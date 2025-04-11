2025'te Büyümeyi Artıracak En İyi 10 KOBİ Yazılım Çözümü

Küçük bir işletmeyi yönetmek, fatura yönetimi, projelerin denetimi, müşterilerle iletişim ve takımınızı takip etmek gibi birçok görevi yerine getirmek anlamına gelir. Bu çok fazla iş!

İyi haber şu ki, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için proje yönetimi yazılımı, işlerinizi kolaylaştırıyor.

Örneğin, otomasyon özelliğine sahip bir proje yönetimi platformu iş akışlarını daha verimli hale getirebilir; makine öğrenimi, işletmelerin trendleri tahmin etmesine yardımcı olabilir ve bulut bilişim, işbirliğini kolaylaştırır. Olasılıklar sürekli genişlemektedir.

Bu nedenle, iş büyümenizi hızlandırmanıza ve yeni müşteriler kazanmanıza yardımcı olmak için en iyi KOBİ yazılımlarının listesini hazırladık.

En İyi 10 KOBİ Yazılım Çözümü Bir Bakışta

İşte KOBİ yazılımları için hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Araç Adı En iyisi Anahtar Özellikler Sınırlamalar Fiyatlandırma Derecelendirmeler ClickUp KOBİ'ler için hepsi bir arada iş yönetimi yazılımı Görev izleme, belge işbirliği, otomasyon, gösterge panelleri, yapay zeka destekli içgörüler, Xero ve QuickBooks gibi araçlarla entegrasyonlar Yeni kullanıcıların tüm özellikleri keşfetmesi ve tam olarak kullanması zaman alır Ücretsiz, Sınırsız: 5 $/kullanıcı/ay, İş: 12 $/kullanıcı/ay, Kurumsal: Özel fiyatlandırma G2: 4,7/5 (9.000+ yorum), Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum) Intuit QuickBooks Online Faturalandırma ve muhasebe Tekrarlayan faturaları, fatura ödemelerini ve hatırlatıcıları otomatikleştirir; envanter ve tedarikçileri izler; ayrıntılı finansal raporlar sunar Düzenli hatalar, güçlü kullanıcı yönetimi ve anlık makbuz özelliğinde tanıma doğruluğu eksikliği Basit Başlangıç: 35 $/ay, Temel: 65 $/ay, Plus: 99 $/ay, Gelişmiş: 235 $/ay G2: 4,4/5 (270+ yorum), Capterra: 4,3/5 (7.000+ yorum) HubSpot CRM Satış boru hattı yönetimi Etkileşimleri izler, iş akışlarını otomatikleştirir, paylaşılan gösterge panelleri, AI destekli içgörüler, 1.800'den fazla entegrasyon HubSpot dışındaki veriler için sınırlı raporlama, karmaşık satış süreçleri için zorlu özelleştirme Ücretsiz, Başlangıç: Aylık koltuk başına 15 $, Profesyonel: Aylık 800 $, Kurumsal: Aylık 3600 G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum), Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum) Trello Projeleri görselleştirme Özelleştirilebilir Kanban panoları, zaman çizelgeleri, takvimler, Butler ile otomasyon, Slack, Google Drive ve daha fazlasıyla entegrasyonlar Üçüncü taraf entegrasyonlara büyük ölçüde bağımlıdır, benzersiz iş akışları için sınırlı özelleştirme Ücretsiz, Standart: 5 $/ay, Premium: 10 $/ay, Enterprise: 17,50 $/ay (50 kullanıcı için) G2: 4,4/5 (13.000+ yorum), Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum) Gusto Maaş bordrosu işleme ve İK süreç yönetimi Maaş bordrosu ve vergi yönetimini otomatikleştirir, yerleşik zaman takibi sunar, QuickBooks, Xero, Shopify ve daha fazlasıyla entegre olur Özel özelleştirme sınırlı, iş kanunlarına uyum için mola ve fazla mesai hatırlatıcıları yok Basit: 49 $/ay + 6 $/kişi, Plus: 80 $/ay + 9 $/kişi, Premium: 180 $/ay + 22 $/kişi G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum), Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum) NetSuite Kurumsal kaynak planlaması Özelleştirilebilir iş akışları, gerçek zamanlı içgörüler, müşteri adayı geliştirme, pazarlama otomasyonu, tedarik zinciri optimizasyonu Esnek raporlama seçenekleri yoktur Özel fiyatlandırma G2: 4/5 (3.000'den fazla yorum), Capterra: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum) MailChimp E-posta pazarlama Otomatik kampanyalar, sürükle ve bırak e-posta düzenleyici, GPT destekli e-posta oluşturucu, e-ticaret araçları Bağlı kuruluş pazarlaması için uygun değildir, kısıtlayıcı liste oluşturma Ücretsiz, Temel: 13 $/ay, Standart: 20 $/ay, Premium: 350 $/ay G2: 4,4/5 (5.000+ yorum), Capterra: 4,5/5 (17.000+ yorum) Zendesk Müşteri hizmetleri yönetimi Müşteri konuşmalarını, AI sohbet robotlarını, canlı sohbeti, bilgi tabanını ve özelleştirilebilir markalaşmayı birleştirir Yeni temsilciler için çok zor, yüksek bilet hacmiyle uğraşan küçük takımlar için zorlu Destek Ekibi: 25 $/ay/kullanıcı, Suite Takım: 69 $/ay/kullanıcı, Suite Professional: 149 $/ay/kullanıcı G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum), Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum) Wave Faturalandırma ve ödeme kabul etme Ücretsiz faturalandırma, otomatik ödeme hatırlatıcıları, mobil makbuz tarama, gerçek zamanlı işlem güncellemeleri Gelişmiş özellikler, bordro ve vergi otomasyonu için ücretli abonelik, desteklenen eyaletlerle sınırlıdır Başlangıç: Ücretsiz, Pro: Aylık 16 $ G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum), Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum) Zoho Inventory Envanter yönetimi Talep tahmini, bileşik öğe yönetimi, otomatik sevkiyat, Amazon, eBay, USPS, FedEx ile entegrasyon Zoho paketi dışındaki harici sistemlerle sınırlı uyumluluk Ücretsiz, Standart: 29 $/ay, Profesyonel: 79 $/ay, Premium: 129 $/ay, Enterprise: 249 $/ay G2: 4,3/5 (90+ yorum), Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)

SMB yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Küçük işletmeler için doğru proje yönetimi yazılımını seçmek zor bir iş olabilir. Çok fazla seçenek, çok fazla özellik ve çok fazla fiyat etiketi var. Peki, asıl önemli olan nedir?

Anahtar, büyüme esnekliği sunarken şu anda ihtiyaçlarınıza uygun araçları bulmaktır. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Temel iş yetenekleri: Faturalandırma, Faturalandırma, olay yönetimi ve müşteri desteği için beş farklı araç mı kullanıyorsunuz? Bu çok karmaşık. En iyi KOBİ yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), envanter yönetimi, görev yönetimi ve diğer temel iş fonksiyonlarını tek bir pakette bir araya getirir

Otomasyon: İşinizi kolaylaştırmak için müşteri takibi, maaş bordrosu işleme ve sipariş onayları gibi görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olan araçları tercih edin

Raporlama ve analiz: Satış performansı, çalışanların uygunluğu, proje ilerlemesi ve web sitesi trafiği ve analizi hakkında ayrıntılı, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan gelişmiş raporlama ve analiz özelliklerine sahip yazılımları arayın

: Bir takımla çalışıyorsanız, görev atama, zaman takibi ve dosya paylaşım seçeneklerine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için yazılımları arayın Takım işbirliği: Bir takımla çalışıyorsanız, görev atama, zaman takibi ve dosya paylaşım seçeneklerine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler için yazılımları arayın

Basit fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Fiyat cüzdanınızı ağlatıyorsa, ekstra özelliklerin pek bir anlamı yoktur. İşletmenizin boyutuna ve bütçesine uygun esnek fiyatlandırma planları arayın. Ücretsiz deneme sürümü varsa, commit yapmadan önce test edebilirsiniz

Halihazırda kullandığınız sistemlerle kolay entegrasyon: Kimse bir gecede her şeyi değiştirmek istemez. Yeni yazılımınız, muhasebe yazılımınız, CRM veya e-posta pazarlama platformunuz gibi mevcut Kimse bir gecede her şeyi değiştirmek istemez. Yeni yazılımınız, muhasebe yazılımınız, CRM veya e-posta pazarlama platformunuz gibi mevcut BT altyapınızla kolayca entegre olmalıdır

Kullanıcı dostu: En iyi KOBİ araçları sezgiseldir, böylece siz ve takımınız saatlerce süren eğitimlere gerek kalmadan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz

🧠 Biliyor muydunuz? SMB Tech Survey'e göre, küçük işletme sahiplerinin %79'u operasyonlarını yönetmek için en az iki dijital araç kullanıyor ve %13'ü beş veya daha fazla araç kullanıyor!

En İyi 10 KOBİ Yazılımı

En iyi küçük ve orta ölçekli işletme yazılımlarına, en iyi özelliklerine, fiyatlarına ve hatta sınırlamalarına bir göz atalım.

1. ClickUp (KOBİ'ler için en iyi hepsi bir arada iş yönetimi yazılımı)

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü ile tüm projelerinizi, belgelerinizi ve tartışmalarınızı tek bir yerden yönetin

İşleri halletmek için hevesli, tutkulu bir takıma sahip küçük bir işletmesiniz. Ancak bir sorun var: Herkesin kendi çalışma tarzı var. Finanslar elektronik tablolarda yönetiliyor, pazarlama ekibi potansiyel müşterileri yönetmek için farklı bir platform kullanıyor ve operasyonlar? O tamamen farklı bir platformda. Farkına bile varmadan, işinizi yapmak yerine araçlar arasında geçiş yapmak için daha fazla zaman harcıyorsunuz. İşte bu noktada ClickUp gibi kapsamlı proje yönetimi araçları işinizi kolaylaştırır. ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şey içeren bir uygulamadır ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Proje Yönetimi Çözümü ile projelerinizi tek bir yerden planlayabilir, yürütebilir ve izleyebilirsiniz. ClickUp Belgeleri'nde proje kapsamını ve gereksinimlerini listeleyerek başlayın. Tablo ekleyebilir, biçimlendirme öğeleri ekleyebilir ve takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile proje kapsamını ve gereksinimlerini yönetin

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde genellikle açık uçlu roller vardır ve herkesin ne yaptığını izlemek zor olabilir. Ancak ClickUp Görevleri ile bu sorun ortadan kalkar. Daha iyi hesap verebilirlik için her takım üyesine net görevler atamanıza yardımcı olur.

ClickUp Görevleri ile görev önceliklerini atayın ve ilerlemeyi kolayca izleyin

Takım üyelerinin birlikte çalışmasını mı istiyorsunuz? Görev bağımlılıklarını ayarlayın, böylece işler daha hızlı tamamlansın. Kolay izleme için görev önceliklerini ve Özel Görev Durumlarını bile ayarlayabilirsiniz. Hareket halindeyseniz ve bekleyen görevleriniz ve takımınızın üzerinde çalıştığı şeyler hakkında hızlı bir güncellemeye ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın güçlü AI asistanı ClickUp Brain size yardımcı olur!

ClickUp Brain ile anında görev özetleri ve içgörüler elde edin

ClickUp Brain, projeler ve görevler hakkında anlık güncellemeler ve hatta sohbet özetleri sağlayabilir. Bir bilgi yönetimi aracı olarak işlev görür ve belgelerinizden, görevlerinizden, wiki'lerinizden ve sohbetlerinizden yanıtları alır. Hepsi bu kadar değil! ClickUp Brain aynı zamanda bir yazma asistanı olarak da işlev görür. Müşteriler için kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları, sosyal medya gönderileri veya web sitesi metinleri oluşturabilir. İş verimliliğini artırmak için bir araç arıyorsanız, ClickUp Automations ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. İşlerin daha hızlı tamamlanması için tetikleyici tabanlı iş akışları ayarlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirin ve verimliliği artırın

ClickUp'ın en iyi yanı nedir? Takım üyelerinizin aynı sayfada kalması için birden fazla araca para harcamanıza gerek yoktur. Her şey tek bir kapsamlı platformda mevcuttur.

İş yönetimini daha da sorunsuz hale getirmek için ClickUp, önceden tasarlanmış şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp Proje Yönetimi Şablonu tüm proje görevlerini tek bir yerde toplar. Ayrıca proje açıklamasını, görev öncelik durumunu ve proje başarı ölçütlerini görüntülemenize yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile karmaşık projeleri kolayca yönetin

Bir iş yürütürken, her zaman halletmeniz gereken çok şey vardır ve net bir plana sahip olmak büyük fark yaratabilir. ClickUp İş Yol Haritası Şablonu, hedefleri net ve uygulanabilir adımlara dönüştürerek stratejik planlamayı basitleştirir. Takımları uyumlu hale getirmenize, görevlere öncelik vermenize ve ilerlemeyi görselleştirmenize yardımcı olur — hepsi tek bir yerde.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İş Yol Haritası Şablonu ile iş stratejinizi görselleştirin ve görevlerinizi önceliklendirin

Tüm envanter öğelerini tek bir yerden izlemek için ClickUp İş Envanter Kaydı Şablonu'nu ve aylık iş performansını görselleştirmek için ClickUp Aylık İş Durumu Raporu Şablonu'nu deneyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri öğrenmesi ve tam olarak kullanması zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

[fiyatlandırma tablosu]

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Küçük bir takım olarak ve dünyanın dört bir yanından binlerce sipariş aldığımız için son derece verimli olmamız gerekiyor. ClickUp Gantt grafikleri, tüm üretim ve lojistik süreçlerimizi tek bir yerden izlememizi sağlıyor ve bu sayede üretim takımımızın verimliliği üçte iki oranında artıyor.

Küçük bir takım olarak ve dünyanın dört bir yanından binlerce sipariş aldığımız için, son derece verimli olmamız gerekiyor. ClickUp Gantt grafikleri, tüm üretim ve lojistik süreçlerimizi tek bir yerden izlememizi sağlıyor ve bu da üretim takımımızın verimliliğini üçte iki oranında artırıyor.

2. Intuit QuickBooks Online (Faturalandırma ve muhasebe için en iyisi)

via QuickBooks

QuickBooks Online, finanslarını sorunsuz bir şekilde kontrol altında tutmak isteyen küçük işletmeler için ideal bir çözümdür. Fatura ve giderlerin izlenmesinden ödemelerin ve banka mutabakatının gerçekleştirilmesine kadar her şeyi kapsar. Hatta yüzlerce uygulama entegrasyonu ile özelleştirebilirsiniz.

QuickBooks, banka ve kredi kartı işlemlerinizi otomatik olarak içe aktarır ve ardından her şeyin doğru olmasını sağlamak için bunları kayıtlarınızla eşleştirir. Hatta mutabakat ve kategorizasyonu kolaylaştırmak için bankacılık kuralları bile ayarlayabilirsiniz. Ve eğer takılırsanız, yerleşik AI chatbot finansal bilgiler ve muhasebe sorularınızda size yardımcı olmak için hazırdır.

Intuit QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri

Verilerinizi bulutta yedeklerken, tekrarlayan faturaları, fatura ödemelerini ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Faturaları doğrudan telefonunuzdan veya Gmail'den gönderin, ödeme düğmeleri ekleyin ve tek bir tıklama ile tahminleri faturalara dönüştürün

Yerleşik izleme ve paketleme özellikleriyle envanter, tedarikçiler ve satın alma siparişlerini yönetin

Talep üzerine ayrıntılı finansal raporlara erişin veya gerçek zamanlı iş içgörüleri için otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayın

Intuit QuickBooks Online sınırlamaları

İş akışlarını kesintiye uğratabilecek düzenli hatalarla karşılaşıyor musunuz?

Anlık makbuz özelliğinde güçlü kullanıcı yönetimi ve tanıma doğruluğu eksik

Intuit QuickBooks Online fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 35 $

Temel özellikler: 65 $/ay

Artı: 99 $/ay

Gelişmiş: 235 $/ay

Intuit QuickBooks Online puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Intuit QuickBooks Online hakkında ne diyor?

Intuit QuickBooks'a giriş yapmanın ve gezinmenin kolaylığı en sevdiğim özelliğiydi. Yaklaşık 10 dakika içinde yeni bir çalışan ekleyebildim ve onlara zaman saat sistemine kaydolmaları için bağlantılar gönderebildim. En sevmediğim kısım fiyatıydı. Şirketimize yeni bordro hizmetimizden daha pahalıya mal oldu. Müşteri desteği de en iyisi değildi.

Intuit QuickBooks'a giriş yapmanın ve içinde gezinmenin kolaylığı en sevdiğim özelliğiydi. Yaklaşık 10 dakika içinde yeni bir çalışan ekleyebildim ve onlara zaman saat sistemine kaydolmaları için bağlantılar gönderebildim. En sevmediğim kısım fiyatıydı. Şirketimize yeni bordro hizmetimizden daha pahalıya mal oldu. Müşteri desteği de en iyisi değildi.

🧠 Biliyor muydunuz? QuickBooks Online, Muhasebeciyi Davet Et özelliğini kullanarak muhasebecinizle hesaplarınızı güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

3. HubSpot CRM (Satış boru hattı yönetimi için en iyisi)

via HubSpot

HubSpot CRM, pazarlama, satış ve hizmet gibi ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde tutar ve birbirine bağlar. Web formları, sohbet robotları veya mobil cihazlar aracılığıyla potansiyel müşterileri kolayca yakalayabilir ve her etkileşimi izleyebilirsiniz, böylece müşteri yolculuğunda hiçbir adımı kaçırmazsınız. E-posta, telefon, canlı sohbet veya sosyal medya aracılığıyla potansiyel müşterilerle etkileşim kurun ve kişiselleştirilmiş iş akışlarıyla takipleri otomatikleştirin.

Yerel AI, satışları tahmin etmeye, büyüme fırsatlarını belirlemeye ve verilerinizi zenginleştirmeye yardımcı olur. Özel raporlar oluşturabilir, görevleri yönetebilir ve iş akışlarını sorunsuz bir şekilde tetikleyebilirsiniz. 1.800'den fazla entegrasyon ile, CRM'nin sizin için çalışması için takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş etkileşimleri ve iletişim geçmişini izleyerek takip ve ilişki yönetimini kolaylaştırın

Özel veya önceden yapılandırılmış seçenekleri kullanarak iç görevler, onaylar ve bildirimler için otomatik ş Akışları oluşturun

Satış ve pazarlama takımlarını uyumlu hale getirmek için gerçek zamanlı içgörüler elde etmek üzere paylaşılan gösterge panellerine erişin

Akıllı Breeze Copilot'u kullanarak iş akışları oluşturun ve önerilerde bulunun

HubSpot CRM sınırlamaları

Özellikle HubSpot aracılığıyla toplanmayan veriler için sınırlı raporlama yetenekleri

Özel satış süreçleri için özelleştirme zor olabilir ve esnekliği sınırlayabilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Marketing Hub Starter : Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Marketing Hub Professional: 800 $/ay

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/ay

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özelliği, müşterilerle yeniden bağlantı kurma ve hatta takımınıza dahili olarak hatırlatıcılar gönderme özellikleridir. Doğru bilgiler girildiğinde oluşturabileceği raporlar şaşırtıcıdır. Takımınız öğrenmeye istekliyse kullanımı, uygulaması ve entegrasyonu kolaydır. Takımınızın yapmaya açık olması gereken bir öğrenme eğrisi vardır. Çevrimiçi kaynaklar öğrenme için harikadır. Takımınız kaydolduysa ve kullanıyorsa, sık sık kullanmak kolaydır.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özelliği, müşterilerle yeniden bağlantı kurma ve hatta takımınıza dahili olarak hatırlatıcılar gönderme özellikleridir. Doğru bilgiler girildiğinde oluşturabileceği raporlar şaşırtıcıdır. Takımınız öğrenmeye istekliyse kullanımı, uygulaması ve entegrasyonu kolaydır. Takımınızın yapmaya açık olması gereken bir öğrenme eğrisi vardır. Çevrimiçi kaynaklar öğrenme için harikadır. Takımınız kaydolduysa ve kullanıyorsa, sık sık kullanmak kolaydır.

✨ Eğlenceli Bilgi: HubSpot henüz bir ürünü bile yokken, kurucuları Dharmesh Shah ve Brian Halligan, inbound pazarlama fikrini tanıtmak için bir blog başlattı. Henüz ortada bir ürün bile yokken, bir kitle oluşturdular ve yazılımlarını en çok tercih edilen çözüm olarak pozisyonladılar!

📖 Daha fazla bilgi: Müşteri geri bildirimlerini takip etmek veya hataları hızlı bir şekilde tespit edip çözmek için sorun izleme şablonlarını kullanın

4. Trello (Projeleri görselleştirmek için en iyisi)

via Trello

Trello, pazarlama kampanyalarını, içerik oluşturmayı, satış izlemeyi ve İK görevlerini kolaylıkla görselleştirmenize yardımcı olur. Görevler için kartlar oluşturabilir, bunları listelere ayırabilir ve son teslim tarihleri, etiketler ve öncelikler gibi ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Notlar, dosyalar veya kontrol listeleri eklemeniz mi gerekiyor? Sorun değil, hepsi kartta mevcut.

Trello, ekip arkadaşlarınızı etiketlemenizi, yorum bırakmanızı ve hesap verebilirliği artırmak için gerçek zamanlı bildirimler almanızı sağlar. Bütçeleme veya faturalandırma için tasarlanmamış olsa da, gerektiğinde bu belgeleri ekleyebilirsiniz. Zaman takibi, Gantt grafikleri ve analizler için Power-Ups ile Trello'yu işinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Takım ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre renk kodlu etiketler, arka planlar, şablonlar ve çıkartmalarla iş akışlarını özelleştirin

Kanban panoları, zaman çizelgeleri, takvimler ve tablo görünümleri dahil olmak üzere birden fazla görünümle pazarlama çabalarınızı yönetin ve ölçün

Butler'ı kullanarak tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin ve tetikleyiciler, kural tabanlı eylemler ve özel düğmeler oluşturun

Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox ve yüzlerce diğer uygulama gibi bulut işbirliği ve entegrasyonlar sayesinde verimliliği artırın

Trello sınırlamaları

Üçüncü taraf entegrasyonlara büyük ölçüde bağımlıdır, bu da potansiyel maliyetler ve uyumluluk sorunları yaratır

Sınırlı özelleştirme seçenekleri, benzersiz iş akışlarına uyarlanabilirliğini azaltır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 5 $

Premium: 10 $/ay

Enterprise: 50 kullanıcı için aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello, organizasyonu ve ilerlemeyi sürdürmek için harika bir araçtır ve oldukça etkili olduğunu gördüm. Google Drive ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu, çeşitli görevlerin yönetimini merkezi bir konumda basitleştirir. Ücretsiz sürümü harika olsa da, bazı kullanışlı özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur. Ücretsiz planda birkaç seçenek daha olması iyi olurdu.

Trello, organizasyonu ve ilerlemeyi sürdürmek için harika bir araçtır ve oldukça etkili olduğunu gördüm. Google Drive ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu, çeşitli görevlerin yönetimini merkezi bir konumda basitleştirir. Ücretsiz sürüm harika olsa da, bazı kullanışlı özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur. Ücretsiz planda birkaç seçenek daha olması iyi olurdu.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platforma sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

5. Gusto (Maaş bordrosu işleme ve İK süreç yönetimi için en iyisi)

via Gusto

Gusto, tam zamanlı, yarı zamanlı ve sözleşmeli çalışanlara ödeme yapmayı, olağan zorluklar olmadan kolaylaştırır. Sadece birkaç tıklamayla yeni çalışanları ekleyebilirsiniz ve Gusto sabit bir aylık ücret uyguladığından, ekstra maliyet olmadan istediğiniz sıklıkta maaş ödemesi yapabilirsiniz.

Ayrıca, çalışanların yerleşik bütçeleme araçlarıyla paralarını yönetmelerine yardımcı olan Gusto Wallet ile birlikte gelir. Gusto, bordrodan İK içgörülerine kadar her şeyi kapsayan 11 tür rapor sunar. Vergi belgeleri gibi sabit raporların yanı sıra, raporları herhangi bir zaman dilimi için özelleştirebilir ve hatta günlük, haftalık veya ihtiyaç duyduğunuzda otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Maaş bölücü özelliğini kullanarak ödemeleri otomatik olarak bölün ve kazançları birden fazla hesap arasında paylaştırın

Yerleşik saat giriş, saat çıkış ve vardiya geçmişi özellikleriyle zamanı kolayca takip edin

Sorunsuz hesaplamalar, stopajlar ve IRS ödemeleri için bordro ve vergi yönetimini otomatikleştirin

QuickBooks, Xero, Shopify, Google Çalışma Alanı, Slack ve Microsoft 365 dahil olmak üzere 46'dan fazla iş, muhasebe, İK ve iletişim uygulamasıyla entegre edin

Gusto sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri, platformun esnekliğini azaltabilir

İş kanunlarına uyum için mola ve fazla mesai hatırlatıcıları yoktur

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 49 $ (kişi başına aylık 6 $ ek ücret)

Artı: 80 $/ay (kişi başına 9 $/ay ek ücret)

Premium: 180 $/ay (kişi başına 22 $/ay ek ücret)

Gusto puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Gusto hakkında ne diyor?

Gusto'da gezinmek çok kolay. Tamamlamam gereken görevleri kolay ve hızlı bir şekilde bulabiliyorum. Maaş bordroları, vergiler, katkı payları ve sosyal haklar gibi tüm gerekli bilgilere kolayca erişilebiliyor. Müşteri hizmetleri mükemmel ve çok duyarlılar. Gusto'da gezinmek çok kolay. Bir dezavantajı, bazı özelliklerin, özellikle yeni kullanıcılar için alışması biraz zaman alabilmesi ve bazı seçeneklerin platformda biraz gömülü hissedilebilmesidir.

Gusto'da gezinmek çok kolay. Tamamlamam gereken görevleri kolay ve hızlı bir şekilde bulabiliyorum. Maaş bordroları, vergiler, katkı payları ve sosyal haklar gibi tüm gerekli bilgilere kolayca erişilebiliyor. Müşteri hizmetleri mükemmel ve çok duyarlılar. Gusto'da gezinmek çok kolay. Tek dezavantajı, bazı özelliklerin özellikle yeni kullanıcılar için alışması biraz zaman alabilmesi ve bazı seçeneklerin platformda biraz gizli kalması.

✨ Eğlenceli Bilgi: Gusto Wallet ile kira ve market alışverişi gibi temel harcamalar için harcama limitleri belirleyebilir ve her ay ilerlemenizi izleyebilirsiniz.

6. NetSuite (Kurumsal kaynak planlaması için en iyisi)

via NetSuite

NetSuite, finans, envanter, CRM, İK ve daha fazlasını tek bir sistemde birleştirir. Gerçek zamanlı görünürlük ve tek bir bilgi kaynağı, tahminlere dayalı kararlar vermek yerine daha akıllı ve hızlı kararlar almanıza yardımcı olur. İşletmenizin benzersiz gereksinimleri mi var? Sizinle birlikte büyüyen esnek özelliklerle mevcut kurulumunuzu geliştirebilirsiniz. Otuzdan fazla modül ve sayısız eklenti, ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlanmış bir sistem oluşturmanıza olanak tanır.

NetSuite'in bulut tabanlı tasarımı, her şeye her yerden erişilebilmesini sağlar. Birden fazla platform arasında geçiş yapmadan envanteri izlemenizi, iş akışlarını otomatikleştirmenizi ve doğru içgörüler elde etmenizi sağlar.

NetSuite'in en iyi özellikleri

İş akışlarını, formları ve entegrasyonları benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve tahmine dayalı analitik ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Potansiyel müşteri geliştirme, pazarlama otomasyonu ve tedarik zinciri optimizasyonu için yerleşik araçları kullanın

Kârınızı en üst düzeye çıkarmak ve satışları artıran özel teklifler oluşturmak için fiyatlandırmayı merkezi olarak yönetin ve güncelleyin

NetSuite sınırlamaları

Esnek raporlama seçenekleri bulunmadığından, net özetler ve okunabilir çıktılar oluşturmak zordur

NetSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar NetSuite hakkında ne diyor?

NetSuite'in işletmelerin birçok farklı amaç için kullanabileceği harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Envanter yönetiminden alacak hesaplarına kadar, bu site şirketimiz, envanterimiz ve hesaplarımızla ilgili çeşitli istatistiksel bilgileri kolayca yönetmemizi ve izlememizi sağlıyor.

NetSuite'in işletmelerin birçok farklı amaç için kullanabileceği harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Envanter yönetiminden alacak hesaplarına kadar, bu site şirketimiz, envanterimiz ve hesaplarımızla ilgili çeşitli istatistiksel bilgileri kolayca yönetmemizi ve izlememizi sağlıyor.

7. MailChimp (E-posta pazarlaması için en iyisi)

mailChimp aracılığıyla

Müşterilere, tüketicilere veya abonelere e-posta gönderiyorsanız, MailChimp bunu daha verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olur. Ayrıntılı analizlerle markalı haber bültenleri tasarlayabilir, kampanyaları otomatikleştirebilir ve performansı izleyebilirsiniz.

Temel içerik blokları ve profesyonel e-postaları kolayca tasarlayabileceğiniz modern sürükle ve bırak küçük işletme şablonları içeren iki sezgisel düzenleyici sunar. MailChimp ayrıca, kolay özelleştirme ve hedef kitlenizi büyütmek için WordPress, Facebook ve Google dahil 500'den fazla uygulama ile entegre olur.

MailChimp'in en iyi özellikleri

Yerleşik formlar, açılış sayfaları ve otomatik damla dizileriyle gelen kampanyaları yürütün

Çevrimiçi ödemeleri destekleyen entegre bir planlama aracıyla randevu rezervasyonu yapın

Yerel e-ticaret araçlarıyla ürün satışı yapın ve pazarlamayı yönetin

MailChimp GPT destekli e-posta oluşturucu ile içerik oluşturmayı otomatikleştirin

MailChimp sınırlamaları

Sıkı politikalar hesap iptaline yol açabileceğinden, bağlı kuruluş pazarlaması için uygun değildir

Liste oluşturmayı kısıtlayarak iletişim yönetimini zorlaştırır

MailChimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 13 $

Standart: 20 $/ay

Premium: 350 $/ay

MailChimp puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar MailChimp hakkında ne diyor?

Mailchimp, özellikle yeni başlıyorsanız, e-posta pazarlaması için oldukça sağlam bir seçenektir. Sürükle ve bırak düzenleyici, e-postaları kolayca tasarlamanızı sağlar ve otomasyon araçları, hoş geldiniz e-postaları ve hatırlatıcılar gibi özelliklerle çok zaman kazandırır. Fiyat artışı biraz yüksektir. E-posta listeniz büyüdükçe, hızla pahalı hale gelir ve ücretsiz planın müşteri desteği neredeyse hiç yoktur.

Mailchimp, özellikle yeni başlıyorsanız, e-posta pazarlaması için oldukça sağlam bir seçenektir. Sürükle ve bırak düzenleyici, e-postaları kolayca tasarlamanızı sağlar ve otomasyon araçları, hoş geldiniz e-postaları ve hatırlatıcılar gibi özelliklerle çok zaman kazandırır. Fiyat artışı biraz yüksektir. E-posta listeniz büyüdükçe, hızla pahalı hale gelir ve ücretsiz planın müşteri desteği neredeyse hiç yoktur.

🧠 Biliyor muydunuz? Mailchimp'in 14 milyondan fazla aktif kullanıcısı var ve her gün yaklaşık 14.000 yeni kullanıcı kaydoluyor!

8. Zendesk (Müşteri hizmetleri yönetimi için en iyisi)

via Zendesk

Zendesk, tanınmış bir sorun yönetimi yazılımıdır. E-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya gibi tüm konuşmalarınızı tek bir yerde toplayarak müşteri desteğini kolaylaştırır. Anında yanıt mı ihtiyacınız var? AI sohbet robotları sizin için burada. Gerçek zamanlı mesajlaşma mı istiyorsunuz? Canlı sohbet özelliği yerleşik olarak mevcuttur. Ayrıca, bilgi bankası müşterilerin kendi kendilerine yardım etmelerine yardımcı olur.

Zendesk ayrıca Slack, Teams ve 1.200'den fazla uygulama ile kolayca entegre olur, böylece her şey bağlantıda kalır. Yerleşik analitik özelliği, yanıt sürelerini takip etmenizi ve müşteri memnuniyetini analiz etmenizi sağlar ve markanızı, temaları ve bileşenleri işinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Ziyaretçi davranışlarını ve analizlerini izleyerek içgörüler elde edin ve müşteri etkileşimini iyileştirin

Zendesk Sunshine ile satın alımlardan tercihlere kadar müşteri verilerinizi bir araya getirin

Marka kimliğine, web sitesi tasarımına ve işlevsellik ihtiyaçlarına uyacak şekilde sohbet bileşenlerini özelleştirin

Yanıt sürelerini ve müşteri memnuniyetini optimize etmek için anahtar destek metriklerini izleyin

Zendesk sınırlamaları

Yeni temsilciler, çok fazla araç ve seçenek olması nedeniyle platformu karmaşık bulabilir

Net süreçleri olmayan küçük takımlar için yüksek bilet hacimlerini yönetmek zor olabilir

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Suite Team: Kullanıcı başına aylık 69 $

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 149 $

Suite Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Kullanıcı deneyimi gerçekten çok basit; e-posta, canlı sohbet veya telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle olan tüm iletişimi tek bir yerde birleştirir. Bilet atama, yanıt gönderme ve etkileşim izleme gibi iş akışı görevlerini otomatikleştirme yeteneği oldukça dikkat çekicidir. Başlangıçta her şeyi ayarlamak uzun zaman aldı, ancak sistem güçlü ve tam potansiyeliyle kullanılabilmesi için bazı değişikliklere ihtiyaç duyuyor.

Kullanıcı deneyimi gerçekten çok basit; e-posta, canlı sohbet veya telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle tüm iletişimi tek bir yerde birleştirir. Bilet atama, yanıt gönderme ve etkileşim izleme gibi iş akışı görevlerini otomatikleştirme yeteneği oldukça dikkat çekicidir. Başlangıçta her şeyi ayarlamak uzun zaman aldı, ancak sistem güçlü ve tam potansiyeliyle kullanılabilmesi için bazı değişikliklere ihtiyaç duyuyor.

✨ Eğlenceli Bilgi: Zendesk, erken aşamadaki girişimlerin altı ay boyunca ücretsiz Zendesk kredisi alabileceği bir Startups programı sunuyor!

9. Wave (Faturalandırma ve ödeme kabulü için en iyisi)

via Wave

Wave, muhasebeyi yüksek fiyat etiketi olmadan basitleştirir. Bu ücretsiz, bulut tabanlı yazılım, gelir ve giderleri izlemenizi, banka işlemlerini mutabakatlamanızı ve profesyonel faturalar göndermenizi sağlar. Ayrıca kapsamlı fatura özelleştirme ve otomatik ödeme hatırlatıcıları ayarlamanıza olanak tanır, böylece ödemeleri sürekli takip etmek zorunda kalmazsınız.

Otomatik fatura yakalama ve toplu içe aktarma için mobil fatura tarama özelliği ile faturaları düzenleyebilirsiniz. Maaş bordrosu için Wave, işleri sorunsuz hale getirmek için vergi raporları oluşturur. Finanslarınızı kontrol altında tutmanın kolay ve bütçe dostu bir yoludur.

Wave'in en iyi özellikleri

Yönetici, Düzenleyici, Bordro Yöneticisi, Görüntüleyici ve H&R Blok Danışmanı gibi kullanıcı rolleri atayın

Finansal raporları CSV ve PDF biçimlerinde, işlemleri ise Excel ve CSV biçimlerinde dışa aktarın

Gösterge panellerinde gerçek zamanlı işlem güncellemelerini görün

Tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetin

Wave sınırlamaları

Mobil makbuzlar ve otomatik fatura yakalama için ücretli abonelik gerekir

Bordro ve vergi otomasyonu yalnızca desteklenen eyaletlerde mevcuttur

Dalga fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 16 $

Wave puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wave hakkında ne diyor?

Fatura sistemleri çok kolay ve müşteri dostudur. Küçük şirketler için kredi kartı işlemleri için makul bir ücret alırlar. Fatura ödeme izleme için banka entegrasyonu biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Fatura sistemleri çok kolay ve müşteri dostudur. Küçük şirketler için kredi kartı işlemleri için makul bir ücret alırlar. Fatura ödeme izleme için banka entegrasyonu biraz kafa karıştırıcı olabilir.

10. Zoho Inventory (Envanter yönetimi için en iyisi)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory, Amazon, eBay ve daha fazlasıyla bağlantı kurarak envanter yönetimini kolaylaştırır. Seri numaralarıyla her öğeyi izleyebilir, ürünleri zahmetsizce paketleyebilir ve stok tükenmesini önlemek için otomatik yeniden sipariş noktaları belirleyebilirsiniz.

Ayrıca USPS, FedEx, PayPal ve Stripe ile de çalışarak nakliye ve ödemeleri kolaylaştırır. Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Zoho Books ve Zoho CRM, muhasebe ve müşteri verileri konusunda yardımcı olur. Kararlarınızı yönlendirecek güçlü raporlarla, envanterinizi takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Bekleyen ve tamamlanan siparişler hakkında bilgilerle satın alma siparişleri oluşturun ve izleyin

Satış eğilimlerine dayalı talep tahmini ile envanter ihtiyaçlarını öngörün

Daha kolay kullanım için bileşik öğe yönetimi ile birden fazla bileşeni tek bir birimde gruplandırın

Taşıyıcı entegrasyonları, etiket yazdırma ve izleme ile nakliyeyi otomatikleştirin

Zoho Inventory sınırlamaları

Zoho paketi dışındaki harici sistemlerle sınırlı uyumluluk sunar

Zoho Inventory fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Aylık 79 $, yıllık faturalandırılır

Premium: 129 $/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 249 $/ay, yıllık faturalandırılır

Zoho Inventory puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Inventory hakkında ne diyor?

Zoho envanter, geleneksel iş modelinin tüm gerekli yönlerini kapsıyor olsa da, işim için bazı özel raporlara ihtiyacım vardı. Zoho takımı her adımda yanımda oldu ve ücretli plana geçmeden önce bile istediğim tüm özel raporları bana sağladı. Zoho'yu herkese şiddetle tavsiye ederim. Yazılımı B2B tarafına da odaklanacak şekilde geliştirebilirler.

Zoho envanter, geleneksel iş modelinin tüm gerekli yönlerini kapsıyor olsa da, işim için bazı özel raporlara ihtiyacım vardı. Zoho takımı her adımda yanımda oldu ve ücretli plana geçmeden önce bile istediğim tüm özel raporları bana sağladı. Zoho'yu herkese şiddetle tavsiye ederim. Yazılımı B2B tarafına da odaklanacak şekilde geliştirebilirler.

ClickUp'ı deneyin: Maksimum Verimlilik için En İyi KOBİ Yazılımı

Başarılı bir küçük işletme yönetmek, iş için doğru araçları kullanmakla ilgilidir.

Proje yönetiminden finansal izlemeye ve takım işbirliğine kadar, en iyi yazılımlar büyümeyi ve sürdürülebilirliği destekleyebilir. Ele aldığımız araçlar, bütçelerinden ödün vermeden seviyelerini yükseltmek isteyen işletmeler için vazgeçilmezdir.

Her şeyi bir araya getiren bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp mükemmel bir çözümdür. Proje yönetimi, görev izleme, zaman yönetimi ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirerek her şeyi kontrol altında tutmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Süreçlerinizi kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!