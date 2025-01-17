OneDrive ve Google Drive: Hangi araç verimliliği daha iyi artırır?

Telefonunuzdaki resim galerisini en son ne zaman kontrol ettiniz?

Çoğumuz gibi telefonunuzda yüzlerce, hatta binlerce değerli fotoğrafınız varsa, onlara kalıcı bir dijital ev bulmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilirsiniz. Bulut teknolojisine geçin: Google Drive veya OneDrive.

Düzenli bulut depolama sorunu, işler için daha da önemlidir. Sözleşmelerden proje dosyalarına kadar, şirketler belgelerini yüklemek ve korumak için güvenli alanlara ihtiyaç duyar.

Ne yazık ki, depolama her zaman bir zorluktur. Ve "bulutta" olmasına rağmen, sınır aslında gökyüzü değildir. İşte bu noktada düşünmeye başlarsınız: Tüm belgeleriniz ve dosyalarınız için en iyi seçim hangisi? OneDrive ve Google karşılaştırmasında, hangi araç size en yüksek verimi sağlar?

Bu kılavuz, Google Drive ve OneDrive tartışmasını derinlemesine inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun seçimi yapmanız için gerekli tüm bilgileri sağlar.

⏰ 60 saniyelik özet OneDrive özellikleri : İsteğe Bağlı Dosyalar, Bilinen Klasör Taşı ve düzenli bulut depolama gibi özellikleri keşfedin

Google Drive özellikleri : Gerçek zamanlı işbirliği, gelişmiş arama filtreleri ve çevrimdışı erişim ile verimliliği artırın

OneDrive ve Google Drive : Her ikisi de harika özellikler sunar, ancak iş akışı entegrasyonu sınırlıdır

ClickUp Entegrasyonları : Tek bir platformda favori uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde çalışın

ClickUp Bağlantılı Arama : Google Drive, OneDrive ve daha fazlasında dosyaları daha kolay bulun

ClickUp Otomasyon : Görev tetikleyicileri ve iş akışı eylemleriyle zaman kazanın

ClickUp Docs ve ClickUp Brain: AI araçlarıyla bilgileri merkezileştirin ve içerik oluşturmayı basitleştirin

OneDrive nedir?

OneDrive, Windows 11 ile sorunsuz bir şekilde entegre olan Microsoft'un bulut depolama hizmetidir. Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda, belgeleriniz için ön tanımlı kaydetme konumu olur.

Kullanıcılar, Microsoft Office sizi cazip yükseltme seçeneklerine yönlendirmeden önce ilginizi çekmek için yeterli olan 5 GB ücretsiz depolama alanıyla Dropbox'a başlar.

OneDrive, birden fazla cihazda dosyalar, fotoğraflar ve belgeler için depolama alanı sunar. Sihirli özelliği otomatik senkronizasyonda yatıyor: dizüstü bilgisayarınıza bir şey kaydedin, işte hazır, telefonunuzdan veya tabletinizden erişebilirsiniz.

🌟 Eğlenceli Bilgi: OneDrive, ister masanızda, ister kanepede, ister çocuğunuzun futbol maçını izlerken gizlice çalışırken, kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.

İncelemelere göre, çoğu OneDrive kullanıcısı Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonundan memnun görünüyor. G2'den bir alıntı:

Microsoft OneDrive for Business, Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde Word, Excel ve diğer Office uygulamalarında dosya işbirliğini kolaylaştırmasıyla öne çıkıyor.

Microsoft OneDrive İş, Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde Word, Excel ve diğer Office uygulamalarında dosya işbirliğini kolaylaştırmasıyla öne çıkıyor.

OneDrive özellikleri

OneDrive, milyonlarca kullanıcının keyifle kullandığı bazı harika özelliklere sahiptir. Bunları inceleyelim:

Özellik #1: İsteğe bağlı dosyalar

Dosyaları indirmeden doğrudan Dosya Gezgini'nden görüntülemek harika olmaz mıydı?

Şanslısınız, OneDrive'ın Dosyalar İsteğe Bağlı özelliği, sabit sürücünüzü doldurmadan tüm dosyalarınıza parmaklarınızın ucuyla erişmenizi sağlar.

Çevrimdışı erişime mi ihtiyacınız var? Sağ tıklayın ve "Bu cihazda her zaman sakla" seçeneğini seçin. Alan kazanmak mı istiyorsunuz? "Alan boşalt" seçeneğini seçin

via Microsoft

Bu, depolama dengesi konusunda nihai karar.

📌 Örnek: OneDrive'da depolanan büyük bir veri kümesiyle bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Seyahat ederken, tüm klasörden sadece bir dosyaya ihtiyacınız var. Sorun değil! İsteğe Bağlı Dosyalar, tüm veri kümesini cihazınıza aktarmadan belirli bir dosyayı indirmenize olanak tanır.

Özellik #2: Modern ek dosyaları

Aradığınızı bulmak için e-posta konularındaki sonsuz ek dosyaları incelemek zorunda kaldıysanız, bu tartışma tam size göre.

OneDrive, Microsoft Outlook ile entegre olarak, dosyaları sonsuz ek dosya yerine bağlantılar olarak paylaşmanıza olanak tanır.

İzinleri doğrudan Outlook'ta ayarlayarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

via Microsoft

Özellik #3: Dosya geri yükleme

Hepimiz hata yaparız, ancak OneDrive sizin arkanızda. Dosya Geri Yükleme özelliği ile son 30 gün içindeki herhangi bir noktaya geri dönebilirsiniz.

OneDrive, etkinliği izlemek için bir histogram bile sunar, böylece geri almak istediğiniz anı tam olarak belirleyebilirsiniz. Bunu dijital zaman makineniz olarak düşünün.

via Microsoft

Özellik #4: Geri dönüşüm kutusu

Sınırlı depolama alanı genellikle dosyaları silmek anlamına gelir. Ancak bazen, daha sonra bu dosyalara ihtiyacınız olabilir.

Peki, bir dosyayı yanlışlıkla sildiğinizde veya karıştırdığınızda ne olur?

Silinen dosyalar, kalıcı olarak silinmeden önce 93 güne kadar OneDrive'ın geri dönüşüm kutusunda kalır. Bu, silmek istemediğiniz dosyaları silmiş olduğunuz "oops" anları için bir güvenlik ağıdır.

via Microsoft

Özellik #5: Bilinen klasör taşıma

Hiç parmağınızı bile kıpırdatmadan masaüstünüzün ve belgeler klasörünüzün yedeklenmesini ister misiniz?

Bilinen Klasör Taşı, sık kullanılan klasörleri doğrudan OneDrive ile senkronize eder.

En iyi yanı ise, hem Windows hem de Mac kullanıcıları tarafından kullanılabilmesi sayesinde geçişin çok kolay olmasıdır.

📌 Örnek: Dizüstü bilgisayarınız beklenmedik bir şekilde çöktü, ancak Bilinen Klasör Taşı özelliği sayesinde masaüstü dosyalarınız OneDrive'da zaten yedeklenmiştir. Dosyaları yeni cihazınıza indirmeniz ve kaldığınız yerden devam etmeniz yeterlidir.

OneDrive fiyatlandırması

Microsoft 365 Aile : Aylık 9,99 $

Microsoft 365 Personal : Aylık 6,99 $

Microsoft 365 Basic : 1,99 $/ay

OneDrive İş (Plan 1) : 5,00 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 İş Temel : 6,00 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/kullanıcı/ay

Google Drive nedir?

Google Drive, piyasadaki en popüler bulut depolama çözümlerinden biridir. Diğer Google araçlarıyla önceden yüklenmiş olarak gelir, ücretsiz bulut depolama alanı sunar ve birçok kullanıcı için kişisel verilerini ve dosyalarını depolamak için vazgeçilmez bir araçtır.

Ancak Google Drive, kişisel kullanımın ötesine geçerek iş kullanımı için çeşitli depolama seçenekleri sunar. G-Suite ile senkronizasyonu, Google'ın paket özelliklerinden yararlanan küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında popüler bir seçenek olmasını sağlar.

🌟 Eğlenceli Bilgi: Google Drive'ın depolama kapasitesini şöyle özetleyebiliriz: Bir belgeye 1,02 milyon karakter, bir e-tabloya 10 milyon hücre ve bir slayta 100 MB'a kadar veri depolayabilirsiniz. Bu, işiniz için veya sevimli kedinizin videoları için çok fazla alan demektir!

En iyi yanı ne mi? Gerçek zamanlı işbirliğinden akıllı dosya önerilerine kadar verimliliği artıran AI destekli araçlarla doludur.

Son incelemelere göre, Google Drive kullanıcıları, aracın çok yönlülüğünü ve güvenliğini, ayrıca HD videolar gibi dosyaları orijinal kalitesinde koruma özelliğini çok beğeniyor. Örneğin, Gartner'ın incelemesine göz atın:

Google Drive, kullanımı güvenli ve emniyetli bir seçenektir. Video, fotoğraf, pdf ve diğer büyük dosyaları Google Drive Bulut Depolama'ya kaydedebilir ve bunlara her yerden erişebilirsiniz.

Google Drive, kullanımı güvenli ve emniyetli bir seçenektir. Video, fotoğraf, pdf ve diğer büyük dosyaları Google Drive Bulut Depolama'ya kaydedebilir ve bunlara her yerden erişebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Düzenli Olmak İçin 15 Google Drive Hilesi

Google Drive özellikleri

Google Drive, dosyaları her yerden yönetmenize, üzerinde işbirliği yapmanıza ve erişmenize olanak tanır. İşte en iyi özelliklerinin özeti:

Özellik #1: Kolay dosya paylaşımı

Google Drive, özelleştirilebilir izinlerle dosya paylaşımını basitleştirir. Başkalarının görüntüleme, yorum yapma veya düzenleme yapma izinlerini seçin ve paylaşılan erişim için son kullanma tarihleri ayarlayın.

📌 Örnek: Bir teklifinizi müşterinizle paylaştığınızı düşünün. Güvenliği sağlamak için, müşterinizin belgeyi yalnızca görüntüleyebilmesi (yanlışlıkla düzenleme yapmaması) ve erişimin bir hafta sonra sona ermesi için izinler ayarlayabilirsiniz.

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Özellik #2: Gerçek zamanlı işbirliği

Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar'da takım arkadaşlarınızla aynı anda çalışın. Değişiklikleri anında görün, güncellenmiş sürümleri ileri geri gönderme zahmetinden kurtulun.

Böylece, siz ve takımınız acil sunumunuz için satış raporunu zaman kaybetmeden güncelleyebilirsiniz. Bir kişi E-Tablolar'da grafikleri düzenler, bir başkası Dokümanlar'da metni düzeltir, bir diğeri ise slaytları son halini verir.

via Google

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Google Drive Entegrasyonu

Özellik #3: Çevrimdışı erişim

Google Drive, internet bağlantısı olmadan dosyaları düzenlemek için çevrimdışı modunu etkinleştirmenize olanak tanır. Yeniden bağlandığınızda, değişiklikleriniz otomatik olarak senkronize edilir.

📌 Örnek: Uçuşlarda WiFi çok pahalıdır. Google Drive ile, bulutta bir müşteri sunumu hazırlayabilirsiniz. Çevrimdışı erişim etkinleştirildiğinde, Google Slaytlarınızı düzenleyebilir ve Wi-Fi bağlantınız yeniden kurulur kurulmaz işinizin senkronizasyona hazır olacağını bilerek güvenle iniş yapabilirsiniz.

via Google

Özellik #4: Sürüm geçmişi

Bir dosyanın önceki sürümlerini kolayca görüntüleyin ve geri yükleyin, 100 revizyon veya 30 günlük düzenlemeyi kaydedin.

Böylece, bir dahaki sefere birisi beyin fırtınası oturumunuzun önemli bir bölümünü yanlışlıkla sildiğinde, sürüm geçmişini açıp bir saat önceki sürüme geri dönebilirsiniz.

via Google

Özellik #5: Gmail ile entegrasyon ve dosya dönüştürme

Drive, Gmail ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Drive dosyalarını e-postalara eklemenizi veya Gmail ek dosyalarını doğrudan Drive'ınıza kaydetmenizi sağlar.

Ayrıca, sorunsuz düzenleme ve takım işbirliği için Word, Excel veya PowerPoint dosyalarını Google'ın yerel biçimlerine (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar) dönüştürebilirsiniz.

📌 Örnek: Bir müşteriye büyük bir video dosyası mı gönderiyorsunuz? E-posta ek dosyası boyut sınırlarıyla uğraşmak yerine, Google Drive bağlantısını ekleyin. Müşteri dosyaya anında erişebilir; indirme gerekmez.

Google Drive fiyatlandırması

Ücretsiz : 15 GB depolama alanı

Temel : Aylık 1,99 $, 100 GB depolama alanı

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, kullanıcı başına 2 TB depolama alanı

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $; kullanıcı başına 5 TB depolama alanı

Ayrıca okuyun: Google Dokümanlarınızı Düzenleme

OneDrive ve Google Drive: Özelliklerin Karşılaştırması

OneDrive ve Google Drive arasında seçim yapmak, en sevdiğiniz iki tatlıdan birini seçmeye benzer: cheesecake mi, dondurma mı?

Özelliklerini hızlıca karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun aracı belirleyelim.

Özellik #1: Dosya paylaşımı ve işbirliği

⚡ OneDrive: Bir rapor üzerinde çalıştığınızı ve patronunuzun bunu bir an önce görmek istediğini düşünün. OneDrive'ın Microsoft 365 ile entegrasyonu sayesinde, Word veya Excel'den doğrudan bir bağlantı paylaşabilir, izinleri ayarlayabilir ve Outlook aracılığıyla gönderebilirsiniz. Her şeyi tek bir ekosistemde isteyen profesyoneller için mükemmeldir.

✨ Google Drive: Şimdi takımınızın dizüstü bilgisayarlarının etrafında toplanmış (tabii ki sanal olarak) ve paylaşılan bir belgeyi gerçek zamanlı olarak güncellediğini hayal edin. Bir takım arkadaşınız E-Tablolar'da grafikleri düzenlerken, bir diğeri Dokümanlar'da metni ince ayarlıyor ve siz de slaytları son halini veriyorsunuz. Google Drive ile herkesin yaptığı değişiklikler anında görünür, bu da onu takım projeleri için ideal hale getirir.

🏆 Kazanan: Google Drive, beyin fırtınası ve ekip çalışması için mükemmel olan gerçek zamanlı işbirliği araçları sayesinde bu alanda öne çıkıyor.

Ayrıca okuyun: Takımlar için en iyi 10 bulut işbirliği aracı

Özellik #2: Çevrimdışı erişim

⚡ OneDrive: Uçağa binmek üzereyken önemli bir sunumunuz olduğunu hatırladınız. Endişelenmeyin, OneDrive'ın İsteğe Bağlı Dosyalar özelliği, ihtiyacınız olan slaytları indirmenize ve dizüstü bilgisayarınızı düzenli tutmanıza olanak tanır. Çevrimdışı olduğunuzda da bu dosyalara erişebilir ve istediğiniz zaman çevrimdışı kullanım için işaretleyebilirsiniz.

✨ Google Drive: Google Drive'ın çevrimdışı modu ise seyahat edenler ve kafe müdavimleri için bir kurtarıcıdır. Wi-Fi olmayan bir yerde latte içerek teklif üzerinde mi çalışıyorsunuz? Sorun değil. Dışarı çıkmadan önce çevrimdışı erişimi etkinleştirin, çevrimiçi olduğunuzda değişiklikleriniz sihir gibi senkronize olur.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Her iki araç da çevrimdışı olduğunuzda çok kullanışlıdır ve nerede olursanız olun stressiz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Özellik #3: Depolama yönetimi

⚡ OneDrive: OneDrive'ı grubunuzdaki mükemmeliyetçi olarak düşünün. Bilinen Klasör Taşı özelliği, masaüstünüzü ve belgelerinizi otomatik olarak yedekler, böylece dizüstü bilgisayarınız çalışmazsa bile dosyalarınız bulutta güvende olur. Her şeyin ait olduğu yerde düzgün bir şekilde saklandığından emin olan kişisel bir asistanınız varmış gibi.

✨ Google Drive: Google Drive, özellikle dosyaları biriktirme eğiliminde olanlar için aynı derecede etkileyicidir. Gelişmiş arama ve sıralama özellikleriyle Drive, verilerinizi bulmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır. Değerli alanınızı kaplayan o büyük video dosyasını bulmanız mı gerekiyor? Drive, dosyaları boyuta göre sıralayarak hızlı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Google Drive. OneDrive proaktif yedeklemeler için harika olsa da, Google Drive'ın sezgisel depolama yönetimi araçları ve arama özellikleri, alanı düzenlemeyi ve geri kazanmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Dijital hayatının düzenli kalmasını isteyen herkes için bir kazançtır.

Özellik #4: Güvenlik

⚡ OneDrive: Güvenlik, özellikle vergi formları veya iş sözleşmeleri gibi hassas bilgileri işlerken çok önemlidir. OneDrive'ın Kişisel Kasası, dijital bir kasa gibidir; en önemli dosyalarınız için ekstra koruma katmanları ekler. Ayrıca, tüm veriler şifrelenir ve sıkı veri düzenlemelerine uygundur.

✨ Google Drive: Google da AI destekli akıllı güvenlik özellikleriyle geri kalmıyor. Hangi dosyaların hassas olduğunu öğrenir ve korumak için otomatik olarak etiketler. Özelleştirilebilir izinler ve bağlantı son kullanma tarihleri, ekstra güvenlik sağlar.

🏆 Kazanan: OneDrive, dosyalarınız için bir koruma görevlisi gibi çalışan Personal Vault özelliği sayesinde bu turu kazanıyor.

⚡ OneDrive: Microsoft dünyasında yaşıyorsanız, bu seçim çok kolay. OneDrive, Word, Excel ve Teams ile sorunsuz bir şekilde çalışır, yani yaptığınız her şey tüm uygulamalarda anında güncellenir. Toplantı sırasında bir dosyayı paylaşmanız mı gerekiyor? Çok kolay, OneDrive'dan çekmeniz yeterlidir.

✨ Google Drive: Google Drive'ın Gmail ve Takvim ile entegrasyonu, çoklu görevleri yerine getirenler için hayat kurtarıcıdır. Drive dosyalarını doğrudan e-postalara ekleyin veya Gmail ek dosyalarını tek bir tıklamayla kaydedin. Google Takvim'de bir proje mi planlıyorsunuz? Kolay erişim için ilgili Drive dosyalarını bağlayın.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Microsoft Takımı'ndansanız, OneDrive size eviniz gibi gelir. Google Çalışma Alanı'nı tercih ediyorsanız, Drive sizin yanınızda.

Reddit'te OneDrive ve Google Drive karşılaştırması

Reddit kullanıcıları OneDrive ve Google Drive tartışmasına daldığında, konuşma hiç de sıkıcı olmuyor.

OneDrive, Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonu nedeniyle sıklıkla övülür. Kullanıcılar, Word, Excel ve PowerPoint ile zahmetsizce çalışmasını severler, bu da onu Microsoft ekosistemine zaten aşina olan profesyoneller için mükemmel bir seçim haline getirir.

Redditor'un vurguladığı gibi:

OneDrive, dosyalarınızı yerel sürümden buluta ve isterseniz cihazlar arasında senkronize eder. Dosyaların önceki sürümlerini geri yüklemek için harikadır ve özellikle MS 365 planıyla sağlam kurtarma seçenekleri sunar.

OneDrive, dosyalarınızı yerel sürümden buluta ve isterseniz cihazlar arasında senkronize eder. Dosyaların önceki sürümlerini geri yüklemek için harikadır ve özellikle MS 365 planıyla sağlam kurtarma seçenekleri sunar.

Ancak senkronizasyon mekanizması önemli sorunlara yol açabilir. Bazı kullanıcılar, OneDrive'ın cihazlar arasında geçiş yaparken belgeleri rastgele eski sürümlerle üzerine yazdığını ve bunun veri kaybına ve saatlerce süren yeniden çalışma gerekliliğine yol açtığını bildiriyor.

Bu incelemeye göz atın —

OneDrive'ın belgeleri eski sürümlerle rastgele üzerine yazdığını ve sürüm geçmişlerini sildiğini fark ettim. Bu hata, benim ve takımım için büyük bir baş ağrısına neden oldu. Bu, programı kaldırıp fiziksel yedeklemelere geri dönmem için yeterli bir neden.

OneDrive'ın belgeleri eski sürümlerle rastgele üzerine yazdığını ve sürüm geçmişlerini sildiğini fark ettim. Bu hata, benim ve takımım için büyük bir baş ağrısına neden oldu. Bu, programı kaldırıp fiziksel yedeklemelere geri dönmem için yeterli bir neden.

Öte yandan, Google Drive gerçek zamanlı işbirliği araçları ve sezgisel tasarımıyla yüksek puanlar alıyor. Birçok Reddit kullanıcısı, Gmail, Google Fotoğraflar ve Dokümanlar ile sorunsuz entegrasyonunu takdir ediyor ve bu özelliği onu verimlilik ve kişisel kullanım için tek adres haline getiriyor.

Google, her şeyi tek bir yerde toplama eğilimindedir. E-posta (Gmail), resimler ve videolar (Fotoğraflar), ikinci telefon numarası (Ses), elektronik tablolar ve kelime belgeleri (Dokümanlar), düzenleme (Takvim) için kullanabilirsiniz. Hatta temel not alma (Keep) için bile kullanabilirsiniz.

Google, her şeyi tek bir yerde toplama eğilimindedir. E-posta (Gmail), resim ve videolar (Fotoğraflar), ikinci telefon numarası (Ses), elektronik tablolar ve kelime belgeleri (Dokümanlar), düzenleme (Takvim) için kullanabilirsiniz. Hatta temel not alma (Keep) için bile kullanabilirsiniz.

Ancak, bazı kullanıcılar, kök klasörlere bağlı olması nedeniyle dosya yönetim sisteminin karmaşık hale gelebileceğini düşünüyor.

Google Drive, Windows'ta genellikle "verimlilik moduna" geçer ve işlevselliğini bozar. Tekrar çalışması için Görev Yöneticisi'nden zorla kapatıp yeniden başlatmam gerekiyor. Bu çok sinir bozucu.

Google Drive, Windows'ta genellikle "verimlilik moduna" geçer ve işlevselliğini bozar. Tekrar çalışması için Görev Yöneticisi'nden zorla kapatıp yeniden başlatmam gerekiyor. Bu çok sinir bozucu.

ClickUp ile tanışın — OneDrive ve Google Drive'a en iyi alternatif

OneDrive ve Google Drive bulut depolama alanında rekabet ederken, ClickUp sorun çözücü rolünü üstleniyor.

Neden? ClickUp, dosyaları depolamaktan daha fazlasını sunar; dosyaları bulma, anlama, paylaşma ve işinizi kolaylaştırmak için kullanma ile ilgilidir.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Bağlantılı Arama

ClickUp'ın kurucusu Zeb Evans, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğini böyle tanımlıyor.

Bağlı AI sadece dosyaları bulmakla ilgili değildir; uçtan uca iş akışlarını otomatikleştirerek sonsuz zekayı ortaya çıkarmak ve takımların verimliliğini 10 kat artırmakla ilgilidir.

Bağlı AI sadece dosyaları bulmakla ilgili değildir; uçtan uca iş akışlarını otomatikleştirerek sonsuz zekayı ortaya çıkarmak ve takımların verimliliğini 10 kat artırmakla ilgilidir.

Hazel ve Miya'nın ofisinden bir hikaye ile bunu çözelim. Birçok kişi gibi Hazel de Google Drive, OneDrive, Slack ve hatta yerel masaüstünde dağınık dosyalar bulunan bir proje yöneticisidir.

Bir pano sunumu için sıkı bir teslim tarihi var, ancak geçen ayın analiz raporunu veya o anahtar pazarlama stratejisi belgesini nereye kaydettiğini hatırlayamıyor. Hayal kırıklığı ve uygulamalar arasında geçiş yaparken ortaya çıkan korkunç anahtar vergisi başlıyor.

Öte yandan Miya, işinde ClickUp kullanıyor. Bağlantılı Arama özelliği sayesinde Miya, farklı platformlarda arama yaparak zaman kaybetmiyor.

Sadece bir anahtar kelime yazıyor ve ClickUp, Google Drive, OneDrive, Slack ve hatta yerel sürücüsü dahil olmak üzere tüm teknoloji yığınını tarayarak tam olarak ihtiyacı olanı buluyor.

Daha da iyisi, ClickUp akıllı özetler sunarak, tüm belgeleri okumak zorunda kalmadan anahtar bilgilere odaklanmasını sağlar.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Belgeler ve Yapay Zeka

Hikaye devam ediyor. Miya'nın arkadaşı Ella, ürün departmanı takım lideri, sonsuz e-posta alışverişleri ve yanlış yerleştirilmiş belgeler yüzünden uykusuz geceler geçiriyor.

En son SOP'leri veya takımın geri bildirim belgesini bulmak için klasörleri karıştırmaktan (anlaşılır bir şekilde) yorgun düşmüştür. İşte bu sırada Miya ona ClickUp Belgeleri'ni tanıtır.

ClickUp Belgeler ile Ella, takımının bilgilerini hızla merkezileştirir. Zengin metin biçimlendirmesi, gömülü resimler ve ilgili görevlere bağlantılar içeren görsel olarak çarpıcı belgeler oluşturur.

🍪 Bonus: Gerçek zamanlı düzenleme özelliği, ekibinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır; artık "Sürüm_15_Final_FINAL_Sonunda.docx" dosyasını beklemek gerekmez

Stajyeri önemli bir bölümü yanlışlıkla sildiğinde Ella sakin bir şekilde Sürüm Geçmişi'ne tıklayarak orijinal içeriği geri yükler ve günü kurtarır.

Yorum özelliği sayesinde, stajyere bir dahaki sefere dikkat etmesi için kibarca notlar bırakıyor (bu, resmi bir e-postadan çok daha az korkutucu).

Başlayın ClickUp Belgeleri ile bilgi tabanınızı merkezileştirerek takım işbirliğini geliştirin.

Ardından, ClickUp Brain'in büyüsü devreye girer. Ella, geçen çeyreğin 50 sayfalık proje raporunu özetlemesi gerektiğinde, AI asistanı raporu iki paragraflık bir özet haline getirir.

ClickUp Brain, yaklaşan sunumu için metin taslakları bile hazırlayarak iş saatlerinden tasarruf etmesini sağlıyor.

Ücretsiz deneyin İlk taslakları saniyeler içinde hazırlayın ve ClickUp Brain ile mevcut içeriğinizi iyileştirin

Hala diğer platformları kullanıyor olsaydı, iş akışı şöyle olurdu:

Özellik ClickUp Belgeleri OneDrive Google Drive Gerçek zamanlı düzenleme Tüm kullanıcılar için kolay işbirliği Office 365 uygulamalarıyla sınırlıdır Etkili, ancak Google Çalışma Alanı'na bağlı Görev entegrasyonu Görevleri doğrudan belgelere bağlayın Temel entegrasyon Üçüncü taraf araçlar gerektirir AI yardımı Özetler, metin oluşturur ve iş akışlarını otomatikleştirir Sınırlı işlevler Sınırlı metin oluşturma Güvenlik seçenekleri Ayrıntılı izinler ve gizlilik ayarları İyi ama özelleştirilebilir değil Standart izinler, ş Akışı bağları yok

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Görev Yönetimi ve Otomasyon

Pazar günü Monday'e dönüştü ve Cuma günü takip edeceğinize söz verdiğiniz 15 şeyi hatırlamaya çalışıyorsunuz.

Görev yönetimi basit değildir — ClickUp Görev Yönetimi ve ClickUp Otomasyonu ile tanışana kadar görev yönetimi basit değildir.

ClickUp, "hepsi bir arada" verimlilik uygulamanızdır. ClickUp ile, yinelenen, diğer eylem öğelerine bağlı veya sadece basit "e-posta müşterisine geri gönder" gibi tüm görevlerinizi merkezileştirebilirsiniz.

ClickUp'ın özelleştirilebilir çalışma alanlarıyla takımınızın verimliliğini artırın

Her şey sezgisel bir çalışma alanında depolanır, böylece kimin ne yapacağını veya daha da kötüsü, yapıp yapmadığını merak etmek zorunda kalmazsınız.

ClickUp'ın öne çıktığı noktalar:

Özel görev oluşturma : Görevleri, alt görevleri ve bağımlılıkları kolaylıkla tanımlayın

Yinelenen zamanlamalar : Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin, böylece tam ihtiyaç duyulduğunda açılırlar

Öncelik ayarı: Görevleri aciliyetine göre sıralayarak takımınızın en önemli işlere odaklanmasını sağlayın

📌 Örnek: Bir ürün piyasaya sürdüğünüzü hayal edin. Basın bültenini yazmak için bir görev oluşturun, bunu yazara atayın ve tasarım için bir alt göreve bağlayın. Yazar kendi kısmını tamamladığında, durum "Tasarım için Hazır" olarak değişir ve tasarımcıya otomatik olarak devreye girmesini bildirir. Harika, değil mi?

💡 Profesyonel İpucu: İşlerin yolunda gittiğinden emin olmanın bir yolu, ClickUp Gösterge Panellerini takip etmektir. Beyaz tahtayı güncellemek veya sonsuz sayfalardan oluşan elektronik tabloları paylaşmak yerine, gösterge paneline bir göz atmanız yeterlidir.

Kaçırmamanız gereken bir diğer önemli ipucu ise ClickUp Otomasyon.

ClickUp Otomasyon ile işi basitleştirmek için özel tetikleyiciler ve eylemler oluşturun

Neden mi? Siz (ve takımınız) tekrarlayan eylemleri gerçekleştirmek için harcadığınız saatlerce süren manuel işlere resmen veda edebilirsiniz:

Durum değişiklikleri : Bir görev "Tamamlandı" durumuna geçtiğinde, takım otomatik olarak bilgilendirilir ve görev arşivlenir

Atanan kişi değişiklikleri : Görev sahibinin değiştirilmesi, durumunu "İlerleme" olarak günceller ve yeni atanan kişiye etiket ekler

Son teslim tarihi hatırlatıcıları: Son teslim tarihi yaklaştığında, ClickUp görevi herkesin listesinin en üstüne taşır ve : Son teslim tarihi yaklaştığında, ClickUp görevi herkesin listesinin en üstüne taşır ve hatırlatıcılar gönderir

Bir içerik takvimi yönettiğinizi varsayalım. Bir blog gönderisinin durumu "İncelemeye Hazır" olarak değiştiğinde, ClickUp düzenleyiciyi bilgilendirir, görevi atar ve hatta yeni bir son tarih belirler. E-posta yok. Yapışkan notlar yok. Sadece saf verimlilik.

ClickUp Brain ve Otomasyonun gücünü birleştiren bir başka iyi örnek, "Yeni bir üye katıldığında hoş geldin e-postası gönder" gibi bir komut girmek ve ClickUp Brain'in sizin için tetikleyici-eylem iş akışını ayarlamasıdır. Bu, ihtiyaçlarınızı sizden daha iyi anlayan kişisel bir asistanınız olması gibidir.

ClickUp'ın 4. Avantajı: Google Drive ve OneDrive ile Entegrasyonlar

ClickUp, taraf seçmenizi sağlamak için değil, her şeyin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlamak için burada.

İster Google Drive takımı ister OneDrive takımı (ya da ikisinin arasında bir yerde) üyesi olun, ClickUp her iki aracı da çalışma alanına entegre ederek muhteşem bir işbirliği ve eşsiz bir verimlilik sunar.

Kolay Google Drive Entegrasyonu

ClickUp'ın Google Drive entegrasyonu ile görevlere dosya ekleyebilir, ClickUp'tan çıkmadan belgelere erişebilir ve hatta doğrudan platformdan yeni Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar oluşturabilirsiniz.

Neden bir devrim niteliğinde:

Kolayca ekleyin: Drive dosyalarınızı görev yorumlarına veya açıklamalarına saniyeler içinde sürükleyip bırakın

ClickUp'tan göz atın: ClickUp arayüzünden kişisel veya paylaşılan Drive klasörlerinizde gezinin

Gerçek zamanlı senkronizasyon: Google Drive'da yaptığınız tüm değişiklikler anında ClickUp'a yansıtılır

📌 Örnek: Bir pazarlama sunumu üzerinde işbirliği yaptığınızı hayal edin. ClickUp ve Google Drive arasında anahtar değiştirerek geçiş yapmak yerine, sunumu ClickUp'tan açın, Google Slides'ta düzenlemeler yapın ve sunumunuz hazır.

OneDrive Entegrasyonu: Bulut, organizasyonla buluşuyor

Microsoft ekosistemini tercih ediyorsanız, ClickUp OneDrive entegrasyonu ile size destek olur.

OneDrive dosyalarınızı görevlere bağlayabilir, ClickUp'ta önizleyebilir ve platformlar arasında geçiş yapmadan her şeye erişebilirsiniz.

İşte neden seveceğinizin nedenleri:

Merkezi Erişim: Dosyaları OneDrive'dan doğrudan görevlere veya yorumlara ekleyin

Çapraz Platform Kolaylığı: ClickUp'tan ayrılmadan OneDrive belgelerini, PDF'leri veya görüntüleri önizleyin

Oluşturma ve ekleme: ClickUp görevlerinden doğrudan yeni Office belgeleri (Word, Excel, PowerPoint) oluşturun

📌 Örnek: Diyelim ki finans takımınız bir bütçe tablosuna ihtiyaç duyuyor. ClickUp'ta bir görev açın, Excel tablosunu oluşturun ve tablo otomatik olarak OneDrive'a kaydedilip göreve bağlanacaktır. Verimlilikten bahsedelim.

Şüpheye düştüğünüzde ClickUp'ı kullanın

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

Bir proje yönetimi platformu arıyordum ve en iyisini buldum. ClickUp'ın tüm sorunlarımızı çözebileceğini ve hayal bile edemeyeceğim şekillerde bize fayda sağlayacak hazır çözümler üretebileceğini hemen hissettim.

İşte mesele şu:

Sürücülere dağılmış dosyaları düzenlemek için sadece bir araca ihtiyacınız yok.

Tüm bu bilgileri alan, hedeflerinizle uyumlu hale getiren ve pratikte kendi kendine çalışan, sezgisel iş akışlarına dönüştüren bir proje yönetimi platformuna ihtiyacınız var.

Sihri deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun ve Google Drive ve OneDrive gibi favori araçlarınızla nasıl çalıştığını keşfedin!