her saati amaçlı planlamak için 10 zaman dilimi uygulaması

"10 dakikadan fazla hiçbir şeye odaklanamıyorum!"

Sonsuz bildirimler, arka arkaya toplantılar ve sürekli bağlam değiştirme arasında odaklanmak çoğumuz için imkansız gibi geliyor. Bir araştırma, çoğu insanın günde dört saatten az iş yaptığını gösteriyor — evet, 8 saatlik bir iş gününün tamamında.

Peki, dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldıracak kadar gününüzü hassas bir şekilde planlayabilseydiniz ne olurdu?

Timeboxing uygulamaları işte bu noktada yardımcı olur. Bunları, odaklanabilmeniz için takviminizi koruyan kişisel korumalarınız olarak düşünün.

Serbest çalışanların teslim tarihleriyle uğraşıyor, uzaktan bir takımı yönetiyor veya bitmek bilmeyen yapılacaklar listenizi düzenlemeye çalışıyor olsanız da, bu araçlar belirli görevler için zaman blokları planlamanıza, daha iyi rutinler oluşturmanıza ve elbette, önemli görevleri nihayet tamamlamanıza yardımcı olur.

Gününüzü amaçlı bir şekilde bloklamak için proje zaman yönetimi özelliği de dahil olmak üzere en iyi 10 zaman bloklama uygulamasından bahsedelim.

En İyi Zaman Dilimi Uygulamalarına Genel Bakış

İşte en iyi araçlardan bazıları — her biri, zamanınızı nasıl planlamak, izlemek veya bloklamak istediğinize bağlı olarak kendine özgü avantajlara sahiptir:

Araç Adı En uygun Anahtar Kullanım Alanları Fiyatlandırma* ClickUp Zaman yönetimi için hepsi bir arada araç; Takım boyutu: Serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler, küçük takımlar, yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler, kurumsal şirketler Görev yönetimi, proje planlama, zaman takibi, zamanlama, yinelenen görevler ve Google Takvim ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar Ücretsiz plan, Kurumsal özelleştirmeler Sunsama Takvim entegrasyonu ile günlük planlama; Takım boyutu: Serbest çalışanlar, küçük takımlar, yeni kurulan şirketler Gmail, Slack ve GitHub'daki görevleri takvim aralıklarına, yapay zeka destekli zaman tahminlerine ve günlük planlama ritüellerine düzenleyin Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Todoist Takvim entegrasyonu ile günlük planlama; Takım boyutu: Serbest çalışanlar, küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler Görev önceliklendirme, yinelenen görevler, özel filtreler ve Google Takvim, Gmail ve Slack ile entegrasyonlar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar Hareket AI destekli program otomasyonu; Takım boyutu: KOBİ'ler, kurumsal AI destekli görev önceliklendirme, çakışma çözme, zaman çizelgesi görünümleri ve kaynak planlama Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar Akiflow Merkezi görev ve takvim yönetimi; Takım boyutu: Serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler, E-postalardan ve mesajlardan görev yakalama, sürükle ve bırak planlama ve günlük/haftalık planlama ritüelleri Ücretsiz deneme, kullanıcı başına aylık 34 dolar Geri kazanın Akıllı zaman bloklama; Takım boyutu: Küçük takımlar, KOBİ'ler Otomatik görev planlama, odaklanma zamanı bloklama, birleştirilmiş takvim görünümü ve gerçek zamanlı ayarlamalar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar TickTick Yerleşik zamanlayıcı ile kişisel verimlilik; Takım boyutu: Serbest çalışanlar, tek başına çalışanlar, bireyler Görev yönetimi, alışkanlık izleme, yinelenen hatırlatıcılar ve çoklu takvim görünümleri 35,99 $ kullanıcı/yıl TimeCamp Faturalandırma özellikli zaman takibi; Takım boyutu: Serbest çalışanlar, danışmanlar Otomatik zaman takibi, verimlilik kategorizasyonu, raporlama ve Trello ve Asana gibi araçlarla entegrasyonlar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 3,99 $'dan başlayan ücretli planlar Toggl Track Projeler arasında hafif zaman takibi; Takım boyutu: Küçük takımlar, KOBİ'ler Gerçek zamanlı ve çevrimdışı zaman takibi, takvim entegrasyonu ve arka plan etkinliği izleme Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar Saat yönünde Takım takvimi optimizasyonu ve odaklanma süresi; Takım boyutu: KOBİ'ler ve kurumsal şirketler AI destekli toplantı planlama, odaklanma süresi oluşturma, toplantı yükleri için analitik ve dış koordinasyon için planlama bağlantıları Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 6,75 $'dan başlayan ücretli planlar

Zaman Dilimleme Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru zaman dilimleme uygulamasını bulmak, günlük iş akışınızı ciddi şekilde iyileştirebilir. Kullanıcı geri bildirimlerine ve gerçek ihtiyaçlara göre, zaman bloklama aracınızı seçerken aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Sorunsuz entegrasyonlar: Takvim uygulamanız ve Takvim uygulamanız ve ClickUp , Trello veya Asana gibi görev yönetimi araçlarınızla senkronize ederek platformlar arasında geçiş yapmadan zamanınızı bloklayın

Akıllı planlama: Verimlilik ölçütlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve belirli görevlerin önemini kullanarak, tamamlanmamış görevleri otomatik olarak yeniden planlayan uygulamalara öncelik verin Verimlilik ölçütlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve belirli görevlerin önemini kullanarak, tamamlanmamış görevleri otomatik olarak yeniden planlayan uygulamalara öncelik verin

Yerleşik odaklanma araçları: Odaklanma oturumlarınız sırasında konsantrasyonunuzu kaybetmemek için Pomodoro zamanlayıcıları, web sitesi bloklama ve beyaz gürültü gibi özellikleri arayın

Cihazlar arası esneklik: iOS, Android ve web uygulamalarında çalışan araçları seçin, böylece istediğiniz zaman görev ekleyebilir veya haftalık takviminizi düzenleyebilirsiniz

Görev birleştirme özelliğine sahip takvim: Görev yönetimi özelliklerini takvim bloklarıyla birleştiren uygulamaları seçin, böylece görevleri sürükleyip bırakabilir, renk kodları atayabilir ve her bloğa ayrıntılar ekleyebilirsiniz

Zaman raporlama: Yerleşik Yerleşik zaman takibi ve raporlama özelliği ile uygulamalara öncelik verin, alışkanlıklarınızı daha iyi anlayın ve ilerlemenizi takip etme ve önceden planlama yöntemlerinizi ince ayar yapın

🧠 Eğlenceli Bilgi: Mutlu çalışanlar = verimli takımlar! Bir araştırmaya göre, daha mutlu çalışanlar %13 daha verimlidir. Bu, kuruluşunuzda verimli işler ve molalar için zaman dilimlerini bloklamak için ek bir neden!

En İyi Zaman Dilimi Uygulamaları

Daha fazlasını başarmak ve daha az stres yaşamak için hazırsanız, güvenilir bir zaman dilimleme uygulaması iş rutininize fayda sağlayacaktır.

Otomatik zaman çizelgelerinden akıllı planlamaya kadar, takviminizi geri kazanmanıza ve daha iyi odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi zaman dilimi uygulamaları.

ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Görev Yönetimi ile Hepsi Bir Arada Zaman Dilimi Planlama için En İyisi)

Her saatinizi verimli geçirmek mi istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan görev yönetimi, proje planlama ve zaman dilimi belirleme ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır.

Sabit zaman dilimlerinde projeler planlayın, takvim etkinlikleri ayarlayın ve yerleşik zaman takibi, planlama ve ilerleme araçlarıyla son teslim tarihlerinin önünden gidin. Daha da iyisi, tüm "işle ilgili işlerinizi" ClickUp'a bırakın, böylece hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak görevlere odaklanabilirsiniz.

İster bir takımı yönetiyor ister kendi yoğun programınızı idare ediyor olun, ClickUp işlerin her adımında ilerlemesini ve görünür olmasını sağlar. Nasıl mı?

💜 ClickUp Takvim

Kapsamlı bir takvimde her görevin zamanını izlemek için ClickUp Takvim'i kullanın

ClickUp Takvim ile tanışın! Bu sadece tarihleri takip etmek için bir araç değildir, gününüzü amaçlı bir şekilde zaman dilimlerine ayırmak için tasarlanmıştır.

Zaman bloklarını kolayca planlayın, görevleri sürükleyip bırakın ve takvim etkinliklerinizi takım hedefleri veya kişisel önceliklerinizle uyumlu hale getirin. Google Takvim ve Microsoft Outlook Takvim gibi araçlarla senkronizasyon sağlar ve görev listenizden doğrudan çekilir, böylece planlamanız dinamik ve uygulanabilir kalır.

Takvim uygulamanızı ClickUp'a bağladığınızda, gününüzü zaman dilimlerine ayırmak çocuk oyuncağı haline gelir. Görevlerinizin bulunduğu yerde programınızı kolayca görüntüleyebilir ve planlayabilirsiniz. Ayrıca, yeni bir hobi veya sunum pratiği için takviminizin programınızı otomatik olarak bloke etmesini sağlayın.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için haftada dört saat kaybettiğinizi biliyor muydunuz? ClickUp ile bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırabilirsiniz. Zaman kazanmak için Google Meet, Zoom veya Microsoft Teams toplantılarına doğrudan uygulamadan katılın. AI Notetaker ile konuşmaya odaklanırken toplantı notlarını alabilirsiniz.

💜 ClickUp Zaman Takibi

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi, işlerinin üstesinden gelmek ve günlerini zaman dilimlerine ayırmak isteyen herkes için de çok güçlü bir araçtır. Görevlerin tam olarak ne kadar sürdüğünü izlemenizi sağlayarak iş yüklerini yönetmenize, programa uymaya ve en önemli görevleriniz için yapılandırılmış zaman blokları oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile her yerden zamanı takip edin ve zaman dilimi ihtiyaçlarınızın üstesinden gelin

İster tek başınıza ister bir takımla çalışıyor olun, ClickUp'ın zaman yönetimi özellikleri zaman takibi çabalarınızı zahmetsiz hale getirir. Zamanlayıcıları doğrudan görevlerden başlatıp durdurabilir, uygulamalar arasında geçiş yapmadan işi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Zamanlayıcıyı başlatmayı mı unuttunuz? Endişelenmeyin, geçmiş işleriniz için zamanı manuel olarak kaydederek her şeyin doğru olmasını sağlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olduğunda, ClickUp ayrıntılı zaman raporları oluşturarak zamanınızın nereye gittiğine dair net bir görünüm sunar. Hatta tahmini ve gerçek zamanı karşılaştırarak gelecekteki planlamalarınızı iyileştirebilir ve son teslim tarihlerine daha tutarlı bir şekilde uyabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ta yinelenen görevleri ayarlamak çok kolaydır. Örneğin, her sabah saat 9'da "E-postaları Kontrol Et" görevini ayarlayabilirsiniz, böylece bu görev her gün otomatik olarak yeniden görünür ve daha öngörülebilir bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur.

💜 ClickUp Zaman Kutusu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Time Box Şablonu ile proje dönüm noktalarını parçalara ayırın, uygulanabilir son tarihler belirleyin ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin

Timeboxing yolculuğunuza başlamak için hazır mısınız? ClickUp Zaman Kutusu Şablonu ile başlayın. Gününüzü odaklanmış, amaçlı iş oturumlarına bloklar halinde ayırmanıza yardımcı olarak yaygın zaman yönetimi sorunlarını çözmek için tasarlanmıştır.

Bu şablon size şunları sağlar:

Derinlemesine çalışma, yönetici görevleri ve molalar için hazır zaman bloklama özellikleriyle günlük programınızı özelleştirin

Sınırsız görevlerle harcanan zamanı takip edin

Görevleri zaman dilimlerine sürükleyip bırakarak gününüzü görsel olarak haritalayın

Manuel güncellemeler yapmadan günlük düzeninizi korumak için yinelenen görevleri ve otomasyonları kullanın

Zaman sınırlı alt görevlerle büyük hedefleri yönetilebilir parçalara bölün

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin ve neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) değerlendirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Diğer verimlilik araçlarına kıyasla, doğru faturalandırma ve içgörüler için görevlere entegre edilmiş gerçek zamanlı zaman takibi

İş yükü, zaman çizelgeleri ve takım performansına kuşbakışı görünüm sağlayan özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri

Görev bağımlılıkları ve Gantt grafikleri, Kanban Görünümü, İş Yükü Görünümü gibi 15'ten fazla esnek görünüm, proje ilerlemesini görselleştirin ve darboğazları önleyin

Görev yönetimini kolaylaştırmak ve son teslim tarihlerini karşılamak için zaman tahminleri, hatırlatıcılar ve otomasyonlar

Google Takvim, Slack ve Toggl gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar sayesinde daha akıcı iş akışları

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle, zaman dilimi iş akışlarını ayarlamak yeni kullanıcılar için zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

ClickUp, sunduğu tüm özelliklere rağmen kullanımı çok kolaydır. Görev yönetiminden belgelere ve takvim görünümüne kadar her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. Takvim özellikle son teslim tarihlerini takip etmeme ve önceden verimli bir şekilde plan yapmama yardımcı oluyor. Hem kişisel hem de takım verimliliği için harika bir araç.

ClickUp, sunduğu tüm özelliklere rağmen kullanımı çok kolaydır. Görev yönetiminden belgelere ve takvim görünümüne kadar her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. Takvim özellikle son teslim tarihlerini takip etmeme ve önceden verimli bir şekilde plan yapmama yardımcı oluyor. Hem kişisel hem de takım verimliliği için harika bir araç.

2. Sunsama (Takvim Entegrasyonu ile Günlük Planlama için En İyisi)

sunsama aracılığıyla

Gününüzün farklı uygulamalarda dağınık görevlerle geçtiğini hissettiğiniz oldu mu? Sunsama, Gmail, Slack ve GitHub gibi araçlardan görevleri alıp takviminizde sabit zaman dilimlerine düzenleyerek kaosu ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Her sabah 10-15 dakikalık basit bir planlama ritüeli ile, bitmemiş işlerinizi gözden geçirebilir ve gün için gerçekçi hedefler belirleyebilirsiniz. Aşırı özellikler yerine, amaç ve hedef odaklı planlama yapmanıza yardımcı olmaya odaklanır.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

İş düzeninize göre ayarlanan yapay zeka destekli zaman tahminleriyle gününüzü planlayın

Görevleri "Müşteri İşleri" veya "Takım Toplantıları" gibi kanallara otomatik olarak sıralayın

Proje platformları ve takvimler gibi araçlarla bağlantı kurarak günlük planlamanızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin

Odaklanmanız gereken e-postaları görev listenize taşıyın ve bunları halletmek için zamanınızı bloklayın

Sunsama sınırlamaları

Günlük planlama ritüeli, daha otomatikleştirilmiş zamanlamayı tercih eden kullanıcılar için zorlayıcı gelebilir

Karmaşık proje yönetimi için uygun bir araç değildir

Sunsama fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Aylık abonelik: 20 $/ay

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Tek başına çalışan bir girişimci olarak, bir gün içinde yapmam gereken sayıdaki görevi yerine getirmek genellikle zor olabiliyor. Sunsama, bana mola vermemi hatırlatıyor, bir görevin ne kadar süreceğini gerçekçi bir şekilde gösteriyor ve zamanımı nasıl geçirdiğime dair haftalık bir özet sunuyor. Kişisel ve iş takvimlerimi, sağlıklı yaşam aktivitelerimi ve ailemle geçirdiğim zamanı tek bir yerde birleştirebiliyorum. Bu, hedeflerime ve niyetlerime sadık kalmama yardımcı oluyor.

Tek başına çalışan bir girişimci olarak, bir gün içinde yapmam gereken görevlerin sayısını halletmek genellikle zor olabiliyor. Sunsama, bana mola vermemi hatırlatıyor, bir görevin ne kadar süreceğini gerçekçi bir şekilde gösteriyor ve zamanımı nasıl geçirdiğime dair haftalık bir özet sunuyor. Kişisel ve iş takvimlerimi, sağlıklı yaşam aktivitelerimi ve ailemle geçirdiğim zamanı tek bir yerde birleştirebiliyorum. Bu, hedeflerime ve niyetlerime sadık kalmama yardımcı oluyor.

3. Todoist (Basit ve Sezgisel Görev Yönetimi için En İyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, kişisel ve takım görev yönetimine benzerlik getirerek, kullanıcılara yenilikçi organizasyon özellikleri sayesinde zaman kazanmayı öğretir.

Uygulamanın temiz ve sezgisel arayüzü, iş gününüzü planlarken veya karmaşık takım projelerini yönetirken görevleri kaydetmeyi ve düzenlemeyi doğal hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Dört seviyeli renkli bayrak sistemini kullanarak görevleri önemine göre sıralayın

Tekrarlayan işler için "her üçüncü Salı" veya "her hafta içi gün" gibi yinelenen kalıplarla görevlere öncelik verin

Son teslim tarihlerine, etiketlere veya önceliklere göre görevleri görüntülemek için özel filtreler ayarlayın

Google Takvim, Gmail, Slack ve Zapier gibi araçlarla bağlantı kurarak iş akışınızı senkronize edin

Todoist sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, hatırlatıcılar ve etiketler gibi özelliklere erişimi kısıtlar

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Todoist, Spark Mail ve Google Takvim ile birlikte zaman yönetimi stratejimin temel taşıdır. Bu ve diğer uygulamalarla entegrasyonu mükemmeldir ve mobil uygulaması çok önemli, böylece hiçbir şeyi kaçırmıyorum.

Todoist, Spark Mail ve Google Takvim ile birlikte zaman yönetimi stratejimin temel taşıdır. Bu ve diğer uygulamalarla entegrasyonu mükemmeldir ve mobil uygulaması çok önemli, böylece hiçbir şeyi kaçırmıyorum.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %50'si zamanlarını belirli günleri yönetici işlerine, belirli günleri odaklanarak çalışmaya ayırarak yapılandırıyor, ancak yalnızca %22'si görevleri otomatikleştirdiğini veya delege ettiğini söylüyor. Manuel zaman yönetimi yardımcı olur, ancak derinlemesine çalışmayı engelleyen tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaz. ✔️ ClickUp'ın Takvim, Zaman Bloklama ve AI Ajanları, zamanınızı korumak için birlikte çalışır. Tekrarlayan işleri otomatik olarak planlayın, görevleri önceliğe göre taşıyın ve hatırlatıcıları tetikleyin, böylece haftanız kendiliğinden ilerlesin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

4. Motion (AI destekli program otomasyonu için en iyisi)

via Motion

Motion, maksimum etki için gününüzün programına yapay zeka kullanarak zaman dilimleme tekniğine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu akıllı planlama aracı, görevlerinizi, toplantılarınızı ve önceliklerinizi analiz ederek iş programınıza ve tarzınıza uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir günlük plan oluşturur.

Örneğin, bir müşteri toplantısı ve sıkı bir proje teslim tarihi arasında koşturuyorsanız, Motion bu görevleri önceliklendirir ve her ikisinin de zamanında tamamlanmasını sağlamak için programınızı ayarlar. Uygulama, proje bağımlılıklarını, teslim tarihlerini ve süreleri dikkate alan AI destekli görev önceliklendirme özelliği ile öne çıkıyor.

Motion'ın en iyi özellikleri

Takımınızın uygunluk durumunu göz önünde bulundurarak hem kişisel hem de iş toplantılarını zahmetsizce yönetin

Çakışmaları tespit ederek ve toplantıları en uygun zamanlara kaydırarak planlamayı yapay zekaya bırakın

Görev yönetimi, zaman çizelgesi görünümleri ve kaynak planlaması için yerleşik araçları kullanın

Yeni girişimleri hızlı bir şekilde ayarlamak için kullanıma hazır proje şablonlarına erişin

Hareket sınırlamaları

AI planlamayı üstlendiği için yeni bir ş Akışı stiline uyum gerektirir

Mevcut araçlarla derin entegrasyonlar zaman alabilir

Hareketli fiyatlandırma

Pro AI : koltuk başına aylık 29 $

İş AI : Aylık 49 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hayatınızı kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın 1.000'den fazla araçla entegrasyonlarını kullanın. Everhour ile zaman takibi veya Google Takvim ile senkronizasyon gibi işlemleri tek bir yerden yapabilir, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan verimliliğinizi koruyabilirsiniz.

5. Akiflow (Merkezi Görev ve Takvim Yönetimi için En İyisi)

akiflow aracılığıyla

Günlük programınızı yönetmek için uygulamalar arasında geçiş yapmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Akiflow, tüm görevlerinizi ve takvim etkinliklerinizi tek bir düzenli çalışma alanına getirir. Böylece, uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmadan gününüzü daha kolay planlayabilirsiniz.

Bu planlama aracı, Google Takvim, Outlook, Gmail ve Slack gibi popüler platformlardan görevleri toplamada mükemmeldir. Akiflow'da bir görevi güncellediğinizde, otomatik olarak kaynak uygulamaya senkronize edilir ve tüm araçlarınızda tutarlılık sağlanır.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Akiflow'un evrensel gelen kutusuyla e-postalardan, mesajlardan veya web sitelerinden görevleri yakalayın

Etkili zaman bloklaması ve hızlı ayarlamalar için görevleri takviminize sürükleyip bırakın

Planlamak, düşünmek ve yolunda ilerlemek için günlük ve haftalık ritüelleri kullanın

Müsaitlik durumunuzu paylaşarak toplantıları karşılıklı görüşme yapmadan planlayın

Akiflow sınırlamaları

Özel görev yönetimi uygulamalarına kıyasla bazı popüler proje yönetimi araçları eksik

Manuel görev planlama ve zaman bloklama şablonları gerektirir; bu, zaman alıcı olabilir ve dikkatli yönetilmezse görev yükünün aşırı artmasına neden olabilir

Akiflow fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro Aylık: 34 $/ay

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

6. Reclaim (Akıllı Zaman Bloklama ve İş-Yaşam Dengesi için En İyisi)

via Reclaim

Hiç parmağınızı kıpırdatmadan görevlerinizi toplantılarınıza göre otomatik olarak düzenleyen bir araç hayal edin. Dropbox'ın Reclaim AI özelliği, takviminizle senkronizasyon sağlayarak iş yükünüze ve önceliklerinize göre programları gerçek zamanlı olarak ayarlayarak tam da bunu yapar.

Görevler için doğru zamanları ayırmak için son teslim tarihlerini ve mevcut zamanı hesaba katar. Gününüzü manuel olarak ayarlamak için zaman harcamak yerine, bu araç takviminizin optimize ve çakışmasız kalmasını sağlarken, siz önemli işlere odaklanabilirsiniz.

En iyi özellikleri geri kazanın

İş düzeninize göre görevleri ve toplantıları planlayın

Pomodoro benzeri bir ritimle derinlemesine çalışmak için odaklanma süresini otomatik olarak bloklayın

Tüm takvimleri (Google Takvim, Outlook) tek bir görünümde birleştirin

Çakışmalar ortaya çıktığında görevleri otomatik olarak değiştirerek değişikliklere uyum sağlayın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Birden fazla takvim entegrasyonu ayarlamak başlangıçta biraz çaba gerektirir

Hareket halindeyken planlama için mobil uygulama yok

Otomatik planlama her zaman kişisel tercihlerle uyumlu olmayabilir

Fiyatlandırmayı geri alın

Lite : Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Derecelendirmeleri ve yorumları geri kazanın

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Öğrenci olarak, projeler için zaman ayırma yeteneğim sınırlıdır. Artık, görevi yapılacaklar listeme eklemem yeterli, otomatik olarak planlanıyor. Ayrıca, çok geride kaldığımı ve ödevleri yetiştirmek için fazla mesai yapmam gerektiğini kolayca görebiliyorum.

Öğrenci olarak, projeler için zaman ayırma yeteneğim sınırlı. Artık, görevi yapılacaklar listeme eklemem yeterli, otomatik olarak planlanıyor. Ayrıca, çok geride kaldığımı ve ödevleri yetiştirmek için fazla mesai yapmam gerektiğini kolayca görebiliyorum.

7. TickTick (Yerleşik Pomodoro Zamanlayıcı ile Kişisel Verimlilik için En İyisi)

tickTick aracılığıyla

TickTick, akıllı görev yönetimi, takvim planlama ve alışkanlık izleme özelliklerini bir araya getirerek gününüzü amaçlı bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Aylık, haftalık, gündem, çok günlük ve çok haftalık gibi birden fazla takvim görünümüyle tüm programınızı kolayca görselleştirebilirsiniz.

Bu, sadece bir yapılacaklar listesi uygulaması değildir. Odaklanmanızı ve tutarlılığınızı korumak için Pomodoro zamanlayıcıları ve akıllı hatırlatıcılar sunar. İster görevler oluşturuyor ister yeni alışkanlıklar geliştiriyor olun, TickTick hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

TickTick'in en iyi özellikleri

Özel aralıklarla tekrarlanan hatırlatıcılar, e-posta bildirimleri ve iOS'ta konum tabanlı uyarılar ayarlayın

Hızlı erişim için akıllı filtreler ve etiketlerle görevleri düzenleyin

Görevleri Liste, Kanban veya Zaman Çizelgesi biçimlerinde görüntüleyin ve ayrıntılı notlar için Markdown'u kullanın

Düzenli görevlerin yanı sıra alışkanlıkları da izleyerek tutarlı rutinler oluşturun

TickTick sınırlamaları

Takım tabanlı görev yönetimi için sınırlı işbirliği özellikleri

Ayrıntılı verimlilik analizi için zaman takibi özelliği yoktur

Belirli görev görünümleri ve düzenleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

TickTick fiyatlandırması

Yıllık plan: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Başkan Dwight D. Eisenhower tarafından popüler hale getirilen Eisenhower Matrisi, görevleri aciliyet ve önemine göre kategorize etmenize yardımcı olan bir zaman yönetimi tekniğidir. Önemli ancak acil olmayan görevlere odaklanarak öncelikli olmayan işlere zaman kaybetmemenizi sağlar.

8. TimeCamp (Fatura Özellikleriyle Zaman Takibi için En İyisi)

via TimeCamp

Zahmetsizce zamanı izleyen bir zaman çizelgesine mi ihtiyacınız var? TimeCamp arka planda sessizce çalışır, böylece tahminlerde bulunmanıza veya elektronik tablolarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Saatlerinizi otomatik olarak kaydeder ve bu verileri değerli bilgilere dönüştürür.

Verimliliği izlemek, projeleri yönetmek veya faturalar oluşturmak gibi işlerinizde TimeCamp, iş alışkanlıklarınızı anlamanıza ve iyileştirme yolları bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca, tüm favori araçlarınızla entegre olarak iş akışınıza sorunsuz bir şekilde eklenir.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Boşta kalma algılama, uygulama izleme ve verimlilik kategorizasyonu ile zamanı otomatik veya manuel olarak izleyin

İlerleme, performans ve bütçeyi değerlendirmek için raporlar oluşturun

Trello, Asana ve ClickUp gibi araçlarla entegre ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın

Uzaktaki takımlar için GPS izleme ve coğrafi sınırlama özellikli mobil uygulamaları kullanın

TimeCamp sınırlamaları

Kullanıcı rolleri, alt düzey planlarda sınırlıdır; gelişmiş rol yönetimi yalnızca Premium planında mevcuttur

Mobil uygulama, özellikle iOS'ta, yavaş olabilir ve senkronizasyon sorunlarına eğilimli olabilir, bu da ara sıra veri tutarsızlıklarına yol açabilir

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Ultimate : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (590+ yorum)

9. Toggl Track (Projeler arasında hafif zaman takibi için en iyisi)

toggl Track aracılığıyla

İş gününüzü nasıl geçirdiğinizi izlemek için temiz ve güvenilir bir yönteme mi ihtiyacınız var? Toggl Track, akışınızı kesintiye uğratmadan tüm görevlerinizi takip etmenize yardımcı olan, sade ve sezgisel bir deneyim sunar.

Masaüstü uygulaması, tarayıcı uzantısı veya mobil cihaz kullanmayı tercih edin, günlük rutininize uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Takvim uygulaması entegrasyonu, arka plan izleme ve tek tıklamayla zamanlayıcılar gibi özellikleriyle, zaman dilimleme uygulamalarının gerçek faydalarını hayata geçirerek dağınık saatleri yapılandırılmış, odaklanmış iş bloklarına dönüştürür.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Google Takvim veya Outlook'ta zaman girdilerini görselleştirin

Zamanı gerçek zamanlı olarak veya çevrimdışı olarak takip edin, daha sonra senkronizasyon yapın; zamanlayıcı ve manuel modlar arasında anahtar değiştirin

Hareket halindeyken izleme için mobil cihazları, odaklanarak çalışmak için masaüstü bilgisayarları kullanın

Uygulamalar ve web siteleri arasında arka planda izlemeyi etkinleştirerek etkinlikleri otomatik olarak yakalayın

Toggl Sınırları izleyin

Özel araçlara kıyasla sınırlı proje yönetimi özellikleri

Müşteriye yönelik işler için raporlama seçenekleri sınırlıdır

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Ücretsiz Plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.550+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Timeboxing, takımların belirli görevler üzerinde çalışmak için sabit dönemler (veya "kutular") ayırdığı yazılım geliştirme alanında başladı. İlk olarak Agile metodolojileri bağlamında tanıtılan bu teknik, takımların odaklanmasına ve yolunda ilerlemesine yardımcı oldu. Günümüzde, CEO'lardan öğrencilere kadar herkes tarafından dikkat dağınıklığını en aza indirgemek ve görevlerin belirlenen zaman dilimi içinde verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için kullanılan popüler bir verimlilik tekniğidir.

10. Clockwise (Takım Takvimi Optimizasyonu ve Odaklanma Süresi için En İyisi)

via Clockwise

sonsuz toplantılarla boğulmuş ve derinlemesine çalışmak için zaman ayırmakta zorlanıyor musunuz? Clockwise size yardımcı olur.

Bu yapay zeka destekli planlama asistanı, toplantıları otomatik olarak planlayarak, odaklanma zamanınızı koruyarak ve Google Takvim, Slack ve Asana ile zahmetsizce senkronizasyon sağlayarak gününüzü optimize eder. Takviminizin kontrolünü geri kazanmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Toplantıları otomatik olarak yeniden planlayarak kesintisiz Odaklanma Zamanı blokları oluşturun

Google Takvim, Slack ve diğer araçlarla entegre olarak zamanlamayı kolaylaştırır

Kuruluşunuzdaki toplantı yükünü ve odaklanma süresini ölçmek için analitik sağlar

Dışarıdan davet edilen kişilerle ve birden fazla ekip üyesiyle toplantıları koordine etmek için planlama bağlantıları sunar

Saat yönünde sınırlamalar

Esnek Toplantılar özelliği, şirket içi toplantılarla sınırlıdır

Harici katılımcıların olduğu toplantılar için otomatik yeniden planlama özelliğini desteklemez

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockwise hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

İhtiyacım olan odaklanma süresini oluşturuyor, ancak bunu kendim tutarlı bir şekilde uygulamak benim için çok zahmetli. AI planlayıcının, ben yapmadan önce takvimimdeki değişikliklere yanıt vermesini seviyorum. Verimliliğimi olumlu yönde etkilediğini ve iş arkadaşlarımın da takvimimde önceden ayrılmış zamanları rezerve etme konusunda daha duyarlı hale geldiğini fark ettim. Tek bir kullanıcı için fiyatın da makul olduğunu düşünüyorum ve iş için zaten kullandığım anahtar araçlarla (ör. Outlook, Asana) entegrasyonu da kolaydı.

İhtiyacım olan odaklanma süresini oluşturuyor, ancak bunu kendim tutarlı bir şekilde uygulamak benim için çok zahmetli. AI planlayıcının, ben yapmadan önce takvimimdeki değişikliklere yanıt vermesini seviyorum. Verimliliğimi olumlu yönde etkilediğini ve iş arkadaşlarımın da takvimimde önceden ayrılmış zamanları rezerve etme konusunda daha duyarlı hale geldiğini fark ettim. Tek bir kullanıcı için fiyatın da makul olduğunu düşünüyorum ve iş için zaten kullandığım anahtar araçlarla (ör. Outlook, Asana) entegrasyonu da kolaydı.

ClickUp ile Her Dakikayı Değerlendirin

Zaman, daha fazlasını elde edemeyeceğimiz tek kaynaktır. Bu nedenle, doğru zaman yönetimi uygulamasını seçmek verimliliğiniz için çok önemlidir.

Listemizdeki her uygulama, tabloya özel bir şey katıyor: Bazıları kişisel görev yönetiminde mükemmeldir ve odaklanmış iş dönemleri oluşturmanıza yardımcı olurken, diğerleri takım ayarlarında parlıyor.

Ancak, zaman dilimleme ile sağlam proje yönetimi özelliklerini birleştiren eksiksiz bir çözüm istiyorsanız, ClickUp diğerlerinden sıyrılıyor. Özelleştirilebilir zaman takibi uygulaması, otomatik iş akışları ve takım işbirliği araçları, zamanı yönetmekten daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur; zamanı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.

Zaman kutusuna yerleştirilmiş görevler ayarlayabilir, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve programınızı anında değiştirebilirsiniz. Ayrıca, özel gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlama gibi özellikler sayesinde, takımınızın saatlerini nasıl geçirdiğini her zaman tam olarak bilirsiniz.

Zamanınızı kontrol altına almaya ve verimliliğinizi artırmaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun.