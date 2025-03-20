Gmail'de Gemini'yi daha akıllı e-posta yönetimi için kullanma

Gelen kutunuz dolup taşıyor ve sürekli yetişmeye çalışıyorsunuz.

Sonuç? Sürekli uzun e-posta konularını araştırıyor ve mükemmel cevabı yazmak için çok fazla uğraşıyorsunuz.

E-posta yükü gerçek bir sorundur!

Gmail'de Gemini'ye girin, daha akıllı e-posta yönetimi için size yardımcı olan yapay zeka destekli bir yardımcı. E-posta konularını özetlemek, yanıt taslakları oluşturmak veya üslubunuzu ince ayarlamak istiyorsanız, Gemini AI ihtiyacınız olan e-posta verimlilik aracıdır.

Bu kılavuzda, Gmail'de Google Gemini'yi kullanarak gelen kutunuzu yönetmeyi, zamandan tasarruf etmeyi ve hatta e-postaları daha az zahmetli hale getirmeyi öğreneceksiniz. Çünkü, kabul edelim ki, Gmail gelen kutunuzun biraz AI sihrine ihtiyacı olabilir.

Ama hepsi bu kadar değil. Ayrıca, e-posta yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren ve iş hayatınızı her yönden kolaylaştıran bonus bir AI asistanı olan ClickUp Brain'i de tanıtacağız! 🤩

⏰ 60 saniyelik özet Gmail'de Gemini AI'yı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinize dair kısa bir özet (ve daha akıllı bir alternatifin ön izlemesi!): Google One AI Premium aboneliği veya Google Çalışma Alanı hesabıyla Gmail'de Gemini'ye erişin

Gemini'yi kullanarak uzun e-posta konularını özetleyin, okumaya ve güncellemeleri takip etmeye harcadığınız zamandan tasarruf edin

Komutlarınızı temel alan yapay zeka tarafından oluşturulan önerilerle yeni e-postaları zahmetsizce taslak haline getirin

Resmileştirme, detaylandırma, kısaltma veya yeniden yazma gibi seçeneklerle taslakları daha net hale getirin

Önemli konuşmalar hakkında hızlı bilgiler için Gemini AI'ya gelen kutusu ile ilgili sorular sorun

Not Gemini'nin sınırlamaları: derin bağlam anlayışı, hızlı özelleştirme ve e-posta düzenleme özellikleri yoktur

ClickUp , iki yönlü senkronizasyon, görev otomasyonu ve doğrudan e-posta yönetimi ile eksiksiz bir e-posta yönetimi çözümü sunar

ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak e-posta konularından özetler ve içgörüler çıkarın, anında yanıtlar taslaklayın

ClickUp'ı Gmail ile entegre ederek e-postaları görevlere dönüştürün, takip e-postaları gönderme gibi iş akışlarını otomatikleştirin ve iletişimi kolaylaştırın

Gmail'de Gemini'yi kullanma

Belki tatilden döndüğünüzde gelen kutunuz doludur ya da hangi e-postalara önce bakmanız gerektiğini belirleyemiyorsunuz. Her iki durumda da, Gemini-Gmail entegrasyonu size destek olur, dağınıklığı gidermenize ve en değerli, acil veya önemli görevlere öncelik vermenize yardımcı olur.

🔑 Gmail'de Gemini'ye erişmek için Google One AI Premium planına abone olmanız veya Google Çalışma Alanı hesabınızda Gemini'yi etkinleştirmeniz gerekir.

Gemini'yi Gmail'de şu şekilde bulabilirsiniz:

Gmail ekranınızın sağ üst köşesine gidin

"Gemini'yi Deneyin" özelliğini seçin

Ekranınızda aşağıdaki gibi bir Gmail yan paneli görünecektir:

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Gemini'nin yerleşik komut istemlerini kullanarak yanıtlar oluşturabilir veya " adresinden gelen e-postaları bana ilet" gibi serbest biçimli sorular sorabilir ve Gemini AI'nın Gmail'de sihrini sergilemesini izleyebilirsiniz.

Artık nasıl çalıştığını öğrendiğinize göre, daha akıllı e-posta yönetimi için Gmail'de yapay zekayı kullanmaya hazır mısınız?

Gmail'de Gemini'nin en önemli üç kullanım örneğini size gösterelim:

1. Uzun e-posta konularını özetleyin

👀 Biliyor muydunuz? Gelişmiş bilgisayar kayıt teknikleri, insanın ortalama dikkat süresinin 40 saniye olduğunu ortaya koymaktadır.

Kimse uzun e-postaları okumaktan hoşlanmaz ve Gemini bunu anlar. Uzun e-postalarınızı kısa sürede halletmek için Gemini'yi nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

Masaüstünüzde Gmail'i veya Gmail mobil uygulamasını açın

Ekranın sağ tarafındaki yan panelde Gemini AI simgesini arayın. Simgeyi görmüyorsanız, paneli genişletmek için küçük oku tıklayın.

Bu e-postayı özetle seçeneğini seçin

Gemini, anahtar noktaları ve önemli ayrıntıları vurgulayan kısa bir özet oluşturur

Gemini, Google Drive dosyalarınızdaki uzun içerikleri doğrudan gelen kutunuzda özetleyebilir

gmail Yardım aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Gemini'nin yapay zeka tarafından oluşturulan özetinin sonunda, olumlu geri bildirim sağlamak için uygun başparmak hareketini seçebilirsiniz. İyi bir öneri için başparmağınızı yukarı kaldırın veya yanıtın iyileştirilmesi gerekiyorsa kötü öneri raporu gönderin. Bu, yapay zeka modelinin tercihlerinizden öğrenmesine ve gelecekteki yanıtları daha iyi uyarlama yapmasına yardımcı olur.

2. Yeni bir e-posta taslağı yazın

E-postanızın ilk satırını yazmak için ekran başında çok uzun süre kaldınız mı? Bu zorluğu atlayın ve Google AI'nın sizin için zor işleri yapmasına izin verin.

Gmail ekranınızın sol üst köşesindeki Oluştur seçeneğine tıklayın

Yazma penceresinde Yazmama yardım et seçeneğini arayın

Gerekli komutu yazın. Örneğin, "Pazarlama alanında bir iş için kapak mektubu yaz" yazın

Oluştur 'u tıklayın

Gmail'in mesaj yazma penceresinde neredeyse anında yanıt alırsınız

Ardından, Yeniden Oluştur veya Düzenle seçeneğine tıklayarak yanıtı ihtiyaçlarınıza uygun hale getirene kadar ince ayar yapabilirsiniz

gmail Yardım aracılığıyla

Bu yöntemi izleyin ve konuşmaya yanıt vermek için kullanılabilmesi için durumu temel alarak istemleri özelleştirin.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google'ın verimlilik danışmanı Laura Martin'in e-posta verimliliğini artırmak için önerdiği bir ipucu, e-postaları yanıtla, oku ve tekrar bak olmak üzere üç kategoriye ayırmaktır. Bunları gün boyunca sürekli kontrol etmek yerine, belirli zaman dilimlerinde halledin.

3. Taslağı düzeltin

Bazen e-posta taslakları istediğiniz gibi olmaz, ancak Gmail'deki Gemini ile taslakları hızlıca düzeltebilir ve mesajınızın mükemmel bir şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Gelen kutunuzun sol üst köşesindeki Oluştur seçeneğine gidin

E-postanızı manuel olarak yazın

Yazmama yardım et seçeneğine gidin

gmail Yardım aracılığıyla

💡Profesyonel İpucu: Gmail Soru/Cevap özelliğini kullanarak Gemini'ye gelen kutunuzdaki konuşmalar hakkında sorular sorabilirsiniz. Örneğin, komut kutusuna "Proje X ile ilgili son geri bildirimler nelerdi?" diye sorabilirsiniz. Gemini, ilgili e-posta konularını tarar ve özet bir yanıt verir.

Gmail'de Gemini'yi kullanmanın sınırlamaları

Gmail'deki Gemini, kolaylık ve sınırlamaları bir arada sunar. Mesajlarınızı analiz etme zahmetinden sizi kurtarırken, e-postaları manuel olarak düzenlemenin yerini tam olarak alamaz.

Bununla birlikte, Gmail'de Gemini'yi kullanırken dikkat etmeniz gereken beş nokta daha var:

Bağlamsal anlayıştaki sınırlamalar: Gemini AI, özetleme ve taslak oluşturma için mükemmeldir, ancak her konuşmanın nüanslarını veya bağlamını tam olarak yakalayamayabilir, bu da bazen daha az kişiselleştirilmiş yanıtlara yol açabilir

E-postaları düzenleyememe : Gemini AI, gelen kutunuzdaki e-postaları oluşturamaz, gönderemez, silemez veya taşıyamaz; gelen kutusu ve e-posta yönetiminden çok içerik oluşturma ve yardıma odaklanır

Halüsinasyon riski : Gemini AI bazen yanlış veya uydurma bilgiler üretebilir, bu nedenle bilgileri kullanmadan önce doğrulamanız önemlidir

Sınırlı dil desteği: Gemini birden fazla dili destekler, ancak İngilizce dışındaki dillerde aynı düzeyde doğruluk ve incelikte olmayabilir ve bu durum yanıtların kalitesini etkileyebilir

👀 Biliyor muydunuz? Gmail, her gün yaklaşık 15 milyar istenmeyen mesajı bloklar. Bu, spam, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımların %99,9'undan fazlasına karşılık gelir. Tatil dönemlerinde bu sayı 231 milyar spam ve kimlik avı mesajına ulaşabilir, bu da ortalama hacmin %10 üzerinde bir rakamdır.

Gemini ve diğer AI araçlarından daha iyi yanıtlar almak için hızlı mühendislik öğrenmek ister misiniz? AI için sorularınızı iyileştirmeye yönelik bu kısa hızlandırılmış kursu izleyin 👇🏽

ClickUp ile AI ve Gmail'i kullanma

Gmail'deki Gemini, yanıtları taslak olarak oluştururken talimatlarınızı izleyen bir yapay zeka e-posta yazarı görevi görür. Yazma sürecini kolaylaştırsa da, kapsamlı bir e-posta yönetim yazılımının yerini almaz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Günümüzün işleri dağınık: e-postalar bir araçta, görevler başka bir araçta, belgeler sonsuz klasörlerde kaybolmuş durumda. ClickUp hepsini bir araya getiriyor.

İş için her şeyi içeren uygulama olarak, projeleriniz, belgeleriniz, beyaz tahtalarınız, otomasyonunuz, gösterge panelleriniz, hedefleriniz ve daha fazlası için tek doğru kaynak.

Bu, basit e-posta taslakları oluşturma ve özetleme konusunda size yardımcı olmanın ötesine geçer. Yerleşik e-posta yönetimi ile ClickUp çalışma alanınızdan ayrılmadan e-postaları gönderebilir, alabilir ve izleyebilirsiniz. Nasıl olduğunu görelim:

ClickUp'ı Gmail ile entegre edin

ClickUp ve Gmail Entegrasyonu, Gemini AI'nın bıraktığı boşlukları doldurarak bilgi silolarını ortadan kaldırmanıza ve e-postalarınızı ve görevlerinizi bir arada yönetmenize olanak tanır.

Ş Akışı'nı nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin:

İki yönlü senkronizasyon : Yeni bir e-posta alma, bir konuşmaya yıldız ekleme veya görevin tamamlanması gibi eylemlere göre Gmail'de görevleri otomatik olarak oluşturur veya günceller

Yıldızlı e-postalar görev haline gelir : Önemli e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek, hiçbir takip e-postasını kaçırmamanızı sağlar

İş Akışı Otomasyonu: ClickUp'ın Zapier entegrasyonu ile Gmail ve ClickUp arasında bilgi aktarımı gibi görevler otomatikleştirilerek manuel çaba azaltılır ve hatalar en aza indirilir

👉🏼 Yalnızca yanıtları taslak haline getirmeye ve düzeltmeye odaklanan Gemini AI'dan farklı olarak, ClickUp görev yönetiminin yanı sıra eksiksiz e-posta yönetimi de sunar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp içinde doğrudan e-posta gönderebilir ve alabilir, görevler oluşturabilir, e-postaları ilgili iş öğelerine ekleyebilir ve platformdan ayrılmadan takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın e-posta entegrasyonu, yalnızca Gmail ile değil, Microsoft Outlook, IMAP ve Microsoft 365 gibi platformlarla da çalışır!

ClickUp'tan ayrılmadan e-posta gönderin ve alın

/Slash Komutu (/write) kullanarak bir e-posta taslağı oluşturabilirsiniz. Ton ve yaratıcılık düzeyini ayarlayın, metni e-postanıza ekleyin ve görev arayüzünden ayrılmadan gönderin. Sekmeler arasında geçiş yapmayı ve manuel e-posta taslakları üzerinde uğraşmayı unutun!

Dahası, e-postalarınızı otomatikleştirebilir, Özel Alanlar, form gönderimleri veya ClickUp içindeki görev etkinliklerine göre gönderilmeleri için tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz.

E-posta ClickApp ve ClickUp AI ile görevlerden doğrudan yanıt verin ve bir görevin bağlamını asla kaçırmayın

Bu birleştirme, e-postaları, görevleri ve konuşmaları tek bir yerde tutarak verimliliği artırmanıza olanak tanır!

ClickUp Brain e-postalarınızı iyileştirir

Peki tüm bunlar nasıl işliyor? Gemini AI, bağlamsal bilgiler ve önerilen yanıtlar sağlayarak Gmail deneyiminizi geliştirirken, yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ise daha da ileri gidiyor.

Çalışma alanınızla doğrudan entegre olur, iş akışı verilerini toplar, takım etkinliklerini analiz eder ve proje zaman çizelgelerini izler.

Sisteminizdeki bağlamı anlayarak, ClickUp Brain eyleme geçirilebilir, akıllı profesyonel tavsiyeler sunar.

ClickUp Brain'in basit komutlarıyla e-postaları daha hızlı yazın

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Görevleri, belgeleri ve e-postaları birbirine bağlayarak iş akışınızla ilgili anında, bağlamı dikkate alan yanıtlar oluşturun

Yerleşik AI Writer'ı kullanarak Gmail mesajlarına profesyonel yanıtlar yazın ve zamandan tasarruf edin

Önemli e-postaları ClickUp içinde görevlere veya eylem öğelerine dönüştürerek manuel izlemeyi ortadan kaldırın

Entegre Yazım Denetimi ile dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol edin ve sonuca son dokunuşu yapın

Uzun e-posta konularının özetlerini oluşturarak, uzun konuşmaları gözden geçirmenize gerek kalmadan hızlı genel bakışlar sağlayın

ClickUp içinde ses ve video klipleri transkripsiyonlayın ve tartışmalarınızdan anahtar noktaları yakalayın

ClickUp Sohbet'e geçin

AI'yı gelen kutunuzla eşleştirerek e-posta yükünü azaltabilirsiniz, peki ya bu yükü tamamen ortadan kaldırabileceğinizi söylesek?

ClickUp Sohbet, konuşmaları doğrudan iş akışınıza ve proje bağlamına yerleştirerek size ve takımınıza e-postaya alternatif gerçek zamanlı iletişim olanağı sunar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak e-postalara ihtiyaç duymadan takımla bağlantıda kalın ve içeriği merkezileştirin

E-postalardan sohbete geçerek şunları yapabilirsiniz:

Tartışmaları doğrudan belirli görevlere veya projelere bağlayın. Bu, tüm ilgili bilgilerin merkezileştirilmesini sağlayarak ayrı e-posta konularında arama yapma ihtiyacını azaltır

Konuşmaları kanallara düzenleyerek, gelen kutularının e-postalarla dolmasını önleyin

Takım üyelerini etiketleyerek, dosyaları paylaşarak ve kaynakları doğrudan sohbet içine gömerek ve e-postayla ilgili gecikmeleri en aza indirerek işbirliğine dayalı işleri daha hızlı tamamlayın

İş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı beyin fırtınası yaparak önemli kararları hızlıca alın ve sorunları çözün

Dahili iletişim ve projeyle ilgili tartışmalar için ClickUp Sohbet'i kullanarak, gelen kutunuzdaki e-posta hacmini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ayrıca, e-posta ve proje yönetimi platformları arasındaki bağlam geçişlerini azaltmak, bireysel ve takım verimliliğinizi artırabilir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları , bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu , e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birbirine bağlayan akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!

ClickUp ile E-postalarınızla Daha Fazlasını Yapın

Gmail'deki Gemini AI kesinlikle kullanışlı bir yardımcıdır, ancak hem proje hem de e-posta görev yönetimi için daha kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp ile e-postaları yapılacaklar listesine dönüştürebilir ve konuşmalar ve projeler arasında bağlamı koruyabilirsiniz — artık uygulama arasında geçiş yapmanıza veya ayrıntıları kaçırmanıza gerek yok.

ClickUp'a geçen takımlar, 3 veya daha fazla aracı değiştirmenin ve haftada 3 saatten fazla zaman kazanmanın yanı sıra daha yüksek verimlilik, işbirliği ve görünürlük elde ettiklerini bildiriyor.

Seçim sizin: Gemini AI, Gmail, Google E-Tablolar ve Google Dokümanlar gibi Google uygulamaları için yerleşik özetleme ve yazma asistanı sunarken, ClickUp ise eksiksiz e-posta ve proje yönetimi için yapay zeka destekli araçlar sağlar.

İkincisi için hazırsanız, bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!