet analizi için ideal hale getirir.

MyMap. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Zaman çizelgelerini görüntü veya PDF olarak kaydedin veya bağlantı paylaşımını takımla gerçekleştirin.

Yerleşik araç çubuğunu kullanarak sunum moduna geçin ve toplantılar sırasında işinizi sergileyin.

Zaman çizelgelerini 4K çözünürlük dahil olmak üzere yüksek kaliteli görüntüler olarak dışa aktarın.

MyMap. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu sınırlamaları

Temel plan sadece sınırlı 1 dosya yüklemeyi içerir (ara sıra kullanım için uygundur), daha fazla özellik için ücretli plana yükseltin.

MyMap. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

MyMap. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📚 Daha fazla bilgi: Zaman Takibi Raporlamasıyla Verimliliği Optimize Etme

7. Edraw. AI Zaman Çizelgesi Yapımcısı (Metin zaman çizelgesine dönüştürmek için en iyisi)

Edraw. AI, sizin için komutlar oluşturan entegre chatbot'u ile profesyonel zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur. Zaman çizelgeniz hazır olduğunda, Clipart bölümünden sembol ve simgeleri sürükleyip bırakarak ve sağdaki Canvas panelini kullanarak düzenleri ince ayar yaparak zaman çizelgenizi geliştirebilirsiniz.

Edraw. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Zihin haritalarından akış şemalarına kadar 210'dan fazla çizim türü arasından seçim yaparak çeşitli içerikler oluşturun.

Excel, Word ve Visio'dan dosya içe aktararak verileri düzenli zaman çizelgelerine dönüştürün.

Windows, macOS ve mobil cihazlar dahil birçok platformda sorunsuz bir şekilde iş yapar.

Edraw. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu sınırları

Edraw. AI, tamamen bulut tabanlı bir uygulamadır.

Edraw. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,9 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 9,9 $

Edraw. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Edraw. AI Zaman Çizelgesi Oluşturucu hakkında ne diyor?

İşte Product Hunt'ın incelemesi:

Edraw. AI, görsel proje zaman çizelgeleri oluşturma yeteneğimi sağlayarak benim için bir dönüm noktası oldu. Akış şeması ve Gantt şeması şablonları sayesinde görevleri verimli bir şekilde dağıtabilir, son teslim tarihlerini izleme ve ilerlemeyi izleyebilirim.

Edraw. AI, görsel proje zaman çizelgeleri oluşturmamı sağlayarak benim için bir dönüm noktası oldu. Akış şeması ve Gantt şeması şablonları sayesinde görevleri verimli bir şekilde dağıtabilir, son teslim tarihlerini izleme ve ilerlemeyi izleyebilirim.

8. ChronoZoom (Tarihi görselleştirmek için en iyisi)

ChronoZoom aracılığıyla

ChronoZoom, tipik bir proje zaman çizelgesi aracı değildir; büyük resmin anlatılması için tasarlanmıştır.

Temelinde, Windows Azure üzerinde geliştirilen Seadragon derin yakınlaştırma teknolojisi bulunur. Bu teknoloji, kullanıcıların Büyük Patlama'dan günümüze kadar uzanan muazzam zaman ölçeklerini (yaklaşık 5 trilyonluk bir yakınlaştırma faktörü) gecikme olmadan yakınlaştırmasına olanak tanır ve Büyük Tarih araştırmaları ve disiplinler arası hikaye anlatımı için güçlü bir görselleştirme aracı haline getirir.

B2B SaaS takımları için, sektörünüzün, ürün özelliklerinin veya müşteri ihtiyaçlarının gelişimini harita için yaratıcı bir zaman haritalama aracıdır. AI destekli destek araçlarının, onlarca yıllık hantal bilet sistemlerinden sonra nasıl kaçınılmaz hale geldiğini göstermek gibi, bağlamla hayranlık uyandırmak istediğiniz keynote sunumları veya yüksek etkili içerikleri düşünün.

ChronoZoom'un en iyi özellikleri

Bir yazma aracı kullanarak disiplinler arası hikayeleri anlatan tarihsel zaman çizelgeleri oluşturun.

Farklı alanlardan elde edilen içgörülerle zaman içindeki etkinlikleri, eğilimleri ve temaları birbirine bağlantılaştırın.

Hazır zaman çizelgeleri, medya ve seçilmiş kaynaklar aracılığıyla farklı bakış açılarını keşfedin.

ChronoZoom sınırları

Kullanıcı arayüzü eski ve pek sezgisel değil, bu da kullanıcı deneyimini yavaşlatabilir.

ChronoZoom fiyatlandırması

Ücretsiz

ChronoZoom puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ChronoZoom hakkında ne diyor?

İşte Edutopic'in incelemesi:

ChronoZoom, tarihe hayat veriyor. Daha önce tarihin sıkıcı olduğunu söyleyen kaç öğrenci olduğunu size anlatamam. Artık tarih onlar için anlam kazanıyor. Geçmişin farklı yönlerinin nasıl birbiriyle uyumlu olduğunu görüyorlar.

ChronoZoom, tarihe hayat veriyor. Daha önce tarihin sıkıcı olduğunu söyleyen kaç öğrenci olduğunu size anlatamam. Artık tarih onlar için anlam kazanıyor. Geçmişin farklı yönlerinin nasıl birbiriyle uyumlu olduğunu görüyorlar.

🔖 Kaynak Kitaplığı: Hazır şablonları özel yapabilecekken neden sıfırdan oluşturasınız? Yaratıcılığınızı harekete geçirmek için oluşturulmuş bu proje zaman çizelgesi şablonlarına göz atın.

9. ClioVis (Bağlantıları görselleştirmek için en iyisi)

ClioVis aracılığıyla

ClioVis, etkileşimli zaman çizelgeleri, hikaye haritalama ve zihin haritalama özelliklerini bir araya getirerek fikirlerin, etkinliklerin ve insanların zaman içinde nasıl bir bağlantı kurduklarını görselleştirmenize yardımcı olur.

Sebep ve sonuçları göstermek mi istiyorsunuz?

Etkinlikleri renk kodlarıyla işaretleyebilir, aralarında bağlantılar kurabilir ve hatta platformun içinde birincil veya ikincil kaynaklarınızı alıntılayabilirsiniz.

Bu araç, ileri düzey kullanıcıların (tez yazanlar veya uzun vadeli araştırmalar yapanlar gibi) sadece olayların gerçekleştiği zamanı haritalamakla kalmayıp, zaman içinde insanlar, etkinlikler ve kavramlar arasındaki bağlantıları ve ilişkileri bir araya getirip görselleştirmelerini sağlar. İlişki modelleme üzerine bu odaklanma, büyük veri kümeleri içinde nedensellik ve bağlantıları ortaya çıkarmak ve gerekçelendirmek isteyen araştırmacılar ve soy araştırmacıları için çok önemlidir.

ClioVis'in en iyi özellikleri

ClioVis'in yerleşik sunum modunu kullanarak zaman çizelgelerini sunun; PowerPoint veya Prezi'ye gerek yok.

Haritalara iğne bırakarak veya özel haritalar yükleyerek coğrafi etiketler ekleyin.

Görüntüleri ve sesleri yükleyin veya görselleri doğrudan Wikimedia Commons ve diğer kaynaklardan içe aktarın.

ClioVis sınırları

Yalnızca genellikle .jpg veya .png ile biten görüntü URL'lerini destekler.

ClioVis fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 6,99 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Gruplar: Özel fiyatlandırma

ClioVis puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. AI Graph Maker zaman çizelgesi (Yapılandırılmış zaman çizelgeleri oluşturmak için en iyisi)

AI Graph Maker aracılığıyla

AI Graph Maker, AI ile otomatik olarak zaman çizelgeleri oluşturmanıza ve etkinlikleri kronolojik sırayla düzenlemenize olanak tanır. Eğitim projeleri, kişisel planlama veya proje yönetimi üzerinde işiniz olsun, bu araç temiz ve profesyonel zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Yapılacak tek şey, önemli etkinlikleri manuel olarak girmek veya bir dosya yüklemek. Gerisini "AI ile Oluştur" özelliği halleder. Ardından renkleri, yazı tiplerini, düzeni ve içeriği ayarlayarak zaman çizelgesini özel yapabilirsiniz.

AI Graph Maker'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgelerini kolay paylaşım için PNG, SVG ve Mermaid biçimlerinde dışa aktarın.

Düzeni, içeriği ve tasarım öğelerini zahmetsizce özelleştirin.

Yapılandırılmış görsel düzen, zaman çizelgelerini okumayı ve takip etmeyi kolaylaştırır.

AI Graph Maker sınırları

Dışa aktarılan dosyaların paylaşımı mümkündür, ancak gerçek zamanlı işbirliği ve yorum desteği yoktur.

AI Graph Maker fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi: Aylık 5 $

AI Graph Maker derecelendirme ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Hızlı İpucu: Sadece bir son tarih ayarlayıp en iyisini ummak yerine, zaman çizelgenizi tersine oluşturmayı deneyin. Son hedefle başlayın, ardından neyin ne zaman yapılması gerektiğini belirlemek için tersine doğru işleyin. Bu basit bir püf noktasıdır, ancak baskıyı ortadan kaldırır ve tüm projenin çok daha yapılabilir olduğunu hissettirir. Daha fazla ipucu için, zaman yönetimini iyileştirmek için 10 ipucu başlıklı kılavuzumuza göz atın !

11. Tiki‑Toki (Etkileşimli 3D zaman çizelgesi oluşturmak için en iyisi)

Tiki-Toki sıradan bir zaman çizelgesi oluşturucu değil, güzel tasarımın güçlü fonksiyonla toplantı yaptığı bir araçtır. En öne çıkan özelliği nedir? Projenize dinamik, neredeyse sinematik bir hava katan dönen 3D zaman çizelgesi görünümü.

Standart 3D sarmal görünümün ötesinde dört farklı görüntüleme seçeneği (karışıklığı önlemek için "küçültme" fonksiyonu dahil) destekler ve YouTube ve Vimeo videolarıyla sorunsuz entegrasyonları sayesinde, eğitim ve proje sunumları için son derece etkili, sürükleyici çok modlu zaman çizelgelerinin oluşturulması olanaklıdır.

İster şirketinizin dönüm noktalarını sergiliyor ister sınıf için tarihi bir proje oluşturuyor olun, Tiki-Toki statik tarihleri etkileşimli, dikkat çeken bir hikayeye dönüştürmenize yardımcı olur.

Tiki-Toki'nin en iyi özellikleri

Yakınlaştırma, panel boyut kontrolü ve yön ayarları ile sürükleyici 3D zaman çizelgeleri oluşturun.

Zengin multimedya deneyimleri için resim, video ve ses ekleyin.

Etkinlikleri renk kodlarıyla kodlayın ve netlik için kategorilere göre düzenleyin.

Zaman çizelgelerini blogunuza veya web sitenize yerleştirin (premium planlarla).

Tiki-Toki sınırları

Masaüstü uygulama, web tabanlı zaman çizelgeleri oluşturmak için kullanılamaz.

Tiki-Toki fiyatlandırması

Ücretsiz

Öğretmen : Yıllık 150 dolar

Bronz : Aylık 9,50 $

Gümüş: Aylık 25 $

Tiki-Toki puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📚 Ayrıca okuyun: AI Araçlarını Kullanarak Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarma

12. CallidusAI Zaman Çizelgeleri (Hukuki araştırmaları otomasyon için hukuki platformlar için en iyisi)

CallidusAI aracılığıyla

CallidusAI, karmaşık davaları ele alan avukatlar için özel olarak geliştirilmiştir. Belgelerinizden anahtar bilgileri ve tarihleri otomatik olarak çıkarır ve bunları dava notlarına, olgusal beyanlara veya özetlere sorunsuz bir şekilde entegre edilen net zaman çizelgeleri halinde düzenler.

En iyi yanı nedir? AI Zaman Çizelgeleri özelliği, yasal araştırma sonuçlarında vaka adlarının %0 halüsinasyonunu sağlamak için özel halüsinasyon önleme kontrolleri gerçekleştiren daha büyük bir sisteme entegre edilmiştir. Word uyumlu üretim kalitesinde belgeler üretmek için tasarlanmıştır ve bir şirketin kendi stil kılavuzuna göre eğitilebilen redlining özelliği içerir, bu da onu basit bir dava tarih çıkarma aracının çok ötesine taşır.

Bu araç, temel olarak tam kapsamlı bir hukuk asistanı gibi çalışır ve hukuki araştırma notları hazırlamanıza, sözleşmeleri düzeltmenize, keşif belgelerini incelemenize ve farklı bakış açılarıyla düzeltme okuması yapmanıza yardımcı olur.

CallidusAI'nin en iyi özellikleri

Yüklenen dava dosyalarından doğrudan dava zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturun.

10 dakika içinde 20-30 sayfa yasal notlar hazırlayın, tam olarak alıntılanmış ve biçimlendirilmiş

Kendi stil kılavuzunuzu kullanarak sözleşmeleri 10 kat daha hızlı düzeltin ve karşılaştırın

Microsoft Word eklentisini kullanarak zaman çizelgeleri, notlar ve daha fazlasını entegre edin.

CallidusAI sınırları

Genel Hukuk modülü, belge taslak oluşturma özelliklerini içermez.

CallidusAI fiyatlandırması

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 149 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 249 $

Premium: Özel fiyatlandırma

CallidusAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Sonraki Okuma: Excel'de ilgi çekici zaman çizelgeleri oluşturmak mı istiyorsunuz? Excel zaman çizelgeleri için tasarlanmamış olabilir, ancak birkaç küçük değişiklikle bunu yine de başarabilirsiniz. 👉 Excel'de adım adım zaman çizelgesi oluşturmayı öğrenin.

ClickUp'ta AI ile proje zaman çizelgelerinizi ustaca yönetin.

Zaman çizelgeleri sadece güzel görünmekle kalmamalı, aynı zamanda işi gerçekten ilerletmelidir.

Lansman planlarından yasal davalara kadar, iyi bir AI zaman çizelgesi oluşturucu her şeyi net bir şekilde ortaya koyar. Beş sekmeyi tek tek incelemeden işlerin ne durumda olduğunu, nelerin geciktiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Görevler, hedefler ve kişiler gibi her şeyi, işiniz ilerledikçe güncellenen tek bir zaman çizelgesinde bir araya getiriyor.

Dolayısıyla, mevcut kurulumunuz her şeyi tek bir çatı altında toplamıyorsa, yükseltme zamanı gelmiştir.

Daha akıllı zaman çizelgeleri oluşturmaya başlayın. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!