pazarlama Stratejinizi Otomatikleştirmek için 15'ten Fazla En İyi GPT

Sadece pazarlamacılar, genellikle azalan bütçelerle içerik oluşturma, sosyal medya stratejisi, potansiyel müşteri oluşturma ve işin gerektirdiği diğer tüm görevleri yerine getirmek için kaç farklı rol üstlenmeleri gerektiğini gerçekten anlar.

Bütçeden bahsetmişken, pazarlama takımları da sıkıntı yaşıyor. LinkedIn'e göre, pazarlama iş ilanları %42 azaldı ve takımlar daha az kaynakla daha fazlasını yapmak zorunda kaldı.

Böylece ayak uydurursunuz: pazarlama GPT'lerini kullanın. Bu AI destekli asistanlar, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, içerik oluşturmayı iyileştirebilir ve yüksek performanslı pazarlama kampanyaları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, tüm özel GPT'ler aynı değildir. Size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için, pazarlama için en iyi GPT'leri özellikleri, güçlü yönleri ve farklı takımlara uygunlukları açısından karşılaştırarak inceledik.

Pazarlama Hakkında Her Şeyi Sorun: Özel AI odaklı içgörülere ihtiyaç duyan pazarlama danışmanları için en iyisi

GPT'ler nedir?

Bu soruyu ChatGPT'ye sorduk. İşte AI modelinin cevabı.

✨ Özet: GPT'ler temel olarak belirli görevler veya sektörler için eğitilmiş özel AI modellerdir. Bu araçlar, pazar trendlerini analiz edebilir, hedef kitleleri anlayabilir ve saniyeler içinde akılda kalıcı kampanyalar oluşturabilir.

Ancak, ChatGPT'nin sürümü oldukça uzun. İşte burada farklı GPT türleri kavramı devreye giriyor.

Aşağıdaki tabloda farklılıkları görebilirsiniz:

GPT Türü Açıklama Kullanım Örneği Örnek GPT'ler Genel Amaçlı GPT'ler Araştırma, yazma ve genel sorguları işleyen ChatGPT gibi çok yönlü AI modelleri. Blog gönderileri oluşturma, raporları özetleme ve pazarlama stratejileri için beyin fırtınası yapma. ChatGPT, Claude, Gemini Özel GPT'ler Dijital pazarlama, finans veya sağlık gibi belirli sektörler için özel olarak tasarlanmıştır. Hedefli e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun ve reklam mesajlarınızı iyileştirin. GPT Store'da özel GPT'ler, Jasper AI Yaratıcı GPT'ler Hikaye anlatımı, içerik oluşturma, reklam metinleri ve video senaryoları konusunda uzmanlaşmıştır. İlgi çekici sosyal medya kampanyaları, tanıtım videoları ve markalaşma geliştirin. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (görseller için) Teknik ve Analitik GPT'ler Pazar trendleri analizi, hedef kitle segmentasyonu ve kampanya izleme için tasarlanmıştır. Hedef kitle davranışını analiz edin, SEO'yu optimize edin ve pazarlama kampanyalarının başarısını tahmin edin. Perplexity AI, Frase. io, MarketMuse Konuşma Yapay Zeka GPT'leri Sohbet robotları, otomatik yanıtlar ve kullanıcı etkileşim stratejilerine odaklanmıştır. AI destekli sohbet etkileşimleri ve sosyal medya stratejisi otomasyonu ile müşteri desteğini geliştirin. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot Çok modlu GPT'ler İçerik oluşturma ve reklam kampanyası optimizasyonu için metin, görsel ve sesi entegre edin. AI destekli görsel öğeler, etkileşimli ürün açıklamaları ve video reklamlar oluşturun. OpenAI'nin DALL·E, Synthesia, Runway ML

Pazarlama için en iyi GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?

Pazarlama oldukça çeşitlidir, bu nedenle size en uygun GPT, onu ne amaçla kullanacağınıza bağlıdır. Ancak, keşfedeceğiniz her araçta aramanız gereken bazı genel özellikler şunlardır:

Her türlü içeriği oluşturur: GPT'niz blog gönderileri, açılış sayfaları, sosyal medya başlıkları, reklam metinleri ve hatta tanıtım video senaryoları gibi her şeyi yazabilmelidir

SEO'yu bilir: İyi bir pazarlama GPT'si sadece yazmanıza değil, sıralamanıza da yardımcı olmalıdır. Yüksek performanslı anahtar kelimeler öneren, meta açıklamaları optimize eden ve daha iyi arama görünürlüğü için içerik oluşturmanızı hızlandıran bir GPT arayın

Markanızın sesini anlar: Markanız eğlenceli ve espriliyse, GPT'niz yasal bir belge gibi olmamalıdır. Ton ve stili ayarlayabileceğiniz bir GPT bulun

Neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) izler: GPT'niz, pazar trendleri, kitle etkileşimi ve performans verileri hakkında içgörüler sağlamalıdır, böylece neyin işe yaradığını sadece tahmin etmekle kalmazsınız

Araçlarınızla entegre olur: Özel GPT'niz e-posta pazarlama, sosyal medya planlama veya CRM yazılımınızla bağlantı kuramıyorsa, bu sadece ekstra iş demektir. Tüm gün kopyala-yapıştır yapmak yerine, iş akışınıza uyan bir tane bulun

Birden fazla kampanya, analiz ve müşteri etkileşimlerini takip etmekte zorlanıyor musunuz?

Pazarlama için En İyi GPT'ler

Dijital pazarlama stratejinizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? ChatGPT'nin özel pazarlama GPT'leri tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. ChatGPT ekosisteminde bulunan en güçlü pazarlama odaklı GPT'ler için temel bir rehber hazırladık.

Listeye geçmeden önce, bu özel GPT'lerin ChatGPT arayüzü üzerinden sunulan OpenAI ürünleri olduğunu unutmayın. OpenAI genellikle paketlerinin bir parçası olarak çeşitli GPT'leri içeren farklı abonelik seviyeleri sunar veya bazı özel GPT'lerin kendi fiyatlandırma yapıları olabilir. En güncel fiyatlandırma ayrıntıları için OpenAI'nin resmi web sitesini veya belgelerini kontrol edebilirsiniz.

Şimdi, dijital pazarlama iş akışlarını dönüştüren en iyi özel GPT'leri keşfedelim:

1. Dijital Pazarlama Yöneticisi (Çapraz platform kampanyalarını optimize eden veri odaklı pazarlamacılar için en iyisi)

via ChatGPT

Veri, yaratıcılık ve stratejinin kesiştiği noktada, bunu bir kez öğrendiğinizde pazarlama kampanyalarınız başarılı olacaktır. Ancak o zamana kadar, Digital Marketing Manager sizin için her şeyi halleder.

Bu GPT, veriye dayalı karar verme, performans optimizasyonu ve sorunsuz çapraz platform yürütmeyi önceliklendiren dijital pazarlama profesyonellerine yardımcı olur.

Dijital Pazarlama Yöneticisi'nin en iyi özellikleri

ROI'yi ve kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak için gerçek zamanlı pazarlama analitiğine dayalı uygulanabilir öneriler alın

Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, e-posta pazarlaması ve diğer anahtar dijital kanallarda stratejilerinizi iyileştirin

Bütçe dağılımını analiz edin ve farklı platformlarda reklam harcamalarından en yüksek geri dönüşü (ROAS) elde edin

Yaratıcı reklam görsellerini, hedef kitle hedeflemeyi ve dönüşüm metriklerini değerlendirerek sürekli iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Dijital Pazarlama Yöneticisi sınırlamaları

Kampanyaları doğrudan yürütmez

Özel ve etkili öneriler için girdi ve bağlam gereklidir

Daha derin içgörüler için platforma özgü verilere erişim ve entegrasyonlara bağlıdır

2. Pazarlama GPT (Markalaşma için AI destekli içgörüler arayan stratejik pazarlamacılar için en iyisi)

via ChatGPT

Marketing GPT, en üst düzey pazarlama stratejisti olmak üzere tasarlanmıştır. Marka konumlandırma, tüketici davranışını analiz etme veya veriye dayalı kampanyalar oluşturma gibi alanlarda klasik pazarlama ilkeleri ile derin içgörüler bir araya getirilmiştir.

Pazarlama GPT'lerinin en iyi özellikleri

Geleneksel pazarlama bilgilerini modern markalar için uygulanabilir stratejilere dönüştürün

Veri analitiği ve AI'yı kullanarak pazarlama kararlarını iyileştirin ve trendleri tahmin edin

Gelişmekte olan pazar değişiklikleri ve değişen tüketici davranışları hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayın

SEO, sosyal medya, marka yönetimi ve içerik pazarlamasında kişiselleştirilmiş rehberlik sunun

Çeşitli pazarlama zorluklarına uyum sağlayın ve stratejilerin belirli sektör ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlayın

Pazarlama GPT sınırlamaları

Pazarlama kampanyaları ve reklam yönetimi için doğrudan yürütme yeteneklerinden yoksundur

Açıkça sağlanmadıkça özel iş verilerine erişmez

İçgörüleri yorumlamak ve stratejileri etkili bir şekilde uygulamak için insan uzmanlığı gereklidir

AI yazma araçları, onlara verdiğiniz komutlar kadar iyidir.

3. MarketerGPT Pro (Organik büyüme stratejileri arayan yeni kurulan ve küçük işletmeler için en iyisi)

via ChatGPT

MarketerGPT Pro, markaların öne çıkmasına, organik olarak büyümesine ve kısıtlamaları rekabet avantajlarına dönüştürmesine yardımcı olan stratejik içgörüler sunar.

Sıfırdan başlarken veya mevcut bir stratejiyi geliştirirken bu aracı değerlendirin; her öneri etki yaratmak için tasarlanmıştır.

MarketerGPT Pro'nun en iyi özellikleri

Marka hedeflerine, hedef kitleye ve sektöre göre kişiselleştirilmiş özel pazarlama planları geliştirin

Reklam harcaması yapmadan görünürlüğü artıran organik büyüme stratejilerinin kapılarını açın

SEO odaklı taktikler ve yüksek değerli etkileşim stratejileriyle içeriğinizin erişimini artırın

Kalabalık pazarlarda markaları farklı kılan ilgi çekici hikayelerle pozisyonlayın

Sosyal medya varlığınızı optimize ederek gerçek bağlantılar ve topluluk büyümesini teşvik edin

MarketerGPT Pro sınırlamaları

Reklam kampanyalarını yürütmez veya ücretli medyayı doğrudan yönetmez

Stratejik önerilerin ötesinde gerçek zamanlı veri izleme özelliği yoktur

Derinlemesine yaratıcı uygulamalar için pratik uzmanlığın yerini alamaz

4. Yaratıcı Yazma Koçu (Hikaye anlatımını geliştirmek isteyen içerik oluşturucular ve metin yazarları için en iyisi)

via ChatGPT

Boş sayfayı doldurmak zor bir görev olabilir, bu yüzden ChatGPT'nin Yaratıcı Yazma Koçu hayat kurtarıcıdır. Hikaye anlatımı, yapılandırma ve kelimelerinizin gerçekten yankı uyandırması için size yardımcı olur.

Kurgu, şiir veya deneme yazıyor olsanız da, Creative Writing Coach'un özenli geri bildirimleri ve rehberliği, sesinizi geliştirmenize ve fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olabilir.

Yaratıcı Yazma Koçu'nun en iyi özellikleri

Güçlü yönlerinizi ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için kişiselleştirilmiş geri bildirim alın

Yaratıcı ipuçları ve beyin fırtınası yardımıyla yazar bloğunu aşın

Karakter geliştirme, dünya oluşturma ve tempo gibi hikaye anlatım tekniklerini geliştirin

Diyalog, açıklama ve üslup konusunda rehberlik ile yazım stilinizi geliştirin

Güçlü yönleri vurgulamak ve iyileştirmeler önermek için ayrıntılı ve yapıcı geri bildirimler alın

Yaratıcı Yazma Koçu sınırlamaları

Belgenizde doğrudan değişiklik yapmak yerine düzenlemelerin manuel olarak uygulanması gerekir

Duygusal değil, kalıplara ve ilkelere dayalı analitik geri bildirim sağlar

Gerçek dünya yayıncılık ve sektör bağlantıları eksik, ancak genel rehberlik sunuyor

AI olmadan sosyal medyayı yönetmek, tükenmişlik sendromuna davetiye çıkarmaktır.

5. Canva (Hızlı ve yüksek kaliteli görsellere ihtiyaç duyan pazarlamacılar ve tasarımcılar için en iyisi)

via ChatGPT

Fikirlerini zahmetsizce hayata geçirmek isteyenler için Canva for ChatGPT, kaba konseptleri rafine tasarımlara dönüştürür. İster iş, pazarlama ister kişisel projeler için olsun, bu araç akıllı öneriler ve özelleştirilebilir şablonlarla yaratıcı süreci basitleştirir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Kullanıcı girdilerine göre kişiselleştirilmiş, benzersiz, yapay zeka destekli tasarımlar oluşturun

Binlerce profesyonelce hazırlanmış şablona ve sınırsız yaratıcılık için geniş bir resim, simge ve yazı tipi kitaplığına erişin

Sezgisel, başlangıç seviyesine uygun arayüzü ile genel tasarım sürecinizi basitleştirin

Takımlar ve bireyler için kesintisiz gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılın

Canva sınırlamaları

Hassasiyet için manuel ayarlamalar gerektirebilen AI tarafından oluşturulan tasarımlar üretir

Canva'nın mevcut araçlarına ve ön ayarlarına bağlı özelleştirme seçenekleri sunar

6. VEED'in VideoGPT'si (AI tarafından oluşturulan sosyal medya videoları üreten içerik pazarlamacıları için en iyisi)

via ChatGPT

Görüntüler gibi videolar da başarılı pazarlamanın önemli bir parçasıdır; bu nedenle, dünya çapında pazarlamacıların %50'si videoları stratejilerine dahil etmektedir. VEED'in VideoGPT'si, AI avatarlar ve özel seslendirmelerle senaryolarınızı mükemmel sosyal medya videolarına dönüştürmenize yardımcı olur.

VEED VideoGPT'nin en iyi özellikleri

AI avatarlar ve seslendirmelerle senaryoları şık sosyal videolara dönüştürün

TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts için uzun içeriklerden en ilgi çekici anları çıkarın

Otomatik altyazı, çeviri ve dublaj ekleyerek küresel kitlelere ulaşın

Arka plan kaldırma, gürültü azaltma ve dinamik metin animasyonları ile videoları özelleştirin

Düzenleme, inceleme ve projeleri sonlandırma için bulut tabanlı işbirliği ile iş akışlarını kolaylaştırın

VEED VideoGPT sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan görseller için sınırlı özelleştirme sunar, hassas marka tutarlılığı için manuel ayarlamalar gerektirir

Her zaman bağlamsal olarak alakalı olmayabilecek anları otomatik kırpma ile yakalayın, kullanıcı tarafından iyileştirme gerektirir

Son derece ifade gücü yüksek içerikler için doğal ancak tam duygusal aralığa sahip olmayan AI sesleri oluşturun

Çalışanlarınız görevlerini anlamak için pratik olarak yardım istiyorlar ClickUp'ın araştırmasına göre, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ü ihtiyaç duydukları bağlamı toplamak için her gün 1 ila 3 kişiye ulaşıyor.

7. Video Summarizer (Uzun videoları özetlere sıkıştıran profesyoneller için en iyisi)

via ChatGPT

Kullanıcılar genellikle uzun içeriklerle uğraşır, bu da zaman çizelgelerini manuel olarak taramadan ilgili bilgileri bulmayı veya önemli anları tekrar ziyaret etmeyi zorlaştırır. Video Summarizer, bu süreci zahmetsizce otomatikleştirir ve içerik tüketimini ve erişilebilirliği artıran yapılandırılmış, zaman damgalı önemli noktalar sunar.

Video Özetleyici'nin en iyi özellikleri

Anında gezinmek için tıklanabilir zaman damgaları ile kısa ve yapılandırılmış özetler elde edin

Birden fazla dilde destek alın, bu da onu farklı kitleler için çok yönlü bir araç haline getirir

Transkripsiyonları yönetilebilir bölümlere ayırarak uzun içerikleri kolayca işleyin

Bağlamı koruyarak anahtar bilgileri çıkarın, gereksiz ayrıntılar olmadan netlik sağlayın

Kanal bilgileri, görünümler ve uzunluk dahil olmak üzere video meta verilerini belirleyerek içeriklere tam bir genel bakış elde edin

Video Özetleyici sınırlamaları

Özetleri işlemek ve almak için aktif bir internet bağlantısı gereklidir

Doğruluk, videonun konuşma netliği ve arka plan gürültüsüne bağlı olarak değişebilir

Kısıtlı veya bölgeye göre kilitli içeriğe sahip videoları özetleyemiyorum

8. Copywriter GPT (İkna edici, yüksek dönüşüm oranına sahip pazarlama metinlerine ihtiyaç duyan markalar için en iyisi)

via ChatGPT

Ödüllü metin yazarlığı çok daha fazla çaba gerektirirken, Copywriter GPT bu alana adım atmanıza yardımcı olur. Çeşitli sektörlere ve kampanya hedeflerine göre özelleştirilmiş, ikna edici ve etkili mesajlar oluşturarak pazarlama metinlerini dönüştürür.

Copywriter GPT'nin en iyi özellikleri

Hassasiyet ve uyarlanabilirlik ile dikkat çekici reklam metinleri oluşturun

Marka bilinirliğinden satış dönüşümüne kadar mesajları kampanya hedefleriyle uyumlu hale getirin

Kelime sınırlarına ve en iyi uygulamalara uyumu sağlamak için içeriği çeşitli platformlar için optimize edin

Marka kimliğine ve hedef kitlenin beklentilerine uyacak şekilde tonu, stili ve anahtar temaları iyileştirin

SEO optimizasyonu ve etkileşim odaklı iyileştirmelerle performansı artırın

Ölçeklenebilir içerik çözümleriyle, yeni kurulan şirketlerden kurumsal şirketlere kadar tüm sektörlerdeki işleri destekleyin

Copywriter GPT sınırlamaları

İnsan yazarların nüanslı hikaye anlatımına kattığı derin duygusal sezgi eksikliği

Markaya özgü nüanslar için kullanıcı girdisine dayanır , en iyi sonuçlar için net rehberlik gerektirir

Sağlanan ayrıntılar veya gerçek zamanlı web aramaları dışında bağımsız pazar araştırması yapamaz

Yüksek düzeyde yerelleştirilmiş kampanyalarda kültürel ve bağlamsal duyarlılığı sağlamak için insan gözetimi gerekebilir

9. AI'yı insancıllaştırın (AI tarafından oluşturulan içeriği doğal hale getirmek isteyen pazarlamacılar için en iyisi)

via ChatGPT

AI tarafından oluşturulan içerik robotik veya doğal olmayan bir izlenim verdiğinde, etkileşim, güvenilirlik ve okunabilirlik azalabilir.

Humanize AI, anlam kaybı olmadan rafine, doğal bir dil arayan ve aynı zamanda netlik, tutarlılık ve özgünlüğü korumak isteyenler için ideal çözümdür.

AI'yı insanlaştırmanın en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan metinlerin doğal bir şekilde akışını sağlamak, okunabilirliği ve etkileşimi artırmak için gelişmiş yeniden ifade teknolojisi edinin

Orijinal anlamı korurken tonu ve yapıyı iyileştirmek için bağlamı dikkate alan yeniden yazma özelliği ile yazın

Hızlı entegrasyon ile manuel düzenlemeler yapmadan içeriği sorunsuz bir şekilde dönüştürün

Doğruluk ve verimliliği korumak için insan gibi yazılmış, kusursuz metinler oluşturun

AI sınırlarını insanlaştırın

Optimizasyon için harici girdi gerektirir, çünkü bağımsız olarak içerik üretmez

Manuel iyileştirme olmadan niş veya son derece teknik nüansları tam olarak yakalayamayabilir

Özel marka sesleri ve benzersiz stil tercihleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

10 pazarlamacıdan 6'sı, potansiyel müşteri oluşturmayı işlerinin en zor kısmı olarak görüyor.

10. Pazarlama Araştırması ve Rekabet Analizi (Sektör trendlerini izleyen stratejistler ve analistler için en iyisi)

via ChatGPT

Pazarlama Araştırması ve Rekabet Analizi, gerçek zamanlı içgörülere ihtiyaç duyan profesyoneller için geliştirilmiştir. Birinin daha önce neyi denediğini öğrendikten sonra, bu AI'yı kullanarak sonuçlar ve kapsamlı pazar değerlendirmeleri hakkında daha fazla içgörü elde edebilirsiniz.

Pazarlama Araştırması ve Rekabet Analizi en iyi özellikler

AI destekli rekabet analizi ile rakiplerinizin stratejilerindeki güçlü ve zayıf yönleri ile eksiklikleri ortaya çıkarın

Tahmine dayalı analitik ile pazar trendlerini , tüketici davranışlarını ve ortaya çıkan fırsatları öngörün

Entegre veri görselleştirme ile karmaşık araştırmaları net ve eyleme geçirilebilir raporlara dönüştürün

Çok kaynaklı zeka ile bütünsel bir pazar görünümü için web verilerini, akademik araştırmaları ve iş raporlarını birleştirin

Pazarlama Araştırması ve Rekabet Analizi sınırlamaları

Veri kaynağı bağımlılıkları nedeniyle kritik pazar değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yansıtılmazsa içgörüler sınırlanır

Daha ayrıntılı analiz için kullanıcı girdisi gereklidir, çünkü daha genel sorular genel içgörülere yol açabilir

Karmaşık sektörlere özgü sorular için doğruluk ve alaka düzeyini sağlamak amacıyla ek açıklama gereklidir

İş hayatında tahminlere yer yoktur.

11. SocialNetworkGPT (Platforma özel stratejiler geliştiren sosyal medya yöneticileri için en iyisi)

via ChatGPT

SocialNetworkGPT, çevrimiçi varlıklarını geliştirmek isteyen oluşturucular, işletmeler ve pazarlamacılar için idealdir. Özelleştirilmiş içerik stratejileri, yayın fikirleri ve optimizasyon ipuçları sunan bu GPT, kullanıcıların etkileşimi ve marka sadakatini artıran çekici sosyal medya anlatıları oluşturmasına yardımcı olur.

SocialNetworkGPT'nin en iyi özellikleri

Trendlere ve platform algoritmalarına uygun AI destekli içerik fikirleri üretin

Özel biyografiler , kullanıcı adları ve marka stratejileriyle profilleri optimize edin

Tutarlılığı ve etkileşimi artıran stratejik yayın programları oluşturun

Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) ve daha fazlası için içeriği özelleştirmek üzere platforma özel içgörüler alın

Hikaye anlatımını geliştiren ilgi çekici video konseptleri ve altyazılar elde edin

Hashtag'leri ve anahtar kelimeleri sıralayarak keşfedilebilirliği ve hedef kitleye ulaşmayı iyileştirin

SocialNetworkGPT sınırlamaları

Doğrudan yayın planlaması yoktur, kullanıcıların stratejileri manuel olarak uygulaması gerekir

Gerçek zamanlı analitik özelliği yoktur , yani kullanıcılar performansı platform içgörüleriyle takip etmelidir

Platform algoritma değişikliklerine bağlıdır, kullanıcıların zaman içinde stratejilerini uyarlamasını gerektirir

Net kullanıcı profilleri olmadan pazarlama yapmak, karanlıkta dart atmak gibidir.

12. İçerik Pazarlama GPT (Veriye dayalı içerik oluşturmaya odaklanan pazarlamacılar için en iyisi)

via ChatGPT

Ancak Content Marketing GPT, fikir üretmenin ötesine geçerek stratejiyi iyileştirir, SEO'yu geliştirir ve içeriğin ölçülebilir sonuçlar elde etmesini sağlar.

Veriye dayalı içgörüler ve dönüşüm odaklı çerçevelere odaklanarak, pazarlamacıların sadece ilgi çekmekle kalmayıp, aynı zamanda hedef kitleyi elde tutan ve dönüştüren içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

İçerik Pazarlama GPT'nin en iyi özellikleri

Hedef kitlenin niyetine ve arama talebine uygun veriye dayalı içerik önerileri oluşturun

İçeriği görünürlük, etkileşim ve sıralama potansiyeli için optimize etmek üzere gelişmiş SEO içgörüleri sağlayın

Dönüşüm odaklı çerçeveler kullanarak içeriği yapılandırın, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri elde tutma oranlarını artırın

Yaratıcı engelleri ortadan kaldırmak için AI destekli fikir üretme ile benzersiz içerik açıları ortaya çıkarın

Bloglar, sosyal medya, e-posta ve videolarda mesajlaşmayı uyarlayarak çok kanallı yankı uyandırın

İçerik Pazarlama GPT sınırlamaları

Marka sesinin nüansları için insan sezgisi eksik olduğundan, editoryal denetim gerektirir

Sınırlı gerçek zamanlı veri erişimi ile çalışır, bu da trend olan konular için içerik optimizasyonunu etkileyebilir

İçerik oluşturmayı doğrudan gerçekleştirmeden yalnızca stratejik bir kılavuz görevi görür

13. Branding GPT (Marka kimliğini ve etkili iletişimi geliştirmek isteyen işletmeler için en iyisi)

via ChatGPT

Branding GPT, ilgi çekici marka stratejileri oluşturmaktan yüksek etkili görsel kimlikler tasarlamaya kadar her konuda uzman rehberlik sunarak, işletmelerin net ve tutarlı bir şekilde güçlü ve farklılaşmış markalar oluşturmasına yardımcı olur.

Branding GPT'nin en iyi özellikleri

Marka stratejisi, isimlendirme, logo tasarımı ve web tasarımı alanlarında derinlemesine uzmanlık edinin

Markalaşmayı adım adım süreçlere dönüştüren özel çerçevelere erişim elde edin

Gerçek sektör içgörülerine dayalı özel öneriler sunun

Çeşitli pazarlama zorluklarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmış, net ve uygulanabilir tavsiyelerle gerçek zamanlı olarak dinamik bir şekilde uyum sağlayın

Marka stratejilerinin güncel ve ileri görüşlü olmasını sağlamak için en son trendlere ve en iyi uygulamalara erişin

Markalaşma GPT sınırlamaları

Tasarım veya markalaşma hizmetlerinin doğrudan yürütülmesi eksik olduğundan, işletmelerin içgörülerini uygulaması veya dış uzmanlarla çalışması gerekir

Özel çözümler ayrıntılı marka ve iş bilgileri gerektirdiğinden, bağlam ve ayrıntılar için kullanıcı girdisine bağlıdır

Metin tabanlı biçim nedeniyle gerçek zamanlı görsel tasarım yinelemelerini veya etkileşimli markalama araçlarını kısıtlar

14. HubSpot'tan Landing Page Creator (Yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfası metinleri oluşturan reklamverenler için en iyisi)

via ChatGPT

Yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturmak, UI/UX ile hedef kitleye hitap eden ilgi çekici metinler arasında bir denge kurmaktır.

HubSpot'un Landing Page Creator, pazarlama kampanyalarına uygun, ikna edici ve yapılandırılmış içerik oluşturarak bu süreci basitleştirir. Kaliteden ödün vermeden verimlilik isteyen pazarlamacılar için tasarlanan bu GPT, metin yazım sürecini kolaylaştırırken netlik ve etki sağlar.

HubSpot'un Landing Page Creator'ın en iyi özellikleri

Kampanya hedeflerine ve hedef kitle içgörülerine dayalı ikna edici açılış sayfası metinleri oluşturun

Netlik, etkileşim ve dönüşüm optimizasyonu sağlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım izleyin

Marka tonuna ve kampanya amacına uygun birden fazla yazım stili sağlayın

HubSpot ile sorunsuz bir şekilde entegre olan kullanıma hazır açılış sayfası önizlemesi oluşturun

AI destekli içerik oluşturma ile metin yazımındaki tahminleri ortadan kaldırın

HubSpot'un Landing Page Creator sınırlamaları

Bağlam olmadan içerik üretmediğinden, özelleştirme için kullanıcı girdisi gerektirir

Görüntüler veya tasarım düzenleri gibi multimedya öğeleri sağlamaz

Yalnızca açılış sayfası metinlerine odaklanır ve diğer içerik türlerini desteklemez

15. Marketing Strategizer (Çok kanallı kampanya planlamasına ihtiyaç duyan işletmeler için en iyisi)

via ChatGPT

Çok kanallı tanıtım özelliğine sahip Marketing Strategizer, veriye dayalı içgörüler ve yaratıcı uygulama gerektiren işler için idealdir. Aynı zamanda kampanyaların maksimum ROI için özelleştirilmesini sağlar.

Pazarlama Stratejisti

Hedef kitle araştırması, içerik oluşturma ve stratejik dağıtım u entegre ederek kapsamlı kampanyalar geliştirin ve birleşik bir yaklaşım elde edin

Gelişmiş pazar segmentasyonu ile hassas hedeflemeyi mümkün kılın

AI destekli trend analizi ile ortaya çıkan fırsatları belirleyin, pazarlama stratejilerinizi geliştirin ve sektördeki değişikliklerin bir adım önünde olun

Çekici hikaye anlatımı, tasarım ve etkileşim stratejileriyle özel markalama çözümleri sayesinde marka kimliğini güçlendirin

Sosyal medya, e-posta, SEO ve ücretli reklamcılıkta yüksek performans sağlamak için kampanyaları birden fazla platformda optimize edin

Sürekli analitik odaklı optimizasyonlara dayalı performans izleme ve gerçek zamanlı ayarlamalarla verimliliği en üst düzeye çıkarın

Marketing Strategizer sınırlamaları

Derin özelleştirmeyi son derece niş sektörlerle uyumlu hale getirmek için ek girdi gerekir

Mevcut pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için teknik yapılandırma gerekir

Sektördeki pazarlamacıların %72'si, pazarlamanın daha önemli hale geldiğini ve dijital dönüşümü hızlandırdığını bildirdi.

16. SMMA | Sosyal Medya Pazarlama Ajansı | SEO (Sosyal medya kampanyalarını genişleten dijital ajanslar için en iyisi)

via ChatGPT

Özel bir AI'nın en iyi yanı, birçok role uyarlanabilmesidir. Tıpkı SMMA | Sosyal Medya Pazarlama Ajansı | SEO GPT gibi.

Bu AI modeli, ajansların dijital varlıklarını optimize etmelerine ve müşteri başarısını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için özel içgörüler, en son teknolojiye sahip araçlar ve uzman stratejiler sunar.

SMMA | Sosyal Medya Pazarlama Ajansı | SEO'nun en iyi özellikleri

Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için organik ve ücretli stratejileri birleştirin

Platform algoritmalarını, hedef kitle davranışlarını ve veri içgörülerini analiz ederek etkileşimi artırın

AI, otomasyon ve performans odaklı hikaye anlatımı kullanarak yüksek performanslı içerikler oluşturun

Reklam harcamalarını optimize ederken reklam kampanyalarını ölçeklendirin

Müşteri kazanımını kolaylaştırmak için yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturun ve yönetin

SMMA | Sosyal Medya Pazarlama Ajansı | SEO sınırlamaları

Hızla değişen platform algoritmalarına uyum sağlamak için sürekli adaptasyon gerektirir

Performansı sürdürmek için sürekli test ve optimizasyon gerektirir

Otomasyon ve analitik için harici araçlara bağlıdır

Doymuş niş pazarlarda artan rekabetle karşı karşıya kalın

Ölçeklenebilir ücretli kampanyalar için reklam harcamalarına yatırım yapılması gerekir

17. Pazarlama Direktörü (Üst düzey marka stratejileri geliştiren kıdemli pazarlama liderleri için en iyisi)

via ChatGPT

Teknoloji, perakende ve B2B hizmetleri gibi sektörlerde pazarlama stratejisini yönetmek, diğerlerinden daha fazla bir özelliğe ihtiyaç duyar: farklılaşma.

Chief Marketing Officer, stratejik içgörüler, marka geliştirme ve veriye dayalı karar almayı önceliklendiren takımlar için idealdir. Tüm bunları, sürekli başarı için gelişen pazar trendleriyle entegre olarak gerçekleştirir

Pazarlama Direktörü GPT'nin en iyi özellikleri

Pazar eğilimlerini analiz edin ve değişiklikleri tahmin ederek işletmelerin sektördeki değişikliklerin bir adım önünde olmasını sağlayın

Maksimum performans için çok kanallı pazarlama kampanyalarını yapılandırın, optimize edin ve ölçün

Marka pozisyonunu tanımlayın ve tüm müşteri temas noktalarında tutarlı mesajlaşma sağlayın

Müşteri yolculuklarını haritalayın ve hedef kitleleri segmentlere ayırarak kişiselleştirmeyi ve etkileşimi artırın

Pazarlama stratejilerini sektörün özel zorluklarına ve iş hedeflerine göre uyarlayın

Pazarlama Direktörü GPT sınırlamaları

Gerçek zamanlı yürütme yeteneklerinden yoksundur, takımların içgörülerini harici platformlar aracılığıyla uygulamalarını gerektirir

Sınırlı yaratıcı tasarım fonksiyonları sunar, içerik ve varlık oluşturma için ayrı araçlar gerektirir

Niş sektörlerin benzersiz pazar dinamiklerine ve müşteri beklentilerine uyum sağlamak için uyarlama gerektirir

18. ZuBot (Davranışsal pazarlama ilkeleriyle kampanyaları optimize eden reklam stratejistleri için en iyisi)

via Zubot

Facebook, Instagram ve Google Ads gibi tüm bu platformlar, davranışsal pazarlama tekniklerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

ZuBot, sosyal kanıt ve kıtlık gibi psikolojik ilkelere ilişkin yerleşik bilgisiyle pazarlamacılara yardımcı olabilir ve müşteri dönüşümüne optimize edilmiş pazarlama kampanyaları oluşturabilir.

ZuBot'un en iyi özellikleri

Davranışsal pazarlama alanındaki uzmanlığımızdan yararlanarak etkileşim ve dönüşümler için reklamları optimize edin

Reklamları daha ikna edici hale getirmek için kıtlık, sosyal kanıt ve Baader-Meinhof fenomeni gibi psikolojik ilkeleri uygulayın

Platformlar arasında en yüksek performansı elde etmek için veri odaklı bir yaklaşım kullanarak mesajları ve görselleri iyileştirin

Eyleme geçirilebilir önerilerle mevcut reklamları değerlendirin ve geliştirin

Çeşitli sektörlere ve hedef kitle segmentlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak özelleştirilmiş reklam stratejileri oluşturun

ZuBot sınırlamaları

Reklamları etkili bir şekilde özelleştirmek için kullanıcı tarafından sağlanan bilgilere güvenir

Reklam kampanyalarını doğrudan yönetmez , ancak uzman düzeyinde rehberlik sağlar

Performans analizi, stratejileri ince ayarlamak için kullanıcı geri bildirimlerine ihtiyaç duyar

Sağlam bir yapıya sahip olmayan bir pazarlama kampanyası planlamak, kafa karışıklığına ve fırsatların kaçmasına neden olur.

19. Consensus GPT (Güvenilir içgörüler elde etmek isteyen araştırmacılar ve pazarlamacılar için en iyisi)

via ChatGPT

Araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller, güvenilir bulguları tek bir yerde sentezleyen bir çözüme ihtiyaç duyar.

Consensus GPT, hakemli çalışmalardan elde edilen kanıta dayalı cevaplar sunarak bunu sağlar. Tıbbi tedavileri değerlendirirken, ekonomik eğilimleri araştırırken veya bilimsel iddiaları doğrularken, Consensus GPT akademik titizlik ve verimlilikle araştırma sürecini kolaylaştırır.

Consensus GPT'nin en iyi özellikleri

Araştırma bulgularını net ve özlü sonuçlara dönüştürerek daha hızlı karar alın

İçgörülerin güvenilir kaynaklara dayandığından emin olmak için hakemli çalışmalara erişim sağlayın

Kesin arama sonuçları için çalışmaları alaka düzeyi, metodoloji ve güvenilirliğe göre filtreleyin

Otomatik alıntılar oluşturun akademik ve profesyonel işler için referans vermeyi basitleştirin

Manuel aramayı ortadan kaldırmak için en son araştırma bulgularıyla sürekli güncelleyin

Consensus GPT sınırlamaları

Yayınlanmış çalışmalara dayanmaktadır; bu çalışmalar, yeni ortaya çıkan ancak yayınlanmamış bilgileri içermeyebilir

Bağlam yorumlamasına göre değişir sorgu özgüllüğüne bağlı olarak, kesin girdiler gerektirir

Karmaşık konularda uzman analizinin yerine geçmekten ziyade bir araştırma aracı olarak hizmet eder

20. Marketing Mentor (Uygulanabilir rehberlik arayan küçük işletme sahipleri için en iyisi)

via Marketing Mentor

Marketing Mentor, küçük işletme sahiplerinin pazarlama alanındaki karmaşık süreçleri basit ve uygulanabilir tavsiyelerle yönetmelerine yardımcı olur.

Marketing Mentor GPT, gerçek sonuçlar sağlayan pratik stratejiler sunarak bunu yapar. İster sosyal medya büyümesi, ister e-posta kampanyaları veya marka konumlandırma olsun, bu GPT, anlaşılması ve uygulanması kolay içgörüler sağlar.

Marketing Mentor'un en iyi özellikleri

Karmaşık pazarlama kavramlarını basit ve anlaşılır stratejilere dönüştürün

İşletmelerin rekabet gücünü korumak için en son trendlerden haberdar olun

Sektör, hedef kitle ve bütçe kısıtlamalarına göre özelleştirilmiş rehberlik sunun

Yalnızca en etkili pazarlama çabalarını önererek verimliliği önceliklendirin

Sınırlı pazarlama deneyimine sahip girişimcilere açık, adım adım tavsiyeler sağlayarak destek olun

Pazarlama Mentoru sınırlamaları

Uygulama becerisi eksik , kullanıcıların stratejileri kendileri uygulaması gerekiyor

Markalaşma ve hikaye anlatımında insan yaratıcılığının yerini almaz

Son derece uzmanlaşmış sektörler için derin, niş uzmanlık sağlayamaz

Mevcut verilere dayanır, yani hiper yerel veya son derece spesifik içgörüler sınırlı olabilir

21. SEO GPT (İçerik, anahtar kelimeler ve teknik site performansını optimize eden SEO uzmanları için en iyisi)

via ChatGPT

Veriye dayalı içgörüler, stratejik öneriler ve otomatik içerik optimizasyonu arayan pazarlamacılar, işletmeler ve ajanslar SEO GPT ile bu hatalardan kaçınabilir.

SEO GPT, pazarlamacılara AI destekli SEO stratejileri ve sürdürülebilir büyüme için en son arama motoru yönergelerine uyum sağlayan ana hatlar sunar.

SEO GPT'nin en iyi özellikleri

Arama amacına uyum sağlamak ve sıralamaları iyileştirmek için AI ile içeriği optimize edin

Anahtar kelimeleri analiz ederek organik trafik için yüksek etkili fırsatları belirleyin

Tarama, indeksleme ve performansı geliştirmek için teknik SEO sorunlarını tespit edin

Sıralamaları, trafiği ve rakip trendlerini izlemek için raporları ve analizleri otomatikleştirin

CMS platformları ve SEO araçlarıyla entegre ederek iş akışlarını ve uygulamayı kolaylaştırın

SEO GPT sınırlamaları

Sınırlı yaratıcılık ile içerik üretir, marka uyumu için manuel iyileştirme gerektirir

Mevcut veri kümelerine ve API'lere dayanır, bu nedenle gerçek zamanlı güncellemelerde ara sıra gecikmeler olabilir

Gelişmiş önerileri ve raporları tam olarak kullanmak için SEO bilgisi gerekir

22. İçerik Yararlılığı ve Kalitesi SEO Analizcisi (İçeriğin Google'ın E-E-A-T gereksinimlerini karşıladığından emin olmak isteyen pazarlamacılar için en iyisi)

via ChatGPT

İster mevcut içeriğinizi iyileştiriyor ister rakiplerinizle karşılaştırıyor olun, Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer, içeriğinizin güvenilirliğini, uzmanlığını ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için size özel öneriler sunar.

İçeriğin Yararlılığı ve Kalitesi SEO Analiz Aracının en iyi özellikleri

Google'ın Yararlı İçerik yönergelerine uyum sağlamak için içerik eksikliklerini, gereksiz tekrarları ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Rakip içeriklerini karşılaştırarak veri odaklı bir içerik stratejisi için güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarın

SEO odaklı önerilerle okunabilirliği, yapıyı ve etkileşimi geliştirin

Herhangi bir alanda güvenilirlik kazanmak için uzmanlığınızı, güvenilirliğinizi ve otoritenizi geliştirin

Düşük performans gösteren sayfaları organik trafik çeken yüksek kaliteli varlıklara dönüştürün

İçeriğin Yararlılığı ve Kalitesi SEO Analiz Aracının Sınırları

En doğru analizi sunmak için hedef sorgular ve rakip URL'ler hakkında net bilgiler gereklidir

Doğrudan içerik oluşturmayı otomatikleştirmek yerine stratejik rehberlik sağlar

Algoritmik değişiklikleri geçersiz kılmak yerine, gelişen arama trendlerine göre stratejileri uyarlar

23. Sunum ve Slaytlar GPT (AI destekli sunumları hızlı bir şekilde oluşturan profesyoneller için en iyisi)

via ChatGPT

Etkileyici sunumlar, ilgi çekici hikayeler anlatır.

Ancak, etkili slaytlar oluşturmak zaman alıcı olabilir ve mesajın etkili olmasını sağlamak için araştırma, tasarım ve netlik gerektirir.

SlidesGPT, bu süreci basitleştirerek, etkileyici sonuçlar elde etmek için optimize edilmiş, kusursuz araştırma, görseller ve doktora düzeyinde içerik içeren yüksek kaliteli, yapılandırılmış sunumlar oluşturur.

Sunum ve Slaytlar GPT'nin en iyi özellikleri

Konuya uygun, özlü ve bilgi yoğun içerikle sunuma hazır slaytlar oluşturun

Gerçek zamanlı araştırmaları entegre ederek güncel bilgiler, istatistikler ve vaka çalışmaları sunarak güvenilirlik sağlar

Ekstra çaba harcamadan görsel etkileşimi artırmak için ilgili resimleri ve simgeleri otomatik olarak bulur

Sunumları net anlatım, mantıklı akış ve profesyonel biçimlendirme ile yapılandırın

Teknik derinlemesine incelemelerden iş stratejilerine ve akademik sunumlara kadar çeşitli konuları destekler

Kullanıcı geri bildirimlerine uyum sağlar, verimliliği korurken belirli ihtiyaçlara göre slaytları iyileştirir

Sunum ve Slaytlar GPT sınırlamaları

Sınırlı tasarım özelleştirme, markaya özgü estetik için sonradan düzenleme gerektirebilir

Gerçek zamanlı araştırma ve slayt oluşturma için internet bağlantısı gerekir

Sabit ve kısa madde işareti biçimlendirmesi tüm sunum stillerine uygun olmayabilir

24. DesignerGPT (AI tarafından oluşturulan web siteleri tasarlayan pazarlamacılar ve girişimciler için en iyisi)

via ChatGPT

DesignerGPT, kolay web sitesi oluşturma çözümleri sunar.

Kişisel portföyler, iş siteleri veya etkileşimli açılış sayfaları oluştururken, DesignerGPT kodlama uzmanlığı gerektirmeyen yapılandırılmış, duyarlı tasarımlarla süreci basitleştirir.

DesignerGPT'nin en iyi özellikleri

Profesyonel düzeyde web siteleri için HTML ve CSS'yi sorunsuz bir şekilde oluşturun

Görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu düzenler için modern stil entegrasyonları

Cihazlar arasında en iyi görünümü sağlamak için duyarlı tasarımı otomatikleştirin

DALL-E veya Unsplash entegrasyonu ile anında görüntü ekleme sağlayın

Replit gibi platformlarda sürekli geliştirme için dışa aktarma özellikleri sunun

Net gezinme ve okunabilirlik için yapılandırılmış içerik organizasyonu sağlayın

Teknik engelleri ortadan kaldırın, web tasarımını herkes için erişilebilir hale getirin

DesignerGPT sınırlamaları

Oluşturulan yapının ötesinde sınırlı derin özelleştirme seçenekleri

Dinamik içerik veya veritabanları için yerleşik arka uç işlevselliği yoktur

Canlı web sitesi erişimi için harici barındırma ve dağıtım gereklidir

Görüntü oluşturma, DALL-E veya Unsplash'e dayanır ve tam yaratıcı kontrolü sınırlar

25. Pazarlamayla ilgili her şeyi sorun (Özel AI odaklı içgörülere ihtiyaç duyan pazarlama danışmanları için en iyisi)

via ChatGPT

Ask All About Marketing, eyleme geçirilebilir içgörüler, performans odaklı stratejiler ve dijital pazarlamaya titiz bir yaklaşım isteyenler için geliştirilmiştir.

Bu GPT, belirli sektörlere, kullanım durumlarına ve iş modellerine göre özelleştirilmiş ayrıntılı, adım adım pazarlama stratejileri sunar.

Pazarlama hakkında her şeyi sorun en iyi özellikler

AI destekli kampanyalardan gelişmiş analitiklere kadar en son pazarlama trendleri hakkında uzman görüşleri sunun

Karmaşık dijital pazarlama kavramlarını pratik ve uygulanabilir stratejilere dönüştürün

Stratejilerin uyarlanabilir ve rekabetçi olmasını sağlamak için pazar dinamiklerinin gerçek zamanlı analizini sunun

SEO, PPC, içerik pazarlama ve dönüşüm optimizasyonu dahil olmak üzere birçok pazarlama disiplininden en iyi uygulamaları entegre edin

Pazarlama sınırlamaları hakkında her şeyi sorun

Uygulamalı yürütme eksikliği , yalnızca stratejik rehberlik ve danışmanlığa odaklanma

Reklam bütçelerinin doğrudan yönetimi veya kampanya yürütme hizmeti sunulmaz

Kullanıcıların stratejileri kendileri uygulaması veya uygulama için iç/dış pazarlama takımıyla birlikte çalışması gerekir

Ancak farklı fonksiyonlar için farklı araçlar ve platformlar kullanmanın sorunu, genellikle bilgilerin dağınık ve bağlantısız hale gelmesidir. Bu parçalanma, pazarlamacıların veriye dayalı kararlar almasını veya başarılı kampanyaları yeniden gözden geçirmesini zorlaştırır.

İşte burada ClickUp devreye giriyor: iş için her şeyi içeren uygulama ve pazarlama takımları için güçlü bir AI aracı görevi gören çok yönlü bir proje yönetimi ve verimlilik platformu.

AI'yı görev yönetimi, içerik oluşturma ve kampanya izleme süreçlerine entegre ederek ClickUp, pazarlama takımlarının tekrarlayan görevleri otomatikleştirirken strateji ve inovasyona odaklanmalarını sağlar.

Kampanya planlıyor, performansı analiz ediyor veya fikir üretmeye çalışıyor olun, ClickUp'ın AI yetenekleri pazarlama çabalarınızın hem veriye dayalı hem de etkili olmasını sağlar.

ClickUp'ın özelliklerini ve bunları avantajınıza nasıl kullanabileceğinizi inceleyelim.

İçerik için ClickUp Brain

ClickUp Brain, içerik oluşturmayı kolaylaştıran platformun yerleşik yapay zeka özelliğidir. Blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, e-posta kampanyaları ve reklam metinleri için fikir üretmeye yardımcı olur. Mevcut içeriği gramer, üslup ve okunabilirlik açısından iyileştirerek diğer GPT'lerin yerini alır ve mesajlarınızın hedef kitlenizde yankı uyandırmasını sağlar.

ClickUp Brain ile beyin fırtınası oturumunuz sırasında pazar trendlerini, hedef kitle içgörülerini ve rakip stratejilerini analiz edin

Başlamadan önce net pazarlama hedefleri belirleyin.

ClickUp kullanıcısı ve İş Verimliliği Danışmanı Yvi Heimann, ClickUp'ın etkisini şöyle tanımladı:

ClickUp'ta anında fikirler, çerçeveler ve süreçler oluşturabilerek belirli iş akışlarına harcanan zamanı yarı yarıya azaltmayı başardık.

ClickUp'ta anında fikirler, çerçeveler ve süreçler oluşturabilerek belirli iş akışlarına harcanan zamanı yarı yarıya azaltmayı başardık.

Başka bir şey daha! E-posta pazarlama kampanyalarınız için genel e-posta gönderimlerini unutun — ClickUp Brain, hedef kitlenin davranışlarına göre erişimi kişiselleştirir. Gönderim zamanlarını optimize ederek daha yüksek açılma oranları ve daha iyi etkileşim sağlarken, potansiyel müşterileri zahmetsizce beslemek için takipleri otomatikleştirir.

E-postaları doğrudan gönderin ve yanıtlayın, ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi Çözümü* ile birden fazla platform arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Bu avantajların yanı sıra, ClickUp Brain anahtar kelime araştırması, pazar analizi ve teknik SEO denetimlerinde de yardımcı olur.

ClickUp Brain kullanarak blog gönderileri, video senaryoları, sosyal medya güncellemeleri ve pazarlama kampanyası içeriği oluşturun

Birçok harika özelliğin bir arada olduğu bir paket gibi mi geliyor? Kesinlikle öyle. Ancak yeni başlıyorsanız, ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu başlamak için iyi bir fikirdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Eylem Planı Şablonu'nu kullanarak hedef kitlenize ulaşmak, ürünleri tanıtmak ve fiyatlandırmayı yönetmek için net bir strateji oluşturun

Şablon, işletmelerin hedef kitle, tanıtım taktikleri, fiyatlandırma ve dağıtım dahil olmak üzere pazarlama stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Pazarlama çabalarının organize, hedef odaklı ve iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için bir yol haritası görevi görür.

ClickUp Otomasyonları ile pazarlama görevlerini otomatikleştirin

Bu, birçok pazarlamacının favori özelliğidir. Pazarlama ekipleri genellikle takip e-postaları, kampanya durum güncellemeleri, görev atamaları gibi sonsuz tekrarlayan görevlerle uğraştığından, ClickUp Otomasyonları manuel işleri ortadan kaldırır.

Belirli koşullara göre iş akışlarını tetikleyin ve ClickUp Otomasyonları kullanarak manuel işleri azaltın

Onayları otomatikleştirmek, görevleri atamak ve takipleri planlamak için tetikleyiciler ayarlayabilir, böylece takımınızın idari işler yerine stratejiye odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir pazarlamacı, yeni bir blog yazısı tamamlandığında bir e-posta kampanyasının tetiklendiği ve yazının sosyal medyada yayınlanacağı bir otomasyon ayarlar.

Proje yönetimi ve görev ilerlemesi

ClickUp'ın görev yönetimi özellikleri, aşağıdaki gibi araçlarla her pazarlama kampanyasının planlandığı gibi ilerlemesini sağlar:

✅ İşbirliğine dayalı içerik planlama ve beyin fırtınası için ClickUp Belgeleri

✅ Yinelenen pazarlama iş akışlarını kolaylaştırmak için ClickUp Görevleri

✅ Kaçırılan son tarihleri önlemek için otomatik hatırlatıcılar

ClickUp AI, birçok fonksiyonda kapsamlı pazarlama desteği sunar:

Eyleme geçirilebilir içgörüler ve görsel raporlar için kampanya verilerini analiz eder

Pazarlama çabalarını kişiselleştirmek için hedef kitleleri segmentlere ayırın

Yaratıcı beyin fırtınası ve fikir üretmeyi kolaylaştırır

Hedef kitlenin davranışlarına göre sosyal medya planlamasını optimize eder

İçerik önerileri ve performans analizi ile e-posta pazarlamasını iyileştirin

Son teslim tarihlerine ve takım kapasitesine göre görevlere öncelik verin

Rakip kampanyaları izleyerek farklılaşma fırsatlarını belirleyin

Stratejik kararlar almak için müşteri geri bildirimlerini analiz eder

Veriye dayalı pazarlama optimizasyonu için hepsi bir arada AI asistanı olarak fonksiyonlar

Takımların pazarlama projelerinin her aşamasına hazırlanmasına yardımcı olan ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Özeti Şablonu ile ClickUp Brain + ClickUp Docs'u canlı olarak görebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Kampanyası Özet Şablonu'nu kullanarak kampanya hedeflerinizi belirleyin, fikirlerinizi yapılandırın ve pazarlama çıktılarınızı düzenleyin

Bu şablon, işletmelerin pazarlama stratejilerini uyumlu hale getirmek için net kampanya hedefleri belirlemelerine, etki ve etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için yaratıcı fikirler üretmelerine ve her pazarlama kampanyası aşaması için teslim edilecekleri organize etmelerine olanak tanır.

Pazarlama kampanyalarından bahsetmişken, görevlerinizi düzenlemek ve proje ilerlemesini izlemek için ClickUp'ın Pazarlama Takımları Şablonunu da deneyebilirsiniz.

ClickUp'ın AI'sı Pazarlama Eksikliklerinizi Doldurur

DISH Program Yöneticisi Mike Coon şunları not etti:

ClickUp Brain, takımımızın tam zamanlı bir üyesi gibidir. Harika bir uygulama. Çok kolay ve çok zaman kazandırıyor. Tek yapmam gereken, "Bu projede şu anda son durum nedir?" gibi bir soru yazmak ve görmek istediğim dönemdeki tüm gelişmelerin tam biçimlendirilmiş bir listesini almak.

ClickUp Brain, takımımızın tam zamanlı bir üyesi gibidir. Harika bir uygulama. Çok kolay ve çok zaman kazandırıyor. Tek yapmam gereken, "Bu projede şu anda son durum nedir?" gibi bir soru yazmak ve görmek istediğim dönemdeki tüm gelişmelerin tam biçimlendirilmiş bir listesini almak.

ClickUp, AI destekli içgörüler, merkezi dokümantasyon, gerçek zamanlı işbirliği ve otomatikleştirilmiş iş akışları ile pazarlama için AI'yı başka bir seviyeye taşıyor. Bunlarla, takımınız daha çok değil, daha akıllı çalışabilir.

ClickUp'a şimdi ücretsiz kaydolun ve pazarlama stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın!