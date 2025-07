Etkili Çalışma için PQRST Yöntemini Uygulama

Bir sonraki önemli sınav için ihtiyacınız olan her şeyi öğrenmeye kararlı bir şekilde çalışmaya başlarsınız. Bir saat sonra, ders kitabı hala aynı sayfada açıktır ve zihniniz bilgi yüklemesinden dolayı bulutlar içindeymiş gibi hissedersiniz.

Sinir bozucu, değil mi?

PQRST yöntemi, aradığınız çözüm olabilir. Ön izleme, Soru, Okuma, Özetleme ve Test kelimelerinin kısaltması olan bu çalışma stratejisi, konuyu ilgiyi canlı tutacak ve daha iyi hatırlamayı sağlayacak şekilde ele almanıza yardımcı olur.

Nasıl işlediğini ve neden değerli bir araç olduğunu keşfedelim. 📑

PQRST yöntemi, bilgileri daha iyi anlamanıza, hatırlamanıza ve geri çağırmanıza yardımcı olan bir öğrenme stratejisidir. Beş aşamadan oluşur:

Bu yöntem, çalışma materyaliyle aktif etkileşim yoluyla öğrenmeyi ve bilgiyi hatırlamayı önemli ölçüde geliştirebilir. Prefrontal korteks hasarı gibi hafıza veya bilişsel fonksiyonlarda zorluk yaşayanlar da dahil olmak üzere herkes için yararlıdır.

Şüphesiz, PQRST yöntemi geleneksel öğrenme yöntemlerine göre bilgileri daha iyi özümsemenize ve hatırlamanıza yardımcı olur. Ancak, bu yöntemin avantajları ve zorlukları vardır ve bunları öğrenme sürecinize uygulamadan önce bilmeniz önemlidir.

Aşağıda görelim. 👇

İşte başlıca avantajları:

PQRST çalışma yöntemi birçok avantaja sahip olsa da, sınırlarını ve bunları nasıl aşabileceğinizi inceleyelim.

PQRST, bilgiyi pekiştiren ve çalışma materyaliyle aktif etkileşimi teşvik eden kanıtlanmış, yapılandırılmış bir çerçeve içerir.

ClickUp Öğrenci Proje Yönetimi Yazılımı ile bu öğrenme stratejisini anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak adım adım bir kılavuz hazırladık. Bu yapay zeka destekli öğrenme yönetimi uygulaması, öğrenme materyallerini yönetmek, özetlemek ve daha fazlasını yapmak için araçlar ve kaynaklar sunar.

Bu aşamada, çalışma materyalini gözden geçirir ve hızlıca okursunuz. Materyalin genel içeriğini anlamaya çalışırsınız.

Örneğin, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili tarih sınavına çalışıyorsunuz.

Bu aşamada, tüm çalışma materyallerinizi (ders kitapları/notlar) toplayacak, içindekiler tablosunu okuyarak İkinci Dünya Savaşı ile ilgili anahtar başlıkları ve alt başlıkları bulacak, o sayfalara gidecek ve vurgulanan etkinlikleri, kavramları, görselleri ve zaman çizelgelerini bulacaksınız.

Ancak farklı materyaller farklı ön izleme yaklaşımları gerektirir. Etkili ön izleme için birkaç pratik örnek:

Unutmayın, bu sadece okuma öncesi aşamadır, bu nedenle ihtiyacınız olan tek şey anahtar öğrenme materyallerine 10-15 dakikalık bir göz atmaktır.

Önizleme aşaması, çalışma oturumunuz için sağlam bir temel oluşturur ve öğrenmeye nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda net bir rehberlik sağlar. Odaklanarak ayrıntılı materyallere dalmak için bir temel oluşturur ve çabalarınızın seçtiğiniz kurs materyaliyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlar.

Örneğin, ClickUp Checklists ile önemli başlıkları ve bölümleri hızlıca not alabilir ve bunları net bir yapılacaklar listesine dönüştürebilirsiniz. Daha sonra materyali incelerken, Checklists hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Hatta benzer konuları iç içe yerleştirebilir, alt listeler oluşturabilir ve liste öğelerini sürükleyip bırakarak daha iyi düzenleyebilirsiniz.

Önizleme sürecine daha ayrıntılı bir yaklaşım tercih ediyorsanız, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iyi organize edilmiş başlıklar ve alt başlıklarla net bir yapı oluşturmayı deneyin.

Belgeler ayrıca videolar, makaleler veya PDF'ler gibi harici kaynakları eklemenize ve tüm ilgili çalışma materyallerini tek bir yerde toplamanıza olanak tanır.

Birden fazla kişi belgeyi gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir ve katkıda bulunabilir, böylece içeriği ortaklaşa düzenleyebilir, notlar ekleyebilir ve mükemmel bir grup öğrenme deneyimi yaratabilirsiniz.

Bu aşamada, başlıkları ve anahtar kavramları açık uçlu sorulara dönüştürmeniz gerekir. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz:

Bir bölümü basit, kolay anlaşılır sorulara dönüştürdüğünüzde, üçüncü aşamaya geçmeden önce kaynakla aktif olarak ilgilenmiş olursunuz.

Öğrenme sürecinin erken aşamalarında bu tür bir katılım, meraklı beyninizi heyecanlandırarak merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmaya teşvik eder.

ClickUp Beyaz Tahtalar, dijital bir platformda beyin fırtınası yapmak ve soruları görsel olarak düzenlemek için mükemmeldir.

Önemli soruları listelemek, ilgili konuları birbirine bağlamak veya araştırma alanlarını planlamak için yapışkan notlar kullanın.

📌 Örnek: İkinci Dünya Savaşı altı uzun yıl sürdü ve birçok etkinlik birbiriyle bağlantılıydı. Beyaz Tahtaları kullanarak bu etkinlikleri birbirine bağlayabilir, bir hiyerarşi oluşturabilir veya sürükleyip bırakarak bağlantılar, yol haritaları veya ş Akışları çizebilirsiniz.

Bu aşamada hedefiniz, derinlemesine ve amaçlı bir okuma oturumu gerçekleştirmektir. Burada, kavramları anlar ve Soru aşamasında ortaya çıkan soruların cevaplarını bulursunuz.

Ve tahmin edin ne oldu? Şimdiye kadar yaptığınız her şey size bu konuda yardımcı olacak. Ancak normal okumadan farklı olarak, daha yapılandırılmış ve metodik bir yaklaşım izleyeceğiz.

İşte nasıl:

Her paragrafın bir ana fikir ve destekleyici fikirler içerdiğini unutmayın. Bunları arayın ve ana fikirleri altını çizerek, vurgulayarak veya kenar boşluklarına not alarak işaretleyin

Bu aşama, kendi kendine tekrar aşaması olarak da adlandırılır. Burada, okuduğunuzu özetleyerek, konuyu anladığınızı ve hatırladığınızı kontrol edersiniz.

Bu çok önemlidir; atlamayın. Bu yöntem, öğrendiklerinizi pekiştirirken, daha fazla okunması gereken alanları vurgular.

Yapmanız gerekenler şunlardır:

Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Brain'i kullanarak uzun konuları veya karmaşık jargonu basit, tanımlı özetlere dönüştürerek bilişsel aşırı yüklenmeyi azaltın.

İşte nasıl işliyor: Ham metin veya içeriği girin, Brain anahtar noktaları belirlesin, önemli bilgileri çıkarın ve daha kolay anlaşılır bir biçimde sunsun. Mükemmel bir AI not özetleyici.

"Test aşaması", PQRST yönteminin son aşamasıdır. Bu aşama, o ana kadar öğrendiklerinizi değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için bir öz değerlendirme işlevi görür.

Okuduğunuz materyali unutmamak için 24 saat içinde kendinizi sınayın.

Nasıl yapabileceğinizi görelim.

🔍 Biliyor muydunuz? Kısaltmalar, kafiyeli sözler, şarkılar veya resimler gibi ezberleme teknikleri veya hafıza yardımcıları kullanarak zor bilgileri basitleştirin ve hatırlayın. Örneğin, "My Very Educated Mother Just Served Us Nachos" (Çok eğitimli annem bize nachos servis etti) cümlesi, gezegenlerin sırasını hatırlamaya yardımcı olur: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter vb.