Bear ve Apple Notes: Hangi Not Alma Uygulaması Daha İyi?

Notlar, yapılacaklar listeleri ve rastgele gece yarısı düşünceleriyle boğulduğunuzu hissettiyseniz, muhtemelen şunu merak etmişsinizdir: Hangi not uygulaması hayatımı nihayet düzene sokacak?

Bugün, not alma alanında taht için mücadele eden iki büyük rakip var: Bear ve Apple Notes.

Biri Markdown desteği ve şık organizasyonuyla öne çıkıyor (merhaba, iç içe etiketler!). Diğeri ise Apple ekosistemine derin kökleri sayesinde Apple Pencil ile hızlı el yazısı notlar almak için son derece kullanışlı.

Ama hangisi sizin iş akışınız için daha iyi? İster deneyimli bir kullanıcı, ister ara sıra not alan biri, ister sadece tüm hızlı notlarınızı takip etmeye çalışan biri olun, Bear ile Apple Notes'u karşılaştırarak hangisinin sizin için en uygun olduğunu görelim.

Son olarak, her iki araca da en iyi alternatifi tanıtacağız! ClickUp AI Notetaker, toplantılarınızı transkribe eder ve hiç çaba harcamadan mükemmel özetlere ve akıllı içgörülere dönüştürür.

⏰ 60 Saniyelik Özet Bear Notes ve Apple Notes'un anahtar özelliklerine hızlı bir genel bakış Apple Notes en iyisi Bear Notes en iyisi Apple ekosisteminde sorunsuz entegrasyon Şık tasarım ve son derece özelleştirilebilir not alma Tüm Apple kullanıcıları için ücretsiz, yerleşik çözüm Gelişmiş biçimlendirme için Markdown desteği Güçlü arama özelliği ile basit klasör düzenleme (görüntülerdeki metinler dahil) Esnek kategorizasyon için hashtag tabanlı düzenleme Ekstra ücret ödemeden tüm cihazlarda güvenilir iCloud senkronizasyonu Cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, ancak PRO aboneliği gerektirir Gerçek zamanlı işbirliği ve kolay paylaşım Estetik ve yapıya önem veren tek başına çalışan kullanıcılar için en iyisi ClickUp not almayı görev yönetimi, işbirliği ve yapay zeka destekli özelliklerle birleştirir ClickUp , not almayı bir adım öteye taşır . Bear uygulaması veya Apple Notes'tan farklı olarak,

Gerçek zamanlı düzenleme, Zihin Haritaları ve otomasyon ile basit notları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün — hepsi tek bir çalışma alanında

Bear Notes nedir?

Bear Notes, düşüncelerinizi yakalama, düzenleme ve paylaşma işlemlerini basitleştiren hafif ve güçlü bir not alma uygulamasıdır. Yaratıcı düşünürler, yoğun profesyoneller ve not almaya meraklı kişiler için mükemmel olan Bear, basitlik ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sağlar.

Hızlı notlar almak, günlük görevleri izlemek veya daha uzun formda yazmaya dalmak mı istiyorsunuz?

Bear'ın sezgisel tasarımı ve Markdown desteği, ş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Ayrıca, Apple Pencil uyumluluğu sayesinde el yazısı notlar doğal hissettirir. Günlük notlardan ayrıntılı projelere kadar, Bear önemli olan şeye, yani fikirlerinize odaklanmanızı sağlar.

👀 Biliyor muydunuz: Apple App Store'da, not alma uygulamaları da dahil olmak üzere iş ve yardımcı uygulamalar en popüler kategoriler arasında yer almaktadır ve aktif uygulamaların sırasıyla yaklaşık %10,11 ve %9,73'ünü oluşturmaktadır.

Bear Notes özellikleri

Bear Notes, bir not alma uygulamasında işlevselliğe ve estetiğe değer veriyorsanız sağlam bir seçimdir. Masaüstü uygulamasının yanı sıra iPhone ve iPad uyumlu uygulamaları da mevcuttur.

Not tutanların favorisi olmasını sağlayan bazı öne çıkan özellikler şunlardır:

Özellik #1: Markdown biçimlendirme artık çok kolay

Apple cihazlar için geliştirilmiş bir üçüncü taraf not uygulaması olan Bear Notes, temiz ve sezgisel markdown biçimlendirme özelliği ile öne çıkıyor. Blog yazıları yazmaktan kod taslağı oluşturmaya ve listeleri düzenlemeye kadar Bear, biçimlendirmeyi gereksiz karmaşıklık olmadan basit ve güçlü tutar.

bear aracılığıyla

Yapılandırılmış, gözden geçirilebilir notları seven ve ek kontrolü takdir eden not tutanlar için mükemmeldir. Ayrıca, canlı önizleme özelliği, yazarken biçimlendirilmiş metni gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlar.

🧠 Eğlenceli bilgi: Bear Notes, notlarınızı RTF, PDF, JPG, HTML, DOCX ve diğer biçimlere aktarmanıza olanak tanır.

Sık sık not alan biriyseniz, o tek notu bulmak için yüzlerce kişisel notu karıştırmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Peki ya önemli bir toplantı sırasında o notu aramanız gerekirse? Çok utanç verici.

Bear Notes'un etiket tabanlı sistemi notların düzenlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar bir nota birden fazla etiket (örneğin #iş veya #verimlilik) atayabilir ve bu notlara her iki kategoriden de erişebilir.

bear aracılığıyla

Daha da iyisi, iç içe etiketler, alt kategoriler oluşturmanıza olanak tanır, böylece ne kadar çok not alırsanız alın, her şey düzenli ve kolay bulunur.

Özellik #3: Cihazlar arasında senkronizasyon

Fikirleriniz, nereye giderseniz gidin sizi takip etmeyi hak ediyor. Bear Notes, iPhone, iPad ve Mac cihazlar ile iCloud arasında kolayca senkronizasyon sağlar ve hangi Apple cihazını kullanırsanız kullanın notlarınıza erişmenizi sağlar.

ICloud entegrasyonu ile düşünceleriniz gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece Mac'inizde başladığınız notu iPhone'unuzda hiç aksatmadan bitirebilirsiniz. Hızlı notlar alırken, toplantı notlarını düzenlerken veya daha uzun metinler üzerinde çalışırken, Bear fikirlerinize her zaman anında erişmenizi sağlar.

Özellik #4: Zarif temalar ve özelleştirme

Kişiselleştirme önemlidir ve Bear Notes, tarzınıza uygun 28'den fazla estetik tasarımlı tema sunar. Koyu modda çalışmayı seven bir gece kuşu ya da canlı renklerle not almayı seven biri olun, Bear ekranınızın görünümünü ve hissini özelleştirmenize olanak tanır.

Ücretsiz sürüm, her şeyi taze tutmak için üç şık temaya erişmenizi sağlar. Ayrıca, özelleştirilebilir tipografi ve düzen seçeneklerine sahiptir, böylece notlarınız size özel hissedilir.

Bear Notes fiyatlandırması

Bear Notes, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uygun esnek fiyatlandırma seçenekleri sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bear PRO: 2,99 $/ay

Apple Notes nedir?

Apple Notes, iPhone, iPad, Mac ve hatta Apple Watch'ta entegre olarak bulunan Apple'ın yerleşik not alma uygulamasıdır. Basitlik ve verimlilik için tasarlanan web uygulaması, gereksiz özelliklerle uğraşmadan hızlıca not almak, yapılacaklar listesi oluşturmak veya fikirleri düzenlemek isteyen herkes için ideal bir araçtır.

Apple Notes'u öne çıkaran nedir? Kutudan çıktığı anda çalışır, notlarınızı klasörler, akıllı arama ve etiketleme seçenekleriyle düzenli ve erişilebilir tutar.

Bir sonraki büyük projeniz için beyin fırtınası yapmanız, toplantı notları almanız veya günlük görevlerinizi takip etmeniz mi gerekiyor? Apple Notes, iş akışınıza uyum sağlar.

Apple Pencil ile el yazısı notlar, iCloud senkronizasyonu ve zahmetsiz işbirliği ile Apple ekosistemine tam olarak uyan, çok yönlü ve kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır.

Apple Notes özellikleri

İlk bakışta Apple Notes basit ve mütevazı görünebilir, ancak not almayı kolaylaştıran değerli özelliklerle doludur. Milyonlarca kullanıcı tarafından favori seçilmesinin nedenleri şunlardır:

Özellik #1: Apple cihazlar arasında zahmetsiz senkronizasyon

Apple Notes'un en büyük avantajlarından biri, tüm Apple cihazlarınız arasında kusursuz senkronizasyon sağlamasıdır. İster Mac'inizde yazıyor, ister iPad'inizde düzenleme yapıyor, ister iPhone'unuzda aynı notları gözden geçiriyor olun, her şey iCloud sayesinde mükemmel bir uyum içinde kalır.

apple Destek aracılığıyla

Güncellemeler gerçek zamanlı olarak yapılır, böylece toplantı notlarınız, yapılacaklar listeleriniz ve kişisel düşünceleriniz her zaman güncel olur.

Ayrıca, çevrimdışı erişim sayesinde internet bağlantısı olmadan notları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Nerede olursanız olun fikirleriniz her zaman elinizin altında.

Özellik #2: Zengin medya ve işbirliği

Apple Notes'un sadece düz metin olduğunu düşünüyorsanız, sadece yüzeyi görüyorsunuz demektir. Fotoğraflar, eskizler, taranmış belgeler ve hatta web bağlantılarını doğrudan notlarınıza ekleyerek, notlarınızı dinamik, multimedya açısından zengin belgelere dönüştürebilirsiniz.

app Store üzerinden

İş arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapmanız veya toplantı notlarını paylaşmanız mı gerekiyor? Gerçek zamanlı belge işbirliği, ekip çalışmasını kolaylaştırır; bir notu paylaşmanız yeterlidir, herkes anında düzenleme yapabilir veya katkıda bulunabilir. Hem günlük kullanıcılar hem de profesyoneller için güçlü ancak basit bir araçtır.

Özellik #3: Organizasyonel basitlik

Kimse dağınık notları sevmez ve Apple Notes, notları düzenli ve erişilebilir tutmada mükemmeldir. Notları klasörlere ayırabilir, önemli fikirleri ön plana çıkarmak için sabitlenmiş notları kullanabilir ve hatta daha hızlı erişim için notları etiketleyebilirsiniz.

Hızlı bir şekilde bir şey mi arıyorsunuz? Güçlü arama fonksiyonu metinlerin ötesine geçer; el yazısı notlarda, taranmış belgelerde ve hatta ek dosyalarda anahtar kelimeleri tanıyabilir. Toplantı notlarını, proje ayrıntılarını veya kişisel hatırlatıcıları yönetirken Apple Notlar her şeyin düzenli, aranabilir ve tam ihtiyacınız olan yerde olmasını sağlar.

Özellik #4: Gizli notlarınızı güvence altına alın

Apple Notlar ile gizlilik sonradan akla gelen bir şey değil, önceliklidir.

Yerleşik bir Apple uygulaması olarak, gizli bilgilerinizi güvende tutmak için güçlü güvenlik özellikleri sunar. Hassas notları şifre, Face ID veya Touch ID kullanarak kilitleyebilir ve yalnızca sizin erişiminizi sağlayabilirsiniz. Dijital günlük, finansal bilgiler veya iş belgeleri gibi verileriniz korunur ve gizli kalır.

apple Destek aracılığıyla

Ayrıca, her şey uçtan uca şifreleme ile iCloud üzerinden senkronize edildiğinden, notlarınız tüm Apple cihazlarınızda güvende kalır ve nereye erişirseniz erişin içiniz rahat olur.

Özellik #5: Apple ekosistemiyle akıllı entegrasyonlar

Apple ailesinin bir parçası olmanın bazı avantajları vardır. Apple Notes, Siri ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ilham geldiğinde ellerinizi kullanmadan notlar almanızı sağlar. Safari'den bir makale veya alıntı kaydetmeniz mi gerekiyor?

Diğer uygulamalara geçmeden doğrudan Notlar'da paylaşın.

apple Destek aracılığıyla

Evrensel Pano ile bir cihazdaki metni kopyalayıp başka bir cihaza yapıştırabilirsiniz, böylece çoklu görevler zahmetsiz hale gelir.

İdeallerinizi iPhone'unuza not alırken, Mac'inizde geliştirirken veya iPad'inizde Apple Pencil ile çizim yaparken, Apple Notlar tüm cihazlarınızda ş akışınızı sezgisel hale getirir.

Apple Notes fiyatlandırması

Apple Notes ücretsizdir.

🧠Eğlenceli Bilgi: Leonardo da Vinci, not alma konusunda en yetenekli kullanıcıydı. Binlerce sayfayı eskizler, gözlemler ve fikirlerle doldurdu ve notlarını gizli tutmak için genellikle ayna yazısı (ters yazma) kullandı!

Bear ve Apple Notes: Özelliklerin Karşılaştırması

Bear ve Apple Notes, farklı ihtiyaçlara cevap veren harika not alma uygulamalarıdır.

Bear, şık tasarımı, Markdown desteği ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yazarlar ve ileri düzey kullanıcılar arasında favori olan, bu özellikleri takdir eden kullanıcılar için idealdir.

Öte yandan, Apple Notes, basitlik, sorunsuz Apple ekosistemi entegrasyonu ve sağlam işbirliği araçları sunan, günlük not alanlar için mükemmel bir güç merkezidir.

Peki, hangisi iş akışınıza en uygun? İki uygulamayı yan yana karşılaştırarak özelliklerini inceleyelim.

Özellik Bear Apple Notes Düzenleme Esneklik için iç içe etiketlere sahip etiket tabanlı bir sistem Sabitlenmiş notlarla geleneksel klasör sistemi Biçimlendirme Yapılandırılmış yazma için Markdown'u destekler Zengin metin biçimlendirme, Markdown desteği yok Senkronizasyon Cihazlar arası senkronizasyon için PRO aboneliği gerekir Tüm Apple cihazlarda ücretsiz iCloud senkronizasyonu Özelleştirme 28'den fazla tema, tipografi seçenekleri Minimum özelleştirme, koyu mod mevcuttur İşbirliği Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yok Gerçek zamanlı işbirliği ile paylaşılan notlar El yazısı ve Apple Pencil Doğrudan destek yok El yazısı ve Apple Pencil'ı destekler Multimedya Desteği Görüntüleri ve bağlantıları destekler, ancak belge tarama özelliği yoktur Görüntüleri, taranmış belgeleri ve çizimleri destekler Gizlilik ve Güvenlik Notlar için parola koruması Face ID, Touch ID veya şifre ile notları kilitleyin Entegrasyon Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları Apple ekosistemine derinlemesine entegre Fiyatlandırma Ücretsiz sürüm mevcuttur; PRO aboneliği ile premium özelliklerin kilidi açılır Apple cihazlarda tamamen ücretsiz

Özellik #1: Düzenleme ve arama

Apple Notes, klasör tabanlı bir sistem, sabitlenmiş notlar ve görüntülerdeki ve taranmış belgelerdeki metinleri bile tanıyan akıllı arama özelliği ile işleri basit tutar. Temiz, verimli ve yapılandırılmış, karmaşık olmayan bir yaklaşımı tercih edenler için mükemmeldir.

Bear ise hashtag tabanlı bir sistemle daha esnek bir yol izliyor. Notları birden fazla kategoriyle etiketleyebilir, daha iyi düzenleme için iç içe etiketler oluşturabilir ve geleneksel klasörlerin kısıtlamaları olmadan notları hızlıca geri getirebilirsiniz.

🏅 Kazanan: Bear, düzenleme konusundaki çok yönlülüğüyle. Büyük miktarda notla çalışan ve gelişmiş kategorizasyona ihtiyaç duyan bir kullanıcıysanız, Bear'daki notları çok seveceksiniz.

Özellik #2: Senkronizasyon ve erişilebilirlik

Apple ekosistemine tamamen yatırım yaptıysanız, Apple Notes'u yenmek zordur. İCloud aracılığıyla iPhone, iPad ve Mac arasında zahmetsizce senkronizasyon sağlar ve notlarınıza anında erişmenizi sağlar. Senkronizasyon hızlı, güvenilir ve tamamen ücretsizdir, bu da onu iş akışınızın sorunsuz bir parçası haline getirir.

Öte yandan, Bear da cihazlar arası senkronizasyon sunar, ancak bu özellik PRO aboneliği ile kilitlidir. Senkronizasyon sorunsuz ve güvenilir olsa da, ücretli abonelik bir engel olabilir. Ücretsiz ve otomatik senkronizasyon öncelikliyse, Apple Notes önde gider.

🏅 Kazanan: Apple Notes, ücretsiz senkronizasyon özelliği sunması nedeniyle.

Özellik #3: Özelleştirme ve estetik görünüm

Bear, tasarım meraklıları için bir rüya gibidir. Zarif temaları, rafine tipografisi ve düzenli arayüzü ile not alma keyifli ve yaratıcı bir deneyim haline gelir. Markdown desteği, biçimlendirme üzerinde tam kontrol sağlarken, canlı önizleme, notlarınızın yazdığınız gibi göründüğünden emin olmanızı sağlar.

Apple Notes ise formdan çok fonksiyona öncelik verir. Temiz ve anlaşılır tasarımı kullanımı kolaydır, ancak Bear'ın sunduğu kişiselleştirme özellikleri yoktur. Size özel bir not alma deneyimi tercih ediyorsanız, Bear önde gider.

🏅 Kazanan: Estetik ve kişiselleştirmeye verdiği önemle Bear.

Sonuç olarak, doğru uygulama, yaratıcı kontrolü mü yoksa sorunsuz işlevselliği mi öncelikli tuttuğunuza bağlıdır. Hangisini seçerseniz seçin, her iki uygulama da düşüncelerinizi düzenli ve erişilebilir tutmak için güçlü araçlar sunar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Reddit'te Bear ve Apple Notes karşılaştırması

Reddit'teki konuları inceleyerek kullanıcıların Bear ve Apple Notes hakkında ne düşündüğünü araştırdık ve her iki uygulamanın da güçlü bir takipçi kitlesi olduğu ortaya çıktı. Seçim genellikle kişisel tercihlere ve iş akışı ihtiyaçlarına bağlıdır.

Bir Reddit kullanıcısı Bear'ı överek şöyle diyor:

Bear, taranmış el yazısını Apple Notes'tan daha iyi arıyor. Fiziksel not defterleri kullanıyorum ve bazen notlarımı tarıyorum, Bear'ın arama özelliği bu konuda gerçekten çok yardımcı oluyor. Bear genel olarak mükemmel arama özelliklerine sahip.

Bear, taranmış el yazısını Apple Notes'tan daha iyi arıyor. Fiziksel defterler kullanıyorum ve bazen notlarımı tarıyorum, Bear'ın arama özelliği bu konuda gerçekten çok yardımcı oluyor. Bear genel olarak mükemmel arama özelliklerine sahip.

Öte yandan, Apple Notes'un sadık hayranları vardır.

Bir Redditor şöyle diyor:

Apple notlarına geçtim, bunun başlıca nedenleri: Ücretsiz Apple kullanıcısı olan teknolojiye pek aşina olmayan aile üyeleriyle not paylaşımı iPhone/Mac/iPad arama fonksiyonundan arama yapılabilmesi Yeterince iyi Apple yapay zeka teknolojisini tam olarak kullanmaya başladığında, yapay zeka özelliklerinin Apple notlarına çok daha hızlı bir şekilde uygulanacağı görülüyor.

Apple notlarına geçtim, bunun başlıca nedenleri: Ücretsiz Apple kullanıcısı olan teknolojiye pek aşina olmayan aile üyeleriyle not paylaşımı iPhone/Mac/iPad arama fonksiyonundan arama yapılabilmesi Yeterince iyi Apple yapay zeka teknolojisini tam olarak kullanmaya başladığında, yapay zeka özelliklerinin Apple notlarına çok daha hızlı bir şekilde uygulanacağı görülüyor.

ClickUp ile tanışın — Bear ve Apple Notes'a en iyi alternatif

Apple Notes veya Bear'a alternatifler arıyor ama henüz mükemmel olanı bulamadınız mı?

İş için her şeyi yapan uygulama ClickUp ile tanışın*. Verimlilik konusunda bir güç merkezi olarak bilinse de, Bear ve Apple Notes'un en iyi özelliklerini bir araya getirerek daha da fazlasını sunan, zengin özelliklere sahip bir not alma uygulaması olarak da mükemmeldir.

İster beyin fırtınası yapın, ister görevleri yönetin veya düşüncelerinizi düzenleyin, ClickUp her şeyi tek bir yerde kolaylaştırır. Bu, sadece bir not alma aracı değildir; verimliliğinizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış eksiksiz bir çalışma alanıdır.

Dostça Hatırlatıcı: Notlarınızın nerede olduğunu bulmakta zorlandığınız ve elinizin altında bir not veritabanı olmadığı için sıkıntı yaşadığınız oldu mu? ClickUp bunu değiştirecek. ClickUp ile notlarınız tek bir çatı altında yaşıyor!

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Notların ötesine geçen belgeler

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve ClickUp Belgeleri ile notlarınızı eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

ClickUp Belgeler sadece fikirleri not almak için değildir, bunları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürür. Sınırsız iç içe yerleştirme, zengin biçimlendirme ve doğrudan görev entegrasyonu ile hızlı notlardan tam teşekküllü proje yönetimi taslaklarına kadar her şey için mükemmeldir.

Bear veya Apple Notes'tan farklı olarak, ClickUp Belgeleri gerçek zamanlı işbirliği sunarak takımların notları kolayca düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bağlantıları, videoları ve hatta görevleri doğrudan belgelerinize gömebilir, böylece basit not almayı aşan dinamik bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

Belgeler o kadar iyi ki, artık Word'ü taslak oluşturmak veya not almak için kullanmak istemiyorum

Belgeler o kadar iyi ki, artık taslak oluşturmak veya not almak için Word'ü bir daha kullanmak istemiyorum

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Hizmetinizde Yapay Zeka Kişisel Asistan

AI sizin için toplantı notlarını alabiliyorken neden elle notlar almalısınız?

ClickUp Brain, AI destekli not alma şablonlarıyla özetleme, beyin fırtınası yapma ve ş Akışını hızlandırarak not almayı devrim niteliğinde değiştiriyor.

ClickUp Brain özelliği ile metinlerinizi anlamlı içgörülere dönüştürün

Toplantıların önemli noktalarını not alırken veya ayrıntılı belgeler hazırlarken, ClickUp Brain her şeyi net, öz ve yapılandırılmış bir şekilde tutar; bu, Bear veya Apple Notes'un sunmadığı bir özelliktir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Hızlı fikirler için yerleşik not defteri

ClickUp Not Defteri ile hareket halindeyken hızlı notlar alın ve fikirlerinizi görevlere dönüştürün.

Aniden gelen "parlak fikirler" için ClickUp Notepad oyunun kurallarını değiştirir. Platforma sorunsuz bir şekilde entegre olan bu uygulama, iş akışınızı kesintiye uğratmadan notlar, hatırlatıcılar veya yapılacaklar listesi oluşturabilmenizi sağlar.

Geleneksel not alma uygulamalarının aksine, ClickUp Not Defteri fikirleri anında görevlere dönüştürerek verimlilik için güçlü bir araç haline getirir.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #4: Oyunu Bir Adım Öne Taşıyan AI Not Alma Aracı

Toplantılarınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarın. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, notlarınızdan 10 kat daha fazla eyleme geçirilebilir içgörü sağlar

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları kolaylaştırın

Ve dürüst olalım, bazen toplantılar çok karışık olabilir. AI Notetaker bu sorunu çözer:

Her kararı kaydeder, böylece orada olmayan (veya orada olup da dalgın olan) kişilere tam olarak neyi kaçırdıklarını söyleyebilirsiniz

Belirsiz "bunu hallederiz" ifadeleri gerçek görevlere dönüştürün ve bunları ilgili kişilere atayın

Tüm parçaları birbirine bağlar, böylece küçük bir ayrıntıyı bulmak için tüm toplantıyı yeniden yaşamak zorunda kalmazsınız. Temel olarak, toplantıların neden olduğu Groundhog Day'i önler

ClickUp'ı yıldız yapan bonus özellikler

ClickUp'ın Zihin Haritaları, temel not alma işlevinin ötesine geçmenize yardımcı olur.

ClickUp Zihin Haritaları özelliği ile fikirlerinizi görselleştirin ve düzenleyin.

Zihin Haritası not alma şablonlarıyla fikirlerinizi görsel olarak yapılandırabilirsiniz, bu da beyin fırtınası oturumları veya karmaşık projelerin haritalandırılması için idealdir.

Son olarak, bilgi yönetimi araçlarıyla önemli bilgileri merkezileştirebilirken, ClickUp'ın görev ve işbirliği özellikleri notlarınızın statik metinlerden öteye geçmesini ve tüm takımınızla birlikte eyleme geçirilebilir adımlara dönüşmesini sağlar.

💡Pro İpucu: ClickUp Zihin Haritası şablonlarını kullanarak proje planlamanıza hızlı bir başlangıç yapın. Bu özelleştirilebilir şablonlar, karmaşık fikirleri verimli bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur ve beyin fırtınası oturumlarını sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür.

İster tek başınıza ister bir takımla çalışın, ClickUp not almayı dinamik ve organize bir iş akışına dönüştürür — hepsi tek bir sezgisel çalışma alanında.

ClickUp ile İşlerinizi Not Almaya Değer Hale Getirin

Not alma uzun bir yol kat etti, sizinki de gelişmesin mi? Bu uygulamalar işini yapsa da, sınırlamaları vardır. Peki, Apple Notes için en iyi Bear uygulaması alternatifleri veya yedekleri nelerdir?

Sürpriz yok — bu ClickUp.

Sadece bir not alma uygulaması olmaktan öte, ClickUp eksiksiz bir verimlilik gücü.

Fikirlerinizi not alırken, AI ile özetler oluştururken veya notlarınızı eyleme geçirilebilir planlara dönüştürürken, ş Akışınızın her adımını desteklemek için tasarlanmıştır. Geleneksel not alma uygulamalarının tüm avantajlarından, dezavantajları olmadan ve çok daha fazlasını elde edersiniz.

Daha akıllı notlar almaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun — ücretsizdir!