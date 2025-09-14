i̇ş Akışınızı Otomasyonla Güçlendirmek için En İyi 10 Veri Girdi AI Aracı

Manuel veri girişi kimsenin hayalindeki iş değildir. Faturaları kopyalamak, anket sonuçlarını kaydetmek, elektronik tabloları güncellemek... Bu işler yavaş ve tekrarlayıcıdır. Ve tek bir yazım hatası kaosa yol açabilir.

Günleriniz sonsuz bir kopyala-yapıştır döngüsü gibi geçiyorsa, takviye güçleri çağırmanın zamanı gelmiştir.

Veri girişi için yapay zeka destekli araçlar, sıkıcı işleri halletmek için geliştirilmiştir. Siz gerçekten önemli işlere odaklanırken, bu araçlar bilgilerinizi çıkarır, temizler, doğrular ve düzenler.

Bu liste de, veri girişi ş Akışlarını otomasyon etmek için en iyi araçları bir araya getirdik. Küçük bir işi mi yönetiyorsunuz veya bir takım mı yönetiyorsunuz? Ya da belki de sadece düzenli ş Akışlarını seviyorsunuz. Her iki durumda da, bu otomatik veri girişi AI araçları zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Yeni veri işleme yardımcılarınızla toplantıya hazır mısınız?

🧠 İlginç bilgi: Deutsche Bank bir zamanlar robotik süreç otomasyonu (RPA) kullanarak yılda 500.000'den fazla işlemi%99 veri doğruluğu ve sıfır kahve molası ile gerçekleştirmiştir. Bu, botlar sıkıcı işleri hallederken insanların daha değerli işe odaklanabileceğini gösteren gerçek hayattan bir hatırlatıcıdır.

Eğitimli botların veri girişi işlemlerinizi üstlenmesine hazır mısınız? En iyi AI otomasyon araçlarının kısa bir özetini burada bulabilirsiniz, böylece dijital yardımcınızı güvenle seçebilirsiniz.

Doğru otomasyonlu veri girişi yazılımını seçmek, takımınızın hızına, hassasiyetine ve ş Akışı stiline uygun olanı bulmak anlamına gelir. Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Otomasyonlu veri çıkarma formlardan, PDF'lerden ve e-postalardan minimum kurulumla bilgi almak ve veri bütünlüğünü korumak için

Hata azaltma ve doğrulama veri işleme görevlerinde, hataları işinizi etkilemeden önce yakalamanıza yardımcı olur

Özel ş Akışı entegrasyonları , CRM, elektronik tablo veya proje aracı gibi mevcut sistemlerinizi senkronizasyon halinde tutar

Ölçeklenebilirlik , veri işleme kapasitenizi yavaşlatmadan daha büyük hacimleri işleyebilmenizi sağlar

Kullanıcı deneyimi, takımınızın öğrenme eğrisi olmadan hızlı bir şekilde işe koyulmasını sağlar

👀 Biliyor muydunuz? Veri girişini otomasyonunun birkaç yolu vardır. Her biri farklı bir sorunu çözer. İşte bunlardan bazıları: Jotform veya Typeform gibi form tabanlı otomasyon araçları, kaynakta yapılandırılmış verilerin toplanmasına yardımcı olur

Docsumo veya Nanonets gibi belge veri çıkarma araçları, optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak faturaları, makbuzları ve PDF'leri tarar ve anahtar alanları otomatik olarak çıkarır

E-posta ayrıştırma (Rossum gibi) hem mesaj gövdelerinden hem de ek dosyalardan veri yakalar

Browse AI gibi web kazıma araçları, web sitelerinden canlı bilgileri çıkarır ClickUp gibi araçlar, basit veri girişi, çıkarma ve doğrulamadan çok yönlü ş Akışı otomasyonuna kadar her şeyi halleder. Verilerinizi manuel giriş yapmanıza gerek kalmadan elektronik tablolar, CRM'ler ve görev panoları arasında senkronizasyon sağlar.

Şimdi iyi haberler. Aşağıda, veri girişi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak en akıllı veri girişi çözümleri hakkında bilmeniz gereken her şey var.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (AI destekli görev yönetimini veri girişi iş akışlarıyla entegrasyonlar için en iyisi)

ClickUp ile veri girdisini otomasyonla gerçekleştirin ClickUp kullanarak günlük, haftalık veya aylık veri doğrulama için karmaşık otomasyon görevleri ayarlayın

Veri girişi sadece bilgi toplamakla ilgili değildir; verinin doğru kişilere ulaşmasını, hızlı bir şekilde işlenmesini ve birden fazla ş akışında düzenli kalmasını sağlamakla ilgilidir.

Ancak gönderiler birikip takım koordinasyonu bozulduğunda, küçük hatalar büyük gecikmelere yol açabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, manuel veri girişini verimlilik için optimize edilmiş akıllı, otomatik bir akışa dönüştürür.

ClickUp Otomasyonları

Tetikleyiciler ve eylemler ayarlayarak tekrarlayan manuel veri girişini ortadan kaldırmak ister misiniz? Örneğin, yeni veriler alındığında veri girişi görevleri oluşturabilir, durumları güncelleyebilir, ekip üyelerini atayabilir veya rutin veri girişi için yineleyen görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp otomasyonları, sıkıcı işleri sizin yerinize halleder.

ClickUp otomasyonları ile yeni veriler gönderildiğinde görevleri otomatik olarak atamak, durumları güncellemek ve paydaşları bilgilendirmek için kural tabanlı tetikleyiciler ayarlayın

İşte bir otomasyon sürecine örnek. Bir müşteri talep formunu doldurduğunda, ClickUp otomatik olarak bir görev oluşturabilir, bunu doğru ekip üyesine atayabilir, görevin önceliğini değiştirebilir ve hatta bir takip e-posta gönderebilir; bunların hepsi insan müdahalesi olmadan gerçekleşir.

Operasyon liderleri, müşteri onboarding takımları ve yüksek hacimli talepleri yöneten yöneticiler için mükemmeldir.

ClickUp'ı benzersiz ş Akışlarınıza uyarlayabilirsiniz, Özel Alanlar ekleyerek, doğrulama kuralları ayarlayarak ve belirli veri girdi ihtiyaçları için şablonlar tasarlayarak. Yapılacak tek şey kuralları belirlemek, gerisini arka planda halleder.

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları Giriş verilerini yöneten takımlar için, ClickUp Çalışma Alanı'ndaki değişikliklere uyum sağlayan ve verilen talimatlara göre özerk bir şekilde hareket eden ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını da kullanabilirsiniz. Bu ajanlar, önceden oluşturulmuş seçenekler veya özel ajanlar için kod gerektirmeyen bir oluşturucu kullanılarak ayarlanabilir. Bu otomasyonlar, insan hatalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda tutarlı etkileşimleri sürdürürken daha üst düzey analiz ve karar verme için değerli zaman ücretsiz yapar. Daha fazla bilgi için aşağıdaki video'yu izleyin:

ClickUp Brain

Otomasyonlar yapay zeka ile güçlendirilmiştir. ClickUp Brain'e otomatikleştirmek istediğiniz şeyi basit bir İngilizce ile anlatarak kendi özel otomasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'de her şeyi sizin için yapılandırır.

ClickUp Brain'i kullanarak yapılandırılmamış veri girişlerinden görev açıklamaları, takip e-postaları veya öncelik etiketleri otomatik olarak oluşturun

ClickUp Brain, temel olarak akıllı asistanınız gibi çalışır ve belgelerden veri ayıklama (akıllı OCR entegrasyonları aracılığıyla PDF'ler dahil), toplantı notlarından görev oluşturma, dosyaları özetleme ve çalışma alanınızla ilgili bağlamsal soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlama yeteneklerine sahiptir.

Veri süreciniz boyunca yüksek veri kalitesi ve bütünlüğü sağlamak mı istiyorsunuz? Yapay zeka destekli komut istemlerini deneyerek yapılandırılmış elektronik tablo şablonları oluşturun, veri çıkarmayı otomasyon edin ve hata kontrol mekanizmaları uygulayın.

Brain, manuel veri girişini önemli ölçüde azaltır, hataları en aza indirir ve verilerin her zaman güncel ve doğru olmasını sağlar.

ClickUp'ta AI kullanarak fatura işleme, CRM güncellemeleri, veritabanı yönetimi veya sipariş işleme gibi her türlü veri girişi görevini gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp, sadece kontrol için değil, aynı zamanda netlik için de tercih ettiğiniz çalışma alanıdır.

ClickUp Tablo Görünümü

Veri görselleştirme için Excel'i özlüyorsanız, ClickUp Tablo Görünümünü deneyin. Tanıdık elektronik tablo arayüzünü taklit eder, ancak yapılandırılmış verileri incelemeyi, düzenlemeyi ve güncellemeyi kolaylaştırır.

ClickUp Tablo Görünümü ile her satırın uygulanabilir bir görevi temsil ettiği yapılandırılmış bir düzen içinde yüksek hacimli veri girdilerini yönetin

Her görev, farklı veri alanları için özelleştirilebilir sütunlarla bir satır olarak görüntülenir ve toplu işlemleri, hızlı gezinmeyi ve hatta hızlı veri girişi için kopyala-yapıştır kısayollarını destekler. Ayrıca gönderimleri duruma göre sıralayabilir, atanan kişiye göre filtreleyebilir ve birden fazla kaydı aynı anda güncelleyebilirsiniz.

Bu Görünüm, büyük hacimli verileri yönetmek, girdileri doğrulamak ve veri kalitesini sağlamak için özellikle etkilidir.

ClickUp ayrıca Salesforce, HubSpot ve daha fazlası dahil olmak üzere form oluşturucular veya CRM sistemleriyle 100'den fazla entegrasyonu destekler. Bu, otomatik veri yakalama ve görev oluşturma imkanı sunarak verilerin ClickUp Çalışma Alanınıza sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Otomasyonlu ve optimize edilmiş proje yönetimi ile bu merkezileştirme, veri organizasyon sisteminizi tamamen dönüştürebilir.

İster birkaç manuel veri girişi görevini ister binlerce veri girişini yönetin, ClickUp'ın esnek mimarisi ve sağlam otomasyon yetenekleri, onu her boyutlu iş için ölçeklenebilir hale getirir. AI destekli özellikleri, artan veri hacimlerine ve gelişen ş Akışı gereksinimlerine uyum sağlayarak uzun vadeli verimlilik ve büyümeyi destekler.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yorum konuları, görev atamaları, belge paylaşımı ve uygulamanın içinde yer alan ClickUp Sohbeti aracılığıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Takımlar arasında veri girişini izlemek için dinamik ClickUp Gösterge Paneli oluşturun

CSV'lerden veya senkronizasyon formlarından girdileri doğrudan yapılandırılmış görünümler içine içe aktarın

Yeni veriler belirli koşulları toplantı olduğunda Slack veya e-posta uyarılarını tetikleyici

Görevleri veri türüne, proje aşamasına veya form kaynağına göre gruplandırarak daha net bir izleme sağlayın

Veri güvenliğini artırmak için hata kontrolünü otomasyonla gerçekleştirin ve izinleri ve misafir erişimini kontrol edin

ClickUp sınırları

Gelişmiş ş Akışlarını özel hale getirmek, yeni kullanıcılar için biraz alışma gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Operasyonları daha verimli hale getirmek için kritik bir araç. Veri girişi yükünü ortadan kaldıran tek proje yönetimi aracıdır. Chrome uzantı ve form özelliği PARA KAZANDIRIR!!!

Operasyonları daha verimli hale getirmek için kritik bir araç. Veri girdisi yükünü ortadan kaldıran tek proje yönetimi aracıdır. Chrome uzantı ve form özelliği PARA KAZANDIRIR!!!

💡 Bonus: Veri girdisi ş akışlarınızı hayata geçirmek istiyorsanız VE: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + iş bağlamı için web'i anında ve sezgisel olarak arayın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesli olarak soru sorabilir, dikte edebilir ve işleri gerçekleştirebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerde

Brain MAX'tan ChatGPT, Claude ve DeepSeek gibi AI araçlarını, işinizin tüm bağlamıyla birlikte kullanın ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan, süper güçlü bir masaüstü AI yardımcısı. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak özel ş akışları oluşturun, belgeler hazırlayın, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

2. Nanonets (Akıllı belge işleme için en iyisi)

nanonets aracılığıyla

Nanonets, faturalar, sözleşmeler, ID'ler veya taranmış formlar gibi günlük olarak çok sayıda evrak işleyen ve tüm bunları dijitalleştirmek için daha akıllı ve daha hızlı bir yönteme ihtiyaç duyan takımlar için geliştirilmiştir. Derin öğrenme teknolojisini kullanarak, belgeler farklı biçimlerde veya dillerde olsa bile alanları ve düzenleri tanır.

Sadece birkaç örnek yükleyin, alanları bir kez etiketleyin ve AI, varyasyonları kendi başına işlemek için öğrenir. İşlediğiniz her belgeyle birlikte gelişmeye devam eder ve yeniden eğitim veya çıktıları iki kez kontrol etme ihtiyacını azaltır.

Nanonets'in en iyi özellikleri

Toplu işleme için belgeleri saniyeler içinde toplu olarak yükleyin

Belirsiz veya düşük güvenilirlikteki girdileri işaretlemek için güven eşikleri ayarlayın

Belgeleri içerik türüne göre farklı ş akışlarına yönlendirin

Yapılandırılmış verileri JSON, XML veya Excel biçimlerinde dışa aktarın

Çıkarma etkinlikleri için özel webhook bildirimleri yapılandırın

Denetim izlerini kullanarak değişiklikleri izlemeyin ve veri yönetimini iyileştirin

Nanonets sınırları

Fiyatlandırma, küçük takımlar için çok yüksek olabilir

Özel modellerin eğitimi için kurulum süresi gerektirir

Nanonets fiyatlandırması

Ücretsiz (200 $ kredi)

Kullandıkça öde : Aylık taahhüt gerektirmeyen, kullanıma dayalı fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Nanonets puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nanonets hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

OCR motorunun özellikleri, özellikle motorun belgelerle eğitilmesi, desteklenen çok çeşitli belge türleri, sıfır eğitim modeli ve anında ek eğitim verilerini hızlı bir şekilde ekleme olanağı açısından gerçekten çok iyi. Nanonets'in müşteri hizmetleri temsilcisinin sağladığı hızlı destek ve telefon görüşmeleri gerçekten çok takdir ediliyor.

OCR motorunun özellikleri, özellikle motorun belgelerle eğitilmesi, desteklenen çok çeşitli belge türleri, sıfır eğitim modeli ve anında ek eğitim verilerini hızlı bir şekilde ekleme olanağı açısından gerçekten çok iyi. Nanonets'in müşteri hizmetleri temsilcisinin sağladığı hızlı destek ve telefon görüşmeleri gerçekten çok takdir ediliyor.

👀 Biliyor muydunuz? İlişkisel veritabanları sadece geliştiriciler için değildir; günlük işleri düzenlemek için de inanılmaz derecede kullanışlıdır. Verilerinizi bağlantılı tablolarda yapılandırarak, bir güncellemenin bağlı kayıtlarda değişiklikleri tetikleyici daha akıllı iş akışları oluşturabilirsiniz. ClickUp gibi araçlar, SQL satırına ihtiyaç duymadan görevleri, müşterileri veya projeleri birbirine bağlama bağlantısı için ilişkisel alanlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, kampanya gösterge panonuz, müşteri takipçiniz ve içerik takviminizin birbirleriyle otomatik olarak iletişim kurabileceği anlamına gelir. Veri yinelemesini azaltmak, raporlamayı basitleştirmek ve büyük resmi bir bakışta görmek için güçlü bir yoldur.

3. Docsumo (Fatura ve makbuz çıkarma için en iyisi)

docsumo aracılığıyla

Faturalar, hesap özetleri veya banka hesap özetleriyle boğuşan finans ve operasyon takımları için tasarlanan Docsumo, makbuzdaki son öğeye kadar her şeyi yakalar. Verileri satır öğesi düzeyinde çıkarır, bu da her bir masrafı, ücreti veya birimi nokta atışı doğrulukla izleme ihtiyacı duyan şirketler için idealdir.

Docsumo ayrıca, verileri muhasebe platformlarına, CRM'lere veya iç sistemlere aktarmadan önce hataları işaretlemek ve istisnaları incelemeye yönlendirmek için doğrulama mantığı uygular. Hassasiyetin zorunlu olduğu, ödenecek hesaplar, muhasebe veya uyumluluk ağırlıklı ş akışları için büyük zaman tasarrufu sağlar.

Docsumo'nun en iyi özellikleri

API, e-posta veya bulut klasör senkronizasyonu yoluyla belgeleri içe aktarın

Onay veya inceleme için alan düzeyinde güven eşikleri ayarlayın

Gelen belgeleri türüne veya müşteriye göre otomatik olarak sınıflandırın

Finansal veri işleme için görsel gösterge panelleriyle işlem süresini ve performansı izleme

Yapılandırılmış verileri doğrudan hesap platformlarına veya BI araçlarına aktarın

Denetimler ve iç izleme için sürüm geçmişini koruyun

Docsumo sınırları

Yalnızca yapılandırılmış finans belgeleriyle en iyi şekilde iş yapar

Arayüz, uzman olmayan kullanıcılar için teknik gelebilir

Docsumo fiyatlandırması

Başlangıç paketi: 149 $/ay (1.000 sayfa/ay; en fazla 3 kullanıcı)

Büyüme: 499 $/ay (5.000 sayfa/ay; en fazla 10 kullanıcı)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Docsumo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Docsumo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

DocSumo'dan önce, bilgileri ve verileri PDF dosyalarından çalışma kitabımıza aktarmak çok zaman alıyordu, çünkü bunu manuel olarak yapmak zorundaydık. DocSumo'yu kullanmaya başladığımızdan beri, sadece birkaç tıklama ile belgelerimiz kolayca dönüştürülüyor ve gerekli bilgiler ve veriler artık çalışma kitaplarımıza kolayca aktarılabiliyor.

DocSumo'dan önce, bilgileri ve verileri PDF dosyalarından çalışma kitabımıza aktarmak çok zaman alıyordu, çünkü bunu manuel olarak yapmak zorundaydık. DocSumo'yu kullanmaya başladığımızdan beri, sadece birkaç tıklama ile belgelerimiz kolayca dönüştürülüyor ve gerekli bilgiler ve veriler artık çalışma kitaplarımıza kolayca aktarılabiliyor.

Biliyor muydunuz? ClickUp Brain, Claude, ChatGPT ve Gemini gibi birden fazla Gen AI modelinin kullanımını sunar. AI'nın yayılmasından kurtulun ve ClickUp ile AI'dan ihtiyacınız olan her şeyi elde edin.

4. Rossum (e-posta veriye dönüştürme için en iyisi)

rossum aracılığıyla

Gelen kutunuz dolup taşıyor. Rossum bunu bir fırsat olarak görüyor. Kaotik e-posta konu dizilerini ve ek dosya belgeleri, siz bir hesap tablosu açmanıza gerek kalmadan yapılandırılmış, kullanılabilir verilere dönüştürme konusunda uzmanlaşmıştır.

En güçlü özelliği, yapay zeka destekli e-posta ayrıştırma özelliğidir. Rossum, ek dosyaları manuel olarak indirmek ve alanları kopyalamak yerine, mesaj gövdesini okur, PDF'yi açar ve verileri otomatik olarak çıkarır.

Önceden eğitilmiş AI modelleri, faturaları, satın alma siparişlerini ve diğer standart iş belgelerini de işleyebilir, böylece kurulum süreci oldukça hızlıdır.

Rossum'un en iyi özellikleri

Belirli ş Akışları için veri alım kaynağı olarak e-posta gelen kutularını atayın

AI öğrenimini iyileştirmek için belgeleri işbirliği içinde açıklama ekleyin

İnsanlar tarafından incelenmesi gereken belirsiz alanları vurgulayın, böylece hiçbir şey doğrulama olmadan geçmesin

İstisnaları izlemeyin ve dışa aktarmadan önce anomalileri işaretleyin

ERP veya fatura yönetim sistemleriyle gerçek zamanlı senkronizasyonlar ayarlayın

Çıkarma analitiği ile gelen kutusu-veri performansını görselleştirin

Rossum sınırları

Temel belge türlerinin ötesinde özel sınırlı

Rossum fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Rossum puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rossum hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Rossum, fatura işleme süremizi hızlandırmamıza yardımcı oluyor, böylece sorguları ele almak için daha fazla zamanımız oluyor. Yinelenen faturaların azaltılmasına ve yinelenen ödemelerin önlenmesine yardımcı oluyor. Rossum ayrıca, faturalar hesap sistemimize girmeden önce sorunları ve hataları bulmamızı sağlıyor.

Rossum, fatura işleme süremizi hızlandırmamıza yardımcı oluyor, böylece sorguları ele almak için daha fazla zamanımız oluyor. Yinelenen faturaların azaltılmasına ve yinelenen ödemelerin önlenmesine yardımcı oluyor. Rossum ayrıca, faturalar hesap sistemimize girmeden önce sorunları ve hataları bulmamızı sağlıyor.

5. Nintex RPA (Kurumsal RPA ve veri girişi otomasyonu için en iyisi)

nintex RPA aracılığıyla

Nintex RPA, kahve molalarına ihtiyaç duymadan insan eylemlerini (kopyalama, yapıştır, tıklama, doğrulama) taklit eden dijital çalışanlar oluşturmanıza olanak tanır. En büyük cazibesi, botları tasarlamayı koddan çok bloklarla oynamaya benzeten sürükle ve bırak robotik süreç oluşturucusudur.

SAP, Oracle, Citrix veya dahili eski sistemler gibi kurumsal araçlarda sıkıcı işleri otomasyon edebilirsiniz. İster tedarikçi faturalarını senkronizasyon ister müşteri kayıt belgelerini işlemek olsun, botlar makine düzeyinde hassasiyetle yüksek hacimli ş akışlarını yürütür.

Her bir botun nasıl davranacağını, ne zaman tetikleyici olacağını ve insan girişi için hangi koşulları işaretleyeceğini tam olarak siz kontrol edersiniz.

Nintex RPA'nın en iyi özellikleri

Zamanlanmış görevleri çalıştırmak veya tetikleyici olarak kullanmak için gözetimsiz botlar kullanın

RPA botlarını e-imza, formlar ve ş Akışı araçlarıyla bağlantı kurun

Merkezi analiz gösterge paneli aracılığıyla bot performansını izleyin

Yaygın kurumsal otomasyonlar için yerleşik şablonlardan yararlanın

Hassas oturum açma verilerini korumak için güvenlik kimlik bilgisi kasalarını kullanın

Botları kimin oluşturduğunu, çalıştırdığını ve düzenleme yaptığını yönetmek için rol tabanlı erişim uygulayın

Nintex RPA sınırları

Küçük veya teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için yeni başlayanlar için uygun değildir

Ortam ve bot kullanımına göre özel fiyatlandırma gerektirir

Nintex RPA fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nintex derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Nintex hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Nintex, işbirliğine dayalı bir şekilde Nintex promapp kullanarak süreçlerin dijitalleştirilmesi olan ilk aşamaya büyük önem vererek, başarı süreç otomasyonu planlaması için en kapsamlı ve eksiksiz profesyonel yol haritasına sahiptir.

Nintex, işbirliğine dayalı bir şekilde Nintex promapp kullanarak süreçlerin dijitalleştirilmesi olan ilk aşamaya büyük önem vererek, başarılı süreç otomasyonunu planlamak için en kapsamlı ve eksiksiz profesyonel yol haritasına sahiptir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Yaratıcı Otomasyon Araçları

6. Jotform (Form tabanlı veri yakalama için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Jotform, müşterilerden, müşterilerden veya iç takımlardan yapılandırılmış verileri hızlı bir şekilde toplaması gereken takımlar için tasarlanmıştır.

Koşul mantığına sahip AI destekli form oluşturucu, dakikalar içinde daha akıllı ve dinamik formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Jotform, her yanıtlayanın aynı düzeni görmesi yerine, önceki yanıtlara göre soruları uyarlar ve hem hızı hem de doğruluğu artıran kişiselleştirilmiş bir akış oluşturur.

Formları istediğiniz yere yerleştirebilir, yanıtları gerçek zamanlı olarak toplayabilir ve hatta gönderi ulaştığında e-posta veya görev atamalarını tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Potansiyel müşteri yakalama, müşteri kaydı, etkinlik kayıtları ve form yorgunluğunun gerçek olduğu hemen hemen her kullanım senaryosu için uygundur.

Jotform'un en iyi özellikleri

Güvenlik ve hassas veri yakalama için form şifrelemesini etkinleştirin

Anketler, testler ve talep formları için önceden oluşturulmuş şablonları kullanın

Yanıtları doğrudan Google E-Tablolar, Slack veya Airtable ile entegre edin

Form alanlarında dosya yüklemelerini veya dijital imzaları kabul edin

Marka kimliğinize uygun özel temaları özelleştirin

Arşivleme veya yazdırma ihtiyaçları için PDF gönderi oluşturun

Jotform sınırları

Özel CSS olmadan sınırlı tasarım kontrolü

AI yetenekleri form özeldir ve bilgi eksiklikleri vardır

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: 5 form kadar ücretsiz

Bronz: 39 $/ay (25 form)

Gümüş: 49 $/ay (50 form)

Gold: 129 $/ay (100 form)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (3.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kuruluşum Jotform'u birkaç farklı amaç için kullanıyor, ancak çoğunlukla web sitesi müşterilerimiz için, web sitelerinde normal "iletişim" formlarının ötesinde daha karmaşık formlara ihtiyaç duyduklarında kullanıyoruz. Jotform'un form oluşturucusunda çok sayıda farklı seçenek var ve ihtiyacınız olan her şeyi sürükleyip bırakmak çok kolay.

Kuruluşum Jotform'u birkaç farklı amaç için kullanıyor, ancak çoğunlukla web sitesi müşterilerimiz için, web sitelerinde normal "iletişim" formlarının ötesinde daha karmaşık formlara ihtiyaç duyduklarında kullanıyoruz. Jotform'un form oluşturucusunda çok sayıda farklı seçenek var ve ihtiyacınız olan her şeyi sürükleyip bırakmak çok kolay.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için yapay zeka kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel, sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürüyor. Doğal dil işleme yeteneğine sahip ve sade dildeki komutları anlıyor, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlıyor. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

7. Typeform (Konuşma tabanlı formlarla veri toplama için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Statik anketleri ve formları, tamamlanma oranlarını artıran, sohbet benzeri sorunsuz bir deneyime dönüştürmek ister misiniz? Typeform'un yapay zeka destekli anket akışı, bir formdan çok bir konuşma gibi hissettirerek, hedef kitlenizi zorlamadan doğru ve düşünülmüş veriler toplamanıza yardımcı olur.

Önceki cevaplara göre tamamen kişiselleştirilmiş soru yolları oluşturmanıza olanak tanır, böylece kullanıcılar birbiri ardına alakalı sorular görür.

Typeform'un en iyi özellikleri

Formları açılır pencereler, tam sayfa deneyimleri veya satır içi bileşenler olarak yerleştirin

Marka tonunuza uyacak şekilde yazı tiplerini, renkleri ve görüntüleri özel hale getirin

Ayrıntılı analizlerle etkileşim ve tamamlanma oranlarını izleme

Formları küresel kitleler için birden çok dile çevirin

CRM'lere, e-posta araçlarına ve Notion'a doğrudan bağlantı kurun

Hesap makinesi mantığını etkinleştirerek fiyatlandırma, puanlar veya sonuçları canlı olarak tahmin edin

Typeform sınırları

Ücretsiz ve temel planlarda dışa aktarma seçenekleri sınırdır

Takımlar veya bölgeler arasında ölçeklendirme yaparken maliyetli olabilir

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Temel: Aylık 29 $

Artı: Aylık 59 $

İş: Aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (850'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Arayüz şık, kullanımı kolay ve yanıt verenler için ilgi çekicidir. Koşullu mantık ve entegrasyonlar ş akışlarını sorunsuz hale getirir.

Arayüz şık, kullanımı kolay ve yanıt verenler için ilgi çekicidir. Koşul mantık ve entegrasyonlar, ş akışlarını sorunsuz hale getirir.

📖 Ayrıca okuyun: BT Süreçlerini Kolaylaştırmak için BT Otomasyon Yazılımı

8. Zapier (Uygulamalar arası ş akışı otomasyonu için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, internetin koli bandı sürümü gibidir. Kod öğrenmeden favori uygulamalarını birbirine bağlamak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış olan bu araç, Google E-Tablolar, Typeform, Slack ve CRM gibi araçlar arasında çok adımlı ş akışlarını otomasyonlamada mükemmeldir.

Temel özelliği, platformlar arasında verileri zahmetsizce aktarmanıza olanak tanıyan çoklu uygulama otomasyonudur.

Örnek, yeni bir form gönderimi anında bir Slack bildiriminin tetikleyici olabilir, bir elektronik tabloyu güncelleyebilir ve bir hoş geldiniz e-posta gönderebilir; manuel müdahaleye gerek yoktur.

Pazarlama otomasyonundan müşteri başarısına ve işe alım süreçlerine kadar, Zapier sistemlerinizin iletişim halinde kalmasını ve ellerinizi klavyeden uzak tutmanızı sağlayan kod gerektirmeyen güçlü bir araçtır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Filtreler, koşullar ve çok adımlı mantık kullanarak Zaps (iş akışları) oluşturun

Zaps'ı günlük, haftalık veya özel aralıklarla çalışacak şekilde planlayın

Otomasyonları takımlar veya departmanlar arasında kopyalayın ve paylaşım yapın

Her Zap için görev geçmişini ve başarı oranlarını izleme

Tek bir gösterge paneli üzerinden 6.000'den fazla uygulama arasında entegrasyonları yönetin

İki faktörlü kimlik doğrulama ve izin kontrolleriyle ş akışlarını koruyun

Zapier sınırları

Karmaşık Zaps'ların sorunlarını gidermek zor olabilir

Ücretsiz ve temel planlardaki görev sınırları, yüksek hacimli otomasyonu kısıtlar

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 22,81 $/ay

Takım: 25 kullanıcı için aylık 78,72 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Zapier'in en yararlı ve avantajlı yanı, çok sayıda özelliğe sahip farklı uygulamalar arasında tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel işi ortadan kaldırmasıdır. Kod becerisi olmasa bile ayarı çok kolaydır ve araçlarımın senkronizasyonunu koruyarak (kullanım sıklığı) bana saatler kazandırır. Diğer araçlarla uygulama ve entegrasyonlar süreci çok hızlı, mükemmel ve stressizdir. Müşteri desteği de fena değildir.

Zapier'in en yararlı ve avantajlı yanı, çok sayıda özelliğe sahip farklı uygulamalar arasında tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel işi ortadan kaldırmasıdır. Kodlama becerisi olmasa bile ayarı çok kolaydır ve araçlarımın senkronizasyonunu sağlayarak (kullanım sıklığı) bana saatler kazandırır. Diğer araçlarla uygulama ve entegrasyonlar süreci çok hızlı, mükemmel ve stressizdir. Müşteri desteği de fena değildir.

📖 Ayrıca okuyun: ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları

9. AI'yı inceleyin (Web verisi kazıma için en iyisi)

browse AI aracılığıyla

Bir robota web taramayı öğretip, onun da yapacağınız web taramasını dinlediğini hayal edin. Browse AI, tek bir satır kod yazmadan ürün listeleri, fiyat tabloları veya iş ilanları gibi web sitelerinden veri çıkarmanıza olanak tanır.

Popüler web siteleri için önceden oluşturulmuş "robotlar", anında veri toplama işlemine başlamanıza yardımcı olur. Kurulum, istediğiniz sayfa öğelerini işaret edip tıklamak kadar basittir. Eğitimden sonra robotunuz bir programa göre çalışabilir, verileri elektronik tablolara kaydedebilir veya yeni bilgiler ortaya çıktığında tetikleyiciyi etkinleştirebilir.

Araştırma, büyüme operasyonları veya satış fırsatlarını yöneten takımlar için saatlerce süren kopyala-yapıştır işlerini ortadan kaldırır.

AI'nın en iyi özelliklerini inceleyin

Robotları saatlik, günlük veya haftalık olarak veri toplamak üzere programlayın

Tek bir kurulumla sayfalandırılmış sonuçlardan yapılandırılmış verileri yakalayın

Kazınmış içeriği CSV, Google E-Tablolar veya API uç noktalarına aktarın

Benzer siteler veya alanlar arasında robot yapılandırmalarını kopyalayın

Yeni içerik algılandığında bildirimleri ayarlayın

Hata izleme ve başarı oranları ile veri çıkarma sonuçlarını görselleştirin

AI sınırlarına göz atın

Karmaşık, JavaScript ağırlıklı sayfalarda iyi performans göstermez

Site yapısına bağlı olarak manuel temizleme gerekebilir

AI fiyatlarını inceleyin

Ücretsiz (ayda 50 kredi)

Kişisel: Aylık 48 $ (2000 kredi)

Profesyonel: 87 $/ay (5000 kredi)

Premium: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık olarak faturalandırılır ve 600.000'den fazla kredi içerir)

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını inceleyin

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Browse AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Browse AI, web kazıma ve veri otomasyon projelerimi kolaylaştırdı. Botları ayarlamak için kod gerekmez, Google E-Tablolar ve Zapier ile çeşitli entegrasyonlar kazımayı daha kolay ve çok daha hızlı hale getirir.

Browse AI, web kazıma ve veri otomasyon projelerimi kolaylaştırdı. Botları ayarlamak için kod gerekmez, Google E-Tablolar ve Zapier ile çeşitli entegrasyonlar kazımayı daha kolay ve çok daha hızlı hale getirir.

10. OpenRefine (Veri temizleme ve dönüştürme için en iyisi)

openRefine aracılığıyla

OpenRefine, verileriniz için bir diş fırçası gibidir: temizler, parlatır ve elektronik tabloların gözden kaçırdığı küçük boşluklara ulaşır. Bu açık kaynaklı güçlü araç, derinlemesine temizlik gerektiren dağınık veri kümeleriyle uğraşan herkes için geliştirilmiştir.

Bu aracı öne çıkaran özelliği, verilerinizi kategorilere, filtrelere veya kalıplara göre ayırmanıza olanak tanıyan Faceted tarama özelliğidir. Böylece tutarsızlıkları tespit edebilir ve toplu olarak düzeltebilirsiniz.

OpenRefine'ın en iyi özellikleri

Düzenli ifadeler ve dönüştürme komut dosyaları kullanarak toplu düzenleme uygulayın

Benzer girdileri kümeleyerek tek bir tıklama ile yinelenenleri birleştirin

Alanları harici veritabanlarıyla eşleştirerek veri kümelerini uzlaştırın

Temizleme sırasında değişiklikleri geri almak için adımları geri al/yeniden yap

CSV, TSV, JSON veya XML gibi biçimlerde veri içe/dışa aktarın

Denetim veya geri alma için her değişikliği belgelemek üzere geçmiş izleme özelliğini kullanın

OpenRefine sınırları

Yalnızca masaüstü bilgisayarlar için, yerleşik bulut senkronizasyonu yoktur

Veri girdisi süreçlerini basitleştirmek isteyen teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha dik öğrenme eğrisi

OpenRefine fiyatlandırması

Ücretsiz

OpenRefiner derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar OpenRefine hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bu aracı kullanmanın ne kadar sorunsuz olduğunu seviyorum! Her seferinde mükemmel olduğunu düşündüğümde, verilerimin iyileştiğini fark ediyorum. Bu aracı hem kişisel hem de profesyonel olarak kullanıyorum ve işimi çok daha kolaylaştırdığını fark ettim

Bu aracı kullanmanın ne kadar sorunsuz olduğunu seviyorum! Her seferinde mükemmel olduğunu düşündüğümde, verilerimin iyileştiğini fark ediyorum. Bu aracı hem kişisel hem de profesyonel olarak kullanıyorum ve işimi çok daha kolaylaştırdığını fark ettim

ClickUp ile Veri Oyunlarınızı Temizleyin

Verileri manuel olarak temizlemek için madalya verilmez. Ancak otomasyon rahatlatıcıdır.

İster web bilgilerini topluyor, ister faturaları işliyor, ister anket girdilerini yönetiyor olun, yapay zeka destekli araçlar size saatlerce süren sıkıcı işlerden (ve belki de birkaç beyaz saçtan) kurtarabilir.

Ancak, yalnızca veri toplamakla kalmayıp, bu verilerle ilgili işlemler yapmanıza da yardımcı olan bir araç istiyorsanız, ClickUp en iyi seçeneğinizdir.

Akıllı Otomasyonlar ve AI Ajanlarından dinamik Tablo Görünümlerine, görev yönetimine ve AI destekli içgörülere kadar, ClickUp takımınıza araçlar veya sekmeler arasında geçiş yapmadan yakalama, düzenleme ve yürütme için tek bir alan sunar.

Veri girişini ş akışınızın en kolay kısmı haline getirmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve daha akıllı otomasyona bugün başlayın.