Saatlerce süren manuel işlerden tasarruf etmenizi sağlayacak 10 Excel otomasyon aracı

Excel her yerde karşımıza çıkar. Bütçeleri izleme, modeller oluşturma veya gösterge panelleri ayarlama yapıyorsanız da, bugün bir elektronik tablo açmış olma ihtimaliniz yüksektir. Ancak, değerleri güncellemek, verileri aktarmak veya hücreleri biçimlendirmek gibi tekrar tekrar tamamlanması gereken görevler zaman alıcı olabilir.

Bu nedenle birçok profesyonel, sıkıcı işleri halleden ve manuel çabayı azaltan otomasyon araçlarına yöneliyor.

Bu kılavuzda, zamandan tasarruf etmek ve manuel işleri azaltmak için en kullanışlı Excel otomasyon araçlarından bazılarını ele alacağız.

Araç Anahtar özellikler En uygun *Fiyatlandırma ClickUp Hesap tablosu tabanlı proje yürütmeyi kolaylaştırma Tüm takım boyutları (bireysel, küçük işler, orta ölçekli şirketler, kurumsal) Ücretsiz plan; Kurumlar için özel özelleştirme imkanı Microsoft Power Automate Microsoft uygulamalarında süreç otomasyonu ş Akışlarını otomasyonlayan kurumsal ve Microsoft odaklı kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar. Zapier Uygulama arası Excel otomasyonu Orta boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. SheetFlash Toplu Excel otomasyonu Kod gerektirmeyen toplu otomasyon özelliğine sahip küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4,99 $'dan başlar. Numerous. ai AI destekli Excel otomasyonu Küçük takımlar ve bireyler Özel fiyatlandırma Power Sorgu Manuel iş gücü gerektirmeyen veri temizleme Farklı kaynaklardan gelen verileri birleştiren analistler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli Power BI entegrasyonları aylık 14 $'dan başlar. Uygulamalar için Visual Basic (VBA) Etkileşimli formlar ve özel iletişim kutuları Excel ileri düzey kullanıcıları Excel ile ücretsiz plan mevcuttur; Harici maliyet yoktur UiPath RPA ile uçtan uca Excel otomasyonu Küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar. Microsoft 365 Copilot MS uygulamalarında doğal dil otomasyonu Kurumsal ve ileri düzey kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli Copilot Pro planı mevcuttur Appy Pie Automate Yedeklemeyi ve tetikleyici tabanlı Excel eylemlerini planlayın Küçük ve orta boyutlu takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar.

Karmaşık görevler için doğru Microsoft Excel otomasyon aracını seçmek, ş Akışınıza, takım boyutuna ve görevlerin karmaşıklığına bağlıdır. Excel çalışma kitabındaki manuel süreçleri otomatikleştirmek için bir sonraki aracınızın sahip olması gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Sezgisel arayüzlere, düşük kod seçeneklerine veya sürükle ve bırak otomasyon oluşturuculara sahip araçları arayın.

Görev kapsamı: Aracın, elektronik tablolarınızda çok çeşitli tekrarlayan görevleri (veri içe/dışa aktarma, Aracın, elektronik tablolarınızda çok çeşitli tekrarlayan görevleri (veri içe/dışa aktarma, Excel raporu oluşturma vb.) gerçekleştirebileceğini değerlendirin.

Entegrasyon yetenekleri: Aracın halihazırda kullandığınız mevcut platformlarla entegre olup olmadığını araştırın, böylece tüm yığınınızda Aracın halihazırda kullandığınız mevcut platformlarla entegre olup olmadığını araştırın, böylece tüm yığınınızda Excel ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz.

Ölçeklenebilirlik: İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüyen veri kümelerini, birden fazla kullanıcıyı ve karmaşık mantığı yavaşlatmadan işleyebildiğinden emin olun.

Akıllı özellikler için yapay zeka: Doğruluğu artırmak için veri kalıpları tanıma, otomatik temizleme veya tahmine dayalı analitik gibi Doğruluğu artırmak için veri kalıpları tanıma, otomatik temizleme veya tahmine dayalı analitik gibi yapay zeka Excel araçlarıyla temel otomasyon özelliklerini kontrol edin.

Bu Microsoft Excel otomasyon araçları, sıkıcı elektronik tablo görevlerini ortadan kaldırarak daha hızlı hareket etmenize, doğruluğu korumanıza ve işinize odaklanmanıza yardımcı olur. Hedeflerinize uygun olanı seçin!

ClickUp (Hesap tablosu tabanlı proje yürütmeyi kolaylaştırmak için en iyisi)

ClickUp Tablo Görünümü ile elektronik tablolarınızı görsel veritabanlarına dönüştürün.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir.

Platform, elektronik tablo ağırlıklı ş akışlarını işbirliğine dayalı, otomasyonlu görev sistemlerine dönüştürür.

Nasıl? ClickUp Tablo Görünümü, ek yapı, hesap verebilirlik, otomasyon ve veri çıkarma yetenekleriyle bütçeleri, envanterleri ve zaman çizelgelerini yönetir. Excel'in satırlar ve formüllerle sınırlı kaldığı yerde, ClickUp ilişkisel veritabanları, görev bağlantıları ve güçlü görünümler sunarak takımınızın verileri sadece depolamakla kalmayıp, üzerinde işlem yapmasına yardımcı olur.

Verileriniz yapılandırıldıktan sonra, ClickUp Otomasyonlarını görevleri otomatik olarak atamak, bir kampanya "Lansmana Hazır" durumuna geçtiğinde bildirimleri tetikleyici olarak ayarlayabilir veya görevler tamamlandı olarak işaretlendiğinde Özel Alanı otomatik olarak güncellemek için ayarlayabilirsiniz.

Tekrarlayan ve zaman alan görevlerinizi otomatikleştirmek için 100'den fazla hazır ClickUp Otomasyon şablonunu kullanın.

Diyelim ki bir ürün lansmanını yönetiyorsunuz. Yeni bir görev "Lansman Varlığı" olarak etiketlendiğinde, ClickUp Otomasyonu bunu tasarım takımına atayabilir, üç gün sonra bir son teslim tarihi ayarlayabilir ve paydaşları anında bilgilendirebilir.

Bu iş, ClickUp Tablo Görünümünüzde gerçekleşen her şeyin gerçek zamanlı, görsel ve dinamik bir raporunu sunan ClickUp Gösterge Panellerinde yansıtılır. Excel grafiklerini veya pivot tablolarını manuel olarak dışa aktarmak yerine, görsel olarak bileşenler oluşturabilirsiniz. Bu bileşenler, kampanya performansını, proje tamamlanma oranlarını veya bütçe tüketimini izlemenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Paneli ile performansınızı izlemeyin ve ayrıntılı bilgiler için verileri alın.

Kaç tane müşteri talebinin geciktiğini veya takımınızın her bir kampanyaya ne kadar zaman ayırdığını bilmek ister misiniz? Ekibiniz Tablo Görünümü'nde iş yaparken ve otomasyonunuz arka planda çalışırken otomatik olarak güncellenen bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun.

ClickUp Gösterge Paneli ayarları hakkında bu video izleyin 👇

İşleriniz Excel, CSV, TSV veya JSON dosyalarında ise, Spreadsheet Importer'ı kullanarak verileri ClickUp'a aktarın. Mevcut Listelere veya Alanlara doğrudan içe aktarabilir, takımlar arasında alan eşlemelerini yeniden kullanabilir ve verilerinizi mevcut durumlara, önceliklere ve alt görevlere bağlayabilirsiniz.

Spreadsheet Importer ile Microsoft Excel verilerini ClickUp'a aktarın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Verilerinizi sıralayın, filtreleyin ve gruplandırın, bütçeler, sahipler, son tarihler gibi Özel Alanlar uygulayın ve görevler arasında Bağımlılık İlişkileri oluşturun.

ClickUp Brain'i herhangi bir görevde veya Özel Alanlarda kullanarak otomatik özetler, veri analizi veya proje güncellemelerini tetikleyici olarak kullanın.

1.000'den fazla ClickUp entegrasyonları arasından seçim yapın veya özel webhook'ları kullanarak CRM'ler, takvimler, analizler ve geliştirme platformları gibi araçların senkronizasyonunu gerçekleştirin.

ClickUp Brain içinden ChatGPT, Claude vb. gibi farklı LLM'ler arasında geçiş yapın.

ClickUp sınırları

Çok fazla özellik, yeni kullanıcıları zorlayabilir (ancak ClickUp University , nasıl işlediğini anlamak için rehberli bir süreç sunar).

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta bir yorum şöyle diyor:

Artık işleri izleme için tek bir araç kullanıyoruz. Hepsi bu. Artık iki veya üç araç ve Excel sayfası arasında gidip gelmek yok.

⭐️ Bonus: ClickUp AI Ajanları saatlerce süren manuel işleri nasıl azaltabilir? Manuel veri yönetimi sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. AI Ajanları tekrar eden görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek ş akışınızı daha hızlı ve verimli hale getirir. Veri girişi ve temizlemeyi otomasyon edin: AI ajanları, birden fazla kaynaktan veri içe aktarabilir, doğrulayabilir ve temizleyebilir, böylece manuel çaba ve hataları azaltır.

Anında raporlar oluşturun: Raporları, grafikeleri ve gösterge panellerini gerçek zamanlı olarak oluşturmak ve güncellemek için otomasyon ayarlayın; artık manuel hesaplamalara gerek yok.

Görevleri ve hatırlatıcıları otomatik olarak atayın: Veri değişikliklerine veya son tarihlere göre görev atamalarını veya takip hatırlatıcılarını tetikleyici olarak kullanın.

Verileri özetleyin ve analiz edin: AI'nın büyük veri kümelerini hızlı bir şekilde özetlemesine, eğilimleri vurgulamasına ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayıcısına izin verin.

Bilgileri anında alın ve paylaşım yapın: AI destekli asistanları kullanarak soruları yanıtlayın veya belirli verileri alın; artık sonsuz satırları aramanıza gerek yok. ClickUp içindeki Otomatik Pilot Ajanları, minimum manuel müdahale ile çalışma alanında bilgi akışını sağlar.

2. Microsoft Power Automate (Microsoft uygulamaları arasında süreç otomasyonu için en iyisi)

Microsoft Power Automate aracılığıyla

Power Automate, Microsoft'un düşük kodlu, bulut tabanlı otomasyon platformudur. Bu platform, yoğun BT desteği olmadan masaüstü uygulamaları, bulut hizmetleri ve web siteleri arasında ş akışları tasarlama, oluşturma ve ölçeklendirme olanağı sunar.

Görev ve süreç madenciliği yoluyla otomasyon fırsatlarını belirlemenizi sağlar ve Excel değerleri değiştiğinde eylemleri tetikleyici, onay akışlarını yönetmek veya uygulamalar arasında verilerin senkronizasyonunu sağlamak gibi tekrarlayan işleri kolaylaştırır.

Platforma gelişmiş yapay zeka özellikleri entegre edilmiştir: doğal dil akış oluşturma (Copilot tarafından desteklenir), yapay zeka tarafından önerilen otomasyonlar ve belgeleri, görüntüleri işlemek ve içerik oluşturmak için entegre modeller. Tüm bunlar, otomasyon çabalarınızın güvenli ve etkili bir şekilde ölçeklendirilmesini sağlamak için kurumsal düzeyde yönetişim, güvenlik ve izleme araçlarıyla desteklenir.

Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri

Her otomasyonla ne kadar zaman kazandığınızı tam olarak gösteren yerleşik analiz araçlarıyla ROI'yi izleyin.

Süreç madenciliğini kullanarak Excel tabanlı ş akışlarınızdaki darboğazları belirleyin ve daha yüksek verimlilik için bunları optimize edin.

AI yetenekleri sayesinde, hesap tablosu şablonlarınızdaki veya veri yapılarınızdaki değişikliklere uyum sağlayan, kendi kendini onaran otomasyonlar oluşturun.

Microsoft Power Automate sınırları

Hedef uygulamadaki kullanıcı arayüzündeki küçük bir değişiklik nedeniyle masaüstü akış çalıştırıcı çökebilir.

Hata yönetimi zorlu ve zaman alıcı olabilir

Microsoft Power Automate fiyatlandırması

Ücretsiz

Power Automate Premium: Aylık 15 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Power Automate Süreci: Aylık 150 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Power Automate Barındırılan Süreç: Aylık 215 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Power Automate puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Power Automate hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Power Automate'in en sevdiğim yanı, Outlook, Teams ve SharePoint gibi günlük kullandığım uygulamalar arasında akışları kolayca ayarlayabilmem. Programlama becerisine sahip olmadan işte belge gönderimleri için bir onay akışı oluşturabildim.

🧠 İlginç bilgi: Raporlara göre, çalışanların %90'ından fazlası iş otomasyonu sayesinde verimliliklerinde artış ve stres seviyelerinde azalma yaşadığını belirtiyor.

3. Zapier (Uygulamalar arası Excel otomasyon için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier ile, Excel'i binlerce başka uygulamaya bağlayan otomatik iş akışları olan Zaps oluşturabilirsiniz. Bu Zaps, rutin güncellemelerin, bildirimlerin veya veri aktarımlarının manuel bir çaba gerektirmeden otomatik olarak gerçekleşmesi için tetikleyiciler ve eylemler ayarlamanıza olanak tanır.

Örneğin, Google Form'dan gelen yeni müşteri geri bildirimlerinin Excel sayfanıza anında bir satır eklediği çok adımlı bir ş Akışı oluşturabilirsiniz. Aynı Zap, ilgili hücreleri hesaplanan değerlerle güncelleyebilir ve proje yönetimi hesap tablosu aracınızda bir takip görevini tetikleyici olabilir.

Zapier, birden fazla uygulamayı ve eylemi birbirine bağlayarak takımların verileri sistemler arasında sorunsuz bir şekilde aktarmasına ve kopyala-yapıştır yapmadan elektronik tabloları güncel tutmasına yardımcı olur.

Zapier'in en iyi özellikleri

Zapier'in yerleşik veri dönüştürme araçlarını kullanarak gelen verileri Excel sayfalarınıza ulaşmadan önce temizleyin ve biçimleyin.

Farklı türdeki verileri belirli Excel sayfalarına yönlendirmek için özel kurallara göre koşul mantığı ayarlayın.

Adımlar arasına zaman gecikmeleri ekleyerek eylemlerin ne zaman gerçekleşeceğini kontrol edin

Zapier sınırları

Bir uygulama hatası nedeniyle Zap başarısız olursa hata ayıklama zor olabilir.

Karmaşık ve çok adımlı Zaps oluşturmada öğrenme eğrisi içerir

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $/kullanıcı

Takım: 103,99 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşım yapıyor:

Zapier'in en yararlı ve avantajlı yanı, çok sayıda özelliklere sahip farklı uygulamalar arasında tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirerek manuel işi ortadan kaldırmasıdır.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, iş haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturma gibi işleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

4. SheetFlash (Toplu Excel otomasyonu için en iyisi)

SheetFlash aracılığıyla

SheetFlash, ş akışı otomasyonunu doğrudan elektronik tablonuza getiren, kod gerektirmeyen bir Excel eklentisidir. Karmaşık makroları ve VBA komut dosyalarını görsel kart tabanlı bir sistemle değiştirir; her Eylem Kartı, otomasyon dizisindeki bir adımı temsil eder.

SheetFlash, çok adımlı ş akışlarını insan tarafından okunabilir bir biçimde kaydetmenize ve belgelendirmenize olanak tanır, böylece tekrarlanan görevler şeffaf ve aktarılabilir hale gelir.

Tamamen Excel içinde çalıştığı için, eklenti menüsü üzerinden sorunsuz bir şekilde kurulur ve harici bir kurulum gerektirmez. Karmaşık veri dönüşümlerini hızlandırmak için tasarlanmıştır, böylece normalde saatler sürebilecek görevler dakikalar içinde tamamlandı ve tüm teknik geçmişe sahip kullanıcılar için işlemler kolaylaştırılır.

SheetFlash'ın en iyi özellikleri

Günlük, haftalık veya aylık otomasyonları düzenlemek için Proje oluşturun

AI'yı kullanarak harici verileri alın ve dahili elektronik tablo bilgilerini dönüştürün, araştırma ve işleme süresini azaltın.

Komut dosyası yazmadan mantığı veya görev sırasını değiştirin

SheetFlash sınırları

Ücretsiz plan, kullanıcıların yalnızca bir proje kaydetmesine izin verir.

Ücretsiz sürümde depolama kapasitesi eylem başına 5 MB ile sınırlıdır.

SheetFlash fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Aylık 4,99 $/lisans

Premium: Aylık 8,99 $/lisans

SheetFlash puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar SheetFlash hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazıyor:

…SheetFlash gibi araçlar, herhangi bir kod gerektirmeden çoğu Excel görevini zaten otomatikleştiriyor…

5. Numerous. ai (AI destekli Excel otomasyonu için en iyisi)

Numerous. ai, Excel'in ChatGPT gibi düşünmesini sağlar. Basit =AI() (veya =NUM. AI) fonksiyonuyla üretken yapay zekayı doğrudan Excel ve Google E-Tablolar'a entegre eder.

Hesap tablonuzda metin özetleme, veri temizleme, öğeleri kategorize etme veya kopya oluşturma gibi görevler için ChatGPT'yi kullanabilirsiniz; API, kod veya kurulum gerekmez. Bu araç, bireylerin ve takımların toplu görevleri otomatikleştirmelerine, hesap tablolarını ileri düzey kullanıcılar gibi kullanmalarına ve AI ş akışlarının prototipini verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır.

Numerous.ai'nin en iyi özellikleri

Kampanya içeriğini doğrudan elektronik tablo yazılımınızda oluşturun — bağlam değiştirmeden AdWords anahtar kelimeleri, Facebook reklam yapıları ve SEO içeriği oluşturun.

AI kullanarak dağınık veri girdilerini otomatik olarak temizleyin, saatlerce süren manuel biçim ve standardizasyon işinden kurtulun.

AI prototiplerini test edin ve yapılandırılmış elektronik tablo biçimini kullanarak sonuçları takımınızla paylaşım yapın.

Çok sayıda. ai sınırları

Numerous.ai'deki verimliliğiniz, üçüncü taraf AI uygulamalarının yeterliliğine bağımlıdır.

Numerous. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Çok sayıda. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Numerous.ai hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şöyle diyor:

Bu aracı günlük olarak kullanıyorum ve yoğun işlerimin çoğunu kolayca halletmemi sağladı, böylece önemli işlere odaklanabiliyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %96'sı otomasyonları değiştirmek veya yeniden oluşturmak konusunda zorluk yaşıyor.

6. Power Sorgu (Manuel çalışma gerektirmeyen veri temizleme için en iyisi)

Power Query aracılığıyla

Excel'i açıp dağınık bir CSV dosyasını içe aktardıktan sonra yarım saatini onu temizlemekle geçirdiyseniz, tekrarlayan veri hazırlama işinin ne kadar zahmetli olduğunu bilirsiniz. Power Query bu yükü ortadan kaldırır. Analistlerin, kod gerektirmeden adım adım görsel bir arayüz aracılığıyla birden çok kaynaktan gelen verilere bağlantı kurmasına, bunları dönüştürmesine ve birleştirmesine olanak tanır.

Verileri bir kez şekillendirebilir, filtreleyebilir ve yeniden yapılandırabilir ve bu adımları kaydederek bir dahaki sefere otomatik olarak çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Birden fazla elektronik tabloyu birleştir, veritabanlarından veri çek veya ham dosyaları temiz tablolara dönüştürmek için Power Query, tekrarlayan temizleme işlemlerini tekrarlanabilir bir ş Akışına dönüştürür. İş kullanıcıları için bu, daha az zaman kaybetmek ve daha fazla zaman analiz yapmak anlamına gelir.

Power Query'nin en iyi özellikleri

Power Query'nin hatırladığı ve tekrarladığı basit işaretle ve tıkla işlemleriyle sütunları kaldırın, veri türlerini değiştirin, sütunları bölün veya birleştirin ve verileri sıralayın.

Veritabanı şablonları , CSV dosyaları ve web sayfaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan verileri içe aktarın, ardından tam olarak ihtiyacınız olan şekilde şekillendirin.

Eksik değerleri işleyerek, metinleri bulup değiştirerek, pivot tablolara uygun verileri pivotlamadan ve birden fazla veri kaynağını tek bir temiz veri kümesinde birleştirerek dağınık verileri temizleyin.

Power Query sınırları

İlk kurulum için Power Query arayüzünü ve temel M kod kavramlarını öğrenmeniz gerekir.

Power Sorgu fiyatlandırması

Power Sorgu, Power BI ekosisteminin bir parçasıdır.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Power BI Pro: Aylık 14 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Power BI Premium Kullanıcı Başına: Aylık 24 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Power BI Embedded: Özel fiyatlandırma

Power Query puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (1.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Power Sorgu hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Power Query'nin avantajları vardır. Biraz farklı bir düşünce tarzı gerektirir. Excel'de satır ve sütunlar ve bunların birbirleriyle ilişkisi üzerinde düşünürüz. Power Query'de ise daha çok tablolara ve bunların birbirleriyle ilişkisi üzerinde düşünürüz. Ancak genel bir kural olarak: Excel'i anlayabilenler, Power Query'yi de anlayabilirler.

7. Visual Basic for Applications (VBA) (Excel'i yoğun olarak kullanan kullanıcılar için en iyisi)

Visual Basic for Applications (VBA), Microsoft'un Excel ve diğer Office uygulamaları için yerleşik komut dosyası dilidir. Geliştirici sekmesinden erişilebilen bu dil, tekrarlayan görevlerin otomasyonunu gerçekleştirmenize, elektronik tabloları özel hale getirmenize ve hatta uygulamalar arası ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

VBA, eylemlerinizi tekrar eden makroları kaydedebilir veya iş kurallarınıza uygun tamamen yeni fonksiyonlar oluşturmak için kod yazmanıza olanak tanır. Veri girişi, çalışma kitabının açılması veya sayfa güncellemeleri gibi etkinliklere yanıt verebilir, böylece otomasyonu dinamik ve bağlam farkında hale getirir. Excel'in ötesinde, VBA Word, Outlook ve Access arasında bağlantı kurabilir ve Office paketini uçtan uca otomasyon için programlanabilir bir ortama dönüştürebilir.

Visual Basic for Applications (VBA) en iyi özellikleri

Birden fazla sayfadan veri çekerek, toplamları hesaplayarak ve bunları tutarlı bir şekilde biçimlendirerek otomatik Excel raporları oluşturun.

Veri girişi görevlerini otomasyon sağlamak ve karar verme sürecini kolaylaştırmak için etkileşimli formlar ve özel iletişim kutuları oluşturun.

Excel'in nesne modeline erişerek aralıkları, grafikeleri ve çalışma kitabının davranışını değiştirin.

Visual Basic for Applications (VBA) sınırları

Temel makro kaydı ötesine geçmek istiyorsanız bir öğrenme süreci vardır.

Visual Basic for Applications (VBA) fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Visual Basic for Applications (VBA) derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Visual Basic for Applications (VBA) hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

VBA şu anda Microsoft Office uygulama paketinin tümünü yerel olarak bağlayan ve entegrasyonlar sağlayan tek dildir. Office iş ayarlarında yaygın olarak kullanılmaya devam ettiği sürece VBA da var olmaya devam edecektir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Airtable Alternatifleri ve Rakipleri

8. UiPath (RPA ile uçtan uca Excel otomasyonu için en iyisi)

UiPath aracılığıyla

UiPath, elektronik tablolar üzerindeki karmaşık görevleri gerçekleştirmek için özel olarak geliştirilmiş güçlü bir Excel otomasyon etkinlikleri paketi sunar. Yüzlerce hücreyi güncellemeniz, birden fazla çalışma sayfası üzerindeki verileri yönetmeniz veya çalışma kitapları üzerinde hesaplamalar yapmanız gerekse de, bu önceden oluşturulmuş etkinlikler süreci kolaylaştırır.

Sorunsuz bir Excel eklentisi, hücreleri, tabloları ve aralıkları tıklayarak seçmenize olanak tanır; hücre referanslarını veya formülleri manuel olarak girmenize gerek kalmaz. Bu sıkı entegrasyon, ş Akışlarını oluşturmayı çok daha sezgisel hale getirir ve düşük seviyeli ayrıntıları kodlamadan Excel işlemlerini görsel olarak yapılandırmanıza olanak tanır.

UiPath'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak etkinliklerini kullanarak görsel Excel ş akışları oluşturun

UiPath Studio'da görsel otomasyonlar oluşturun

AI'yı kullanarak belgeleri sınıflandırın ve yapılandırılmış verileri çıkarın

UiPath sınırları

Barkod tarama özelliği yoktur

Stüdyo, daha büyük veya karmaşık ş akışlarında gecikme yaşayabilir.

UiPath fiyatlandırması

Temel: Aylık 25 $/kullanıcı

Standart: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle yazıyor:

UiPath'in hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için erişilebilir, sezgisel bir arayüzle otomasyonu basitleştirmesini çok beğeniyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %78'i halihazırda en az bir iş fonksiyonunda yapay zeka kullanıyor.

9. Microsoft 365 Copilot (MS uygulamalarında doğal dil otomasyonu için en iyisi)

Microsoft 365 Copilot aracılığıyla

Excel'e "Son çeyrekteki gelir eğilimlerini özetle" dediğinizde, anında grafikler, içgörüler ve öneriler alırsınız. Microsoft 365 Copilot bunu mümkün kılar.

Excel, Word, Outlook ve Teams dahil olmak üzere Microsoft 365 uygulamalarına doğrudan entegre edilen Copilot, doğal dil komutlarını kullanarak bağlam içinde veri oluşturur, analiz eder ve görselleştirir. Excel'de sadece formüller veya grafikler oluşturmakla kalmaz, anahtar etkenleri vurgular, aykırı değerleri belirler ve gerçek iş verilerinize dayalı senaryolar önerir.

Copilot, kuruluşunuzun belgeleri, e-postaları, takvimleri, sohbetleri ve elektronik tablolarına dayalı olduğu için genel çıktılar yerine bağlamsal yanıtlar sağlar. Sonuç, daha doğal bir düşünme, analiz etme ve iş yapma şekli olup, ham verilerden içgörülere her zamankinden daha hızlı geçmenize yardımcı olur.

Microsoft 365 Copilot'un en iyi özellikleri

Son toplantılardan, e-postalardan veya sohbetlerden ilgili içeriği alın

Verilerinizle ilgili sorular sorun ve bağlamsal yanıtlar alın

Doğal dili Excel eylemlerine dönüştürün — artık menülerde arama yapmanıza veya karmaşık formülleri hatırlamanıza gerek yok.

Anlık içgörüler ve görselleştirmelerle veri analizi konusunda yardım alın

Microsoft 365 Copilot sınırları

Yalnızca Microsoft'un bulutunda depolanan Excel dosyalarıyla iş yapar.

Bazen alakasız öneriler sağlayabilir

Microsoft 365 Copilot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Aylık 20 $/kullanıcı

Microsoft 365 Copilot puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (80+ değerlendirme)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft 365 Copilot hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle paylaşım yapıyor:

Bana göre Copilot, Excel'de en çok yardımcı olan araç. Verileri nasıl görselleştireceğimi düşünmeme gerek kalmaması bile harika.

10. Appy Pie Automate (Excel'de yedeklemeleri planlamak için en iyisi)

Appy Pie Automate aracılığıyla

Satış verilerine göre envanter sayfalarını güncellemeniz mi gerekiyor?

Appy Pie Automate, Excel'i e-ticaret platformları, CRM'ler veya pazarlama araçları gibi favori uygulamalarınızla kod yapmadan kolayca bağlantıya geçirmenizi sağlar.

Yeni bir etkinlik meydana geldiğinde (örneğin bir satış veya yeni bir kişi), Excel tablolardaki satırları otomatik olarak ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz. Bu, manuel kopyalama, yapıştır veya formül aktarımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve takımınızın tekrarlayan görevler yerine içgörülere odaklanmasını sağlar.

Appy Pie Automate'in en iyi özellikleri

Belirli koşullar karşılandığında Excel dosyalarını güncellemek için zamana dayalı veya etkinlik tetikleyici eylemler ayarlayın.

Veri kaybını önlemek için önemli Excel dosyalarının otomatik yedeklemelerini planlayın.

Daha önce hiç otomasyon yapmamış olsanız bile doğal hissettiren, görsel ve kod gerektirmeyen bir arayüz kullanarak özel Excel ş Akışları oluşturun.

Appy Pie Automate sınırları

Excel otomasyonlarınız ne kadar karmaşık hale gelirse, ihtiyacınız olan fiyatlandırma seviyesi de o kadar yüksek olur.

Appy Pie Automate fiyatlandırması

Standart: Aylık 12 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 30 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İşletme: Aylık 80 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Appy Pie Automate puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.380'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.390+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Appy Pie Automate hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle yazıyor:

Kod yazmayı bilmeseniz bile, çok fazla zaman harcamadan planladığınız ürünü kendi başınıza oluşturabilirsiniz. Kod yazmayı ve ayrıntıları öğrenmek için büyük çaba sarf etmenize gerek yok. Bire bir yardım alabilir ve takıldığınızda sorunları çözebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Satış elemanlarının %41'i, AI'nın kuruluşlarına tam olarak entegre edilmesinin benzeri görülmemiş bir büyümeyi teşvik edeceğini düşünüyor.

ClickUp ile Microsoft Excel otomasyonunun ötesine geçin

Excel görevlerini otomasyonlaştırmak zaman kazandırır, ancak genellikle önemli ölçüde manuel çaba gerektirir ve bağlantısız dosyalar, sınırlı işbirliği ve manuel denetimle uğraşmanıza neden olur. Takımınız büyüyor veya iş süreçleriniz daha karmaşık hale geliyorsa, entegre bir platforma geçmeyi düşünün.

ClickUp ile verilerinizi Tablo Görünümü ile yönetebilir, 100'den fazla Otomasyon ile yoğun iş yükünü ortadan kaldırabilir, gerçek zamanlı Gösterge Panelleri oluşturabilir ve mevcut Excel sayfalarınızı dakikalar içinde içe aktarabilirsiniz.

Otomasyon deneyiminizi yükseltmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve elektronik tablo karmaşasından kurtulun!