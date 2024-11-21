Etkili Çalışma için PQRST Yöntemini Uygulama

Bir sonraki önemli sınav için ihtiyacınız olan her şeyi öğrenmeye kararlı bir şekilde çalışmaya başlarsınız. Bir saat sonra, ders kitabı hala aynı sayfada açıktır ve zihniniz bilgi yüklemesinden dolayı bulutlar içindeymiş gibi hissedersiniz.

Sinir bozucu, değil mi?

PQRST yöntemi, aradığınız çözüm olabilir. Ön izleme, Soru, Okuma, Özetleme ve Test kelimelerinin kısaltması olan bu çalışma stratejisi, konuyu ilgiyi canlı tutacak ve daha iyi hatırlamayı sağlayacak şekilde ele almanıza yardımcı olur.

Nasıl işlediğini ve neden değerli bir araç olduğunu keşfedelim. 📑

⏰ 60 Saniyelik Özet 📚Önizleme: Anahtar kavramları belirlemek ve genel bir bakış oluşturmak için materyali gözden geçirin. Başlıkları, bölümleri ve gömülü kaynakları düzenlemek için ClickUp Kontrol Listeleri veya ClickUp Belgeleri'ni kullanın 📚Soru: Başlıkları merak uyandırmak için açık uçlu sorulara dönüştürün. ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak beyin fırtınası yapın veya bunları Kontrol Listelerine kaydedin 📚Okuyun: Sorularınızın rehberliğinde, materyali metodik bir şekilde inceleyin. Anahtar fikirleri vurgulayın, ilgili terimleri gruplandırın ve her bölümün ardından anladığınızı kontrol edin 📚Özetleyin: Öğrenmeyi pekiştirmek için anahtar noktaları hafızanızdan özetleyin. Hızlı, yapay zeka destekli özetler için ClickUp Brain'i kullanın veya notları doğrudan Belgelere veya Kontrol Listelerine ekleyin 📚Test: Soruları yanıtlayarak ve eksiklikleri belirleyerek anlamayı değerlendirin. Etkili bir öz değerlendirme için ezberleme teknikleri kullanın veya testler oluşturun

PQRST yöntemi nedir?

PQRST yöntemi, bilgileri daha iyi anlamanıza, hatırlamanıza ve geri çağırmanıza yardımcı olan bir öğrenme stratejisidir. Beş aşamadan oluşur:

P review (Ana fikirleri belirlemek için materyali önceden gözden geçirin)

S oru (Konuyla ilgili sorular sorun)

Oku (Materyali okuyun ve ona tepki verin)

Özetleyin (Özetleyin, uzun süreli hafızaya alınmasına yardımcı olun)

Test (Anladığınızı test edin ve okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınızı görün)

Bu yöntem, çalışma materyaliyle aktif etkileşim yoluyla öğrenmeyi ve bilgiyi hatırlamayı önemli ölçüde geliştirebilir. Prefrontal korteks hasarı gibi hafıza veya bilişsel fonksiyonlarda zorluk yaşayanlar da dahil olmak üzere herkes için yararlıdır.

PQRST yönteminin artıları ve eksileri

Şüphesiz, PQRST yöntemi geleneksel öğrenme yöntemlerine göre bilgileri daha iyi özümsemenize ve hatırlamanıza yardımcı olur. Ancak, bu yöntemin avantajları ve zorlukları vardır ve bunları öğrenme sürecinize uygulamadan önce bilmeniz önemlidir.

Aşağıda görelim. 👇

Avantajlar

İşte başlıca avantajları:

Katılımı artırır: Pasif olarak okumak veya dinlemek yerine, sorular sorarak, anahtar noktaları özetleyerek ve kendinizi test ederek metinle etkileşime girersiniz

Metabilişsel becerileri geliştirir: Öğrenme materyalini önceden gözden geçirmek ve sorular ayarlamak, neyi anladığınızı ve neye daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Bu farkındalık, yaklaşımınızı etkili bir şekilde ayarlamanıza ve daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır

Bilgiyi daha iyi hatırlamayı sağlar: Özetleme (S) ve Test Etme (T), materyale tekrar tekrar maruz kalarak bilginin hatırlanmasını ve hafızanın güçlenmesini sağlar

Öğrenmeyi kişiselleştirir: PQRST, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. En alakalı olduğunu düşündüğünüz kısımlara göre kendi öz değerlendirmelerinizi ve özetlerinizi oluşturursunuz

Öğrenmeyi zaman açısından verimli hale getirir: PQRST, metin bloklarından anahtar bilgileri hızlı bir şekilde çıkarmanıza ve not almanıza yardımcı olur. En önemli bilgilere odaklanmanızı ve bunları hatırlamanızı sağlarken, tekrar için zaman kazanmanızı sağlar

Dezavantajları

PQRST çalışma yöntemi birçok avantaja sahip olsa da, sınırlarını ve bunları nasıl aşabileceğinizi inceleyelim.

İlk zaman yatırımı: PQRST, başlangıçta daha fazla zaman ve çaba gerektirir.

✨ Bununla başa çıkmak için, daha kısa ve daha az karmaşık öğrenme materyalleriyle başlayın ve alıştıkça sınırlarınızı yavaş yavaş genişletin

Modeli benimsemede sorunlar: Serbest form öğrenme tarzlarına alışkınsanız, PQRST size çok katı gelebilir.

✨ Yöntemi tercihlerinize göre değiştirebilir ve gerektiğinde adımları birleştirebilirsiniz. Anahtar, yöntemi kendinize zorlamak değil, sizin için işe yaramasını sağlamaktır

Konular arasında sınırlı genelleme: PQRST her konu için eşit derecede etkili olmayabilir. Örneğin, sanat veya uygulamalı işler (mühendislik veya müzik gibi) gibi yaratıcı konular bu yönteme tam olarak uymayabilir.

✨ Anahtar kavramları gözden geçirmeye ve teorik bilgilerinizi test etmeye odaklanarak bu yöntemi kendinize uyarlayabilirsiniz

Kendi kendine motivasyona bağımlılık: PQRST, kendi kendine öğrenme tekniğidir. Uygulanması için kendi kendine motivasyon gerektirir.

✨ Motivasyonunuzu kaybettiğinizde, bunu günlük rutininize entegre ederek ve öğrenmeye belirli zaman dilimleri ayırarak tutarlılık sağlayın

PQRST Yöntemini Kullanma

PQRST, bilgiyi pekiştiren ve çalışma materyaliyle aktif etkileşimi teşvik eden kanıtlanmış, yapılandırılmış bir çerçeve içerir.

ClickUp Öğrenci Proje Yönetimi Yazılımı ile bu öğrenme stratejisini anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak adım adım bir kılavuz hazırladık. Bu yapay zeka destekli öğrenme yönetimi uygulaması, öğrenme materyallerini yönetmek, özetlemek ve daha fazlasını yapmak için araçlar ve kaynaklar sunar.

Adım 1: Ön izleme aşaması

Bu aşamada, çalışma materyalini gözden geçirir ve hızlıca okursunuz. Materyalin genel içeriğini anlamaya çalışırsınız.

Örneğin, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili tarih sınavına çalışıyorsunuz.

Bu aşamada, tüm çalışma materyallerinizi (ders kitapları/notlar) toplayacak, içindekiler tablosunu okuyarak İkinci Dünya Savaşı ile ilgili anahtar başlıkları ve alt başlıkları bulacak, o sayfalara gidecek ve vurgulanan etkinlikleri, kavramları, görselleri ve zaman çizelgelerini bulacaksınız.

Ancak farklı materyaller farklı ön izleme yaklaşımları gerektirir. Etkili ön izleme için birkaç pratik örnek:

Bir kitap için: Yazarın amacını anlamak için önsöz veya giriş bölümünden başlayın. İçindekiler tablosuna, konu başlıklarına, alt başlıklara ve bölüm özetlerine göz atın. Kalın veya italik yazılmış terimlere, görsellere ve grafiklere dikkat edin

Bir bölüm veya makale için: Başlıkları, alt başlıkları ve bölümlerin ilk ve son cümlelerini okuyun. Konu sırasını not alın ve özeti gözden geçirin

Kurs için: Ders programını, gerekli materyalleri, takvimi ve değerlendirme yöntemlerini inceleyin. Yapı ve beklentiler hakkında bilgi almak için çevrimiçi araçları veya tanıtıcı içeriği inceleyin

Bir proje için: Özet, zaman çizelgesi ve kapsamı okuyarak hedefleri ve teslim edilecekleri anlayın. Takımdaki rolleri belirleyin ve arka plan materyallerini ve araçları gözden geçirin

Unutmayın, bu sadece okuma öncesi aşamadır, bu nedenle ihtiyacınız olan tek şey anahtar öğrenme materyallerine 10-15 dakikalık bir göz atmaktır.

Önizleme aşaması, çalışma oturumunuz için sağlam bir temel oluşturur ve öğrenmeye nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda net bir rehberlik sağlar. Odaklanarak ayrıntılı materyallere dalmak için bir temel oluşturur ve çabalarınızın seçtiğiniz kurs materyaliyle mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp Kontrol Listeleri

Örneğin, ClickUp Checklists ile önemli başlıkları ve bölümleri hızlıca not alabilir ve bunları net bir yapılacaklar listesine dönüştürebilirsiniz. Daha sonra materyali incelerken, Checklists hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Proje işlerinizi takip edin ve ClickUp Kontrol Listelerine notlar alın

ClickUp Belgeleri

Hatta benzer konuları iç içe yerleştirebilir, alt listeler oluşturabilir ve liste öğelerini sürükleyip bırakarak daha iyi düzenleyebilirsiniz.

Düşüncelerinizi not alın ve ClickUp Belgeleri ile paylaşın

Önizleme sürecine daha ayrıntılı bir yaklaşım tercih ediyorsanız, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iyi organize edilmiş başlıklar ve alt başlıklarla net bir yapı oluşturmayı deneyin.

Belgeler ayrıca videolar, makaleler veya PDF'ler gibi harici kaynakları eklemenize ve tüm ilgili çalışma materyallerini tek bir yerde toplamanıza olanak tanır.

Birden fazla kişi belgeyi gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir ve katkıda bulunabilir, böylece içeriği ortaklaşa düzenleyebilir, notlar ekleyebilir ve mükemmel bir grup öğrenme deneyimi yaratabilirsiniz.

Adım 2: Soru aşaması

Bu aşamada, başlıkları ve anahtar kavramları açık uçlu sorulara dönüştürmeniz gerekir. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz:

Bölüm başlıklarını ve alt başlıklarını sorulara dönüştürerek başlayın. Örneğin, başlık "Karanlık Madde ve Karanlık Enerji Teorisi" ise, sorularınız "Karanlık madde nedir?", "Karanlık enerji nedir?" veya "İkisi nasıl ilişkilidir?" olabilir

Başlıklara bağlı kalmak zorunda değilsiniz; önizlemenin diğer bölümlerinde benzer sorular ortaya çıkarsa, bunları da not alın

Metin çalışma soruları içeriyorsa, bunları listeye eklemekten çekinmeyin

Önceki bilgilerinize dayalı sorular yazın. Örneğin, karanlık maddenin varlığından bile haberdar değilseniz, sadece "Karanlık madde var mı? Nereden geliyor ve nerede bulunuyor?" diye not alın

Bir bölümü basit, kolay anlaşılır sorulara dönüştürdüğünüzde, üçüncü aşamaya geçmeden önce kaynakla aktif olarak ilgilenmiş olursunuz.

Öğrenme sürecinin erken aşamalarında bu tür bir katılım, meraklı beyninizi heyecanlandırarak merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmaya teşvik eder.

💡 Profesyonel İpucu: Materyali tekrar okurken sorularınızı tekrar tekrar sormaktan çekinmeyin. Orijinal sorularınızın cevaplamadığı önemli noktalarla karşılaşırsanız, bunları ekleyin.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar, dijital bir platformda beyin fırtınası yapmak ve soruları görsel olarak düzenlemek için mükemmeldir.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile tüm sorularınızı, fikirlerinizi ve hızlı notlarınızı özgürce saklayın

Önemli soruları listelemek, ilgili konuları birbirine bağlamak veya araştırma alanlarını planlamak için yapışkan notlar kullanın.

📌 Örnek: İkinci Dünya Savaşı altı uzun yıl sürdü ve birçok etkinlik birbiriyle bağlantılıydı. Beyaz Tahtaları kullanarak bu etkinlikleri birbirine bağlayabilir, bir hiyerarşi oluşturabilir veya sürükleyip bırakarak bağlantılar, yol haritaları veya ş Akışları çizebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Bu aşamada, soruları not almak için ClickUp Kontrol Listeleri ve diğer kontrol listesi şablonlarını da kullanabilirsiniz. Cevapları bulduğunuzda, bunları işaretlemeniz yeterlidir.

Adım 3: Okuma aşaması

Bu aşamada hedefiniz, derinlemesine ve amaçlı bir okuma oturumu gerçekleştirmektir. Burada, kavramları anlar ve Soru aşamasında ortaya çıkan soruların cevaplarını bulursunuz.

Ve tahmin edin ne oldu? Şimdiye kadar yaptığınız her şey size bu konuda yardımcı olacak. Ancak normal okumadan farklı olarak, daha yapılandırılmış ve metodik bir yaklaşım izleyeceğiz.

İşte nasıl:

Ana fikirler için başlıklar, alt başlıklar, özel terimler, resimler ve özetler kullanın

Her paragrafın bir ana fikir ve destekleyici fikirler içerdiğini unutmayın. Bunları arayın ve ana fikirleri altını çizerek, vurgulayarak veya kenar boşluklarına not alarak işaretleyin

Her kelimeyi tek tek okumak yerine, birbiriyle ilişkili kelimeleri bulmak ve bağlantıları kurmak için kendinizi eğitin

Okuma sırasında kalem veya imlecinizi kullanarak kendinize rehberlik edin. Önemli kelime gruplarını vurgulamak için vurgulayıcınızı elinizin altında bulundurun

Her bölümün ardından kendinize şu soruları sorun: "Bunu anladım mı? İstediğim şeyi öğreniyor muyum?" Cevap evet ise, harika gidiyorsunuz demektir

🔍 Biliyor muydunuz? Metninize renkler eklemek, önemli bilgileri %70 daha hızlı bulmanıza ve %39 daha iyi hatırlamanıza yardımcı olabilir.

Adım 4: Özetleme aşaması

Bu aşama, kendi kendine tekrar aşaması olarak da adlandırılır. Burada, okuduğunuzu özetleyerek, konuyu anladığınızı ve hatırladığınızı kontrol edersiniz.

Bu çok önemlidir; atlamayın. Bu yöntem, öğrendiklerinizi pekiştirirken, daha fazla okunması gereken alanları vurgular.

Yapmanız gerekenler şunlardır:

Kitaba bakmadan, ana başlıkları ve anahtar fikirleri hatırlayın, okuduklarınızı bir veya iki cümle ile özetleyin. Ardından, gözden kaçırmış olabileceğiniz önemli ayrıntıları yakalamak için bölümü hızlıca gözden geçirin

Sözlü sunumlar için yüksek sesle konuşabilir ve ezberlemenizi daha da etkili hale getirmek için okuduklarınızı yazabilirsiniz

En iyi not alma stratejileri arasında önemli kavramların veya görsel yardımcıların sayfa numaralarını referans olarak kaydetmek yer alır

Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Brain'i kullanarak uzun konuları veya karmaşık jargonu basit, tanımlı özetlere dönüştürerek bilişsel aşırı yüklenmeyi azaltın.

🧠 Terimi öğrenin: Bilişsel aşırı yük, beyninizin yeni bilgilerle aşırı yüklenerek öğrenme verimliliğini düşürdüğü noktadır.

İşte nasıl işliyor: Ham metin veya içeriği girin, Brain anahtar noktaları belirlesin, önemli bilgileri çıkarın ve daha kolay anlaşılır bir biçimde sunsun. Mükemmel bir AI not özetleyici.

ClickUp Brain ile her şeyi anında özetleyin

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Adım 5: Test aşaması

"Test aşaması", PQRST yönteminin son aşamasıdır. Bu aşama, o ana kadar öğrendiklerinizi değerlendirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için bir öz değerlendirme işlevi görür.

Okuduğunuz materyali unutmamak için 24 saat içinde kendinizi sınayın.

Nasıl yapabileceğinizi görelim.

Kitaba veya yazılı notlara bakmadan mümkün olduğunca çok şey hatırlamaya çalışarak başlayın. Zorlanırsanız, hafızanızı tetiklemek için yazdığınız soruları gözden geçirin, ancak hatırladıklarınızı tam olarak test edene kadar cevaplarınızı veya diğer notlarınızı kontrol etmekten kaçının

Şimdi, çalışma materyaline bakmadan sorularınızı cevaplamaya çalışın

Yeterince iyi cevaplayamadığınızı düşündüğünüz soruları not alın

Materyalinize geri dönün ve zayıf olduğunuz alanlara odaklanın. Notları yeniden yazarak pekiştirebilirsiniz

Çevrimiçi içeriklerle rahat çalışıyorsanız, etkileşimli testler ve tartışma forumlarına katılmayı deneyin

🔍 Biliyor muydunuz? Kısaltmalar, kafiyeli sözler, şarkılar veya resimler gibi ezberleme teknikleri veya hafıza yardımcıları kullanarak zor bilgileri basitleştirin ve hatırlayın. Örneğin, "My Very Educated Mother Just Served Us Nachos" (Çok eğitimli annem bize nachos servis etti) cümlesi, gezegenlerin sırasını hatırlamaya yardımcı olur: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter vb.

ClickUp Öğrenci Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Öğrenci Şablonu, öğrencilerin ve öğretmenlerin düzenli kalmasına ve ödevlerini takip etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İşleri verimli hale getirmek istiyorsanız, ClickUp Öğrenci Şablonu iyi bir başlangıç noktasıdır.

Bu şablon, dersleri ve ders notlarını düzenlemenizi, konuları kategorilere ayırmanızı ve net, uygulanabilir görevlerle ödevleri yönetmenizi kolaylaştırır. PQRST yöntemiyle birlikte kullanıldığında, çalışma verimliliğinizi artırabilir ve odaklanmanızı sağlayabilir.

Gözden geçireceğiniz konuların veya bölümlerin bir listesiyle başlayın ve odaklanmış çalışma için zemin hazırlayın. Ön izleme sırasında yol gösterici sorular formüle edin ve bunları ClickUp'ta görevler olarak ekleyin. Okurken, ClickUp'ta düzenli notlar alın ve bunları belirli bölümler veya konular için alt görevlere ayırın. Anlayışınızı pekiştirmek için yorumlarda veya özet görevlerde anahtar noktaları özetleyin.

Bu şablonu PQRST yöntemi ile birlikte kullanarak, öğrenmeyi ve hafızayı geliştiren yapılandırılmış, stressiz bir çalışma planı oluşturabilirsiniz.

⚡ Şablon Arşivi: Cornell notları, bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek için denenmiş ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Bilgileri verimli bir şekilde özetlemek, gözden geçirmek ve hatırlamak için yapılandırılmış bir biçim sunan Cornell not şablonlarını keşfedin.

Çalışma yönetimi için ClickUp kullanmanın avantajları

ClickUp Hatırlatıcılar

ClickUp Hatırlatıcılar, önemli çalışma dönüm noktaları, son tarihler ve görevler için otomatik uyarılar ayarlamanıza olanak tanır. Hatırlatıcılar ile şunlara erişebilirsiniz:

Görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmek için özelleştirilebilir uyarılar

Devam eden çalışma oturumları veya ödevler için tekrarlanan bildirimler

Güncellemeleri asla kaçırmamanız için cihazlar arası hatırlatıcılar

Çalışma yerine vardığınızda etkinleşen konum tabanlı hatırlatıcılar

ClickUp Hatırlatıcıları ile tek bir çalışma oturumunu bile kaçırmayın

ClickUp Takvim Görünümü

Ardından, ClickUp Takvim Görünümü, çalışma oturumlarınızı izlemek ve yönetmek için düzenli bir yol sunar. Tek bir pencereden oturumları planlayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve bunları günlük, haftalık veya aylık biçimlerde görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Takvim Görünümü ile okuma programınızı takip edin

Google veya Outlook gibi harici takvimlerle senkronizasyon, öğrencilerin tüm taahhütlerini tek bir yerde entegre etmelerine yardımcı olur ve çalışma oturumlarının diğer önemli etkinliklerle uyumlu olmasını sağlar.

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri organize etmek için gereken araçların çoğunu tek bir yerde sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alıp raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçlar ve takvim ve e-postalarla entegrasyon gibi özellikleri de tek bir yerde sunar.

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri organize etmek için gereken araçların çoğunu tek bir yerde sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçlar ile takvim ve e-postalarla entegrasyon gibi özellikleri de tek bir yerde sunar.

📖 Ayrıca okuyun: Öğretmenler için 6 Ücretsiz KWL Şablonu ve Kaynak

Süreci kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirme ipuçları

PQRST yöntemi son derece uyarlanabilir bir yöntemdir. İşte farklı senaryolara göre PQRST'yi nasıl uyarlayabileceğinize dair birkaç ipucu ve örnekler:

Öğrenme stillerini anlayın: Öğrenme stiliniz (görsel, işitsel, kinestetik) yaklaşımınızı belirler. Gerektiği şekilde ayarlayın. Örneğin, görsel bir öğrenen iseniz, anahtar fikirleri düzenlemek için Önizleme ve Özetleme aşamalarında diyagramlar veya zihin haritaları kullanın

Kendi kararınızı verin: Bazı konuları özellikle zor buluyorsanız, bunları tam olarak anlamak için Okuma aşamasına daha fazla zaman ayırın. Her aşamaya ne kadar zaman ayıracağınıza karar vererek kendinizi güçlendirin

Her aşamaya ayırdığınız süreyi ayarlayın: Bilgileri hızlı kavrayan biriyseniz, Ön İzleme ve Soru aşamalarını hızlandırabilirsiniz. Benzer şekilde, bir kavramın daha derinlemesine incelenmesi gerekiyorsa, Okuma aşamasını uzatın

Özetleme ve Test aşamasını kişiselleştirin: Özetleme aşamasında, notlarınızı tercih ettiğiniz biçime göre uyarlayın; bu, madde işaretleri, infografikler veya dijital Özetleme aşamasında, notlarınızı tercih ettiğiniz biçime göre uyarlayın; bu, madde işaretleri, infografikler veya dijital not alma uygulamaları olabilir. Test aşaması için, genellikle bilgileri nasıl hatırladığınıza uygun testler veya alıştırma soruları oluşturun

Kendi kendinize yansıtma ve esneklik ekleyin: Hangi aşamaların sizin için en faydalı olduğunu düşünün ve buna göre ayarlamalar yapın. Belki de öğrendiklerinizi pekiştirmek için Özetleme aşamasında kendinizi test etmek veya düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacınız vardır

PQRST Yönteminin Kullanım Örnekleri

PQRST yöntemi sadece bir çalışma aracı değildir — farklı öğrenme senaryolarına uyarlanabilen çok yönlü bir yaklaşımdır. Ders kitaplarını gözden geçirirken, sınavlara hazırlanırken veya ders notlarınızı düzenlerken, bu yöntem bilgileri yönetilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olur.

En iyi nerede işe yaradığını keşfedelim. 📋

1. Akademik çalışma

Öğrenci olarak, muhtemelen birden fazla ders, ödev ve teslim tarihi ile uğraşıyorsunuzdur. Özümsemeniz gereken bilgi miktarının çokluğu karşısında kendinizi kolayca bunalmış hissedebilirsiniz.

Ancak, PQRST çalışma yöntemi her şeyi yönetilebilir ve verimli adımlara ayırmanıza yardımcı olabilir. İşte nasıl kullanabileceğiniz:

Ön izleme: Bir bölüme veya ders notlarına dalmadan önce, önce materyali gözden geçirin. Başlıkları, alt başlıkları, kalın yazılmış terimleri ve özetleri inceleyin. Örneğin, yoğun bir tarih bölümüne geçmeden önce, "I. Dünya Savaşı", "Büyük Buhran" veya "Versay Antlaşması" gibi ana başlıklara göz atın

Soru: Okurken, metinde cevaplanacağını düşündüğünüz soruları yazın. "I. Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir?" "Versay Antlaşması, II. Dünya Savaşı'nın çıkmasına nasıl katkıda bulunmuştur?" Aklınızda belirli sorular varken, merakınızı harekete geçirmiş olursunuz

Okuyun: Şimdi, derinlemesine okuyun, bu soruları aklınızda tutun ve cevapları bulmaya odaklanın. Anahtar noktaları vurgulayın veya kenarlara notlar alın. Diyelim ki, Büyük Savaş hakkında bir tarih kitabı okuyorsunuz. Okurken, aklınıza gelen soruların cevaplarını arayın

Özetleyin: Bir bölümü bitirdikten sonra, öğrendiklerinizi kendi kelimelerinizle özetlemeye çalışın ve net Tarih notları alın. Örneğin, "28 Haziran 1914'te Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikastı, I. Dünya Savaşı'nın doğrudan nedeni olmuştur" diyebilirsiniz

Test: Son olarak, öğrendiklerinizi test edin. Pasif tekrarla yetinmeyin, kendinize sorular sorun veya flash kartlar kullanın

2. Mesleki gelişim

Diyelim ki pazarlama alanında çalışıyorsunuz ve yeni bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracını kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor.

PQRST'yi şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Önizleme: CRM kılavuzunu açmadan önce, içeriğin tablosuna veya aracın ana menüsüne hızlıca göz atın. Potansiyel Müşteri Yönetimi, Raporlama ve Otomasyon gibi ana bölümleri belirleyin. Bu, öğrenmek üzere olduğunuz konuların temel çerçevesini size verecektir

Soru: Önizlemeye göre bir soru listesi oluşturun. Örneğin: "Yeni bir kişi nasıl eklenir?" veya "E-posta kampanyalarını nasıl otomatik hale getirebilirim?" Bu sorular odaklanmanızı sağlar

Okuyun: Şimdi, öğreticileri veya belgeleri inceleyin. Sorularınızın cevaplarını bulmaya odaklanın ve anahtar özellikler veya en iyi uygulamalar hakkında notlar alın

Özetleyin: Bir bölümü tamamladıktan sonra, süreci basit bir şekilde özetleyin. Örneğin, "Kişi eklemek için, 'Kişiler' sekmesine gidin, 'Yeni Ekle'yi tıklayın ve gerekli alanları doldurun" gibi bir şey yazabilirsiniz

Test: Yeni bilgilerinizi pratikte deneyin. Bir kişi eklemeyi veya bir test kampanyası ayarlamayı deneyin. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar çok bilgiyi hatırlarsınız

3. Kişisel gelişim

PQRST yöntemi, kişisel alanda da aynı derecede işe yarar ve kişisel gelişim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Yeni bir hobi edinmekten dil öğrenmeye, kişisel gelişim kitaplarına dalmaktan her şey için kullanabilirsiniz. Öğrendiklerinizi hatırlamanıza ve günlük hayatınızda uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Diyelim ki İspanyolca öğreniyorsunuz. PQRST'yi şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Ön izleme: O günkü kelime listesine veya ders planına bakın. Örneğin, ders yemeklerle ilgiliyse, Manzana (elma), pan (ekmek) ve leche (süt) gibi kelimelerin listesine göz atın. Bu, ne öğreneceğiniz konusunda size bir fikir verir

Soru: Kendinize "manzana" kelimesini nasıl doğru telaffuz edebilirim? veya "pan" kelimesini bir cümlede nasıl kullanabilirim? gibi sorular sorun

Okuyun: Çalışma materyallerinizi gözden geçirin ve gramer kuralları, kelime dağarcığı ve örnekleri not alın. Okurken, sorularınızın cevaplarını bulmaya odaklanın

Özetleyin: Çalıştıktan sonra, öğrendiklerinizi özetleyin. Örnek: "İspanyolcada elma kelimesi 'manzana'dır ve 'Elma severim' demek için 'Me gustan las manzanas' derim."

Test: Son olarak, kendinizi test edin. Bir dil partneriyle konuşmaya çalışın veya kelime bilgisi testleri yapın

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PQRST yönteminin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için ipuçları

PQRST yöntemi oldukça etkilidir. Ancak, bu yöntemi daha da güçlü hale getirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Aşağıya bakın. 👀

🔹Net hedefler belirleyin

PQRST yöntemine geçmeden önce, çalışma oturumunuz için net öğrenme hedefleri belirleyin:

Tam olarak neyi başarmak istiyorsunuz?

Bazı bilgileri ezberlemeniz mi gerekiyor?

Sınava mı hazırlanıyorsunuz?

Belirli hedefler belirlediğinizde, çalışma oturumlarınızı PQRST yöntemini daha odaklı ve verimli hale getirecek şekilde yönlendirirsiniz.

🔹Düşünceli sorular oluşturun

Materyaldeki ana kavramları veya terimleri düşünün ve bunları anlayışınızı zorlayan sorulara dönüştürün.

Örneğin, insan dolaşım sistemi hakkında okurken, iyi bir soru şu olabilir: "Kalp, kan dolaşımında hangi rolü oynar?"

Bu tür sorular, içeriği pasif olarak özümsemek yerine eleştirel bir şekilde düşünmenizi teşvik eder. Sorularınız ne kadar spesifik olursa, materyalle anlamlı bir şekilde ilgilenme olasılığınız o kadar artar.

🔹Kendi kelimelerinizle özetleyin

Sadece materyali tekrar okumak veya bölümleri vurgulamak yerine, kavramları kısa ve tutarlı bir özet haline getirin.

Konuyu kendinize basitleştirilmiş bir formda açıklarken, beyninizi bilgileri daha kapsamlı bir şekilde işlemeye zorluyorsunuz.

🔹Testler için aktif hatırlama kullanın

Aktif hatırlama, notlarınıza bakmadan hafızanızdan bilgiyi geri çağırmak anlamına gelir. Bu ezberleme tekniği, bir konu hakkında hatırladığınız her şeyi yazmayı veya flash kartlar kullanmayı içerir.

Örneğin, dolaşım sistemini çalıştıysanız, notlarınızı kapatın ve kanın vücutta nasıl dolaştığı hakkında hatırladığınız her şeyi yazın. Bunu görsel olarak temsil etmek için bir resim bile çizebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Ciddi hafıza eksiklikleriyle mücadele etmek için, aktif hatırlama ile birlikte aralıklı tekrarlamayı deneyin. Bu teknik, zaman içinde artan aralıklarla bilgileri gözden geçirmeyi içerir ve bu da uzun süreli hafızayı güçlendirir.

🔹Düzenli olarak gözden geçirin ve düşünün

Son olarak, öğrendiklerinizi gözden geçirmek ve üzerinde düşünmek için zaman ayırın. Bu adım, özetlerinizi gözden geçirmeyi, notlarınızı incelemeyi ve kendinizi tekrar test etmeyi içerebilir.

Materyali ne kadar iyi anladığınızı ve nerelerde daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunuzu düşünmek, materyalin zihninizde taze kalmasını sağlar. Örneğin, bir bölümü tamamladıktan sonra, bir gün sonra geri dönün ve anahtar kavramları tekrar test ederek bunları ezberlediğinizi kontrol edin.

💡 Profesyonel İpucu: Gözden geçirme oturumlarınızı dengeli bir şekilde aralıklarla yapmayı unutmayın. Çok erken yaparsanız hiçbir şeyi unutma ihtimaliniz olmaz, çok geç yaparsanız ise her şeyi unutursunuz.

PQRST ile Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

PQRST yöntemini kullanırken kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:

"Ön izleme" aşamasını atlama

Zaman kaybı gibi görünebilir, ancak materyali önceden gözden geçirmek, ne beklemeniz gerektiği konusunda genel bir fikir verdiği için çok önemlidir.

Yapısını veya ana konularını bilmeden doğrudan okumaya başlarsanız, önemli bağlantıları ve bağlamı kaçırabilirsiniz.

Pasif okuma

Sadece materyali okumak, bilgileri hatırlayacağınızı garanti etmez. "Okuma" aşamasında aktif olarak katılım göstermeniz gerekir.

Bu, formüle ettiğiniz soruları yanıtlarken materyale dikkatinizi vermeniz anlamına gelir. Bölümü aktif bir şekilde gözden geçirin ve belirli sorularınızı yanıtlamaya odaklanın. Metni sadece gözünüzden geçirmeyin, bilgileri aktif bir şekilde işleyin.

Kendinizi kapsamlı bir şekilde test etmiyorsunuz

PQRST yönteminde sık yapılan bir hata, kendinizi yeterince test etmemektir. Bu, konuyu ne kadar iyi anladığınızı ve hatırladığınızı ciddi şekilde sınırlayabilir. Okumayı ve özetlemeyi bitirdiğinizde, notlarınıza sadece göz atıp her şeyi anladığınızı varsaymayın.

Testler, bilgileri gerçekten içselleştirip içselleştirmediğinizi doğrulamanın tek yoludur.

Flash kartlar, alıştırma soruları veya hatta konuyu başka birine öğretmek yoluyla, bilgilerinizi iyice test ettiğinizden emin olun.

📖 Ayrıca okuyun: Hafızayı Geliştirmek için Parçalama Yöntemini Kullanma

PQRST ve ClickUp ile daha iyi öğrenin ve daha iyi hatırlayın

PQRST yöntemi, materyalle aktif etkileşimi teşvik ederek, hafızayı güçlendirerek ve eleştirel düşünmeyi destekleyerek öğrenmeyi geliştirir. Görsel öğrenen biri ya da kendi kendini test etmeyi tercih eden biri olsanız da, PQRST yöntemi karmaşık kavramları yönetilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olur.

Çalışma oturumlarınızı kolaylaştırmak ve düzenli kalmak için ClickUp'ı kullanarak görevleri yönetin, hatırlatıcılar ayarlayın ve öğrenme sürecinin her aşamasında ilerlemeyi izleyin.

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