2025'in en iyi 10 NoteGPT alternatifi

Etkili not alma, ister bir ders dinliyor, ister bir takım toplantısında işbirliği yapıyor, ister derin bir araştırmaya dalmış olun, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için gereklidir. Zorluk genellikle çeşitli uygulamalara, belgelere ve sesli notlara dağılmış sayısız fikri yönetmekle ilgilidir.

YouTube videolarını özetlemekten, PDF'lerden ve makalelerden bilgi çıkarmaktan, düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyen zihin haritaları oluşturmaya kadar birçok özelliği bir araya getiren yapay zeka destekli not alma uygulaması NoteGPT'yi keşfedin. Bu özelliklerle NoteGPT, not alma sürecinizi kolaylaştırır ve bilgiyi daha iyi hatırlamanızı sağlar.

Ancak, yeteneklerine rağmen, her kullanıcının gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Neyse ki, birçok NoteGPT alternatifi (ücretsiz ve ücretli) AI destekli not alma, daha iyi organizasyon ve özelleştirme sunmaktadır.

Bu blog yazısı, verimliliği artırmak için en iyi 10 alternatifi inceliyor.

👀Biliyor muydunuz? Eski Yunanlılar not almak için balmumu tabletleri kullanırlardı. Bu tabletlere bir kalemle yazarlardı ve balmumu düzelterek tableti tekrar kullanırlardı. Bu, dünyanın ilk yeniden kullanılabilir defteriydi!

NoteGPT nedir?

NoteGPT, öğrenmeyi ve bilgiyi yakalamayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir not alma aracıdır. Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların anahtar bilgileri zahmetsizce çıkarmasına yardımcı olur.

NoteGPT Chrome uzantısı, uzun YouTube video içeriklerini, PDF'leri, sunumları, görüntüleri ve web makalelerini özetlemeyi kolaylaştırır.

noteGPT aracılığıyla

İşte onu öne çıkaran özellikler:

İçerik özetleme: YouTube videolarını, belgeleri, görüntüleri ve kitapları anahtar noktalara odaklanarak hızlı bir şekilde kısa özetler halinde özetleyin

AI diyagram oluşturma: Fikirleri görselleştirmek ve anlayışı geliştirmek için zihin haritaları, eskizler, diyagramlar ve akış şemaları oluşturun

AI sohbet asistanı: AI destekli sohbet ile karmaşık konular hakkında ayrıntılı açıklamalar alın

Zaman damgalı transkriptler: Tek bir tıklama ile uzun videolar için zaman damgalı transkriptler oluşturun

Chrome uzantıları: YouTube Summarizer ve Web Summarize'e doğrudan kenar çubuğunuzdan veya gömülü panelden erişin

NoteGPT fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 29 $

NoteGPT'nin sınırları

NoteGPT, güçlü AI destekli not alma ve YouTube özetleme özellikleri sunarken, bazı sınırlamaları da vardır:

İçerik türü kısıtlamaları: Dijital metin ve Dijital metin ve YouTube video özetlemesi için en uygun olanıdır, ancak görsel veya grafik ağırlıklı materyallerde zorluk yaşar

Sınırlı özelleştirme: Son derece kişiselleştirilmiş AI özetleri veya manuel kontrol isteyen kullanıcılar, seçeneklerin yetersiz olduğunu düşünebilir

İşbirliği özelliği yoktur: Gerçek zamanlı veya eşzamansız not paylaşımı özelliği bulunmadığından grup projeleri ve işbirliğine dayalı öğrenme zorlaşır

Öğrenme eğrisi: Yeni başlayanlar, arayüzünde gezinmek ve özellikleri en üst düzeye çıkarmak için zamana ihtiyaç duyabilir

Sınırlı çalışma alanı entegrasyonu: Dahili çalışma alanı araçlarından verileri doğrudan özetleyemez veya verilere erişemezsiniz

Bu zorluklar, daha iyi bilgi yönetimi için daha esnek bir AI not alma aracı alternatifi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

👀 Biliyor muydunuz? Video izlerken not almak, pasif izlemeyi aktif ve verimli öğrenmeye dönüştürerek bilgiyi %50'ye kadar daha fazla hatırlamayı sağlar.

NoteGPT Alternatiflerine Genel Bakış

İşte her bir aracın güçlü yönleri ve hedef kitlesine dair kısa bir genel bakış. Verimliliği optimize etmek veya yaratıcılığı ateşlemek istiyorsanız, her ihtiyaca uygun AI araçları var!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 NoteGPT Alternatifi

Not almak, video dosyalarını ve metinleri özetlemek ve verimliliği artırmak için daha akıllı bir NoteGPT alternatifi mi arıyorsunuz? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış bu 10 AI destekli aracı inceleyin.

1. ClickUp (AI yazma, not alma ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, proje planlama, organizasyon ve işbirliğini tek bir araçta birleştirir.

ClickUp'ı kullanmanın en iyi yanı, içerik oluşturmayı basitleştiren, görev güncellemelerini otomatikleştiren ve toplantı özetleri oluşturan AI destekli bir asistan olan ClickUp Brain'dir. ClickUp Brain, çalışma alanınıza erişerek görevlerden, projelerden ve belgelerden verileri çekerek nokta atan özetler oluşturur.

Bu yapay zekayı kullanarak toplantı notları alın, zaman kazanın, doğru özetler oluşturun ve eylem öğelerini özetleyin.

ClickUp Brain'i kullanarak metinleri özetleyin, yazınızı geliştirin ve hataları doğrudan Belgeler içinde düzeltin

Toplantı notlarına mı ihtiyacınız var?

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantıdaki her ayrıntıyı yakalar. Anahtar içgörüler, kararlar ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar ve tartışmaları devam eden projelere bağlayan net, eyleme geçirilebilir özetler sağlayarak iş akışını kolaylaştırır.

Asenkron işbirliğinin her zamankinden daha kolay olduğu ClickUp Docs ile not alma ve belge yönetiminizi dönüştürün. NoteGPT'den farklı olarak, ClickUp notlarınızı takımınızla paylaşmanıza olanak tanır.

Zengin biçimlendirme, hızlı eğik çizgi komutları ile düzenleyin ve ClickUp Belgelerine düğmeler, afişler, kod blokları ve bileşenler ekleyin

ClickUp Not Defteri'ni kullanarak düşüncelerinizi not alın, kontrol listeleriyle düzenleyin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün (tümü renkler, başlıklar ve madde işaretleri gibi zengin biçimlendirme seçenekleriyle) notlarınızı görsel olarak çekici ve takip etmesi kolay hale getirin.

ClickUp, başlangıç için bir dizi özelleştirilebilir not alma şablonu da sunar. ClickUp Toplantı Notları Şablonu, günlük ayakta toplantılarınızı eyleme dönüştürmek için ideal bir seçimdir.

Tüm takımınızın bilgilerini tek bir yerde toplamak için bir yol arıyorsanız, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu tam size göre. SSS'lerden temel kaynaklara kadar her şeyi tek bir kullanışlı alanda düzenleyen dijital kütüphaneniz. Önemli bilgilerin paylaşımını ve erişimini her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getirir.

💡Pro İpucu: Not almak için Cornell Yöntemi'ni deneyin! Sayfanızı üç bölüme ayırın: notlar, ipuçları ve özet. Not aldıktan sonra, ipucu bölümüne sorular ekleyin ve anahtar noktaları altta özetleyin. Bu not alma stratejisi, bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlar ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Derinlemesine öğrenme için ClickUp Cornell Not Şablonu'nu kullanın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, zaman kazandıran birçok özelliği nedeniyle bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Mobil uygulama temel özellikleri içerir ancak tam masaüstü işlevselliğinden yoksundur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain : Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $'dan ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu benim yapılacaklar listesi, not alma, proje yönetimi ve takvim uygulamam, hepsi bir arada. Her şeyin orada olduğunu bilmek çok rahatlatıcı; hiçbir şey gözden kaçmıyor. Çılgın bir dünyada yaşarken, bu küçük kısmı kontrol altında tutmak güzel bir duygu.

Bu benim yapılacaklar listesi, not alma, proje yönetimi ve takvim uygulamam, hepsi bir arada. Her şeyin orada olduğunu bilmek çok rahatlatıcı; hiçbir şey gözden kaçmıyor. Çılgın bir dünyada yaşarken, bu küçük kısmı kontrol altında tutmak güzel bir duygu.

2. Evernote (Çeşitli projelerde fikirleri ve görevleri düzenli tutmak için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Notlarınızı düzenli ve erişilebilir tutmayı seviyor musunuz? Evernote tam size göre bir araç! Cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Güçlü arama özelliği, metin, resim, PDF ve ek dosyalarda önemli bilgileri bulmanıza yardımcı olurken, Web Clipper ile web sayfalarını veya alıntıları doğrudan notlarınıza kaydedebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

Evernote, defter yığınlarıyla düzenli kalmayı da kolaylaştırır. Bir takımla çalışıyorsanız, Evernote birden fazla kişinin aynı notları paylaşmasına, düzenlemesine ve yorum yapmasına olanak tanıyarak kolay işbirliği sağlar.

Evernote'un en iyi özellikleri

Sorunsuz senkronizasyon ile tüm notlarınıza mobil, masaüstü veya web üzerinden zahmetsizce erişin

Görüntüleri, sesleri veya uzun videoları hızlı veri girişi için düzenlenebilir metne dönüştürün

Daha fazla netlik için notlarınızı başlıklar, vurgular ve listelerle düzenleyin

Daha akıllı sonuçlar için bağlamı anlayan AI destekli arama (hala beta sürümünde) ile notlarınızı daha hızlı tarayın

Evernote sınırlamaları

Sınırlı markdown desteği ve not bağlantılarını görselleştirmek için grafik görünümü yok

Ücretsiz sürüm yalnızca bir cihazda senkronizasyon sağlar

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Kısa bir süre önce Simplenote'tan Evernote'a geçtim ve şu ana kadar deneyimim iyi. Notlar/Görevler/Takvim'in tek bir uygulamada olmasını tercih ediyorum.

Kısa bir süre önce Simplenote'tan Evernote'a geçtim ve şu ana kadar deneyimim iyi. Notlar/Görevler/Takvim'in tek bir uygulamada olmasını tercih ediyorum.

💡Pro İpucu: Notlarınız, görevleriniz ve işbirliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sağlayan Evernote alternatiflerini keşfedin — takımlar ve bireysel projeler için ideal!

3. Microsoft OneNote (Cihazlar arasında esnek biçimlendirme ile ayrıntılı multimedya notlarını düzenlemek için en iyisi)

oneNote aracılığıyla

Metin, resim veya multimedya olsun, OneNote notlarınızın nasıl şekilleneceğine karar vermenizi sağlar. Outlook ve Teams gibi Microsoft araçlarıyla entegrasyonu, üretken kalmanızı kolaylaştırır.

OneNote'u çevrimdışı olarak kullanarak düşüncelerinizi her zaman, her yerde yakalayabilirsiniz. Toplantı notları veya dersler için, kayıt düğmesine basıp sesleri doğrudan notlarınıza kaydedin. Özelleştirilebilir etiketler, notlarınızı düzenlerken görevleri ve anahtar noktaları zahmetsizce izlemenize yardımcı olur.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri:

Daha iyi bir yapı için birden fazla not defteri oluşturun ve bunları hiyerarşik olarak düzenleyin

OCR'yi kullanarak görüntülerdeki metinleri zahmetsizce arayın

Sorunsuz ekip çalışması için paylaşılan not defterleri aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği yapın

Kolay araştırma için web sayfalarını doğrudan not defterlerine kaydedin

Copilot (Microsoft AI) ile özetler oluşturun , içerik taslakları hazırlayın ve notlarınızı düzenleyerek verimliliğinizi artırın

Microsoft OneNote sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm sadece 5 GB depolama alanı sunar

Gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Microsoft 365 Personal : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına aylık 12,99 $

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft OneNote hakkında ne diyor?

Esnekliğini çok seviyorum. Yazabilir, stylus ile yazabilir, ses kaydı yapabilir ve web sayfalarını doğrudan notlarıma kaydedebilirim. Defterler, bölümler ve sayfalarla oluşan yapı, her şeyi düzenli tutar.

Esnekliğini çok seviyorum. Yazabilir, stylus ile yazabilir, ses kaydı yapabilir ve web sayfalarını doğrudan notlarıma kaydedebilirim. Defterler, bölümler ve sayfalarla oluşan yapı, her şeyi düzenli tutar.

💡Pro İpucu: Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) not alma uygulamaları her kelimeyi gerçek zamanlı olarak yakalar, böylece yazmak için uğraşmak yerine dinlemeye odaklanabilirsiniz.

4. Notion (Görev organizasyonu, proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

notion aracılığıyla

İşinizi organize etmek söz konusu olduğunda, Notion, iş akışınıza uyacak şekilde tasarlanmış özelleştirilebilir veritabanları (tablolar, takvimler gibi) ile öne çıkıyor.

İster tek başınıza ister bir takımla çalışın, gerçek zamanlı işbirliği ve kullanışlı şablonları sayesinde şirket içi bilgi tabanını kolayca oluşturabilirsiniz. Ayrıca çevrimdışı da çalışır, böylece internet bağlantısı olmadan da çalışmaya devam edebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri, projeleri ve verileri tek bir merkezde toplayın

Yazma, içgörüler ve veriye dayalı kararlar için yapay zekayı kullanın

Kanban panoları, takvimler ve zaman çizelgeleriyle iş akışlarını kolaylaştırın

Beyin fırtınası, taslak oluşturma ve otomasyon için Notion AI ile verimliliği artırın

Özelleştirilebilir Notion şablonlarıyla projelere hızlı bir başlangıç yapın

Notion sınırlamaları

Özelleştirmeler zamanla oluşturmak ve sürdürmek zor olabilir

Arama fonksiyonu ve navigasyon beklenen doğruluğu sağlamayabilir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Plus : Koltuk başına aylık 10 $

İş : Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Notion'u kişisel projelerimde kullanmaya başladım ve ardından yeni takımımın da müşterilerimiz ve projelerimizle ilgili tüm bilgileri wiki tarzında saklamak için Notion'u kullandığını keşfettim.

Notion'u kişisel projelerimde kullanmaya başladım ve ardından yeni takımımın da müşterilerimiz ve projelerimizle ilgili tüm bilgileri wiki tarzında saklamak için kullandığını keşfettim.

5. Google Keep (Hızlı notlar, etiketlerle düzenleme ve konum tabanlı hatırlatıcılar için en iyisi)

google Keep aracılığıyla

Google Keep, sadeliği ile öne çıkıyor ve hareket halindeyken düşünceleri yakalamak ve düzenlemek için iyi bir ücretsiz Notegpt alternatifi. Notlar alabilir, hızlı erişim için renk kodları ekleyebilir ve kolay sıralama için etiketler ekleyebilirsiniz.

Sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu, tüm cihazlar arasında senkronizasyonu sağlar.

İşbirliği yapmak istiyorsanız, not paylaşımı sadece bir dokunuş uzaklıkta. Konum tabanlı bir hatırlatıcı ayarlamak, bir kontrol listesi oluşturmak veya sesli not kaydetmek gibi günlük organizasyon işlerinizi Google Keep ile kolaylaştırın.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Sorunsuz dokümantasyon için ASR ile sesli notları anında yazıya dönüştürün

Renk kodlu etiketler ve kategorilere ayrılmış notlarla görsel olarak düzenleyin

Konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayarak işlerinizi ve randevularınızı takip edin

Gemini AI'dan yararlanarak size özel öneriler ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Google Keep sınırlamaları

Düz metin ve karmaşık düzenler için gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yoktur

Büyük ölçekli görevler için sağlam not alma ve proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Google Keep fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Keep hakkında ne diyor?

Basitliği ve kullanım kolaylığı en iyi özellikleridir, hızlı notlar ve hatırlatıcılar için mükemmeldir. Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar.

Basitliği ve kullanım kolaylığı en iyi özellikleridir, hızlı notlar ve hatırlatıcılar için mükemmeldir. Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Her dakika 500 saatten fazla YouTube içeriği yükleniyor, bu da YouTube'u öğrenme, eğlence ve yaratıcılık için en dinamik platformlardan biri yapıyor.

6. Bear (Zengin markdown desteği ve kolay etiketleme ile çevrimdışı not almak için en iyisi)

bear aracılığıyla

Tam markdown desteği ile Bear, NoteGPT'nin yapamadığı notlarınızı kolayca biçimlendirmenize ve yapılandırmanıza olanak tanır. Bear çevrimdışı çalışır, böylece NoteGPT'nin AI destekli özellikleri için web'e bağlı kalmadan istediğiniz zaman, istediğiniz yerde not alabilirsiniz.

Basit ve esnek bir not alma yaklaşımını tercih eden Apple kullanıcıları için mükemmeldir.

Bear'ın en iyi özellikleri

Şık ve kullanıcı dostu bir arayüzle fikirlerinizi yakalayın

Güçlü etiketleme sistemi ile sorunsuz bir şekilde düzenleyin

PDF, DOCX, HTML ve TXT dosyalarınıza notlar ekleyin, tüm notlarınızı tek bir yerde saklayın

Tüm cihazlarda otomatik veri senkronizasyonu ile zahmetsiz erişimin keyfini çıkarın

Sınırlamalar

Android ve Windows için uygulama bulunmaması, cihaz uyumluluğunu sınırlıyor

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri yalnızca ücretli uzantılarla kullanılabilir

Diğer araçlarla sınırlı entegrasyonlar sunarak esnekliği kısıtlar

Bear fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 2,99 $/ay

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bear hakkında ne diyor?

Genel olarak, hızlı, güzel ve zengin özelliklere sahip bir metin düzenleyici arıyorsanız, Bear kesinlikle denemeye değer.

Genel olarak, hızlı, güzel ve zengin özelliklere sahip bir metin düzenleyici arıyorsanız, Bear kesinlikle denemeye değer.

7. Simplenote (Kolay senkronizasyon ile basit, hızlı ve çapraz platformda not alma için en iyisi)

simplenote aracılığıyla

Fikirlerinizi hızlı bir şekilde not almanızı sağlayan şık ve sade bir arayüze sahip Simplenote, adından da anlaşılacağı gibi not almanızı basitleştirir! Ayrıca, tüm cihazlarınız arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlar, böylece notlarınız nerede olursanız olun her zaman elinizin altında olur.

NoteGPT'den farklı olarak, Simplenote, birden fazla kullanıcının aynı anda bir notu düzenleyip yorum yapabileceği ortak not paylaşımı gibi özellikler sunar.

Ayrıca, gereksiz özellikler olmadan hızlı ve basit not oluşturma için optimize edilmiştir ve karmaşık biçimlendirme olmadan yalnızca anahtar fikirleri içeren içeriğe odaklanır.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Sorunsuz güncellemeler için notları birden fazla cihazda gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Not düzenleme ve yorumlar ile zahmetsizce paylaşın ve işbirliği yapın

Temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen yazma arayüzüyle odaklanın

Hızlı, sezgisel ve düzenli tasarımla zahmetsizce gezin

Simplenote sınırlamaları

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur

Simplenote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: 10 $/yıl

Simplenote puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Simplenote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Şaşırtıcı bir şekilde, toplantı notlarımı, acil fikirlerimi ve yapılacaklarımı hızlı bir şekilde kaydetmek için ideal olan basit bir arayüze sahiptir; herhangi bir cihazdan notlarıma erişmemi sağlar ve verilerimin senkronizasyonunu ve yedeklemesini anında yönetir.

Şaşırtıcı bir şekilde, toplantı notlarımı, acil fikirlerimi ve yapılacaklarımı hızlı bir şekilde kaydetmek için ideal olan basit bir arayüze sahiptir; herhangi bir cihazdan notlarıma erişmemi sağlar ve verilerimin senkronizasyonunu ve yedeklemesini anında yönetir.

8. Zoho Notebook (Canlı tasarımlarla yaratıcı, multimedya not alma için en iyisi)

zoho Notebook aracılığıyla

Parlak, eğlenceli ve kullanışlı özelliklerle dolu Zoho Notebook, not almayı daha yaratıcı bir deneyime dönüştürür. Cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sayesinde notlarınıza her zaman erişebilirsiniz. Sesli notlar bile kaydedebilirsiniz, bu da onu hareket halindeki düşünürler için mükemmel kılar!

Akıllı Kartlar ile notları kontrol listeleri, eskizler ve bağlantılar halinde düzenleyin. Ayrıca, notlarınıza doğrudan karalamalar veya çizimler de ekleyebilirsiniz.

Zoho Notebook'un en iyi özellikleri

Web kesiciyi kullanarak metinleri, görüntüleri ve makaleleri doğrudan notlarınıza ekleyin

Ek gizlilik için notlarınızı Touch ID ile güvence altına alın

Özel kapaklarla not defterlerinizi kişiselleştirin ve benzersiz bir dokunuş katın

Görsel olarak düzenli bir sistem için renk kodlu kartlarla her şeyi düzenli tutun

Daha akıllı içgörüler sunan AI asistanı Zia ile not alma becerilerinizi geliştirin

Zoho Notebook sınırlamaları

Diğer araçlarla sınırlı entegrasyonlar

Görünüm seçenekleri biraz kısıtlayıcı olabilir

Zoho Notebook fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Zoho Notebook Personal: 14,99 $/yıl

Zoho Notebook Pro: 1,99 $/ay

Zoho Notebook müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Notebook hakkında ne diyor?

Web sitesi tasarımlarının veya pazarlama reklamlarının ekran görüntüsünü almayı çok seviyorum ve Zoho Notebook web clipper, tüm ekran görüntülerini yönetmeme ve bunları kategorilere ve çekildikleri tarihe göre düzenlememe gerçekten yardımcı oluyor. Pazarlama ürünüm için fikre ihtiyacım olduğunda ekran görüntüsüne geri dönebilmem benim için çok önemli.

Web sitesi tasarımlarının veya pazarlama reklamlarının ekran görüntüsünü almayı çok seviyorum ve Zoho Notebook web kesici, tüm ekran görüntülerini yönetmeme ve bunları kategorilere ve çekildikleri tarihe göre düzenlememe gerçekten yardımcı oluyor. Pazarlama ürünüm için fikre ihtiyacım olduğunda ekran görüntüsüne geri dönebilmem benim için gerçekten önemli.

9. Obsidian (Fikir ve kavramlar ağı oluşturmak için en iyisi)

via Obsi dian

Notlarınız sadece izole düşünceler değildir. Onlar daha büyük bir resmin parçalarıdır. Obsidian, bunları bir ağ gibi birbirine bağlayarak dağınık fikirleri sağlam bir bilgi tabanına dönüştürmenize yardımcı olur. Grafik görünümü, notlar arasındaki ilişkileri görselleştirmenize olanak tanırken, geri bağlantılar ve çift yönlü bağlantılar gezinmeyi kolaylaştırır.

Obsidian tamamen çevrimdışı çalışabilir, verilerinizi gizli ve kontrolünüz altında tutar. Temiz, taşınabilir notlar için markdown'u destekler ve kurulumunuzu özelleştirmek için eklentiler, temalar ve özel komut dosyaları sunar. Ancak, cihazlar arasında senkronizasyon için ücretli bir eklenti gerekir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Notlarınızı çift yönlü bağlantılarla birbirine bağlı bir bilgi merkezinde düzenleyin

Geniş bir eklenti ve tema aralığıyla çalışma alanınızı özelleştirin

Daha akıllı içgörüler ve öneriler için AI yardımından yararlanın

Obsidian'ın ücretsiz Canvas eklentisini kullanarak fikirlerinizi zahmetsizce görselleştirin ve yapılandırın

Obsidian sınırlamaları

Zor öğrenme süreci, ideal yapıyı oluşturmayı zaman alıcı hale getirebilir

Markdown'un basitliği, gelişmiş tasarım seçenekleri arayan kullanıcılar için yeterli olmayabilir

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $

Eklentiler

Senkronizasyon özelliği : Kullanıcı başına aylık 4 $

Yayınlama özelliği: Kullanıcı başına aylık 8 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

Not alma ve düzenleme için kullanımı kolaydır. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

10. Roam Research (Birbiriyle bağlantılı fikirleri ve karmaşık araştırma görevlerini düzenlemek için en iyisi)

roam Research aracılığıyla

Araştırma fikirlerinizin dağınık olduğunu hissettiğiniz oldu mu? Roam Research, dağınık düşünceleri bağlantılı bir ağa dönüştürerek notlar arasındaki ilişkileri doğal bir şekilde ortaya çıkarır. Karmaşık projelerle uğraşan araştırmacılar, yazarlar ve takımlar için idealdir.

Doğrusal olmayan çalışma alanıyla Roam, beyninizin bilgileri işleme şeklini yansıtıyor. Ayrıca, dışa aktarma ve yedekleme işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bilgilerinizi taşınabilir hale getirmek için Markdown, JSON veya EDN biçimlerinden birini seçin.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Çift yönlü bağlantılar ve etiketlerle fikirleri zahmetsizce birbirine bağlayın

İşleri çoğaltmadan projeler arasında metin bloklarına başvurun

Düşündükçe büyüyen etkileşimli bir grafikle bilgilerinizi görselleştirin

Roam Research sınırlamaları

Ücretsiz plan bulunmadığından kişisel kullanım için erişimi daha zor

Özelleştirme için sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: 500 $/kullanıcı (beş yıl için)

Roam Research puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?

Roam, dağınık düşüncelerimi bir grafik veritabanında nasıl düzenleyeceğime dair düşünce tarzımı gerçekten değiştirdi. Kullanıcı arayüzü nispeten temiz ve tek tek notlar yazmak oldukça basit.

Roam, dağınık düşüncelerimi bir grafik veritabanında nasıl düzenleyeceğime dair düşünce tarzımı gerçekten değiştirdi. Kullanıcı arayüzü nispeten temiz ve tek tek notlar yazmak oldukça basit.

AI Yazma, Not Alma ve Belge Yönetimi - Hepsi Tek Bir Yerde ClickUp ile

"Zihin, fikirleri saklamak için değil, üretmek içindir."

David Allen' ın bu sözü, yaratıcılık ve problem çözme için zihnimizi özgürleştirmek amacıyla notlarımıza neden güvendiğimizi mükemmel bir şekilde özetliyor. Harika notlar, sadece düşünceleri kaydetmekten daha fazlasını yapmalıdır; bunları düzenlemenize, iyileştirmenize ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olmalıdır.

Simplenote ve Roam Research gibi araçlar belirli alanlarda mükemmeldir, ancak genellikle genel resmi göremezler.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Notlarınızı yazabileceğiniz bir yere mi ihtiyacınız var? Tamamlandı. AI'nın fikirlerinizi geliştirmesini mi istiyorsunuz? Kolay. Her şeyi dağınık olmadan düzenli tutmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Tamamdır. Hızlı notlardan ayrıntılı belgelere kadar, ClickUp hepsini tek bir güçlü çalışma alanında bir araya getirir.

Her şeyi tek bir yerde bulabiliyorken neden birden fazla araçla uğraşasınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı görün.