Markdown Kısayolları: Daha Az Tıklama ile Daha Hızlı Biçim

Metni kalınlaştırmak veya madde işaretini yerine sürüklemek için yazmayı her durdurduğunuzda ritmi bozarsınız. Markdown kısayolları bunu düzeltebilir; sizi hareket halinde tutmak için tasarlanmıştır.

Bu kılavuz, daha hızlı yazmanıza, daha akıllı biçim yapmanıza ve bir daha fareye dokunmanıza gerek kalmamasına (gerçekten istemediğiniz sürece) yardımcı olacak hızlı başvuru hile sayfası sunar.

Ayrıca, markdown düzenleyicelerinde metin biçimlendirmesini çok kolay hale getiren bir belge aracını da tanıtacağız. (Tahmin etmenize gerek yok, bu araç dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp!)

Konuya girmeden önce, önce birkaç temel bilgiye göz atalım.

Markdown kısayolları nedir?

Markdown, basit sözdizimi kullanarak metni biçimlemek için tasarlanmış hafif bir biçimlendirme dilidir. Biçimlendirmeyi yorumlayan ve görüntüleyen herhangi bir metin düzenleyicide markdown yazabilirsiniz.

Markdown kısayolları, yazarken biçimlendirme öğelerini hızlıca uygulamak için kullanabileceğiniz basit, düz metin sözdizimidir. Başlığı biçimlendirmek veya bir kelimeyi kalınlaştırmak için fareyi kullanarak duraklamak yerine, başlıklar için #, madde işaretleri için * veya metni kalınlaştırmak için Ctrl+B gibi karakterleri yazın.

Hızlı ve kullanışlıdır, yazma akışınızı bozmaz. Bu biçimlendirme kısayollarını not alırken, bir projenin ana hatlarını belirlerken veya kod belgelendirirken kullanabilirsiniz. Biçimlendirmeye değil, içeriğe odaklanmanıza yardımcı olurlar.

👀 Biliyor muydunuz: Temel markdown çoğu biçim ihtiyacını karşılarken, MultiMarkdown gibi genişletilmiş sözdizimleri tablolara, basit dipnotlara, başlıklara, alıntılara ve daha fazlasına destek sağlar. Bu, kullanıcıların basit ve okunabilir bir sözdizimi ile yazarken karmaşık belgeler oluşturmasına olanak tanır.

Temel Markdown Kısayolları Hile Sayfası

Hadi şimdi bu hile sayfasına geçelim! Bu, Notion ve Obsidian gibi markdown sözdizimini destekleyen herhangi bir düzenleyici veya not alma uygulamasında(tabii ki ClickUp da dahil!) metin stilini belirlemek, bilgileri düzenlemek ve yapı eklemek için başvurabileceğiniz bir referans kaynağıdır.

1. Başlıklar

Başlıklar, uzun metin bloklarını bölerek yazınızı taranabilir bölümlere ayırır. Hashtag sembolü [#], içeriğinizin hiyerarşisini tanımlar.

👉 Nasıl işler: Markdown, bu başlıkları hashtag sayısına bağlı olarak gibi HTML etiketlerine dönüştürür. Her zaman # işaretinden sonra alan tuşuna basın ve ardından metninizi yazın.

ClickUp belgemizde bu ham markdown kısayolunu deneyelim:

Hashtag sembolüyle ClickUp belgenize başlıklar ekleyin.

İşte ClickUp Belge hakkında kısa bir video👇🏼

2. Metin stili

Sık kullanılan bir başka markdown kısayolu, vurgu için metin stili eklemektir. Bunları kullanmak için, metni netleştirmek veya yapılandırmak için yıldız işaretleri veya alt çizgiler ekleyin.

Kullanabileceğiniz vurgu liste aşağıdadır:

kalın veya __kalın__ → kalın

italik veya _italik_ → italik

~~çizili~~ → çizili

kalın italik → kalın italik

👉 Nasıl işler: Metninizi uygun sembollerle sarın. İki tane kalın yazı tipi, bir tane italik yazı tipi ve ~~ metni çizmek için. Markdown düzenleyicileri biçimi anında uygular.

Obsidian'da markdown sözdiziminin bir demosu:

Obsidian aracılığıyla

📖 Ayrıca okuyun: Google Dokümanlar Özel Öğrenme ve Biçim

3. Listen

Bilgileri net ve düzenli tutmak için hızlı madde işaretleri veya sayılı adımlar oluşturun.

👉 Nasıl işler: Her liste öğesini '-' sembolüyle (sırasız liste için) veya sayı + dönem (sıralı liste için) ile başlatın ve ardından bir alan bırakın. Markdown, sıralı ve sırasız listeler için otomatik biçim ve hatta otomatik sayı artırma işlemi yapar.

ClickUp Belge'deki bu örnekleri inceleyin:

ClickUp Belge'de markdown kısayollarıyla sayılı veya madde işaretli listeler kullanın.

🧠 İlginç bilgi: Her üç çalışandan biri, dikkatinin dağılmadan sadece on dakika veya daha kısa bir süre odaklanabilir.

Yazma akışınızı kesintiye uğratmadan harici URL'ler ekleyin veya görseller görüntüleyin.

👉 Nasıl işler:

Dış bağlantılar için, bağlantı metnine köşeli parantezler, URL'ye ise yuvarlak parantezler ekleyerek standart markdown sözdizimini kullanın.

Dahili bilgi tabanı bağlantıları için not başlığını çift köşeli parantez ([[Not Adı]]) içine alın.

Görseller için, alternatif metnin önüne ünlem işareti [!] ekleyin ve ardından bağlantıyı ekleyin.

Obsidian'da şöyle görünür:

Obsidian aracılığıyla

5. Kod

Markdown kısayollarıyla satır içi kod parçacıkları, komutlar veya tüm kod blokları oluşturabilirsiniz.

👉 Nasıl işleyiş gösterir

Satır içi kod için, metninizi tek bir ters eğik çizgi [`] ile sarın; bu, kısa komutlar, dosya adları veya cümle içindeki kod terimleri için mükemmeldir.

Çitli kod bloğu için, çoklu satır sonlarını ve girintileri korumak için kodunuzun önüne ve arkasına üçlü ters eğik çizgi (“`) yerleştirin.

Sözdizimi vurgulamayı etkinleştirmek için, açılış ters eğik çizgisinin hemen arkasına dil adını ekleyin (ör. , “`js veya “`python)

Notion, ClickUp Docs ve Google Dokümanlar, markdown girişi yoluyla dile özgü sözdizimi vurgulamayı desteklemez. Üçlü ters eğik çizgi ve dil adı ile markdown'u yapıştırdığınızda, Notion ve ClickUp içeriği kod blokları olarak görüntüler, ancak dil etiketini yok sayar; sözdizimi renklendirme uygulanmaz.

Notion, kod bloğu kullanıcı arayüzündeki açılır menüden programlama dilini manuel olarak seçmenize izin verirken, ClickUp Belge düz tek aralıklı metin görüntüler.

Google Dokümanlar, markdown sözdizimini desteklemez ve üçüncü taraf eklentiler olmadan kodu biçimlemek veya vurgulamak için yerleşik bir yol sunmaz. Buna karşılık, Obsidian Markdown'daki dil etiketlerini destekler ve sözdizimi vurgulamayı doğru şekilde uygular.

Notion'dan bir örnekle bunun nasıl işlediğini görelim:

Notion aracılığıyla

6. Alıntılar, bölücüler ve onay kutuları

Yapı, vurgu ve görev izleme için markdown kısayollarını kullanın.

İşte nasıl göründüğü:

Blok alıntılar:

> Bu bir alıntıdır.

Bölücüler:

—, * veya ___

Onay kutuları (görev liste):

– [ ] Tamamlanmamış Görev

– [x] Tamamlandı Görev

👉 Nasıl işler:

Blok alıntılar için, ilk satırı > ile başlatın ve ardından bir alan bırakın.

Bölücüler için yeni bir satıra üç tire, yıldız işareti veya alt çizgi yazın.

Onay kutuları için tire, alan ve [ ] veya [x] karakterlerini kullanın.

ClickUp belgemizde bu markdown sözdizimini keşfedin:

Markdown kısayolları ile ClickUp Belge'ye blok alıntılar veya onay kutuları ekleyin.

Markdown Kısayollarını Kullanmanın Avantajları

Markdown kısayollarını kullanmak küçük bir verimlilik hilesi gibi gelebilir, ancak etkisi hızla artar, özellikle de tüm gün metinlerle iş yapıyorsanız. Hızlıdırlar, klavye dostudurlar ve ellerinizi biçim araç çubuğundan uzak tutarlar.

İşte bunları kullanma alışkanlığı edinmeniz için beş neden:

Daha hızlı yazın: Yazarken durmadan, tıklamadan veya dikkatinizi dağıtmadan biçim uygulayın.

Temizleme süresini azaltın: Başlangıçtan itibaren doğru biçimlendirin ve yazma sonrası düzeltme oturumunu atlayın.

Değişiklikleri kolayca takip edin: Git veya sürüm kontrol sistemleriyle markdown'u kullanarak düzenlemeleri izleyin ve gerektiğinde geri alın.

Yeniden kullanılabilir ş Akışları oluşturun: Kısayolları tutarlı bir şekilde kullanarak kas hafızası geliştirin ve uzun vadeli verimlilik hilesini oluşturun.

Oryantasyonu basitleştirin: Takım arkadaşlarınızın hızlı bir şekilde alışmasına yardımcı olun — markdown sezgiseldir ve öğrenme eğrisi gerektirmez.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp Belge ve Markdown Biçim

ClickUp, birleşik bir AI çalışma alanı *, biçimlendirmeyi gerçek proje yürütmeyle entegre ederek, iş akışı oluşturmayı kolaylaştırmak için markdown kısayollarını kullanan herkes için daha iyi bir seçim haline getirir.

Yukarıda bahsedilen birkaç örnekte, ClickUp'ın zaten aşina olduğunuz markdown kısayollarıyla nasıl uyumlu çalıştığını gördük. Şimdi, ClickUp'ta markdown kısayollarını bir profesyonel gibi nasıl kullanabileceğinizi ayrıntılı olarak inceleyelim:

ClickUp Docs, yazarken biçimlendirmenize yardımcı olan Slash komutlarını destekler. /h1 yazarak başlık ekleyebilir, /table yazarak tablo başlatabilir veya /divider yazarak belge içinde bölümleri ayırabilirsiniz.

Başlıklar için # veya kalın yazı için gibi markdown sözdizimini daha önce kullandıysanız, kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

Daha da iyisi, sözdizimini ezberlemenize gerek yok. Sadece / yazın, ClickUp afişlerden ve düğmelerden blokları ve görev kontrol listelerini yerleştirmeye kadar her şeyi önerir.

Sürüm notu mu yazıyorsunuz? Sürüm sayısını için /afiş ekleyin.

Kod belgelendiriyor musunuz? Sözdizimi vurgulamalı bir /code blok ekleyin.

Bir kullanım kılavuzu mu hazırlıyorsunuz? /task komutunu kullanarak adımların bir kontrol listesini oluşturun, ardından bunları doğrudan takımınıza atayın.

ClickUp Belgesinde slash komutlarıyla zengin biçim uygulayın

ClickUp'ın markdown uyumlu Belgeleri, projeleriniz, listeleriniz, görevleriniz ve beyaz tahtalarınızla aynı çalışma alanında bulunur. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:

@bahsetme kullanarak herhangi bir göreve veya belgeye satır içi bağlantı ekleyin

Kontrol listesi öğelerini veya yorumları doğrudan ClickUp görevlerine dönüştürün

Proje Görünümlerini (zaman çizelgesi veya pano gibi) belgelerinize yerleştirin

ClickUp Belge'de @mentions ile bilgileri eylem öğelerine dönüştürün

Diyelim ki bir oryantasyon belgesi yazıyorsunuz. Aşağıdaki adımları liste olarak veriyorsunuz: "Şirket e-postasını ayarla", "#introductions kanalına katıl" ve "Yöneticiyle 1:1 görüşme planla".

Çoğu araçta bu, pasif bir kontrol listesi olarak kalır. ClickUp'ta ise her görev eyleme geçirilebilir, atanabilir, önceliklendirilebilir ve izlenebilir.

Belge, görevler ve sohbetler aynı çalışma alanında bulunduğundan, belgenizi okuyan kişi bağlamsal sorular sorabilir, yorum bırakabilir veya bağlantılı göreve atlayabilir. Bağlantılı özellikler, aynı araç içinde bağlam geçişini birden fazla yazılım uygulaması arasında geçiş yapmaktan daha kolay hale getirir.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %61'i, dağınık sistemlerdeki bilgileri güncellemek, aramak ve yönetmek için zaman harcıyor. Bu, iş yükünün yayılması anlamına gelir ve kişisel verimlilik ve organizasyonel verimliliği olumsuz etkiler.

Biçim, genellikle yazmanın gizli vergisidir. Taslağı yazarsınız, ardından 15 dakika boyunca listeleri düzeltir, başlıkları standartlaştırır veya bölümleri yeniden yapılandırırsınız. Güvenilir AI ortağınız ClickUp Brain, bunu kolaylaştırır.

ClickUp Belge içinde Brain, ana hatları oluşturarak, markdown ile yanıtları biçimlendirerek ve yerleşik şablonları kullanarak tutarlı stil uygulamaları yaparak içerik oluşturma otomasyonu gerçekleştirebilir. Sohbet özetinizi biçimlendirilmiş bir proje özetine dönüştürebilir. Ancak, hepsi bu kadar değil.

ClickUp Brain, notlarınızı başlıklara dönüştürür, anahtar noktaları kalın harflerle vurgular ve hatta sonunda otomatik olarak bir görev liste oluşturur. Örneğin, bir müşteri görüşmesini özetlemek istiyorsanız, notlarınıza yapıştır, vurgulayın ve ClickUp Brain'den "Bunu bir proje güncellemesi gibi biçimlendir" isteğinde bulunun.

ClickUp Brain ile basit komutlarla biçimlendirilmiş metinler oluşturun

AI içerik oluşturma aracı, markdown biçimlendirmesiyle tamamlanmış "Hedefler", "Alınan Kararlar" ve "Sonraki Adımlar" gibi temiz başlıklar sunacaktır.

Pazarlamacılar ve yazarlar bu süreçle zaman ve enerji tasarrufu sağlarken, geliştiriciler de değişiklik günlüklerini biçimlendirebilir, ürün yöneticileri özetleri yapılandırabilir ve destek ekipleri SSS belgeleri oluşturabilir.

En iyi yanı ne mi? Kısayollar ve AI ş Akışı aynı kalıyor.

📌 ClickUp Brain, birden fazla LLM'ye erişim sağlar. ChatGPT, Claude veya Gemini'yi içerik oluşturmak için kullanmak istiyorsanız, ClickUp Brain'i kullanırken gerekli büyük dil modeline geçin.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta dokümantasyon için yapay zeka kullanabilirsiniz. ClickUp Brain'den markdown biçimlendirmesini ve şirketinizin yazım stilini kullanarak bir belge şablonu oluşturmasını isteyin. Çalışma alanınızdan öğrenir ve iç wiki veya ürün özellikleri gibi bölümleri otomatik olarak biçimlendirir.

Orta ölçekli bir şirkette yönetici olan Pallav K, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Pano ve wikiler neredeyse her türlü ş Akışı için oluşturulabilir, bu da onları çok esnek kılar. Hem satır içi markdown hem de zengin metin düzenleyici seçenekleri sunan metin düzenleyici, dikkat çekici bir özelliktir. Zaman izleyici de oldukça kullanışlıdır. Hem kullanımı kolay hem de güçlüdür. Paylaşım belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmak sorunsuzdur ve iş arkadaşlarınızın imleçlerini görmenizi sağlar, bu da grup yazımı için harikadır.

Pano ve wikiler neredeyse her türlü ş Akışı için oluşturulabilir, bu da onları çok esnek kılar. Hem satır içi markdown hem de zengin metin düzenleyici seçenekleri sunan metin düzenleyici, dikkat çekici bir özelliktir. Zaman izleyici de oldukça kullanışlıdır. Hem kullanımı kolay hem de güçlüdür. Paylaşılan belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışmak sorunsuzdur ve iş arkadaşlarınızın imleçlerini görmenizi sağlar, bu da grup yazımı için harikadır.

ClickUp, markdown ş akışınız için daha akıllı bir alandır.

Buraya kadar geldiyseniz, yazdıklarınızda hız, yapı ve netliğe zaten değer veriyorsunuz demektir. ClickUp, daha hızlı biçim yapmanıza ve yazdıklarınızı gerçek zamanlı olarak iş ile bağlantıya geçirmenize yardımcı olarak sürecinizi iyileştirir.

Satır içi görev oluşturmadan AI destekli biçimlendirmeye kadar, amaçlı yazan herkes için tasarlanmıştır. Markdown sözdizimi biçimlendirmeyi kolaylaştırır ve ClickUp, belgelerinizi uygulamaya hazır planlara dönüştürür.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bugün özel ş Akışı tasarlayın!