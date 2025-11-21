Gerçekçi Metin Okuma için En İyi 13 ElevenLabs Alternatifi

Hiç insan sesi gibi gelen seslendirmeler oluşturmayı denediniz, ancak yine de robotik monoton seslerle sonuçlandınız mı?

ElevenLabs, gerçekçi metin okuma [TTS] özelliği ile çubuğu yükseltmiş olsa da, tek seçenek bu değildir. Podcast'ler, eğitim video'ları veya dinamik reklamlar üretiyor olsanız da, doğru ses mesajınızın başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.

Bu blog yazısında, gerçekçi, ifade gücü yüksek ve doğal sesler için en iyi ElevenLabs alternatiflerini inceleyeceğiz. 🔊

Neden ElevenLabs Alternatifi Tercih Etmelisiniz?

ElevenLabs, TTS alanında güçlü bir oyuncudur, ancak her oluşturucu veya iş için uygun değildir. Elevenlabs alternatifini keşfetmenin mantıklı olmasının nedenleri şunlardır:

Sınırlı karakter oluşturma: Ücretli planlarda istek başına 5.000 karakter, ücretsiz planında ise 2.500 karakter ile sınırlıdır.

Sıkı aylık kredi sistemi: Kullanım aylık kredi sınırlarına tabidir ve sınırların aşılması durumunda ekstra kredi satın alınması gerekir.

Proje boyut kısıtlamaları: Projeler 200 bölümle sınırlıdır, her bölüm 400 paragrafa ve her paragraf 5.000 karakterye kadar izin verir.

Pahalı gelişmiş özellikler: Çoklu konuşmacı projeleri, yüksek kaliteli ses (192 kbps) ve profesyonel düzeyde ses klonlama yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

Sınırlı dil desteği: ElevenReader Publishing gibi anahtar özellikler yalnızca İngilizceyi desteklemektedir.

Yüksek deneme maliyetleri: Düzenlemeler, yeniden denemeler ve test oluşturma dahil olmak üzere her denemede kredi kullanılır.

AI modeli eğitim hakları yoktur: Çıktılar, eğitim, ince ayar veya diğer AI araçlarının geliştirilmesi için yeniden kullanılamaz.

En İyi ElevenLabs Alternatifleri Bir Bakışta

İşte tüm ElevanLabs alternatiflerini karşılaştıran bir tablo. 📊

Araç En iyi özellikler En uygun Fiyatlandırma ClickUp ClickUp Belge'de taslak senaryolar hazırlayın, ClickUp AI Notetaker ile toplantıları transkribe edin, ClickUp Brain ile toplantı notlarını özetleyin ve bağlantılandırın , üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyon sayesinde görevler ve ş Akışları içinde transkriptleri yönetin. Bireyler, küçük takımlar ve kurumsal operasyonlar dahil olmak üzere her boyutlu takım Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel plan seçenekleri mevcuttur. Murf. ai Gerçek zamanlı ses üretme API'sine, özel ayarlamalı ses değiştiriciye erişin, çok dilli deneyimler oluşturun, sesleri büyük ölçekte dağıtın. Küçük işler ve içerik oluşturucular Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla (Starter) PlayHT Gerçek zamanlı ses üretme API'sine erişin, özel ayarlarla sesleri kopyalayın, çok dilli deneyimler oluşturun. Geliştiriciler ve orta boyutlu şirketler Özel fiyatlandırma Amazon Polly Sinirsel seslerle gerçekçi konuşma oluşturun, sesi anında yayınlayın, telaffuz için sözlükleri yönetin, AWS uygulamalarıyla entegre edin. AWS hizmetleriyle entegre orta ölçekli ve kurumsal takımlar Ücretsiz seviye mevcuttur; Özel fiyatlandırma Google TTS WaveNet veya standart sesler arasından seçim yapın, tonu ve perdesini özel olarak ayarlayın, 40'tan fazla dilde metni dönüştürün, sesi gerçek zamanlı olarak yayınlayın. Google bulut altyapısında uygulamalar, botlar ve küresel işler Ücretsiz seviye mevcuttur; Özel fiyatlandırma Microsoft Azure Gerçek zamanlı konuşma özelliğine sahip uygulamalar oluşturun, özel sinirsel sesler tasarlayın, SSML denetimleriyle metin dönüştürün, Azure ekosisteminde kullanımı yönetin. Kurumsal ve gelişmiş geliştirici takımları Ücretsiz seviye mevcuttur; Kurumsal için özel özelleştirme mevcuttur Speechify PDF'leri ve belgeleri sese dönüştürün, okuma hızını ayarlayın, OCR ile görüntüleri tarayın, hareket halindeyken farklı cihazlarda dinleyin. Bireyler ve küçük takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Özel fiyatlandırma Descript Ekran yakalama ile konuşmaları kaydedin, anında transkripsiyon yapın, metin arayüzünü kullanarak düzenleme yapın, Overdub ile seslendirme oluşturun. Oluşturucular ve küçük işler Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla (Hobi amaçlı) Resemble AI Duygu katmanları ile sesleri klonlayın, sesi gerçek zamanlı olarak konuşmaya dönüştürün, anında dil değiştirin, sesi uygulamalara entegre edin. Geliştiriciler ve orta boyutlu içerik takımları Ücretsiz deneme; Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla WellSaid Labs Stüdyo kalitesinde sesler seçin, tutarlı anlatımlar oluşturun, paylaşım ses takımlarında işbirliği yapın, eğitim ve pazarlama için dışa aktarın. Orta ölçekli pazar ve kurumsal takımlarda eğitim, öğrenim ve pazarlama Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla (Creative) Lovo AI Reklam metinleri veya anlatımlar yazın, duygulara göre ayarlanmış sesleri seçin, hız ve duraklamaları ayarlayın, yayına hazır sesler sunun. Küçük işler ve içerik oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla (Temel) Listnr Tek bir tıklama ile blogları sese dönüştürün, doğrudan podcast platformlarında yayınlayın, sesleri sitelere yerleştirin, sesli sürümleri yönetin. Küçük takımlar ve bireysel oluşturucular Özel fiyatlandırma Synthesia Düzenleyici de senaryolar yazın, 230'dan fazla AI avatar arasından seçim yapın, seslendirmeleri otomatik olarak oluşturun ve kapsamlı dil desteği (140+) ile videoları yerelleştirin. Orta boyutlu işler ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla (Başlangıç)

Kullanılacak En İyi ElevenLabs Alternatifleri

Bu 13 ElevenLabs alternatifi, senaryo yazımı, transkripsiyon ve ses ş akışlarının yönetimi için ses klonlama teknolojisi gibi özel özellikler sunar.

Hadi başlayalım! 💪

ClickUp (Yerleşik transkripsiyon özellikleri ve eyleme geçirilebilir notlar için en iyisi)

ClickUp'taki AI, Sohbetler ve Görevler'deki sesli notlarınızı anında yakalayabilir ve transkribe edebilir, böylece aranabilir hale getirir.

Dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanı olan ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda birleştirir ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırır.

AI destekli konuşma-metin ş akışları platform genelinde mevcuttur ve düşüncelerinizin hızında ilerlemenize yardımcı olur.

ClickUp Brain: Konuşmalarınızı ş Akışlarına bağlantı sağlayan ortam yapay zekası

Platformun merkezinde, ClickUp Belgelendirme'den ClickUp Görevlerine ve Toplantılara kadar çalışma alanınızın her katmanına doğrudan entegre edilmiş bir AI asistanı olan ClickUp Brain yer alır.

Bu bağlamsal AI aracı, çalışma alanınızda konuşmaları yakalama, transkripsiyonlama ve bunlara göre hareket etme şeklinizi dönüştürür. AI destekli ses transkripsiyonu gibi özelliklerle, toplantıları veya ses kliplerini doğrudan ClickUp'ta kaydedebilirsiniz ve Brain otomatik olarak doğru transkriptler oluşturur; artık notlar için uğraşmanıza veya anahtar ayrıntıları kaçırmanıza gerek kalmaz.

Ama bununla da bitmiyor: ClickUp Brain, bu transkriptleri ve sohbetleri akıllıca tarayarak eylem öğelerini belirler ve bunları anında zengin bağlam içeren görevlere veya hatırlatıcılara dönüştürür, hem de iş akışınızdan ayrılmadan. İster masaüstü uygulamasının Talk to Metin özelliğini ellerinizi kullanmadan dikte etmek için kullanıyor olun, ister AI Notetaker'ı toplantıları özetlemek ve sonraki adımları çıkarmak için kullanıyor olun, ClickUp Brain her konuşmanın aranabilir, eyleme geçirilebilir ve projelerinize sorunsuz bir şekilde bağlantılı olmasını sağlar. Bu, Brain'den geçen haftaki görüşmeden eylem öğelerini bulmasını, sesli notu transkribe etmesini veya özetlemesini, hatta sohbet konularından görev oluşturmasını isteyebileceğiniz anlamına gelir. Böylece tüm çalışma alanınız daha akıllı, daha düzenli ve gerçek anlamda işbirliğine dayalı hale gelir.

ClickUp Brain ile anında takım raporları oluşturun, ilerlemeyi izleme ve içgörüler elde edin

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı daha verimli hale getirin.

ClickUp AI Notetaker, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınıza otomatik olarak katılır, konuşmayı gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve anahtar eylem öğelerini belirler.

Toplantı sonrasında, not alma için kullanılan AI aracı kapsamlı bir özet oluşturur ve bunu doğrudan ClickUp Görevlerine veya projelere ek dosya olarak ekler. Bu, kritik kararların ve sorumlulukların açıkça belgelenmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

Örnek olarak, bir seslendirme projesi veya içerik ortaklığı için yeni bir müşteriye hizmet veriyorsunuz. Toplantı notları için yapay zekayı kullanabilirsiniz; yapay zeka görüşmenize katılır, müşterinin gereksinimlerini, son teslim tarihlerini ve yaratıcı tercihlerini kaydeder, ardından senarist, ses düzenleyici veya geliştiricinize atanan görevleri otomatik olarak oluşturur.

ClickUp Belgen

Yaratıcı özetler, senaryolar veya teknik özellikler mi oluşturmak istiyorsunuz? ClickUp Belge'ye başvurun.

ClickUp Belge içinde gerçek zamanlı düzenleme ile blog yazıları, senaryolar veya geliştirici belgeleri taslak olarak hazırlayın*

Yerleşik AI özellikleri ile uzun geri bildirim konuları anında özetleyebilir, eylem noktalarını çıkarabilir ve sonraki adımları önerebilirsiniz. Bu özellik, senaryo onaylarını, geliştirme notlarını veya takımlar arası iç incelemeleri yönetmek için mükemmeldir.

Örneğin, yeni bir şirket politikası taslağı hazırlarken, takım üyeleri işbirliği yapabilir ve notlarını paylaşabilir. ClickUp Brain'den doğal dilde hızlı incelemeler için bir özet sağlayıcı, saniyeler içinde özeti elinize alacaksınız. En iyi yanı ne mi? Tüm notlarınız, transkriptleriniz, görev listesi şablonlarınız ve yapılacaklar listeniz otomatik olarak görevler, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleriyle bağlantılı hale gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Geri bildirimleri kaydedin ve paylaşım yapın: Düzenlemeleri gözden geçirmek, tasarım değişikliklerini açıklamak veya Düzenlemeleri gözden geçirmek, tasarım değişikliklerini açıklamak veya ClickUp Clips'i kullanarak takımınıza yeni özellikleri tanıtmak için sesli ekran kayıtları yapın.

İş akışlarınızı düzenleyin: ClickUp Özel Görev Durumları ile senaryo incelemesi, ses teslimi veya hata izleme gibi sürecinize uygun iş akışları oluşturun.

Fikirlerinizi görselleştirin: ClickUp Whiteboards'u kullanarak senaryolar planlayın, video içeriğinin ana hatlarını belirleyin veya beyin fırtınası için tasarlanmış ücretsiz formlu görsel bir alanda geliştirme sprintlerini planlayın.

Her şeyi bir araya getirin: Figma, Google Drive veya GitHub gibi araçları bağlayarak varlıklarınız, notlarınız ve kodunuzun Figma, Google Drive veya GitHub gibi araçları bağlayarak varlıklarınız, notlarınız ve kodunuzun ClickUp entegrasyonları ile her zaman elinizin altında olmasını sağlayın.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik yapay zeka artık uzun konularını özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme ihtiyacını azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor. […] Uygulamalar arasında geçiş yapmadan çevik sprintler gerçekleştiriyor, belgeler yayınlıyor ve OKR'leri yönetiyoruz. Yerel entegrasyonlar (Slack, Drive, GitHub) hızlı bir şekilde kurulabilir. *

⭐️ Bonus: Brain MAX, ses öncelikli ş akışları için tasarlanmış, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Gelişmiş konuşma-metin dönüştürme özellikleri, fikirlerinizi, görevlerinizi veya talimatlarınızı sesli olarak iletmenizi ve bunların anında yazıya dökülmesini, düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlar. Toplantı notlarını kaydetmek, proje planlarını güncellemek veya hızlı mesajlar göndermek için Brain MAX, ellerinizi kullanmadan işlerinizi zahmetsizce yönetmenizi sağlar. Bu sorunsuz ses öncelikli deneyim, günlük rutinlerinizi kolaylaştırır, manuel çabayı azaltır ve en önemli konulara odaklanmanızı sağlar, böylece verimliliğinizi her zamankinden daha hızlı ve doğal hale getirir.

2. Murf. ai (Stüdyo kalitesinde AI seslendirmeleri üretmek için en iyisi)

Murf. ai, sesli kitaplar, e-öğrenme veya tanıtım kampanyaları gibi duygusal derinlik gerektiren içerikler için mükemmel bir AI ses oluşturma aracıdır. AI transkripsiyon aracı, sezgisel bir stüdyo arayüzü veya API erişimi aracılığıyla ses stili, ton, hız ve telaffuz üzerinde tam kontrol sağlar.

Paylaşılan çalışma alanları, telaffuz kitaplıkları ve ses ön ayarları, çıktınızın projeler, takımlar ve diller arasında tutarlı kalmasını sağlar. Ayrıca, etik ses kaynağı ve kapsamlı kitaplığı sayesinde, aynı beş genel seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız; insan gibi sesler ve küresel kitlenizin bağlamına uygun sesler elde edersiniz.

Murf. ai en iyi özellikleri

Say It My Way ile ses tonunuzu, hızınızı ve ritminizi taklit ederek AI sesini satır satır yönlendiren doğrudan ses iletimi.

Değişkenlik özelliği ile ses varyantları oluşturun ve aynı satır için manuel olarak yeniden kayıt yapmadan anında birden fazla ton ve hız seçeneği oluşturun.

Etkileyici kelimeleri kelime düzeyinde vurgu ile öne çıkararak belirli kelimelere vurgu yapın ve dramatik anlatım veya öğretim netliği sağlayın.

Ses düzenleme özelliği ile ses dosyalarını komut dosyası aracılığıyla düzenleyin. Bu özellik, kaydedilmiş seslendirmeleri doğrudan metin olarak transkribe etme ve yeniden yazma dahil olmak üzere, anında yeniden işlemeyi içerir.

Murf. ai sınırları

Daha düşük seviyeli planlar doğal sesler üretmez.

Özel telaffuz ayarlamaları her zaman etkili veya kullanıcı dostu değildir.

Murf. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 29 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 299 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Murf. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Murf.ai hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Murf studio kullanımı kolaydır. Biz bir diş muayenehanesiyiz ve şu anda sıkıcı bekleme müziğimizi, hastalarımıza hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için müziğe uyarlanmış bir pazarlama sunumuna dönüştürmek için kullanıyoruz... Bazen ses biraz doğal olmayan geliyordu... Ama yükseltmeye değer mi emin değilim. Yükseltilmiş özelliklerin benim için yatırıma değer olup olmadığını görmek için bu metin biraz denemek isterdim.

ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, takımların %42'sinin asenkron iş için kaydedilmiş klipler (%21) veya proje yönetimi araçları (%21) kullandığını gösteriyor. Ancak, bu araçlar genellikle ayrı abonelikler, oturum açma işlemleri ve öğrenme eğrileri gibi ek kaynaklar gerektirir. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, eşzamansız iletişimi kolaylaştırır. Tek bir ClickUp Çalışma Alanı'nda video kliplere, sesli mesajlara, proje ş akışlarına, ortak belgelere ve yerleşik bir AI not alma özelliğine erişin. Tek bir çözüm tüm iş akışınızı kolaylaştırabilecekken neden birden fazla abonelik ve dağınık bilgileri yönetmekle uğraşasınız? 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

3. PlayHT (Çok dilli içerik oluşturmak için en iyisi)

PlayHT aracılığıyla

Sınırlı ses esnekliği veya üretim darboğazları nedeniyle blok mu yaşıyorsunuz? PlayHT size destek olur. PlayHT, metni sese dönüştürmekten daha fazlasını yapar, istediğiniz ses deneyimini özel olarak oluşturur. Robotik okumalara veya katı ön ayarlara bağlı kalmak yerine, her biri belirli tonlar ve kullanım durumları için ikna edici bir insan kişiliğiyle oluşturulmuş "Mikael", "Deedee" ve "Atlas" gibi sesler elde edersiniz.

Birçok kısaltma içeren bir e-Öğrenim modülünün sunumunu ince ayarlamak mı istiyorsunuz? Ya da belki bir video seslendirme eklemek? Bunu yapabilirsiniz. Dialog modeli akıcılık ve konuşma nüansları sağlar, podcast'ler ve AI asistanları için mükemmeldir. Öte yandan, 3. 0 Mini modeli canlı oyunlar veya etkileşimli ajanlar gibi gerçek zamanlı uygulamalar için hafif ve duyarlı olmasını sağlar.

PlayHT'nin en iyi özellikleri

Konuşma Stilleri ve Tonlamalar ile duygu, hız, ses yüksekliği, ton, vurgu ayarlamaları yapın ve hatta kasıtlı duraklamalar ekleyin.

Paragraf düzeyinde önizleme özelliğini kullanarak, son ses dosyasını oluşturmadan önce sunumu ince ayar yapın.

Marka isimlerinin, teknik terimlerin veya kısaltmaların nasıl telaffuz edileceğini tanımlayın ve bunları zahmetsizce yeniden kullanın.

Multi-Voice düzenleyiciyi kullanarak konuşmacılar arasında geçiş yapın ve aynı dosyada birden fazla farklı AI sesiyle diyalog açısından zengin senaryolar oluşturun.

PlayHT sınırları

Örnek, belirli aksanlarda sınırlı çeşitlilik ve özgünlük nedeniyle, kullanıcılar Avustralya seslerinin Amerikan veya İngiliz gibi geldiğinden şikayet ediyorlar.

Özellikle düzenleyiciler arasındaki geçişlerde hantal ve tutarsız kullanıcı arayüzü

PlayHT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PlayHT puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: AI tarafından üretilen seslendirme yolculuğu, 1877'de Thomas Edison'un fonografı gibi mekanik cihazlarla başladı. Bu cihazlar sesi kaydedip yeniden üretebiliyordu, ancak gerçek insan konuşmasını sentezleme yeteneğinden yoksundu.

4. Amazon Polly (Yüksek kaliteli konuşma sentezi sunmak için en iyisi)

Amazon Polly aracılığıyla

Amazon Polly, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan bulut tabanlı bir TTS hizmetidir. Tiyatro okumaları veya aşırı ifade gücü yüksek karakterler için tasarlanmamış olsa da, ölçeklenebilirlik, çok dilli destek ve hızın vazgeçilmez olduğu durumlarda iş yapar.

Geliştiriciler, Speech Synthesis Markup Language (SSML) kullanarak konuşma çıktısını ince ayar yapabilir, telaffuz, ses seviyesi, ton ve konuşma hızı gibi unsurları ayarlayarak istenen etkiyi elde edebilir. Ayrıca, ses özellikli uygulamalar veya medya deneyimleri geliştirenler için Polly'nin düşük gecikmeli sinirsel konuşma modelleri, dinleyicilerin ilgisini çekecek kadar gerçekçilik sunar.

Amazon Polly'nin en iyi özellikleri

PDF'leri, makaleleri ve web sayfalarını sinirsel TTS ile konuşma akışlarına dönüştürün.

Konuşma işaretleri ve özel telaffuz sözlükleri kullanarak isimleri, jargonu veya kısaltmaları tam olarak doğru şekilde elde edin.

Amazon Polly API 'yi kullanarak uygulamalara, web sitelerine veya özel sistemlere isteğe bağlı ses özelliği ekleyin.

İşe alım veya yeniden kayıt yapmadan, değişen içeriğin binlerce sesli sürümünü üretin.

Amazon Polly sınırları

Gelişmiş ses klonlama yetenekleri ve konuşma özelleştirme için SSML'yi etkili bir şekilde kullanmak için teknik bilgi gerektirir.

Kullanıcılar, yerel konuşma seslerini doğru bir şekilde yakalamada veya belirli bölgesel sesleri tanımada sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Amazon Polly fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Araç derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Amazon Polly hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı bu G2 yorumunu paylaşım yaptı:

Amazon Polly'nin bilgisayarları insan gibi konuşturmasını gerçekten çok seviyorum. Ses çok doğal ve farklı sesler seçebiliyorsunuz. Video için seslendirme yapmak veya uygulamalarınızı konuşturmak için harika. Kullanımı çok kolay! Amazon Polly'nin kullanım ücreti olması hoşuma gitmiyor, çünkü okuduğu karakter sayısı kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Çok kullanırsanız pahalıya mal olabilir. *

📖 Ayrıca okuyun: Otter AI Alternatifleri

5. Google TTS (Çok dilli ses içerik oluşturmak için en iyisi)

Google TTS aracılığıyla

Google Cloud Text-to-Speech, Google'ın gelişmiş makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak yazılı metni doğal sesli insan konuşmasına dönüştüren bulut tabanlı bir hizmettir.

380'den fazla ses ve 50'den fazla dil varyantı ile bu araç, küresel içerik ölçeklendirmeden hiper-yerelleştirilmiş ses markalamaya kadar sağlam destek sunar. Ayrıca, Chirp 3'ten düşük gecikmeli akış ve WaveNet'in araştırma destekli gerçekçiliği, kusursuz bir çıktı sağlar.

Google TTS'nin en iyi özellikleri

DeepMind'ın gelişmiş modelleriyle desteklenen, gerçekçi tonlama ve ritimle yüksek kaliteli konuşma üretmek için WaveNet seslerini seçin.

Neural2 seslerini kullanarak yeni nesil sinir ağı teknolojisiyle daha doğal ve etkileyici konuşmalar üretin.

Chirp 3 (HD) seslerini kullanarak, insan benzeri akıcılık ve nüanslı tonlamalarla spontan, konuşma benzeri sesler oluşturun.

SSML desteğini kullanarak tarihleri, sayıları, duraklamaları biçimlendirin ve anahtar cümleleri vurgulayın.

Google TTS sınırları

Her API isteği, maksimum 5.000 baytlık metin girişi ile sınırlıdır ve daha uzun metinler birden fazla isteğe bölünür.

Gerçek zamanlı akış senaryoları için optimize edilmemiştir.

Google TTS fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Google TTS puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

👋🏾 Daha yüksek verimlilik için yapay zekayı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bu eğitici videoyu izleyin!

6. Microsoft Azure (Ses tabanlı uygulamaları çalıştırmak için en iyisi)

Microsoft Azure aracılığıyla

Microsoft Azure AI Speech, transkripsiyon, sentezleme, analiz ve hatta özel sinirsel sesler oluşturmanıza olanak tanıyan tam kapsamlı bir konuşma platformu sunar. En iyi yanı nedir? Her şey Microsoft'un güvenilir bulutunda barındırılır, böylece ölçek veya kontrolden ödün vermeden kurumsal düzeyde araçlar elde edersiniz.

Speech Studio, markanızın sesini sıfırdan oluşturmanıza veya yerleşik, yüksek kaliteli modeller kullanarak ses deneyimlerini geliştirmenize olanak tanır. HD sesler bunu daha da geliştirerek, giriş metninin duygusuna uyacak şekilde konuşma tonlarını gerçek zamanlı olarak ayarlar ve daha ifade gücü yüksek ve bağlamı dikkate alan bir çıktı sağlar.

Microsoft Azure'un en iyi özellikleri

Daha gerçekçi çıktı için yüksek kaliteli (48 kHz) önceden oluşturulmuş sinirsel sesleri kullanarak gerçekçi konuşma sentezi ekleyin.

Toplu sentez API'sini kullanarak sesli kitaplar veya eğitim materyalleri gibi uzun form sesleri eşzamansız olarak oluşturun.

Avatarları veya dijital insanları, ABD İngilizcesinde doğru dudak senkronizasyonu ile canlandırmak için viseme verileri oluşturun.

Microsoft Azure sınırları

TTS API'sını uygulamak için bulut hizmetleri ve API'lar konusunda uzmanlık gerekir.

Özel bir sinirsel ses oluşturmak, Microsoft'un onayı ve önemli miktarda eğitim süresi dahil olmak üzere önemli bir yatırım gerektirir.

Microsoft Azure fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Azure hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor:

Microsoft Azure'u kullanırken en çok sevdiğim şey, SQL gibi veritabanları sunması ve DevOps özelliklerinin harika olması ve web siteleri ve uygulamalar oluştururken çok yardımcı olması... En az sevdiğim şey ise, bazen hizmetlerin yavaş olması ve bazen kesintiler yaşanması ve bu da hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olması.

Microsoft Azure'u kullanırken en çok sevdiğim şey, SQL gibi veritabanları sunması ve DevOps özelliklerinin harika olması ve web siteleri ve uygulamalar oluştururken çok yardımcı olması... En az sevdiğim şey ise, bazen hizmetlerin yavaş olması ve bazen kesintiler yaşanması ve bu da hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olması.

🔍 Biliyor muydunuz? 1950'lerde Bell Labs, sıfırdan dokuza kadar sayıları tanıyabilen Audrey adlı bir sistem geliştirdi. On yıllar sonra, konuşma teknolojisi Gizli Markov Modeli ile gelişti ve sonunda sadece sayıları değil, daha fazlasını da anlayabilen Dragon Dictate gibi 90'ların araçlarına güç verdi.

7. Speechify (Herhangi bir metni hareket halindeyken sese dönüştürmek için en iyisi)

Speechify aracılığıyla

Speechify, yazılı içeriği doğal seslere dönüştüren yapay zeka destekli bir TTS platformudur. Mobil uygulama, masaüstü uygulama ve tarayıcı uzantısı olarak kullanılabilen bu platform, öğrenciler, profesyoneller ve disleksi gibi okuma güçlüğü çeken kişiler dahil olmak üzere çok çeşitli bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

Telefonunuzla fiziksel içeriği tarayıp anında sese dönüştürmekten, küresel erişim için çok dilli içeriği dublajlamaya kadar, platform üretimdeki darboğazları ortadan kaldırmak için birçok fonksiyonla donatılmıştır.

Speechify'ın en iyi özellikleri

Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliğini kullanarak fiziksel belgeleri veya görüntüleri tarayın ve sesli olarak okunmasını sağlayın.

Chrome uzantısı olarak kullanarak web sayfalarını, e-postaları ve belgeleri doğrudan tarayıcınızda okuyun.

Ses Klonlama özelliğini kullanarak sadece 20 saniyelik bir ses kaydıyla kendi sesinizi kopyalayın.

AI destekli oynatma özelliği ile senaryoları, belgeleri veya uzun içerikleri hareket halindeyken önizlemek için 4,5 kata kadar daha hızlı okuyun.

Speechify sınırları

Hizmet, gerçek zamanlı akış uygulamalarında gecikme sorunları yaşayabilir.

Sistem, nüanslı duyguları veya bağlamsal incelikleri aktarmakta zorlanıyor.

Speechify fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Speechify puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Speechify hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Speechify'ı ilk olarak projelerimden birinde kullandım ve hemen beğendim. En iyi yanı, API'yi kullanmanın çok kolay olması ve çıktının çok net ve anlaşılır olmasıydı. Bana çok zaman kazandırdı ve doğru çıktı sağladı... Ücretsiz sürümde bir seferde çevirebileceği metin sayısında sınırlama var. Test için premium sürüm sunarlarsa, aracı doğrulamaya gerçekten yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Speechify, Cliff Weitzman tarafından kendi disleksisine yardımcı olmak için kuruldu. Şimdi ise herkes için okumayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

8. Descript (Podcast ve eğitim videoları oluşturma ve düzenleme için en iyisi)

Descript aracılığıyla

Cilalı seslendirmeler, video veya podcast'ler oluşturmak zamanınızı veya daha da kötüsü bütçenizi tüketiyorsa, Descript akıllı bir çözüm sunar.

Bu, düzenleme sürecinize yardımcı olan ve metin tabanlı transkriptler aracılığıyla medya dosyalarını düzenlemenizi sağlayan, yapay zeka destekli bir ses ve video düzenleme platformudur. İçerik oluşturucular, podcast yayıncıları, eğitimciler ve pazarlamacılar için tasarlanan bu araç, kayıtlarınızdaki yaygın sözel tikleri sadece birkaç tıklamayla ortadan kaldırarak içeriğinizi geliştirmenizi sağlar.

Descript'in en iyi özellikleri

Overdub 'ı kullanarak hata düzeltme, anlatım veya tamamen sentetik seslendirme için gerçekçi ses klonları oluşturun.

Script Düzenleyici 'ni kullanarak metinden konuşmayı kes, kopyala, yapıştır veya yeniden oluştur ve AI'yı kullanarak senaryoları okurken bile doğrudan göz teması simüle et.

Yeniden Oluştur özelliğini kullanarak, takılmalar veya eksik satırları AI tarafından üretilen kusursuz seslerle değiştirin.

Descript sınırları

Çoklu konuşmacılı video podcast'leri veya uzun kayıtları işlemek gecikmeye, ses senkronizasyonunun bozulmasına veya uygulamanın çökmesine neden olur.

Temel düzenleme kolay olsa da, daha karmaşık araçlar ve fonksiyonlar netlikten yoksundur ve kullanıma başlama desteği yoktur.

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanıcılar: Kullanıcı başına aylık 24 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 35 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu şöyle diyor:

Metin okuma AI seslendirmesini beğeniyorum. Kullanımı çok kolay ve senaryolarda anında değişiklik yapabilmek, bir seslendirme sanatçısı tutmaya kıyasla harika. Ayrıca ortam içinde ekran demoları kaydetmek de harika... Bazı düzenleme özelliklerini sevmiyorum. Kareleri dondurmak ve yakınlaştırıp uzaklaştırmak, Premiere Pro gibi geleneksel video düzenleyici programlarına kıyasla biraz zahmetli.

Metin okuma AI seslendirmesini beğeniyorum. Kullanımı çok kolay ve senaryolarda anında değişiklik yapabilmek, bir seslendirme sanatçısı tutmaya kıyasla harika. Ayrıca ortam içinde ekran demoları kaydetmek de harika... Bazı düzenleme özelliklerini sevmiyorum. Kareleri dondurmak ve yakınlaştırıp uzaklaştırmak, Premiere Pro gibi geleneksel video düzenleyici programlarına kıyasla biraz zahmetli.

9. Resemble AI (Gerçek zamanlı sentetik ses uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

via Resemble AI

Resemble AI, metin okuma (TTS), konuşma okuma (STS) ve gerçek zamanlı ses dönüştürme için bir dizi araç sunarak içerik oluşturma süreçleri, sanal asistanlar ve etkileşimli medya gibi birçok uygulamaya hizmet vermektedir.

Karakterleriniz, içeriğiniz veya markanızla birlikte gelişen seslere mi ihtiyacınız var? Bu araç, sadece bir metin açıklaması kullanarak saniyeler içinde özel ses özellikleri oluşturmanıza olanak tanır. Python paketi veya API aracılığıyla gerçekçi ses özelliklerini daha da ölçeklendirebilir ve entegre edebilir, böylece gerçek zamanlı ajanlar ve etkileşimli ses deneyimleri oluşturabilirsiniz.

Resemble AI'nın en iyi özellikleri

Ses örneklerine veya teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan basit metin açıklamalarından benzersiz sesler oluşturmak için Voice Design 'ı kullanın.

Ses, görüntü ve video manipülasyonunu gerçek zamanlı olarak algılayan Orijinal Algılama özelliğini kullanarak marka bütünlüğünü koruyun.

142'den fazla dil ve bölgesel lehçede konuşmayı doğru tonlama ve kültürel nüanslarla yerelleştirin.

Resemble AI sınırları

Kullanıcılar, zaman alıcı olabilen kaydırıcıları kullanarak telaffuzları manuel olarak ayarlamalıdır.

Oluşturulan sesler, özellikle gerçek aksanları taklit etmeye çalışırken robotik veya ürkütücü gelebilir.

Resemble AI fiyatlandırması

Kullandıkça öde

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 699 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Resemble AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. WellSaid Labs (Eğitim için yüksek kaliteli sesli anlatım üretmek için en iyisi)

via WellSaid Labs

WellSaid Labs, hız, tutarlılık ve kontrolü önemseyen takımlar için AI dublaj süreçlerini basitleştirir. Öne çıkan özelliği nedir? İşbirliği ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Projeler atayabilir, paylaşılan fonetik kütüphaneler oluşturabilir ve kampanyalar veya ürün akışları genelinde birden fazla ses seçeneğini test edebilirsiniz.

Platformun kapalı AI modeli, verilerinizin, marka IP'nizin ve yaratıcı işinizin ekosisteminizden asla çıkmamasını sağlar. Ayrıca, sözlü ipuçlarıyla ses perdesini, hızını ve ses yüksekliğini sezgisel olarak ayarlayabilir, karmaşık işaretleme dilleri olmadan hassas ses çıkışı kontrolü sağlayabilirsiniz.

WellSaid Labs'ın en iyi özellikleri

Yüksek hacimli ses projeleri için tasarlanmış paylaşım çalışma alanı ile takımlar arasında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

Aksan, kişilik veya üretim stili gibi filtreleri kullanarak sesleri hassas bir şekilde arayın ve mükemmel eşleşmeyi bulun.

AI Director ile tüm ş akışını yeniden başlatmadan seslerde anında değişiklikler yapın.

MP3 akışlarını milisaniyeler içinde işleyen düşük gecikmeli bir API aracılığıyla ses oluşturma yığınınıza entegre edin.

WellSaid Labs sınırları

Cue sistemleri (şu anda beta sürümünde) gibi özelliklerin, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar tarafından öğrenilmesi biraz zaman alabilir.

Odak noktası öncelikle İngilizce sesler olduğundan, küresel içerik oluşturucular için kullanılabilirlik sınırlıdır.

WellSaid Labs fiyatlandırması

Ücretsiz

Yaratıcı: Kullanıcı başına aylık 55 $

İş: Kullanıcı başına aylık 160 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

WellSaid Labs puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar WellSaid Labs hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Çeşitli kişilikler/sesler çok yardımcı oldu ve bunları cümle veya paragraf olarak ayırma özelliği de çok kullanışlıydı. Birlikte çalıştığım takım, kuruluşlarının adının nasıl telaffuz edilmesini istedikleri konusunda çok netlerdi ve ben de bunun doğru şekilde telaffuz edilmesini sağlayabildim... Seslendirme çoğu zaman kelimeleri doğru telaffuz etse de, bazı telaffuz sorunları vardı ve bu yüzden telaffuzu tekrar tekrar denemek zorunda kaldım.

11. Lovo AI (Reklamlara hazır seslendirmeler ve markalı sesler oluşturmak için en iyisi)

via Lovo AI

Lovo AI, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren gelişmiş bir AI ses üretecidir. Amiral gemisi aracı Genny, AI tarafından üretilen sesleri yerleşik bir video düzenleyiciyle birleştirerek, yüksek kaliteli seslendirme içeriği ve senkronizasyonlu videoyu tek bir yerde üretmenizi sağlar.

Genny'yi bir stüdyo olarak düşünün. Senaryo yazımından altyazılara ve AI tarafından oluşturulan görüntülere kadar, yaratıcı sürecinizi daha sorunsuz hale getiren araçlarla doludur. İster bir açıklayıcı video canlandırıyor, ister e-Öğrenim içeriği oluşturuyor, ister bir oyun prototipi için ses seçeneklerini test ediyor olun, bu araç birden fazla dilde (100+) 500'den fazla AI sesi içeren entegre bir platform sunar.

Lovo AI'nın en iyi özellikleri

Hikaye anlatımını ve izleyici katılımını geliştirmek için seslendirmelere heyecan veya üzüntü gibi duygusal nüanslar katın.

Entegre Genny'yi kullanarak hem ses hem de video içeriğini düzenleme

Yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmış Genny’s AI Writer ile saniyeler içinde seslendirme metinleri hazırlayın.

Lovo AI sınırları

İnsan benzeri sesler üretmesine rağmen, bazı kullanıcılar, özellikle eğitimli kulaklara, hafif bir robotik kalite fark ederler.

Kullanıcılar aynı komut dosyası içinde duraklamaları, molaları ve tonlamaları tam olarak ayarlayamazlar, bu da hassasiyeti sınırlar.

Lovo AI fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 48 $

Pro +: Kullanıcı başına aylık 149 $

Lovo AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Seslendirme stilinizi markalaştırdığınızdan emin olun. Bunları bir Ses Stili Kılavuzunda belgelendirerek projelerinizde yeniden kullanın. Aşağıdaki konularda tutarlılığı koruyun: Ses kişiliği (normal bir seslendirme sanatçısı modeli seçin)

Ton (samimi, profesyonel, alaycı)

Hız (öğreticiler için yavaş, TikTok'lar için hızlı)

12. Listnr (TTS ses üretimi ve podcast barındırma için en iyisi)

via Listnr

Listnr, özellikle zaman, tutarlılık ve dil çeşitliliği engel teşkil ettiğinde, geleneksel seslendirmelerin yetersiz kaldığı alanlarda adımı atar. 142'den fazla dilde doğal sesli seslendirmeler oluşturmak için hızlı ve ölçeklenebilir bir yol sunar.

1000'den fazla ultra gerçekçi ses ile, ton veya netlikten ödün vermeden Reels, YouTube video'ları, podcast'ler, oyunlar ve sesli kitaplar gibi biçimlerde içeriği ölçeklendirmenize yardımcı olur. ElevenLabs'tan anahtar farkı nedir? Listnr, podcast'leri barındırmanıza ve yayınlamanıza, ses oynatıcıları doğrudan sitenize yerleştirmenize ve hatta tüm blogları sesli bölümler haline dönüştürmenize olanak tanır.

Listnr'nin en iyi özellikleri

Yerleşik podcast araçlarını kullanarak tam podcast'leri barındırın ve yazılı içeriği podcast bölümlerine dönüştürün.

Özelleştirilebilir ses çalar gömme özelliğini kullanarak web sitenize, LMS'nize veya pazarlama varlıklarınıza seslendirme ekleyin.

Duygu İnce Ayarı özelliğini kullanarak tonu ve ifadeyi ayarlayın ve daha ilgi çekici hikaye anlatımı veya seslendirme elde edin.

Listnr sınırları

Yanlış telaffuz edilen veya nadir kullanılan kelimeler için API aracılığıyla yerleşik sorun raporlama özelliği yoktur.

Bazı aksanlarda, özellikle belirli dillerde tutarsız kalite

Listnr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Listnr puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Listnr hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şöyle özetliyor:

Listnr'da en çok sevdiğim şey kurucusu. Sürekli gelişiyor, özellikleri iyileştiriyor ve ürünü geliştirmek için doğrudan geri bildirim istiyor. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve mevcut gönderilerden ses tabanlı içerik oluşturmak için çok zaman kazandırır…Bazen biraz yavaş ve gecikmeli olabilir, ancak bu da iyileşiyor, teknoloji geliştikçe umarım hız da artacaktır. Dağıtım eksikliği, podcast programlaması kadar öncelik verilmesi gereken bir konudur. *

13. Synthesia (Seslendirme içeren AI avatar'lı video oluşturmak için en iyisi)

Synthesia aracılığıyla

Synthesia, yazılı metni gerçekçi avatarlar ve doğal sesli seslendirmeler özelliğiyle profesyonel kalitede videolara dönüştürür. 2017 yılında geleneksel video prodüksiyonuna alternatif olarak araştırma odaklı bir proje olarak oluşturulan bu platform, 50.000'den fazla takım tarafından iç eğitim, satış desteği, ürün tanıtımları ve yerelleştirilmiş video içeriği üretmek için kullanılmaktadır.

Gelişmiş metin okuma (TTS) teknolojisini özelleştirilebilir dijital sunucularla birleştiren bu araç, kullanıcıların kameralar, mikrofonlar veya aktörler ile ilgi çekici içerikler oluşturmasına olanak tanır. Bu, yüksek kaliteli videoları verimli bir şekilde üretmeyi amaçlayan iş, eğitimciler, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için ideal bir çözümdür.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Mesajınızı insan benzeri bir şekilde iletebilen 230'dan fazla gerçekçi avatar özelliğine sahip video oluşturun.

Dışa aktarmadan LMS, CMS, CRM veya yazma araçlarınıza video ekleyin.

Platformda bulunan milyonlarca telifsiz görüntü, video, simge, GIF ve müzik ile videolarınızı zenginleştirin.

Synthesia sınırları

Karakter özel, konuşma sunumu ve telaffuz seçenekleri sınırlıdır.

Avatarlar genellikle robotik hissettirir ve dönme, aksesuar kullanma veya yazma gibi doğal hareketlerden yoksundur.

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 89 $

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor:

Synthesia ile, Adobe Premiere Pro gibi diğer video oluşturma araçlarının deneyimli bir kullanıcısı olmama rağmen, eskiden harcadığım zamanın çok daha azıyla yüksek kaliteli, profesyonel videolar oluşturabiliyorum... Bazen seslendirme için doğru hızı ayarlamakta zorlanıyorum, yani avatar konuşurken, yavaş ve net konuşan sesi kasıtlı olarak seçmeme rağmen, senaryoya oldukça fazla duraklama eklemem gerekiyor. Bazen metin düzenlemeyle de sorun yaşıyorum. Örnek, düzenlemek istediğim metni hemen seçemiyorum ve yazı tipi boyutunu veya yazı tipini değiştirmek için 2-3-4 kez tıklamalı/denemeliyim. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. *

🧠 İlginç Bilgi: 1936 yılında Bell Labs, ilk elektronik konuşma sentezleyicisi olan Voder'ı tanıttı. Bu cihaz kendi başına "konuşmuyordu", konuşma benzeri sesler üretmek için anahtarları ve pedalları kullanan eğitimli bir operatöre ihtiyaç duyuyordu.

Voiceover'lardan ş Akışına ClickUp ile

Doğru metin okuma aracını bulmak, bu aracın genel ş akışınıza ne kadar uygun olduğuna bağlıdır.

ElevenLabs'a alternatif olarak ele aldığımız bu seçenekler mükemmel ses kalitesi ve özel imkan sunsa da, çoğu ses üretimi ile sınırlıdır.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, sınırların ötesine geçiyor. ClickUp AI Notetaker, toplantıları hemen TTS'ye hazır materyale dönüştürebileceğiniz yapılandırılmış transkriptlere dönüştürür. ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX ile seslendirmeye hazır içerik oluşturabilir ve hatta güncellemeleri otomasyonlara aktarabilirsiniz. ClickUp Belge ile takımınızla birlikte senaryolar üzerinde işbirliği yapabilir, bunları düzenleyebilir ve son halini verebilirsiniz.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅