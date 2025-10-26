Not Alma için En İyi 10 NotebookLM Alternatifi

NotebookLM ideal bir dijital not defteri gibi görünebilir, ancak eksiklikleri bazen ekstra iş yüküne ve zaman kaybına neden olabilir. Bu zorluklarla karşılaştıysanız, not almayı daha verimli ve ücretsiz hale getiren alternatifleri keşfetmenin tam zamanı olabilir.

Size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, ş Akışınızı ve yaratıcılığınızı geliştirmek üzere popüler not uygulamalarından gelişmiş yapay zeka destekli araçlara kadar en iyi NotebookLM alternatiflerini derledik. ✅

⏰ 60 Saniyelik Özet Verimliliğinizi artırmak için en iyi 10 NotebookLM alternatifi ClickUp (AI destekli not alma ve belge yönetimi için en iyisi) (AI destekli not alma ve belge yönetimi için en iyisi)

Notion (Yapılandırılmış metin notları ve düzenleme için en iyisi)

Evernote (Cihazlar arası erişilebilirlik için en iyisi)

Obsidian (markdown notları ve fikirleri birbirine bağlamak için en iyisi)

Roam Research (Ağ bağlantılı not alma için en iyisi)

Afforai (Sezgisel AI not alma için en iyisi)

Tana (Gelişmiş bilgi yapılandırma için en iyisi)

Mem. ai (Dinamik AI destekli notlar için en iyisi)

RemNote (Öğrenciler ve bilgiyi kalıcı hale getirmek için en iyisi)

Microsoft OneNote (ücretsiz form not alma için en iyisi)

NotebookLM Alternatifinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

NotebookLM'ye alternatif bir not alma yazılımı seçiminde, verimliliğinizi artırmanıza ve notlarınızı daha iyi düzenlemenize yardımcı olacak birkaç faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu özellikler şunlardır:

✅ Kullanım kolaylığı: Kullanımı kolay ve sezgisel bir arayüze sahip bir not alma yazılımı seçin, böylece alışmak için sınırlı zaman harcayın ve ofis işlerinden annenizin elmalı turta tarifine kadar her şeyi kolayca not alın.

✅ Düzenleme kolaylığı: Etiketleme, etiket ve klasör seçenekleri gibi notları düzenleme seçenekleri içeren bir NotebookLM alternatifi seçin.

✅ İşbirliği özellikleri: Bilgi yönetim sisteminiz haline getirecek özelliklere sahip bir not uygulama seçin. Bu özellikler arasında takım üyeleriyle işbirliği yapma, notları diğerleriyle senkronizasyon haline getirme ve belgeleri paylaşım yeteneği bulunur.

✅ Diğer uygulamalarla entegrasyon: Notlarınızı ve tüm fikirlerinizi içe aktarabilmeniz için cihazlarınızla ve belge yönetim yazılımı veya verimlilik uygulaması gibi diğer platformlarla mükemmel şekilde senkronizasyon sağlayan bir NotebookLM alternatifini tercih edin.

✅ AI ve otomasyon: AI ile desteklenen ve yapışkan notları özetleme, eylem öğeleri oluşturma ve hatta sesli notları metin dönüştürme gibi işlemleri basitleştiren bir NotebookLM alternatifi tercih edin.

🔎 Biliyor muydunuz? Bilgisayarlar için geliştirilen ilk not alma uygulaması, Microsoft tarafından 1983 yılında MS-DOS işletim sistemi için piyasaya sürülen Windows Not Defteri idi.

En İyi 10 NotebookLM Alternatifi

Mükemmel not alma stratejilerini kullanmak, verimliliğinizi artırmanıza, toplantıları verimli bir şekilde organize etmenize ve fikirlerinizin her zaman hayata geçirilmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Bu konuda size yardımcı olmak için, NotebookLM'nin yerini kolayca alabilecek ve hassas notları korumak ve aranabilir notlar oluşturmak için gelişmiş AI özellikleriyle bir adım daha ileri giden en iyi not uygulamalarının bir listesini hazırladık.

Yukarıdaki video tüm araçların hızlı bir karşılaştırmasını sunarken, aşağıda ayrıntılı incelemeleri bulabilirsiniz. Okumaya devam edin!

ClickUp (AI destekli not alma ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır ve basit not almaktan çok daha fazlasını sunar. AI yetenekleri, proje yönetimi, görev otomasyonu ve takım işbirliğini geliştirerek, görevler, projeler ve işbirliği için merkezi bir merkez haline getirir.

Örneğin, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, tüm sanal toplantılarınızı sizin için otomatik olarak yazıya döker ve özetler. Daha da iyisi? Bunları hemen eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur, böylece toplantı tutanaklarını özenle hazırlamanıza veya eylem ögelerini takip etmenize gerek kalmaz.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri, AI'nın otomasyon ve analitik özellikleriyle birleştiğinde, belge yönetimi çabalarının verimli bir şekilde koordine etmenizi sağlar. Buna karşılık, NotebookLM'nin not odaklı yaklaşımı, işbirliğine dayalı projeler için yetersiz kalabilir.

ClickUp'ın gelişmiş AI asistanı ClickUp Brain, işleri bir adım daha ileri götürüyor. Bu asistanı sesli notları yazıya dökmek, sınav hazırlık notlarınızı sıralamak, araştırma notlarınız için özetler oluşturmak ve hatta el yazısı notları veya yapışkan notları zengin notlara dönüştürmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla notu birleştirmek, eyleme geçirilebilir görevler oluşturmak ve hatta e-posta, görev açıklamaları veya belgeler için yüksek kaliteli içerik yazmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin Notları özetleyin, yeni içerik oluşturun ve ClickUp Brain ile doğru cevapları bulun.

ClickUp'ın görev atamaları, yorumlar ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi gelişmiş paylaşım ve izin seçenekleri ile takım, belgeleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde inceleyebilir, yorum yapabilir ve güncelleyebilir.

ClickUp Belge ile diğer kişileri yorumlarla etiketleyin, onlara eylem öğeleri atayın ve metni izlenebilir görevlere dönüştürerek fikirlerinizi takip edin

NotebookLM'nin potansiyel olarak silo yaklaşımından farklı olarak, ClickUp ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. ClickUp Notepad, fikirleri yakalamak için kullanılan, görevlere, projelere ve belgelere kolayca bağlantı kurabilen kişisel bir not defteridir.

ClickUp Notepad ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin

Ayrıca, entegrasyonlar sayesinde ClickUp birçok üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurar ve esnek işbirliği seçenekleri sunarak takımların tek bir merkezi çalışma alanında dosyaları yönetmesini, kaynakların paylaşımını yapmasını ve yorum eklemesini kolaylaştırır.

NotebookLM tek bir veri kümesindeki araştırmalara odaklanırken, masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX , ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub ve web üzerinde bağlantılandırılmış arama olanağı sunar, böylece "not defteriniz" tüm dijital çalışma alanınızı kapsar.

Talk to Text özelliğini ekleyin ve notları, toplantı özetlerini veya beyin fırtınası fikirlerini anında dikte edin. Brain MAX bunları metin olarak yazıya döker, düzenler ve doğru görevlere veya belgelere bağlar. Sonuç? Her dosya, not ve sözlü fikrin anında aranabilir, bağlam farkında ve harekete geçmeye hazır olduğu tek bir yapay zeka çalışma alanı — araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan.

İş akışlarını kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek isteyen kuruluşlar için ClickUp cazip bir seçenek sunar. En iyi çözüm, not almaktan projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmeye kadar her şeyi gerçekten yapabilmelidir. ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor! Yapay zeka ile güçlendirilmiş güçlü analizler, kolay not alma ve göz alıcı görselleştirmeleri bir araya getiren çok yönlü bir platformdur.

.

Notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli oldum. *

Notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli oldum. *

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Notları özetleyin, sesleri yazıya dökün, eylem öğeleri oluşturun ve hatta aracın gelişmiş yapay zeka destekli özelliklerini kullanarak içerik oluşturun.

ClickUp Docs'u kullanarak işbirliğine dayalı bir çalışma alanında notlar veya belgeler taslak haline getirin, biçimlendirin ve paylaşım yapın, böylece hiçbir not veya bilgi kaybolmasın.

ClickUp Görev Etiketlerini kullanarak notlarınızı ve fikirlerinizi düzenli tutun. Bu sayede, nihai esneklik için iç içe geçmiş yapılarla bile klasörleri, belgeleri ve wiki'leri özel olarak etiketleyebilirsiniz.

Mobil uygulama veya tarayıcı içi seçeneği kullanarak notlarınıza herhangi bir cihazdan sorunsuz senkronizasyonla erişin.

1000'den fazla verimlilik aracı ve platformuyla entegre ederek, not almadan tamamlandı eyleme kadar her eylemin sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlayın.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle ilk kez kullanıcılar için biraz zor olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün boyunca değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün boyunca değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanları (%4) veya otomatik ajanları (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistanların ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı yapay zeka asistanıdır . Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki yapay zeka destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

2. Notion (Yapılandırılmış metin notları ve düzenleme için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, metin, resim, video, kod ve yer imleri dahil olmak üzere çok çeşitli içerikleri destekleyen güçlü bir not alma uygulamasıdır. Sezgisel tasarımı, öğeleri notlarınıza kolayca sürükleyip bırakmanıza veya eğik çizgi komutlarını kullanarak ş Akışınızı kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Toplantı notlarını düzenlemek, takım wiki'si oluşturmak veya projeleri yönetmek için Notion, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirme olanağı sunar. Platform, işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan takımlar arasında en yüksek puanı alan platformdur ve kesintisiz iletişim için gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma ve paylaşılan çalışma alanları sunar.

Ayrıca, tüm ihtiyaçlarınız için not alma şablonları elde etmenize yardımcı olacak güçlü bir topluluğa sahiptir — notlarınızı sıralayın, mood board'lar oluşturun veya hatta tüm belgelerinizi tek bir yerde sorunsuz bir şekilde yönetin.

Notion'un en iyi özellikleri

Son derece sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve ayrıntılı talimatlarla notlar, görevler ve projeler için çalışma alanları tasarlayın ve kişiselleştirin.

Metin, resim, kod ve yer imleri dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini ekleyin ve düzenleyin.

Sürükleyici bir yazma deneyimi, güçlü dijital not kartları ve gelişmiş AI asistanı ile dikkat dağınıklığını en aza indirin.

Notion sınırları

İnanılmaz bir esneklik sunsa da, organizasyon yapısı bazen bunaltıcı gelebilir.

Rakiplere kıyasla sınır çevrimdışı fonksiyon

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Plus : Koltuk başına aylık 10 $

İş : Koltuk başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Notion inanılmaz bir yazılımdır. Organizasyon/verimlilik/vb. konularında hayal edilebilecek hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Ancak programın derinliği ve yetenekleri, genel verimliliğe biraz ters düşen, doğal bir öğrenme eğrisi yaratır. *

Notion inanılmaz bir yazılımdır. Organizasyon/verimlilik/vb. konularında hayal edilebilecek hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Ancak programın derinliği ve yetenekleri, genel verimlilikle biraz çelişen, doğal bir öğrenme eğrisi yaratır. *

3. Evernote (Cihazlar arası erişilebilirlik için en iyisi)

Evernote aracılığıyla

Notları yazmak ve senkronizasyon sağlamak için bir başka harika araç olan Evernote, notlarını ve bilgi yönetimini optimize etmek isteyenlerin uzun süredir favori olmuştur.

Ayrıntılı proje taslakları oluşturmaktan içerik stratejileri hazırlamaya kadar, Evernote'un organizasyon araçları ve gelişmiş arama özellikleri ş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur. Bu, bilgi aramak için harcadığınız zamanı azaltır ve bilgiyi kullanmak için harcadığınız zamanı artırır.

Temel özelliklerinin ötesinde, Evernote'un entegrasyon yetenekleri onu NotebookLM'ye harika bir alternatif haline getirir. Çeşitli üçüncü taraf uygulamaları destekler ve esnek işbirliği seçenekleri sunarak takımların tek bir merkezi çalışma alanında dosyaları yönetmesine, kaynakları paylaşımına ve yorum eklemesine olanak tanır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notlarınızı defterler ve yığınlar halinde düzenleyerek kategorilere ayırın ve etiketleyin, böylece hızlı erişim ve daha iyi düzenleme sağlayın.

Fotoğrafları ve eskizleri bile içeren gelişmiş arama fonksiyonunu kullanarak el yazısı notları ve görüntüleri kolayca arayın.

Araştırma makalelerini veya belgeleri yakalama veya içe aktarma özelliği de dahil olmak üzere, web sayfa ve makaleleri daha sonra okumak üzere kaydedin veya kırpın.

Evernote sınırları

Ücretsiz sürümde yalnızca iki cihaz arasında senkronizasyon yapılabilir.

Evernote, içerik özetleme veya otomatik düzenleme gibi gelişmiş yapay zeka destekli özelliklerden yoksundur.

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Kişisel : Aylık 14,99 $

Profesyonel : Aylık 17,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Tüm cihazlarım arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon özelliği. Toplantı sırasında telefonumda notlar alabilir ve daha sonra dizüstü bilgisayarımdan anında bu notlara erişebilirim. Etiketleme sistemi ve not defterleri, her şeyi düzenlemeyi kolaylaştırır. *

Tüm cihazlarım arasında sorunsuz bir şekilde senkronizasyon özelliği. Toplantı sırasında telefonumda notlar alabilir ve daha sonra dizüstü bilgisayarımdan anında bu notlara erişebilirim. Etiket sistemi ve not defterleri, her şeyi düzenlemeyi kolaylaştırır. *

➡️Daha fazla bilgi: En iyi Evernote alternatifleri ve rakipleri

4. Obsidian (markdown notları ve fikirleri birbirine bağlamak için en iyisi)

Obsidian aracılığıyla

Obsidian, yerel depolama ve markdown dosyaları etrafında tasarlanmış bir not alma platformudur ve profesyonellere bilgi depoları üzerinde tam kontrol sağlar.

Obsidian, yalnızca bulut altyapısına ve özel arayüzlere güvenmek yerine, projelerinizle birlikte büyüyen ve gelişen özel, çevrimdışı öncelikli bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. İster karmaşık fikirleri harita, ister araştırmaları yönetiyor, ister ürün lansmanlarını planlıyor olun, platformun esnekliği ve yerel öncelikli yaklaşımı uzun vadeli istikrar ve gönül rahatlığı sağlar.

NotebookLM'nin ortamını kısıtlayıcı bulanlar için Obsidian, fikirlerin ve bilgilerin sadece depolandığı değil, birbirine bağlı olduğu sezgisel bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, notlarınız arasındaki ilişkileri bir bakışta görselleştirmenizi ve anlamanızı sağlar.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş çift yönlü bağlantı özelliğinin gücünü kullanarak ilgili notları birbirine bağlantı verin ve birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağ oluşturun.

Kolay yapılandırma ve özelleştirme için notlarınızı markdown kullanarak biçimlendirin.

Özel bir geliştirici topluluğu tarafından sağlanan çok çeşitli topluluk eklentileriyle Obsidian'ın fonksiyonelliğini özel hale getirin.

Obsidian sınırları

Obsidian, işbirliği düşünülerek tasarlanmadığından, takım işi için daha az uygundur.

Notları daha geleneksel biçimlere (PDF veya Word gibi) aktarmak zordur.

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Ticari : Kullanıcı başına yıllık 50 $

Senkronizasyon : Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla: Site başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Markdown notları için mükemmel not alma yazılımıArtıları: Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmak ve okumak için çok yardımcı oldu. Eksileri: Markdown tabanlı sözdizimine alışmak biraz zaman alıyor

Markdown notları için mükemmel not alma yazılımıArtıları: Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu. Eksileri: Markdown tabanlı sözdizimine alışmak biraz zaman alıyor

5. Roam Research (Ağ bağlantılı not alma için en iyisi)

Roam Research aracılığıyla

Roam Research, bilgi çalışanları, araştırmacılar ve yazarlar arasında sadık bir takipçi kitlesi kazanmış güçlü bir not aracıdır. Bilgileri statik klasörlere veya defterlere kategorize etmek yerine, fikirler arasındaki ilişkiye öncelik veren dinamik, birbirine bağlı bir not alma yaklaşımı sunar.

Bu araç, kullanıcıların birbirleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantılı notlar oluşturdukları ağ bağlantılı düşünceye odaklanarak benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. Bu not alma yöntemi, doğrusal olmayan, birbiriyle bağlantılı bir yaklaşımı tercih eden kullanıcılar arasında özellikle popülerdir.

Böylece, NotebookLM'ye alternatif olarak Roam, düşünce ve ş akışlarınızı sınırlamak yerine, onlarla birlikte gelişen daha dinamik ve keşifsel bir not alma stili sunar.

Roam'un en iyi özellikleri

Satır içi referanslar kullanarak diğer notlardaki içeriği yinelemeden ekleyin.

'ın günlük notlarını oluşturun ve bunları mevcut çerçevenize ekleyerek ilerlemenizi ve fikirlerinizi izleme altına alın.

Alt notlarda filtreler kullanarak birden fazla bölüm oluşturduktan sonra, birbiriyle bağlantılı fikirlerin bulunduğu büyük grafikleri hızla daraltın.

Roam sınırları

Roam'un benzersiz yapısı ve arayüzü, bazı alternatifler kadar sezgisel değildir.

Roam esas olarak bulut'ta işler ve çevrimdışı erişim biraz sınırlıdır.

Roam fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: Beş yıl için 500 dolar

Roam puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

➡️Daha Fazla Bilgi: En İyi Roam Research Alternatifleri ve Rakipleri

6. Afforai (Sezgisel AI not alma için en iyisi)

Afforai aracılığıyla

Afforai, not alma ve bilgi yönetimi deneyiminizi geliştirmek için yapay zeka (AI) kullanan bir not uygulamasına benzer. Platformun AI yetenekleri, otomatik not özetleri, multimedya içeriklerinden metin çıkarma ve bağlam farkında öneriler gibi akıllı özellikler sunar.

Afforai'yi diğerlerinden ayıran özelliği, alışkanlıklarınızdan öğrenmesi ve projelerinizin akışına uyum sağlamasıdır. Yapay zeka destekli toplantı notu alma aracı, notları hazırlamanıza, notları birbirine bağlamanıza ve insan hatası içermeyen tutanaklar oluşturmanıza yardımcı olur, bu da onu toplantılarınız veya beyin fırtınası oturumlarınız için ideal hale getirir.

Afforai'yi NotebookLM'ye alternatif olarak benimseyen profesyoneller, modern takımların bilgi toplama ve karar verme yöntemlerine uygun, ileri görüşlü bir çözüm elde ederler.

Afforai'nin en iyi özellikleri

Sorunsuz ş Akışı uyumu için popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar

AI destekli özelliklerle görüntülerden, sesli notlardan ve videolardan bilgi çıkarın ve analiz edin.

Notlarınızı güncel tutun ve birden fazla cihazdan erişilebilir hale getirin.

Afforai sınırları

AI araçlarına daha fazla güvenmek, bazen daha az doğru kategorizasyonlara neden olabilir.

Gelişmiş AI özellikleri, not almak için ilk kez kullanan kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir.

Afforai fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Öğrenci : Aylık 4,99 $

Profesyonel : Aylık 9,99 $

Sınırsız: 19,99 $/ay

Afforai puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Eski e-kitapları ve PDF dosyalarını kullanın!Genel olarak: Genel deneyimim harika oldu. İyi müşteri desteği, ayarı ve kullanımı kolay ve araştırma asistanı aracı olması çok yardımcı oluyor. *

Eski e-kitapları ve PDF dosyalarını kullanın!Genel olarak: Genel deneyimim harika oldu. Müşteri desteği iyi, ayarı ve kullanımı kolay ve araştırma asistanı aracı olması çok yardımcı oluyor. *

7. Tana (Gelişmiş bilgi yapılandırma için en iyisi)

Tana aracılığıyla

Süper not uygulamasını olarak tanıtılan Tana, profesyonellerin bilgilerini nasıl yakaladıkları, bağlantılarını kurdukları ve sınıflandırdıkları konusunda yeni bir bakış açısı sunan yeni nesil bir not uygulamasına sahiptir.

Tana, projelerinizin karmaşıklığına ve nüanslarına uyacak şekilde şekillendirebileceğiniz esnek bir bilgi ekosistemi görevi görür. Veri odaklı yapılara dayanan kendine özgü yaklaşımı, yapışkan notları depolamak ve senkronizasyon için bir yerden daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için NotebookLM'ye cazip bir alternatif olmasını sağlar.

Bu yaklaşıma dayanan anahtar bir özellik, yenilikçi bir "bloklar" ve "düğümler" kombinasyon sistemi kullanarak veri ilişkilerini görselleştirme yeteneğidir. Bu, araştırmacılar, içerik oluşturucular ve proje yöneticileri gibi karmaşık bilgileri işlemesi gereken kişiler için sezgisel, neredeyse zihin harita tarzı bir organizasyon sağlayarak mükemmel bir çözüm sunar.

Tana'nın en iyi özellikleri

İçeriği esnek, filtrelenebilir tablolarda ve listelerde düzenleyerek yapılandırılmış veritabanları ile hızlı içgörü elde edin.

SuperTags ile karmaşık bilgi sistemleri oluşturun ve bilgilerinizi yönetin.

Şablonları, etiketleri ve not yapılarını özelleştirerek Tana'yı özel ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

Tana sınırları

Yeni kullanıcılar, esnek yapıyı ve gelişmiş özellikleri kavramakta zorlanabilirler.

Üçüncü taraf araçlarla daha az entegrasyon seçeneği, belirli profesyonel ayarlarda kullanışlılığını sınırlıyor.

Tana fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $

Temel: Aylık 1 $

Takımlar: Özel

Tana puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Bir araştırma projesine başlamak, genellikle sizi engelleyen boş bir sayfanın yarattığı ezici bir hisle sonuçlanabilir. Araştırma planı şablonları, işinizi başından itibaren yönlendirerek ve bir zamanlar ezici gelen şeyi düzenli ve kendinden emin bir başlangıca dönüştürerek bu sorunu ortadan kaldırır.

8. Mem. ai (Dinamik AI destekli notlar için en iyisi)

Mem.ai, geleneksel not almanın basitliğini güçlü yapay zeka yetenekleriyle birleştiren yenilikçi bir not alma uygulamasıdır ve bu alanda en gelişmiş araçlardan biridir. Modern kullanıcılar düşünülerek tasarlanan bu uygulamanın anahtar özelliği, notlarınızı otomatik olarak düzenleyip kategorilere ayırarak manuel etiketleme ve klasör yönetiminin zorluklarını ortadan kaldırmasıdır.

AI algoritmalarına dayanan bu araç, kalıpları belirler, anahtar bilgileri yeniden ortaya çıkarır ve bunlar ilgili hale geldiğinde sunar. Dahası, sadece notlarınızı saklamakla kalmaz, ihtiyaçlarınızı da önceden tahmin eder. Mem. ai, siz iş yaparken faizlerinizi, görevlerinizi ve önceliklerinizi sessizce inceler.

Mem. ai'nin en iyi özellikleri

Kullanım alışkanlıklarına göre notlarınızı kategorize eden yapay zeka destekli özellikler sayesinde notlarınızı daha yapılandırılmış bir şekilde saklayın ve manuel etiketleme ihtiyacını azaltın.

Notları ve fikirleri iş arkadaşlarınızla hızlıca paylaşım yapın, ağır idari yük olmadan herkesin aynı sayfa üzerinde kalmasını sağlayın.

Google Drive, Slack ve diğerleri gibi çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek tüm bilgilerinizi tek bir yerde toplayın.

Mem. ai sınırları

Mem. ai'nin uyarlanabilir sistemi, klasörleri ve doğrusal ana hatları tercih edenler için alışılmadık olabilir.

Daha yeni bir uygulama olan Mem. ai, uzun süredir piyasada olan not uygulamasında bulunan bazı gelişmiş özelliklerden ve deneyimlerden yoksundur.

Mem. ai fiyatlandırması

Mem : Aylık 14,99 $

Mem Teams: Özel Fiyatlandırma

Mem. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. RemNote (Öğrenciler ve bilgiyi kalıcı hale getirmek için en iyisi)

RemNote aracılığıyla

RemNote, not alma sürecini sadece bilgi depolamadan ziyade uzun vadeli bir bilgi oluşturma sistemine dönüştürerek kendini diğerlerinden ayırır. Not almayı aralıklı tekrar ve flash kartlarla birleştiren RemNote, önemli bilgilerin unutulmamasını sağlar. Böylece, düşüncelerinizle birlikte gelişen canlı bir fikir deposu oluşturmanızı teşvik eder.

NotebookLM'den farklı olarak RemNote, kavram bağlantıları, hiyerarşik organizasyon ve yerleşik öğrenme tekniklerine dayalı bir yaklaşımı benimser. Yeni fikirler ekledikçe, anahtar noktaları vurguladıkça veya karmaşık kavramları daha iyi anladıkça, RemNote'un çeşitli özellikleri her şeyin erişilebilir ve bağlamsal kalmasını sağlar.

İster bir araştırma projesinin ana hatlarını belirliyor, ister okuma materyallerini özetliyor, ister stratejik bir planın haritasını çıkarıyor olun, RemNote profesyonellerin düzenli kalmasına ve anlayışlarını sürekli olarak geliştirip pekiştirmesine yardımcı olur.

RemNote'un en iyi özellikleri

Aktif öğrenme ve aralıklı tekrar için otomatik koçluk notları özelliğini kullanarak notlarınızı flash kartlara dönüştürün.

Notlarınız için iç içe geçmiş bir biçimde hiyerarşik bir yapı oluşturun, böylece ilgili kavramları daha kolay yönetebilir ve referans verebilirsiniz.

Tüm notlarınızı ve flash kartlarınızı tüm cihazlarda senkronizasyon yaparak, notlarınıza her yerden erişin ve çalışın.

RemNote sınırları

RemNote'un benzersiz not alma uygulama ekosistemini ustalaşmak zaman gerektirir.

RemNote, üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar sunar, bu da daha geniş bir teknoloji ekosistemine güvenen kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir.

RemNote fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 $

AI ile Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

RemNote puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Microsoft OneNote (ücretsiz formlu not alma için en iyisi)

OneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, Microsoft ekosistemine dahil olanlar için NotebookLM'ye sağlam bir alternatiftir. Office 365 paketinin bir parçası olan OneNote, Word, Excel ve Outlook gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve notların mevcut ş akışlarınızı doğal bir şekilde tamamladığı bir ortam yaratır.

OneNote, almayı baştan yaratmak yerine, profesyonellerin zaten etkili bulduğu şeyleri geliştirir: hiyerarşik bölümler, sezgisel not defterleri ve ulaşılabilir ve esnek hissettiren sayfa tabanlı düzenleme.

OneNote'un öne çıkan özelliklerinden biri, not oluşturmada sunduğu esnekliktir. İster yazmayı, ister el yazısını, ister belge eklemeyi tercih edin, uyarlanabilir çalışma alanı, katı biçim veya kavramsal çerçeveler dayatmadan çeşitli giriş yöntemlerine uyum sağlar. Dokunmatik cihazlarda notlara çizim yapma veya açıklama ekleme özelliği, fikirlerini eskiz olarak çizmeyi veya stylus tabanlı girişi kullanmayı tercih eden kullanıcılar için ekstra bir kolaylık sağlar.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Tüm notlarınızı Windows, macOS, iOS ve Android arasında senkronizasyon yaparak, herhangi bir cihazdan notlarınıza erişebilmenizi sağlayın.

Notları net bir yapı ve kolay gezinme için defterler, bölümler ve sayfalara düzenleyin.

OneNote, hızlı erişim için görüntülerden metinleri çıkarırken tüm gömülü görselleri arayın.

Microsoft OneNote sınırları

OneNote, bazı yeni araçların sağladığı yapay zeka destekli içgörülerden yoksundur.

OneNote'un işbirliği özellikleri, diğer not alma araçlarında bulunanlar kadar sağlam veya sezgisel değildir.

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliğine dahildir, yıllık 69,99 $'dan başlayan fiyatlarla.

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)

OneNote'u neredeyse 3 yıldır kullanıyorum. Temel olarak, günlük görevlerimizi izleme ve yapılacaklar listemizi yönetme için çok iyi bir araç. Birden fazla bölüm oluşturabilir ve her bölümün altında birden fazla sayfa oluşturabiliriz. Metni farklı renklerle vurgulamak, resim eklemek ve daha pek çok özellik var. Genel olarak iyi bir araç. Bu aracı çok sık kullanıyorum, yani neredeyse her gün, çünkü yapılacaklar listemi burada yönetiyorum.

OneNote'u neredeyse 3 yıldır kullanıyorum. Temel olarak, günlük görevlerimizi izleme ve yapılacaklar listemizi yönetme için çok iyi bir araç. Birden fazla bölüm oluşturabilir ve her bölümün altında birden fazla sayfa oluşturabiliriz. Metni farklı renklerle vurgulamak, resim eklemek ve daha pek çok özellik var. Genel olarak iyi bir araç. Bu aracı çok sık kullanıyorum, yani neredeyse her gün, çünkü yapılacaklar listemi burada yönetiyorum.

➡️Daha fazla bilgi: En iyi OneNote alternatifleri ve rakipleri

En iyi NotebookLM alternatifi mi? ClickUp!

Not konusunda herkesin kendine özgü tercihleri vardır; bazıları basitlik isterken, diğerleri gelişmiş işbirliği ve düzenleme araçlarına ihtiyaç duyar.

İncelenen uygulamalar, özelleştirilebilir çalışma alanlarından yapay zeka destekli not transkripsiyonuna kadar birçok değer sunuyor. Ancak not alma, görev yönetimi ve takım işbirliğinin en iyi kombinasyonunu arıyorsanız, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak öne çıkıyor. ✅

ClickUp sadece not almakla kalmaz, verimliliğinizi bir üst seviyeye taşır. Belge, Notepad, Brain ve kapsamlı proje yönetimi araçlarıyla ClickUp, tüm notlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir sorunsuz deneyimde bir araya getirir.

Not almanızı daha akıllı hale getirmeye hazır mısınız?

ClickUp'ı bugün deneyin ve notlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerde nasıl dönüştürebileceğini ve bir araya getirebileceğini görün! 🌻