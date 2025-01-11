Geliştiriciler için NotebookLM'yi kullanma

Bir yazılım geliştiricisiyseniz, beyninizin fikirler, kodlar ve birikmiş gibi görünen bir düzine görevle dolu olduğu günler mutlaka olmuştur. Belki tüm bu düşünceleri notlar halinde düzenlemeye çalıştınız, ancak daha sonra geri dönüp baktığınızda bunların hiçbir anlam ifade etmediğini fark ettiniz!

İhtiyacınız olan şey, kaotik notları düzenli bilgilere dönüştürebilen kullanışlı bir dijital not alma aracıdır. Elbette, bu fikirleri eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine dönüştürmenin ve takımınızla paylaşmanın bir yolu da varsa çok daha iyi olur.

NotebookLM ile tanışın.

NotebookLM, tüm sorunlarınızı çözebilecek bir not alma aracıdır. Bu blog yazısında, geliştiricilerin NotebookLM'yi düşüncelerini düzenlemek, fikir üretmek ve araştırmalarını geliştirmek için nasıl kullanabileceklerini ele alıyoruz.

NotebookLM nedir?

notebookLM aracılığıyla

Google Labs tarafından geliştirilen NotebookLM, 2023 yılında piyasaya sürülen kullanışlı bir araştırma ve not alma aracıdır. Google'ın büyük dil modeli Gemini 2.0 üzerine inşa edilmiştir ve kişisel araştırma asistanınız olarak size önemli bilgilerle etkileşim kurmanıza yardımcı olur.

NotebookLM'ye PDF'ler, web sitesi URL'leri, kendi belgeleriniz, ses dosyaları, Google Dokümanlar, Google Slaytlar ve hatta YouTube videoları gibi herhangi bir dosyayı yükleyebilirsiniz. Araç, yüklediğiniz bilgileri analiz ederek Gemini'nin çoklu modal pencere anlayış yeteneklerini kullanarak özetler ve size kısa özetler sunar. NotebookLLM, konular arasında bağlantılar bile kurabilir, böylece karmaşık konuları hızlı bir şekilde anlayabilir ve kalıpları belirleyebilirsiniz.

NotebookLM, aşağıda inceleyeceğimiz birkaç başka araştırma yönetimi özelliği de sunar.

NotebookLM'nin anahtar özellikleri

NotebookLM'nin öğrencilerin, araştırmacıların ve profesyonellerin hayatını kolaylaştıran bazı öne çıkan özellikleri aşağıda yer almaktadır.

1. Özellik #1: Not Defterleri

Not defterleri, bilgisayarınızda dosyaları kaydettiğiniz klasörlere benzer. Her proje veya konu için farklı bir not defteri oluşturabilirsiniz. Her not defteri diğerlerinden tamamen ayrı olduğundan, NotebookLM birden fazla not defterindeki bilgilere aynı anda erişemez.

Her proje, konu veya başlık için not defterleri oluşturun

NotebookLM'ye kişisel Gmail ID'nizle erişirseniz, not defterlerinizi en fazla 50 kullanıcıyla paylaşabilirsiniz. Öte yandan, kurumsal bir hesabınız varsa, not defterleri kuruluş içindeki sınırsız sayıda kullanıcıyla paylaşılabilir. Tercihinize bağlı olarak, bir not defteri yalnızca görüntüleme veya düzenleme erişimi ile paylaşılabilir.

2. Özellik #2: Anlık içgörüler

NotebookLM, araca yüklediğiniz bilgilere dayalı sorular sorabileceğiniz sohbet benzeri bir arayüze sahiptir. Doğru komut istemleriyle NotebookLM, bilgileri özetleyebilir, ana hatları oluşturabilir, bilgileri SSS biçiminde düzenleyebilir ve daha fazlasını yapabilir. Ayrıca, daha fazla zaman kazanmak için önerilen sorular listesinden seçim yapabilirsiniz!

Yanıtlar, NotebookLM tarafından size bilgi sağlamak için kullanılan alıntıları içerecektir. Bu şekilde, yanıtların doğruluğunu kontrol edebilir ve yanıtın alındığı orijinal alıntıyı bulabilirsiniz.

NotebookLM'nin sohbet arayüzünü kullanarak yüklenen bilgilerle ilgili sorular sorun

💡Profesyonel İpucu: Unutulmaması gereken bir nokta, NotebookLM'nin aksi açıkça belirtilmedikçe yalnızca yüklediğiniz bilgilerden yanıtlar alacağıdır.

3. Özellik #3: Notlar

Daha sonra başvurmak istediğiniz önemli bilgiler için notlar oluşturun. Yeni bir not oluşturup içine bilgi yazabilir veya yapıştırabilirsiniz. Ya da NotebookLM tarafından oluşturulan belirli yanıtları not olarak kaydedebilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Her not defteri için en fazla 1000 not oluşturabilirsiniz.

Araştırma bulgularını düzenlemek için notlar oluşturun

Notlar, kaynak belgelere dönüştürülebilir, böylece orijinal bilgileri okurken bir araya getirdiğiniz fikir koleksiyonuyla çalışabilirsiniz. Bu, notlarınızı eyleme geçirilebilir içeriğe dönüştürmek ve dağınık fikirleri araştırma veya sunumlar için tutarlı bir çıktıya dönüştürmek istediğinizde kullanışlıdır.

4. Özellik #4: Sesli genel bakışlar

Bu, NotebookLM'de hala nispeten yeni bir özelliktir. Sesli genel bakış, bilgilerinizi iki AI sunucusu arasındaki tartışmalara dönüştürür. Model, yüklediğiniz tüm bilgileri özetler, çeşitli ilgili konular arasında bağlantılar kurar ve tüm bunları, tıpkı bir podcast'teki iki kişi gibi karşılıklı sohbet şeklinde kullanır.

Ses dosyalarını indirebilir, böylece hareket halindeyken dinleyebilirsiniz. Bu, belirli kavramları daha kolay ve daha ilgi çekici bir şekilde kavramayı sağlar. Ancak, sesli genel bakışlar hala deneme aşamasında olduğundan, tartışmalar sırasında yanlışlıklar olabilir.

NotebookLM fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

NotebookLM Plus: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Geliştiriciler için NotebookLM'yi kullanma

NotebookLM, özellikle kod hata ayıklama, dokümantasyonu okuma, sprint planlaması veya teknik kavramları analiz etme gibi birden fazla görevi yönetiyorsanız, yazılım geliştiriciler için değerli bir araç olabilir.

NotebookLM'yi farklı kullanım durumlarında nasıl etkili bir şekilde kullanabile ceğinizi inceleyelim.

1. Kod belgeleri yönetimi

Geliştiriciler, yazılım geliştirme projeleriyle ilgili bilgileri düzenlemek için kod belgelerini kullanır. Bu belgeler, kod tabanı mimarisi, API'ler ve geliştirilmekte olan yazılımın işlevselliği gibi ayrıntılarla paydaşlar ve kullanıcılar için bir referans görevi görür.

NotebookLM, kod belgeleme yönetimi için aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

Dokümantasyonu özetleyin

Teknik kılavuzları, API belgelerini, mimari diyagramları, değişiklik günlüklerini ve diğer kod tabanı yönetim dosyalarını NotebookLM'ye yükleyin. Model daha sonra bu dosyaları analiz ederek önemli noktaları vurgulayan bağlamsal özetler oluşturabilir, böylece anahtar bilgileri takım üyeleriyle paylaşmak daha kolay hale gelir

💡Profesyonel İpucu: Kod belgelerinin özetleri, yeni geliştiricileri hızlı bir şekilde işe alıştırmak için kullanılabilir

İlgili fikirleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayın

Kod belgeleri yüklendikten sonra, AI fonksiyonları, bağımlılıkları ve diğer ilgili kavramları birbirine bağlayabilir. Bu özelliği kullanarak kod tabanındaki farklı bileşenlerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini görselleştirin.

Örneğin, proje yapı dosyasında bahsedilen bir fonksiyon, teknik özellik belgelerinde depolanan mantığıyla çapraz referanslanabilir. Farklı bileşenlerin nasıl birbirine bağlı olduğunu görebilmek, geliştiriciler için hata ayıklama ve yeniden yapılandırmayı kolaylaştırabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Modern uygulamalarımızın %80'i açık kaynaklı bağımlılıklar (önceden oluşturulmuş kod parçaları) kullanır.

Bu, geliştiricilerin bu bağımlılıkları yönetirken son derece dikkatli olmaları gerektiği anlamına gelir. Tek bir yanlış hareket, yazılımın kararlılığını ve işlevselliğini etkileyebilir. Burada AI destekli bir çapraz referanslama aracı kullanmak, bu bağımlılıkları izleme ve yönetmeyle ilgili birçok manuel işi kolaylaştırır.

2. Hata ayıklama ve sorun izleme

Hata ayıklama, geliştiricilerin kodu gözden geçirmelerini, sorunları kontrol etmelerini ve bir yazılım programındaki hataları ve hataları gidermelerini gerektirir.

Sorun izleme, geliştiricilerin hataları, özellik isteklerini ve diğer geliştirmeyle ilgili görevleri merkezi bir sistemde kategorilere ayırarak ilerlemelerini izlemelerini ve sorumluluklarını yönetmelerini içerir.

Geliştirici belgelerini merkezileştirin

Geliştiriciler, kod parçacıklarını, günlükleri, hata raporlarını ve toplantı notlarını bir not defterine yükleyebilir, böylece hatalar ve hatalarla ilgili tüm bilgiler tek bir yerde saklanır

AI tabanlı çapraz referanslama, geliştiricilerin sorun raporlarını kod belgeleriyle ilişkilendirerek hataların olası nedenlerini birbirine bağlayarak bir hatanın kök nedenini bulmalarına yardımcı olabilir

Belirli bilgileri bulun

Kullanıcılar, sohbet arayüzünü kullanarak yüklenen bilgilere dayalı olarak NotebookLM'ye sorular sorabilir ve alıntılarla birlikte içgörüler elde edebilir. Bu, bir hata veya hatayla ilgili kesin bilgileri bulmayı kolaylaştırır

Ayrıca NotebookLM'den, yüklenen bilgilerden anahtar bulguları çıkarmasını ve bunları yapılandırılmış bir biçimde sunmasını isteyebilirsiniz. Örnek olarak, geliştiricilerinizin yüklediği hata raporlarından birleştirilen anahtar sorunları vurgulayan bir brifing belgesi verilebilir

Hatalar ve hatalar üzerinde işbirliği içinde çalışın

Sorun izleme için kullanışlı olan geliştiriciler, hata tartışmalarına ilişkin toplantı notlarını yükleyebilir ve AI'dan tartışılanlara dayalı bir hata raporu oluşturmasını isteyebilir

Yanıtlar bir not defterine kaydedilebilir ve diğer paydaşlarla paylaşılabilir. Çözüm ve ilerleme ile ilgili kararlar notlar olarak kaydedilebilir

Bu sayede geliştiriciler, sorunlar üzerinde işbirliği içinde çalışabilir ve bildirilen sorunların ilerlemesini izleyebilir

3. Yeni teknolojileri öğrenme

Geliştiriciler, NotebookLM'nin güçlü özelliklerinden yararlanarak yeni teknolojileri çok daha kolay öğrenebilirler.

Özetler oluşturun

Yeni teknolojiyle ilgili tüm kaynakları NotebookLM'ye yükleyerek merkezi bir bilgi merkezi oluşturun. AI'yı kullanarak yüklenen bilgilerden özetler, SSS'ler, çalışma kılavuzları ve zaman çizelgeleri oluşturarak temel kavramları vurgulayın.

💡Profesyonel İpucu: Geliştiricilerin yeni teknolojiyle ilgili terminolojiyi anlamalarına yardımcı olmak için bir terimler sözlüğü oluşturun.

Notlar oluşturun

Geliştiriciler, konulara yorumlarını ekleyebilir ve daha sonra başvurmak üzere not olarak kaydedebilir. Notlar kapsamlıysa, olası iyileştirmeler, alternatif yaklaşımlar ve daha fazlası hakkında öneriler almak için kaynağa dönüştürülebilir.

Sesli genel bakışlar

Sayfalarca metni okumak çok zor geliyorsa, geliştiriciler sesli genel bakışları kullanabilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: NotebookLM, metni "derinlemesine" tartışmalara dönüştürür ve materyalinizi özetleyen ve onu ilgi çekici ve canlı bir sohbete dönüştüren iki AI sunucusu özelliğine sahiptir.

Kullanıcılar, bu sesli genel bakışları kullanarak daha etkileşimli bir şekilde öğrenebilir. Bu konuşmalar indirilebilir, böylece kullanıcılar hareket halindeyken dinleyebilir ve aksi takdirde boşa geçecek zamanı değerlendirebilir.

4. İşbirliğine dayalı bilgi paylaşımı

İşbirliğine dayalı bilgi paylaşımı sayesinde, geliştiriciler zorlukları tartışabilir ve uzman görüşleriyle şekillendirilmiş çözümler geliştirebilir. Bu, kod kalitesini artırır ve ilerlemeyi yavaşlatabilecek bilgi silolarını azaltır.

Notebook LM'nin bilgi yönetim sistemi olarak yaratıcı potansiyelinden çeşitli şekillerde yararlanabilirsiniz:

Not defterlerini paylaşın

Takımlar, yüklenen tüm bilgileri içeren not defterlerini paylaşabilir, böylece herkes aynı bilgilere erişebilir ve tek bir doğru kaynağa sahip olur.

💡Profesyonel İpucu: Not defterlerini paylaşırken farklı erişim düzeyleri etkinleştirerek istenmeyen değişiklikleri azaltın ve bilgileri yalnızca doğru kişilerin değiştirebilmesini sağlayın

Not defteri kullanımını analiz edin

Paylaşılan bir notebook kaynağı oluşturduysanız, kullanım analizi bilgilerin ne kadar iyi kullanıldığını ölçmek için iyi bir yoldur. Notebook'a erişen kullanıcıların sayısı ve her gün oluşturulan sorgu sayısı hakkında içgörüler elde edersiniz.

Kullanım metriklerinin düşük olması, takımınızın not defterlerindeki içerikle tam olarak ilgilenebilmek için daha fazla bağlam veya ek kaynaklara ihtiyaç duyabileceği anlamına gelebilir.

5. Proje planlama ve önceliklendirme

Birden fazla proje üzerinde çalışan geliştiriciler, NotebookLM'yi kullanarak yardım merkezleri oluşturabilir, projeyle ilgili bilgileri merkezileştirebilir ve gereksinimleri analiz edebilir.

Yardım merkezleri oluşturun

Projeyle ilgili belgeleri tek bir not defterine yükleyin ve uzun belgeler için özetler oluşturun, böylece belgelere kolayca erişilebilir ve başvurulabilir

AI'yı kullanarak anahtar noktaları çıkarın ve bunları tablo, belge veya SSS gibi çeşitli biçimlerde yapılandırarak üst düzey bir anlayış sağlayın

Görevleri belirleyin ve önceliklendirin

Proje gereksinimleri hakkında NotebookLM'ye özel sorular sorun ve yanıtları notlar olarak düzenleyin. Örneğin, modele "Kullanıcı hikayelerinde vurgulanan en önemli özellikler nelerdir?" diye sorun

NotebookLM ayrıca, projede tamamlanacak önemli dönüm noktalarını gösteren bir zaman çizelgesi oluşturabilir. Geliştiriciler, bu zaman çizelgelerini ve notları kullanarak, önem ve aciliyet derecesine göre yapılması gerekenleri takip edebilir

Bağımlılıkları analiz edin

NotebookLM'yi kullanarak projedeki ilgili görevleri ve etkinlikleri belirleyin ve işlerinizi buna göre planlayın. Alıntıları kullanarak bilgileri kesin olarak belirleyin ve sorunlu alanları hızla tespit edin

NotebookLM, proje belgelerini analiz etmek ve "Bu yazılımın pazar riskleri nelerdir?" gibi sorular sorarak potansiyel risklere genel bir bakış elde etmek için de kullanılabilir

Geliştiriciler için NotebookLM'yi Kullanmanın Avantajları

Geliştiriciler, Google'ın NotebookLM'sini araştırma arkadaşları olarak düşünebilir; kod belgeleri ve diğer teknik bilgiler arasında düzenleme, özetleme ve bağlantı kurma için ihtiyaç duydukları her şeyi burada bulabilirler. Bu aracı mevcut teknoloji yığınınıza eklemenin bazı avantajları şunlardır:

Merkezi bir bilgi deposunu kolayca korumak için verimli kod belgeleri

Anahtar noktaları ve önemli ayrıntıları vurgulayan yapay zeka destekli özetler

Kolaylaştırılmış not alma ve işbirliğine dayalı bilgi paylaşımı

Farklı biçimlerde bilgi yüklemenizi sağlayan çoklu modal pencere

İlgili fikir ve kavramları önermek için yapay zeka destekli çapraz referanslama

Etkileşimli öğrenmeyi mümkün kılan sesli genel bakışlar

NotebookLM Kullanımında Sık Karşılaşılan Sorunlar

NotebookLM, not alma, araştırma ve bilgi paylaşımı için en iyi AI uygulamalarından biri olmasına rağmen, bazı sınırlamaları vardır.

Anlaşılması biraz zaman alabilen hantal bir arayüz

Not olarak kaydedilen yanıtlar tekrar düzenlenemez

Mobil uygulama yok

Sesli genel bakışlar bazen tartışmalar sırasında yanlışlıklara neden olabileceğinden, bu özellik henüz güvenilir değildir

Ücretsiz planın birçok sınırlaması vardır ve ücretli planlardaki yükseltmeler, fiyatlarına göre yeterince gelişmiş değildir

NotebookLM, araştırma ve not alma konusunda size yardımcı olabilecek basit AI araçlarından birini arıyorsanız iyi bir seçenektir. Ancak, fikir üretmenize, otomatik olarak içerik oluşturmanıza ve araştırma notlarını derlemenize yardımcı olabilecek sanal bir araştırma asistanı gibi daha gelişmiş bir şey düşünüyorsanız, ClickUp'ı deneyebilirsiniz.

ClickUp, basit bir not alma veya araştırma aracından daha fazlasıdır. Daha akıllı, daha az yorucu bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak bir dizi özellik sunar.

Platform, ekip arkadaşlarıyla işbirliği yapmak, güzel biçimlendirilmiş belgeler oluşturmak, özel iş akışları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için merkezi bir çalışma alanı sağlar. Bunun yanı sıra, ClickUp, iş süreçlerini kolaylaştırmanıza ve gereksiz işlerden kurtulmanıza yardımcı olan güçlü AI özellikleriyle geliştirilmiştir.

Peki, ClickUp yazılım proje yönetiminde nasıl yardımcı olabilir?

1. Yapay zeka destekli teknik dokümantasyon

ClickUp'ın yapay zekası ClickUp Brain, bir yazma asistanı görevi görerek teknik özellik belgelerini ve kaynak materyalleri saniyeler içinde otomatik olarak oluşturmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken, araca doğru komutları girmek ve işte bu kadar! Kod belgeleri için kullanıma hazır ayrıntılı bir yapıya sahip olursunuz. Belgeleri özel kullanım durumunuza göre özelleştirebilir ve iş akışınıza daha iyi uyum sağlaması için gerektiğinde değişiklikler yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'i, kodunuza veya test gereksinimlerinize göre test senaryoları oluşturmak için bir AI kodlama aracı olarak da kullanabilirsiniz. Gereksinimleri analiz eder, anahtar işlevleri çıkarır ve hem olumlu hem de olumsuz test senaryolarını belirler. Bu, kod incelemelerinizin ve testlerinizin artık yarısı kadar sürede tamamlanacağı anlamına gelir.

🔎 ClickUp Brain ile başka neler yapılabilir? Çalışma alanınızdan içgörüler elde ederek işle ilgili tüm sorularınıza anında yanıt verin

Görevlerde ve belgelerde yapılan değişikliklere göre durum raporları ve ilerleme güncellemeleri otomatik olarak oluşturun

Hata ve sorun izleme tabloları, test senaryosu tabloları ve kod incelemeleri dahil olmak üzere zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile başlatılan toplantılarda tartışılan anahtar noktaları otomatik olarak özetleyin ve daha fazla takip için eylem öğeleri oluşturun

💡Pro İpucu: ClickUp'ı GitHub gibi bir yazılım geliştirme aracıyla entegre edin, böylece çekme taleplerini, commit'leri ve dalları görevlerinize bağlayabilirsiniz. Bu şekilde, tüm geliştirme faaliyetleriniz belirli, izlenebilir görevlere bağlanır.

2. Merkezi bilgi deposu

ClickUp Docs ile şirket wiki'leri veya mükemmel şekilde yapılandırılmış bilgi depoları oluşturun. Belgelerinizi olabildiğince bağlamsal hale getirmek için bağlantılar, tablolar, resimler ve yer imleri ekleyin. Örneğin, bir özelliğin veya işlevselliğin nasıl uygulanacağını açıklamak için biçimlendirilmiş kod parçacıkları ekleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile Kodlamayı Kolaylaştırın ClickUp Docs'u kullanarak bir özelliği açıklarken netlik sağlamak için kod parçacıkları ekleyin

ClickUp Docs ile bilgileri API belgeleri, teknik özellikler ve diğer kod tabanıyla ilgili alanlar gibi konular için birden çok belge ve klasörde düzenleyebilirsiniz. Paydaşları belgeleri incelemek ve düzenlemek, yorum bırakmak ve doğrudan belgelerin içinden eylem öğeleri atamak için davet edin.

ClickUp Şablonları ile işleri hızlandırın

ClickUp ayrıca proje yönetimi için çok sayıda çevik yazılım geliştirme şablonu içeren büyük bir kitaplık sunar. Bu sayede, yeni bir proje başladığında her seferinde sıfırdan belge oluşturmak zorunda kalmazsınız.

Başlamak için iki şablon:

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, yazılım geliştirme takımınızın ürün özelliklerini sunmak ve hataları ve kusurları düzeltmek için ihtiyaç duyacağı her şeyi sağlar. ClickUp Görünümlerini kullanarak yapılacak işlerinize kuşbakışı bir görünüm elde edin ve etiketler ekleyerek görmeniz gereken bilgileri kolayca filtreleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonunu kullanarak görev listelerini ve proje zaman çizelgelerini yönetin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Daha iyi görünürlük için liste veya pano görünümünü kullanarak görevleri düzenleyin

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikir ve çözümler üretin

Daha iyi izleme için elinizdeki görevlere özel durumlar ekleyin

Özel Alanlar kullanarak hatalar, hatalar ve özelliklerle ilgili belirli bilgileri yakalayın

Geliştirici takımları, değişiklik taleplerinin sorunsuz ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan kapsamlı bir çerçeve olan ClickUp Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu'nu da kullanabilir. Bu şablon, değişiklik süreçlerini takip etmenize ve geçmişte yapılan tüm hata düzeltmelerinin ve sürümlerin ayrıntılı bir geçmişini tutmanıza yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değişiklik Günlüğü Şablonu ile değişiklik isteklerini tek bir veritabanında düzenleyin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Değişiklik talepleri ve ilgili belgelerin merkezi bir veritabanını tutun

Değişiklik isteklerini uygun takım üyelerine atayın

Yapılan tüm değişikliklerin incelenmesi ve onaylanması için ClickUp'ta Yineleyen Görevler ayarlayın

ClickUp Brain'i kullanarak görev planlamasını ve belge yönetimini basitleştirin

💡Pro İpucu: ClickUp'ın sorun izleme şablonlarını kullanarak geliştirme iş akışınızı sorunsuz ve düzenli tutun. Sorunları daha hızlı çözmek için hata yakalama, özellik istekleri, iyileştirmeler ve kullanıcı hikayelerini standartlaştırın.

3. İş akışlarını otomatikleştirin

Geliştiricilerinizin en iyi yaptıkları işe odaklanmalarını sağlayın ve geri kalanını otomasyona bırakın. ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak daha sorunsuz iş akışları ve daha iyi problem çözme sağlayabilirsiniz.

ClickUp AI Otomasyon Oluşturucu ile özel otomasyon iş akışları oluşturun

Bir kodun tamamlandığını ve test ve incelemeye hazır olduğunu varsayalım. Bir görev oluşturulur ve durum "Kod İnceleme" olarak güncellenir. AI otomasyon oluşturucu, görevin inceleme için otomatik olarak kıdemli bir geliştiriciye atanacağı bir kural yapılandırmanıza olanak tanır. Otomasyon, geliştiriciye görevin son teslim tarihi ile birlikte gönderilecek bir bildirim de içerebilir.

Bu, karmaşık kod incelemelerini yönetmek ve işleri daha hızlı ilerletmek için mükemmeldir.

💡Pro İpucu: Yazılım geliştirme için AI'yı daha iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız, ClickUp'ta görevler için Özel Alanlar ayarlayın. Belirli tetikleyiciler ayarlayın, böylece tetikleyici her gerçekleştiğinde Brain, alana görevin en son güncellemesini otomatik olarak doldurur.

4. Geliştirici görevlerini yönetin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak planlama, kodlama, özellik geliştirme ve dağıtım gibi görevleri kolayca oluşturun, atayın ve uygun takım üyelerine yönlendirin. Sprintlere veya Front End, Back End gibi departmanlara göre listeler, klasörler ve alanlar kullanarak farklı görev türlerini kategorilere ayırın.

ClickUp Görevleri ile takım üyelerine yazılım geliştirmeyle ilgili görevler atayın

Takımlarınızın neye odaklanmaları gerektiğini tam olarak bilmeleri için her görev için öncelik düzeyleri ile birlikte son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın. Atanan kişilerin eylem öğelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için görev açıklamaları, Özel Alanlar ve görev türleri ekleyin.

💡Pro İpucu: ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak hata gönderilerini yakalayın. Yanıtlar otomatik olarak kategorilere ayrılır ve izlenebilir görevlere bağlanır, ardından doğru takım üyelerine yönlendirilir.

5. Görsel yol haritaları oluşturun

ClickUp Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak takımınızın iş akışlarını görsel olarak temsil edin. Esnek bir zaman çizelgesine eylem öğelerini sürükleyip bırakın ve renk kodlu etiketleri kullanarak görevleri düzenleyin ve kritik dönüm noktalarının genel bir görünümünü elde edin.

ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile görevleri esnek bir zaman çizelgesinde görselleştirin

Basamaklı görünümleri kullanarak hangi görevlerin diğerlerine bağlı olduğunu görün ve ilerleme yüzdeleriyle projenizin ne kadar ilerlediğini izleyin. Endişe alanlarını ve olası darboğazları belirleyin ve bunlar büyümeden önlem alın, projelerinizin sorunsuz ilerlemesini sağlayın.

ClickUp fiyatlandırması

NotebookLM'ye alternatifler

ClickUp'ın yanı sıra, NotebookLM'ye alternatif olarak birkaç popüler seçeneği daha derledik.

Notion—Not alma, görev yönetimi ve dokümantasyon için

Confluence—Bilgi yönetimi ve kod belgeleri için

Slab—Dahili belgeleri düzenlemek için

Coda—Takım işbirliği ve proje yönetimi için

Obsidian—Not alma ve birbiriyle bağlantılı notları bilgi grafiği olarak görselleştirme için

ClickUp ile Geliştirme İş Akışınızı Bir Üst Düzeye Taşıyın

NotebookLM, temel kod belgeleme ve bilgi paylaşımı özelliklerine sahip bir araç arıyorsanız, harika bir not alma aracı ve iyi bir çözümdür. Ancak, sprintlerinizi en verimli şekilde planlamanıza, yönetmenize ve yürütmenize gerçekten yardımcı olacak bir araç arıyorsanız, NotebookLM sizin için çok niş bir ürün olabilir.

Öte yandan, kapsamlı özellik listesi ile ClickUp, sprint planlamasını, uygulamayı ve aradaki her şeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olur. İster kod üzerinde işbirliği yapıyor, ister ürün yol haritanızı görselleştiriyor, görevleri yönetiyor veya beyin fırtınası yapıyor olun, ClickUp her zaman yanınızda.

Verimlilik ile eğlenceyi bir araya getiren bir şey arıyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! 🌟