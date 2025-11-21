2025'te Konuşma-Metin Dönüştürme için En İyi 11 Speak AI Alternatifi

Speak AI ile sınırlara takılmaktan bıktınız mı? Transkriptiniz konuşmanın ortasında kesiliyor veya basit bir eylem öğesi atamak için uygulamalar arasında anahtar kullanmak zorunda kalıyorsunuz.

Zaman tasarrufu sağlamak için başlayan bir şey, kaçırılan bağlamlar, dağınık ş akışları ve yeterince işlevsel olmayan özellikler nedeniyle daha fazla iş yükü yaratabilir. Günlük ş akışınıza uygun bir çözüm arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Doğruluk, maliyet ve entegrasyonları göz önünde bulundurarak, temel transkripsiyonun ötesine geçen 11 Speak AI alternatifini bir araya getirdik.

Hadi başlayalım! 💪

Neden Speak AI Alternatifi Tercih Etmelisiniz?

Speak AI temel özellikleri kapsıyor ancak toplantılarınızı eyleme geçirilebilir ş akışlarına dönüştürme konusunda yetersiz kalıyor.

Speak AI alternatifini denemeyi düşünebileceğiniz nedenler şunlardır. 💁

Sınırlı transkripsiyon yetenekleri: Konuşmalardan otomatik görev veya eylem öğesi oluşturma özelliği yoktur.

Derin entegrasyonlar yok: Araç, proje yönetimi veya takım işbirliği uygulamalarıyla doğrudan bağlantı kurmaz.

Sınırlı arama yetenekleri: Transkriptler, birden fazla toplantı veya görüşmede aranamaz.

Otomatik ses klibi transkripsiyonu yok: Sesli mesajlar transkripsiyona tabi tutulmaz veya ilgili görevler/yorumlarla bağlantılandırılmaz.

Parçalı ş Akışı kurulum: AI dil aracı, notlar, görevler ve iletişim için birden fazla ayrı araç gerektirir.

Akıllı özetler yok: AI tarafından oluşturulan gerçek zamanlı toplantı özetleri veya anahtar noktaların çıkarılması yok

Speak AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte tüm Speak AI alternatiflerini karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Transkripsiyonlar ve proje yönetimi ş AkışlarıEkip büyüklüğü: Bireyler, küçük ekipler ve kurumsal operasyonlar dahil olmak üzere her boyutlardaki takımlar AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri, bağlamsal içgörüler için ClickUp Brain, işbirliğine dayalı düzenleme için entegre Docs, ClickUp görevleri ile sorunsuz görev entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel plan seçenekleri mevcuttur. Descript Yerleşik transkripsiyon özelliğine sahip video ve podcast içeriği Takım boyutu: İçerik oluşturucular ve podcast yayıncıları Ses klonlama, ekran kaydetme, çok kanallı düzenleme, dolgu kelimelerinin kaldırılması, podcast ve video için yayınlama araçları için Overdub Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla (Hobi amaçlı) Otter. ai Canlı toplantı transkripsiyonları, otomasyon özetler ve takvime bağlı not almaTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli işler Gerçek zamanlı transkripsiyon, AI not alma , Otter AI Chat kullanarak sorgu transkriptleri ve Zoom, Teams ve Google Meet ile entegrasyonlar. Ücretsiz plan mevcuttur; Kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlayan fiyatlarla (Pro) Rev Hukuki, akademik ve profesyonel belgelerde insan tarafından doğrulanmış transkriptler Takım boyutu: Kurumsal ve hukuk firmaları İnsan ve AI transkripsiyonu, otomatik zaman damgaları ve konuşmacı etiketleri, kurumsal kullanım için düzenlenebilir transkriptler Ücretsiz seviye mevcut değildir; Aylık 15 $'dan başlar (Temel) Duolingo Sesle çalışan, oyunlaştırılmış dersler aracılığıyla yeni diller öğrenin Takım boyutu: Bireysel dil öğrenenler Roleplay gibi konuşma tabanlı AI destekli araçlar, Practice Hub aracılığıyla hata gözden geçirme ve kolay kavram anlama gibi yeni dil özellikleri. 67,89 $/yıl'dan başlayan fiyatlarla (İş Planı) Sonix Çeviri ve konuşmacı etiketleme ile hızlı, çok dilli transkripsiyon Takım boyutu: Orta ölçekli şirketler 40'tan fazla dilde ses transkripsiyonu ve çeviri, AI araçlarıyla metin analizi, yüksek doğrulukta altyazı ve ayrıntılı transkript oluşturma Özel fiyatlandırma Google Bulut Speech-to-Text Entegre ölçeklenebilir transkripsiyon Takım boyutu: Kurumsal ve geliştiriciler Birden fazla dilde ve kullanıcı etkileşimlerinde gerçek zamanlı konuşma tanıma, konuşmacı günlüğü, doğruluk için kelime düzeyinde zaman damgaları, API entegrasyonu 0,024 $/dakika'dan başlayan fiyatlarla Fısıldayın Araştırma için açık kaynaklı, özelleştirilebilir transkripsiyon AI modelleriTakım boyutu: Araştırmacılar ve geliştiriciler Çok dilli ASR için açık kaynaklı model, gizlilik için çevrimdışı dosya işleme, çeşitli aksanları ve arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde işleme Ücretsiz plan mevcuttur Verbit Eğitim, hukuk ve kurumsal ayarlarda ADA uyumlu transkripsiyon ve altyazı Takım boyutu: Kuruluşlar ve eğitim kurumları İnsan tarafından yapılan düzenleme ile AI transkripsiyonu, alana özgü doğruluk, eğitim ve hukuk sektörleri için gerçek zamanlı altyazı Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla (Self servis) Amazon Polly Sesli uygulamalar, IVR sistemleri ve öğrenme araçları için metni gerçekçi konuşmaya dönüştürün Takım boyutu: Geliştiriciler ve kurumsal Gerçekçi çıktı, SSML ile ton ve perde özel, gerçek zamanlı ses akışı ile metinden sese dönüştürme Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla (Standart Sesler) Assembly AI Konu algılama ve duygu analizi özellikli uygulama geliştirme Takım boyutu: Geliştiriciler ve kurumsal Konuşmacı algılama, duygu analizi ve hassas verilerin redaksiyonu ile konuşma transkripsiyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Kullanılacak En İyi Speak AI Alternatifleri

Speak AI'ya kıyasla daha fazla kontrol ve daha iyi işbirliği sunan en iyi AI dil öğrenme uygulamaları burada. 🎯

ClickUp (Transkripsiyon ve proje yönetimi ş akışları için en iyisi)

Şimdi deneyin ClickUp'ın AI'sı ile sesli notları, video klipleri, toplantı notlarını ve daha fazlasını transkribe edin.

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, AI not alma, hızlı transkripsiyon, bağlamsal otomasyon ve dinamik dokümantasyonu tek bir çalışma alanında birleştiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak bu sorunu çözüyor.

ClickUp Brain ile içgörüleri daha hızlı bulun

Tüm notlarınız, tartışmalarınız ve konularınız ClickUp Çalışma Alanı'nda AI aracılığıyla aranabilir.

ClickUp Brain ile toplantı verilerini çalışma alanınızın geri kalanına entegre edebilirsiniz.

Geçen ayki müşteri görüşmelerinin özetini veya içerik boru hattınızda bekleyen işleri sorun. Gerçek belgeler, görevler ve notlara dayalı değerli bilgiler çıkarır; platformlar arasında geçiş yapmanıza veya klasörleri araştırmanıza gerek yoktur.

Çok sayıda ses verisini yöneten takımlar için ClickUp Brain, önceliklendirme, düzenleme ve takip etme konusunda yardımcı olur.

Çalışma alanınızı tarar ve gecikmiş işler veya eksik bağımlılıklar gibi dikkat edilmesi gereken alanları vurgular. Tek yapmanız gereken sormak, doğal dil işleme yetenekleri sizi anlayacaktır.

Ayrıca, ClickUp çalışma alanında kaydettiğiniz tüm ses kayıtları veya video klipler anında transkripsiyonlanır ve ClickUp Brain tarafından aranabilir hale getirilir!

ClickUp AI Notetaker ile bir daha hiçbir eylem öğesini kaçırmayın.

İlk sırada, Zoom, Google Meet veya Teams görüşmelerinize otomatik olarak katılarak tartışmayı gerçek zamanlı olarak kaydeden ve metne dönüştüren ClickUp AI Notetaker yer alıyor. Ancak hepsi bu kadar değil; aynı zamanda anahtar eylem öğelerini belirleyerek bunları ClickUp görevlerine dönüştürüyor ve bunları son teslim tarihi ve ilgili bağlamlarıyla doğru kişilere atıyor.

Diyelim ki bir ürün planlama toplantısındasınız. Hızla not almak veya daha sonra netlik sağlamak için takip etmek yerine, toplantı notları için AI'yı kullanabilirsiniz. AI, konuşmayı kaydeder, sonraki adımları vurgular (örneğin, "Salı gününe kadar açılış sayfası metnini güncelle") ve bunları doğrudan görev listenize bağlar.

Bir müşteri aramasını mı kaçırdınız? AI Notetaker, aranabilir transkriptler, TL; DR tarzı özetler ve anlık arama özetleri ile size yardımcı olur ve bunların tümü referans için gizli ClickUp belgelerine kaydedilir. Toplantı notlarını manuel olarak güncellemek veya sesli notları görev listelerine dönüştürmek için zaman harcamak zorunda bile kalmazsınız.

ClickUp'ın AI Notetaker ile Her Kelimeyi Yakalayın ClickUp AI Notetaker ile her aramanın önemli noktalarını izlenebilir bir göreve dönüştürün.

Belgelerinizi işbirliği içinde işleyin ClickUp Docs

Tüm bunlar, transkriptleri iş belgelerine dönüştürebileceğiniz ClickUp Belge ile bağlantılıdır.

Takımınızla birlikte içerik taslakları, ürün özellikleri veya toplantı notları oluşturun, gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin ve önemli noktaları doğrudan belgedeki görevlere dönüştürün. Her şey birbirine bağlı kalır: transkriptler, zaman çizelgeleri ve yapılacaklar, böylece projeler söylenenlere ve kararlaştırılanlara dayalı olarak ilerler.

ClickUp Docs ile dağınık notlarınızı canlı belgelere dönüştürün

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Eylem öğelerini anında görevlere dönüştürün: ClickUp görevlerini kullanarak toplantı notlarından görevleri otomatik olarak oluşturun, atayın ve izleme. ClickUp görevlerini kullanarak toplantı notlarından görevleri otomatik olarak oluşturun, atayın ve izleme.

Arama yapılabilir transkriptlere erişin: ClickUp Bağlantı Arama'yı kullanarak geçmiş toplantı veya notlarda alıntıları, bağlamı veya anahtar terimleri bulun. ClickUp Bağlantı Arama'yı kullanarak geçmiş toplantı veya notlarda alıntıları, bağlamı veya anahtar terimleri bulun.

Ses kliplerinizi kaydedin ve transkripsiyonunu yapın: ClickUp Clips'i kullanarak sesli yorumları veya ekran kayıtlarını transkripsiyonlu, aranabilir içerğe dönüştürün.

Takım kanallarında otomatik yayınlama: Toplantı özetlerini ve görevleri, Dokümanlar ve diğer ilgili projelerle bağlantılı ClickUp Chat'e aktarın.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özel seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konularını özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta bir görev içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor, bu da takımımın bağlam değiştirme ihtiyacını azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanmasını sağlıyor. […] Her şey tek bir çalışma alanında. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan çevik sprintler gerçekleştiriyor, belgeler yayınlıyor ve OKR'leri yönetiyoruz. Yerel entegrasyonlar (Slack, Drive, GitHub) hızlı bir şekilde kurulabilir. Ayrıntılı izinler + sağlam otomasyonlar. Yüklenicilere yalnızca yorum yapma erişimi vermek veya durum değiştiğinde çok adımlı iş akışlarını tetikleyici çok kolay. *

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konularını özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta bir görev içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor, bu da takımımın bağlam değiştirme ihtiyacını azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanmasını sağlıyor. […] Her şey tek bir çalışma alanında. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan çevik sprintler gerçekleştiriyor, belgeler yayınlıyor ve OKR'leri yönetiyoruz. Yerel entegrasyonlar (Slack, Drive, GitHub) hızlı bir şekilde kurulabilir. Ayrıntılı izinler + sağlam otomasyonlar. Yüklenicilere yalnızca yorum yapma erişimi vermek veya durum değiştiğinde çok adımlı iş akışlarını tetikleyici çok kolay. *

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri sayesinde verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve optimize edilmiş iş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

2. Descript (Yerleşik transkripsiyon özelliği ile video ve podcast içeriği için en iyisi)

Descript aracılığıyla

Descript, oluşturucular, takımlar ve eğitimciler için üretim sürecini basitleştiren profesyonel düzeyde bir ses ve video düzenleyicidir. AI destekli transkripsiyon özelliği, kayıtlarınızı düzenlenebilir metne dönüştürerek, bir belgeyi düzenler gibi kolayca içeriği kesmenize, kırpmanıza ve düzeltmenize olanak tanır.

AI kullanarak ses kliplerini yeniden oluşturmaktan arka plan gürültüsünü gidermeye ve görsel içerik oluşturmaya kadar, AI ses kaydedici uçtan uca içerik oluşturma önceliği verir. Bu, onu sadece konuşma verilerini analiz etmekle kalmayıp, medya odaklı içerik stratejileri geliştiren profesyoneller için ideal bir seçim haline getirir.

Descript'in en iyi özellikleri

Descript'in AI ses klonlama ve sentetik ses oluşturma araçlarını kullanarak ses hatalarını düzeltin, girişler oluşturun veya içeriğe seslendirme yapın.

Tek bir tıklamayla konuşmayı temizlemek ve anlatımınızı sıkılaştırmak için Edit for Clarity ve Remove Retakes özelliklerini kullanın.

Yerleşik Speaker Detective özelliği, sesleri saniyeler içinde tanımlayıp etiketleyerek manuel etiketleme zamanından tasarruf etmenizi sağlar.

AI'yı kullanarak sosyal medya klipleri için en iyi anları belirleyin ve çıkarın, böylece etkileşimi artırın.

Descript sınırları

Çoklu konuşmacı veya uzun form video içeriğini düzenleme gecikmelere neden olur

AI, cümleleri yanlış yorumlayabilir ve manuel inceleme gerektirebilir.

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanıcılar: Kullanıcı başına aylık 24 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 65 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Bu Speak AI alternatifi için G2 incelemesine göz atın:

Metni düzenleme, kesme ve yapıştırma yeteneğim ve ayrıca altta yatan video/ses dosyasını düzenleme yeteneğim, işleri tamamen değiştiren bir özellik. Yapılacak iş için (çevrimiçi kurslar için video dersler hazırlamak) bu çok önemli ve bunun gibi başka bir uygulama bulamadım... Transkripsiyon kalitesi düştü. Eskiden daha iyi ve daha doğruydu. Ayrıca, metni sese senkronizasyon sağlamak çok zor. Transkripti sese senkronizasyon sağlayabilmek çok önemli ve Descript'i kullanmamın nedenlerinden biri, ancak uygulama metnin nereye gitmesi gerektiğini çoğu zaman doğru bir şekilde algılayamadığı için bazen çok sinir bozucu oluyor, ÖZELLİKLE de birden fazla çekim varsa (stüdyoda canlı kayıt yaptığımız için her zaman vardır). *

Metni düzenleme, kesme ve yapıştırabilmem ve ayrıca altta yatan video/ses dosyasını düzenleme, işleri tamamen değiştiren bir özellik. Yapılacak iş için (çevrimiçi kurslar için video dersler hazırlamak) bu çok önemli ve bunun gibi başka bir uygulama bulamadım... Transkripsiyon kalitesi düştü. Eskiden daha iyi ve daha doğruydu. Ayrıca, metni sese senkronizasyon sağlamak çok zor. Transkripti sese senkronizasyon sağlayabilmek çok önemli ve Descript'i kullanmamın nedenlerinden biri, ancak uygulama metnin nereye gitmesi gerektiğini çoğu zaman doğru bir şekilde algılayamadığı için bazen çok sinir bozucu oluyor, ÖZELLİKLE de birden fazla çekim varsa (stüdyoda canlı kayıt yaptığımız için her zaman vardır). *

🧠 İlginç Bilgi: 1990'ların başında, Dragon Systems "Dragon Dictate"i piyasaya sürdü, ardından dakikada 100 kelime hızında sürekli konuşmayı tanıyabilen " Dragon NaturallySpeaking"i piyasaya sürdü. Bu gelişme, bizi bugün kullandığımız AI transkripsiyon araçlarına bir adım daha yaklaştırdı.

3. Otter. ai (Canlı toplantı transkripsiyonları ve otomasyonla hazırlanan özetler için en iyisi)

Otter. ai, arka arkaya toplantılarla boğuşan profesyoneller için tam donanımlı bir AI toplantı ajanıdır.

Otter'ı diğerlerinden ayıran özelliği, proaktif AI'sıdır. Meeting Agent özelliği, Zoom, Teams ve Google Meet oturumlarına otomatik olarak katılabilir.

Bu AI aracı, %95'in üzerinde doğrulukla canlı transkripsiyonlar oluşturur ve notları Google Dokümanlar, Salesforce, Notion ve Asana gibi araçlara anında aktarır. Ayrıca, AI transkript özetleyici, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dahil olmak üzere çok dilli transkripsiyonu destekleyerek çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar.

Otter. ai en iyi özellikleri

İçerik oluşturma için Media Agent , CRM takipleri için Sales Agent veya ders notlarının otomasyonu için Education Agent gibi özel asistanları kullanın.

AI Chat 'e geçmiş toplantılarla ilgili sorular sorun ve bağlamsal cevaplar, özetler ve hatta e-posta taslakları alın.

Kayıtlı sesin netliğini ve transkripsiyon doğruluğunu artırmak için Studio Sound uygulayın.

Özetler, temsilci davranışı ve entegrasyonlar için tercihlerinizi ayarlayarak aracı ş akışınıza uyarlayın.

Otter. ai sınırları

Transkript doğruluğu, standart olmayan aksanlar ve net olmayan seslere göre değişiklik gösterir.

Premium sürümde bile bazı isimler, terimler veya cümleler yanlış yorumlanabilir, bu da kullanıcıların Otter.ai alternatiflerine yönelmesine neden olabilir.

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bu Speak AI alternatifi hakkında bir G2 incelemesi:

Otter'ın favori özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilerle tam olarak ilgilenebilmem. Otter'ın notları alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini bildiğim için, konuşmalar daha ücretsiz akış kazanıyor, daha fazla soru sorabiliyor ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum... Şu anda, iyileştirilebilecek tek şey, notlardaki eylem noktaları ile ilgili bölüm. Bazen bunları kaçırdığı için, eylem noktasının tamamını anlamak için konuşmanın o kısmını tekrar gözden geçirmem gerekiyor. *

Otter'ın favori özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilerle tam olarak ilgilenebilmem. Otter'ın notları alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini bildiğim için, konuşmalar daha ücretsiz akış kazanıyor, daha fazla soru sorabiliyor ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum... Şu anda, iyileştirilebilecek tek şey, notlardaki eylem noktaları ile ilgili bölüm. Bazen bunları kaçırdığı için, eylem noktasının tamamını anlamak için konuşmanın o kısmını tekrar gözden geçirmem gerekiyor. *

📣 ClickUp Avantajı: Brain MAX, ş akışınızın merkezine ses odaklı verimliliği koyan, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Gelişmiş konuşma-metin özellikleri ile fikirlerinizi, görevlerinizi, hatırlatıcılarınızı veya mesajlarınızı basitçe söyleyin, Brain MAX bunları anında yazıya döküp düzenlesin. Hızlı not alırken, e-posta yazarken veya yapılacaklarınızı güncellerken, Brain MAX ellerinizi kullanmadan düzenli ve verimli kalmanızı sağlar. Bu sorunsuz, ses öncelikli deneyim, daha hızlı hareket etmenize, manuel çabayı azaltmanıza ve en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.

4. Rev (Hukuki, akademik ve profesyonel belgelerde insan tarafından doğrulanmış transkriptler için en iyisi)

Rev aracılığıyla

Rev, hukuk, sağlık ve medya gibi doğruluğun tartışılmaz olduğu sektörlere hizmet veren deneyimli bir konuşma-metin dönüştürme yazılımıdır. Mahkeme tarafından kabul edilebilir ve HIPAA uyumlu transkriptler sunar.

Speak AI'nın çoğu zaman çoklu konuşmacıların netliği veya yasal düzeyde hassasiyet konusunda zorluk yaşadığı aksine, Rev araştırmacılara, hukuk takımlarına, gazetecilere ve danışmanlara doğruluk düzeyini seçme olanağı sunar. Güçlü bir mobil uygulama, endüstri düzeyinde güvenlik ve çoklu dosya karşılaştırma özelliği ile bu alternatif, konuşmalar arasında derinlemesine analiz yapılmasını destekler.

En iyi özellikler

Mahkeme düzeyinde doğruluk için %96'nın üzerinde doğruluk oranına sahip AI transkriptleri veya insan transkripsiyonu arasında seçim yapın.

Uzun tanıklıkları, keşif görüşmelerini veya röportajları, bağlantılı zaman damgaları ile anahtar çıkarımlara dönüştürün.

Multi-File Insights özelliğini kullanarak, ifade incelemeleri için birden fazla kayıt arasındaki tutarsızlıkları tespit edin.

AI Assistant'ı kullanarak saatler süren tanıklıklar arasında anahtar kanıtları, alıntıları veya anları belirleyin.

Rev sınırları

Bazı kullanıcılar, dosyaların geçici olarak kaybolduğunu ve yeniden yüklenmesi gerektiğini bildiriyor.

Büyük ölçekli ş akışları için toplu işleme veya otomasyon eksikliği

Rev fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 34,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme puanları ve yorumlar

G2: 4,7/5 (420+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Rev hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Yazacağım hikayeler için binaları gezerken ses kaydı yapmak için bu uygulamayı kullanmayı çok seviyorum... Uygun fiyatlı AI transkripsiyonlarını kullanmayı seviyorum, bunlar giderek daha iyi hale geliyor, ancak daha da gelişmeye devam etmelerini umuyorum. İlginç bir şekilde, ekranda görünen canlı transkripsiyon genellikle daha sonra sipariş edebileceğim AI transkripsiyonundan daha iyi ve keşke bu sürümü kullanmayı seçebilseydim, ancak Rev bunu kaydetmiyor gibi görünüyor.

Yazacağım hikayeler için binaları gezerken ses kaydı yapmak için bu uygulamayı kullanmayı çok seviyorum... Uygun fiyatlı AI transkripsiyonlarını kullanmayı seviyorum, bunlar giderek daha iyi hale geliyor, ancak daha da gelişmeye devam etmelerini umuyorum. İlginç bir şekilde, ekranda görünen canlı transkripsiyon genellikle daha sonra sipariş edebileceğim AI transkripsiyonundan daha iyi ve keşke bu sürümü kullanmayı seçebilseydim, ancak Rev bunu kaydetmiyor gibi görünüyor.

🧠 İlginç Bilgi: AI transkripsiyonu, 1952 yılında "Audrey" adlı bir sistemin sadece konuşulan rakamları tanıyabildiği günden bu yana büyük bir yol kat etti. 60'lı yıllara geldiğimizde, IBM'in Shoebox sistemi 16 kelimeyi anlayabiliyordu, ki bu o zamanlar büyük bir gelişmeydi.

5. Duolingo (Sesle çalışan, oyunlaştırılmış dersler aracılığıyla yeni diller öğrenmek için en iyisi)

Duolingo aracılığıyla

Duolingo, dil öğretimi ile tanınabilir, ancak çok dilli projelerde iş yapan içerik oluşturucular için de kullanışlı olabilir. Küresel bir kitleye yönelik içerik oluşturuyorsanız veya farklı diller arasında geçiş yapıyorsanız, konuşma tanıma, gramer açıklamaları, telaffuz geri bildirimi ve devasa dil veritabanı, sunumunuzu ince ayarlamanıza yardımcı olabilir.

Tamamlanan bir transkripsiyon aracı değildir, ancak netliği artırmak, metinlerinizi yerelleştirmek ve ifadelerinizin doğal olmasını sağlamak için mükemmeldir. Özellikle doğruluk ve dil nüansları işiniz için önemliyse, bunu ana transkripsiyon kurulumunuzun bir yardımcı aracı olarak düşünün.

Duolingo'nun en iyi özellikleri

Video görüşmeleriyle "Lily" gibi AI karakterleriyle bağlantı kurun ve gerçek hayattaki konuşmaları simüle edin.

Günlük seriler, hatırlatıcılar ve liderlik tabloları kullanarak motivasyonunuzu koruyun ve uzun vadeli konuşma becerilerinizi geliştirin.

Yönetici analitiği ile yapılandırılmış dil programları aracılığıyla çalışan iletişiminin iyileştirilmesi için Duolingo for İş kullanımını teşvik edin.

AI destekli konuşma tanıma özelliğini kullanarak telaffuzu düzeltin ve konuşma akıcılığını anında geliştirin.

Duolingo sınırları

Bazı kullanıcılar arayüzün çok keskin veya göze sert geldiğini düşünüyor.

Oyun benzeri yaklaşım, derinlemesine veya sürükleyici dil öğreniminden çok katılımı öncelikli hale getirebilir.

Duolingo fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Planı: Yıllık 67,89 $/kullanıcı

Duolingo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Duolingo hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göz atın:

Deneyimim çok iyiydi, uygulamada çok fazla reklam olmasına rağmen, diğer dillerde eğitimime yatırım yapmaya değer olduğunu düşündüm ve bu yüzden uygulamanın süper sürümüne abone oldum... Bence, sadece Portekizce biliyorsanız bile, uygulamada öğrenebileceğiniz daha fazla dil olabilirdi. Bu henüz mümkün olmadığından, Brezilyalılar önce İngilizce öğrenmeli, ardından uygulamadaki diğer dillerin çoğunu öğrenmelidir.

Deneyimim çok iyiydi, uygulamada çok fazla reklam olmasına rağmen, diğer dillerde eğitimime yatırım yapmaya değer olduğunu düşündüm ve bu yüzden uygulamanın süper sürümüne abone oldum... Bence, sadece Portekizce biliyorsanız bile, uygulamada öğrenebileceğiniz daha fazla dil olabilirdi. Bu henüz mümkün olmadığından, Brezilyalılar önce İngilizce öğrenmeli, ardından uygulamadaki diğer dillerin çoğunu öğrenmelidir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta görev liste şablonlarını kullanarak AI Notetaker özetlerinizden takip eylemlerini otomatik olarak atayın. Bu şekilde, her anahtar not parmağınızı kıpırdatmadan bir göreve dönüşür.

6. Sonix (Çok dilli transkripsiyon ve konuşmacı etiketleme için en iyisi)

Sonix aracılığıyla

Sonix, ses ve video içeriğini 53'ten fazla dilde son derece doğru metne dönüştüren bir AI transkripsiyon aracıdır. Ayrıca anahtar anları vurgulayabilir, yorum bırakabilir ve birden fazla biçimde (SRT, DOCX ve PDF dahil) dışa aktarabilirsiniz.

Sadece temel bir transkript oluşturan araçların aksine, Sonix ayrıca paylaşım veya gömme için transkript içeren bir medya oynatıcı oluşturur, böylece içeriğinizi daha kolay inceleyebilir veya sunabilirsiniz. Sezgisel bir tarayıcı içi düzenleyiciden sorunsuz altyazı oluşturmaya kadar, notları kolaylıkla transkribe etmek, çevirmek, analiz etmek ve paylaşmak için kapsamlı bir ş Akışı sağlar.

Sonix'in en iyi özellikleri

Gelişmiş AI analiz özellikleriyle özetler oluşturun, temaları ve duyguları tespit edin ve bölümleri otomatik olarak etiketleyin.

Yükleme, düzenleme ve yorum yapma ayrıcalıkları üzerinde tam kontrol ile çoklu kullanıcı erişimini yönetin.

SEO için optimize edilmiş yayınlamayı da destekleyen yerel medya oynatıcısını kullanarak kliplerin veya tam transkriptlerin paylaşımını gerçekleştirin.

Zoom, Dropbox, Adobe Premiere ve daha fazlasıyla entegre ederek mevcut ş Akışınıza uyum sağlayın.

Sonix sınırları

Araç, canlı konuşmayı metne dönüştürme özelliğini desteklemiyor.

Duygu analizi ve tematik kategorizasyon gibi bazı gelişmiş transkripsiyon sonrası özellikleri eksiktir.

Sonix fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Sonix hakkında ne diyor?

Bu Speak AI alternatifi hakkında bir Capterra incelemesine göre:

Bu, çoklu dil ve çevirileri destekleyen birkaç hizmetten biridir. Kullanıcı dostu arayüzü ve Adobe ve Atlas gibi yazılımlara aktarım özelliğini beğendim. En iyi yanı, transkripsiyon düzenleme özelliğinin kolayca gerçekleştirilebilmesi... Beğenmediğim yanı ise, temel niteliksel analiz özelliğinin ek ücret karşılığında sunulması. Bu özelliğin dahil edilmesini isterdim, ancak lisansımın temel bir lisans olduğunu biliyorum.

Bu, çoklu dil ve çevirileri destekleyen birkaç hizmetten biridir. Kullanıcı dostu arayüzü ve Adobe ve Atlas gibi yazılımlara aktarım özelliğini beğendim. En iyi yanı, transkripsiyon düzenleme özelliğinin kolayca gerçekleştirilebilmesi... Beğenmediğim yanı ise, temel niteliksel analiz özelliğinin ek ücret karşılığında sunulması. Bu özelliğin dahil edilmesini isterdim, ancak lisansımın temel bir lisans olduğunu biliyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Klavyeler ve bulut depolama alanları ortaya çıkmadan çok önce, eski yazıcılar en önemli kayıt tutuculardı! Mısır'da, firavunların güvenini kazanmış VIP kişilerdi ve karmaşık hiyeroglifleri kullanarak tarihi, vergileri ve ritüelleri belgeliyorlardı. Eski İsrail'de yazıcılar, İbranice İncil'in korunmasına yardımcı olan hukuk uzmanları ve din bilginleriydi.

7. Google Cloud Speech-to-Metin (Entegre, ölçeklenebilir transkripsiyon için en iyisi)

Google Cloud Speech-to-Metin, milyonlarca saatlik ses kaydı ve milyarlarca çok dilli cümle üzerinde eğitilmiş temel modeli Chirp'i kullanan bir konuşma tanıma API'sıdır. Bu, aksanlar, alana özgü jargon ve arka plan gürültüsüyle daha iyi performans anlamına gelir.

Araç, senkron, asenkron ve akış olmak üzere üç esnek modda çalışır, bu da onu gerçek zamanlı uygulamalar, toplu işleme ve aradaki her şey için ideal hale getirir. Hassas verilerle iş yapan araştırmacılar veya sıkı uyumluluk gereksinimleri olan kurumsal işletmeler, kurumsal düzeyde günlük kaydı ve bölgesel transkripsiyon kontrolü sunan V2 API'sini kullanışlı bulacaktır.

Google Cloud Speech-to-Metin'in en iyi özellikleri

Daha iyi çıktı elde etmek için modeli, alana özgü kelime dağarcığını veya markaya özgü terminolojiyi önceliklendirecek şekilde eğitin.

Telefon, video veya komutlar için göreve optimize edilmiş modellerden birini seçin veya Speech-to-Text UI ile kendi modelinizi oluşturun.

Büyük ve küçük lehçelerde ana dil düzeyinde destekle küresel kitleler için ses içeriğini metne dönüştürün.

Google Cloud Speech-to-Metin sınırları

Modelleri belirli ihtiyaçlara göre ayarlamak ve yapılandırmak zor olabilir.

Arka plan gürültüsü veya net olmayan kayıtlarda doğruluk önemli ölçüde düşer.

Google Cloud Speech-to-Metin fiyatlandırması

Konuşma-Metin V1 API: 0,024 $/dakika

Konuşma-Metin V2 API: 0,016 $/dakika

Google Cloud Speech-to-Metin puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Cloud Speech-to-Metin hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

İşletmeme ilk ekip üyesini eklemek çok kolaydı... Ayrıntılı yönetici ayarları biraz zor olabilir. Ancak, çok küçük bir ekip yönetiyorsanız, muhtemelen tüm bu ayrıntılara girmenize gerek yoktur. Daha büyük bir şirkette çalışıyorsanız, muhtemelen bir personel veya tüm departmanın yönetici kullanıcı ayarlarıyla ilgilenmesi için gerekli kaynaklara sahipsinizdir. *

İşletmeme ilk ekip üyemi eklemek çok kolaydı... Ayrıntılı yönetici ayarları biraz zor olabilir. Ancak, çok küçük bir ekip yönetiyorsanız, muhtemelen tüm bu ayrıntılara girmenize gerek yoktur. Daha büyük bir şirkette çalışıyorsanız, muhtemelen bir personel veya tüm departmanın yönetici kullanıcı ayarlarıyla ilgilenmesi için gerekli kaynaklara sahipsinizdir.

8. Whisper (Açık kaynaklı, özelleştirilebilir transkripsiyon modelleri için en iyisi)

Whisper aracılığıyla

OpenAI tarafından geliştirilen Whisper, stüdyo kalitesinde kayıtların yanı sıra gerçek dünya koşullarında da güvenilir bir şekilde iş yapmak üzere 680.000 saatlik çok dilli, çok görevli ses kayıtları ile eğitilmiştir.

Bu araç, dilleri tanımlayan, zaman damgaları ekleyen, çok dilli sesi destekleyen ve hatta konuşmayı İngilizceye çeviren güçlü bir kodlayıcı-kod çözücü Transformer modeli üzerinde çalışır ve tüm bunları tek bir sorunsuz işlemde gerçekleştirir. Tamamen açık kaynaklı olduğu için, geliştiriciler, araştırmacılar ve ürün takımları lisanslama sorunları yaşamadan bu aracı özgürce değiştirebilir ve üzerine eklemeler yapabilir.

Whisper'ın en iyi özellikleri

Medya düzenlemeyi ve içerik senkronizasyonunu basitleştirmek için ifadeler için otomatik olarak zaman damgaları oluşturun.

Whisper'ın model mimarisine ve çıkarım koduna erişin ve bunları değiştirerek size özel ses uygulamaları veya akademik araştırma araçları oluşturun.

Gelişmiş veri gizliliği için Whisper'ı yerel makinelerde veya gizli sunucularda çevrimdışı olarak kullanın.

Whisper sınırları

Özellikle gürültülü veya karmaşık seslerde yanlış kelimeler veya ifadeler (halüsinasyon) oluşturabilir.

Araç, sesi 30 saniyelik parçalar halinde işler, bu da daha uzun girdiler için eksik veya parçalı transkripsiyonlara yol açar.

Whisper fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Whisper puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Whisper hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Whisper, sorunsuz kullanıcı arayüzüyle etkileyici ve zahmetsiz iletişim sağlıyor. Uygulamanın kullanımı oldukça basit, ancak başlangıçta biraz rehberlik sunulması, kullanıma başlama deneyimini daha da iyileştirebilir... Genel olarak etkili olan Whisper, yeni kullanıcılar için iyileştirilmiş kullanıma başlama rehberliğinden faydalanabilir. Ayrıca, müşteri desteğinin yanıt sürelerinde ara sıra gecikmeler olduğu da not edilmiştir.

Whisper, sorunsuz iletişim sağlayan kusursuz kullanıcı arayüzüyle etkileyicidir. Uygulamanın kullanımı basittir, ancak başlangıçta biraz rehberlik, kullanıma başlama deneyimini iyileştirebilir... Genel olarak etkili olan Whisper, yeni kullanıcılar için iyileştirilmiş kullanıma başlama rehberliğinden faydalanabilir. Ayrıca, müşteri desteği yanıt sürelerinde ara sıra gecikmeler olduğu da not edilmiştir.

👋🏾 Toplantı notları için AI'yı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bu eğitici videoyu izleyin:

9. Verbit (ADA uyumlu transkripsiyon ve altyazı için en iyisi)

Verbit aracılığıyla

Verbit benzersiz bir hibrit yaklaşım kullanır: önce AI hızlı bir şekilde transkriptleri oluşturur, ardından profesyonel düzenleyicilerden oluşan bir ağ bunları düzeltir. Bu katmanlı model, Verbit'in karmaşık, teknik veya gürültülü kayıtlarda bile yüksek doğruluk standartlarını karşılamasını sağlar.

Verbit'i ayıran özellik, kurumsal ihtiyaçlara odaklanmasıdır. Eğitim, hukuk ve medya gibi sıkı yasal, akademik ve erişilebilirlik standartları gerektiren sektörler için özel olarak tasarlanmıştır. Platform ayrıca canlı altyazı, anahtar kelime çıkarma, otomatik not özetleri ve özelleştirilebilir biçim özellikleri sunar.

Verbit'in en iyi özellikleri

Canlı etkinlikler ve kaydedilmiş içerikler için erişilebilir, ADA uyumlu altyazılar sunun.

SMPTE zaman kodları ve konuşmacı tanımlama gibi özelliklerle PDF, Word, CSV, JSON ve SRT gibi biçimlerde transkriptleri dışa aktarın.

Arama yapılabilen transkriptler, oynatma klipleri ve ekranda kapalı altyazılar içeren Smart Player ile transkriptleri yerleştirin.

Captivate™ ve Gen. V™ gibi özel araçlarını kullanarak konuşulan içeriği eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürün.

Verbit sınırları

Transkript biçimlendirme okunabilirlik için optimize edilmemiştir ve doğal bölümleme eksikliği vardır.

Hataları düzeltmek gibi planlama hatalarını geri almak zordur, çünkü bunun için bir temsilciye ulaşmak gerekir.

Verbit fiyatlandırması

Ücretsiz (30 dakikaya kadar)

Self servis: Kullanıcı başına aylık 29 $

Tam hizmet: Özel fiyatlandırma

Verbit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Verbit hakkında ne diyor?

İşte bu Speak AI alternatifi hakkında bir G2 yorumu:

Verbit'te beğendiğim birkaç şey, kullanıcı dostu arayüzü, doğru ASR ve müşteri odaklı yaklaşımıdır. Her gün kullanıyorum; sistemimize entegrasyonlarla entegre edilmiştir... Verbit, eşler arası hizmet sunmamaktadır; kullanmak için sözleşme imzalamanız gerekir.

Verbit'te beğendiğim birkaç şey, kullanıcı dostu arayüzü, doğru ASR ve müşteri odaklı yaklaşımıdır. Her gün kullanıyorum; sistemimize entegrasyonlarla entegre edilmiştir... Verbit, eşler arası hizmet sunmamaktadır; kullanmak için sözleşme imzalamanız gerekir.

🔍 Biliyor muydunuz? 1970'lerde Carnegie Mellon Üniversitesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, 1.000 kelimelik bir kelime dağarcığı kullanarak tam cümleleri anlamak için " Harpy " adlı bir konuşma tanıma sistemi geliştirdi. Bu, AI transkripsiyon teknolojisi için büyük bir adımdı.

Amazon Polly aracılığıyla

Bir videoya seslendirme eklemeyi merak ediyorsanız, bu araç tam size göre. Amazon Polly, etkileşimli ses deneyimleri oluşturmak için tasarlanmış Amazon Web Services'in gelişmiş metin-konuşma (TTS) motorudur. Düz metinleri, belgeleri ve hatta çok dilli komut dosyalarını gerçekçi konuşmaya dönüştürerek, sinir ağları tarafından desteklenen doğal sesler sunar.

Polly'nin avantajı, karmaşık bağlamları yorumlama, homografları, çok dilli pasajları, birimleri ve tarihleri insan benzeri bir doğrulukla işleme yeteneğinde yatmaktadır. 24 dilde 47 ses desteği ile bu araç, geniş bir dil kapsamı sunar. E-öğrenme modülleri, erişilebilirlik araçları veya global ses uygulamaları oluşturan takımlar için özellikle değerlidir.

Amazon Polly'nin en iyi özellikleri

Vurgu, ses tonu, konuşma hızı ve telaffuzu ince ayarlamak için Konuşma Sentezi İşaretleme Dili etiketleri ekleyin.

Podcast'lerden IVR sistemlerine kadar her şeye uygun olarak sesi MP3, Ogg veya PCM dosyaları olarak dışa aktarın.

Gelişmiş otomasyon ve dağıtım ş Akışları için Polly'yi Lambda veya S3 gibi diğer AWS hizmetlerine bağlayın.

Amazon Polly sınırları

Kullanıcılar, ses tonunu ve telaffuzu derinlemesine özel hale getirme veya benzersiz ses profilleri oluşturma yeteneklerinin sınır olduğunu bildiriyor.

Gelişmelere rağmen, bazı kullanıcılar Polly'nin seslerinin duygusal derinlik veya doğal tonlama açısından yetersiz olduğunu düşünüyor.

Amazon Polly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart Sesler: 1 milyon karakter başına aylık 4 $

Neural Voices: 1 milyon karakter başına aylık 16 dolar

Generative Voices: 1 milyon karakter başına aylık 30 dolar

Uzun Form Sesler: 1 milyon karakter başına aylık 100 $

Amazon Polly puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Amazon Polly hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden bir alıntı:

Amazon Polly'nin bilgisayarları insanlar gibi konuşturmasını gerçekten çok seviyorum. Ses çok doğal ve farklı sesler seçebiliyorsunuz. Video için seslendirme yapmak veya uygulamalarınızı konuşturmak için harika. Kullanımı çok kolay!…Amazon Polly'nin kullanım ücreti olması hoşuma gitmiyor, çünkü okuduğu karakter sayısı kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Çok kullanırsanız pahalıya mal olabilir. *

Amazon Polly'nin bilgisayarları insanlar gibi konuşturmasını gerçekten çok seviyorum. Ses çok doğal ve farklı sesler seçebiliyorsunuz. Video için seslendirme yapmak veya uygulamalarınızı konuşturmak için harika. Kullanımı çok kolay!…Amazon Polly'nin kullanım ücreti olması hoşuma gitmiyor, çünkü okuduğu karakter sayısı kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Çok kullanırsanız pahalıya mal olabilir. *

11. Assembly AI (Konu algılama ve duygu analizi ile uygulama oluşturmak için en iyisi)

Assembly AI aracılığıyla

AssemblyAI, özel ş Akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan güvenilir konuşma tanıma özelliğine ihtiyaç duyan geliştiriciler ve teknik takımlar için tasarlanmıştır. Sesleri metin olarak dönüştürmekle kalmaz, ekiplerin söylenenleri ve bunları söyleyenleri daha derinlemesine incelemelerine yardımcı olur.

Bu araç, API aracılığıyla 99'dan fazla dili destekler, konuşmacıları ayırır, sektöre özgü terimleri tanır ve dili otomatik olarak algılar. Ses verilerinin işlenme şekli üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen ürün takımları, araştırmacılar ve mühendisler için kullanışlıdır.

Assembly AI'nın en iyi özellikleri

500 ms'den az gecikme süresi ve gelişmiş konuşma sonu algılama özelliği ile canlı konuşmaları yakalayın ve metne dönüştürün.

12,5 milyon saatten fazla çok dilli veriyle eğitilmiş Universal modelini kullanarak %93,3'ün üzerinde doğruluk ve sektörün en düşük Kelime Hata Oranı elde edin.

Sonradan işleme gerek kalmadan, temiz ve okunabilir metinler elde etmek için sayıları, tarihleri ve büyük/küçük harfleri otomatik olarak dönüştürün.

Daha net transkriptler ve daha derinlemesine konuşma analizleri için her konuşulan kelimeyi doğru konuşmacıya atayın.

Assembly AI sınırları

Oyun alanı olsa bile, API arayüzü geliştirici olmayanlar için korkutucu olabilir.

API sonuçları, ücretsiz arayüz sürümünden farklı olarak uygun biçimlendirmeye sahip olmayabilir.

Assembly AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Assembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Assembly AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bu Speak AI alternatifi hakkında şunları söyledi:

Podcast bölümlerimin transkriptlerini almak için AssemblyAI kullanıyorum ve doğruluğu oldukça iyi. Her kelimeyle ilişkili zaman damgası, podcast sesiyle kolayca bağlantı kurmamızı ve ihtiyacımız olan yere hemen atlamamızı sağlıyor. Müşteri desteği harika... Bazen podcaster kullandığı promosyon kodunun yazılışını söylediğinde biraz zorlanıyoruz. Örneğin, promosyon kodu SUMMER ise. S-U-M-M-E-R olarak algılanabilir ve bu da iş için kolay değildir. Ancak bu istisnai bir durumdur. *

Podcast bölümlerimin transkriptlerini almak için AssemblyAI kullanıyorum ve doğruluğu oldukça iyi. Her kelimeyle ilişkili zaman damgası, podcast sesiyle kolayca bağlantı kurmamızı ve ihtiyacımız olan yere hemen atlamamızı sağlıyor. Müşteri desteği harika... Bazen podcaster kullandığı promosyon kodunun yazılışını söylediğinde biraz zorlanıyoruz. Örneğin, promosyon kodu SUMMER ise. S-U-M-M-E-R olarak algılanabilir ve bu da iş için kolay değildir. Ancak bu istisnai bir durumdur. *

🔍 Biliyor muydunuz? AI, tarihi hayata geçirmeye yardımcı oluyor! Tarihi mektupların koleksiyoncusu Aaron Newcomer, tutkusunu kullanarak 19. yüzyıl el yazısını transkribe eden bir AI girişimi kurdu. Makine öğrenimi sayesinde, bir zamanlar deşifre edilmesi neredeyse imkansız olan yüzyıllık belgeleri artık okuyabiliyoruz.

Ş Akışınızı Dinleyin ve ClickUp'ı Seçin

Bu Speak AI alternatiflerinin her biri, transkripsiyon, gerçek zamanlı işbirliği veya gelişmiş konuşma analizi gibi değerli özellikler sunar. Ancak, konuşmayı metin haline dönüştürmenin ötesinde bir şey arıyorsanız, ClickUp, konuşmalarınızı doğrudan işinize bağlantı sağlayan hepsi bir arada çözüm olarak öne çıkar.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları otomatik olarak kaydedebilir ve transkripsiyonunu yapabilirsiniz, ClickUp Brain ise çalışma alanınızda bağlamsal AI desteği sunar. Ayrıca, içerik üzerinde işbirliği yapabileceğiniz, eylem öğelerini çıkarabileceğiniz ve bilinçli kararlar almak için her şeyi bağlantılı tutabileceğiniz ClickUp Docs'u da unutmayalım.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅