2025'te daha akıllı öğrenme için en iyi 8 AI çalışma kılavuzu hazırlayıcıları

İki saatlik ders az önce bitti. Notlarınız dağınık, ders kitabı yabancı dil gibi ve çalışma zamanı sürekli "sonraya" erteleniyor. Birdenbire sınavlar yaklaşıyor ve işe yaramayan PDF'ler, sekmeler ve flash kartlarla boğuluyorsunuz.

Şimdi şunu hayal edin: Notlarınızı veya ders kayıtlarınızı bir AI aracına yüklüyorsunuz. Saniyeler içinde, bu araç size flash kartlar oluşturmanıza ve alıştırma testleri sunmanıza yardımcı olabilir. Hayır, bu sihir değil. AI çalışma kılavuzu oluşturucularının gücü.

Final sınavlarına hazırlanıyor ya da sadece derslerinize ayak uydurmaya çalışıyor olun, işte öğrenmenizi kolaylaştıracak AI araçları.

Bir AI çalışma kılavuzu oluşturucusunda nelere dikkat etmelisiniz?

Notlarla boğuluyor ve okuma materyallerinden bunalıyor musunuz? Bir AI çalışma kılavuzu oluşturucu, içeriğinizi otomatik olarak küçük parçalara ayırarak ve gözden geçirmeye hazır kılavuzlar haline getirerek bu kaosu netliğe dönüştürebilir.

Ancak öğrenmenizi gerçekten desteklemek için doğru araç, otomasyondan daha fazlasını sunmalıdır. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

İçerik özetleme : En iyi çalışma uygulamaları, uzun bölümleri, dersleri veya makaleleri yalnızca önemli noktaları vurgulayan kısa özetlere dönüştürür

Anında uygulama araçları: Yerleşik özellikler, aktif hatırlamayı desteklemek ve anahtar kavramları pekiştirmek için flash kartlar, testler ve tekrar oyunları oluşturmalıdır

Farklı öğrenenler için uyarlanabilir biçimlendirme : Ana hatlar, görsel zihin haritaları veya soru-cevap kartları olsun, araç farklı çalışma stillerine uygun esnek düzenler sunmalıdır

Çoklu kaynak giriş ve dışa aktarma seçenekleri: Güçlü bir Güçlü bir bilgi yönetimi aracı, PDF'lerden, slaytlardan, URL'lerden veya el yazısı notlardan kolayca içe aktarma ve Google Dokümanlar veya Anki desteleri gibi biçimlere dışa aktarma olanağı sağlamalıdır

Akademik farkındalığa sahip AI: En iyi çalışma uygulamaları, biyoloji, edebiyat, kodlama veya hukuk gibi konuları net ve derinlemesine ele almak için gerçek eğitim içeriği ile eğitilmiş bir En iyi çalışma uygulamaları, biyoloji, edebiyat, kodlama veya hukuk gibi konuları net ve derinlemesine ele almak için gerçek eğitim içeriği ile eğitilmiş bir AI bilgi tabanını kullanır

Bağlam farkındalığı: AI, sadece gözden geçirmekten daha fazlasını yapmalıdır — materyali kavramalı, anahtar ilişkileri belirlemeli ve en alakalı kavramları ortaya çıkarmalıdır

en iyi 8 AI çalışma kılavuzu hazırlayıcısına genel bakış

AI'dan yararlanan popüler çalışma kılavuzu oluşturucularının hızlı bir karşılaştırması

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Göreve bağlı çalışma organizasyonu ve işbirliğine dayalı not alma Belgeler, not alma, görevler, ekran kaydetme, toplantı transkripsiyonu, ClickUp Brain AI Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Scribe Adım adım kılavuzlar ve SOP'lar oluşturma Adımları otomatik yakalama, düzenlenebilir ekran görüntüleri, Akıllı Bulanıklık, PDF/HTML dışa aktarma Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar NotGPT Dersleri, videoları ve belgeleri özetleme AI özetleri, flash kartlar, testler, zihin haritaları, çoklu biçim desteği Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar Flint Gerçek zamanlı çalışma işbirliği Özel AI öğretmenleri, ders planları, beyaz tahta, Google Classroom entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 1,67 $/kullanıcı/ay'dan başlar Piktochart İnfografikler, raporlar ve görsel yardımcılar tasarlama Sürükle ve bırak düzenleyici, AI infografik oluşturucu, markalama araçları, grafikler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Quizlet AI AI desteği ile flashcard tabanlı öğrenme Notlar, Q-Chat öğretmen, hızlı özetler, flash kartlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7,99 $'dan başlar Mindgrasp Çeşitli içerik biçimlerinden akıllı notlar ve SSS'ler oluşturma Akıllı özetler, flash kartlar, testler, web arama ve kompozisyon yardımcısı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar Çalışma Kılavuzu Oluşturucu Notları ve dosyaları yapılandırılmış çalışma kılavuzlarına dönüştürme Flashcard oluşturma, quiz oluşturucu, dosya yükleme, anlık özetler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar

En İyi AI Çalışma Kılavuzu Oluşturucular

Sizinle gerçekten aynı hızda ilerleyen özel bir çalışma kılavuzu oluşturucu mu arıyorsunuz? En iyi, size özel çalışma kılavuzu oluşturucu, özetlemenin ötesine geçer. Daha hızlı öğrenmenize, daha fazlasını hatırlamanıza ve her adımda düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Bu alandaki devrim niteliğindeki yeniliklere bir göz atalım:

1. ClickUp (Görev bağlantılı çalışma organizasyonu için en iyisi)

ClickUp ile akademik çalışmalarınızı takip edin ve stresi azaltın

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama ve öğrenme için de aynı derecede güçlüdür. Yerleşik AI, bağlantılı bilgi araçları ve esnek belgelerle ClickUp, ders notlarını, çalışma oturumlarını, grup projelerini ve son teslim tarihlerini tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

Platform, tüm bunları yapmak için yapılandırılmış, stressiz bir yol sunar. Notlarınızı, görevlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve hatırlatıcılarınızı tek bir çalışma alanında tutar, böylece telaşlanmayı bırakıp başarılı olmaya başlarsınız. Sonuç? Daha iyi odaklanma, daha yüksek notlar ve hayata daha fazla zaman.

ClickUp for Students bunu nasıl gerçekleştiriyor?

ClickUp Brain ile başlayalım. Bu, dağınık ders notlarını temiz özetlere dönüştürebilen, anahtar noktaları çıkarabilen ve hatta işler karıştığında takip soruları yanıtlayabilen yapay zeka destekli bir yardımcıdır. Özellikle birden fazla konuyu aynı anda idare ederken zaman ve zihinsel bant genişliği tasarrufu sağlar.

ClickUp Brain ile önemli ders notlarını anında özetleyin, düzenleyin ve geri getirin

ClickUp Brain, öğrencilerin derinlemesine açıklamalar veya deneme taslakları için GPT gibi birden fazla AI beyni ve görseller veya yaratıcı çalışma yardımcıları gerektiğinde Gemini gibi birden fazla AI beyni kullanmasına olanak tanır. Bu gelişmiş özellik, her üyesinin farklı bir süper güce sahip olduğu bir çalışma ekibine sahip olmak gibidir.

Zamanla eklenen yeni modellerle AI bench giderek daha da güçleniyor.

ClickUp Connected Search ile tüm uygulamalarınızdaki çalışma bilgilerini tek bir sekmede bulun

Ancak düzenli olmak sadece önünüzdekileri görmekle ilgili değildir, önemli olanı bulabilmek ile ilgilidir. İşte bu noktada, AI yeteneklerine sahip ClickUp Connected Search devreye girer.

Geçen haftanın transkriptinde gömülü bir alıntı ya da ayarlarını yarı yarıya hatırladığınız bir görev olsun, sadece bir kelime veya kelime öbeği yazın, tüm çalışma alanınızda hızlı ve sorunsuz bir şekilde bulur.

Çalışma kılavuzlarınızı takımınızla paylaşın, sürüm geçmişlerini izleyin ve ClickUp ile daha fazlasını yapın

Bu, ClickUp'ın Bilgi Yönetimi becerileriyle bağlantılıdır. Kurslara göre klasörler oluşturabilir, ilgili kaynakları bağlayabilir ve çalışma kılavuzlarını son teslim tarihlerinize bağlı tutabilirsiniz. Başlamak için bilgi tabanı şablonlarının listesinden seçim yapın.

ClickUp Belgeleri ile proje ortaklarınızla kolayca işbirliği yapın

İşbirliği yapma zamanı geldiğinde ise ClickUp Docs, sınıf arkadaşlarınızla kolayca iş yapmanızı, yorum bırakmanızı ve aynı sayfada kalmanızı sağlar.

Bu sadece bir planlayıcı veya not alma uygulaması değil, temel bilgileri daha akıllı bir şekilde çalışmak isteyen herkes için eksiksiz bir öğrenme ve belge işbirliği sistemidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi görselleştirin, neyin tamamlandığını ve sırada ne olduğunu görün

ClickUp Zihin Haritaları ile karmaşık konuları haritalandırarak fikirleri birbirine bağlayın ve hatırlamayı artırın

Google Drive, Google Takvim, Zoom ve 1.000'den fazla uygulama ile sorunsuz senkronizasyon için ClickUp Entegrasyonları ile araçları birbirine bağlayın

ClickUp'ın Kanban Panoları ile görevleri düzenleyerek ödevleri ve programları tek bir yerden yönetin

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirin , son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi takip edin

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Her görevi/projeyi zenginleştirmek için dosya depolama ve yorumları kullanarak iletişim kurma kapasitesi, herkesi güncel tutmak için çok yararlı oldu, çünkü bilgiler düzenli olduğundan, yeni fikirler/projeler geliştirmek için özel bir pano oluşturarak zamanı inovasyona ayırmak da mümkün oldu.

Her görevi/projeyi zenginleştirmek için dosya depolama ve yorumları kullanarak iletişim kurma kapasitesi, herkesi güncel tutmak için çok yararlı olmuştur. Çünkü bilgiler düzenli olduğundan, yeni fikirler/projeler geliştirmek için özel bir pano oluşturarak zamanı inovasyona ayırmak da mümkün olmuştur.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yalnızca %7'si görev yönetimi ve organizasyon için öncelikle AI'ya güveniyor. Bunun nedeni, araçların takvimler, yapılacaklar listeleri veya e-posta uygulamaları gibi belirli uygulamalarla sınırlı olması olabilir. ClickUp ile aynı AI, e-postalarınızı veya diğer iletişim iş akışlarınızı, takviminizi, görevlerinizi ve belgelerinizi destekler. "Bugün önceliklerim neler?" diye sormanız yeterlidir. ClickUp Brain, çalışma alanınızı tarar ve aciliyet ve öneme göre yapmanız gerekenleri size tam olarak söyler. İşte bu kadar basit, ClickUp 5'ten fazla uygulamayı tek bir süper uygulamada birleştirir!

2. Scribe (Adım adım süreç belgelendirme için en iyisi)

scribe aracılığıyla

Scribe, herhangi bir süreci anında adım adım görsel bir kılavuza dönüştürmek için popüler bir araçtır. Bir görevi tamamlarken "kaydet" düğmesine basmanız yeterlidir, Scribe metin, ekran görüntüleri ve talimatlar içeren paylaşılabilir bir kılavuz otomatik olarak oluşturur.

Öğrenciler ve eğitimciler için bu, çalışma yöntemlerinin AI dokümantasyonu, teknik ş akışlarının açıklanması veya karmaşık araçların ayrıştırılması için mükemmeldir. Net, tekrarlanabilir talimatların zaman tasarrufu sağladığı ve konular ve araçlar arasında karışıklığı azalttığı görsel öğrenenler ve grup projeleri için faydalıdır.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Daha iyi belge yönetimi iş akışları için web siteleri, masaüstü uygulamaları ve birden fazla monitördeki eylemleri izleyin

Zaman kazanmak ve tutarlılığı sağlamak için AI ile başlıkları ve açıklamaları otomatik olarak oluşturun

Scribe Sidekick ile anında yanıtlar verin, takım üyelerinin kesintisiz bilgi bulmasına yardımcı olun

Scribe sınırlamaları

Düzenleme sırasında "geri al" özelliği yoktur, bu nedenle bir adım silinirse kolayca geri yüklenemez

Scribe fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Takım: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Personal: Kullanıcı başına aylık 29 $

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Scribe hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzlar oluşturmanın kolaylığı, kuruluşumuzun süreçlerimizi daha iyi belgelemesini sağladı. Bu, takımımızın süreçleri daha iyi anlamasını sağladı ve belgelerimizi kolaylıkla yönetmemizi mümkün kıldı.

Ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzlar oluşturmanın kolaylığı, kuruluşumuzun süreçlerimizi daha iyi belgelemesini sağladı. Bu, takımımızın süreçleri daha iyi anlamasını sağladı ve belgelerimizi kolaylıkla yönetmemizi mümkün kıldı.

💡 Profesyonel İpucu: Fikirleri birbirine bağlamak ve büyük resmi görmek için görsel not alma yöntemleri (zihin haritaları, diyagramlar veya grafikler) kullanın. Bu, beyninizin her iki tarafını da çalıştırır ve kavrama ve hafızayı geliştirir.

3. NoteGPT (AI destekli ders notu özetleme için en iyisi)

via NoteGPT

Not almak için birkaç dakikada bir duraklamaya gerek yok — NoteGPT bunu sizin için halleder. Bu AI destekli çalışma asistanı, YouTube videolarını, PDF'leri, makaleleri, podcast'leri ve sunumları saniyeler içinde temiz, yapılandırılmış notlara dönüştürür.

Ayrıca, anahtar kavramları pekiştirmek ve ezberlemeyi kolaylaştırmak için flash kartlar, testler ve zihin haritaları oluşturur.

Çeşitli biçimlerde içerik yükleyebilir ve fikirlerinizi netleştirmek veya anahtar konuları daha ayrıntılı olarak keşfetmek için AI ile sohbet edebilirsiniz. Topluluk paylaşımı ve gerçek zamanlı araçlarla NoteGPT, çalışmayı, gözden geçirmeyi ve işbirliğini kolaylaştırır.

NoteGPT'nin en iyi özellikleri

Daha derinlemesine öğrenmek için AI destekli tartışmalar aracılığıyla sorular sorun ve çeşitli konuları keşfedin

Esnek not alma için önemli bilgileri video, ses, PDF ve Word gibi biçimlerde dosyalar olarak yükleyin

Notları birden çok dile çevirerek küresel erişimi ve anlayışı destekleyin

NoteGPT sınırlamaları

Dijital metinleri ve YouTube videolarını özetlemek için idealdir, ancak görsel veya grafik ağırlıklı içeriklerde daha az etkilidir

NoteGPT fiyatlandırması

Eğitim: Ücretsiz

Temel: 6,99 $/ay

Pro: 19,99 $/ay

Sınırsız: 69,99 $/ay

Takım: Özel fiyatlandırma

NoteGPT puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar NoteGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

NoteGPT'nin en iyi yanı, her şeyi (YouTube videoları, PDF'ler ve resimler) o kadar doğru bir şekilde özetlemesi ki, her şeyi hızlı bir şekilde anlayarak çok zaman kazanırsınız. Özetleri birden fazla dilde de sunar. Entegrasyon da çok kolaydır.

NoteGPT'nin en iyi yanı, her şeyi (YouTube videoları, PDF'ler ve görüntüler) o kadar doğru bir şekilde özetlemesi ki, her şeyi hızlı bir şekilde anlayarak çok zaman kazanırsınız. Özetleri birden fazla dilde de sunar. Entegrasyon da çok kolaydır.

👀 Biliyor muydunuz? Öğrencilerin %83'ünden fazlası, AI'nın verimliliklerini artırmalarına ve daha iyi öğrenmelerine yardımcı olduğunu, bilgi bulmalarını ve çalışma görevlerini daha hızlı organize etmelerini kolaylaştırdığını belirtiyor

4. Flint (Gerçek zamanlı çalışma işbirliği için en iyisi)

flint aracılığıyla

Flint, sınıf materyallerini özel, etkileşimli öğretmenlere dönüştürerek K-12 eğitimcilerini desteklemek için tasarlanmış bir AI aracıdır. Öğrencilerin daha iyi katılımı için kodlama gerekmez.

Öğretmenler için en çok yönlü AI araçlarından biri olan bu araç, öğretmenlerin kendi müfredatlarını kullanarak ders planları, etkinlikler ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler oluşturmalarını sağlar.

Öğretmenler sınav hazırlık materyallerini yükleyebilir, matematik, fen ve dil gibi konularda içeriği özelleştirebilir ve yerleşik analitik özellikler sayesinde öğrencilerin ilerlemesini izleyebilir. Flint, mevcut iş akışlarına kolayca uyum sağlamak için Google Classroom ile de entegre edilebilir.

Flint'in en iyi özellikleri

Tarihi tartışmalar veya bilimsel keşifler gibi simülasyonlar gerçekleştirerek eleştirel düşünme becerilerinizi güçlendirin

Görsel açıklamalar ve işbirliğine dayalı problem çözme için yerleşik beyaz tahtayı kullanın

Kapsayıcı öğrenme için AI yanıtlarını öğrencilerin dil yeterliliklerine ve sınıf seviyelerine göre uyarlayın

Flint sınırlamaları

Her eğitim ortamında erişilemeyebilecek istikrarlı ve tutarlı bir teknoloji altyapısına dayanır

Flint fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sonsuza Kadar Ücretsiz (80 kullanıcıya kadar)

Küçük Pilot Plan: Kullanıcı başına aylık 1,67 $ (En fazla 150 kullanıcı)

Küçük Okullar Planı: Kullanıcı başına aylık 1,33 $ (En fazla 250 kullanıcı)

Orta Ölçekli Okullar Planı: Kullanıcı başına aylık 1,08 $ (500 kullanıcıya kadar)

Büyük Okullar Planı: Özel fiyatlandırma (500'den fazla kullanıcı)

Flint puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık masaüstlerinde ve rastgele indirmeler arasında arama yapmayı bırakın. Dosyaları ve klasörleri, açık ve tutarlı adlandırma kuralları kullanarak kurs ve tarihe göre düzenleyin. Bu, çalışma materyallerinizin düzenli olmasını ve ihtiyaç duyduğunuzda kolayca bulmanızı sağlar.

5. Piktochart (Görsel çalışma kılavuzları ve infografikler için en iyisi)

piktochart aracılığıyla

Piktochart, karmaşık fikirleri net ve ilgi çekici görsellere dönüştürmeye yardımcı olan bir görsel iletişim aracıdır ve tasarım bilgisi gerektirmez. Sürükle ve bırak düzenleme, özelleştirilebilir şablonlar, marka öğeleri ve infografiklerden sunum görsellerine kadar her şeyi destekleyen kapsamlı bir simge ve grafik kitaplığı sunar.

Eğitimciler, pazarlamacılar ve profesyoneller için ideal olan bu araç, raporlar, dersler veya sosyal medya için kaliteli içerik oluşturma sürecini basitleştirir. İşbirliği, paylaşım ve çoklu biçimlerde indirme özellikleri, bu aracı takımlar ve bireyler için pratik bir seçim haline getirir.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Başlıklar, zaman çizelgeleri, listeler ve grafikler gibi görsel bileşenleri projelerinizde yeniden kullanarak daha hızlı oluşturma

Etkinlikler, dönüm noktaları veya veri akışları için önceden oluşturulmuş zaman çizelgesi düzenleriyle dizileri görüntüleyin

Yapıştırılan metinleri, yapay zeka destekli biçimlendirme ve düzen ile şık, paylaşılabilir görsellere dönüştürün

Piktochart sınırlamaları

Tasarım esnekliği, Adobe Illustrator veya Figma gibi gelişmiş araçlarınkine yetişmeyebilir

Piktochart fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Eğitim : 39,99 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kâr amacı gütmeyen : 60 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kampüs : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Piktochart puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Piktochart hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Piktochart, topladığımız verileri görselleştirmeme ve sunmama yardımcı oluyor – bu, daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Görsel hikaye anlatımıyla birleştirdiğimde, oldukça iyi tasarlanmış, bağışçılara, ailelere ve ortaklara sunmaktan gurur duyduğum harika bir çalışma ortaya çıkıyor.

Piktochart, topladığımız verileri görselleştirmemize ve sunmamıza yardımcı oluyor – bu, daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Görsel hikaye anlatımıyla birleştirdiğimde, oldukça iyi tasarlanmış, bağışçılara, ailelere ve ortaklara sunmaktan gurur duyduğum harika bir çalışma ortaya çıkıyor.

6. Quizlet AI (Otomatik flash kart oluşturma için en iyisi)

quizlet AI aracılığıyla

Quizlet'in AI özellikleri, notları, tanımları ve anahtar terimleri kişiselleştirilmiş çalışma araçlarına dönüştürerek öğrencilerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. AI destekli "Q-Chat" özelliği, sanal öğretmen gibi davranarak öğrencilere konuşma biçiminde flash kartlar, alıştırma soruları ve açıklamalar sunar.

Quizlet ayrıca, yüklenen materyallerden veya mevcut setlerden otomatik olarak quizler, özetler ve çoktan seçmeli testler oluşturur. Test hazırlığı ve kavram gözden geçirme için ideal olan Quizlet'in AI'sı, öğrenme ilerlemesine uyum sağlayarak etkileşimli çalışma materyallerini tüm konularda daha hedefli ve etkili hale getirir.

Quizlet AI'nın en iyi özellikleri

Çalışma materyallerine aşinalığı ölçen puanlama sistemi ile ilerlemenizi izleyin

IOS ve Android için Quizlet uygulamasıyla hareket halindeyken çalışın ve karmaşık kavramları daha iyi anlayın

Konular arasında kullanıcılar tarafından oluşturulan geniş bir çalışma seti kütüphanesinden flash kartlara erişin

Quizlet AI sınırlamaları

Herkes çalışma materyali oluşturabilir ve paylaşabilir, bu nedenle kullanıcılar bunların doğruluğundan emin olamazlar

Quizlet AI fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Quizlet Plus:7,99 $/ay

Quizlet AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

Quizlet AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Quizlet, öğrencilerimin öğrenme deneyimini geliştirmek ve ilgilerini canlı tutmak için harika bir yol sunuyor.

Quizlet, öğrencilerimin öğrenme deneyimini geliştirmek ve ilgilerini canlı tutmak için harika bir yol sunuyor.

7. Mindgrasp (Karmaşık konuları hızlı bir şekilde anlamak için en iyisi)

mindgrasp aracılığıyla

Mindgrasp, ders videolarını, araştırma PDF'lerini, podcast'leri ve diğer biçimleri yapılandırılmış, gözden geçirilmesi kolay içeriklere dönüştürerek öğrenmeyi basitleştirir.

PDF, URL, YouTube bağlantıları, Zoom kayıtları veya MP3 gibi dosyaları yükleyin, AI'sı net özetler, ayrıntılı notlar, flash kartlar, testler ve gerçek zamanlı takip için etkileşimli bir Soru-Cevap öğretmeni oluşturur.

Sınırsız yükleme, sınırsız depolama ve dört günlük ücretsiz deneme ile en karmaşık materyalleri bile kolaylıkla ve esnek bir şekilde işleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Mindgrasp'ın en iyi özellikleri

Yüklenen dosyalar hakkında sorular sorun ve doğru, bağlamı dikkate alan yanıtlar alın

Sekmeler arasında geçiş yapmadan güvenilir, reklamsız sonuçlar sunan bir AI tarayıcıyla web'de arama yapın

İçeriğinizi bağlam içinde kullanarak yanıt veren konuşma yapabilen bir AI öğretmeni ile anlayışınızı derinleştirin

Mindgrasp sınırlamaları

AI'nın gözden kaçırabileceği nüanslı veya karmaşık ayrıntıları yakalamak için yine de manuel olarak not almanız gerekebilir

Mindgrasp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 9,99 $/ay

Scholar: 12,99 $/ay

Premium: 14,99 $/ay

Mindgrasp puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mindgrasp hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu şöyle diyor:

Her ayrıntıyı hatırlayan, ancak bazen biraz fazla kelimeyi kelimeye alan, aşırı başarılı arkadaşınız olabilir.

Her ayrıntıyı hatırlayan, ancak bazen biraz fazla kelimeyi kelimeye alan, aşırı başarılı arkadaşınız olabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, GPT-4 gibi yapay zeka araçlarının özetleme veya taslak oluşturma gibi doğru görevlerde kullanıldığında performansı %40'a kadar artırabildiğini ortaya koydu. Ancak bu araçları güçlü oldukları alanların dışında kullanmak ters etki yaratabilir. Bu nedenle, yapay zeka çalışma kılavuzu oluşturucuları kullanırken, bu araçların tasarlanma amaçları olan organize etme, açıklama ve yardım etme görevlerine sadık kalın.

8. Çalışma Kılavuzu Oluşturucu (Özel, hepsi bir arada çalışma paketleri için en iyisi)

study Guide Maker aracılığıyla

Study Guide Maker ile notlarınızı otomatik olarak çalışma kılavuzuna dönüştürebilirsiniz. PDF'leri, slaytları veya el yazısı notları yükleyin ve bunların saatlerce süren manuel işi ortadan kaldıran, net ve düzenli kılavuzlara dönüşmesini izleyin.

AI destekli flash kartlar, hatırlamayı artırmak için aralıklı tekrarlar kullanır ve otomatik test oluşturucu, çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorularla anında geri bildirim sağlayarak konuyu kavradığınızı test eder.

Sınava hazırlık için tasarlanan Study Guide Maker, zor konuları basitleştirir ve daha akıllı ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur.

Çalışma Kılavuzu Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Karmaşık konuları basitleştirmek ve ezberlemek için materyallerinizden çalışma kılavuzları oluşturun

Notlar, slaytlar, PDF'ler veya görüntüler (en fazla 5 MB) gibi dosyaları yükleyerek etkileşimli çalışma araçları oluşturun

Zihninizde kalmasını sağlamak ve zayıf alanları hedeflemek için aralıklı tekrar içeren flash kartlar oluşturun

Çalışma Kılavuzu Oluşturucu sınırlamaları

Önceden denemek için ücretsiz deneme veya sürüm içermeyen ücretli abonelik gerektirir

Çalışma Kılavuzu Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 12 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Çalışma Kılavuzu Oluşturucu derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile daha çok çalışmayın, daha akıllı çalışın

AI destekli çalışma araçları konusunda hiçbir eksiklik yoktur; her biri öğrencilerin ve eğitimcilerin daha akıllı çalışmasına yardımcı olacak benzersiz özellikler sunar. Otomatik not ve test oluşturmadan etkileşimli görseller ve kişiselleştirilmiş çalışma kılavuzları oluşturmaya kadar, günümüzün araçları öğrenmeyi her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.

Ancak görev yönetimi, AI desteği, belge oluşturma ve bilgi düzenlemeyi tek bir yerde birleştiren bir platform arıyorsanız, bağlantılı AI özelliğine sahip ClickUp en iyisidir. Bu sadece bir çalışma aracı değil, hepsi bir arada akademik çalışma alanınızdır.

Çalışma hayatınızı basitleştirmeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun ve farkı yaşayın.