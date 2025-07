Toggl Track ve Timely: Hangi Zaman Takibi Aracı Size En Uygun?

İş gününüz görevlerle dolup taşıyor ve bir şekilde zaman uçup gidiyor. İşin aslı şu: çoğu insan zamanını gerçekten takip etmiyor.

Sadece %18'i uygun bir zaman yönetim sistemine sahip, geri kalanımız ise "Günüm nereye gitti?" diye merak ediyor

İşte bu yüzden Toggl Track ve Timely gibi zaman takibi araçları var. Biri her dakikayı manuel olarak takip etmenizi sağlarken, diğeri AI destekli otomatik zaman takibi özelliği ile zor işi sizin yerinize yapar. Peki, iş akışınız için hangisi daha iyi?

Bu kılavuzda, Toggl ile Timely'yi karşılaştırıyor ve her iki zaman izleme yazılımının anahtar özelliklerini, fiyatlarını, artılarını ve eksilerini inceliyoruz. Böylece, hangisinin size en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı oluyoruz. Ayrıca, size bir sürprizimiz var (ipucu: ClickUp)!

Toggl Track ve Timely'e Genel Bakış

Özellik/Plan Toggl Track Timely Bonus: ClickUp Zaman takibi Manuel ve zamanlayıcı tabanlı izleme AI ile otomatik zaman takibi Manuel ve zamanlayıcı tabanlı izleme, otomatik zaman bloklama ve zaman takibi uygulamalarıyla entegrasyonlar Entegrasyonlar 100'den fazla entegrasyon (Asana ve Slack dahil) İletişim araçları, takvimler, proje araçları ve maaş bordrosu uygulamalarıyla bağlantı kurun 1.000'den fazla entegrasyon (Slack, Google Drive, Zoom, GitHub ve daha fazlası dahil) Kullanıcı yönetimi 5 kullanıcıya kadar ücretsiz, ölçeklenebilir planlar İzinlerle esnek takım yönetimi Esnek kullanıcı rolleri, izinler ve misafir erişimi Mobil erişim Mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı Otomatik izleme özelliğine sahip mobil ve masaüstü uygulamaları Mobil uygulama, masaüstü uygulaması ve tarayıcı uzantısı Gelişmiş özellikler Zaman takibi ve otomatik planlama, görev yönetimi, belgeler, hedefler, gösterge panelleri, zaman tahminleri ve raporlama ile derinlemesine entegre edilmiştir AI destekli zaman takibi, zaman çizelgeleri ve tahminler Görev yönetimi, belgeler, hedefler, gösterge panelleri, zaman tahminleri ve raporlama ile derinlemesine entegre zaman takibi ve otomatik planlama Deneme sürümü mevcuttur Ücretsiz plan mevcuttur, premium için 30 günlük deneme 14 günlük ücretsiz deneme, ücretsiz plan yok Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar

Toggl Track nedir?

Toggl Track, görevler ve projeler için harcadığınız zamanı takip etmenize yardımcı olan basit ve güçlü bir zaman takibi yazılımıdır. Faturalandırılabilir saatleri takip eden bir serbest çalışan ya da takımın verimlilik ölçütlerini gözlemleyen bir yönetici olun, Toggl Track size yardımcı olur. Zamanınızı nereye harcadığınızı anlamaya çalışıyor olsanız bile, işleri basit ve net tutar.

Kurulumu basittir, sonsuz elektronik tablolardan kurtulmanızı sağlar ve izlenen zaman girdilerinizi karışıklık olmadan net bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Toggl, 2006 yılında Estonya'da küçük bir yazılım şirketi tarafından kendi çalışma saatlerini takip etmek için geliştirildi. Oldukça kullanışlı olduğu ortaya çıkınca, şirket bunu halka açık hale getirmeye karar verdi. Şimdi, en popüler zaman takibi araçlarından biri haline geldi.

Toggl Track özellikleri

Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Toggl Track zamanlayıcıları başlatıp durdurmaktan daha fazlasını yapar. Manuel işleri azaltmak için tasarlanmış akıllı özelliklerle zamanınızı izlemenize, analiz etmenize ve en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.

İşte onu öne çıkaran özellikler:

Özellik #1: Otomatik zaman takibi

Zamanınızı manuel olarak kaydetmekten bıktınız mı? Toggl Track, kullandığınız uygulamaları ve web sitelerini otomatik olarak yakalayabilir, böylece zamanlayıcıları sürekli başlatıp durdurmanıza gerek kalmaz. Etkinlikleriniz cihazınızda tamamen gizli kalır ve yalnızca zaman girdisine dönüştürmeyi seçtiğinizde kaydedilir.

Bu, unutulan saatleri önlemek ve zamanınızın nereye gittiğine dair net ve doğru bir kayıt elde etmek için basit bir yoldur.

⚡️ Şablon Arşivi: Geçmişe dönük zaman çizelgelerini takip etmekten bıktınız mı? ClickUp Zaman Yönetimi Programı Şablonu ile takımınızın programını yapılandırın. Görevleri, öncelikleri ve son teslim tarihlerini kaos olmadan düzenlemek için açık ve yapılandırılmış bir yöntemdir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu ile zamanınızı hedeflerinize göre düzenleyin

Özellik #2: Anahtar kelimelerle proje zaman takibi

Manuel zaman takibi sıkıcı olabilir. Toggl Track ile projeleriniz için anahtar kelimeler belirleyebilirsiniz, böylece başlığında bu anahtar kelimeyi içeren bir uygulama veya web sitesi açtığınızda, zamanınızı takip etmeniz için bir uyarı alırsınız. Her seferinde zamanlayıcıyı başlatmayı hatırlamadan saatlerinizi takip etmenin basit bir yoludur.

Özellik #3: Akıllı Zaman Çizelgesi raporları

Zamanı manuel olarak izlemek verimliliği düşürür, ancak Toggl Track bu sorunu ortadan kaldırır. Bu araç, ayrıntılı zaman çizelgesi raporlarını otomatik olarak oluşturarak zamanınızı nasıl harcadığınızı görmenize ve verimlilik eğilimlerini tespit etmenize yardımcı olur. Verileri, takımınızla veya müşterilerinizle paylaşmanız gerektiğinde istediğiniz zaman dışa aktarabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetimi aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işlerinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

Özellik #4: Faturalandırma artık çok kolay

Faturalandırılabilir saatlerinizi takip ettiniz mi? Sadece birkaç tıklama ile bunları doğru faturalara dönüştürün — Toggl Track'in yerleşik faturalandırma özelliği, zaman girdilerinizle senkronize olur ve müşteri faturalandırmasını daha hızlı ve stressiz hale getirir.

Toggl Track fiyatlandırması

Ücretsiz : 5 kullanıcıya kadar

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Toggl Track'in raporları işinizi görmüyorsa, daha ayrıntılı içgörüler, özel raporlar ve veri aktarımları sunan Toggl alternatiflerini keşfedin. Bu, takımın verimliliğini net bir şekilde görmek isteyen proje yöneticileri için özellikle yararlıdır.

Timely nedir?

Timely, temel zaman takibinin ötesine geçer — çalışma saatlerinizi otomatik olarak kaydeder, faturalandırılabilir ücretleri izler ve her şeyi düzenli tutmak için proje gösterge panelleri sunar. Otomatik zaman takibi ile saatleri kaydetmek veya zamanlayıcıları manuel olarak başlatmak zorunda kalmazsınız.

Bunun yerine, Timely işlerinizi arka planda kaydeder, projelerinizi takip etmenize ve zamanınızı nasıl harcadığınızı net bir şekilde görmenize yardımcı olur.

Özellikle küçük takımlar için kullanışlıdır, herkesin zaman kazanmanın ve faturalandırılabilir saatleri veya proje ilerlemesini takip etmenin yollarını aramadan senkronizasyon içinde kalmasını sağlar.

Timely Özellikleri

Timely sadece bir zamanlayıcı değildir; işlerinizi zahmetsizce kaydetmek, düzenlemek ve analiz etmek için tasarlanmış akıllı bir zaman yönetimi aracıdır. İşte onu öne çıkaran özellikler:

Özellik #1: Otomatik zaman takibi ve bellek izleyici

Timely'nin bellek izleyicisiyle zamanlayıcıları atlayabilir ve iş faaliyetlerinizi otomatik olarak kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamalardan belgelere kadar yaptığınız her şeyi kaydeder ve doğru bir zaman günlüğü elde etmenizi sağlar.

Bu sayede, unutulan saatler veya kaçırılan görevler konusunda endişelenmeden müşterilerinize güvenle fatura kesebilirsiniz.

Özellik #2: Daha akıllı proje ve görev yönetimi

Timely'nin proje gösterge paneli, her şeyi tek bir yerde düzenli tutmanıza yardımcı olur. Zamanınızı planlayabilir, görevleri yönetebilir ve takımınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. İşlerinizi kategorilere ayırmak için etiketler kullanarak ilerlemeyi daha kolay takip edebilir ve farklı projelerden sorunsuz bir şekilde haberdar olabilirsiniz.

Özellik #3: AI destekli zaman çizelgeleri ve faturalandırılabilir oranlar

Timely, izlenen işlere göre zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturarak zaman çizelgelerinin zahmetini ortadan kaldırır. Bu, doğru kayıtları sağlarken yönetici zamanını azaltır. Ayrıca, farklı takım üyeleri veya projeler için özel faturalandırılabilir oranlar belirleyerek gelirleri daha kesin bir şekilde takip edebilir ve eksik faturalandırmayı önleyebilirsiniz.

Özellik #4: Takım verimliliği ve performans bilgileri

Timely'nin kapasite izleme özelliği, ekibinizin ne kadar iş yükünü kaldırabileceğini görmenize yardımcı olarak görevleri dengelemeyi ve tükenmişliği önlemeyi kolaylaştırır. Bire bir verimlilik araçlarıyla bireysel performansı destekleyebilir, Planlanan Zaman özelliği ile işleri önceden planlayarak projeleri yolunda tutabilir ve iş yüklerini yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

Timely fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 11 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 20 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 28 $

Toggl Track ve Timely: Özellik Karşılaştırması

Hem Toggl Track hem de Timely mükemmel zaman takibi yazılımlarıdır, ancak farklı yaklaşımlar benimserler. İşte ikisinin ayrıntılı karşılaştırması:

Özellik #1: Otomatik ve manuel zaman takibi

Toggl Track, zamanınızı ve hatta zaman bloklarını izlemek için çeşitli yollar sunarak farklı iş stilleri için esnek bir seçimdir. Zamanlayıcı modunu kullanarak web, mobil veya masaüstü uygulamasında zamanlayıcıları başlatıp durdurabilir veya 10 saniyeden uzun süre kullandığınız tüm web sitelerini veya uygulamaları otomatik olarak kaydeden Zaman Çizelgesi özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Takvim entegrasyonu, hızlı zaman kaydı için Outlook veya Google Takvim etkinliklerini içe aktarmanıza olanak tanır. Zaman girdilerini manuel olarak ekleyebilir veya düzenleyebilir ya da tarayıcı uzantısını kullanarak web tabanlı araçlarda zamanı doğrudan izleyebilirsiniz.

Öte yandan, Timely, arka planda web ve uygulama etkinliklerinizi kaydeden Memory Uygulaması ile tamamen otomatik bir yaklaşım benimser. Zamanlayıcıları başlatıp durdurmak yerine, işlerinizi kaydetmek için "hatıraları" AI tarafından oluşturulan otomatik zaman çizelgesine sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

Bu yaklaşım manuel girdi ihtiyacını azaltırken, Timely Toggl Track gibi kronometre tarzı bir zamanlayıcı veya doğrudan takvim tabanlı zaman takibi çözümleri sunmaz. Ancak, gerektiğinde Planlanan Zaman, Kaydedilen Zaman veya Zaman Damgaları kullanarak manuel olarak zaman ekleyebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Timely. Toggl Track, manuel kontrolü tercih ederseniz zamanlayıcılar ve manuel girdiler arasında bir denge sunar. Ancak, müdahalesiz zaman takibi için Timely'nin zaman çizelgeleri ve yapay zeka destekli zaman takibi onu açık ara kazanan yapar.

👀 Biliyor muydunuz? AI, veri girişi, kodlama ve belge biçimlendirme gibi manuel görevleri otomatikleştirerek çalışanların çalışma saatlerinin %40'ını geri kazanmalarına yardımcı olabilir. AI destekli araçlar zamanı otomatik olarak bile izler, böylece saatleri kaydetmek için daha az zaman harcayıp işleri halletmek için daha fazla zaman kazanırsınız.

Özellik #2: Takım ve proje yönetimi

Toggl Track, karlılık bilgilerine odaklanırken, Timely iş kalıpları ve takım genelinde görünürlük etrafında tasarlanmıştır.

Toggl Track'in Projeler özelliği ile zaman verilerini takım üyeleri, müşteriler veya faturalandırılabilir duruma göre filtreleyebilir ve trend çizgisi grafiği ile zaman içinde faturalandırılabilir saatleri takip edebilirsiniz. Bu özellik, gelir kaynaklarını net bir şekilde görmek isteyenler için idealdir.

Timely'nin Proje Gösterge Paneli ise planlanan ve kaydedilen saatleri vurgular, bu da onu finansal verilerden ziyade iş yükünü yöneten takımlar için mükemmel kılar.

Takım yönetimi için Timely'nin Kişiler Gösterge Paneli, izlenen saatler, görev atamaları ve eksik zaman girdileri hakkında üst düzey bir görünüm sağlar. Buna karşılık, Toggl Track'in Organizasyon Merkezi, çalışanların iş yükü, faturalandırılabilir oranlar ve çalışma alanı izinleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.

🏆Kazanan: Toggl Track. Her iki araç da görev yönetimini bir eklenti olarak sunar, ancak Toggl Track, kolay CSV içe aktarma ve net gelir bilgileri ile kâr odaklı proje izleme konusunda üstünlük sağlar. Timely, iş modelleri ve gerçek zamanlı ilerleme için sağlam bir seçimdir, ancak kârlılığı en üst düzeye çıkarmak için Toggl Track daha akıllı bir seçimdir.

Özellik #3: Analitik, raporlama ve içgörüler

Hem Timely hem de Toggl Track, projeler, faturalandırılabilir saatler ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlar sunarak yöneticilere ilerlemeyi izlemek için ihtiyaç duydukları tüm verileri sağlar. Her iki araç da gider izleme, zaman özetleri, eksiksiz çalışma alanı raporları ve kolay PDF, CSV ve Excel dışa aktarma seçenekleri içerir.

Toggl Track, karlılık içgörülerinde diğer uygulamaların önüne geçiyor. Özel Insights Hub, proje kazançlarını, işçilik maliyetlerini ve karlılık eğilimlerini gerçek zamanlı karşılaştırmalarla ayrıntılı olarak gösterir. Gelirleri kimin artırdığını ve zamanın nereye gittiğini görmek ister misiniz? Toggl size yardımcı olur.

Timely'nin Canlı ve Anlık raporları, gerçek zamanlı müşteri güncellemeleri için kullanışlıdır, ancak özelleştirme seçenekleri Toggl'unki kadar güçlü değildir. Toggl'un analiz merkezi, yöneticilerin takımlarının iş akışına göre özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturmasına olanak tanıyan özel bileşenler ve etkileşimli grafikler sunar.

🏆 Kazanan: Toggl Track. Sadece zamanı takip etmekle kalmayıp, kârınızı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan otomatik raporlar istiyorsanız, Toggl'un ayrıntılı analizleri ve özelleştirilebilir zaman takibi raporlama gösterge panelleri oyunun kurallarını değiştirir.

Özellik #4: Faturalandırma ve fatura kesme

Hem Timely hem de Toggl Track bütçeleme, maaş bordrosu izleme ve zaman çizelgesi dışa aktarma işlemlerini destekler, ancak faturalandırmaya farklı yaklaşımlar sergiler.

Toggl Track, faturalandırılabilir oranlar üzerinde ayrıntılı kontrol sunarak yöneticilerin proje, takım üyesi veya zaman girdisine göre oranları ayarlamasına olanak tanır. Bu özelliği, proje karlılığını izlemek ve bütçeleri yönetmek için idealdir.

Ayrıca, kolay fatura senkronizasyonu için QuickBooks, Xero, FreshBooks ve Zoho Books ile entegre olur, ancak fatura oluşturma manuel giriş gerektirir ve yalnızca PDF olarak dışa aktarılabilir.

Timely ise, toplamları otomatik olarak hesaplayan tek tıklamayla fatura oluşturma özelliği ile faturalandırmayı basitleştirir; manuel ayarlamalar veya formüller gerekmez. Tüm uygulamaları QuickBooks ile gerçek zamanlı olarak senkronize olur, böylece ekstra çaba harcamadan ödemelerin ve faturaların her zaman güncel olmasını sağlar.

🏆 Kazanan: Timely. Toggl özelleştirme sunarken, Timely'nin otomatik faturalandırma ve QuickBooks senkronizasyonu, doğru faturalandırmayı daha hızlı ve sorunsuz hale getirir.

Reddit'te Toggl Track ve Timely karşılaştırması

Reddit'e başvurarak gerçek kullanıcıların Timely ve Toggl hakkında ne düşündüğünü öğrendik. Beklendiği gibi, her iki zaman takibi uygulamasının da sadık hayranları ve eleştirenleri var.

Örneğin, r/prodcutivity 'deki Reddit kullanıcısı Mudbiker, Toggl Track'in kullanım kolaylığını övdü:

13 farklı uygulamayı incelemek için harcayacağınız sürede, Toggl'u öğrenebilirsiniz. Teknolojiye pek aşina olmayan bir iş arkadaşıma tavsiye ettim ve 15 dakikadan kısa bir sürede kullanmaya başladı. Son derece basit.

13 farklı uygulamayı incelemek için harcayacağınız sürede, Toggl'u öğrenebilirsiniz. Teknolojiye pek aşina olmayan bir iş arkadaşıma tavsiye ettim ve 15 dakika içinde kullanmaya başladı. Son derece basit.

Öte yandan, Timely kullanıcıları da bu zahmetsiz deneyimden aynı derecede memnun kaldılar. Redditor daseighty, r/androidapps'ta şöyle yazıyor:

Timely'nin basitliğini çok sevdim. Şimdiye kadar denediğim diğer tüm araçlar bununla kıyaslanamaz.

Timely'nin basitliğini çok sevdim. Şimdiye kadar denediğim diğer tüm araçlar bununla kıyaslanamaz.

Bazıları Toggl Track'in sezgisel kurulumuna hayran kalırken, diğerleri Timely'nin şık ve müdahale gerektirmeyen yaklaşımını takdir ediyor. Ancak hangi aracı tercih ederseniz edin, kesin olan bir şey var: zaman takibi zahmetli olmamalı.

Ve eğer hiçbir araç size uygun gelmezse endişelenmeyin, her zaman başka bir seçenek vardır!

ClickUp ile tanışın — Toggl Track ve Timely'ye en iyi alternatif

Toggl Track ve Timely, doğru zaman takibi sunan sağlam araçlardır, ancak sınırsız izlemeden daha fazlasına ihtiyacınız varsa ne yapmalısınız? İşte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye girer.

ClickUp sadece bir zaman izleyici değildir; iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Faturalandırılabilir saatleri takip ediyor, görevleri planlıyor veya takım verimliliğini yönetiyor olun, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar.

ClickUp'ın Timely ve Toggl Track'i nasıl geride bıraktığını öğrenin:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Takvim aracılığıyla otomatik zaman bloklama ve planlama

ClickUp Takvim , görevleri, son teslim tarihlerini ve randevuları tek bir yerden yönetmek için dinamik bir yol sunar . Bir dizi özelleştirilebilir seçenek kullanarak, programınızı düzenli tutabilir ve iş akışınızla uyumlu hale getirebilirsiniz.

ClickUp Takvim şunları sunar:

AI zaman bloklama: En önemli görevlerinizi kullanılabilir takvim aralıklarına otomatik olarak planlayarak odaklanma zamanınızı korumanıza yardımcı olur

Birleştirilmiş takvim: Tüm toplantılarınızı ve görevlerinizi bir arada görün, böylece işlerinizi ve zaman bloklarınızı tek bir yerden planlayın

Sürükle ve bırak planlama: Görevleri takviminize kolayca taşıyarak yoğun işler veya son teslim tarihleri için zaman ayırın

Görev zaman tahminleri: Görevlere zaman tahminleri atayın, böylece ClickUp işiniz için gerçekçi zaman blokları önerebilir

Gecikmiş ve öncelikli görevler: Gecikmiş veya öncelikli görevleri hızlıca belirleyin ve bunları tamamlamak için zamanı bloklayın

Özel hatırlatıcılar: Planlanan iş bloklarınız veya toplantılarınız öncesinde bildirim alın, böylece odaklanmanız gereken oturumları asla kaçırmayın

Kişisel ve Paylaşımlı Görünümler: Kişisel zaman blokları için kendi takviminizi veya takım genelinde planlama için paylaşımlı proje takvimlerini kullanın

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Görevleriniz ve projeleriniz için yerleşik zaman takibi

ClickUp Proje zaman takibi, ücretsiz bir zaman izleme uygulamasının ötesine geçer. Toggl Track ve Timely'den farklı olarak, zaman takibini görev ve proje yönetimi özellikleri, ayrıntılı raporlama ve takım işbirliği ile tek bir yerde birleştirir.

Ücretsiz Chrome uzantısı ile masaüstü, mobil veya web üzerinden ClickUp'ın proje zaman takibi özelliği ile zamanınızı her yerden takip edin

ClickUp ile şunları elde edersiniz:

Global zaman takibi : Herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatın ve durdurun ve global zamanlayıcı ile görevler arasında geçiş yapın. Zamanı manuel olarak ekleyin veya tarih aralığına göre girdiler oluşturun

Entegrasyonlar : Toggl, Harvest ve Everhour gibi favori izleme uygulamalarından zamanı doğrudan ClickUp'a senkronize edin

Özelleştirilebilir zaman çizelgeleri : Görevlerin ve zaman girdilerinin ayrıntılı dökümleriyle birlikte zamanı gün, hafta veya ay bazında görünüm

Toplam zaman takibi : Her takım üyesinin farklı görevlere ne kadar zaman ayırdığını görün ve entegrasyonları kullanarak ClickUp dışında izlenen zamanı ekleyin

Gelişmiş raporlama : Özel raporlar oluşturun, zaman girdilerini filtreleyin ve tahminleri gerçek saatlerle karşılaştırarak projeleri yolunda tutun

Proje zaman tahminleri: Takımın ilerlemesine genel bir görünüm elde edin ve görevlerin tahmini zaman dilimlerinde kalıp kalmadığını görün

ClickUp'ın otomatik izleme çözümü, proje yönetim sistemine entegre olduğundan, sadece saatleri kaydetmekle kalmaz, temel verimlilik bilgileri de elde edersiniz. Zamanı daha akıllı bir şekilde yönetmek istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

💡Pro İpucu: ClickUp Brain ile proje yönetiminizi dönüştürün! Bu yapay zeka destekli araç, güncellemeleri taslak haline getirip görevleri özetlemekten, programları otomatikleştirip takım sorularını yanıtlamaya kadar projelerinizi yolunda tutar.

ClickUp Brain ile faaliyetlerinizin hızlı bir özetini alın ve harcadığınız zamanı takip edin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Zaman Yönetimi

Zaman takibi, başlı başına bir görev gibi hissettirmemelidir. ClickUp Zaman Yönetimi ile zamanlayıcıları masaüstü, mobil cihazlar ve hatta tarayıcınızdan başlatabilir ve durdurabilirsiniz.

Görevler arasında geçiş yapabilir, zamanı manuel olarak kaydedebilir ve her dakikanın tam olarak nereye gittiğini görebilirsiniz. Ayrıca, yerleşik zaman tahminleri net beklentiler sağlar, böylece takım üyeleri her bir görev için ne kadar zaman harcamaları gerektiğini her zaman bilir.

ClickUp'ta sürükle ve bırak planlama ile daha akıllı plan yapın ve programınıza sadık kalın

Önceden plan yapmanız mı gerekiyor? ClickUp, Takvim, Gantt, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü gibi görünümlerle programınız üzerinde tam kontrol sağlar. Artık zaman yönetimi sorunları yok!

Görevleri kolayca sürükleyip bırakın, bağımlılıkları yeniden planlayın ve son teslim tarihlerini ayarlayarak projeleri yolunda tutun. Zaman çizelgeleri, faturalandırılabilir zaman takibi ve dönüm noktası planlaması gibi proje zaman yönetimi özellikleriyle, son teslim tarihlerine uymak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: ClickUp Zaman Tahminleri

ClickUp, görevler ve alt görevler için zaman tahminlerini takım üyeleri arasında bölüştürmenize yardımcı olur. Doğru kişilere doğru süreleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve gelecekteki tahminlerinizi iyileştirmek için gerçek saatleri tahmini saatlerle karşılaştırın.

Rollup zaman tahminleriyle daha akıllı plan yapın — toplam proje süresini bir bakışta görün

Genel bir bakış mı ihtiyacınız var? Bu çalışan izleme yazılımı, zaman tahminlerini otomatik olarak toplar, böylece bir projenin ne kadar süreceğini her zaman bilirsiniz. Artık son dakikada telaşlanmanıza gerek yok.

Kapasiteyi dengelemek için İş Yükü görünümünü, tahminleri planlamak için Takvim görünümünü ve görev ilerlemesini izlemek için Box görünümünü kullanın. Ayrıca, verileri dışa aktararak özel raporlar oluşturun ve son teslim tarihlerinden önce işlerinizi tamamlayın.

Daha verimli çalışmak isteyen takımlar için ClickUp Time Box Şablonu, net görev zaman sınırları belirlemeye yardımcı olarak odaklanmayı sağlar ve dikkat dağınıklığını azaltır.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Zaman Kutusu Şablonu ile iş akışınızı kolaylaştırın ve görevleri daha verimli bir şekilde tamamlayın

➡️ Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz İş Programı Şablonları

Yeni değişiklikleri uygulamak, kullanıcı sorunlarını bildirmek ve doğru takımı dahil ederek sorunları çözmek için tüm takımlarla işbirliği yapmak amacıyla ClickUp kullanıyoruz. Bu araç zaman takibi özelliğine de sahip olduğu için zaman çizelgesinde kalış süresini takip etmek kolaydır.

Zaman Takibi mi Yapıyorsunuz? Zor İşleri ClickUp Yapacak

Toggl Track ve Timely, zaman takibi için harikadır, ancak zamanı gerçekten kontrol edebilseydiniz ne olurdu? Araştırmalar, bir kesintiden sonra odaklanmanın yeniden kazanılmasının yaklaşık 23 dakika sürdüğünü göstermektedir, bu nedenle sadece zamanı takip etmek yeterli değildir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. İşlerinizi tek bir yerden planlamanıza, izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olan eksiksiz bir zaman yönetim sistemidir. Verimlilik uygulamaları söz konusu olduğunda rakipsizdir.

Zaman tahminleri ayarlayabilir, takımın iş yükünü izleyebilir ve Takvim, Gantt veya Zaman Çizelgesi görünümlerini kullanarak işlerinizi kendi tarzınıza göre planlayabilirsiniz. Ayrıca, yerleşik zaman çizelgeleri ve raporlarla, takımınızın zamanının nereye gittiğini her zaman net bir şekilde görebilirsiniz.

Zamanı takip etmek varken neden zamanı yönetme becerisi kazanmayasınız? ClickUp'a geçin ve her saatin değerini bilin.