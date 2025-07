OpenAI ve DeepSeek: İhtiyaçlarınıza en uygun AI modeli hangisi?

"En iyi proje yönetimi aracı hangisi?" "İyi tasarımlar nasıl oluşturulur?" "Performansı ölçmek için en iyi metrikler hangileridir?" Soruların listesi hiç bitmez.

İnsanlar meraklı yaratıklardır. Aslında, bu durmak bilmeyen sorgulama ve akıl yürütme, insanları diğer canlılardan ayıran ve büyük başarılara götüren şeydir.

Ve dürüst olmak gerekirse, aynı özellik AI modellerini de daha akıllı hale getiriyor.

Ancak piyasada bu kadar çok AI modeli varken, hangisi size en uygun olanı?

Bu makalede, AI yarışındaki iki sektör devi olan DeepSeek ve OpenAI'yi inceleyip karşılaştıracağız ve AI destekli uygulamalarınız, LLM ajanlarınız ve üretken AI çözümleriniz için en uygun AI aracının hangisi olduğunu keşfedeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet OpenAI ve DeepSeek'in modelleri arasında karar veremiyor musunuz? Seçiminize yardımcı olmak için güçlü yönlerini ve özelliklerini karşılaştıran bir tablo hazırladık: OpenAI, ChatGPT, DALL·E, Sora ve Codex ile tanınan, gelişmiş doğal dil anlama, çok modlu AI ve kurumsal kullanıma hazır çözümler sunan lider bir AI araştırma laboratuvarıdır.

OpenAI'nin güçlü yönleri arasında akıcı metin oluşturma , konuşma yapabilen AI ve kurumsal AI benimseme için Microsoft ekosistemiyle derin entegrasyon yer almaktadır

DeepSeek, problem çözme, mantıksal akıl yürütme ve uygun fiyat üzerine odaklanan açık kaynaklı bir AI modeli 'dir.

DeepSeek'in güçlü yönleri, yapılandırılmış problem çözme , kodlama ve finansal analizdir ve işletmelere pahalı AI modellerine uygun maliyetli bir alternatif sunar

Fiyat karşılaştırması, OpenAI'nin ChatGPT Plus'ın aylık 20 dolar ve API maliyetlerinin değişken olduğunu gösterirken, DeepSeek milyon belirteç başına 0,07 dolardan başlayan daha düşük giriş maliyetleri sunuyor

OpenAI, doğal dil işleme , çok modlu AI yetenekleri ve kurumsal benimsenme açısından DeepSeek'ten daha üstündür, bu da onu içerik oluşturma ve müşteri desteği için ideal hale getirir

DeepSeek, uygun fiyat , özelleştirme ve yapılandırılmış akıl yürütme açısından OpenAI'den daha üstündür ve AI modelleri üzerinde daha fazla kontrol isteyen geliştiricilere avantaj sağlar

ClickUp AI destekli bilgi yönetimi , otomasyon ve proje yürütmeyi doğrudan takım iş akışlarına entegre eder

ClickUp Brain görevleri, belgeleri ve takım bilgilerini birbirine bağlayarak, kullanıcıların platformlar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan gerçek zamanlı AI destekli içgörüler sunar

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, Google Drive, Slack ve Salesforce gibi uygulamalardan anında veri alır ve bilgi aramak için harcanan zamanı ortadan kaldırır

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, Google Drive, Slack ve Salesforce gibi uygulamalardan anında veri alır ve bilgi aramak için harcanan zamanı ortadan kaldırır

OpenAI nedir?

Bu noktada, herkes OpenAI'yi duymuştur. OpenAI, makine öğrenimi, derin öğrenme, robotik ve bilgisayar görme alanlarında faaliyet gösteren, ABD'nin önde gelen araştırma laboratuvarlarından biridir.

Ancak asıl işi AI modelleri geliştirmektir ve bunların en bilineni ChatGPT'dir (önceden eğitilmiş üretici dönüştürücü).

OpenAI ayrıca, görüntü ve video oluşturmadan yazılım geliştirmeye kadar her alanda kullanılan DALL·E, Sora ve Codex'i de sunar.

via ChatGPT

OpenAI'nin yapacağı şeylerin kısa bir özeti aşağıda verilmiştir:

✅ OpenAI'nin modelleri, kullanıcılara yazma, kodlama görevleri, görüntü oluşturma, konuşma tanıma ve daha fazlasında yardımcı olur

✅ ChatGPT, Microsoft ürünlerine, kurumsal iş akışlarına ve yaratıcı endüstrilere entegre edilmiştir

✅ Kuruluşlar, iş operasyonlarını otomatikleştirmek ve müşteri başarı oranlarını artırmak için AI platformunu kullanıyor

OpenAI Özellikleri

"Bu e-postayı işlememe yardım et" veya "Bu belgeyi özetlememe yardım et" — OpenAI CEO'su Sam Altman, "sıkıcı" görevler için her gün AI kullanıyor, ancak bu teknoloji hiç de sıkıcı değil.

OpenAI'nin en etkileyici özelliklerinin listesi aşağıda yer almaktadır:

Özellik #1: Dinleyen ve insan gibi yanıt veren AI

GPT-4o gibi OpenAI'nin en son modelleri, konuşma ve metinleri gerçek zamanlı olarak işleyebilir ve neredeyse sıfır gecikmeyle insan benzeri konuşmaları taklit edebilir. O kadar iyidir ki, Microsoft ve diğer kurumsal devler AI asistanları, müşteri desteği botları ve hatta toplantı transkripsiyon araçlarını güçlendirmek için kullanıyor.

via ChatGPT

Özellik #2: Daha akıllı AI, daha düşük maliyetler

OpenAI, hızlı önbellekleme ve model damıtma özelliklerini sunarak işletmelerin API maliyetlerini %50'ye kadar azalttı . Bu, AI destekli uygulamaların tekrarlayan istemler için tam fiyat ödemek zorunda olmadığı anlamına gelir.

Özellik #3: Gerçek bir multimodal güç merkezi

GPT-4o artık görüyor, duyuyor ve konuşuyor; yani görüntüleri yorumlayabilir, videoları anlayabilir ve gerçek zamanlı olarak ses üretebilir. Geliştiriciler bunu AI destekli öğretmenler, kodlama asistanları ve hatta akıllı gözetim araçları oluşturmak için kullanıyor.

Özellik #4: Hatırlayan, öğrenen ve uyum sağlayan AI

Her komutu ilk kez yapılan bir toplantı gibi ele alan diğer AI modellerinden farklı olarak, OpenAI'nin hafıza özelliği AI'nın birden fazla konuşma boyunca bağlamı korumasını sağlar. Bu, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için yazma stilinizi veya son müşteri şikayetini hatırladığı anlamına gelir.

via ChatGPT

OpenAI fiyatlandırması

Ücretsiz Katman

ChatGPT Plus : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

ChatGPT Takımı : Kullanıcı başına aylık 30 $

ChatGPT Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepSeek nedir?

DeepSeek, güçlü ve uygun maliyetli büyük dil modeli ile OpenAI'ye rakip olmayı hedeflediği için herkesin dilinde.

Ve kullanıcıları çeken şey de budur: rakiplerinin yüksek bilgi işlem maliyetleri olmadan karmaşık muhakeme, dil anlama ve problem çözme işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış bir düşünce sürecine sahip bir araç.

via DeepSeek

DeepSeek'i konuşmaya değer kılan özellikler şunlardır:

✅ Çoğu AI modelinden farklı olarak DeepSeek, geliştiricilerin teknolojisini değiştirmesine ve özgürce kullanmasına izin verir

✅ Çok daha düşük maliyetle çalışırken, üst düzey GPT modellerine benzer performans sunar

✅ Daha düşük donanım gereksinimleri sayesinde, daha fazla iş ve araştırmacı bütçelerini zorlamadan AI geliştirmeyi deneyebilir

✅ DeepSeek, daha küçük modellerin de etkileyici sonuçlar sağlayabileceğini kanıtlayarak kısa sürede yeni bir rakip olarak pozisyonunu sağlamlaştırdı

💡 Profesyonel İpucu: Dikkatinizin dağılması ve zaman kaybıyla mı uğraşıyorsunuz? Bu kılavuzu kullanarak görevleri otomatikleştirerek yapay zekayı verimlilik için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin ve yılda 683 saate kadar zaman kazanın!

DeepSeek Özellikleri

Bu, yeni bir cephede ortaya çıkan rekabetin en son işareti: daha gelişmiş chatbot araçlarıyla sürücüleri ve yolcuları cezbetmek.

Bu, yeni bir cephede ortaya çıkan rekabetin en son işareti: daha gelişmiş chatbot araçlarıyla sürücüleri ve yolcuları cezbetmek.

Şanghay merkezli EV veri sağlayıcısı CnEVPost'un kurucusu Phate Zhang, DeepSeek hakkında şöyle konuştu. Son zamanlarda, BYD'den Leapmotor'a kadar bir düzineden fazla otomobil üreticisi, DeepSeek'in yapay zeka destekli özelliklerini araçlarına entegre etmek için acele etti.

Peki, DeepSeek'i bu kadar çekici kılan nedir?

Özellik #1: AI direksiyona geçiyor

DeepSeek, otonom sürüş yardımı, araç içi AI ve dijital kokpitlerle akıllı elektrikli araçlara yardımcı oluyor. Otomobil üreticileri, daha iyi navigasyon, ses kontrolü ve daha kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi için bu teknolojiyi entegre ediyor.

Özellik #2: Konuşmadan önce düşünür

Sadece bir sonraki kelimeyi tahmin eden çoğu AI modelinden farklı olarak, DeepSeek-R1 gerçekten akıl yürütür. Karmaşık sorunları parçalara ayırarak kodlama, finans ve mantık ağırlıklı görevler için kullanışlı hale getirir.

via DeepSeek

Özellik #3: Açık kaynak, ödeme duvarı yok

OpenAI modellerini kilitli tutarken, DeepSeek'in açık kaynak yaklaşımı geliştiricilerin kalbini kazanıyor. Şirketler, pahalı lisans ücretleri ödemeden modeli değiştirebilir, ince ayar yapabilir ve kullanıma sunabilir. Bu özgürlük, kendi temelleri üzerine inşa etmek isteyen büyüyen bir topluluğu besliyor.

Özellik #4: Servet harcamadan yapay zeka

DeepSeek, üst düzey AI yeteneklerinin kurumsal bir bütçe gerektirmediğini kanıtlıyor. Önemli rakiplerine göre önemli ölçüde daha düşük fiyatlar sunarak, AI'nın iş ve araştırma alanlarında benimsenmesini kolaylaştırıyor.

via DeepSeek

DeepSeek fiyatlandırması

DeepSeek-Chat (DeepSeek-V3'e yükseltildi) Giriş (Önbellek İsabeti) : 1 milyon belirteç başına 0,07 $ Giriş (Önbellek İsabeti Yok) : 1 milyon belirteç başına 0,27 $ Çıkış : 1 milyon belirteç başına 1,10

Giriş (Önbellek İsabeti) : 1 milyon belirteç başına 0,07 ABD doları

Giriş (Önbellek Hatası) : 1 milyon belirteç başına 0,27 ABD doları

Çıktı : 1 milyon belirteç başına 1,10 dolar

DeepSeek-Reasoner (DeepSeek-R1) Giriş (Önbellek İsabeti) : 1 milyon belirteç başına 0,14 $ Giriş (Önbellek İsabeti Yok) : 1 milyon belirteç başına 0,55 $ Çıktı : 1 milyon belirteç başına 2,19

Giriş (Önbellek İsabet) : 1 milyon belirteç başına 0,14 ABD doları

Giriş (Önbellek Hatası) : 1 milyon belirteç başına 0,55 $

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 2,19 dolar

Giriş (Önbellek İsabeti) : 1 milyon belirteç başına 0,07 ABD doları

Giriş (Önbellek Hatası) : 1 milyon belirteç başına 0,27 dolar

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 1,10 dolar

Giriş (Önbellek İsabet) : 1 milyon belirteç başına 0,14 ABD doları

Giriş (Önbellek Hatası) : 1 milyon belirteç başına 0,55 $

Çıktı: 1 milyon belirteç başına 2,19 dolar

DeepSeek ve OpenAI: Özellik Karşılaştırması

OpenAI ve DeepSeek, yapay zeka alanında sınırları zorluyor. Ancak, farklı yaklaşımları olduğundan, birbirleriyle nasıl kıyaslandıklarını görmek en iyisidir:

Özellik #1: AI muhakeme ve problem çözme

OpenAI'nin GPT modelleri, doğal dil anlama, yaratıcı yazma ve karmaşık sorguları yanıtlama konusunda mükemmeldir.

Ancak DeepSeek farklı bir yol izler: DeepSeek-R1 modeli, sadece kelimeleri tahmin etmek yerine sorunları mantıkla çözmek için tasarlanmıştır. Bu, kodlama, finans ve karar verme gibi yapılandırılmış mantık gerektiren görevler için özellikle güçlü kılar.

🏆 Kazanan: DeepSeek, güçlü akıl yürütme becerileriyle.

Özellik #2: Doğal dil anlama ve içerik oluşturma

DeepSeek mantık konusunda harika olabilir, ancak akıcı, insan benzeri yazma ve konuşma söz konusu olduğunda OpenAI hala üstünlüğünü koruyor.

GPT-4o nüansları anlar, tonu sorunsuz bir şekilde uyarlar ve insan benzeri metinler oluşturmanıza yardımcı olur. İster ilgi çekici bir blog yazısı yazın, ister pazarlama metni taslağı hazırlayın, ister müşteri desteğinde yardımcı olun, OpenAI sektör standardını belirleyen kusursuz sonuçlar sunar.

🏆 Kazanan: OpenAI, (neredeyse) insan benzeri metinler üretme yeteneği ile.

💡 Profesyonel İpucu: Performans eğilimlerinin arkasındaki "nedenleri" anlamak için veri analizinde AI'yı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Sonuç olarak, kampanyaları optimize edin, müşteri davranışlarını tahmin edin ve veriye dayalı kararlar alın.

Özellik #3: Özelleştirme ve erişilebilirlik

OpenAI, modellerini ücretli erişimle sınırlandırarak geliştiriciler için özelleştirmeyi sınırlamaktadır.

DeepSeek ise tamamen açık kaynaklıdır ve işletmelerin kısıtlayıcı lisans ücretleri olmadan modellerini gerektiği gibi ince ayarlamasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu, DeepSeek'i API erişimine güvenmek yerine kendi AI altyapısına sahip olmak isteyen girişimler, araştırma takımları ve şirketler için en iyi seçim haline getirir.

🏆 Kazanan: DeepSeek, derinlemesine özelleştirmeye olanak tanıyan açık kaynaklı modeli ile.

Özellik #4: Kurumsal düzeyde AI ve ekosistem

OpenAI'nin en büyük gücü sadece AI modelleri değil, ekosistemidir.

Kurumsal kullanıma hazır araçlar, sorunsuz entegrasyonlar ve devasa altyapı desteği ile OpenAI, tak ve çalıştır AI araçları arayan işletmeler için daha iyi bir seçimdir.

ChatGPT'den DALL·E'ye kadar OpenAI, sürekli güncellemeler ve sektör lideri güvenilirlik ile bir dizi AI destekli uygulama sunar.

🏆 Kazanan: OpenAI, Microsoft ekosistemine kusursuz entegrasyonu sayesinde.

DeepSeek ve OpenAI, Reddit'te karşılaştırıldı

AI modelleri söz konusu olduğunda, Reddit kadar filtrelenmemiş dürüstlük sunan çok az yer vardır.

OpenAI, özellikle ChatGPT, AI alanında baskın bir güç olmuştur, ancak DeepSeek, özellikle geliştiriciler ve uygun fiyatlı API alternatifleri arayanlar arasında ciddi bir ilgi uyandırmaktadır.

Reddit tartışmalarına göre, kullanıcıların yorumları şöyle.

Çoğu kişi için DeepSeek deneyimi, özellikle kodlama iş akışlarında sorunsuz, güçlü ve duyarlıydı.

R/LocalLLaMA'da u/klippers tarafından yayınlanan bir gönderi büyük bir tartışma başlattı:

Dünün çoğunu Open Hands (eski adıyla Open Devin) aracılığıyla programlama sorunlarını çözmek için DeepSeek ile çalışarak geçirdim. Ve model kesinlikle çok sağlam.

Dünün çoğunu Open Hands (eski adıyla Open Devin) aracılığıyla programlama sorunlarını çözmek için DeepSeek ile çalışarak geçirdim. Ve model kesinlikle çok sağlam.

Not edilmesi gereken bir başka gerçek: AI, özellikle büyük ölçekli görevler için API'ler kullanıldığında pahalı olabilir. OpenAI'nin fiyatlandırması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratırken, DeepSeek'in uygun fiyatlı olması kullanıcılar için bir nefes oldu.

2 dolar yükledim ve 400'den fazla istek yaptım. Görünüşe göre hala 1,50 dolarım var.

2 dolar yükledim ve 400'den fazla istek yaptım. Görünüşe göre hala 1,50 dolarım var.

Ancak en büyük şikayet tutarsızlıktır. Bir Redditor'un da belirttiği gibi:

DeepSeek bazen bir döngüde takılıp kalıyor, komutlarımı yok sayıyor ve anlamsız şeyler söylüyor. Belki kodlama ve diğer karşılaştırmalar için ince ayar yapılmıştır? Kodlayıcılar bu modeli çok beğeniyor gibi görünüyor, ancak normal işler için (sağduyu, mantık vb.) en iyi modellerin bir adım gerisinde gibi görünüyor.

DeepSeek bazen bir döngüde takılıp kalıyor, komutlarımı yok sayıyor ve anlamsız şeyler söylüyor. Belki kodlama ve diğer karşılaştırmalar için ince ayar yapılmıştır? Kodlayıcılar bu modeli çok beğeniyor gibi görünüyor, ancak normal işler için (sağduyu, mantık vb.) en iyi modellerin bir adım gerisinde gibi görünüyor.

Bu arada, OpenAI, kullanıcı deneyimlerine de yansıyan GPT modelleriyle AI sektöründe baskın bir güç olmuştur. Ve bu Reddit gönderisi bunu en iyi şekilde özetliyor:

Oh ChatGPT, benim için yaptığın harika şeyleri sayayım... kurumsal etkinlikler planlamak, beyin fırtınası konuları, toplantı özetleri, beyaz kağıtlar için ana hatlar, düzenli ifadeler, MBO'lar, SQL yazmak... akşam yemeğinde ne yapacağımı bulmak, çocuklarım için komik hikayeler yazmak, saymakla bitmez. Artık onsuz bir hayat düşünemiyorum.

Oh ChatGPT, benim için yaptığın harika şeyleri sayayım... kurumsal etkinlikleri planlamak, beyin fırtınası konuları, toplantı özetleri, beyaz kağıtlar için ana hatlar, düzenli ifadeler, MBO'lar, SQL yazmak... akşam yemeğinde ne yapacağımı bulmak, çocuklarım için komik hikayeler yazmak, saymakla bitmez. Şu anda onsuz olmayı hayal bile edemiyorum.

Ancak, programcılar için OpenAI'nin GPT modelleri de karışık yorumlar almıştır. Bazı geliştiriciler, doğruluğunun azaldığını iddia ederken, diğerleri hala alternatiflere göre onu tercih etmektedir.

Ayrıca, Github Copilot veya Microsoft Copilot Pro gibi bir şey kullansam bile programlama için çok yetersiz geliyor, GPT-4T programlama için Claude 3 Opus veya Claude 3. 5 Sonnet'ten daha kötü.

Ayrıca, Github Copilot veya Microsoft Copilot Pro gibi bir şey kullansam bile, GPT-4T programlama için Claude 3 Opus veya Claude 3. 5 Sonnet'ten daha kötü hissettiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: AI yazma araçları, aldıkları komutlar kadar iyidir — bu kılavuzla AI yazma komutlarını öğrenin ve alakalı, ilgi çekici ve pazarlama için hazır içerikler oluşturun.

ClickUp ile tanışın — OpenAI ve DeepSeek'e en iyi alternatif

Araştırma asistanınız, içerik oluşturucunuz, bilgi yöneticiniz ve iş akışı optimize ediciniz gibi tüm AI destekli araçlarınızın tek bir platformda toplandığını hayal edin. İşte ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Brain

Öncelikle, OpenAI'nin dil modelleri ve DeepSeek'in arama yetenekleri arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp Brain her şeyi tek bir yerde yapar ve AI iş akışı otomasyonu için AI'yı doğrudan iş akışlarınıza entegre eder.

Ve işte gerçek fark: OpenAI veya DeepSeek ile, yararlı içgörüler elde etmek için genellikle onlara veri girmeniz veya doğru komutları vermeniz gerekir. ClickUp ise işinizin nerede olduğunu zaten bilir ve ne üzerinde çalıştığınızı anlar!

Bu, mevcut görevinize göre özelleştirilmiş, son derece alakalı ve bağlama özel yanıtlar alacağınız anlamına gelir. Artık ayrı AI araçları ve iş platformları arasında geçiş yapmanıza gerek yok; ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

ClickUp, 1000'den fazla entegrasyonu sayesinde Google Drive, GitHub ve Salesforce gibi araçlarla da doğrudan bağlantı kurar, böylece verileri manuel olarak girmek veya cevapları aramak için zaman kaybetmezsiniz.

📌 Örnek: Artık bir araştırmacı, ClickUp Brain'e birden fazla bilgi tabanında karmaşık sorular sorabilir ve yapılandırılmış, gerçek zamanlı yanıtlar alabilir.

ClickUp Brain ile projelerinizden, wiki sayfalarınızdan ve belgelerinizden anında ilgili bilgileri alabilirsiniz

ClickUp Brain, bilgi, projeler ve insanlar arasındaki boşluğu dolduran birbirine bağlı bir sinir ağıdır. Daha ayrıntılı olarak, ClickUp Brain'in en önemli özellikleri şunlardır:

✅ Birleştirilmiş bilgi erişimi: Tüm dosyalarınızı, veritabanlarınızı ve proje görevlerinizi tek bir yerde birleştirin. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — ClickUp, çalıştığınız her yerden verileri alır

✅ Anlık, doğru içgörüler: ClickUp Brain, takımınızın bağlamına göre kesin cevaplar verir; artık konuları veya eski belgeleri taramanıza gerek yok

✅ Otomatik ilerleme güncellemeleri: Artık manuel raporlama yok. AI destekli özetler ve raporlar, minimum çabayla takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar

✅ Kolay yazma ve iletişim: Bir proje önerisi taslağı hazırlamanız mı gerekiyor? ClickUp'ın AI yazarı, stilinize uyum sağlayarak belgeler, e-postalar ve sohbet mesajlarında tutarlılık sağlar

💡 Profesyonel İpucu: Hala Google ve AI destekli arama araçları arasında gidip geliyorsunuz? Tahminlerde bulunmayı bırakın — AI arama motorları, sonsuz kaydırma yapmanıza gerek kalmadan anında, bağlamsal cevaplar sunar.

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp'ın Bağlantılı Arama

Zamandan tasarruf etmekten bahsettiğimize göre, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği zaman verimliliğini optimize eder.

DeepSeek, harici kaynaklardan bilgi almada harika bir iş çıkarır, ancak şirketinizin iç araçlarında ve projelerinde arama yapamaz. OpenAI, iş uygulamalarınızla da yerel olarak entegre değildir, yani her şeyi manuel olarak aramanız gerekir.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ise her şeyi tek bir yere getirir. Google Drive'da bir sözleşme, Outlook'ta bir e-posta konusu ve Salesforce'ta bir satış raporu mu ihtiyacınız var? ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği hepsini anında bulur.

Hızlı arama, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile ilgili tüm belgeleri, e-postaları ve Slack mesajlarını görüntüler

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI Destekli Bilgi Yönetimi

Diğer bir avantajı ise, OpenAI fikirler üretebilir, ancak ClickUp'ın Bilgi Yönetimi, bu fikirlerin bir düğme tıklamasıyla belgelenmesini, yönetilmesini ve keşfedilmesini sağlar.

Geleneksel bilgi tabanları genellikle güncelliğini yitirir ve takımların doğru bilgiyi bulmak için birden fazla araç ve dosyayı araştırmasını gerektirir. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi, ClickUp Brain ve ClickUp Bağlantılı Arama aracılığıyla görevleri, belgeleri, wiki'leri ve AI destekli aramayı iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre eden tek bir sistemde birleştirerek bu sorunu çözer.

Dahası, ClickUp 1000'den fazla önceden oluşturulmuş wiki şablonu sunarak, ürün belgeleri, şirket politikaları veya müşteri SOP'leri için takımlar için yapılandırılmış bilgi tabanları oluşturmayı kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Tek bir bilgiyi bulmak için sonsuz dosya ve sohbetleri aramaktan bıktınız mı? Bilgileri gerçek zamanlı olarak düzenlemek, geri almak ve güncellemek için bilgi yönetimi için AI araçlarına geçin.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Belgeleri ve ClickUp Otomasyonları

Sonra yazma ve iletişim var. OpenAI, oluşturulan içeriği çalışma alanınıza kopyalayıp yapıştırmanızı gerektirir ve DeepSeek çoğunlukla ilgili makaleleri bulmanıza yardımcı olur, yazma kısmını size bırakır.

ClickUp Brain, iş akışlarınızın içine entegre edilmiştir, yani içeriği doğrudan ClickUp Belgeleri'nde oluşturabilir, iyileştirebilir ve entegre edebilirsiniz.

ClickUp Belgelerinde AI'yı kullanarak iş akışınızdan ayrılmadan bilgileri iyileştirin, özetleyin ve düzenleyin

ClickUp Belgeleri, yazma ve uygulama arasındaki sürtüşmeyi nasıl ortadan kaldırır?

✅ Takımınızla birlikte belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

✅ Atanan Yorumlar aracılığıyla belge içinde geri bildirim eylem öğeleri oluşturun ve atayın

✅ Ana belgenizin içine alt sayfalar ekleyerek içeriğe daha fazla yapı kazandırın

Son olarak, ClickUp'ın bir özelliği daha var, bu da en önemli özelliği: Şimdiye kadar bahsettiğimiz tüm eylemleri otomatikleştiren ClickUp Otomasyonları.

ClickUp Otomasyonları ile proje güncellemeleri, hatırlatıcılar ve takipler gibi tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

İş akışlarını manuel olarak ayarlamanızı gerektiren OpenAI veya bilgi almaya odaklanan DeepSeek'in aksine, ClickUp Otomasyonları tekrarlayan süreçleri otomatik olarak yöneterek işleri ilerletir.

Daha İyi Bir AI Arayışına Gerek Yok, ClickUp'a Açık Olun

DISH Network, birbirinden bağımsız araçlar nedeniyle tıkanmış durumdayken, ClickUp Brain devreye girerek proje yönetimini merkezileştirdi ve güncellemeleri otomatikleştirdi. Gerçek zamanlı içgörülere anında erişim sayesinde DISH, manuel izleme ihtiyacını ortadan kaldırdı, verimliliği %30 artırdı, %10 daha karmaşık projeleri yönetti ve takımlar arası işbirliğini önemli ölçüde iyileştirdi.

Bu tür bir verimlilik artışı iş dünyasında hayal gibi gelebilir, ancak ClickUp ile bu gerçek.

AI destekli bilgi yönetimi ve otomatikleştirilmiş iş akışlarından gerçek zamanlı ilerleme güncellemelerine ve tüm uygulamalarınızda entegre arama özelliğine kadar, ClickUp işlerinizi düzenli tutar ve aktif olarak ilerletir.

Neyse ki, daha iyi verimlilik için hayal kurmanıza gerek yok. Şimdi ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bunu gerçekleştirin.