Entegre Takvim ve Görev Yönetimi için En İyi 10 Amie Alternatifi

Amie, öncelikle temiz bir tasarıma ve basit bir yaklaşıma sahip bir takvim uygulamasıdır ve kullanıcıların görevleri, toplantıları ve zaman çizelgelerini yönetmelerine olanak tanır.

Görevler için en uygun zaman aralıklarını önerir, öncelikler için zamanı bloklar ve toplantıları ve kalan görevleri hatırlatır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Ancak, Amie'nin özellikleri oldukça basittir. Gelişmiş proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için yetersiz kalır. Amie, Android'de de kullanılamamaktadır, bu da erişilebilirliğini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Bu nedenle, kullanıcıların Amie'ye alternatif olarak zengin özelliklere sahip uygulamalar araması yaygındır.

Bu yazıda, en iyi özellikleri, artıları ve eksileri ile fiyatlandırmaları dahil olmak üzere en iyi on Amie alternatifini ele aldık. Size en uygun olanı bulana kadar okumaya devam edin!

Neden Amie Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Amie minimalist ve basit bir uygulama olsa da, iş kullanımı için çok basit olabilir. Kullanıcıların Amie alternatiflerini aramasına neden olan birkaç dezavantaj şunlardır:

Sınırlı özellikler: Amie, gündelik planlama için iyidir, ancak karmaşık iş akışlarını ve görev yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli özelliklerden yoksundur. Ayrıca, gelişmiş planlama özellikleri istiyorsanız, Amie yetersiz kalabilir ❌

Android'de mevcut değildir: Amie şu anda yalnızca iOS mobil uygulaması ve macOS masaüstü uygulamasına sahiptir, bu da Android kullanıcıları için kullanılamaz hale getirir ve önemli bir dezavantajdır ❌

Zayıf müşteri desteği: Birkaç kullanıcı, Amie'nin müşteri hizmetlerinin iyi olmadığını söylüyor. Takım yeterli bilgiye sahip değil ve sorunları çözmek uzun zaman alıyor ❌

Sık sık yaşanan sorunlar: Masaüstü sürümü de dahil olmak üzere Amie'nin macOS uygulaması yavaş çalışıyor ve bu durum kullanıcılar için sinir bozucu olabilir ❌

Senkronizasyon sorunları: Yapılacaklar listeleri ve e-postalar bazen doğru şekilde senkronize edilmez, bu da güncellemelerin kaçırılmasına neden olur ❌

Amie Alternatiflerine Genel Bakış

Ayrıntılara dalmadan önce, Amie alternatiflerine, kullanım örneklerine, iş yapılarına ve her platformun fiyatlandırmasına bir göz atın.

Amie Alternatifleri Kullanım örneği En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Entegre takvim ile eksiksiz verimlilik platformu KOBİ ve kurumsal takımlar, serbest çalışanlar ve uzaktan çalışan profesyoneller Sonsuza kadar ücretsiz plan; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri Taskade AI görev yönetimi ve planlama Büyük ölçekli kurumsal Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Akiflow Planlama ve zaman yönetimi Bireyler, serbest çalışanlar ve KOBİ takımları aylık 34 dolar Vimcal Zaman dilimleri arasında program yönetimi Farklı zaman dilimlerinde çalışan küresel şirketler ve profesyoneller Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Motion AI Görev planlama ve yönetimi Uzaktan çalışanlar ve büyük ölçekli kurumsal şirketler Ücretsiz deneme; Ücretli planlar koltuk başına aylık 19 $'dan başlar Sunsama Kişisel ve profesyonel işleri dengeleme Serbest çalışanlar ve uzaktan çalışanlar 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Todoist Kişisel görev yönetimi Serbest çalışanlar ve uzaktan çalışanlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 2,50 $/kullanıcıdan başlar Reclaim. ai Alışkanlık izleme ve planlama Serbest çalışanlar ve uzaktan çalışanlar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $/kullanıcıdan başlar Morgen Takvim Günlük görev yönetimi KOBİ'ler ve uzaktan çalışan takımlar aylık 30 dolar Notion Proje ve bilgi yönetimi Büyük ölçekli kurumsal Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 12 $/kullanıcıdan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Amie Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

1. ClickUp (Entegre takvim ile en iyi hepsi bir arada verimlilik platformu)

ClickUp Calendar ile görevleri planlayın, işleri görselleştirin ve günlük programları otomatik olarak oluşturun

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda. Sonuç? Verimlilik düşüşü. Tipik iş senaryonuz böyle görünüyorsa, iş akışlarını kolaylaştırmak ve sonuçları iyileştirmek için hepsi bir arada bir platforma ihtiyacınız var.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, proje, bilgi ve program yönetimini tek bir merkezi platformda birleştirir ve AI ile desteklenerek daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Zaman çizelgelerini yönetmek, etkinlikleri koordine etmek ve projeleri tek bir yerden planlamak mı istiyorsunuz? ClickUp'ı kullanarak verimliliği nasıl artırabileceğinizi görelim.

ClickUp Takvim

ClickUp Takvim ile yapılacak işleri, ne zaman yapılacağını ve öncelikli görevlerinizi bilirsiniz. Etkinliklere, görevlere ve hedeflere göre günlük programınızı otomatik olarak oluşturur.

Takvimleri senkronize edin, toplantı hatırlatıcıları alın ve ClickUp Calendar ile programları karşılaştırın

Ayrıca, ClickUp Takvim görevleri yeniden planlar ve odaklanma süresini otomatik olarak bloklayarak işlerin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp Takvim ile işlerinizi otomatikleştirmeyi öğrenin 👇

ClickUp Görevleri

ClickUp Tasks ile görevleri izlemek ve yönetmek çok kolay hale gelir. Görev atamalarını otomatikleştirebilir, durumları değiştirebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. ClickUp Tasks ayrıca görevlere öncelik verebilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, alt görevler oluşturabilir ve hatta Assign Comments ile takım üyelerinden bahsederek hiçbir şeyi kaçırmamalarını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Görev Yönetimi ile görevleri oluşturun, önceliklendirin ve yönetin

ClickUp Brain

Her şeyi manuel olarak yapmanız gerekip gerekmediğini mi merak ediyorsunuz? Endişelenmeyin. ClickUp'ın yerleşik AI ajanı, daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. ClickUp'ın güçlü AI asistanı ClickUp Brain, görevleri saniyeler içinde özetleyebilir, özetler oluşturabilir, önemli proje ayrıntılarını bulabilir, aciliyet, son tarihler ve iş yüküne göre işlerinizi otomatik olarak planlayabilir ve hatta notlardan, sohbetlerden ve belgelerden görevler oluşturabilir.

ClickUp Brain ile görev oluşturma, atama, planlama ve daha fazlasını otomatikleştirin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Pastanın üzerindeki kiraz mı? ClickUp, değerli zamanınızı kazanmak için geniş bir şablon kütüphanesine sahiptir. Örneğin, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, görevleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde toplayarak güncel kalmanızı kolaylaştırır.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile düzenli kalın ve projeleri verimli bir şekilde yönetin

Bu şablon size yardımcı olur:

Yaklaşan etkinliklerden ve son tarihlerden haberdar olun

İş akışları ve görev ilerlemesi hakkında görünürlük elde edin

Projeleri yönetilebilir parçalara ayırın

Kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edin ve yönetin

Benzer şekilde, ClickUp da günlük görevleri verimli bir şekilde organize etmenize yardımcı olan ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayan birkaç aylık takvim şablonuna sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Docs ile notları düzenleyin, bilgi tabanları oluşturun ve proje görevlerinde işbirliği yapın ClickUp Docs ile notları düzenleyin, bilgi tabanları oluşturun ve proje görevlerinde işbirliği yapın

Zaman takibi: ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile görevlere ve alt görevlere zaman tahminleri ekleyin ve her bir faaliyete ne kadar zaman harcadığınızı takip edin ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile görevlere ve alt görevlere zaman tahminleri ekleyin ve her bir faaliyete ne kadar zaman harcadığınızı takip edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: ClickUp Gösterge Panelleri ile kişisel ve takım verimliliğini, iş yüklerini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını izleyin ClickUp Gösterge Panelleri ile kişisel ve takım verimliliğini, iş yüklerini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını izleyin

Sorunsuz entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları ile platformlar arasında geçiş yapmadan çalışmak için 1000'den fazla araçla bağlantı kurun ClickUp Entegrasyonları ile platformlar arasında geçiş yapmadan çalışmak için 1000'den fazla araçla bağlantı kurun

ClickUp sınırlamaları

Platform, özelliklerinin sayısı nedeniyle başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

Bazı özelliklerin öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ı her yerde kullanıyorum. Günlük iş akışımın, proje planımın ve bilgi tabanımın temelini oluşturuyor. Her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. Yıllar boyunca işleri takip etmek için birçok araç kullandım ve ClickUp tüm sorunlarımı çözdü. ClickUp'ın sunduğu esnekliği seviyorum – görev yönetimi, yenileme, proje yönetimi, yazılım projeleri, emlak yatırımı, toplantı tutanakları ve bilgi izleme gibi birçok liste oluşturdum. Tek kişilik işletmelerden büyük şirketlere kadar her türlü iş için vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünüyorum.

ClickUp'ı her yerde kullanıyorum. Günlük iş akışımın, proje planımın ve bilgi tabanımın temelini oluşturuyor. Her şeyin tek bir yerde olmasını seviyorum. İşleri takip etmek için yıllar boyunca birçok araç kullandım ve ClickUp tüm sorunlarımı çözdü. ClickUp'ın sunduğu esnekliği seviyorum – görev yönetimi, yenileme, proje yönetimi, yazılım projeleri, emlak yatırımı, toplantı tutanakları ve bilgi izleme gibi birçok liste oluşturdum. Tek kişilik işletmelerden büyük şirketlere kadar her türlü iş için vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünüyorum.

2. Taskade (İş akışı otomasyonu için en iyisi)

via Taskade

Taskade, içerik oluşturma, araştırma ve görev yönetimi gibi rutin faaliyetleri kolaylaştırmak için özel AI ajanları oluşturmanıza olanak tanıyan AI destekli bir verimlilik platformudur.

Görev oluşturma ve önceliklendirmeyi otomatikleştirebilir, AI ile bilgi bulabilir ve eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, onaylar, görev durumlarını değiştirme vb. gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için AI iş akışları oluşturabilir ve verileri toplamak ve analiz etmek için paylaşılabilir formlar oluşturabilirsiniz.

En iyi yanı, sağlam özelliklerine rağmen Taskade'in kurulumu kolaydır ve teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar yoğun bir eğitim almadan kullanmaya başlayabilir.

Taskade'in en iyi özellikleri

AI ile özel otomasyon iş akışları oluşturun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Herhangi bir web sitesinden gerçek zamanlı içerik, veri ve bağlantıları çıkarmak için otomatik web kazıma ayarlayın

Anahatlar oluşturun, notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, görevleri otomatik olarak önceliklendirin ve AI ile zihin haritaları oluşturun

Taskade sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi yok

Sınırlı özelleştirme ve entegrasyonlar sunar

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 dolar

Takım: Aylık 100 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Genel deneyim harika. Başlaması kolay. Neredeyse 1 saat içinde başladım ve arayüzlerin çoğu oldukça sezgisel. Ancak metin düzenleme iyileştirilebilir. Seç ve Kopyala davranışı standart değil, büyük metin/görev alanlarını taşımak mümkün değil ve özetleme veya araştırma gibi AI tarafından oluşturulan eylemlerin referans kaynakları yok. Taskade yüklenen belgeyi özetlediğinde, kaynak belgenin bulunduğu yere yönlendiren bir bağlantı sağlamıyor. Zamanla çok fazla belge biriktirdiğimde, orijinal kaynağı bulmanın çok zor olacağını düşünüyorum.

Genel deneyim harika. Başlaması kolay. Neredeyse 1 saat içinde başladım ve arayüzlerin çoğu oldukça sezgisel. Ancak metin düzenleme iyileştirilebilir. Seç ve Kopyala davranışı standart değil, büyük metin/görev alanlarını taşımak mümkün değil ve özetleme veya araştırma gibi AI tarafından oluşturulan eylemlerin referans kaynakları yok. Taskade yüklenen belgeyi özetlediğinde, kaynak belgenin bulunduğu yere yönlendiren bir bağlantı sağlamıyor. Zamanla çok fazla belge biriktirdiğimde, orijinal kaynağı bulmanın çok zor olacağını düşünüyorum.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimizin sonuçları, bilgi çalışanlarının 100 kişilik bir kuruluşta haftada yaklaşık 308 saatini toplantılarda geçirebileceğini gösteriyor! Peki ya bu toplantı süresini kısaltabilseydiniz? ClickUp'ın birleşik çalışma alanı, gereksiz toplantıları önemli ölçüde azaltır! 💫 Gerçek Sonuçlar: Trinetix gibi müşterilerimiz, iş için her şeyi içeren uygulamamızı kullanarak proje belgelerini merkezileştirerek, iş akışlarını otomatikleştirerek ve takımlar arası görünürlüğü artırarak toplantılarını %50 oranında azalttı. Her hafta yüzlerce verimli saati geri kazandığınızı hayal edin!

3. Akiflow (Planlama ve görev organizasyonu için en iyisi)

via Akiflow

Akiflow'un verimlilik platformu, zaman yönetimi ve görev düzenleme özellikleri sunar. E-postaları ve mesajları görevlere dönüştürebilir, proje klasörleri ve etiketleri kullanarak düzenleyebilir ve görünümleri özelleştirerek iş akışlarınızı daha da ayrıntılı hale getirebilirsiniz.

Platform ayrıca, sürükle ve bırak planlama ile takvimde görevleri düzenlemenize ve değişen önceliklere göre görevleri yeniden planlamanıza yardımcı olur.

Akiflow'un öne çıkan özelliği, yapılandırılmış, tekrarlanan iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan "Ritüeller" özelliğidir. Günlük ve haftalık planlamayı destekler, gününüze etkili bir şekilde başlamanıza ve bitirmenize yardımcı olacak isteğe bağlı planlama ve kapatma ritüelleri sunar.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Herhangi bir web sitesinden gelen e-postaları, mesajları veya metinleri görevlere dönüştürün, programınızı planlayın ve verimli bir şekilde çalışın

Kişiselleştirilmiş eğitime dayalı AI ile görevleri otomatik olarak atayın

İş akışlarını hızlandırmak için klavye kısayollarını ve özelleştirilebilir komutları kullanın

Akiflow sınırlamaları

Temel görev yönetimi özellikleri

Bazı fonksiyonların öğrenme eğrisi oldukça dik

Akiflow fiyatlandırması

Pro Aylık: Aylık 34 $

Pro Yıllık: Aylık 19 $, yıllık olarak faturalandırılır

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Belirli zaman dilimlerine göre görevler oluşturma ve bunları takvim alanlarına sürükleme özelliğini çok seviyorum. Bu, belirli bir gün veya hafta içinde neler yapabileceğime dair daha gerçekçi bir genel bakış elde etmeme gerçekten yardımcı oldu. Günlük planlama özelliği, belirli öğeleri tamamlamak için belirli hedefler ve zaman blokları ile her günü kasıtlı olarak planlamak için yararlıdır. Genel verimliliğimi artırmama yardımcı oldu!

Belirli zaman dilimlerine göre görevler oluşturma ve bunları takvim alanlarına sürükleme özelliğini çok seviyorum. Bu, belirli bir gün veya hafta içinde neler başarabileceğime dair daha gerçekçi bir genel bakış elde etmeme gerçekten yardımcı oldu. Günlük planlama özelliği, belirli öğeleri tamamlamak için belirli hedefler ve zaman blokları ile her günü kasıtlı olarak planlamak için yararlıdır. Genel verimliliğimi artırmama yardımcı oldu!

📖 Daha fazla bilgi: İş yerinde görevlere nasıl öncelik verilir?

4. Vimcal (Farklı zaman dilimlerinde toplantıları yönetmek için en iyisi)

via Vimcal

Vimcal, karmaşık saat dilimi hesaplamalarını basitleştirerek, küresel bir takımla çalışan kullanıcılar için uygun hale getirir. Toplantıları daha verimli bir şekilde planlamaya yardımcı olan bir takvim düzenleme ve yönetim platformudur. Aracın yapay zekası, en uygun toplantı zamanlarını bulmanıza ve girdilerinize göre etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Vimcal, gereksiz toplantıları yöneterek takvimleri düzenlemenize de yardımcı olur. Zaman dilimleri arasında planlama yapar ve gelişmiş sürümünde (Vimcal EA) kişiselleştirilmiş zaman dilimleri, büyük gruplar için anketler ve otomatik silme özelliği sunar.

En iyi yanı ne mi? Bu araç, klavye kısayolları veya kısayol tuşlarını kullanarak etkinlikler oluşturabileceğiniz ve kullanılabilirliği ayarlayabileceğiniz güçlü bir komut merkezine sahiptir.

Vimcal'ın en iyi özellikleri

Zaman dilimi yönetimi ile farklı zaman dilimlerinde karmaşık planlamaları kolayca gerçekleştirin

Toplantılar veya etkinlikler için en uygun zamanları bulmak üzere anketler oluşturun ve grup karar alma sürecini destekleyin

Pomodoro zamanlayıcı ile odaklanma veya rahatsız etmeyin modunu kullanarak iş saatlerinde odaklanın

Vimcal sınırlamaları

Görev yönetimi özelliği yok

Bazı kullanıcılar, iOS uygulamasında etkinlik seçiminde gecikme, etkinlik ayrıntılarına erişimde zorluk ve ara sıra yaşanan aksaklıklar gibi kullanıcı arayüzü sorunları bildirdi

Vimcal fiyatlandırması

Ücretsiz: Yalnızca iOS

iOS ve Masaüstü: Aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

EA Scheduling: Aylık 75 $

EA Agency & Enterprise: Özel fiyatlandırma

Vimcal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? Profesyonellerin %71'i gereksiz veya iptal edilen toplantılar nedeniyle haftada zaman kaybediyor.

5. Motion (AI görev planlama ve yönetimi için en iyisi)

via Motion

Motion, kişisel işlerinizi ve profesyonel görevlerinizi göz önünde bulundurarak iş günlerinizi planlamanıza yardımcı olur. Zaman dilimlerine ayırmanıza yardımcı olur ve yapılacaklar listenizde tamamlanmamış işler olduğunda programınızı otomatik olarak yeniden düzenler. Platform, zaman kazanmanızı sağlamak için projelerinizi yönetmek için Kanban panoları, ayrıntılı verimlilik analizleri ve özelleştirilebilir program şablonları sunar.

En iyi yanı Motion'ın yapay zekasıdır. Görevleri otomatik olarak önceliklendirir, durumları yönetir, belgeleri düzeltir, notlar alır, iş akışları oluşturur ve aradığınız her şeyi bulur: görevler, proje ayrıntıları, notlar ve iletişimler. Boş zamanınız varsa, bekleyen öncelikli görevlerle programınızı da doldurur.

Motion'ın en iyi özellikleri

Outlook, iCloud ve Google Takvim'i tek bir görünümde birleştirin ve AI Calendar ile görevleri otomatik olarak zaman bloklarına ayırın

Görev yöneticisi ile görevleri girin, yinelenen görevler oluşturun, notlar alın ve görevler için özel zamanlar seçin

Günlük toplantı sınırları ve tercih edilen toplantı saatleri ayarlayın ve Motion'un toplantı asistanının programları yönetmesine izin verin

Hareket sınırlamaları

AI özelliğinin öğrenme eğrisi oldukça dik

Hareket görevlerini harici paydaşlarla paylaşamazsınız. Yalnızca iç takım için çalışır

Hareket bazlı fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Pro AI: Koltuk başına aylık 19 $

Business AI: Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80 yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Takvimlerimle entegre olmasını sevdim, özellikle de işle ilgili birçok müşterim olduğu için birden fazla takvimim olduğu için. Ancak, öğrenmesi zordu ve kullanıcı dostu değildi. Sezgisel olmadığı için projeler asla planlanamadı. Pahalı bir takvim.

Takvimlerimle entegre olmasını sevdim, özellikle de işle ilgili birçok müşterim olduğu için birden fazla takvimim olduğu için. Ancak, öğrenmesi zordu ve kullanıcı dostu değildi. Sezgisel olmadığı için projeler asla planlanamadı. Pahalı bir takvim.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi Google Takvim alternatifleri

6. Sunsama (İş-yaşam dengesini korumak için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, iş-yaşam dengesi fikri etrafında çalışır. Kılavuzlu günlük planlama, hedef belirleme ve zaman dilimleme özellikleri, uzaktan çalışan profesyonellerin etkili evden çalışma programları oluşturmasına yardımcı olur.

Minimalist tasarımı ve odak modu ile verimlilik aracı, görev listelerini genişletmenize yardımcı olur, böylece üzerinde çalıştığınız tek bir göreve odaklanabilirsiniz. Görevlerle kendinizi yorduğunuzda sizi uyarır ve makul bir şekilde kapatmanıza izin verir. Ek olarak, iş yerinde zamanınızı nasıl geçirdiğinizi anlamak için analitiklere erişebilirsiniz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Adım adım rutin kullanarak rehberli adımlarla gününüzü planlayın

Görevleri takvimde otomatik olarak planlayın

E-postalardan görevleri, proje yönetimi araçlarından görevleri ve takvimlerden toplantıları sorunsuz entegrasyonlarla alın

Sunsama sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gerçek zamanlı işbirliğinin daha sorunsuz olabileceğini söylüyor

Uzun vadeli not alma özelliği yoktur. Ancak, görevlere notlar ekleyebilirsiniz

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Aylık abonelik: Aylık 20 $

Yıllık abonelik: Aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (25 yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Tek başına çalışan bir girişimci olarak, bir günde yapmam gereken görevlerin sayısıyla başa çıkmak genellikle zor oluyor. Sunsama bana mola vermemi hatırlatıyor, bir görevin ne kadar süreceğini gerçekçi bir şekilde gösteriyor ve zamanımı nasıl geçirdiğime dair haftalık bir özet sunuyor. Kişisel ve iş takvimlerimi, sağlık aktivitelerimi ve aile zamanımı tek bir yerde birleştirebiliyorum. Bu, hedeflerime ve niyetlerime sadık kalmama yardımcı oluyor. Ancak, görev ve alt görevleri girmek daha sorunsuz olabilir.

Tek başına çalışan bir girişimci olarak, bir gün içinde yapmam gereken görevlerin sayısıyla başa çıkmak genellikle zor oluyor. Sunsama, bana mola vermemi hatırlatıyor, bir görevin ne kadar süreceğini gerçekçi bir şekilde gösteriyor ve zamanımı nasıl geçirdiğime dair haftalık bir özet sunuyor. Kişisel ve iş takvimlerimi, sağlık aktivitelerimi ve aile zamanımı tek bir yerde birleştirebiliyorum. Bu, hedeflerime ve niyetlerime sadık kalmama yardımcı oluyor. Ancak, görevleri ve alt görevleri girmek daha sorunsuz olabilir.

🧠 Biliyor muydunuz? ABD'deki profesyonellerin %66'sı iş-yaşam dengesi kurmayı başaramıyor ve %77'si iş yerinde tükenmişlik yaşıyor.

7. Todoist (Kişisel görevleri yönetmek için en iyisi)

via Todoist

Todoist, kullanıcıların günlük görevlerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir görev yönetim platformudur. Yönetici takvim yönetimine odaklanan Amie'den farklı olarak, Todoist özel filtreler ve çoklu görünümler kullanarak görevleri düzenlemenize, sıralamanıza ve önceliklendirmenize olanak tanır.

Todoist ayrıca, verimlilik eğilimlerini izlemenize ve görevleri tamamlayarak ve hedefleri gerçekleştirerek puan toplamanıza yardımcı olan Karma adlı benzersiz bir oyunlaştırma özelliğine sahiptir. Ayrıca, renk kodlu grafiklerle günlük ilerlemenizi görüntüleyebilir ve haftalık verimliliği haftalık grafiklerle karşılaştırabilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri yakalayın ve düzenleyin, kategorilere ayırın, etiketleyin ve otomatik olarak planlayın

Projeler planlayın, görev açıklamaları ve alt görevler ekleyin ve esnek proje görünümleriyle ilerlemeyi izleyin

Takımınızla işbirliği yapmak ve projelerinizi yolunda tutmak için paylaşılan takvim düzenini kullanın

Todoist sınırlamaları

Alt görevler eklemek birkaç adımdan oluşur ve bu bazen sinir bozucu olabilir

Görevlerin sırasını düzenleme esnekliği yoktur

Metin oluşturma özelliği bazen belirli komutları anlamakta başarısız oluyor

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Todoist hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Yapılacaklar listeme e-posta gönderebilmem hoşuma gidiyor. Yapılacaklar listesi olması hoşuma gidiyor çünkü düzenli olmamı sağlıyor ve bazen e-postalarımı ertelemek istiyorum. Bu yüzden, e-postaları bir tarihle birlikte yapılacaklar listeme iletiyorum ve daha sonra bildirim alıyorum. Ayrıca, işimi bitirdiğimde öğeleri kontrol edip kalem ve kağıtmış gibi üzerlerini çizmeyi seviyorum. Ancak, takım özellikleriyle işbirliği yapmanın karmaşık olduğunu düşünüyorum.

Yapılacaklar listeme e-posta gönderebilmeyi seviyorum. Yapılacaklar listesi olması hoşuma gidiyor çünkü düzenli olmamı sağlıyor ve bazen e-postalarımı ertelemek istiyorum. Bu yüzden, e-postaları bir tarihle birlikte yapılacaklar listeme iletiyorum ve daha sonra bildirim alıyorum. Ayrıca, öğeleri bitirdiğimde kontrol edip kalem ve kağıtmış gibi üzerlerini çizmeyi seviyorum. Ancak, takım özellikleriyle işbirliği yapmanın karmaşık olduğunu düşünüyorum.

✨Eğlenceli Bilgi: Todoist, önceki görevin tamamlanmasına göre yinelenen görevler ayarlamanıza olanak tanır. "every!" sözdizimini kullanarak, görev tarihlerinin rastgele bir sabit tarih yerine son görevin tamamlanmasına göre hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

8. Reclaim. ai (Alışkanlık oluşturma ve yapay zeka destekli planlama için en iyisi)

Dropbox'tan Reclaim. ai, gelişmiş zaman takibi özellikleri, otomatik mola planlama, takvim senkronizasyonu ve akıllı alışkanlık izleme ile planlama hatalarını önlemeye yardımcı olan bir verimlilik platformudur.

Reclaim ile görevleri öncelik ve son tarihlere göre otomatik olarak planlayabilirsiniz. Belirli görev süreleri ayarlayabilir, iş ve kişisel zamanı karşılaştırabilir, derin ve yüzeysel iş izleme gerçekleştirebilir ve hatta en verimli günleri raporlayabilirsiniz.

Aracın en benzersiz özelliği, işlerin alışkanlıkları aştığı durumlarda görevleri otomatik olarak yeniden planlayan ve kişisel gelişimi destekleyen AI alışkanlık izleyicisidir. Ayrıca kişisel etkinlik sürelerini izler, haftalık raporlar oluşturur ve tercihlerinize göre toplantıları otomatik olarak planlar/yeniden planlar.

Reclaim. ai en iyi özellikleri

Toplantılar boyunca takımınızın faaliyet sürelerini takip edin ve insan analitiği ile verimliliği artırın

Planlama bağlantılarıyla iş akışlarını optimize edin ve bu bağlantıları hızlı ve kişiselleştirilmiş bir rezervasyon sistemi için yerleştirin

AI ile toplantı veya iş oturumlarından sonra otomatik olarak molalar planlayın

Reclaim. ai sınırlamaları

Mobil uygulama kullanıcı arayüzü bazen kullanımı zor olabilir

Bağımlı görevler için planlamayı otomatikleştiremezsiniz

Bazen, araç görevleri aşırı planlayarak takvimi çok yoğun hale getiriyor

Reclaim. ai fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Başlangıç: Koltuk başına aylık 8 $

İş : Koltuk başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Koltuk başına aylık 18 $, yıllık faturalandırılır

Reclaim. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Görev yönetimi, önceliklendirme ve planlama için basit ve güçlü bir çözümdür. Özellikle, Google Dokümanlar'da eylem öğelerini not alma kullanım durumum için harika çalışıyor, bu öğeler Google Dokümanlar ⇆ Google Görevler ⇆ Reclaim arasında iki yönlü senkronizasyon sağlıyor. Smartsheet, ClickUp, Motion ve Google E-Tablolar gibi birçok başka aracı denedim ve sonunda Reclaim. ai'yi kullanmaya karar verdim. Ancak, Reclaim'in proje yönetimi özellikleri sınırlıdır.

Görev yönetimi, önceliklendirme ve planlama için basit ve güçlü bir çözümdür. Özellikle, Google Dokümanlar'da eylem öğelerini not alma kullanım durumum için harika çalışıyor ve Google Dokümanlar ⇆ Google Görevler ⇆ Reclaim arasında iki yönlü senkronizasyon sağlıyor. Smartsheet, ClickUp, Motion ve Google E-Tablolar gibi birçok başka aracı denedim ve sonunda Reclaim. ai'yi kullanmaya karar verdim. Ancak, Reclaim'in proje yönetimi özellikleri sınırlıdır.

9. Morgen Calendar (Günlük görevler ve zaman yönetimi için en iyisi)

via Morgen

Morgen, gelişmiş zaman bloklama özellikleri ve temel görev yönetimi sunan bir günlük planlayıcıdır. AI Planner, görevlerinizi önceliklendirerek ve kapasitenize ve günlük hedeflerinize göre ne zaman üzerinde çalışmanız gerektiğini önererek gününüzü düzenler. Bu planları, manuel zaman bloklamayla birlikte kullanarak etkinliklerinizi planlayabilir ve yeniden planlayabilirsiniz.

Platformun entegre takvim yönetimi, özel bir görev takvimi, tüm takvimler arasında görev senkronizasyonu ve proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon sağlar.

Amie'den farklı olarak Morgen, kişisel planlama alışkanlıkları ve görevlere harcanan zaman hakkında istatistikler sunar. Ayrıca, farklı görev türleri için "Çerçeveler" oluşturabilir ve her birine harcanan zamanı izleyebilirsiniz.

Morgen Calendar'ın en iyi özellikleri

AI Planner ile hedeflerinize ve en verimli saatlerinize göre hangi görevler üzerinde ne zaman çalışmanız gerektiği konusunda öneriler alın

Zamanlama çakışmalarını çözün, zamanlama bağlantılarına ortak ev sahipleri ekleyin ve zaman aralığı boyunca gerçek zamanlı olarak güncellenen zaman dilimlerini görün

Görev yöneticisi ile görevler oluşturun, son tarihler ekleyin ve görev listelerini kategorilere ayırın

Morgen Calendar sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, Morgen mobil uygulamasında senkronizasyon sorunları var ve bu durum can sıkıcı olabilir

Görev yönetimi, otomasyonun çok az olduğu veya hiç olmadığı için manuel gibi hissedilebilir

Morgen Calendar fiyatlandırması

Bireysel Aylık: Aylık 30 $

Bireysel Yıllık: 15 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Believer: 6,50 $/ay, beş yılda bir faturalandırılır

Team Monthly: Koltuk başına aylık 25 $

Team Yearly: Koltuk başına aylık 10 $

Morgen Calendar puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Morgen Calendar hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Tamamladığım işleri görebilir ve görevlerimi takip edebilirim. Göz açıp kapayıncaya kadar bir planlama bağlantısı oluşturabilir ve toplantı için doğru zamanı belirlemek için e-posta alışverişinde bulunmam gerekmez. Ayrıca, öncelikli görevler oluşturabilir ve tüm takvimlerimi tek bir takvimde birleştirebilirim. Dünya çapında insanlarla toplantılar için farklı saat dilimlerini kontrol etmek çok iyi. Ancak, birden fazla kişinin katılacağı toplantılar için planlama bağlantıları gönderemezsiniz.

Yapılanları görebilir ve görevlerimi takip edebilirim. Göz açıp kapayıncaya kadar bir planlama bağlantısı oluşturabilir ve toplantı için doğru zamanı belirlemek için e-posta alışverişinden kurtulabilirim. Ayrıca, öncelikli görevler oluşturabilir ve tüm takvimlerimi tek bir takvimde birleştirebilirim. Dünya çapında insanlarla toplantılar için farklı saat dilimlerini kontrol etmek çok iyi. Ancak, birden fazla kişinin katılacağı toplantılar için planlama bağlantıları gönderemezsiniz.

10. Notion (Kurumsal bilgi yönetimi için en iyisi)

via Notion

Notion, görevleri düzenlemenize, toplantıları planlamanıza, notlar almanıza, bilgileri merkezileştirmenize ve işbirliği yapmanıza yardımcı olan entegre takvim ve proje yönetimi araçlarına sahip bir verimlilik uygulamasıdır.

Amie daha çok takvim odaklıyken, Notion çeşitli kurumsal ihtiyaçları karşılar. Esnekliği sayesinde özel iş akışları oluşturabilir, araçları entegre edebilir, projeleri izleyebilir ve veri yönetimi için etkileşimli Kanban panoları ve tablolar kullanabilirsiniz.

Ancak, Notion'un Takvim özelliği ayrı bir uygulama olarak mevcuttur ve AI özellikleri sınırlıdır.

Notion'un en iyi özellikleri

Bilgileri ve görevleri düzenlemek için esnek veritabanları kullanın

Notion Calendar ile etkinlikleri planlayın, hatırlatıcılar ayarlayın, randevuları ve toplantıları düzenleyin

İşleri görselleştirmek ve ilerlemeyi izlemek için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Günlük görev yönetimi, proje dönüm noktası izleme ve daha fazlası için tasarlanmış çeşitli yapılacaklar listesi şablonlarına erişin

Notion sınırlamaları

Öğrenmesi zor

Sınırlı çevrimdışı işlevler, internet bağlantısı olmadan notları düzenlemeyi veya önemli bilgilere erişmeyi zorlaştırır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Koltuk başına aylık 12 $

İş: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Veritabanları, üretim programlarını ve sosyal takvimleri düzenlemek için harikadır. Takvim entegrasyonu, tüm Google uygulamalarımla uygulama entegrasyonu ve AI özellikleri, sıkıcı görevleri yaparken çok zaman kazanmama yardımcı oldu. AI hala insan girdisine ve incelemesine ihtiyaç duyuyor, ancak daha kısa iş oturumlarında hiper üretken olmam için harika bir araç. Ancak, bazen Android'de notları düzenlemek tutarsızdır. Bir bloğu değiştirmek için kullanılan araçlar bazen kayboluyor ve çalışması için uygulamayı kapatıp yeniden açmam gerekiyor.

Veritabanları, üretim programlarını ve sosyal takvimleri düzenlemek için harikadır. Takvim entegrasyonu, tüm Google uygulamalarımla uygulama entegrasyonu ve AI özellikleri, sıkıcı görevleri yaparken bana çok zaman kazandırdı. AI hala insan girdisine ve incelemesine ihtiyaç duyuyor, ancak daha kısa iş oturumlarında hiper üretken olmam için harika bir araç. Ancak, bazen Android'de notları düzenlemek tutarsızdır. Bir bloğu değiştirmek için kullanılan araçlar bazen kayboluyor ve çalışması için uygulamayı kapatıp yeniden açmam gerekiyor.

ClickUp ile Bir Profesyonel Gibi Görev Planlamayı Otomatikleştirin

Amie'nin yapay zeka planlama ve görev önerileri harika olsa da, temel görev yönetimi ve takvim entegrasyonları bazen yetersiz kalıyor. Maksimum verimlilik ve verimli iş yönetimi için daha fazlasını istemenize neden oluyorlar.

Bahsettiğimiz tüm araçlar, tüm görevlerinizi takip etmenize ve toplantı planlamanızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır. Ancak, görev ve proje yönetimini bir üst seviyeye taşıyabilecek tek bir platform vardır.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, AI destekli görev yönetimi, proje yönetimi, iletişim, entegre takvim ve planlamayı tek bir çatı altında sunar.

Karmaşık proje ihtiyaçlarını daha kolay yönetmenizi ve iş akışlarını kolaylaştırarak işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlar.

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