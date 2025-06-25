Perplexity AI'yı WhatsApp'ta Görüntü Oluşturmak İçin Nasıl Kullanılır?

Buradaysanız, muhtemelen Perplexity'yi duymuş, hatta kullanmış ve beğenmişsinizdir... Tıpkı heyecanını zorlukla gizleyen bu Reddit kullanıcısı gibi.

Bugün WhatsApp'ta Perplexity'yi denedim – harika! Hızlı cevaplar, en son bilgiler, özetler, hepsi sohbet yoluyla.

Perplexity'yi bugün WhatsApp'ta denedim – harika! Hızlı cevaplar, en son bilgiler, özetler, hepsi sohbet yoluyla.

Çoğu kişi için, yüzlerce arama sonucunu manuel olarak incelemek zorunda kalmadan bilgileri doğrulamak ve gerçekliğini kontrol etmek için vazgeçilmez bir araçtır.

Perplexity AI tek başına da oldukça güçlü olmakla birlikte, WhatsApp'ta kullanıldığında da birçok fırsat sunar.

WhatsApp'ın ileri düzey kullanıcıları, özellikle de pazarlamacılar için, bu, etkileşimi artırmanın pratik bir yolu haline gelir.

WhatsApp'ın %98'lik açılma oranıyla, WhatsApp botu aracılığıyla AI tarafından oluşturulan görseller veya kısa cevaplar göndermek, minimum çabayla daha yüksek getiriler sağlayabilir. Bu, görsel içerik oluşturmak, hızlı soruları yanıtlamak ve eyleme geçiren görseller oluşturmak için etkili bir yöntemdir.

Bu makalede, sistemi ayarlamaktan ilk mesajınızı göndermeye kadar, Perplexity AI'yı WhatsApp'ta görüntü oluşturmak için nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.

Perplexity AI nedir ve WhatsApp kullanıcıları neden kullanıyor?

Perplexity AI, bir sohbet robotunun basitliğini bir arama motorunun derinliğiyle birleştiren, yapay zeka destekli bir arama asistanıdır. Gerçek zamanlı veriler ve kaynak alıntılarla desteklenen karmaşık sorulara hızlı, konuşma tarzında yanıtlar verir.

Artık doğrudan WhatsApp'ta çalıştığı için, kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yapmadan aynı güçlü desteği alabilirler.

Bu özelliği, müşteri sohbetlerini yönetmek, görsel içerik oluşturmak veya verileri hızlı bir şekilde doğrulamak gibi birçok görev için WhatsApp konuşmalarınızda kullanabilirsiniz.

İşte WhatsApp'ta Perplexity'ye sorulan sorulardan birkaç örnek: 📌 "En son iPhone incelemelerinin özetini göster" 📚 "Bu paragrafı Fransızca'ya çevir" 🚀 "Suluboya tarzında bir roket fırlatma görüntüsü oluşturun"

Sekmeler arasında arama yapmak veya bağlantıları kopyalamak yerine, Perplexity size sohbet ettiğiniz yerde yanıtı verir.

Perplexity AI'yı diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır:

Kullanıcıların bilgileri doğrulayabilmesi için görünür alıntılarla doğrulanmış yanıtlar

Web'den gerçek zamanlı veriler , bilgilerinizi güncel tutar

Görsel veya metin tabanlı girdiler için görüntü oluşturma, kod oluşturma ve çok modlu destek (Pro plan ile)

Karmaşık makaleler, uzun belgeler ve dağınık notlar için özetleme

Aynı yeni sohbet içinde kesintisiz takip , deneyiminizi doğal hissettirir

Proje organizasyonu ve analitiği ilginç içgörüler ortaya çıkarmak için

WhatsApp'ta AI ile oluşturulmuş resimleri neden kullanmalısınız?

Forever Liss, alışveriş sepetini terk eden müşterilere multimedya mesajlar göndermeye başladığında, sepet geri kazanım oranları %24,6 arttı. Marka, chatbot otomasyonunu WhatsApp görüntüleri, eğlenceli bilgiler ve ürün bağlantıları ile birleştirerek alışverişi daha hızlı ve daha ilgi çekici hale getirdi.

Bu vaka çalışması, WhatsApp'ta pazarlama için medya odaklı mesajlaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Müşteriler görsel uyarıları daha iyi yanıtlar, özellikle de doğrudan WhatsApp sohbeti ve otomasyon ile birlikte kullanıldığında.

Tek başına çalışan girişimciler, tasarımcılar ve küçük takımlar için bu görselleri manuel olarak oluşturmak her zaman mümkün değildir. Perplexity AI gibi AI sanat oluşturucular, özel ve markanıza uygun görselleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve kampanyalarınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.

WhatsApp'ta Perplexity AI ile kullanıcılar kolayca şunları oluşturabilir:

🤩 Katalog paylaşımı için ürün özellikleri

📝 Eğitim veya öğretim içeriği için bilgilendirici görseller

💬 Alıntı kartları veya duyuru afişleri

⏰ Etkinlik hatırlatıcıları veya sınırlı süreli teklifler

🎨 Basit sorgulara veya SSS'lere görsel yanıtlar

💡 Profesyonel İpucu: Markanızın benzerlikler içinde öne çıkması için uğraşıyor musunuz? Şirketinizi Öne Çıkaracak Grafik Tasarım Trendleri, ısı haritalama ve deneysel tipografi gibi trendleri gerçek marka varlıklarına nasıl dönüştürebileceğinizi gösterir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumundaki fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi AI destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. İşiniz için fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan her şeyi içeren uygulama!

Perplexity AI'yı WhatsApp'ta Görüntü Oluşturmak İçin Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ta Perplexity AI'yı kullanmaya başlamak, indirilecek ekstra uygulama veya zahmetli oturum açma işlemleri olmadığı için son derece basittir. Sosyal medya AI aracınızı kurmak için şu adımları izleyin:

Adım 1: WhatsApp'ta Perplexity AI'yı ayarlayın

Başlamak bir dakikadan az sürer:

Resmi Perplexity sayısını kaydedin: +1 (833) 436-3285

Veya WhatsApp'ta Perplexity'yi doğrudan açmak için buraya tıklayın: wa.me/18334363285

WhatsApp'ı açın ve listenizden kişiyi bulun

Yeni bir sohbet başlatın ve ilk mesajınızı gönderin

Perplexity hesabı, şifre veya ek uygulamalara ihtiyacınız yoktur. Tek ihtiyacınız olan aktif bir internet bağlantısı ve WhatsApp'tır.

📖 Ayrıca okuyun: En Güvenli Mesajlaşma Uygulamaları

Adım 2: WhatsApp'ta Perplexity AI ile görseller oluşturun

Perplexity ile WhatsApp sohbetiniz kurulduktan sonra, doğrudan görüntü oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Görüntü oluşturmak için, istediğinizi açıklayan bir komut gönderin. Perplexity doğal dili anlar, bu nedenle teknik jargon kullanmanıza gerek yoktur. İşte deneyebileceğiniz bazı örnekler:

"Uzay kaskı takmış bir kedi görüntüsü oluşturun"

"Uçan arabaların olduğu futuristik bir şehir görüntüsü oluşturun"

"Gün batımında rahat bir dağ kulübesinin resmini yap"

"Ahşap bir masanın üzerinde el yazısı notların bulunduğu bir defter görüntüsü oluşturun"

"Fenerlerle aydınlatılmış gece plaj partisi görüntüsü oluşturun"

Bu AI tarafından oluşturulan görüntüler, WhatsApp bot konuşmalarınıza anında gönderilir. Bunları içerik takviminizde, sunumlarınızda, ürün maketlerinde ve hatta kişisel yaratıcı projelerinizde kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: WhatsApp'taki Perplexity AI, tek bir sohbet içinde kısa ve doğru cevaplar verebilir, hızlı araştırmalara yardımcı olabilir ve günlük sorunları çözebilir. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan gerçekleri kontrol edebilir, konuları özetleyebilir veya adım adım rehberlik alabilirsiniz.

WhatsApp'ta Perplexity ile daha iyi görüntü oluşturmak için ipuçları

WhatsApp'ta Perplexity AI'nın görüntü oluşturma özelliğinden en iyi şekilde yararlanmak mı istiyorsunuz? Daha iyi komutlar oluşturmanıza ve daha alakalı sonuçlar almanıza yardımcı olacak birkaç ipucu:

Stil veya ayar ipuçları ekleyin : "Suluboya", "minimalist" veya "piksel sanat" gibi stiller isteyin Örnek : "Retro filtrelerle pastel tonlarda bir plaj görüntüsü oluşturun"

Örnek: "Retro filtreler kullanarak pastel tonlarda bir plaj görüntüsü oluşturun"

Örnek: "Retro filtreler kullanarak pastel tonlarda bir plaj görüntüsü oluşturun"

Takip soruları kullanın

İlk görüntü tam olarak istediğiniz gibi değilse, aynı WhatsApp sohbetinde "daha renkli yap" veya "gün batımı arka planı ekle" diyerek görüntüyü iyileştirebilirsiniz

Birden fazla seçenek isteyin

"gece neon ışıklı bir şehir caddesinin üç farklı sürümünü oluştur" diyerek farklı varyasyonlar elde edebilirsiniz. Ancak Perplexity'nin komutunuza yanıt olarak bir seferde yalnızca bir görüntü gönderebileceğini unutmayın

Biçim veya amacı belirtin

AI asistanının ihtiyacınız olan düzeni daha iyi anlayabilmesi için bunun bir sosyal medya gönderisi, slayt veya WhatsApp durumu için olduğunu belirtin

🧠 Biliyor muydunuz? 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla WhatsApp, küresel mesajlaşmada hakim konumdadır, ancak her şey metin mesajlaşmak kadar kolay değildir. WhatsApp'ı kullanmanın hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Bunların farkında olmak, daha akıllı sohbet etmenize (veya gerekirse başka bir uygulamaya geçmenize) yardımcı olacaktır.

📖 Ayrıca okuyun: İş için en iyi WhatsApp alternatifleri

WhatsApp'ta Görüntüler için Perplexity AI Kullanmanın Sınırlamaları

WhatsApp'ın içinde Perplexity AI ile görüntü oluşturmak heyecan verici, ancak bazı sınırlamalar sizi yavaşlatabilir.

WhatsApp'ın karakter sınırı, komut istemlerini veya yanıtları kısaltabilir, bu da bazen görüntü isteğinizin ayrıntılarını veya netliğini etkileyebilir

Perplexity grafikler, infografikler veya katmanlı görsel öğeler oluşturamaz, bu nedenle tek karelik, bağımsız görüntülerle sınırlıdır

Net bir stil veya konu girişi olmadan, görüntüler genel veya yaratıcı çeşitlilikten yoksun görünebilir

Çözünürlük , görüntü boyutu veya dosya biçimini kontrol edemezsiniz, bu da tasarım projelerinde görüntüleri kullanma şeklinizi sınırlayabilir

Perplexity, özel veritabanları yerine genel web kaynaklarına dayandığından, niş veya teknik sorgularda görüntü doğruluğu düşebilir

📖 Ayrıca Okuyun: Yaratıcı Takımlar için En İyi ve Ücretsiz Grafik Tasarım Şablonları

ClickUp'ı kullanarak AI görüntü projelerinizi kolaylaştırın

Birbirinden bağımsız araçlar ivmeyi öldürür.

Takımınızın yaratıcı fikirleri bir araçta, geri bildirimler başka bir araçta ve görevler ise başka bir araçta yer aldığında, projeler durur, bağlamı takip edemez hale gelirsiniz, son teslim tarihleri ertelenir ve işbirliği proaktif olmaktan çıkıp reaktif hale gelir.

WhatsApp'ta Perplexity AI'yı görüntü oluşturmak için kullanıyorsanız, ancak komutları Google Dokümanlar'da saklıyor ve geri bildirimleri e-posta yoluyla topluyorsanız, takımınız senkronizasyonu sağlamak için uğraşacaktır.

ClickUp, tüm bunları tek bir yerde bir araya getirerek, AI destekli tasarım ve pazarlama iş akışlarınızı düzenli, işbirliğine dayalı ve hızlı hale getirir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Brain ile beyin fırtınası yapın, görüntüler oluşturun ve paylaşın

ClickUp Beyaz Tahta ile başlayın. Bir ürün lansmanı için görseller planladığınızı varsayalım. Takımınızla birlikte birkaç fikir taslağı hazırlayın, ilham verici bazı görseller ekleyin ve ardından ClickUp Brain için aşağıdaki komutu yazın:

"Geceleyin parlayan şehir silüetinin üzerinde uçan bir akıllı saat görüntüsü oluşturun."

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile saniyeler içinde görseller oluşturun ve tüm yaratıcı süreçlerinizi devam ettirin

ClickUp Brain sadece görüntü oluşturmakla kalmaz. Belgelerinize, görevlerinize ve iletişiminize bağlanarak, çalışma alanı verilerinize dayalı sorular sormanıza olanak tanır, örneğin "Ana sayfa görsellerimizin durumu nedir?" veya "Bu haftanın incelemesinden gelen tüm görüntü geri bildirimlerini özetle. "

ClickUp Brain'i bugün kullanmaya başlayın ClickUp Brain'i kullanarak AI görüntü oluşturma sürecinizi tek bir uygulamada iş akışlarınıza bağlayın

Kampanyanız için ClickUp Brain'i fikir aşamasından uygulamaya kadar nasıl kullanabileceğinizi anlatan kısa bir video:

Oluşturulan görüntüleri daha ayrıntılı olarak tartışmak ister misiniz? Fikir panonuzun yanında ClickUp Sohbet'i açın.

Siz ve tasarımcınız görüntüyü anında inceleyebilir, yorumlar yoluyla geri bildirim sağlayabilir ve hatta bu yorumları atanabilir görevlere dönüştürebilirsiniz. WhatsApp'ta Perplexity AI'yı kullanmak kadar basit, ancak tüm yaratıcı ş Akışı bu uygulamanın içinde.

Oluşturulan görüntüler hakkında geri bildirim sağlayın ve Clickup Sohbet aracılığıyla bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

📖 Ayrıca okuyun: AI Görüntüler Oluşturmak için Dall-E Alternatifleri

ClickUp Görevleri ile AI Görüntülerini proje akışına dahil edin

ClickUp Görevleri kullanarak Özel Durumlar, son tarihler ve atanan kişilerle her görüntü varlığını taslaktan son sürüme kadar izleyin

Perplexity AI ile görüntünüzü oluşturduktan sonra, kusursuz tasarım projesi yönetimi için ClickUp'ta ilgili göreve yüklemeniz yeterlidir.

Bir blog yazısı için üç sosyal medya grafiği oluşturduğunuzu varsayalım. Her bir görüntüyü göreve bırakın, metin yazarınızı başlıkları incelemesi için etiketleyin ve yayınlama için son teslim tarihini ayarlayın.

Geri bildirim geldiğinde, yorumlar görüntüyle bağlantılı kalır.

ClickUp Görevleri ile karışıklık, yineleme ve "Hangi sürümü kullanıyoruz?" gibi sorular ortadan kalkar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın yerleşik prova araçlarını kullanarak resimlere, videolara ve PDF'lere açıklama ekleyebilir ve bunlar üzerinde eşzamansız olarak çalışabilirsiniz. İstenen varlığı ilgili ClickUp Görevine bir yorum olarak ekleyin. Varlığı açın ve sağ üstteki Yorum Ekle'ye tıklayın. Görsel varlığın gerekli yerlerine tıklayarak Atanmış Yorumlar'ı bırakın!

ClickUp'ta Proofing özelliğini kullanarak görüntü, video ve PDF gibi multimedya dosyalarına açıklama ekleyin ve işbirliğini geliştirin

📖 Ayrıca okuyun: Bilmeniz Gereken WhatsApp Hileleri

ClickUp AI Ajanları ile işinize tutarlılık kazandırın

AI görüntü projeleriniz büyüdükçe, tutarlılık ihtiyacı da artar. İşte burada ClickUp Otomatik Pilot Ajanları devreye girer ve iş akışınızı geliştirmek için premium özellikler sunar.

ClickUp çalışma alanınızdaki karmaşık iş akışlarını yönetmek için özel AI Otomatik Pilot Ajanları oluşturun

Bu AI destekli ajanlar çalışma alanınızda çalışır ve tetikleyicilere göre akıllı eylemler gerçekleştirir. 📌 Örneğin:

Birisi Perplexity tarafından oluşturulan bir görüntüyü bir göreve yüklediğinde, Otomatik Pilot Ajan görevi otomatik olarak "İncelemeye Hazır" olarak etiketleyebilir ve yaratıcı liderine atayabilir

Takım üyeleri bir sohbet konusuna yorum bıraktıktan sonra, temsilci geri bildirimleri özetleyebilir ve görüntü görevinin içinde bir kontrol listesi olarak kaydedebilir

Yeni bir AI sanat komut dosyası oluşturduğunuzda, bu dosya otomatik olarak ilgili kampanya klasörüne bağlanabilir ve işbirliği yaptığınız kişilerle paylaşılabilir

👀 Eğlenceli Bilgi: İlk bilgisayar tarafından oluşturulan görüntü 1963 yılında ortaya çıktı. Bu görüntü, bilgisayar grafiklerinin öncüsü Ivan Sutherland tarafından modern tasarım araçlarının atası olan Sketchpad kullanılarak oluşturulmuş basit bir el modeliydi.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak AI komutlarınızı saklayın ve yeniden kullanın

AI komutlarınızı ClickUp'ta yeniden kullanmak için kaydedin

Harika görüntü istemlerinin WhatsApp geçmişinizde kaybolmasına izin vermek yerine, bunları paylaşılan bir ClickUp Belgesine kaydedin.

En iyi görüntü komutlarınızı veya yaratıcı özetlerinizi ClickUp Belgeleri ile canlı işbirliği içinde kaydedin, düzenleyin ve paylaşın

Örneğin, kampanyanızda "uzaktan çalışan takımların düz tasarım ikonları" gibi tutarlı bir görsel stil kullanılıyorsa, takımınızın istediği zaman kullanabileceği bir komut kütüphanesi oluşturabilirsiniz.

Hatta bir görev bile atayabilirsiniz: "Geçen yılın prompt'ını kullanarak tatil promosyon görüntüsünü güncelle, ancak bu yılın markasını kullan."

👀 Eğlenceli Bilgi: ClickUp Brain'de tek tek veya gizli komutları kendiniz için kaydedebilir (ve yeniden kullanabilirsiniz). Kaydedilmiş komutlara gidin ve Komut ekle'ye tıklayın. Ardından talimatlarınızı yazın ve gizli hale getirin.

📖 Ayrıca okuyun: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri ve rakipleri

Şaşırdınız mı? ClickUp ile artık şaşırmayacaksınız

Görsel içerik oluşturmak artık tasarım araçları arasında geçiş yapmak, uzun e-posta zincirleri veya yavaş geri bildirim döngüleri gerektirmiyor. WhatsApp'ta Perplexity AI ile, sadece bir mesaj göndererek dikkat çeken görüntüler oluşturabilirsiniz.

Ancak harika görüntüler sadece başlangıç. ClickUp, AI tarafından oluşturulan görsellerinizi gerçek sonuçlara dönüştürür. ClickUp Brain, Beyaz Tahta, AI Ajanları ve Belgeler gibi özelliklerle, komutlarınızı merkezileştirebilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve konseptten lansmana kadar herkesin uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Yaratıcı sürecinizi başlangıçtan yayınlamaya kadar kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun!