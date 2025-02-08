Organizasyonel Stres: Türleri, Belirtileri ve Yönetimi

Bu blog yazısını tıkladıysanız, muhtemelen stresli hissediyorsunuzdur.

🌎 Gerçek: ABD'deki çalışanların %83'ü işleriyle ilgili günlük stres yaşadıklarını söylüyor. Bu durum verimlilik, yaratıcılık ve kişisel ilişkiler üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir.

Değişken iş piyasası, zorlu yeni roller ve uzaktan/hibrit çalışma modelleriyle, günümüzde işi etkileyen çok fazla faktör vardır. Ve tüm bu faktörler organizasyonel strese yol açabilir.

Bu blog yazısında, organizasyonel stres hakkında kapsamlı bir giriş bilgisi sunuyoruz. İşyerinizde bunu nasıl teşhis edeceğinizi, anlayacağınızı ve azaltacağınızı tartışıyoruz.

⏰ 60 saniyelik özet Organizasyonel stres, çalışanların işlerinin gereklilikleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel, duygusal ve zihinsel gerginliktir. Yorgunluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, uyku bozukluğu ve baş ağrısı, sırt ağrısı, sindirim sorunları gibi diğer fiziksel rahatsızlıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Stres türleri İş yükü stresi

Rol stresi

Kariyer gelişimi stresi

Stresi değiştirin

Kişilerarası stres

Ekonomik stres Stresin etkisi Araştırmalar, organizasyonel stresin her bireyin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu defalarca göstermiştir. Düşük verimlilik

Devamsızlık

Yüksek çalışan devir hızı

Artan sağlık hizmetleri maliyetleri

İtibar kaybı Başa çıkma stratejileri ve organizasyonel stres yönetimi Stresle başa çıkmak için stratejik bir yaklaşım ve aşağıdakiler dahil olmak üzere sağlam araçlar gerekir: Verimli görev yönetimi

Düşünceli zaman yönetimi

Makul iş yükü yönetimi

Öncelikleri netleştirin

Şeffaf iletişim

Kapsamlı, bütüncül ve organizasyon genelinde stres azaltma girişimi

ClickUp ile stressiz, şeffaf iş akışları oluşturun

Organizasyonel Stres nedir?

Organizasyonel veya işyeri stresi, bireylerin işlerinin gereklilikleri nedeniyle yaşadıkları fiziksel, duygusal ve zihinsel gerginliği ifade eder. Bunun nedenleri şunlar olabilir:

Roller : Bir bireyin yetenekleri ile organizasyon içinde kendisine verilen rol arasındaki uyumsuzluk

Sorumluluklar : Çalışanların başarısız olmaya mahkum olduklarını hissetmelerine neden olan mantıksız beklentiler ve aşırı sorumluluklar

Çevre: İşe katkıda bulunan kültürel ve kişilerarası unsurlar

Bir sonraki bölümde bu nedenlerin bazılarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Organizasyonel stres türleri

Organizasyonel stres, geniş bir fırça darbesiyle resmedilebilecek bir şey değildir. Ani bir toplantı, huysuz bir yönetici, kariyerinde bir duraklama gibi her şey stres yaratabilir.

Ancak, birkaç yüksek aktivite örneği genellikle strese yol açmaz. Organizasyonel stres genellikle uzun bir dönem boyunca fiziksel, duygusal veya zihinsel gerginliğin bir sonucudur. Tüm yelpazeyi anlamak için birkaç iş stresi türünü inceleyelim.

İş yükü stresi

Her zaman yapılacak çok iş (veya çok karmaşık görevler), sıkı teslim tarihleri veya yaratıcılığı tetikleyemeyen monoton işler olduğunda, iş yükü stresi ortaya çıkar.

Örneğin, takımlarınız uzun dönemler boyunca aynı anda birden fazla öncelikli proje üzerinde çalışıyorsa, kendilerini bunalmış ve aşırı çalışmış hissedebilirler ve bu da strese yol açabilir.

Rol stresi

İş sorumluluklarında belirsizlik, çatışma veya aşırı yük olduğunda, takım üyeleri rol stresi yaşama olasılığı yüksektir.

Örneğin, bir müşteri hizmetleri temsilcisinden yeterli eğitim/beceri geliştirme olmadan teknik destek sorgularını ele almasını beklemek, kafa karışıklığına, düşük performansa ve hayal kırıklığına yol açabilir.

Kariyer gelişimi stresi

Kariyer gelişimi stresi, mesleki gelişim ve iş güvenliği ile ilgili endişelerden kaynaklanır. Terfi, şirket içi transfer, beceri geliştirme veya büyüme fırsatlarının sınırlı olması çalışanlar için stres yaratabilir. Teknolojinin ve yapay zekanın hızlı gelişimi de eskime korkusunu artırmaktadır.

Değişim stresi

Değişim kaçınılmazdır. Çoğu zaman, bununla birlikte gelen stres de kaçınılmazdır. Her organizasyon yeni sistemler, teknolojiler, liderlik, stratejiler vb. gibi değişikliklerden geçer. Bu değişikliklere uyum sağlama baskısı genellikle strese yol açar.

Kişilerarası stres

Bir organizasyon, birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması gereken bir grup insandır. Çatışma, yanlış iletişim, olumsuz etkileşimler veya bozuk işbirliği şeklinde uyumsuzluk olduğunda, kişilerarası stres ortaya çıkar.

Ekonomik stres

Ekonomik stres, iş güvencesizliği, düşük ücretler veya yetersiz kaynaklar gibi organizasyon içindeki finansal belirsizliklerden kaynaklanır. En yaygın örnek, bir organizasyonun işten çıkarmaları duyurmasıdır. Ancak, piyasalar istikrarsız olduğunda veya bir kişinin giderleri arttığında (çocuk sahibi olması veya ev satın alması gibi) da ortaya çıkabilir.

Stresi anlamakla birlikte, birbiriyle ilgisiz gibi görünen birçok faktörün strese katkıda bulunabileceğini not etmek önemlidir.

Örneğin, sağlık ve güvenlik protokollerine uymamak, kişinin güvenliği hakkında endişelenmesine ve strese yol açabilir.

Bildirilmeyen veya çözülmeyen cinsel taciz, büyük bir stres kaynağı olabilir. İşte organizasyonel stresin en yaygın nedenlerinden bazıları.

Organizasyonel Stresin Nedenleri

Stres türlerini tartışırken, organizasyonel strese yol açan bazı durumları inceledik. Ağır iş yükü veya ani işten çıkarma tetikleyici olabilir, ancak temel neden daha sistemiktir, örneğin:

Yanlış organizasyonel planlama: Net ve uyarlanabilir bir planı olmayan her organizasyon, tüm çalışanlar için stresin kaynağıdır. Yaygın sorunlar arasında müşteriye makul olmayan zaman çizelgeleri vaat etmek, yetersiz işe alım/personel alımı, sağlam bir ücretlendirme planının olmaması veya empatik çeşitlilik girişimlerinin bulunmaması sayılabilir.

Çalışanların refahına yönelik girişimlerin eksikliği: İşle ilgili stresi yönetmek için, çalışanların gerginliklerini belirlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak programlara ihtiyacınız vardır. Bu, zihinsel sağlık sorunları için bir yardım hattı, yas izni seçenekleri, yargılayıcı olmayan liderlik vb. olabilir. Bu tür programların eksikliği, iş stresini her zaman daha da şiddetlendirir.

Çalışana yük bindirme: Çalışanlarını güçlendirmek isteyen kuruluşlar, farkında olmadan kendi stres yönetimiyle onlara yük bindirmektedir.

Örneğin, engelli takım üyelerinin ofise erişememesi, destek isteme sorumluluğunu çalışanlara yükler. Bu durum fiziksel ve duygusal olarak stres yaratabilir.

Empati kurmayan iletişim: Bir organizasyon, çalışanlarıyla nasıl iletişim kurduğu ile tanımlanır, özellikle de kötü haberler söz konusu olduğunda. Empati, netlik veya şefkat olmadan iletilen herhangi bir mesaj, kafa karışıklığına ve sonunda strese yol açabilir.

Sınırların olmaması: Hızla büyüyen kuruluşlar, özellikle de yeni kurulan şirketler, çalışanlarından uzun saatler çalışmasını bekler. Hemşireler ve doktorlar gibi temel hizmet sağlayıcılar sık sık fazla mesai yapar. Bu durum iş-yaşam dengesini bozabilir, kişisel yaşamı etkileyebilir ve sonunda kronik strese dönüşebilir.

Etkisiz liderlik: Çalışanlar, yöneticilerinden rehberlik ve yönlendirme bekler. Bazen yöneticiler bireysel olarak çok başarılı olabilir, ancak bir takımı yönetme konusunda eğitimsiz olabilir. Sonuç olarak, etkisiz liderler, işleri anlamaya çalışan ve bu nedenle büyük stres yaşayan, kafası karışık takımlara yol açabilir.

Organizasyonel stresin türü veya nedeni ne olursa olsun, bunun üstesinden gelmenin ilk adımı, semptomları ve gerçek etkisini anlamaktır. Gelin birlikte bakalım.

Organizasyonel Stres Belirtileri

Fiziksel bir hastalık gibi, stres de kapsamlı bir teşhis gerektirir. Bazı durumlarda, bir doktora danışmanız gerekebilir. Çoğu zaman, semptomları kendiniz de görebilirsiniz.

İşte organizasyonel stresin sık görülen bazı belirtileri.

Yorgunluk: Organizasyonel stres yaşayan çalışanlar, gösterdikleri çabaya oranla fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini bitkin hissederler. Sürekli yorgunluk enerji seviyelerini düşürür ve verimli ve odaklanmış kalmalarını zorlaştırır.

Sinirlilik: Stres, çalışanların küçük rahatsızlıklardan bile kolayca sinirlenmelerine veya hayal kırıklığına uğramalarına neden olabilir. Herkes tarafından sevilen bir kişinin aniden insanlara ters davranmaya veya sebepsiz yere kötü e-postalar göndermeye başladığını gözlemleyebilirsiniz.

Bağlılık eksikliği: Stresli insanlar genellikle işe alaycı bir yaklaşım sergilerler. Yeni girişimler veya fikirler konusunda hevesli değildirler. Şirket dışı etkinlikler veya diğer etkinlikler gibi organizasyonel faaliyetlerden de uzaklaşabilirler.

Konsantrasyon güçlüğü: Stresin bir başka yaygın belirtisi, odaklanma veya bilgileri etkili bir şekilde işleme yetersizliği dahil olmak üzere bilişsel gerilemedir. Çalışanlar görevlere öncelik verme, karar verme veya önemli ayrıntıları hatırlama konusunda zorluk yaşayabilir.

Uyku bozukluğu: Stres yaşayan çalışanlar, zihinleri işle ilgili endişelerle meşgul olduğu için genellikle uykuya dalmakta veya uyumakta zorluk çekerler. Dinlendirici bir uykunun olmaması, daha fazla yorgunluk, sinirlilik ve işyerindeki zorluklarla başa çıkma becerisinin azalmasına sonuçlanır.

Fiziksel sağlık sorunları: İleri vakalarda, kronik stres baş ağrısı, yüksek tansiyon, kas gerginliği veya sindirim sorunları gibi fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir. Bel ağrınız varsa ve yeni ergonomik sandalyeniz de yardımcı olmuyorsa, stres konusunda bir doktora danışın.

Bunlar bireysel düzeyde görülen belirtilerdir. Bunların kişisel sorunlar olduğunu ve yalnızca çalışanı etkilediğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Organizasyonel Stresin Etkisi

Organizasyonel stres, şirketin kârını doğrudan etkileyen sorunlara uzun vadeli bir gölge düşürür. Aşağıda bazı önemli etkilerine göz atalım.

Düşük verimlilik

"Daha yüksek stres puanları, daha düşük verimlilik puanlarıyla önemli ölçüde ilişkiliydi" diyor yakın zamanda yapılan bir araştırmanın yazarları. Bu durumun ırk, cinsiyet, ilişki durumu veya eğitim düzeyinden bağımsız olduğunu tespit etmişler. Esasen stres, sizi ve çalışanlarınızı daha az verimli hale getirir.

Devamsızlık

Amerikan Stres Enstitüsü, her gün bir milyon çalışanın stres nedeniyle işe gelmediğini tahmin ediyor. Aslında, çalışanlar işe gelmiş olsalar bile, haftada beş saatten fazlasını stres faktörleri hakkında düşünerek geçiriyorlar.

Çalışan devri

i̇ngiltere'deki çalışanların %40'ı stres nedeniyle işten ayrılmaktadı r. İnsan kaynakları yöneticilerinin %95'i bunu kabul etmekte, %46'sı ise çalışanlarının yarısının işten ayrılmasının nedeni olarak stresi göstermektedir. Ayrılanların yerine yeni takım üyeleri işe almak, eğitmek ve işe alıştırmak için harcanan maliyet milyonlarca dolara ulaşabilir.

Sağlık hizmetleri maliyetleri

Mesleki stres, ABD'de her yıl 190 milyar dolarlık sağlık harcamasına neden olmaktadır. Depresyon, anksiyete, bağışıklık sistemi bozuklukları, sindirim sorunları gibi stresle ilgili sorunların yaygınlığı, hastalık izni veya hastaneye yatış nedeniyle verimlilik kaybına ek olarak sigorta primlerini de artırmaktadır.

Başka bir düzeyde ise stres, kötü davranışların etkisini de artırır.

Örneğin, sigara, alkol kötüye kullanımı, aşırı yemek yeme, reçetesiz ilaç kullanımı vb. artarak başka sağlık sorunlarına yol açabilir.

Etkiyi genişletme

Stres bulaşıcı değildir. Öyle mi? Stresli bir çalışan, takımında düşmanlık veya sinirlilik ortamı yaratabilir. Eğer bu kişi bir yöneticiyse, stresi takımının stresine dönüşebilir. Zamanla, organizasyonel kültür stres ve tükenmişlikle dolacaktır.

İtibar kaybı

Bir organizasyon düşmanca veya stres dolu bir ortamsa, bu durum mutlaka yayılacaktır. LinkedIn, Reddit ve organizasyon inceleme siteleri gibi ağlar aracılığıyla potansiyel yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler, takımlarınızın yaşadığı stresi öğrenecektir. Bu, uzun vadede çok büyük olumsuz etkilere neden olabilir.

Hala ikna olmadıysanız, tam bir resim çizmek için bazı tükenmişlik istatistikleri burada.

Başa Çıkma Stratejileri ve Stres Yönetimi

Stresi azaltmanın en iyi yolu, kuruluşların öncelikle stresi önlemeye yönelik sistemler kurmasıdır. Bu, izin politikasının anlaşılmasından ClickUp gibi sağlam bir proje yönetimi aracıyla işlerin daha iyi yönetilmesine kadar her şey olabilir. Daha fazla bilgi edelim.

Verimli görev yönetimi ile netlik ve görünürlük sağlayın

Bir çalışan ne işi ne zaman yapacağını bilmediğinde, kafası karışık hisseder. Bu da her gün işe gelip yöneticinin talimatlarını beklemesi anlamına gelir. Dahası, kısa vadeli hedefler ve görevler hakkında görünürlük olmadan, herhangi bir planlama yapamazsınız.

İşyerinde kaygıyı azaltmak ve rolle ilgili stresleri hafifletmek için bir görev yönetim sistemi kurun. ClickUp Görevleri, işi organize etmek ve kolaylaştırmak için etkili bir yoldur.

Görevler : Açık açıklamalarla bireysel görevler belirleyin

Atanan kişiler : Atanan kişiler ve izleyiciler ekleyerek sorumlulukları netleştirin

Son tarihler : Makul zaman çizelgeleriyle işleri etkili bir şekilde planlayın

Bağımlılıklar : Görev bağımlılıklarını ve bağlantılı iş akışlarını ani darboğazlar olmadan toplantılar yapmadan yönetin

İşbirliği : İç içe geçmiş yorumları kullanarak fikirleri ve gereksinimleri bağlam içinde netleştirin

Tekrarlanabilirlik: Standart çalışma prosedürlerini (SOP) ve proje yapılarını : Standart çalışma prosedürlerini (SOP) ve proje yapılarını görev listesi şablonlarıyla çoğaltın

Bu konuda yeniyseniz, ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonunu deneyin. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, genel projenizi görselleştirmenize, yönetilebilir görevlere bölmenize, iş akışlarını optimize etmenize, gerçek zamanlı ilerlemeyi ölçmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu

Zamanı dikkatli bir şekilde yönetin

Temel olarak, çalışanların veya işgücünün %85'inden fazlası kendilerini verimli bulmaktadır. Yöneticilerin %85'inden fazlası ise verimlilik konusunda daha fazla gelişme olması gerektiğini düşünmektedir.

Temel olarak, çalışanların veya işgücünün %85'inden fazlası kendilerini verimli bulmaktadır. Yöneticilerin %85'inden fazlası ise verimlilik konusunda daha fazla gelişme olması gerektiğini düşünmektedir.

Verimliliğin anahtar unsurlarından biri zamandır. Çalışanların değerli bulmadığı faaliyetlere harcanan zaman, işin tamamlanmasının stresini artırabilir.

Örneğin, karma takımlar genellikle toplantılarla boğulmaktan şikayet ederler, bu da toplantı sonrası sendromuna yakalanmalarına ve görevlerini tamamlamak için fazla mesai yapmalarına neden olur.

Proje yöneticisi olarak zamana dikkat edin.

Tahmin : Takım üyelerini her bir görev için harcanacak zamanı tahmin etmeye ve buna göre planlama yapmaya davet edin

İzleme : Görevi yerine getirirken, tahminleri gerçeklerle karşılaştırabilmeniz için takım üyelerinden zamanı izlemelerini isteyin. Ayrıca, toplantılar, e-postalar vb. için harcanan zamanı da izleyin.

Optimize: Verimliliği artırmak için yeterli tampon zamanı içeren iş planları yapın. ClickUp Chat gibi bir araçla kesintisiz eşzamansız işbirliğini mümkün kılın ve gereksiz toplantıları en aza indirin

ClickUp Sohbet'te eşzamansız konuşmalar, bağlamsal yorumlar, tek tıklamayla görev oluşturma ve daha fazlası

İş yükünü makul bir şekilde dağıtın

Çalışanlar her an üzerinde çalıştıkları bir dizi görev veya tamamlamaları gereken birikmiş işler vardır. Onlara yeni işler vermeden önce bu iş yükünü hesapladığınızdan emin olun.

ClickUp'ın İş Yükü ve Box görünümleri, çalışanların aşırı yüklenmesini önlemek için harika bir yoldur. Kimin neyi yaptığını, ne kadar zamanı olduğunu, ne zaman izinli olduğunu vb. tek bir yerden görün ve kaynakları etkili bir şekilde yönetin.

Takım kaynaklarını yönetmek için ClickUp Box görünümüne tıklayın

Bunu yapmak için anında etkili bir yol, ClickUp'ın Çalışan İş Yükü Şablonu'dur. İş yüklerini izlemenize, mevcut kapasiteyi anlamanıza, darboğazları belirlemenize ve işleri çalışanlara doğru bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan İş Yükü Şablonu

Bu şablonu, takımınızın işleri hakkında haftalık bir kart olarak kullanın: kim neyi, hangi hızda yapıyor? Gerçek zamanlı içgörülere dayanarak son teslim tarihlerini ayarlama veya kaynakları yeniden tahsis etme gibi ayarlamalar yapın.

Doğru öncelikleri belirleyin

Aynı anda çok fazla görevin olması, hepsinin de önemli olması, bunaltıcı ve stres yaratıcıdır. Bu nedenle, takımlarınızı gereksiz stresten kurtarmak için bir önceliklendirme aracı kullanın. ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak bir görevi "acil", "yüksek", "normal" veya "düşük" olarak işaretleyin

Birisi stresi işaretlemeden önce, ClickUp Görev Öncelikleri ile görevlerinizi şimdi işaretleyin

Net bir şekilde iletişim kurun

İster yeni bir ofise dönüş politikasının duyurusu ister yeni bir projenin ayrıntıları olsun, açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmayı bir alışkanlık haline getirin.

Uzun metinler kullanın: Uzun bir duyuru veya politika değişikliği yazıyorsanız, ClickUp Docs gibi bir araç kullanarak erişilebilir ve okunabilir hale getirin. Daha iyi hatırlanabilmesi için afişler, resimler, metin vurguları vb. ekleyin.

Videoları deneyin: Bir şeyi tanıtıyor veya birine eğitim mi veriyorsunuz? ClickUp Clips ile zahmetsizce ekran videoları çekin.

Sorumluluk alın: Belirli bir kişi veya takımla konuşurken, @ ile etiketleyin, böylece mesajınızı aldıklarından emin olabilirsiniz.

Bağlantıda kalın: Mesajlarınızı ClickUp Sohbet içinde görevlere, belgelere, dosyalara ve daha fazlasına bağlayarak bağlamsal konuşmalar yapın.

Olumlu bir iş ortamı yaratın

Tabii ki, bunu söylemek yapmaktan daha kolay, ama denemek zorundayız, değil mi? İşte bunu uygulayabileceğiniz bazı yollar.

Çalışanlarınızı eğitin

Tükenmişlikten nasıl kurtulacağınız ve zihinsel yorgunlukla nasıl mücadele edeceğiniz gibi stres yönetimi konularında düzenli atölye çalışmaları ve seminerler düzenleyin. Dışarıdan konuşmacılar ve zihinsel sağlık uzmanları davet ederek takım üyelerine stresle ilgili ihtiyaçları için doğru araçları sağlayın.

Sınırları teşvik edin

Çalışanları iş günleri için sınırlar belirlemeye aktif olarak teşvik edin. Bu, mesai saatleri dışında iş e-postalarına bağlanmamak veya her üç ayda bir birkaç gün aile tatili yapmak olabilir. Stresli etkinliklere karşı normal ve sağlıklı bir tepki olan pozitif stres veya eustress'i beslemelerine yardımcı olun.

Sınırları belirlemenin başlangıç noktası, bildirim yükünü yönetmek olmalıdır. Takım üyelerinin mobil cihazlarda bildirimleri kapatırken ofis cihazlarında bildirimleri almaya devam etmelerini sağlayarak ClickUp'ta bildirimleri yönetmelerine olanak tanıyın.

İş ve özel hayat dengesini sağlayın

Sadece iş ve eğlence olmayan bir hayat, Jack'i sıkıcı bir çocuk yapar. Çalışanların enerji toplamak için ihtiyaç duydukları molaları alabilecekleri bir ortam yaratın. İşle doğrudan ilgili olmasa bile, hobilerini veya bazı eğitimlerini desteklemek için isteğe bağlı bütçeler ayırabilirsiniz.

📖 Bonus okuma: İş-yaşam dengesi örneklerine göz atın.

Yukarıdaki fikirlerin tümü, proje yöneticileri ve takım liderleri tarafından kendi seviyelerinde uygulanmak içindir. Peki, insan kaynakları ve liderlik organizasyonel düzeyde ne yapabilir? Gelin öğrenelim.

Stresi Azaltmada İK ve Liderliğin Rolü

İnsan kaynakları (İK) ve liderlik, stresi azaltmak için stratejik ve organizasyon genelinde programlar oluşturma sorumluluğuna sahiptir. İşte bazı fikirler.

Daha iyi işe alım: Rol stresini önlemek için adayın işe uygunluğuna odaklanarak başlayın. Net iş tanımları yazın, gerçekçi beklentiler belirleyin, kapsamlı bir oryantasyon programı uygulayın ve çalışanlarınızı başarıya hazırlayın.

Odaklanmış liderlik eğitimi: Liderlerinizi kendi streslerini ve takımın stresini daha iyi yönetmeleri için eğitin. Onlara geri bildirim vermeyi, etkili iletişim kurmayı, zor kararları almayı veya stresi artırmadan takım çatışmalarını çözmeyi öğretin.

Çalışan geri bildirimi: Çalışanların refah anketlerini kullanarak organizasyonun nabzını düzenli olarak alın. Bulguları şeffaf bir şekilde yayınlayın ve gerekli önlemleri derhal alın.

Özel politikalar: Anket sonuçlarına göre, çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar tasarlayın.

Örneğin, takımlar aşırı çalışmaktan şikayetçi ise, işe alım, daha iyi kaynak tahsisi veya otomasyon gibi politikalara odaklanın.

Ruh sağlığı öncelikleri: Çalışan Yardım Programları (EAP), esnek çalışma saatleri, sağlık günleri, stres yönetimi programları vb. gibi ruh sağlığına öncelik veren politikalar ve girişimler oluşturun. Sigorta planının ruh sağlığı ile ilgili sorunları kapsadığından emin olun.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya sağlık hizmetleri sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak, zihinsel sağlık sorunları için danışmanlık veya hatta tıbbi destek sunun.

Açık konuşmalar: Organizasyon içindeki zihinsel sağlık sorunlarını tartışmaya açık olun. Çalışanların yargılanmadan streslerini şeffaf bir şekilde tartışabilecekleri bir ortam yaratın.

Herkese destek: Her çalışanın sesinin duyulduğundan ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olun.

Örneğin, engelli çalışanınız sadece birkaç kişi olabilir. Bu durumda bile, onların dahil edilmesini ve özel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için politikalar ve sistemler oluşturun.

ClickUp ile Organizasyonel Stresi Etkili Bir Şekilde Yönetin

Çalışanların %83'ü her gün stres yaşıyorsa, bu kesinlikle ciddi bir sorundur. Ancak insanlar olarak, stresi görmezden gelip, sanki önemli değilmiş gibi davranmaya devam ederiz. Kuruluşlar da aynı şeyi yapar; ta ki stresin gerçek mali, itibar ve insan kaynakları maliyetinin farkına varana kadar.

Organizasyonel stres karmaşık ve çok yönlüdür. Düzenli olarak uzun saatler çalışmak uykusuzluğa, kaygıya, ilişkilerin bozulmasına ve sonunda verimlilik ve yaratıcılığı etkileyebilir.

Dinlenmek için birkaç gün izin alamamak, çalışanların moralini bozabilir ve refahını etkileyebilir. Niteliklere sahip olmadığınız veya hazırlıklı olmadığınız işler verilmesi, yoğun özgüven sorunlarına yol açabilir. Bunların her biri, ABD endüstrisine 300 milyar dolarlık zarara mal olmuştur.

Öte yandan, aşırı stresi ele almak için sistematik ve stratejik bir yaklaşım gerekir. Esnek bir izin politikası veya ücretsiz bir ruh sağlığı yardım hattı yeterli olmayacaktır.

Aslında, stresi yönetmenin en iyi yolu, çalışma şeklimizi temelden değiştirmek, hepimize hizmet eden sanal bir çalışma alanına etkili bir şekilde uyum sağlamaktır.

ClickUp gibi ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı iyi bir başlangıç noktasıdır. ClickUp ile zamanı, kaynakları, iş yüklerini ve görevleri yönetebilirsiniz. Çalışanların her zaman her yerden erişebilmesi için politikaları şeffaf bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

Tekrarlayan süreçleri otomatikleştirebilir ve bildirimleri yönetebilirsiniz. Ayrıca gerçekçi hedefler belirleyebilir ve bunları stres olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

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