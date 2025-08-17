daha Hızlı ve Doğru Klinik Dokümantasyon için En İyi 11 SOAP Not Oluşturucu

Günün sonu geldi ve son hastanızı muayene ettiniz. İdeal olarak, işinizi bitirip eve gitmelisiniz. Ancak bunun yerine, yazılması gereken hasta notlarının giderek büyüyen yığınına bakıyorsunuz. Semptomları izlemek, tıbbi kayıtları güncellemek ve hastaların ilerlemesini izlemekle geçen uzun bir günün ardından bu durum oldukça sinir bozucu.

SOAP notları (Subjective, Objective, Assessment ve Plan) klinik uygulamalar için çok önemlidir, ancak özellikle baskı altında bunları verimli ve doğru bir şekilde yazmak zor olabilir. İşte bu noktada SOAP not oluşturucu yardımcı olabilir.

Yoğun bir muayenehaneniz varsa veya hala eğitimdeyseniz, bu araçlar notlarınızı net, eksiksiz ve uyumlu tutarken iş akışınızı kolaylaştıracaktır.

Bir göz atalım. 🧰

SOAP Not Oluşturucular Bir Bakışta

SOAP notları, hasta verilerinin kaydedilmesinde tutarlılığı sağlar ve bakım ekipleri arasında yanlış iletişimi azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, kararınızı kolaylaştırmak için tüm SOAP not oluşturucuların listesini burada bulabilirsiniz:

Araç Adı En İyi Kullanım Örneği Fiyatlandırma* ClickUp Özel iş akışları ve yapay zeka destekli SOAP dokümantasyonu Sağlık hizmetleri takımları ve projeleri arasında dokümantasyonu yönetme Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma SOAPNoteAI. com EHR sistemine ihtiyaç duymadan bağımsız not oluşturma Steno, dikte veya tele-sağlık oturumlarından hızlı bir şekilde SOAP notları oluşturun Özel fiyatlandırma Suki AI Sesle etkinleştirilmiş klinik dokümantasyon Sesli komutları veya ortam dinlemeyi kullanarak EHR entegre klinik notlar oluşturun Özel fiyatlandırma SOAP AI ICD-10 ile çok dilli klinik dokümantasyon AI kullanarak klinik notları otomatik olarak SOAP yapısına biçimlendirme Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 60 $'dan başlar DeepScribe Ortam klinik not alma Klinisyen-hasta konuşmalarını kaydetme ve gerçek zamanlı notlar oluşturma Özel fiyatlandırma Önemli Sağlık Klinik görevlerde otomasyon Sağlık kuruluşlarında idari ve dokümantasyon iş akışlarını otomasyon Özel fiyatlandırma Tali AI EHR entegreli sesli asistan EHR sistemlerinde sesle yazma, dikte ve tıbbi arama Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49,99 $'dan başlar Augmendix Gerçek zamanlı not alma ve hasta katılımı Hasta görüşmelerini belgelemek için gerçek zamanlı, uzaktan yazma desteği sağlama Özel fiyatlandırma Carepatron Çevrimiçi müşteri portalları Randevuları, faturaları ve hasta kayıtlarını yönetme Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Healthie Telesağlık ve sağlık hizmetleri sağlayıcıları Beslenme uzmanları ve sağlık koçları için sanal bakım, sağlık izleme ve doğru SOAP notlarını destekler Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar SimplePractice E-reçeteler ve ilaç yönetimi Bağımsız sağlayıcılar için müşteri alımı, planlama, faturalandırma ve SOAP dokümantasyonunu kolaylaştırın Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar

SOAP Not Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Özelleştirmeden otomasyona kadar, klinik dokümantasyonunuzu daha hızlı, daha akıllı ve stressiz hale getirmek için sahip olmanız gereken özelliklerin hızlı bir özetini burada bulabilirsiniz. ⚒️

Uyumluluk ve güvenlik: Öncelikle, HIPAA uyumlu olduğundan emin olun. Depolanan ve paylaşılan bilgiler için yerleşik şifreleme ve hasta verilerini güvende tutmak için otomatik PHI temizleme gibi akıllı özellikler isteyeceksiniz

Özelleştirme ve uzmanlık: Uzmanlık alanınıza özel Uzmanlık alanınıza özel not alma şablonlarına sahip araçları seçin. Alanlar özelleştirilebilir ve platform SOAP, DAP notları veya BIRP gibi farklı not stillerini destekliyorsa bonus puan kazanırsınız

AI ve otomasyon özellikleri: Sesli veya stenografi notlarını yapılandırılmış belgelere dönüştürmek için doğal dil işleme (NLP) kullanan AI destekli araçları arayın

Çıktı esnekliği: Notlarınızın PDF veya Word gibi farklı biçimlerde dışa aktarılabilmesini ve gerektiğinde diğer sağlayıcılarla kolayca paylaşılabilmesini sağlayın

📚 Bilmeniz Gerekenler: İşte bilmeniz gereken tüm terimlerin kısa bir sözlüğü: HIPAA: Sağlık sigortası taşınabilirliği ve hesap verebilirlik yasası

PHI: Korunan sağlık bilgileri

DAP: Veri, değerlendirme, plan

EHR: Elektronik sağlık kaydı

ICD-10: Uluslararası hastalık sınıflandırması, 10. revizyon

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

En İyi SOAP Not Oluşturucular

En iyi SOAP notu oluşturucuyu mu arıyorsunuz? Giderek daha fazla klinisyen, zamandan tasarruf etmek, hataları azaltmak ve hasta bakımına odaklanmak için dijital araçlara yöneliyor.

Kullanıcı dostu arayüzü, akıllı özellikleri ve desteği ile öne çıkan en iyi araçlar burada. ⚓

1. ClickUp (Özel tıbbi dokümantasyon iş akışları için en iyisi)

Hasta ziyaretleri, idari işler ve zamanında belgeleri hazırlamaya çalışmak arasında, bilgi hacminin büyüklüğü karşısında kendinizi kolayca bunalmış hissedebilirsiniz.

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tümü dünyanın en uyumlu iş yapay zekası ile desteklenir. Sorunsuz entegrasyon ile ClickUp, uygulamalar arasında anahtar değiştirmeden hasta etkileşimlerine odaklanmanıza yardımcı olur.

ClickUp Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı ile klinisyenler, hasta iş akışlarını yönetmek, SOAP notlarının oluşturulmasını kolaylaştırmak ve her şeyi birbirine bağlı tutmak için tek bir akıllı platform elde eder.

Uyumluluk notu: ClickUp, sağlam güvenlik ve gizlilik özellikleri sunan, GDPR uyumlu bir proje yönetimi platformudur. Sağlık kuruluşları için ClickUp, ClickUp ile aktif bir İş Ortağı Anlaşması (BAA) kapsamında kullanıldığında HIPAA uyumluluk standartlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. ClickUp ile sağlık ekipleri, belgeleme, işbirliği ve iş akışı yönetimini tek bir esnek çalışma alanında kolaylaştırabilir.

ClickUp Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı ile uçtan uca hasta iş akışlarını kolaylaştırın

Peki, sağlık hizmetleri proje yönetimi aracı nasıl yardımcı olur?

Bir hasta ziyaretini yeni bitirdiğinizi ve devam etmeden önce SOAP notlarınızı hızlıca yazmanız gerektiğini varsayalım. Artık kağıt notlara gerek yok — ClickUp Not Defteri'ni açın ve çalışma alanınızdan yazmaya veya dikte etmeye başlayın. Kağıt aramak yerine, çalışma alanınızdan ClickUp Not Defteri'ne geçin ve düşüncelerinizi anında yazın (veya dikte edin). Bu, vizitler veya konsültasyonlar sırasında bir hastanın semptomlarını not alırken özellikle kullanışlıdır.

ClickUp Not Defteri ile hızlı notları sorunsuz bir şekilde alın

Gizlidir, sadece siz görebilirsiniz, böylece resmi hale getirmeden önce özgürce beyin fırtınası yapabilir veya taslak notlar alabilirsiniz. Notlarınızı ekledikten sonra, bunları doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz.

Ancak, gerçek zamanlı işbirliği özelliğine sahip daha yapılandırılmış bir dokümantasyon aracı istiyorsanız, ClickUp Docs'a başvurun.

Tüm notlarınızı ClickUp Belgeleri ile merkezi olarak saklayın

ClickUp Belgelerinde SOAP not şablonlarınızı oluşturabilir, bunları klasörlerde düzenleyebilir ve takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Bu şablonlar kullanıcılar tarafından oluşturulmuştur ve sağlık hizmetleri için önceden yapılandırılmamıştır, ancak bunları iş akışınıza göre tamamen özelleştirebilirsiniz.

SOAP notları yazın, bunları görevlere (örneğin, takip planlaması veya test siparişi) bağlayın ve hatta hasta listeleri, Takvimler veya Pano Görünümleri gibi klinik iş akışınızın görünümlerini doğrudan belgeye gömün. Belgeler, öznel ve nesnel bilgileri tek bir yerde birleştirerek SOAP not biçiminizin daha kolay takip edilmesini sağlar.

ClickUp Docs, zengin metin, kontrol listeleri ve ek dosya kullanmanıza olanak tanıyan bir not alma uygulamasıdır. SOAP girdilerinin yapılandırılmış taslaklarını, mevcut hastalık öykülerini veya prosedür notlarını anında oluşturmak için idealdir. Bu görsel öğeler, fizik muayene bulgularına veya geçmiş tedavi notlarına iki kat daha kolay referans vermeyi sağlar.

Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği sayesinde tüm departmanınız aynı bakım planı üzerinde aynı anda çalışabilir, yorum bırakabilir veya geri bildirim için birbirlerini etiketleyebilir.

AI yardımıyla işlerinizi daha da ileriye taşımak ister misiniz? ClickUp Brain'e girin.

🎥 AI ile yazmayı kolaylaştırmak için kısa bir video izleyin!

Brain'in motoru, çalışma alanınıza derinlemesine entegre edilmiştir ve bağlamınızı, notlarınızı, görevlerinizi, belgelerinizi, takımınızı ve hedeflerinizi anlar.

Diyelim ki, kaba bir HPI notu yazdınız ve bunu daha rafine bir SOAP biçimine dönüştürmek istiyorsunuz. AI asistanına doğal dilde talimat vererek notu temizlemesine, anahtar noktaları özetlemesine ve terminolojiyi klinik dokümantasyon standartlarına uygun hale getirmesine yardımcı olmasını isteyin.

Not alma için AI aracından şunları da isteyebilirsiniz:

Devam eden hasta vakalarının özetlerini oluşturun

Son girdilere dayalı hasta talimatları yazmanıza yardımcı olur

Çalışma alanınıza bağladığınız tıbbi literatüre dayalı hızlı eğitim özetleri oluşturun

Ayrıca, AI aracından not alma özelliğini kullanarak devam eden hasta vakalarının özetlerini oluşturabilir, son girdilere dayalı hasta talimatları yazmanıza yardımcı olabilir veya çalışma alanınızda bağlantı verdiğiniz tıbbi literatüre dayalı hızlı eğitim özetleri oluşturabilirsiniz.

Sağlık Hizmetleri Takımları için ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, takımınızın toplantılarına otomatik olarak katılabilir, konuşmaları yazıya dökebilir ve kısa özetler ve eylem öğeleri oluşturabilir, böylece sağlık hizmetleri takımlarının düzenli ve uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Not: ClickUp AI Notetaker, özel bir klinik dokümantasyon aracı değildir. En çok iç toplantılar, vaka tartışmaları ve idari aramalar için uygundur.

🚨 ClickUp Insights: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgiler belgelenmiş ve hazır olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1.000'den fazla ClickUp Şablonu listesinden SOAP not şablonlarını, hasta kabul formlarını veya tedavi planlarını özelleştirerek belgelerinizde tutarlılığı sağlayın

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak, iş yükü dağıtımı, bekleyen notlar veya takip zaman çizelgeleri gibi anahtar metrikleri görselleştirin ve operasyonel denetimi iyileştirin

ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak takip atama, görev durumlarını değiştirme veya dokümantasyon incelemeleri için hatırlatıcılar gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Not Defteri girdilerini takip veya daha fazla işlem için görevlere dönüştürün.

Dokümantasyon taslakları üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.080+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb. ), Belgeler, AI, Gösterge Panelleri, otomasyonlar… Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile son derece verimli olmamanız için hiçbir mazeret yok.

ClickUp hakkında beğendiğim her şeyi yazmak için bir bloga ihtiyacım var. Her şey var: Görevler (liste görünümü, tablo görünümü, pano görünümü, takvim görünümü, harita görünümü vb. ), Belgeler, AI, Gösterge Panelleri, otomasyonlar… Görevlerin veya belgelerin genel bağlantılarını paylaşabilirsiniz. Görevlerin bir etkinlik sekmesi vardır, böylece o görevle ilgili tüm geçmişi görebilirsiniz. Çok esnek ve profesyonel. ClickUp ile son derece verimli olmamanız için hiçbir mazeret yok.

2. SOAPNoteAI. com (EHR gerektirmeden bağımsız SOAP notu oluşturmak için en iyisi)

sOAPNoteAI aracılığıyla

SOAPNoteAI. com, klinisyenlerin basit form tabanlı istemleri kullanarak hızlı bir şekilde SOAP notları oluşturmasına yardımcı olan hafif, web tabanlı bir oluşturucu. Ücretsiz metin girdilerine güvenmek yerine, araç yapılandırılmış alanlar kullanarak kullanıcıları her bölümde (Öznel, Nesnel, Değerlendirme ve Plan) yönlendirir.

Doldurulduktan sonra, sistem girdileri kopyalamaya veya indirmeye hazır biçimlendirilmiş bir nota derler. EHR'lerle doğrudan entegre olmasa da, hareket halindeyken oturum açmadan notlar oluşturmak isteyen bireysel sağlayıcılar, öğrenciler veya pratisyenler tarafından kullanılabilir.

SOAPNoteAI. com en iyi özellikleri

Fizik tedavi, hemşirelik, ruh sağlığı ve daha fazlası gibi farklı kullanım durumları için özel şablonlar arasından seçim yapın

Oturumları dikte edin veya kaydedin ve AI asistanının otomatik olarak ayrıntılı SOAP notları oluşturmasına izin verin

Klinik dokümantasyonunda teşhis doğruluğunu ve uyumluluğu artırmak için gerçek zamanlı ICD-10 kod önerileri alın

SOAPNoteAI. com sınırlamaları

Not oluşturmak için kullanılan ses kayıtları 24-48 saat içinde silinir

SOAPNoteAI. com fiyatlandırma

Yalnızca Ses Planı: Kullanıcı başına aylık 69 $

Ses ve Metin Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 79 $

Kredi Paketleri – Kullandıkça Öde:

Temel Paket: 10 kredi için 9 $/tek seferlik (≈0,90 $/not)

Pro Paket: 25 kredi için 19 $ / tek seferlik

Ultra Paket: 100 kredi için 59 $ / tek seferlik

SOAPNoteAI. com puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Mesleki terapi, MÖ 100 yılına kadar uzanır! Asclepiades adlı bir Yunan hekim, zihinsel hastalıkları olan kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için hareket, müzik ve banyoları kullanıyordu. Temel olarak, eski Yunanistan'ın kendi sürümünde terapi oturumları ve tedavi stratejileri vardı!

3. Suki AI (Sesli klinik belgeleme için en iyisi)

suki AI aracılığıyla

Suki AI, klinisyenlerin daha hızlı ve daha az bilişsel yükle dokümantasyon yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış sesle çalışan bir ortam asistanıdır. Şablonlara yazmak veya şablonlar arasında gezinmek yerine, siz konuşursunuz ve Suki, dikte edilen hayati belirtiler, hasta talimatları ve ICD-10 kodları dahil olmak üzere kapsamlı SOAP notlarını anında oluşturur.

Epic ve Cerner gibi büyük EHR sistemleriyle doğrudan entegre olur. Suki ayrıca sipariş girişi, klinik soruların yanıtlanması ve mesai sonrası dokümantasyonun en aza indirilmesine yardımcı olur.

Suki AI'nın en iyi özellikleri

Birincil bakım ve uzmanlık iş akışlarını destekleyen 99'dan fazla klinik uzmanlık alanında kullanın

AI destekli konuşma tanıma özelliğini kullanarak ortam ses kayıtlarından kapsamlı SOAP notları oluşturun

Yeni "Hasta Özeti" özelliği ile anahtar hasta bilgilerine ve özetlere erişin

Suki AI sınırlamaları

Bazen aksan, arka plan gürültüsü veya karmaşık tıbbi terminoloji ile sorun yaşayabilir

Suki AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Suki AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. SOAP AI (ICD-10 ile çok dilli klinik dokümantasyon için en iyisi)

sOAP AI aracılığıyla

SOAP AI, klinisyenlerin ve hemşirelerin daha doğru teşhisler koymasına yardımcı olan gerçek zamanlı teşhis önerileri ve ICD-10 entegrasyonu için mükemmeldir. Bu, hızlı klinik karar verme süreçlerinde faturalandırma doğruluğunu artırmak ve bilişsel yükü azaltmak için çok değerlidir.

Platform, sanal ziyaret kayıtlarını yapılandırılmış SOAP notlarına dönüştürerek sorunsuz tele-sağlık dokümantasyonunu destekler.

SOAP AI'nın en iyi özellikleri

Psikiyatri, hemşirelik, fizik tedavi ve konuşma-dil patolojisi gibi belirli alanlara göre uyarlanmış özel not şablonları

İşleme sonrasında tüm oturum verilerini otomatik olarak siler, oluşturma sonrasında PHI bilgileri saklanmaz

19 dil desteği ile çeşitli hasta gruplarına destek sağlayın

SOAP AI sınırlamaları

Bazen toplantı notlarını ve ses kayıtlarını yanlış transkribe edebilir

SOAP AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 60 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 99 $

SOAP AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: SOAP notlarınızın verimliliğini artırmak için SQ3R (Anket, Soru, Okuma, Tekrar ve Gözden Geçirme) not alma yöntemini kullanın. Bu yöntem, içeriğe aktif olarak katılmanıza, bilgileri daha iyi hatırlamanıza ve hastanın geçmişi, hayati belirtileri, teşhisi ve tedavisi gibi anahtar bilgileri hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

5. DeepScribe (Ortamdaki klinik notlar için en iyisi)

deepScribe aracılığıyla

Hastanıza odaklanırken klinik notlarınız kendiliğinden yazılsa ne olurdu? DeepScribe, ortam ses teknolojisini kullanarak hasta ve sağlayıcı arasındaki doğal konuşmaları yakalar ve bunları otomatik olarak kesin ve eyleme geçirilebilir klinik notlara dönüştürür.

50'den fazla uzmanlık alanına göre özelleştirilebilir şablonlarla DeepScribe, benzersiz iş akışınıza uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca kodlama doğruluğunu artırır ve grafik kapatma sürelerini hızlandırarak verimliliği ve hasta sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olur.

DeepScribe'ın en iyi özellikleri

DeepScribe Notes ile senkronize metin düzenleme ve yazım denetimi araçlarını kullanarak notları etkileşimli olarak düzenleyin ve inceleyin

25'ten fazla dilde çok dilli dokümantasyon ile uluslararası takım işbirliğini teşvik edin

DeepScribe Assist ile hasta bakımı sırasında gerçek zamanlı klinik uyarılar ve eyleme geçirilebilir içgörülere erişin, ihtiyacınız olduğunda en alakalı bilgileri görüntüleyin

DeepScribe sınırlamaları

Kullanıcılar, bazen hasta bulgularını ve planlarını sildiğini ve bunları yanlış bölümlere yerleştirdiğini şikayet ediyor

DeepScribe fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DeepScribe puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

DeepScribe hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

DeepScribe AI transkripsiyon notlarına güveniyorum ve DeepScribe, önceden haber vermeden zaman zaman çöken Amazon Sunucularına güveniyor ve bazen gün içinde yaptığım tüm transkripsiyonlar kayboluyor! Ses dosyalarımın cihazımda saklanıp sunucular tekrar çalışmaya başladığında yüklenebilmesini istiyorum. Bildiğim kadarıyla bu özellik zaten eklenmiş olabilir, çünkü sadece transkripsiyonlarımı kaybettim!

DeepScribe AI transkripsiyon notlarına güveniyorum ve DeepScribe, önceden haber vermeden zaman zaman çöken Amazon Sunucularına güveniyor ve bazen gün içinde yaptığım tüm transkripsiyonlar kayboluyor! Ses dosyalarımın cihazımda saklanıp sunucular tekrar çalışmaya başladığında yüklenebilmesini istiyorum. Bildiğim kadarıyla bu özellik çoktan eklenmiş olabilir, çünkü sadece transkripsiyonlarımı kaybettim!

6. Notable Health (Klinik görevlerde otomasyon için en iyisi)

notable Health aracılığıyla

Notable Health, hasta kabulü, randevu planlama, ön izinler, kapsamlı dokümantasyon, sevk ve hasta yönetimi işlemlerini gerçekleştiren yapay zeka destekli bir platformdur.

Platform ayrıca, risk puanlarını iyileştirmek için klinik belgeleri inceleyerek tam teşhisleri ve Hiyerarşik Koşul Kategorilerini (HCC) yakalar.

"Büyüme, Kazanım ve Erişim" özelliği, akıllı otomasyon kullanarak yeni hastaları tanımlar ve onlarla iletişime geçer, randevuları düzenler ve bakıma erişimi iyileştirir. "Gelir Döngüsü Yönetimi" özelliği ise kodlama, faturalandırma ve talep iş akışlarını otomatikleştirerek geri ödemeleri hızlandırır ve reddedilme oranlarını azaltır.

Notable Health'in en iyi özellikleri

Yerleşik araçlar, memnuniyet eğilimlerini ortaya çıkarmak ve hizmet eksikliklerini belirlemek için hasta geri bildirimlerini büyük ölçekte yakalar ve analiz eder

Ses ve metin için 150'den fazla dili destekleyerek, dilsel olarak farklı hasta nüfuslarına kolayca hizmet verilmesini sağlar

Randevu hatırlatıcıları ve takip bildirimlerini otomatik olarak göndererek randevu kaçırmaları azaltın

Notable Health sınırlamaları

Sağlık hizmeti sağlayıcıları için gelişen güvenlik standartlarına ayak uydurmakta zorlanabilir

Notable Health fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Önemli sağlık değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İşte bilmeniz gereken bazı not alma stratejileri: Aktif dinleme: Anlamayı ve hafızayı geliştirmek için anahtar bilgileri yazıya dökmek yerine kendi kelimelerinizle yeniden ifade edin

Renk kodlaması: Desenleri, öncelikleri ve eylem öğelerini anında tespit etmek için tutarlı renkler kullanın

Zihin haritalama: Dağınık notları görsel ağlara dönüştürün, böylece fikirlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görebilir ve daha sonra daha hızlı hatırlayabilirsiniz

7. Tali AI (EHR entegreli sesli asistan için en iyisi)

tali AI aracılığıyla

Tali AI, notlarınızı doğrudan EHR'ye sesli olarak girmenizi sağlar. Ziyaret sırasında bir kılavuzu tekrar kontrol etmeniz gerekirse, sadece sormanız yeterlidir; güvenilir klinik kaynaklardan cevaplar alınır.

Ayrıca çok dilli dikteyi destekler, tıbbi kodlar önerir, bir konuşmadaki farklı konuşmacıları algılar ve hatırlatıcılar ayarlama veya form doldurma gibi yönetici görevlerini yerine getirebilir. Masaüstü, mobil ve tarayıcıda çalışır ve veri güvenliği için HIPAA ve SOC 2 Tip 2 standartlarını karşılar.

Tali AI'nın en iyi özellikleri

Merck Manuals ve OpenFDA gibi güvenilir kaynaklardan ilaç dozajları ve klinik sorgular hakkında sesli komutlar kullanarak tıbbi geçmişi arayın

Dokümantasyon sırasında diyalogları doğru bir şekilde atamak için konuşmalar sırasında konuşanları otomatik olarak ayırt edin

Konuşmalara dayalı tıbbi notlar oluşturan "Ambient Scribe" ile klinik not almayı otomatikleştirin

Tali AI sınırlamaları

Kullanıcılar, ses kaydı notlarında tekrarlardan ve kötü düzenlemeden şikayetçi

Tali AI fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 0 $

Premium: 49,99 $ / kullanıcı başına aylık

Pro: Kullanıcı başına aylık 150 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tali AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Tali AI hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor:

Notlarımın yazıya döküldüğünü bildiğim için muayene sırasında hastama daha fazla odaklanabiliyorum. Ayrıca muayeneyi tamamladığımda bir dakika içinde ayrıntılı notlar alabiliyorum... Bazen yanlış kelimeleri algılıyor ve bazı kelimeleri düzeltmem gerekiyor.

Notlarımın yazıya döküldüğünü bildiğim için muayene sırasında hastama daha fazla odaklanabiliyorum. Ayrıca muayeneyi tamamladıktan sonra bir dakika içinde ayrıntılı notlar alabiliyorum... Bazen yanlış kelimeleri algılıyor ve bazı kelimeleri düzeltmem gerekiyor.

8. Augmedix (Gerçek zamanlı not alma ve hasta katılımı için en iyisi)

via Augmedix

Augmedix, hızlı, self servis not oluşturmadan tam hizmetli yazma hizmetine kadar her düzeyde klinik destek için tasarlanmış esnek bir AI destekli dokümantasyon araçları paketi sunar.

Augmendix Go ile AI kullanarak saniyeler içinde yüksek kaliteli tıbbi notlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca Epic, Cerner ve Athena gibi EHR sistemleriyle doğrudan entegre olarak sorunsuz iki yönlü veri akışı sağlar.

Ayrıca, akıllı gözlükler gibi giyilebilir teknolojileri de destekleyerek, hastaya odaklanırken hasta bilgilerine erişmenize ve ellerinizi kullanmadan belge oluşturmanıza olanak tanır.

Augmedix'in en iyi özellikleri

Augmedix Assist aracılığıyla ek ziyaret sonrası EHR desteği ile AI tarafından oluşturulan notları düzenleyin, kodlayın ve son halini verin

Augmedix Live ile ziyaretler öncesinde, sırasında ve sonrasında, özel bir tıbbi dokümantasyon uzmanı (MDS) tarafından sunulan kişiselleştirilmiş hizmet dahil olmak üzere tam klinik ş Akışı desteği alın

CareCues ile gerçek zamanlı bakım eksiklikleri ve fatura hatırlatıcılarına erişerek, klinisyenlerin önleyici taramalar, ilaç kontrendikasyonları ve diğer görevleri yerine getirmelerine yardımcı olun

Augmedix sınırlamaları

Bazıları, yerleşik yazım denetimi olmadığını ve aracın ara sıra elektrik kesintileri yaşadığını söylüyor

Augmedix fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Augmedix puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Augmedix hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Augmedix scribes günümü çok daha verimli hale getirdi. Her şey gibi, bir öğrenme eğrisi var. Planlarımı çok ayrıntılı tutmayı seviyorum, böylece daha sonra onlara başvurabilirim. Scribes aklımı okuyamıyor, bu yüzden hastayı muayene ettikten hemen sonra ona birkaç kısa cümle dikte edersem en iyi sonucu alıyorum. Şimdiye kadar kullandığım diğer sistemlerden hala çok daha verimli.

Augmedix yazmanları günümü çok daha verimli hale getirdi. Her şeyde olduğu gibi, bir öğrenme eğrisi var. Planlarımı çok ayrıntılı tutmayı seviyorum, böylece daha sonra onlara başvurabilirim. Yazmanlar aklımı okuyamıyor, bu yüzden hastayı muayene ettikten hemen sonra ona birkaç kısa cümle dikte edersem en iyi sonucu alıyorum. Yine de şimdiye kadar kullandığım diğer sistemlerden çok daha verimli.

9. Carepatron (Çevrimiçi müşteri portalları oluşturmak için en iyisi)

carepatron aracılığıyla

Carepatron, müşteri iletişimi, faturalandırma, dokümantasyon ve planlamayı bir araya getiren bir uygulama yönetim platformudur.

Bu platformda, müşteriler çevrimiçi bir portal üzerinden randevularını alabilir, bu da gidip gelme süresini azaltır. Dahili yapay zeka, rutin yönetici görevlerini yerine getirerek sağlayıcıların haftada daha fazla zaman kazanmasına yardımcı olur.

Ayrıca, paylaşılan takvimler, işbirliğine dayalı not alma ve rol tabanlı erişim ile takım tabanlı bakımı destekler, böylece her kişi yalnızca kendi rolüyle ilgili bilgileri görebilir.

Carepatron'un en iyi özellikleri

Mevcut müşteriler için tekrarlayan faturalandırma ayarlayın ve yerleşik faturalandırma ve ödeme portalı ile faturalar oluşturun

Müşterilerin randevularına, ilerleme notlarına, dosyalarına, rezervasyonlarına ve formlara özel bir müşteri portalı üzerinden erişmelerine izin verin

Carepatron AI ile müşteri faaliyetlerine göre eylemleri tetikleyin ve hatırlatıcıları, takipleri ve dokümantasyon önerilerini otomatikleştirin

Carepatron sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, form oluşturma sürecinin hantal ve zaman alıcı olduğunu bildiriyor

Carepatron fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 19 $/ay

Artı: Aylık 24 $

Gelişmiş: 29 $/ay

Carepatron puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (510+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Carepatron hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor

İkincisi, yazılımın kendisi çok kullanıcı dostu ve etkilidir, ancak ücretsiz sürüm için bazı ekstra adımlar gerektirir (tamamen anlaşılabilir) ve abonelik sürümünün neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Uygulaması ve işime entegre etmesi çok kolaydı. Ana bağlantı kaynağım olacağı için, ikimiz için de büyümeyi sabırsızlıkla bekliyorum!

İkincisi, yazılımın kendisi çok kullanıcı dostu ve etkilidir, ancak ücretsiz sürüm için bazı ekstra adımlar gerektirir (tamamen anlaşılabilir) ve abonelik sürümünün neler sunduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Uygulaması ve işime entegre etmesi çok kolaydı. Ana bağlantı kaynağım olacağı için, ikimiz için de büyümeyi sabırsızlıkla bekliyorum!

📖 Ayrıca okuyun: Başarılı bir uygulama için en iyi klinik yönetim yazılımları

10. Healthie (Telesağlık ve sağlık hizmetleri sağlayıcıları için en iyisi)

via Healthie

Diyetisyenler, beslenme uzmanları ve sağlık profesyonelleri için tasarlanan Healthie, randevuları planlamanıza, güvenli video oturumları düzenlemenize, EHR'leri yönetmenize, müşterilere fatura kesmenize ve iş akışınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

Ayrıca, notlarınızı düzenli tutmanıza, sıkıcı görevleri otomatikleştirmenize ve kişisel bakım sunmanıza yardımcı olacak özelleştirilebilir formlar ve bir müşteri portalı da içerir. Bu araç, notlarınızı doldurmak için geçmiş oturum notları, hedefler, hayati bilgiler veya kaydedilen öğünler gibi ilgili müşteri verilerini otomatik olarak çeken akıllı otomatik doldurma özelliklerine de sahiptir.

Healthie'nin en iyi özellikleri

Bire bir ve grup video ziyaretleri dahil olmak üzere güvenli tele-sağlık oturumları gerçekleştirin

Müşteri etkileşimlerini grafiklerle gösterin ve özelleştirilebilir şablonlarla elektronik sağlık kayıtlarını tutun

Rutin takipleri otomatikleştirmek için "Akıllı Görevler" ile görevleri atayın ve izleyin

Sağlık sınırlamaları

Derinlemesine beslenme analizi için yerleşik yapay zeka özelliği yoktur ve müşteri desteği yoktur

Healthie fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 49 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 129 $

Grup: Kullanıcı başına aylık 149 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sağlık değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli kullanıcı sayısı yok

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Healthie hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor

HIPAA uyumlu olmasını, uygulama aracılığıyla müşterilerinizle iletişim kurmanıza olanak tanıyan özellikleri, faturalandırma özelliğinin harika olmasını ve müşteri hizmetlerinden memnun olduğumu beğeniyorum. Telefon uygulamasının birçok hatası olduğunu ve çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum; örneğin, faturalandırma, bölümler hakkında geri bildirim almaya olanak tanıyan resim düzenlemeleri (örneğin), müşterilerimde sık sık çöküyor gibi görünüyor ve çok fazla sosyal ağ bağlantısı sunmuyor.

HIPAA uyumlu olmasını, uygulama aracılığıyla müşterilerinizle iletişim kurmanıza olanak tanıyan özellikleri, faturalandırma özelliğinin harika olmasını ve müşteri hizmetlerinden memnun kalmamı seviyorum. Telefon uygulamasının birçok hatası olduğunu ve çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum; örneğin, faturalandırma, bölümler hakkında geri bildirim almak için resim düzenlemeleri (örneğin), müşterilerimde sık sık çöküyor gibi görünüyor ve çok fazla sosyal ağ bağlantısı sunmuyor.

11. SimplePractice (E-reçeteler ve ilaç yönetimi için en iyisi)

simplePractice aracılığıyla

Daha müşteri dostu bir uygulama arıyorsanız, SimplePractice harika bir araçtır. Metin, e-posta veya telefon yoluyla otomatik randevu hatırlatıcıları ile parmağınızı bile kıpırdatmadan randevu kaçırmaları önleyebilirsiniz. Yerleşik video ve ekran paylaşımı ile tele-sağlık da çok kolaydır.

Ayrıca, müşterilerin evrak işlerini tamamlayabileceği, ödeme yapabileceği ve istediği zaman randevu talep edebileceği güvenli bir Müşteri Portalı özelliği de bulunmaktadır. "ePrescribe" özelliği, reçeteleri ülke çapında 40.000'den fazla eczaneye elektronik olarak göndermenizi sağlar.

SimplePractice'in en iyi özellikleri

Esnek not şablonları ve Wiley Tedavi Planlayıcıları ile klinik dokümantasyon süreçlerini özelleştirin ve tamamlayın

PHQ-9 ve GAD-7 gibi yerleşik değerlendirmeler ve görsel ilerleme grafikleri ile müşterilerin ilerlemesini izleyin

Sigorta fonksiyonlarıyla doğru muhasebe için entegre ödeme raporları ile sigorta muhasebesini otomatikleştirin

SimplePractice sınırlamaları

Faturalar ve "süper faturalar" için özelleştirme özelliği yoktur

SimplePractice fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 49 $

Essential: Kullanıcı başına aylık 79 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 99 $

SimplePractice puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.700+ yorum)

SimplePractice hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor

Takvim harika, kullanımı kolay ve müşterilerin randevu saatlerini görebilirsiniz. Randevu saatleri hakkında uyarı almak için bildirimler ayarlayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri yardımcı oldu ve bana hızlı geri dönüş yaptılar. Birçok harika özellik sunuyorlar... Faturalar ve Superbills'te daha fazla özelleştirme olmasını tercih ederdim.

Takvim harika, kullanımı kolay ve müşterilerin randevu saatlerini görebilirsiniz. Randevu saatleri hakkında uyarı almak için bildirimler ayarlayabilirsiniz. Müşteri hizmetleri yardımcı oldu ve bana hızlı geri dönüş yaptılar. Birçok harika özellik sunuyorlar... Faturalar ve Superbills'te daha fazla özelleştirme olmasını tercih ederdim.

SOAP Notlarını Yönetmenin Daha Akıllı Yolu

Mevcut en iyi SOAP not oluşturucularından bazılarını inceledik, ancak dokümantasyonun ötesine geçen kapsamlı bir çözüm için ClickUp öne çıkıyor.

ClickUp Docs ile SOAP notlarını yapılandırılmış klasörlerde oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Not Defteri, hasta yönetimi sırasında hızlı gözlemleri kolayca kaydetmenizi sağlarken, ClickUp Brain, arama yaparak zaman kaybetmeden bilgileri anında bulmanızı sağlar.

ClickUp, her şeyi tek bir güvenli ve modern platformda bir araya getirerek sağlık profesyonellerinin, fizyoterapistlerin, tıp öğrencilerinin ve klinisyenlerin daha verimli bir şekilde dokümantasyon yapmasına ve en önemli konuya, yani hasta bakımına odaklanmasına yardımcı olur.

