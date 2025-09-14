2025'te AI Destekli BT Desteği için En İyi 11 Moveworks Alternatifi

Biletlemeyi otomasyonlaştırdınız ve sohbet robotları kullandınız, ancak takımınız hala güncellemeleri takip etmek ve aynı BT sorularını yanıtlamak için saatler harcıyor.

Moveworks veya benzeri bir ürün kullanıyorsanız, muhtemelen daha sorunsuz ş akışları vaat edilmiştir. Ancak birçok takım için gerçeklik, vaat edilenlerle tam olarak örtüşmemektedir. Moveworks, yapay zeka destekli BT desteğini tanımlamaya yardımcı olsa da, yüksek maliyetler, sınır özelleştirme seçenekleri veya zor öğrenme eğrisi bu konuda yardımcı olmuyor.

Her iki durumda da, daha yenilikçi AI verimlilik araçları mevcuttur. Bu Moveworks alternatifleri, temel botların ötesine geçerek gerçek zamanlı hizmet masası desteği, otomasyon stüdyoları ve mevcut sistemlerinizle sorunsuz entegrasyon sunar. İK ve BT takımlarının daha verimli iş yapmasına yardımcı olurlar.

Gerçekten sonuç veren en iyi alternatiflere bir göz atalım.

Neden Moveworks Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Moveworks, yapay zeka destekli güçlü bir destek platformudur. Ancak kuruluşunuz büyüdükçe veya ihtiyaçları çeşitlendikçe, sınırları daha belirgin hale gelebilir. Belki de kısıtlayıcı ş Akışı özelleştirme esnekliği, yüksek maliyetler ve daha yavaş uygulama süreleri veya eski sistemlerle entegrasyon zorluğu olabilir.

Durum ne olursa olsun, takımların Moveworks'ün rakiplerini keşfetmesinin bazı nedenleri şunlardır:

ş Akışları üzerinde daha fazla kontrol : Bazı alternatifler, BT ve İK süreçlerinde daha derin özel için düşük kodlu veya açık kaynaklı seçenekler sunar

Maliyet şeffaflığı ve esnekliği : Bu platformlar, daha küçük takımlar ve girişimler için uygun, ayrıntılı ve ölçeklenebilir fiyatlandırma planları sunar

Basitleştirilmiş katılım ve kullanılabilirlik : Daha kısa öğrenme eğrileri sayesinde daha hızlı benimseme mümkündür

Gelişmiş entegrasyon yetenekleri : Yerleşik konektörler veya açık API'ler, teknoloji yığınınızla sorunsuz senkronizasyon sağlar

Gelişmiş otomasyon ve yapay zeka yetenekleri: Rakipler, Moveworks'ün ötesinde üretken yapay zeka yanıtları ve sürükle ve bırak kod otomasyon stüdyoları sunar

Sonuç olarak? Verimliliği artırmak, görevleri daha akıllı bir şekilde otomasyonla gerçekleştirmek ve BT ve İK destek fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirmek istiyorsanız, aşağıdaki araçları ciddi bir şekilde incelemeye değer.

🧠 İlginç bilgi: İlk chatbot 1966 yılında ortaya çıktı ve bir terapistti. MIT'de geliştirilen Eliza, Rogerian psikoterapistini taklit ediyordu ve kullanıcıların sorularını yansıtmak için desen eşleştirme kullanıyordu. Basit olmasına rağmen, insan-bilgisayar etkileşimi konusunda ilk hayalleri ateşledi. IBM ve Espressive gibi günümüzün yapay zeka ajanları, dili, bağlamı ve hatta duygusal tonu analiz edebilir. Eliza'dan kurumsal düzeydeki ajanlara kadar, bu süreç çılgın bir yolculuk oldu.

Moveworks Alternatiflerine Genel Bakış

Zamanınız mı kısıtlı? İşte Moveworks'ün en önemli rakiplerinin hızlı bir karşılaştırması, en iyi oldukları alanlar, öne çıkan özellikleri ve aylık başlangıç fiyatları dahil.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI ve ajans ş akışı otomasyonu ve proje yönetimi ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, görev otomasyonu , AI sohbet Ücretsiz planlar mevcuttur, Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri Aisera Kurumsal düzeyde hizmet otomasyonu Konuşma tabanlı yapay zeka, AiseraGPT, bilet otomasyonu, çok kanallı destek Özel fiyatlandırma Leena AI İK ve BT destek otomasyonu Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 140 $'dan başlar Özel fiyatlandırma IBM Watson Assistant Doğal dil anlayışı ve sohbet robotları NLP, Watsonx, diyalog akışı, güvenli kurumsal entegrasyonlar Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 140 $'dan başlar Kore. ai Konuşma tabanlı yapay zeka platformları Düşük kodlu bot oluşturucu, SmartAssist, önceden oluşturulmuş BT/İK botları Özel fiyatlandırma n8n Açık kaynaklı ş Akışı otomasyonu Sürükle ve bırak oluşturucu, 200'den fazla entegrasyonlar, kendi kendine barındırma seçenekleri Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 65 $'dan başlar Rezolve. ai MS Teams entegrasyonlu yapay zeka hizmet masası Otomatik yanıtlar, akıllı biletleme, yerleşik LMS, takım öncelikli dağıtım Özel fiyatlandırma ServiceNow Sanal Ajan Büyük ölçekli kurumsal hizmet masaları Kod gerektirmeyen bot oluşturma, tahmine dayalı zeka ve derin ITSM entegrasyonu Özel fiyatlandırma (paket) Espressive Çalışanların self servis hizmetleri için yapay zeka NLP motoru, Barista sohbet robotu, İK/BT hizmet otomasyonu Özel fiyatlandırma UiPath Robotik süreç otomasyonu (RPA) StudioX, AI Center, gözetimsiz botlar, kodsuz otomasyon Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar OpenDialog Düşük kodlu konuşma tasarımı Senaryo tabanlı sohbet robotları, mantık oluşturma ve kurumsal kontrol Ücretsiz plan, Ücretli planlar aylık 65 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Moveworks Alternatifleri

Aşağıda listelenen her araç, AI destekli bilet çözümü, özel ş Akışı tasarımı veya tam ölçekli RPA dağıtımı gibi benzersiz bir güç sunar.

Bu platformlar, genel destek özellikleri sunmak yerine, yanıt gecikmeleri, dağınık süreçler veya yüksek hacimli tekrarlayan görevler gibi gerçek operasyonel sorunları çözmede uzmanlaşmıştır.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

ClickUp'ın akıllı çalışma alanından OpenDialog'un senaryo odaklı sohbet robotlarına kadar, bu Moveworks rakipleri, BT ve İK takımlarının daha az sürtüşmeyle daha fazlasını yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Her birinin nasıl bir performans gösterdiğini inceleyelim.

1. ClickUp (iş akışı otomasyonu ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile Gantt, Takvim ve Zaman Çizelgesi dahil 15'ten fazla görünüm kullanarak görevleri düzenleyin

Günümüzün iş dünyası bozuk. Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşım yapmak, aramak ve güncellemekle geçiriyoruz. Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren ve dünyanın en uyumlu iş yapay zekası ile desteklenen iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözüyor.

Yalın çalışmak, büyük ölçekte otomasyon sağlamak ve kaos yaşamadan işbirliği yapmak isteyen BT, İK ve kurumsal takımlar için bir komut merkezi görevi görür.

Moveworks, hizmet biletleri ve çalışan talepleri için yapay zekaya odaklanırken, ClickUp tek bir platformda akıllı otomasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve uçtan uca proje görünürlüğü sunarak kapsamını genişletir. Bilet çözümünün ötesinde esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar için daha uygun bir seçenektir.

ClickUp Brain

Her şey, temel sorgu işlemeyi çok aşan üretken bir yapay zeka motoru olan ClickUp Brain ile başlar. Çoğunlukla çalışanların sorularını yanıtlayan Moveworks'ün aksine, ClickUp Brain özellikleri bunu ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp çalışma alanınızdan ve bağlantılı araçlardan bilgi alır, böylece kuruluşunuz için uygun bir ikinci beyin görevi görür. Brain ayrıca, ş Akışınız içinde SOP'ler yazmanıza, BT yanıtları taslağı hazırlamanıza, toplantı konuları özetlemenize ve proje özetleri oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Çalışma Alanınızda bağlam farkında AI ile anlık özetler, görev güncellemeleri ve yanıtlar oluşturun

Destek ve strateji arasında denge kurması gereken hizmet masası yöneticileri için bu AI işbirliği aracı, bir yardım masası katmanından gerçek bir yardımcı pilota dönüşür.

💡 Bonus: ş Akışlarınızı hayata geçirmek istiyorsanız VE: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlantılı uygulamalarınızı + iş bağlamı için web'i anında ve sezgisel olarak arayın

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesli olarak soru sorabilir, dikte edebilir ve işleri gerçekleştirebilirsiniz — ellerinizi kullanmadan, her yerden

Brain MAX'tan ChatGPT, Claude ve DeepSeek gibi yapay zeka araçlarını, işinizin tüm bağlamıyla birlikte kullanın ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan, süper güçlü bir masaüstü AI yardımcısı. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak özel ş akışları oluşturun, belgeler hazırlayın, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp Otomasyonları

Bir adım daha ileri gitmek için, ölçeklenebilir destek sistemlerinin bel kemiği olan ClickUp Automations'ı kullanın. Moveworks bilet triyajını ve yönlendirmeyi otomatikleştirirken, ClickUp onboarding sekanslarını, bilet eskalasyonlarını, SLA hatırlatıcılarını ve hatta varlık izleme güncellemelerini otomatikleştirmenize olanak tanır.

Görevler, atanan kişiler ve durumlar arasında eylemleri tetikleyici çok adımlı otomasyon zincirleri kurun

100'den fazla kural arasından seçim yapabilir veya tek bir satır kod yazmadan özel mantık oluşturabilirsiniz. Kurallarınızı ayarlayın (örneğin, bir koşul karşılandığında çalışanların sorgularını açık durumdan kapalı duruma, yeni işe alım görevlerini bir takımdan diğerine taşıyın) ve Automations gerisini halletsin.

ClickUp AI Ajanları

Daha da iyisi, ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları tetikleyicilere otomatik olarak tepki verebilir ve güncellemeleri, raporları veya cevapları tam da ihtiyacınız olan yerde paylaşım yapabilir.

Örnek, Proje Yönetimi takımının Kanalı bir Otomatik Yanıt Aracısı başlatır. Bir paydaş "Proje lideri kim?" diye sorduğunda, aracı anında isim ve iki bilgi kaynağı ile yanıt verir.

ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını ayarlayarak, tekrarlayan ve sık sorulan soruları yanıtlamakla uğraşmaktan kurtulun

Çalışanları destekleyen ve iç projeler veya uyumluluk ş akışlarını yürüten BT takımları için idealdir.

🎥 İzleyin: İlk temsilcinizi nasıl ayarlayacağınızla ilgili kısa bir giriş:

Platform ayrıca çalışma alanı içindeki ekip arkadaşlarınızla iletişim kurmanıza da olanak tanır.

Moveworks Slack veya Teams'de başarılı olsa da, ClickUp Chat konuşmalarınızın çalışma alanınızda kalmasını sağlar. Önemli konuşmalar her zaman ClickUp'ta kalır, böylece bağlam değiştirmeden tek bir yerde kalmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Chat ile görev içi tartışmalar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde BT ve İK takımlarının uyumunu sağlayın

Bir bileti netleştirmek veya bir dağıtımı onaylamak mı gerekiyor? Takım arkadaşınızı etiketleyin, görevi bağlayın ve kararı önemli olan yerde belgelendirin; kanallar arasında geçiş yapmanıza veya bağlamı kaybetmenize gerek kalmaz.

ClickUp, Moveworks'ün sunamadığı bir şey sunar: biletler, görevler ve takımlar üzerinde tam görünürlük, yüksek fiyat etiketi olmadan.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Durum güncellemeleri, son teslim tarihi veya form gönderimleri gibi tetikleyicileri kullanarak görevleri otomatik olarak atayın

Görsel otomasyon oluşturucularını kullanarak özel mantıkla BT biletlerini yönlendirin

Çalışma Alanınızda doğrudan SOP'lar, hizmet kılavuzları ve iç belge oluşturun

Tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlama bileşenleri ile destek metriklerini görselleştirin

Görev düzeyinde yorumlar, dosya ek dosyaları ve bahsetmelerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Takımlar arasında karmaşık BT veya İK ş akışlarını yönetmek için bağımlılık zincirleri oluşturun

Zaman tahminleri, iş yükü görünümleri ve sprint izleme seçenekleriyle işleri takip edin

ClickUp sınırları

İlk kez kullanıcılar için, özellikle gelişmiş otomasyonlar konusunda öğrenme eğrisi biraz zorlu olabilir

Çok büyük veya karmaşık çalışma alanlarında performans düşebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın ş akışını tek bir yerden izleme, acil konuları önceliklendirme ve iletişimi merkezileştirme yeteneğine sahip. Süreçleri otomasyon, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyonlar, günlük verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Ş Akışımıza mükemmel şekilde uyum sağlayan ve takım yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın ş akışını tek bir yerden izleme, acil konuları önceliklendirme ve iletişimi merkezileştirme yeteneğine sahip. Süreçleri otomasyon, birden fazla görünüm (liste, pano ve takvim gibi) arasında geçiş yapma ve diğer araçlarla entegrasyonlar, günlük verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Ş Akışımıza mükemmel uyum sağlayan ve takım yönetimini çok daha verimli hale getiren hepsi bir arada bir platformdur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta Connected AI'yı kullanarak her türlü girişi (toplantı notları, destek talepleri veya beyin fırtınası oturumları) anında uygulamaya dönüştürün. Bunun için: ClickUp Brain ile notlarınızı özetleyin, sahipleri ve son tarihleri açıkça belirtilen görevleri otomatik olarak oluşturun, ardından Otomasyonları güncellemeleri hatırlatmak veya gecikmeleri üst düzeye taşımak için ayarlayın. Sadece akıllı değil, aynı zamanda kendi kendine hareket ediyor. Bu döngü, manuel takip ihtiyacını ortadan kaldırır ve çevrimdışı olduğunuzda bile projelerin devam etmesini sağlar. Bir kez ayarleyin ve Connected AI'nın ş Akışınızın ritmini yönetmesine izin verin.

2. Aisera (Kurumsal düzeyde hizmet otomasyonu için en iyisi)

aisera aracılığıyla

Komutları bekleyen yapay zeka artık geçmişte kaldı. Aisera'nın konuşma tabanlı yapay zekası, niyeti önceden tahmin etmek, talepleri bağımsız olarak çözmek ve sürekli insan müdahalesi olmadan BT, İK ve müşteri hizmetleri takımları arasında ölçeklendirmek için geliştirilmiştir.

Moveworks öncelikle reaktif BT biletleme üzerine odaklanırken, Aisera AiseraGPT'yi tabloya sunar: doğal dili anlayan, arka uç eylemlerini tetikleyici ve her etkileşimden öğrenen proaktif bir otomasyon katmanı.

Bu sadece sohbet robotlarıyla ilgili değildir. Bu Moveworks rakibi, şifreleri sıfırlayabilir, erişim izni verebilir veya bilgi tabanı makalelerini anında önerebilir ve Slack, Teams ve hatta ses gibi platformlarda iş yapar.

Aisera'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı davranışına dayalı uyarlanabilir öğrenme ile çalışan deneyimlerini kişiselleştirin

Self servis ş Akışları aracılığıyla yapay zeka destekli onaylar ve erişim talepleri etkinleştirin

AI destekli kök neden analizi kullanarak olay çözme yollarını harita haline getirin

AI tarafından derlenen hizmet analitiği ile performansı gerçek zamanlı olarak izleyin

Merkezi, otomatik olarak güncellenen bilgi tabanları ile bilgi tutarlılığını koruyun

Özel yapılandırma ihtiyacını azaltan 400'den fazla entegrasyonlar ve önceden oluşturulmuş ş akışları ile uygulamayı hızlandırın

Aisera sınırları

Kullanıcılar, özel ş akışları için uygulama desteğinin gerekli olduğunu bildiriyor

Mühendislik takımları için sınırlı eğitim ve dokümantasyon

Aisera fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aisera puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Aisera hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Aisera, yapay zeka kullanarak, çok çeşitli tüketici taleplerini etkin bir şekilde yönetebilen sohbet robotları ve sanal temsilciler gibi self servis çözümler sunar. Bu, insan temsilcilere olan bağımlılığı azaltır ve işletme giderlerinden tasarruf sağlar. Platform, küresel olarak faaliyet gösteren ve farklı saat dilimlerinde müşterileri bulunan kurumsal işletmeler için çok önemli olan tutarlı bir kullanılabilirlik sunar.

Aisera, yapay zeka kullanarak, çok çeşitli tüketici taleplerini etkin bir şekilde yönetebilen sohbet robotları ve sanal temsilciler gibi self servis çözümler sunar. Bu, insan temsilcilere olan bağımlılığı azaltır ve işletme giderlerinden tasarruf sağlar. Platform, küresel olarak faaliyet gösteren ve farklı saat dilimlerinde müşterileri bulunan kurumsal e-ticaret işletmeleri için çok önemli olan tutarlı bir kullanılabilirlik sunar.

📖 Ayrıca okuyun: Müşteri yanıtları için müşteri hizmetleri şablonları

3. Leena AI (İK ve BT destek otomasyonu için en iyisi)

leena AI aracılığıyla

Leena AI, sorularınızı yanıtlamanın ötesinde bir adım daha ileri giderek takımınızın sanal İK ve BT asistanı gibi davranır. Moveworks BT bilet otomasyonunda mükemmeldir, Leena AI ise her iki departman arasında eşitlik sağlayarak, konuşma zekası ile desteklenen birleşik bir çalışan deneyimi sunar.

Leena'nın gücü, alanına özgü derinliğinde yatmaktadır. Bu yardım masası yazılımı sadece bilgileri ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda işe alım sürecini otomasyon, maaş sorgularını yönetir ve çalışanların Slack veya Teams arayüzünden politika belgelerine erişmesine yardımcı olur. Yapay zekası, İK ve BT ş Akışları konusunda önceden eğitilmiştir, bu nedenle yoğun bir özel gereksinime ihtiyaç duymadan kullanıma hazırdır.

Leena AI'nın en iyi özellikleri

Çalışan ve kullanıcı memnuniyetini izlemek için yapay zeka destekli İK anketleri ve duygu analizi sunun

İşten ayrılma, iç mobilite ve eğitim yolları için ş akışlarını yapılandırın

Dinamik dil modelleri kullanarak küresel takımlara çok dilli destek sağlayıcı olun

Sanal asistanın davranışını şirketin üslubuna ve kültürel normlarına uyacak şekilde özel olarak özelleştirin

Otomatikleştirilmiş günlükler aracılığıyla denetim izlerini ve uyumluluk belgelerini saklayın

Leena AI sınırları

Demo olmadan özel seçeneklere sınır görünürlük

Yapılandırılmış bilgi tabanları ve net süreçlerle en iyi şekilde işler

Leena AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leena AI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Leena AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

İş arkadaşlarımızın tüm sorgularını yanıtlayan ve İK Departmanı adına çalışan uygulama, takımımızın diğer önemli iş alanlarına odaklanmasını sağlıyor. AI otonom ajanı kullanmanın avantajları arasında verimlilik artışı, 7/24 erişilebilirlik, tutarlı ve doğru yanıtlar, aynı anda birden fazla görev yerine getirme yeteneği, maliyet tasarrufu ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sayesinde gelişmiş kullanıcı deneyimi sayılabilir.

İş arkadaşlarımızın tüm sorgularını yanıtlayan ve İK Departmanı adına çalışan uygulama, takımımızın diğer önemli iş alanlarına odaklanmasını sağlıyor. AI otonom ajanı kullanmanın avantajları arasında verimlilik artışı, 7/24 erişilebilirlik, tutarlı ve doğru yanıtlar, aynı anda birden fazla görev yerine getirme yeteneği, maliyet tasarrufu ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sayesinde gelişmiş kullanıcı deneyimi sayılabilir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si zaman zaman planlanan iş saatlerinin ötesinde iş yaparken, %24'ü çoğu gün fazla mesai yapıyor. Sorun nedir? Sınırlar olmadan, fazla mesai istisna değil norm haline geliyor. Bazen, bu sınırları ayarlamak için biraz yardıma ihtiyacınız olabilir. ClickUp Brain'den, ClickUp'ın yerleşik AI asistanından, devreye girip sizin için optimize edilmiş bir program oluşturmasını isteyin. Doğrudan çalışma alanınıza entegre olan bu program, hangi görevlerin gerçekten acil olduğunu ve hangilerinin acil olmadığını gösterir! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

4. IBM Watson Assistant (Doğal dil anlayışı ve AI sohbet robotları için güvenlik açısından en iyisi)

iBM Watson aracılığıyla

IBM Watson Assistant, kurumsal düzeyde güvenlik ile konuşma tabanlı yapay zekayı bir araya getirir. Sıkı uyumluluk ve gizlilik gereksinimleri olan büyük kuruluşlar için tasarlanan Watson, üçüncü taraf eklentilere bağlı kalmadan daha derin doğal dil anlayışı, özelleştirilebilir diyalog akışları ve iç sistemlerle sorunsuz entegrasyon sunarak Moveworks'ten ayrılır.

IBM'in yapay zeka ve veri platformu Watsonx, Watson Assistant'ı diğerlerinden ayıran bir unsurdur. Kurumsal müşterilere verileri ve modelleri üzerinde daha sıkı kontrol sağlarken, akıllı, insan benzeri etkileşimleri de mümkün kılar. Moveworks'ün her zaman yerel olarak işleyemediği karmaşık karar ağaçlarını, çok turlu konuşmaları ve yedekleme mantığını destekler.

Watson ayrıca esneklik için tasarlanmıştır. Sohbet robotlarını web, ses veya mesajlaşma uygulamalarında kullanabilir ve gelişmiş niyet tanıma ve varlık çıkarma özelliklerini kullanarak davranışlarını ince ayarlayabilirsiniz. Hassas verilere sahip veya küresel uyumluluk gereksinimleri olan takımlar için tak ve çalıştır AI ajanlarından daha fazla kontrol sunar.

IBM Watson Assistant'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş diyalog mantığı ve yedek koşulları kullanarak çok turlu konuşmalar tasarlayın

Esnek API'ler kullanarak IVR, mobil uygulamalar ve özel web sitelerinde botlar dağıtın

Özel etkileşimler için alanına özgü verilerle AI modellerini eğitin

Gizli bulut veya şirket içi dağıtım seçenekleriyle sıkı veri yönetimi sağlayın

Gerçek zamanlı AI analitiği ile niyet doğruluğunu ve kullanıcı etkileşimini izleyin

IBM Watson Assistant sınırları

Kod gerektirmeyen AI platformlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Standart olmayan kullanım durumları için daha fazla teknik yapılandırma gerektirir

IBM Watson Assistant fiyatlandırması

Lite plan : Ücretsiz (ayda 1.000 mesaj)

Plus planı : Aylık 140 $'dan başlayan fiyatlarla (ayda 1.000 kullanıcıya kadar)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Assistant puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (320'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar IBM Watson Assistant hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

IBM watsonx Assistant'ın halihazırda kullanmakta olduğumuz tüm sistemlerle ne kadar iyi entegre olduğunu çok beğeniyorum. Doğal dil işleme konusunda etkileyici ve müşteri hizmetlerimizi daha duyarlı, kullanıcı deneyimini ise daha sezgisel hale getiriyor. Müşteri sorgularının otomatik olarak kaydedilmesi ve yanıtların hızlı bir şekilde verilmesi için bu sistemi CRM ve diğer iletişim yöntemlerimizle entegre ettik. Bu sayede yanıt süreleri önemli ölçüde kısaldı ve genel olarak verimlilik arttı.

IBM watsonx Assistant'ın halihazırda kullanmakta olduğumuz tüm sistemlerle ne kadar iyi entegre olduğunu çok beğeniyorum. Doğal dil işleme konusunda etkileyici ve müşteri hizmetlerimizi daha duyarlı, kullanıcı deneyimini ise daha sezgisel hale getiriyor. Müşteri sorgularının otomatik olarak kaydedilmesi ve yanıtların hızlı bir şekilde verilmesi için bu sistemi CRM ve diğer iletişim yöntemlerimizle entegre ettik. Bu sayede yanıt süreleri önemli ölçüde kısaldı ve genel olarak verimlilik arttı.

👀 Biliyor muydunuz? Doğal Dil Anlama (NLU), yapay zeka (AI) alt alanı ve doğal dil işleme (NLP) temel bileşenidir. Bilgisayarların yazılı veya sözlü insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve anlam çıkarmasını sağlamaya odaklanır. Metni basitçe işleyen veya üreten sistemlerin aksine, NLU dilin ardındaki niyeti, bağlamı ve duyguyu anlamayı amaçlar ve makinelerin insanlarla daha doğal ve sezgisel bir şekilde etkileşime girmesini sağlar.

5. Kore. ai (Departmanlar arası konuşma tabanlı yapay zeka platformları için en iyisi)

AI sadece konuşmakla kalmamalıdır—harekete geçmelidir. Kore. ai, temel BT biletlerinin çok ötesine geçen kurumsal düzeyde konuşma araçları sunar.

Moveworks'ün dar odaklı sanal ajanı yerine, Kore. ai BT, İK, satış ve destek alanlarında akıllı sanal asistanlar (IVA'lar) dağıtmak için eksiksiz bir hizmet yönetimi ekosistemi sağlar.

Kore. ai'nin düşük kodlu XO Platformu, şablonlar veya özel mantık kullanarak rol özel botları hızlı bir şekilde oluşturmanıza, eğitmenize ve dağıtmanıza olanak tanır. WhatsApp, MS Teams, ses ve daha fazlasını kapsayan çok kanallı desteğe sahipken, birleşik kurumsal yapay zeka için güçlü NLP, analitik ve özelleştirme özellikleri sunar.

Kore. ai en iyi özellikleri

Takımlar arasında bot oluşturma erişimini kontrol etmek için ayrıntılı rol ve izin atayın

Gerçek zamanlı çeviri ve yerel uyarlama özelliklerine sahip çok dilli asistanları kullanıma sunun

Yerleşik duygu algılama ve ton modülasyonu ile kullanıcı deneyimlerini özel hale getirin

Güvenlik bir API aracılığıyla botları harici CRM, ERP ve ITSM araçlarına entegre edin

Canlı yayına geçmeden önce senaryo test araçlarıyla konuşmaları simüle edin

Kore. ai sınırları

Platformun karmaşıklığı küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

İlk kurulum süresi, tak ve çalıştır çözümlerine kıyasla daha uzundur

Kore. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kore. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Kore. ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Kore. AI, insanların chatbot ve sanal asistanlar geliştirmelerine yardımcı olan en iyi platformdur. Kod gerektirmeyen ve az kodlu bir platformdur ve burada chatbotları kolayca oluşturabiliriz. En iyi yanı ise, bize eğitim vererek öğrenmemizi sağlar ve botu nasıl oluşturacağımızı ve test edeceğimizi anlamamıza yardımcı olur, bu da en iyi insan dostu botu elde etmeme yardımcı olur.

Kore. AI, insanların chatbot ve sanal asistanlar geliştirmelerine yardımcı olan en iyi platformdur. Kod gerektirmeyen ve az kodlu bir platformdur ve burada chatbotları kolayca oluşturabiliriz. En iyi yanı ise, bize eğitim vererek öğrenmemizi sağlar ve botu nasıl oluşturacağımızı ve test edeceğimizi anlamamıza yardımcı olur, bu da en iyi insan dostu botu elde etmeme yardımcı olur.

6. n8n (Açık kaynaklı ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

n8n aracılığıyla

Basit otomasyonlar için ödeme duvarlarına çarpmaktan bıktıysanız, n8n size kendi şartlarınıza göre ş Akışları oluşturma olanağı sunar.

Moveworks'ün kapalı sisteminden farklı olarak, bu açık kaynaklı yapay zeka iş akışı aracı, geliştiricilere fonksiyonlar arasında otomasyon oluşturma ve ölçeklendirme konusunda tam kontrol sağlar. BT desteği ile sınırlı değildir; takımlar, herhangi bir kullanım senaryosu için iş akışlarını kendi sunucularında barındırabilir ve özel hale getirebilir.

n8n'in sürükle ve bırak arayüzü, Jira, GitHub ve Slack gibi 200'den fazla araç arasında eylemleri bağlamanıza olanak tanır; tedarikçiye bağlı kalmazsınız. Dallanma mantığı ve çok adımlı akışları destekleyen bu araç, arka planda olaylara müdahale, CI/CD veya İK ş akışlarını güçlendirmek için mükemmeldir.

n8n'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı hizmet yanıtlarını otomasyon için webhook tabanlı ş akışları oluşturun

Yerel HTTP, MySQL ve GraphQL düğümlerini kullanarak veritabanlarını ve API'leri bağlayın

CLI araçları ve Git entegrasyonlarını kullanan sürüm kontrolü ş akışları

Yerleşik cron desteği ile yineleyen görevleri ve bakım işlerini planlayın

Mesajlaşma uygulamaları, webhook'lar veya harici sistem etkinlikleri tetikleyici olarak akışları tetikleyin

n8n sınırları

Ayar ve bakım için teknik uzmanlık gerektirir

Konuşma yapay zekası veya sanal ajan yetenekleri için yerel destek eksikliği

n8n fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları

7. Rezolve. ai (Microsoft Teams içindeki hizmet masası otomasyonu için en iyisi)

Ekibiniz zaten Microsoft Takımları kullanıyorsa, Rezolve. ai de orada onlarla bir toplantı yapar. Platformlar arasında entegrasyonlar sunan Moveworks'ün aksine, Rezolve. ai Teams için özel olarak tasarlanmıştır ve yığınınıza başka bir araç eklemeden onu tam donanımlı bir hizmet masasına dönüştürür.

Orta ve büyük boyutlu kuruluşlar için tasarlanan Rezolve. ai, yapay zeka destekli biletleme, süreç otomasyonu ve mikro öğrenmeyi bir araya getirir ve tüm bunlara basit bir sohbet aracılığıyla erişilebilir.

Rezolve. ai, bağlamsal zekayı derin Microsoft 365 entegrasyonları ile birleştirerek iç desteği kolaylaştırır. Kullanıcıların niyetini anlar, ş akışlarını tetikleyici olarak kullanır ve çalışanları gerçek zamanlı olarak yönlendirir, böylece Teams'i proaktif bir destek merkezi haline getirir.

Rezolve. ai en iyi özellikleri

Sohobet oturumları içinde doğrudan BT ve İK mikro öğrenme modüllerini başlatın

Dinamik konuşma ağaçları ve AI yönlendirmesi kullanarak destek biletlerini otomatik olarak sınıflandırın

Takım arayüzünde gerçek zamanlı onboarding, onaylar ve SSS'leri etkinleştirin

Workday, Freshservice ve Active Directory gibi arka uç sistemleriyle entegre edin

Kod gerektirmeyen iş akışları aracılığıyla tekrarlayan yönetici görevleri için arka plan otomasyonunu tetikleyici olarak kullanın

Rezolve. ai sınırları

Takım odaklı tasarım, Slack veya diğer platformları kullanan kuruluşlar için uygun olmayabilir

Microsoft ekosistemi dışında sınır özel

Rezolve. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Rezolve. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. ServiceNow Virtual Agent (Büyük ölçekli kurumsal hizmet masaları için en iyisi)

serviceNow aracılığıyla

Kurumsal ölçekte bir işletmeyi yönetirken, "yeterince iyi" destek araçları yeterli olmaz. ServiceNow'un Sanal Ajanı, özellikle ITSM araç ortamlarında derinlemesine entegre, yüksek düzeyde yönetilen otomasyona ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Sınır özel sunan ve üçüncü taraf entegrasyonlara dayanan Moveworks'ün aksine, ServiceNow sanal ajanı platformuna yerel olarak entegre eder.

ServiceNow, kurumsal işletmelerin SSS'lerin ötesinde akıllı sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır: biletleri güncelleme, ş akışlarını tetikleyici ve gerçek zamanlı verileri çekme. Kod gerektirmeyen oluşturucuları ve Now Platform ile derin entegrasyonları, BT, varlıklar ve operasyonlar genelinde otomasyonu tek bir çatı altında ölçeklendirmek için idealdir.

ServiceNow Virtual Agent'ın en iyi özellikleri

Now Platform'daki sürükle ve bırak oluşturucuları kullanarak özel konuşma akışları oluşturun

Sistem yeniden başlatma veya sohbet yoluyla erişim sağlama gibi karmaşık arka uç işlemlerini gerçekleştirin

Niyet tanıma doğruluğu ve çözüm gösterge paneli ile bot performansını izleyin

Yerleşik çoklu dil desteği ve çeviri belleği kullanarak bot içeriğini yerelleştirin

Çapraz fonksiyon otomasyon için botları İK, finans veya tesis modüllerine bağlantı verin

ServiceNow Sanal Ajan sınırlamaları

ServiceNow ITSM araçlarını halihazırda kullanan şirketler için en uygun seçenek

Yeni kullanıcılar için yüksek ön yatırım ve uygulama karmaşıklığı

ServiceNow Virtual Agent fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow Virtual Agent puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

9. Espressive (NLP hassasiyeti ile çalışanların self servis hizmetleri için en iyisi)

espressive aracılığıyla

Çalışanlar, şifreleri nasıl sıfırlayacaklarını öğrenmek için bilet oluşturmak zorunda kalmamalıdır. Bu, tüm iç hizmetlere ön kapı görevi görmek üzere tasarlanmış AI tabanlı sanal destek ajanı Espressive'in temel inancıdır.

Mesajlaşma uygulamaları içinde çalışan Moveworks'ün aksine, Espressive'in Barista ajanı, derin doğal dil işleme ve kurumsal çapta self servis odaklı, özel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Barista, PTO, yazılım erişimi veya maaş bordrosu ile ilgili soruların ardındaki çalışanların niyetini anlar ve ekstra destek gerektirmeden hızlı ve doğru yanıtlar sunar. Benzersiz çalışan dil modeli doğal konuşmaya uyum sağlarken, Espressive'in önceden oluşturulmuş ş Akışları daha az bilet ve daha akıllı yönlendirme ile BT, İK ve tesis desteğini hızlandırır.

Espressive'in en iyi özellikleri

AI destekli destek analitiği ile kullanım eğilimlerini ve çözüm oranlarını analiz edin

Çalışanların konumuna, departmanına ve rolüne göre kişiselleştirilmiş yanıtlar sunun

Geçmiş etkileşimlerden makine öğrenimi yoluyla bilgileri dinamik olarak güncelleyin

Jira, Zendesk ve ServiceNow gibi bilet sistemlerine bağlantı kurarak hibrit devir işlemleri gerçekleştirin

Cevaplanmamış sorguları, tam sohbet geçmişi ve bağlamı korunarak canlı temsilcilere yönlendirin

Espressive sınırları

Derin arka uç otomasyonu arayan kuruluşlar için daha az esnek

Optimum AI performansı için iç içeriğin yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir

Espressive fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Espressive puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. UiPath (Büyük ölçekli robotik süreç otomasyonu için en iyisi)

uiPath aracılığıyla

Her görev için bir insan veya hatta bir sohbet robotu gerekmez. UiPath, arka planda sessizce çalışan robotik süreç otomasyonu (RPA) ile tekrarlayan iş akışlarını ortadan kaldırarak takımınızı yoğun iş yükünden tamamen ücretsiz yapar.

Moveworks konuşma tabanlı desteğe odaklanırken, UiPath arka planda süreçleri otomasyon eder; sistem güncellemeleri, veri aktarımları ve kullanıcı istemleri olmadan kurumsal uygulama entegrasyonları gibi.

UiPath'in StudioX düşük kodlu oluşturucusu, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların otomasyon tasarlamasına olanak tanırken, BT departmanı yönetişim araçlarıyla kurumsal düzeyde botları ölçeklendirir.

Form işleminden bilet triyajına kadar, arka ofis verimliliğini artırır ve anahtar iş platformlarıyla entegrasyonlar sağlar. AI destekli botları, akıllı, gerçek zamanlı kararlar alınmasını sağlar ve dayanıklı dijital iş gücü oluşturmak için mükemmeldir.

UiPath'in en iyi özellikleri

Sanal makineler ve bulut ortamlarında bağımsız botları koordine edin

Rol tabanlı erişim, günlük kaydı ve denetim izleri ile güvenli otomasyon

AI Center'ı kullanarak karar verme sürecini gerçek zamanlı olarak yönlendiren modeller oluşturun

Eski sistemler ve modern SaaS araçları arasında ş akışlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın

Merkezi bir komuta merkezinden bot performansını, hataları ve ROI'yi izleyin

UiPath sınırları

RPA yönetimi ve yaşam döngüsü yönetimi için özel bir takım gerektirir

Daha büyük bot filoları ile lisanslama karmaşık hale gelebilir

UiPath fiyatlandırması

Temel : Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart ve Kurumsal planlar: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (6.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

💡 Profesyonel ipucu: Herhangi bir şeyi otomasyon yapmadan önce, onu harita. ClickUp süreç haritası şablonunu kullanarak BT veya İK iş akışınızın her adımı görselleştirin, ardından tekrarlayan, onay gerektiren veya zamana duyarlı adımları işaretleyin. Bunlar otomasyon için önemli noktalarınız. Haritalandırdıktan sonra, bu adımları ClickUp Otomasyonları veya n8n gibi araçlara bağlantılı hale getirerek gecikmeleri ve manuel aktarımları ortadan kaldırın. Süreç haritanız ne kadar net olursa, yavaş iş akışlarını o kadar hızlı otomatik sistemlere dönüştürebilirsiniz.

11. OpenDialog (Özel konuşma tasarımı ve senaryo kontrolü için en iyisi)

openDialog aracılığıyla

Uyumluluk ve konuşma toplantısı olduğunda, OpenDialog adım atar. Önceden yapılandırılmış ş akışları ve sınır özelleştirme sunan Moveworks'ün aksine, OpenDialog, senaryo tabanlı tasarım sayesinde kurumsal chatbot davranışları üzerinde tam kontrol sağlar. Bu, karmaşık diyalog akışları ve yasal gereklilikleri olan sektörler için idealdir.

OpenDialog'un benzersiz konuşma motoru, mantığı dilden ayırarak uyarlanabilir, doğrusal olmayan chatbot etkileşimlerini mümkün kılar.

Gerçek zamanlı politika odaklı görüşmeler, dallanma yolları ve katmanlı diyalogları yönetir. Finans, sağlık ve hukuk alanındaki şirketler için uygun olan bu çözüm, şirket içi dağıtım, gizlilik odaklı kurulumlar ve derin BT entegrasyonlarını destekleyerek, standart SaaS AI ajanlarının ötesinde kontrol ve esneklik sunar.

OpenDialog'un en iyi özellikleri

Modüler chatbot tasarımı için konuşma bağlamı, mantık ve kullanıcı deneyimi katmanlarını ayırın

Yeniden kullanılabilir diyalog parçalarıyla çok konu konuşması tasarlayın

Tam veri sahipliği ve uyumluluk için şirket içinde barındırın

Dahili bilgi sistemleri ve kimlik doğrulama katmanlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Görsel konuşma modelleme araçlarını kullanarak hukuk, teknoloji ve kullanıcı deneyimi takımlarını uyumlu hale getirin

OpenDialog sınırları

Önceden stratejik tasarım düşüncesi ve takım işbirliği gerektirir

Daha büyük AI platformlarına kıyasla daha küçük topluluk ve ekosistem

OpenDialog fiyatlandırması

Deneyin : Ücretsiz

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

OpenDialog puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

ClickUp, Chatbot'lardan Daha Fazlasını Yapacak AI Hizmet Masalarını Güçlendirir

Moveworks, AI'yı BT desteğine tanıtmaya yardımcı oldu, ancak artık tek veya en iyi seçenek değil. Daha derin özelleştirme, daha güçlü otomasyon ve kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik arayan takımlar için ClickUp öne çıkıyor.

AI, ş Akışı otomasyonu ve takım işbirliğini tek bir esnek platformda birleştirir.

Niş araçların aksine, ClickUp hizmet yönetimi, İK desteği ve arka uç görevleri gibi alanlarda takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlar. Manuel iş yükünü azaltmaya, çalışan desteğini hızlandırmaya ve sizinle birlikte büyüyen daha akıllı sistemler oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp tüm bunları tek bir yerde sunar.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve hizmet masanızı stratejik bir güç merkezine dönüştürün.