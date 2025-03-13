çalışan Taleplerini Yönetmek için En İyi 11 İK Bilet Sistemi

İK takımları her şeyi yönetir: işe alım, oryantasyon, maaş bordrosu, uyumluluk ve acil çalışan taleplerinin sonsuz akışı.

"Uzaktan çalışmaya geçebilir miyim?" veya "Ebeveyn izni politikamız nedir?"—en zor sorular en yoğun anlarda gelir.

Bu sürekli soruları e-postalar, elektronik tablolar veya yapışkan notlar aracılığıyla ele almak verimsizliğe, hayal kırıklığına ve potansiyel tükenmişliğe yol açar.

Bir İK bilet sistemi oyunun kurallarını değiştirebilir. Her çalışan talebini merkezileştirerek, izleyerek ve otomatikleştirerek İK takımlarının düzenli, duyarlı ve stressiz çalışmasını sağlar, böylece siz en önemli işlere odaklanabilirsiniz.

İnsan kaynakları departmanınızın ihtiyacı olan yükseltme bu mu? İş akışlarını basitleştirmek ve çalışan desteğini geliştirmek için önde gelen 11 insan kaynakları biletleme yazılımı aracını keşfedin.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi İK bilet sistemleri ve ideal kullanım örneklerinin kısa bir özeti: ClickUp: İK projelerini ve çalışan ilişkilerini yönetmek için en iyisi

HappyFox : AI destekli İK otomasyonu ve self servis için en iyisi

Zoho Desk : Zoho ekosisteminde sorunsuz İK operasyonları için en iyisi

Hiver : Gmail tabanlı İK biletleme ve işbirliği için en iyisi

HelpScout : Kullanıcı dostu bir destek sistemine ihtiyaç duyan İK takımları için en iyisi

HubSpot : Hepsi bir arada hizmet merkezi ihtiyacı olan İK takımları için en iyisi

Zendesk : Gelişmiş otomasyona ihtiyaç duyan büyük İK takımları için en iyisi

Freshdesk : Çok kanallı İK hizmet yönetimi için en iyisi

Spiceworks : Küçük takımlar için en iyi ücretsiz İK yardım masası yazılımı

Jira Service Management: Kurumsal düzeyde biletleme ve otomasyon için en iyisi

Deskpro: Özelleştirilebilir İK hizmet yönetimi için en iyisi

İK Bilet Sistemi Nedir?

İK bilet sistemi, çalışanların taleplerini izleyen, yöneten ve kolaylaştıran merkezi bir platformdur. Dağınık iletişim kanallarını yapılandırılmış bir iş akışıyla değiştirerek, her İK talebinin hızlı ve verimli bir şekilde kaydedilmesini, atanmasını ve çözülmesini sağlar.

Ancak bu, çalışanların sorgularını yönetmenin ötesine geçer. İnsan kaynakları süreçlerini basitleştirir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve çalışan memnuniyeti hakkında değerli içgörüler sağlar. 💯

İşte bir İK bilet sisteminin gerçek hayattan kullanım örnekleri:

Örnek 1: Maaş ve ücret sorunları

Bir çalışan, maaş çekinde gizemli bir kesinti fark eder. İnsan kaynakları departmanını e-postalarla takip etmek yerine bir bilet gönderir. Sistem, bileti otomatik olarak maaş takımına yönlendirir ve hızlı, belgelenmiş bir çözüm sağlar.

Örnek 2: Kalıpları ve sık şikayetleri belirleme

İK yöneticileri, PTO ile ilgili şikayetlerin biriktiğini fark eder. Aynı sorguyu tekrar tekrar yanıtlamak yerine, İK yardım masası bilet sistemi bunu tekrarlanan bir sorun olarak işaretler ve İK yardım masasını iç bilgi tabanını güncellemeye veya eğitim sağlamaya yönlendirerek gelecekteki bilet sayısını azaltır.

🔎 Biliyor muydunuz? İK bilet sistemleri ve yardım masası yazılımları temelde aynıdır! İK, BT veya müşteri desteği olsun, talepleri kaydeder, takip eder ve çözerler. Farklı isimler, aynı misyon: verimli bilet yönetimi.

İK Bilet Sistemi Uygulamanın Avantajları

İK, politikalar ve evrak işlerinden daha fazlasıdır; sorunsuz bir çalışan deneyimi yaratmakla ilgilidir. İK desteği hızlı, yapılandırılmış ve verimli olduğunda herkes kazanır.

İnsan kaynakları yardım masası bilet sistemi nasıl fark yaratır?

1. Artan çalışan memnuniyeti

İK liderlerinin üçte ikisi, en büyük zorluklarının aşırı iş yükü olduğunu belirtiyor ve yavaş İK sistemleri ve yanıtlar bu sıkıntıyı daha da artırıyor. Bir bilet sistemi, çalışanların sonsuz takip işlemleri yapmadan daha hızlı yanıtlar almasına, durum görünürlüğünü artırmasına ve self servis portalına erişmesine yardımcı olur.

2. Daha hızlı çalışan işe alımı

Yeni çalışanlar, BT kurulumları veya evrak işleriyle zaman kaybetmemelidir. Otomatik görev atamaları, BT, bordro ve yöneticiler arasında senkronizasyonu sağlar ve her adımın verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini garanti eder, böylece çalışanlar ilk günden itibaren işlerine odaklanabilir.

3. Standartlaştırılmış İK hizmet sunumu — her yerde, her zaman

Çalışan desteği veya hizmet sunumu konuma bağlı olmamalıdır. Merkezi bir İK hizmet sunumu ve yönetim sistemi, takımınız uzaktan, karma veya küresel olsun, politikaların ve yanıt sürelerinin tutarlı olmasını sağlar.

4. Uyumluluk eksiklikleri yok, tam hesap verebilirlik

Şikayetlerden politika onaylarına kadar insan kaynakları zorlukları, uygun şekilde belgelenmelidir. Merkezi bir sistem, her talebi kaydeder ve izler, şeffaflığı sağlayan ve şirketinizin iş kanunlarına uygunluğunu koruyan denetime hazır bir kayıt oluşturur.

5. Kolaylaştırılmış konuşmalar, süper verimlilik

Artık kaybolan e-postalar veya sonsuz takip mesajları yok — bilet sistemi, tüm İK taleplerini ve güncellemeleri tek bir yerde tutar. Otomatikleştirilmiş iş akışları ve akıllı bilet yönetimi ve yönlendirme, takımlarınızın sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olurken, sorunsuz işbirliği hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

6. Daha güçlü işveren markası ve daha yüksek çalışan bağlılığı

İyi desteklenen bir işyerinde çalışanların işten ayrılma olasılığı %68 daha azdır. Duyarlı bir İK deneyimi, hayal kırıklığını azaltır, sadakati artırır ve en yetenekli çalışanları elde tutarken işveren puanlarınızı güçlendirir.

📚 Ayrıca okuyun: İK uzmanları, sonsuz talepler, uyum görevleri ve politika güncellemeleriyle uğraşır. Sırlarını merak mı ediyorsunuz? İnsan kaynakları yöneticisinin bir gününün perde arkasını gözetleyin ve İK süreçlerini nasıl saat gibi işleyen bir sistem haline getirdiklerini görün!

Bir İK bilet sisteminde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru İK bilet sistemi, İK operasyonlarınızın merkezine dönüşerek her talebin doğru kişiye ulaşmasını, hızlı bir şekilde çözülmesini ve ileride başvurmak üzere saklanmasını sağlar.

İşte mutlaka kontrol etmeniz gereken bazı özellikler:

AI yetenekleri: Biletleri sıralayın, eğilimleri tahmin edin ve talepleri doğru takıma otomatik olarak yönlendirin. Biletleri sıralayın, eğilimleri tahmin edin ve talepleri doğru takıma otomatik olarak yönlendirin. İK liderlerinin %61'i AI'ya yatırım yapıyor ve akıllı otomasyonu kullanarak tekrarlayan idari görevleri ortadan kaldırarak stratejik önceliklere odaklanıyor

Veri güvenliği: Maaş bordroları, şikayetler ve yasal belgeler gibi hassas çalışan verilerini koruyun. Rol tabanlı erişim, şifreleme ve denetim günlükleri, GDPR, SOC 2 ve diğer düzenlemelere uyumu sağlar

Gerçek zamanlı işbirliği: Paylaşılan bir Paylaşılan bir İK gösterge paneli ile maaş, sosyal haklar ve uyum takımlarının senkronizasyonunu sağlayın. Konu başlıklı tartışmalar, görev izleme ve anlık bildirimler, hiçbir talebin gözden kaçmamasını sağlar

Özelleştirilebilirlik: İş akışlarını, bilet kategorilerini ve eskalasyon tetikleyicilerini İK süreçlerinize uyacak şekilde uyarlayın. Esnek bir sistem, şirketiniz büyüdükçe ölçeklenir; darboğazlar ve verimsizlikler olmaz

Self servis portalı: Arama yapılabilen bilgi bankası ve SSS'ler ile çalışanların anında cevap bulmasını sağlayın. Araştırmalar, Arama yapılabilen bilgi bankası ve SSS'ler ile çalışanların anında cevap bulmasını sağlayın. Araştırmalar, insanların %73'ünün yardım istemek yerine self servis seçeneklerini tercih ettiğini gösteriyor ve İK talepleri de buna dahil

Kullanım kolaylığı: Şık ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanın. Navigasyon zahmetsiz olduğunda, İK takımlarınız çalışanların taleplerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözebilir

💡 Profesyonel İpucu: İK analitiği kullanan şirketler, rakiplerinden 2,4 kat daha fazla performans gösterme olasılığına sahiptir. Bunu başarmak için, bilet hacmi, çözüm süresi ve eskalasyon oranları gibi anahtar metrikleri izleyerek eğilimleri belirleyin ve darboğazları önleyin. Ayrıca, bu metrikleri analiz etmek için raporlama araçlarını kullanmak, İK takımlarının veriye dayalı iyileştirmeler yapmasını ve genel hizmet sunumunu artırmasını sağlar.

Keşfedilecek en iyi 11 İK bilet sistemi

Doğru İK biletleme sistemini seçmek, İK operasyonlarını kolaylaştırmak ve çalışan deneyimini iyileştirmek için çok önemlidir.

Dikkate alınması gereken en iyi sistemlerin dökümü aşağıda verilmiştir:

1. ClickUp (İK projeleri ve çalışan ilişkilerini yönetmek için en iyisi)

İnsan Kaynakları Takımları için ClickUp'ı deneyin ClickUp'ın İK yönetim çözümleriyle iş gücünüzü oluşturun, izleyin ve optimize edin

İnsan kaynakları departmanınız, en yetenekli çalışanları işe almaktan çalışanların bağlılığını korumaya kadar her konuda şirketinizi bir arada tutan yapıştırıcıdır. Ancak, sonsuz e-postalar ve onay talepleri sizi yönetici kaosuna sürükler.

ClickUp işte bu noktada devreye giriyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, iş akışınızın her yönünü basitleştirir ve İK işlemleri de buna dahil. ClickUp ile İK projelerinizi, belgelerinizi ve takım sohbetlerinizi bağlam farkındalı AI ile desteklenen tek bir güçlü araca taşıyarak bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve haftada 3 saatten fazla zaman kazanırsınız.

Farklı işe alım aşamalarında birden fazla adayı idare mi ediyorsunuz? ClickUp'ın özelleştirilebilir işe alım süreçleriyle, tüm başvuru sahiplerini tek bir yerden takip edin, görüşmeler planlayın ve geri bildirimleri saklayın.

Ve bu sadece işe alımla ilgili değil. ClickUp, çalışanların görüşlerini toplamanıza, katılımlarını izlemenize ve moralini artırmanıza yardımcı olur. Hızlı bir durum kontrolüne mi ihtiyacınız var? ClickUp Formları ile anketler gerçekleştirerek çalışanların duygularını yakalayın ve yanıtları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, ardından ClickUp Gösterge Panelleri'ne dalarak çalışanların katılımını ve eğilimleri görselleştirin ve hedefe yönelik eylemler gerçekleştirin.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli ile çalışan performansını ve iş yükünü izleyin

Ancak İK, bir boşlukta çalışmaz. Yöneticiler, BT, finans ve liderlik ile sorunsuz bir koordinasyona ihtiyacınız vardır. ClickUp, izin taleplerini onaylarken, performans değerlendirmelerini izlerken veya uyumluluğu yönetirken, işlevler arası işbirliğini zahmetsiz hale getirir.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın İK çözümünü kullanarak, çalışanların politikalara, SSS'lere ve oryantasyon materyallerine anında erişim sağlayabileceği, tamamen entegre bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz. Bu, İK uzmanlarının tekrarlayan soruları yanıtlamak için daha az zaman harcayıp, önemli konulara daha fazla odaklanmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca, ClickUp Belgeleri ile tüm kurumsal politikaları, kaynakları ve bilgi tabanlarını tek bir yerde merkezileştirebilirsiniz. Belgeleri gerektiğinde kolayca düzenleyin ve güncelleyin, özelleştirilebilir erişim denetimleri kullanarak takımlarla paylaşın.

Son olarak, ClickUp'ın ücretsiz İK şablonlarıyla, tekerleği yeniden icat etmenize gerek kalmayacak. Yönetici işlerinin zahmetinden kurtulun ve işe alım, performans değerlendirmeleri ve daha fazlası için hazır araçları kullanın.

ClickUp İK SOP Şablonu: İK süreçlerini standartlaştırın ve tüm departmanlarda tutarlılığı sağlayın

ClickUp İK Bilgi Bankası Şablonu: Sorunsuz bir çalışan self servisi için şirket politikaları, SSS'ler ve iç kaynakların merkezi bir hub'ını oluşturun

ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu: Çalışanları şirket kültürü, politikaları ve beklentiler hakkında bilgilendirin ve uyumlu hale getirin — hepsi tek bir kolay erişilebilir belgede

➡️ Daha fazla bilgi: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Çalışan El Kitabı Şablonları

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev bağımlılıklarını kullanarak düzenli kontrol noktaları planlayın, geri bildirim döngülerini izleyin ve her takım üyesinin ihtiyaç duyduğu desteği aldığından emin olun

Performans değerlendirme şablonlarını kullanarak değerlendirmeleri standartlaştırın ve departmanlar arasında tutarlılığı sağlayın

Uyumluluk uyarılarından yönlendirme onaylarına ve işe alım kontrol listelerine kadar akıllı otomasyonlar kurarak manuel İK yönetici görevlerini ortadan kaldırın

Gerçek zamanlı yorumlar, paylaşılan gösterge panelleri ve entegre iletişim ile takım sinerjisini artırın

ClickUp İş Yükü Görünümlerini kullanarak PTO ve takımın uygunluğunu izleyin, personel eksikliklerini önleyin ve iş gücü planlamasını optimize edin

Proje zaman çizelgeleri ve iş hedeflerine göre işgücü talebini tahmin ederek işe alım ihtiyaçlarını planlayın

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'i bilgi yöneticiniz olarak kullanarak, bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan bir soru sorun, ClickUp Brain ilgili bilgileri çalışma alanınızdan veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan anında alır!

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti sayesinde, yeni kullanıcıların ClickUp'ın yeteneklerini tam olarak öğrenmesi için zaman ve eğitim gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Kullanıcılar, ClickUp'ın uyarlanabilirliği ve İK işlemlerini basitleştirme şeklinden övgüyle bahsediyor ve birden fazla aracı tek bir verimli platformda birleştirme özelliğini öne çıkarıyor.

ClickUp işyerimde kullanıma sunulduğundan beri, özellikle İK departmanımda faaliyetlerin kontrolü ve yönetiminde büyük yardımcı olan bir araç oldu. Önceden, işe alım için bir araç, oryantasyon için başka bir araç ve işten ayrılma için başka bir araç kullanıyorduk. Bugün ise neredeyse tüm süreçlerimiz, formlarımız, güncellemelerimiz ve otomasyonlarımız bu araç içinde yer alıyor.

ClickUp işyerimde kullanıma sunulduğundan beri, özellikle İK departmanımda faaliyetlerin kontrolü ve yönetiminde büyük yardımcı olan bir araç oldu. Önceden, işe alım için bir araç, işe alım süreci için başka bir araç ve işten ayrılma süreci için başka bir araç kullanıyorduk. Bugün ise neredeyse tüm süreçlerimiz, formlarımız, güncellemelerimiz ve otomasyonlarımız bu araç içinde yer alıyor.

2. HappyFox Help Desk (AI destekli İK otomasyonu ve self servis için en iyisi)

happyFox aracılığıyla

HappyFox, AI destekli otomasyon ve self servis seçenekleriyle İK fonksiyonlarını dönüştüren popüler bir İK bilet sistemi. Dağınık e-posta taleplerini idare etmek yerine, yapılandırılmış bilet sistemi İK takımlarının talepleri daha hızlı bir şekilde birleştirmelerine, kategorize etmelerine ve çözmelerine olanak tanır.

Ayrıca HappyFox, takım performansı ve müşteri eğilimleri hakkında içgörüler elde etmek için sağlam raporlama ve analizler sunarak manuel raporlama iş yükünü en aza indirir. Daha da iyisi, popüler iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar, destek ekosisteminizin birleşik ve verimli kalmasını sağlar.

HappyFox'un en iyi özellikleri

Hacim sınırı olmaksızın birden fazla İK posta kutusundaki sınırsız bileti yönetin

Çalışanlara politika belgeleri, sosyal haklar ve SSS'ler için anında self servis imkanı sunun

AI destekli bilet önerileri ve otomatik hatırlatıcılarla talepleri daha hızlı çözün

İK trendleri, yanıt süreleri ve çalışan sorunları hakkında gerçek zamanlı analizlerle işgücü hakkında derinlemesine bilgiler edinin

HappyFox Yardım Masası sınırlamaları

Otomasyon kuralları, birden fazla eylemi aynı anda yürütme esnekliğinden yoksundur

Kapsamlı raporlama araçları yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

HappyFox Yardım Masası fiyatlandırması

Temel: Ajan başına aylık 29 $

Takım: Ajan başına aylık 69 $

Pro: Ajan başına aylık 119 $

Enterprise Pro: Özel fiyatlandırma

HappyFox Yardım Masası puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI'yı İK operasyonlarını optimize etmek için kullanırken, küçük adımlarla başlayın ve önce yüksek etkili, düşük riskli alanlara odaklanın; örneğin, AI sohbet robotlarıyla özgeçmiş taramayı otomatikleştirin veya çalışanların sık sorduğu soruları yanıtlayın. Bu, kesintileri en aza indirirken AI odaklı süreçlere olan güveni artırır. Başarıyı gördükten sonra, iş gücü planlaması ve tahmine dayalı analitik gibi daha karmaşık alanlara genişleyin.

3. Zoho Desk (Zoho ekosisteminde sorunsuz İK işlemleri için en iyisi)

zoho Desk aracılığıyla

İK departmanları tek başına çalışmaz; finans, BT ve hukuk departmanlarıyla günlük olarak işbirliği yapar. Zoho Desk, bu boşluğu doldurarak her çalışan talebinin diğer İK sistemleri, veriler, maaş güncellemeleri ve BT kurulumlarıyla tek bir merkezi hub'da bağlantılı olmasını sağlar.

Güçlü CRM entegrasyonu sayesinde, İK takımları çalışan etkileşimleri hakkında tam bir bağlam bilgisi elde eder. Bu görünürlük, çalışanların endişelerini önceden tahmin etmenize, desteği kişiselleştirmenize ve işe alımdan sürekli performans kontrollerine kadar çalışan deneyimini geliştirmenize yardımcı olur.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

İstekleri doğru uzmana veya departmana otomatik olarak yönlendirin; darboğazlar ve gecikmeler olmadan

Geçmiş etkileşimlerin tam bağlamını görmek için hizmet taleplerini çalışan kayıtlarına bağlayın

AI destekli bilet önerileri ve iş akışı otomasyonu ile çözümleri hızlandırın

Politikalar, avantajlar ve SSS'ler için self servis bilgi tabanı ile İK iş yükünü azaltın

Zoho Desk sınırlamaları

CRM ağırlıklı tasarım, yalnızca temel bir İK biletleme sürecine ihtiyaç duyan takımlar için aşırı gelebilir

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri ek kurulum süresi gerektirebilir

Zoho Desk fiyatlandırması

Ekspres: Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Zoho Desk hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Çok ayrıntılı ve ayrıntılı. Pazar yeri uygulamaları aracılığıyla alanlar, görev listeleri ve daha fazlasını oluşturun. Listeleri biletlerle birleştirdiğinizde İK işe alım süreci sorunsuz görünüyor. Otomasyon kısmı da oldukça iyi.

Çok ayrıntılı ve ayrıntılı. Pazar yeri uygulamaları aracılığıyla alanlar, görev listeleri ve daha fazlasını oluşturun. Listeleri biletlerle birleştirdiğinizde İK işe alım süreci sorunsuz görünüyor. Otomasyon kısmı da oldukça iyi.

4. Hiver (Gmail tabanlı İK biletleme ve işbirliği için en iyisi)

hiverHQ aracılığıyla

Hiver, Gmail'i tam işlevsel bir İK yardım masasına dönüştürerek dağınık e-posta isteklerini yapılandırılmış, izlenebilir biletlere dönüştürür. Takımlar, çeşitli İK süreçlerini ve taleplerini manuel olarak sıralamak yerine, sorunları gelen kutusundan net bir şekilde atar, izler ve çözer.

Yapay zeka destekli otomasyon ile bu İK bilet sistemi, takımların acil talepleri önceliklendirmesine, onayları basitleştirmesine ve iç tartışmaları çalışanlarla yapılan iletişimden ayırmasına olanak tanıyarak net ve verimli destek sağlar.

Hiver'in en iyi özellikleri

İnsan kaynakları e-postalarını gerçek zamanlı izleme ve net görevler içeren yapılandırılmış biletlere dönüştürün

Otomatik bilet önceliklendirme ve akıllı yönlendirme ile yanıt gecikmelerini azaltın

Dahili notlar ve paylaşılan takım görünürlüğü ile İK işbirliğini geliştirin

Yanıt süreleri ve hizmet trendleri hakkında gerçek zamanlı analizlerle verimliliği ölçün

Hiver sınırlamaları

Öncelikle Gmail için tasarlanmıştır, diğer e-posta platformlarındaki takımlar için esnekliği sınırlar

Biletleme ve işbirliğinin ötesinde gelişmiş İK yönetimi özellikleri yoktur

Hiver fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Lite: Kullanıcı başına aylık 24 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 34 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Elite: Özel fiyatlandırma

Hiver puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Ücretsiz bordro şablonları, etkili bir şekilde kullanıldığında zaman kazandırabilir ve hataları en aza indirebilir. Bunlardan en iyi şekilde yararlanmanın yolları: 📋 Vergi ve sosyal hak hesaplamalarını otomatikleştirerek süreçleri kolaylaştırın 🕒 Maaş ödeme tarihlerini takip edin ve gecikmeleri önlemek için hatırlatıcılar ayarlayın 🔍 Düzenlemelere uyum sağlamak için şablonları düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin

5. HelpScout (Kullanıcı dostu bir destek sistemine ihtiyaç duyan İK ekipleri için en iyisi)

helpScout aracılığıyla

Help Scout, konuşma odaklı, insan odaklı bir yaklaşımla İK desteğini yeniden tanımlıyor. Diğer İK bilet sistemlerinden farklı olarak, bu araç daha çok paylaşılan bir gelen kutusu gibi çalışır ve etkileşimleri kişisel tutarken yapılandırılmış talep yönetimini sağlar.

Yerleşik otomasyon ile İK takımları birikmiş işleri ortadan kaldırır, takipleri yönetir ve yüksek etkili görevlere öncelik verir. Bu arada, çalışanlar politikalara ve SSS'lere anında erişerek tekrarlayan soruların ve bilet hacminin azalmasını sağlar.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Takip ve hatırlatıcılar için iş akışı otomasyonu ile İK iş yükünü azaltın

İstekleri kategorize ederek, önceliklendirerek ve izleyerek görev yönetimini basitleştirin

Çalışan geçmişine, önceki konuşmalara ve etkinlik günlüklerine gerçek zamanlı erişim ile İK etkileşimlerini kişiselleştirin

Yinelenen yanıtları önlemek için dahili notlar ve çakışma algılama özelliği ile takım uyumunu sağlayın

Help Scout sınırlamaları

İletişim hacmi arttıkça fiyatlar da artar, bu da çalışanlarla sık etkileşimde bulunan büyük İK takımları için uygun olmayabilir

Son teslim tarihi izleme ve bilgi yönetimi gibi sınırlı proje yönetimi araçları

Help Scout fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 100 kişi başına aylık 55 ABD doları

Artı: 100 kişi başına aylık 83 $

Pro: Özel fiyatlandırma

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Help Scout hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kaydedilen yanıtlar zamanımın %80'ini tasarruf ediyor. Ayrıca, takım üyelerimin hangi biletler üzerinde çalıştığını ve biletlere nasıl not ekleyebileceğimizi görmek de hoşuma gidiyor. Genel bir e-posta hizmeti yerine HelpScout'u kullanmanın avantajı, diğer takım üyelerinin otomatik olarak uyum içinde çalışmasıdır.

Kaydedilen yanıtlar zamanımın %80'ini tasarruf ediyor. Ayrıca, takım üyelerimin hangi biletler üzerinde çalıştığını ve biletlere nasıl not ekleyebileceğimizi görmek de hoşuma gidiyor. Genel bir e-posta hizmeti yerine HelpScout'u kullanmanın avantajı, diğer takım üyelerinin otomatik olarak uyum içinde çalışmasıdır.

6. HubSpot (Hepsi bir arada hizmet merkezi ihtiyacı olan İK takımları için en iyisi)

hubspot aracılığıyla

Zaten HubSpot CRM kullanıyor musunuz? Sorunsuz biletleme, yapay zeka destekli otomasyon ve çalışan etkileşimlerinin birleştirilmiş veritabanı ile bunu İK'ya genişletin.

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ile İK takımlarınız hizmet trendleri, yanıt süreleri ve iş yükü dağıtımı hakkında görünürlük elde eder, böylece desteği optimize edebilir ve hizmet sunumunu iyileştirebilirsiniz. AI destekli otomasyon, manuel görevleri azaltır, onayları, istek izlemeyi ve sorun çözmeyi kolaylaştırır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

AI destekli yanıt önerileri ve iş akışı asistanları ile İK biletlemeyi otomatikleştirin

Beceri tabanlı yönlendirme ile biletleri doğru İK uzmanına verimli bir şekilde atayın

Çalışanların sorgularını HubSpot CRM ile tamamen entegre bir yardım masasında merkezileştirin

E-posta, sohbet ve self servis portallarını birbirine bağlayarak çok kanallı destek sağlayın

HubSpot sınırlamaları

Küçük işletmeler için maliyet açısından uygun olmayabilir, özellikle de Pazarlama veya Satış Merkezlerine de ihtiyacınız varsa

Bazı gelişmiş özellikler (özel raporlama araçları gibi) daha üst düzey planlar gerektirir

HubSpot fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Service Hub Starter: Koltuk başına aylık 20 $

Service Hub Professional: Koltuk başına aylık 100 $

Service Hub Enterprise: koltuk başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İyi yapılandırılmış bir İK yardım masası, mükemmel müşteri desteği gibi net sorumluluklarla çalışır. İşte burada RACI matris devreye girer. İş gücü taleplerini düzenli tutar ve her sorunun doğru kişiler tarafından ele alınmasını sağlar. Bu kişiler şunlardır: Sorumlu : Destek temsilcileri — çalışanların sorularını yanıtlayın ve sorunları çözün

Hesap sahibi : İK yöneticisi — biletlerin hizmet standartlarını karşıladığından emin olur

Danışmanlık : BT, hukuk veya bordro — özel durumlarda uzmanlık sağlar

Bilgilendirilmiş: Çalışanlar — talepleri hakkında güncel bilgiler alırlar Rolleri hassas bir şekilde tanımlamak ve İK süreçlerini kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Bu RACI matris örnekleri, İK takımınızın verimliliğini nasıl artırabileceğinizi gösteriyor! 🚀

7. Zendesk (Gelişmiş otomasyona ihtiyaç duyan büyük İK takımları için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Büyük İK takımları, yeni işe alımlardan maaş bordrolarının düzenlenmesine ve izin onaylarına kadar her gün yüzlerce talebi yönetir. Bu hacmi gecikme olmadan yönetmek için ölçeklenebilir, yapılandırılmış bir sistem gerekir. İşte burada Zendesk devreye girer.

Tüm kanallardaki İK taleplerini merkezileştirerek çalışanların doğru ve hızlı destek almasını sağlar. Bu yapay zeka destekli biletleme yazılımı, onayları ve eskalasyonları otomatikleştirirken, gerçek zamanlı gösterge panelleri yanıt sürelerini, talep birikimlerini ve hizmet trendlerini izler.

Zendesk'in en iyi özellikleri

AI destekli bilet yönlendirme, hazır yanıtlar ve ş Akışı tetikleyicileriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

İç notlar, paylaşılan görünümler ve karmaşık vakalar için bilet bağlantıları ile takımlar arası sorunsuz işbirliğini mümkün kılın

Yapılandırılmış denetim izleri ve güvenli belgelerle uyumluluk taleplerini yönetin

AI destekli chatbotlar ve self servis portalları ile 7/24 çalışan desteği sağlayın

Zendesk sınırlamaları

Özel görünümler, her kullanıcı için manuel kurulum gerektirir ve bu da yönetim çabasını artırır

Ara sıra ortaya çıkan bilet sistemi aksaklıkları iş akışı verimliliğini bozar

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team: Ajan başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Paket Büyüme: Ajan başına aylık 89 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Professional: Ajan başına aylık 115 $ (yıllık faturalandırılır)

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş AI: Ajan başına aylık 50 $ karşılığında eklenti olarak mevcuttur

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zendesk hakkında ne diyor?

Zendesk'ten önce tüm yardım masası biletlerini e-posta yoluyla izliyorduk. Artık onların bilet sistemini kullanıyoruz, böylece e-posta ile uğraşmak zorunda kalmıyoruz ve bir biletin bir kullanıcıya atandığından emin olabiliyoruz, böylece aynı iş üzerinde birden fazla kişi çalışmıyor.

Zendesk'ten önce tüm yardım masası biletlerini e-posta yoluyla izliyorduk. Artık onların bilet sistemini kullanıyoruz, böylece e-posta ile uğraşmak zorunda kalmıyoruz ve bir biletin bir kullanıcıya atandığından emin olabiliyoruz, böylece aynı iş üzerinde birden fazla kişi çalışmıyor.

8. Freshdesk (Çok kanallı İK hizmet yönetimi için en iyisi)

via Freshdesk

Freshdesk, çok kanallı çalışan taleplerini tek bir yapılandırılmış platformda merkezileştirerek İK desteğini sorunsuz hale getirir. Akıllı bilgi tabanı, İK takımları görünürlüğü yönetirken, SSS'leri düzenlerken ve iş akışlarını kolaylaştırırken self servis hizmetini basitleştirir.

Karmaşık sorunlarla mı uğraşıyorsunuz? Bağımlılıkları atayın, talepleri üst düzeye taşıyın ve tüm sorunlar çözülene kadar üst biletlerin açık kalmasını sağlayın. AI destekli analitik, tekrarlayan sorunları işaretleyerek İK takımlarının yanıt sürelerini optimize etmelerine ve darboğazları daha da büyümeden çözmelerine olanak tanır.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

İK hizmet öncelikleri, vardiyalar ve iş akışlarına uygun özel SLA'lar belirleyin

Yanıt süreleri, bilet hacmi ve çalışan memnuniyeti hakkında önceden hazırlanmış raporlarla İK performansını izleyin

Freshdesk API'sini kullanarak bilgi makalelerini toplu olarak güncelleyin ve sorunsuz içerik yönetimi sağlayın

Çalışanların iletişimini engellemeden, gizli notlar ve şirket içi tartışmalarla verimli bir şekilde işbirliği yapın

Freshdesk sınırlamaları

İnsan kaynakları bilet performansını daha iyi izlemek için analitik daha da geliştirilebilir

Birden fazla bilet ve büyük belge düzenlemeleri sırasında yavaşlayabilir

Freshdesk fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Büyüme: Aylık 15 $/kullanıcı

Pro: Aylık 49 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 79 $/kullanıcı

Freshdesk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshdesk hakkında ne diyor?

Bilgi tabanı, hazır yanıtlar ve biletleme özelliği, şirketimizin İK desteğini izleme ve ölçme konusunda harika. Çalışanlar da aldıkları hizmeti değerlendirebiliyor. Hatta aramalar için de bilet oluşturabiliyoruz.

Bilgi tabanı, hazır yanıtlar ve biletleme özelliği, şirketimizin İK desteğini izleme ve ölçme konusunda harika. Çalışanlar da aldıkları hizmeti değerlendirebiliyor. Hatta aramalar için de bilet oluşturabiliyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: İK biletleme yazılımındaki "bilet" kelimesi, istekleri kağıtlara yazıp birbirine iletme şeklindeki eski uygulamadan gelmektedir! Günümüzde her şey dijital hale gelmiştir, ancak hedef aynı kalmıştır: doğru isteği doğru kişiye hızlı bir şekilde ulaştırmak!

9. Spiceworks (Küçük takımlar için en iyi ücretsiz İK yardım masası yazılımı)

via Spiceworks

Spiceworks, basit ve az bakım gerektiren bir çözüme ihtiyaç duyan küçük takımlar için tasarlanmış ücretsiz bir İK bilet sistemi. Bulutta barındırılan bu sistem, İK taleplerini yapılandırılmış ve izlemesi kolay bir şekilde tutarken sunucu bakımının zahmetinden kurtarır.

Sezgisel gösterge paneli, biletlemeyi birleştirerek takımların çalışan taleplerini önceliklendirmesine ve verimli bir şekilde çözmesine yardımcı olur. Gerçek zamanlı raporlama, İK hizmet trendleri hakkında değerli bilgiler sağlayarak yaygın sorunların izlenmesini ve yanıt iş akışlarının iyileştirilmesini kolaylaştırır.

Spiceworks'ün en iyi özellikleri

Öncelik, kategori ve iş yüküne göre bilet atamalarını otomatikleştirerek İK görevlerini düzenli tutun

Görsel gösterge panelleri ve birleştirilmiş etkinlik akışlarıyla talepleri yönetin

Android ve iOS için mobil uyumlu yardım masası uygulamasıyla hareket halindeyken sorunları çözün

Gelişmiş raporlama ile içgörüler elde edin: verileri filtreleyin, eğilimleri izleyin ve İK hizmet ihtiyaçlarını tahmin edin

Spiceworks sınırlamaları

Ücretli alternatiflere kıyasla sınırlı özelleştirme

Reklam destekli ücretsiz sürüm tüm takımlar için uygun olmayabilir

Spiceworks fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Spiceworks derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için en iyi İK iş akışı yazılımları

10. Jira Service Management (Kurumsal düzeyde biletleme ve otomasyon için en iyisi)

via Atlassian

Jira Service Management, İK uzmanları için kurumsal düzeyde biletleme ve otomasyon sağlar. Başlangıçta BT için geliştirilen esnek iş akışları, benzersiz İK onaylarınız, eskalasyonlarınız ve diğer hizmet sunum taleplerinize uyum sağlar.

Otomatik yönlendirme, Atlassian entegrasyonları ve yapılandırılmış vaka yönetimi, İK görevlerini düzenli tutarken manuel iş yükünü azaltır. Hedefli destek için, yeni çalışanlar, yöneticiler veya eski çalışanlar gibi farklı kitleler için özel yardım merkezleri de oluşturabilirsiniz.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

İşe alım, bordro ve yan haklar için önceden oluşturulmuş talep şablonlarıyla İK süreçlerini basitleştirin

Onayları ve eskalasyonları otomatikleştirerek İK taleplerinin ilerlemesini sağlayın; manuel izleme gerekmez

Rol tabanlı erişim denetimleri ve güvenlik izinleriyle hassas verileri koruyun

Anında destek ve bilgi tabanına erişim için self servis merkezi ile İK takımlarını güçlendirin

Jira Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan insan kaynakları takımları için eğitim gerekebilir

Premium işlevsellik daha yüksek bir fiyata gelir

Jira Service Management fiyatlandırması

3 temsilciye kadar sonsuza kadar ücretsiz

Standart : Aylık 19,04 $/temsilci

Premium : Aylık 47,82 $/temsilci

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira Service Management derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İşiniz için en iyi HRMS yazılımı: Ölçeklenebilir çözümler incelendi

11. Deskpro (Özelleştirilebilir İK hizmet yönetimi için en iyisi)

via Deskpro

Deskpro, esneklik ve ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için tasarlanmış çok yönlü bir İK bilet sistemi. İster rutin İK taleplerini ister gizli çalışan vakalarını yönetiyor olun, Deskpro her talebi yapılandırılmış, yönetimi kolay bir gösterge paneline merkezler.

Hem şirket içi hem de bulut seçenekleriyle, zahmetsizce ölçeklenebilir ve tüm departmanlarda İK iş akışlarının sorunsuz ve yanıt sürelerinin verimli olmasını sağlar.

Deskpro'nun en iyi özellikleri

Tek bir yapılandırılmış gösterge panelinden tüm kanallardaki her çalışan talebini izleyin

Tetikleyiciler, SLA'lar ve eskalasyonlarla bilet işlemlerini otomatikleştirerek İK iş akışlarının sorunsuz olmasını sağlayın

Kendi kendine yardım portalı ve dahili bilgi tabanı ile tekrarlayan sorguları azaltın

Yanıt sürelerini, talep eğilimlerini ve İK performansını izleyerek gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Deskpro sınırlamaları

Onboarding, temsilci eğitimi ve sertifikalar gibi eklentiler için ekstra maliyetler

Ek kurulum süresi ve çaba gerektirebilen karmaşık entegrasyonlar

Deskpro fiyatlandırması

Takım: Ajan başına aylık 29 $

Profesyonel: Ajan başına aylık 59 $

Enterprise: Ajan başına aylık 99 $

Deskpro puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Deskpro hakkında ne diyor?

DeskPro'yu birkaç yıldır kullanıyorum ve genel olarak deneyimlerim çok olumlu. DeskPro, son kullanıcının özel listeler oluşturmasına, biletleri kendisi görüntülemesine ve biletlere yanıt verirken/not eklerken özel işlevler oluşturmasına olanak tanır. Yardım Merkezi/Bilgi Bankası'nın da kullanımı kolay olduğunu düşünüyorum.

DeskPro'yu birkaç yıldır kullanıyorum ve genel olarak deneyimlerim çok olumlu. DeskPro, son kullanıcının özel listeler oluşturmasına, biletleri kendisi görüntülemesine ve biletlere yanıt verirken/not eklerken özel işlevler oluşturmasına olanak tanır. Yardım Merkezi/Bilgi Bankası'nın da kullanımı kolay olduğunu düşünüyorum.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi İK Yetenek Yönetimi Yazılımları

İsteklerden Sonuçlara: ClickUp ile İK Süreçlerinizi Güçlendirin

İK taleplerini yönetmek, bitmeyen bir yapılacaklar listesi gibi hissettirmemelidir. Güçlü bir bilet sistemi, sadece talepleri düzenlemekle kalmaz, onayları kolaylaştırır, yanıtları otomatikleştirir ve her çalışanın ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde almasını sağlar.

Ancak, diğer İK bilet sistemleri bireysel talepleri çözmeye odaklanırken, ClickUp bilet sisteminin ötesine geçer. Görev yönetimi, belge işbirliği ve yapay zeka destekli otomasyonu entegre ederek, her aşamada İK hizmet sunum iş akışlarını basitleştirir ve geliştirir.

ClickUp ile verimliliği ve çalışan memnuniyetini artıran sorunsuz, ölçeklenebilir bir İK deneyimi oluşturun. İK ekibinize hak ettikleri olağanüstü desteği sağlayın. ClickUp'a bugün kaydolun! 🚀