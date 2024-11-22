LinkedIn'de İşverenlere Nasıl Ulaşabilirsiniz (+Örnekler)

Aynı roller için sayısız başvuru olduğundan, kalabalık bir iş piyasasında öne çıkmak zordur. Bu nedenle, işe alım uzmanlarında kalıcı bir izlenim bırakmayı bilmek sadece hoş bir beceri değil, aynı zamanda vazgeçilmez bir beceridir.

LinkedIn, profesyonellerin kariyer fırsatlarını keşfetmek için başvurduğu ilk adres. Geniş ağı sayesinde karar vericilerle bağlantı kurabilir, becerilerinizi sergileyebilir ve halka açık olmayan rollere başvurabilirsiniz.

Aslında, her dakika 9.000'den fazla başvuru gönderiliyor. Peki, LinkedIn'de bir işe alım uzmanına nasıl ulaşabilir ve kalıcı bir izlenim bırakabilirsiniz?

Hadi öğrenelim.

LinkedIn'de İşverenlerin Rolünü Anlamak

LinkedIn'deki işe alım uzmanları bir şirkette, işe alım ajansında veya bağımsız headhunter olarak çalışabilir. LinkedIn'i, beceri ve deneyimleri iş ilanıyla uyumlu adayları bulmak için kullanırlar ve genellikle geleneksel iş panolarının ötesinde yetenekleri keşfederler.

İşe alım uzmanlarının rolü, öncelikle anahtar kelimeler, iş başlıkları, beceriler ve eğitim bilgilerini kullanarak LinkedIn kullanıcı tabanında arama yapmaktır. Örneğin, "Kıdemli Veri Analisti" arayan bir işe alım uzmanı, SQL veya veri görselleştirme gibi becerilere odaklanabilir.

LinkedIn'in işe alım uzmanları için etkili bir araç olmasının nedenleri:

LinkedIn, adayların becerilerini, deneyimlerini, referanslarını ve önerilerini öne çıkarır

Gerçek zamanlı güncellemeler, işe alım uzmanlarını kariyer değişiklikleri veya yeni beceriler hakkında bilgilendirerek zamanında iletişim kurulmasını sağlar

Platform, birçok başvuru izleme sistemiyle entegre olup, iş ve aday bilgilerinin kolayca içe aktarılmasını sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? LinkedIn'de her dakika yedi kişi işe alınmaktadır. Bu, platformun hem işe alım uzmanları hem de iş arayanlar için ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

İşe Alım Uzmanına Mesaj Göndermeye Hazırlanma

"Bağlan" düğmesine basmadan veya işe alım yöneticilerine mesaj göndermeden önce, profilinizin öne çıkmasını sağlamak için şu adımları izleyin:

1. İletişim kurmadan önce LinkedIn profilinizi optimize edin

LinkedIn profiliniz, çevrimiçi özgeçmişinizden daha fazlasıdır; işverenlerle iletişime geçtiğinizde bıraktığınız ilk izlenimdir.

Doldurulması gereken çok sayıda bölüm olduğundan, nereye odaklanmanız gerektiğini bilmek zor olabilir. İşverenlere ulaşmadan önce öncelik vermeniz gereken temel noktalar şunlardır:

Başlık: Mevcut pozisyonunuzu ve en değerli becerilerinizi yansıtan, on kelimeden fazla olmayan açık ve profesyonel bir başlık oluşturun

Profil fotoğrafı: Kişisel markanızla uyumlu, yüksek kaliteli ve profesyonel bir fotoğraf kullanın

Hakkında: Becerilerinizi, deneyimlerinizi ve benzersiz niteliklerinizi sergileyen 2600 karakterlik ilgi çekici bir kariyer öyküsü oluşturun

Eğitim ve sertifikalar: Niteliklerinizi göstermek için eğitim geçmişinizi ve ilgili sertifikalarınızı ekleyin

Deneyim: İş deneyimlerinizi güncel tutun, sorumluluklarınızı ve başarılarınızı açıkça belirtin. Kariyerinizdeki boşluklar konusunda şeffaf olun

Beceri ve onaylar: Güvenilirlik kazanmak için iş arkadaşlarınıza ve yöneticilerinize onaylar için ulaşın

Öne çıkanlar: Becerilerinizi ve katkılarınızı sergileyen anahtar projeleri, makaleleri veya başarıları vurgulayın

Anahtar kelimeler: Başlığınızda, özgeçmişinizde ve iş tanımlarınızda sektörünüze özgü anahtar kelimeler kullanarak işverenlerin aramalarında görünürlüğünüzü artırın

2. İşveren ve şirketi hakkında araştırma yapın

Ardından, işe alım uzmanının LinkedIn profilini ve şirket sayfasını kontrol ederek işe alım süreci, uzmanlık alanları ve şirket kültürü hakkında bilgi edinin. Bu, ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir LinkedIn mesajı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Doğru araştırma yapmak için:

"Şirket Boyutu", "Deneyim Düzeyi" ve "Konum" gibi filtreleri uygulayarak sektörünüzdeki ve bölgenizdeki işe alım uzmanlarını bulun

Mesajınızda öne çıkarmak için iş tanımlarından anahtar beceri ve nitelikleri belirleyin

İşe alım yöneticisinin bağlantılarıyla nasıl etkileşim kurduğunu gözlemleyin ve buna göre üslubunuzu ayarlayın

Şirketin sosyal medya hesaplarını kontrol ederek işe alım stratejileri ve kültürü hakkında bilgi edinin

3. Bağlantı isteğinizi kişiselleştirin

Basit bir bağlantı isteği yeterli değildir; isteğinizi daha kişisel hale getirmek için her zaman kısa ama etkili bir not ekleyin. Profilini nasıl bulduğunuzu ve neden bağlantı kurmak istediğinizi kısaca açıklayın.

Genel Not Kişiselleştirilmiş Mesaj Merhaba, bağlantı kurmak istiyorum. Merhaba [İşe Alım Sorumlusunun Adı], [Şirket Adı] hakkında araştırma yaparken profilinize rastladım ve [belirli alan] alanındaki işinizden çok etkilendim. Sizinle bağlantı kurarak kuruluşunuzdaki potansiyel fırsatlar hakkında daha fazla bilgi almak isterim.

İşe alım uzmanına mükemmel mesajı yazma

Profiliniz hazır ve işe alım uzmanlarının görüşleri elinizde olduğuna göre, şimdi dikkat çekici ve konuşma başlatacak bir mesaj yazma zamanı.

1. Mesajınıza eklemeniz gereken anahtar unsurlar

Mesajınızı, kim olduğunuzu ve ne aradığınızı belirterek net ve anlaşılır hale getirin.

Giriş: Adınız, mevcut pozisyonunuz ve profesyonel geçmişinizin kısa bir özetini içeren kısa bir girişle başlayın. Bu, işe alım uzmanının sizi bir bakışta anlamasına yardımcı olur

İletişim kurma nedeni: Amacınızı açıkça belirtin; açık bir pozisyonla ilgileniyorsanız, tavsiye arıyorsanız veya ağ oluşturmak istiyorsanız

Sunduğunuz değer: İşverenlerin ihtiyaçlarına uygun becerilerinizden, özel başarılarınızdan ve deneyimlerinizden bahsedin

Eylem çağrısı: Bir CTA ile bitirin; fırsatları görüşmeye açık olup olmadıklarını veya profilinize uygun roller hakkında bilgi verebileceklerini sorun

2. Profesyonel bir üslup kullanın

Kişiselleştirme mesajınızın öne çıkmasını sağlayabilir, ancak etkili iletişim için profesyonel bir üslup kullanmak da aynı derecede önemlidir. İşte nasıl yapabilirsiniz:

Gayri resmi dil kullanmaktan kaçının: Resmi bir dil kullanın ve saygılı bir üslup sergileyin

Kısa ve öz olun: Mesajınızı kısa ve doğrudan tutun; temel bilgilere odaklanan 2-3 kısa paragraf hedefleyin

Kibarlık çok önemlidir: İşlerinin yoğun olduğunu kabul edin ve isteğinizi belirtmeden önce kibarca zaman ayırmalarını rica edin

Göndermeden önce kontrol edin: Mesajınızda yazım, dilbilgisi ve noktalama hataları olup olmadığını iki kez kontrol edin

3. Sorulması ve kaçınılması gereken sorular

Düşünceli sorular sormak, işe alım uzmanlarıyla konuşmanızı zenginleştirebilir. Ancak, olumsuz bir izlenim bırakabilecek sorulardan kaçınmak da aynı derecede önemlidir.

Sorular Notlar ✅ Beceri ve deneyimlerime uygun roller var mı? Bu, inisiyatif aldığınızı gösterir ve işe alım uzmanının sizi uygun fırsatlarla buluşturmasına yardımcı olur ✅ İşe alım süreci veya şirket kültürü hakkında daha fazla bilgi paylaşabilir misiniz? Bu, şirkete olan gerçek ilginizi gösterir ve ne beklemeniz gerektiği konusunda değerli bilgiler verir ❗Şirketiniz ne iş yapıyor? Bu, hazırlıksız görünmenize neden olur ❗Bana iş bulabilir misiniz? Bu çok doğrudan ve hak iddia ediyormuşsunuz gibi algılanabilir. Bunun yerine, organik ilişkiler kurmaya ve potansiyel rolleri doğal bir şekilde tartışmaya odaklanın

Etkili LinkedIn İletişim Mesajlarına Örnekler

LinkedIn'de bir işe alım uzmanına nasıl ulaşabileceğinizi gösteren birkaç LinkedIn mesaj örneğine bakalım:

Örnek 1: Açık bir pozisyon için soğuk ulaşım

Merhaba [İşe Alım Uzmanının Adı], [Şirket Adı]'da iş fırsatlarını araştırırken profilinize rastladım. [Alanınız veya özel becerileriniz] konusunda [X yıllık deneyim] ile [belirli rol veya departman] için çok uygun olduğumu düşünüyorum. Sizinle bağlantı kurarak, geçmişime uygun fırsatları keşfetmek isterim. Zaman ayırdığınız için teşekkürler, bağlantı kurmayı dört gözle bekliyorum! [Adınız]

Neden işe yarar: Bu mesaj doğrudandır, ilgili deneyimleri vurgular ve belirli bir role olan gerçek ilgiyi ifade eder; işe alım uzmanına bağlantı kurmanın karşılıklı faydalarını gösterir.

Örnek 2: İşe alım süreci hakkında bilgi isteme

Merhaba [İşe Alım Uzmanının Adı], Umarım iyisinizdir! Kısa bir süre önce [Şirket Adı]'da [İş Başlığı] rolünü gördüm ve bu fırsat beni çok heyecanlandırdı. İşe alım süreci veya takımın aradığı nitelikler hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?* Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz! [Adınız]

Neden işe yarar: Bu mesaj, inisiyatif ve role karşı samimi bir faiz gösterirken, aynı zamanda işe alım uzmanını değerli bilgiler vermeye davet eder. Kibar ve işe alım uzmanının zamanına saygı gösterir.

Örnek 3: Gelecekteki fırsatlar için ağ oluşturma

Merhaba [İşe Alım Uzmanının Adı], [Sektör/alan] alanında işe alım konusunda uzman olduğunuzu görüyorum. [Uzmanlık alanınız] alanındaki deneyimimle, aktif olarak yeni fırsatlar arıyorum. Gelecekteki roller için birbirimizin radarında kalabilmemiz için bağlantı kurmak isterim. Teşekkürler, iyi günler! [Adınız]

Neden işe yarar: Bu mesaj, işe alım uzmanına hemen baskı yapmadan ağ kurmaya değer veren proaktif bir aday olduğunuzu gösterir. Gelecekteki fırsatlar için kapıyı açık tutar.

4 Etkili Takip Stratejisi

Bir işe alım uzmanıyla iletişime geçtikten sonra takip etmek, ip üzerinde yürümek gibi hissettirebilir: ısrarcı olmak istemezsiniz, ancak onların radarından kaybolmak da istemezsiniz. Doğru zamanda yapılan, düşünceli bir takip, bir mülakata davet edilmenizle e-posta yığınında unutulmanız arasındaki farkı yaratabilir.

İşte nedenleri:

E-postalarınızın gelen kutusunun en üstüne geri dönmesini sağlar

İşlerine olan ilginizi gösterir

Nasıl yapacağınızı inceleyelim:

1. İlk mesajınızın ardından ne zaman ve nasıl takip etmelisiniz?

İşe alım uzmanları genellikle birden fazla adayı değerlendirir ve e-postanız gözden kaçmış olabilir. Kısa bir takip mesajı, mesajınızın tekrar dikkatlerini çekmesine yardımcı olabilir.

İşte bunu başarmanın yolu:

Takip için bir ila iki gün bekleyin. Gerekirse, 7-10 gün sonra ikinci bir takip e-postası gönderin, ancak aşırı e-posta göndermekten kaçının

Takip mesajlarınızı kısa ve saygılı tutun

İşe alım uzmanının dikkatini çekmek için ilk mesajınızdan bahsedin

Fırsat için duyduğunuz heyecanı tekrarlayın

Bir telefon görüşmesi ayarlamak gibi belirli bir CTA ile bitirin

Örnek: Merhaba [İşe Alım Sorumlusu], [pozisyon] ile ilgili önceki e-postamın takibini yapmak istedim. Hala çok faizim var ve uygun olduğunuzda sizinle bağlantı kurmak isterim. Zaman ayırdığınız için teşekkürler!

2. Yanıt alamama veya kaçırılan fırsatlarla başa çıkma

Birkaç kez takip ettikten sonra yanıt almazsanız, bunu kişisel algılamayın. İşverenler meşguldür ve belki de doğru zaman değildir. Rolü alamazsanız da aynı şey geçerlidir: zaman ayırdıkları için teşekkür edin ve gelecekteki fırsatlar için bağlantıda kalmalarını isteyin.

Örnek: Güncellemeyi tamamen anladım ve takdir ediyorum. Uygun olabilecek gelecekteki iş fırsatları için sizinle iletişime geçmek isterim.

3. Değer sunun ve iletişimde kalın

Hemen bir rol olmasa bile bağlantılarınızı sürdürmek faydalı olabilir. Sektör haberlerini, ilgili makaleleri veya başarılarınızla ilgili güncellemeleri paylaşarak çaresiz görünmeden görünür kalın.

Örnek: Merhaba [İşe Alım Uzmanı], [konu] hakkında bu makaleyi buldum ve ilginizi çekebileceğini düşündüm. Yazarın [alt konu] hakkındaki görüşlerini özellikle beğendim. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim.

4. Mülakata hazırlanma

Mülakatı garantiledikten sonra, takip stratejinizi hazırlığa kaydırın. Karışıklığı önlemek için mülakat tarihini, saatini ve biçimini teyit edin. Ayrıca, mülakatta sık sorulan soruları güvenle yanıtlayabilmek için teknik test veya sunum gibi hazırlamanız gereken özel bir şey olup olmadığını sorun.

Merhaba [İşe Alım Uzmanının Adı], [İş Başlığı] pozisyonu için görüşme randevusu ayarladığınız için teşekkür ederim. Tarih, saat ve biçimi teyit edebilir misiniz? Hazırlamam gereken özel bir şey varsa lütfen bana bildirin. Konuşmamızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılarımla, [Adınız]

linkedIn'de Etkili Bir İletişim Kampanyası Yürütmek için 3 İpucu

İşverenlerle anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olacak etkili iletişim stratejileri.

1. Trend olan konuları ve anahtar bilgileri yayınlayın

Güvenilirlik oluşturmak ve düşünce liderliğine değer veren işe alım uzmanlarının dikkatini çekmek için sektör trendlerini veya kişisel deneyimlerinizi düzenli olarak paylaşın. İlgili hashtag'leri kullanarak erişiminizi genişletin ve doğru kitleyle etkileşim kurun.

2. İşe alım uzmanlarının içerikleriyle etkileşim kurun

İşverenlerin gönderilerine anlamlı yanıtlar yazarak bilgi ve hevesinizi gösterin. Emoji veya kısa yanıtlardan kaçının. Birisi yanıt verirse, bağlantıları güçlendirmek için konuşmaya devam edin.

3. Sık yapılan hatalardan kaçının

İşe alım uzmanını araştırmamak: İşe alım uzmanının dikkate değer başarılarını veya değerlerini takdir etmemek, samimi bir faiz eksikliği sinyali verir

Genel mesajlar göndermek: Genel şablonlar, işe alım uzmanlarının dikkatini çekmez, çünkü onlar her gün sayısız mesaj alırlar

Israrcı veya agresif davranmak: İletişiminizi bir iş talebi olarak sunmak, kendinizi hak sahibi veya çaresiz biri olarak gösterebilir ve işe alım uzmanlarının sizinle iletişime geçmesini engelleyebilir

Bir uzmanın hikayesi: Başarılı iletişim örneği

David C. Baker'ın LinkedIn'de gönderdiği bu mesajın neden başarılı olduğunu inceleyelim.

Başarılı LinkedIn iletişim mesajı örnekleri

Kişiselleştirme : Mesaj, belirli ayrıntılardan bahsederek başlar, böylece işe alım uzmanının dikkatini çekme olasılığı artar

Rahat üslup : "İstemezseniz hayır diyebilirsiniz veya bu mesajı görmezden gelebilirsiniz, sizi rahatsız etmem" gibi ifadeler baskıyı azaltır ve alıcının kendini rahat hissetmesini sağlar

Değer önerisi : Mesaj, gönderenin alıcının uygulamasındaki deneyimini vurgular ve UX stratejisinin iyileştirilmesine ilişkin değerli bilgiler sunar. Bu, alıcının sorunlu noktalarını satış konuşması gibi gelmeden ele alır

Net CTA : Mesaj, UX stratejisini e-posta yoluyla daha ayrıntılı olarak görüşmek için net bir davet içeriyor

Nezaket : Alıcının aracına içten bir takdirle ve gelecekteki bağlantılar için umut dolu bir notla bitirin

Takip etme zorunluluğu yok: Gönderenin takip yapmayacağını belirtmek, alıcının zamanına saygı gösterir ve iletişimin daha samimi olmasını sağlar

LinkedIn, işe alım uzmanlarına ulaşmanızı kolaylaştıracak kapsamlı bir araç ve özellik seti sunar. Bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için şunları yapabilirsiniz:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium, karşılıklı bağlantınız olmasa bile işe alım uzmanlarına doğrudan ulaşmanızı sağlayan ücretli bir özelliktir. Anahtar özellikler şunlardır:

InMail: Ağınız dışındaki işe alım uzmanlarına mesaj gönderin. Her ay belirli sayıda InMail kredisi alırsınız: Premium Kariyer ile 5, Premium İş ile 15

"Profilinizi Görüntüleyenler" özelliği: Son 365 gün içinde profilinizi görüntüleyenleri görün. Bir işe alım uzmanı profilinizi görüntülediyse, bu bilgiyi konuşma başlatmak için kullanın ve şirketine veya açık pozisyonlara olan ilginizi belirtin

💡Profesyonel İpucu: AI yazma araçlarını kullanarak dikkat çeken, özenle hazırlanmış ve öne çıkan InMail'ler oluşturun. Bu, zaman kazanmanızı sağlarken, iletişiminizin profesyonel bir üslupta olmasını garanti eder.

2. Onaylar ve öneriler

Onaylar becerilerinizi hızlı bir şekilde doğrular, ancak referanslar uzmanlığınızın ve karakterinizin kanıtı olan derinlemesine değerlendirmelerdir.

Özellikle işinizi iyi bilen eski iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize tavsiye mektubu yazmalarını isteyin. Karşılıklı bir iyilik olması için, karşılığında siz de onlara tavsiye mektubu yazmayı teklif edin.

Ayrıca, referanslarınızın alanınızdaki işe alım uzmanlarının aradığı becerilerle uyumlu olduğundan emin olun. Örneğin, pazarlama alanında çalışıyorsanız, profilinizin çekiciliğini artırmak için SEO, içerik stratejisi ve dijital pazarlama alanlarındaki referanslara odaklanın.

3. LinkedIn grupları

LinkedIn gruplarına katılarak benzer düşüncelere sahip profesyoneller, işe alım uzmanları ve sektör liderleriyle bağlantı kurun. Tartışmalara katılın ve görüşlerinizi paylaşarak aktif bir katılımcı olarak kendinizi kanıtlayın.

💡Profesyonel İpucu: İş ilanlarına veya sektöre özel işe alımlara odaklanan grupları arayın. Bazı işe alım uzmanları, iş ilanlarını kamuya duyurmadan önce bu gruplarda paylaşır.

4. LinkedIn etkinlikleri

LinkedIn etkinlikleri, sanal ağ oluşturmayı ve sektöre özel buluşmaları kolaylaştırır. Birçok işe alım uzmanı, yetenekleri keşfetmek için bu etkinliklere katılır.

💡Profesyonel İpucu: Etkinlikler sırasında anahtar işe alım uzmanlarını ve sektör liderlerini belirlemek için "Katılımcılar" özelliğini kullanın. Bu, kişiselleştirilmiş mesajlar veya sorular hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Bu LinkedIn özellikleri, iletişim kurmak için yararlı olsa da, çabalarınızı yönetmek zor olabilir. İşte bu noktada ClickUp gibi iş mesajlaşma araçları devreye girer.

ClickUp'ı kullanarak LinkedIn'de bağlantılarınızı düzenleyin ve izleyin

ClickUp, tüm profesyonel hedeflerinizi, ağ oluşturma görevlerinizi ve iletişimlerinizi tek bir platformda birleştiren çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır.

İletişim kurduğunuz kişiler, ne zaman takip etmeniz gerektiği ve ağ oluşturma yolculuğunuzdaki sonraki adımlar dahil olmak üzere, iletişim çabalarınızı verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olur.

Etkili LinkedIn iletişimi için ClickUp'ın özelliklerinden nasıl yararlanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

1. ClickUp Görevleri ve E-posta ile konuşmaları izleyin

ClickUp Görevleri, tüm iletişim faaliyetlerini tek bir yerde merkezileştirir.

ClickUp Görünümleri ile erişim görevlerinizi düzenleyin — Liste, Tablo veya Pano ve daha fazlası arasından seçim yapın

ClickUp'ta "Startup kurucularıyla bağlantı kur" veya "Sektörün etkileyicilerini takip et" gibi farklı erişim segmentleri için belirli görevler oluşturabilirsiniz. Bu organizasyon, stratejileri veya mesajları karıştırmadan her grup için erişim çabalarını yönetmenizi sağlar.

Özel Alanlar'ı kullanarak her göreve ek ayrıntılar ekleyebilirsiniz; örneğin iletişim bilgileri, yanıt durumu ve öncelik.

Tablo veya Liste görünümü ile birden fazla segmentteki görevleri kolayca izleyerek her şeyi yolunda tutabilirsiniz. Ayrıca Takvim görünümü, takip tarihleri ve görüşme programları dahil olmak üzere iletişim zaman çizelgelerinizi net bir şekilde görmenizi sağlar.

Ayrıca, ClickUp E-posta Yönetimi özelliği çeşitli e-posta hizmetleriyle entegre olduğundan, LinkedIn ile ilgili tüm e-postalarınızı tek bir platformdan yönetebilirsiniz.

ClickUp E-posta ile LinkedIn ile ilgili e-posta konuşmalarını birleştirin ve izleyin

Gerçek zamanlı bildirimler, yanıtlar ve yeni mesajlar hakkında sizi güncel tutar. Bu, zamanında takip yapmanızı sağlar ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenizi garanti eder. Ayrıca, ClickUp'ın mobil özellikleri, hareket halindeyken erişim görevlerinizi ve e-postalarınızı yönetmenizi sağlar.

2. ClickUp Brain ile profesyonel bir tanıtım yazısı yazın

ClickUp Brain, fikir üretmek ve işe alım uzmanlarının ve işe alım yöneticilerinin dikkatini çeken, dikkat çekici LinkedIn tanıtımları hazırlamak için başvurabileceğiniz yapay zeka asistanınızdır.

ClickUp Brain ile doğal dil komutlarını kullanarak etkili tanıtımlar hazırlayın

İşte nasıl:

Tanıtımınızla ilgili birkaç anahtar kelime girin, ClickUp Brain size başlamak için birden fazla seçenek sunacaktır

Kişiliğinize ve hedef kitlenize uygun olarak tercih ettiğiniz üslubu (resmi, gayri resmi, esprili veya ciddi) seçin

Mevcut tanıtım metninizi yapıştırarak açıklık, özlülük veya ilgi çekicilik konusunda geri bildirim alın ve AI'dan metni kısaltmasını, uzatmasını veya tonunu iyileştirmesini isteyin

Tanıtımınızı güçlendirmek için ilgi çekici giriş cümleleri veya anekdotlar isteyin

3. Mesajları ClickUp Belgelerinde saklayın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak mesajları hedef kitleye, amaca veya kampanyaya göre düzenleyen özel belgeler oluşturun. Bu yapı, belirli tanıtım çabalarını bulmayı ve bunlara başvurmayı kolaylaştırarak fırsatların kaçırılması ve takiplerin unutulması riskini en aza indirir.

LinkedIn'deki iletişimlerinizi ClickUp Belgeleri'nde düzenleyin

Ayrıca, yaygın iletişim senaryoları için önceden oluşturulmuş ClickUp şablonlarını kullanarak zaman kazanabilirsiniz.

ClickUp İş Teklifi Şablonu, önceden doldurulmuş bir yapıya sahiptir ve her iş fırsatı için hızlı özelleştirme imkanı sunar. Bu sayede iş teklifini sıfırdan yazmak zorunda kalmazsınız ve niteliklerinizi, hizmetlerinizi ve proje zaman çizelgelerinizi verimli bir şekilde özetleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Önceden hazırlanmış ClickUp İş Teklifi Şablonu ile kolayca profesyonel teklifler oluşturun

Şablon, aşağıdakiler dahil çeşitli görünümler sunar

Gantt Görünümü: Teklifinizi baştan sona planlayın ve araştırma, taslak hazırlama ve revizyon gibi farklı bölümlere zaman dilimleri atayın

Takvim Görünümü: İş teklifinizle ilgili önemli tarihleri ve son başvuru tarihlerini takip eder

Pano Görünümü: "Araştırma", "Taslak Oluşturma", "İnceleme" ve "Tamamlandı" gibi aşamalar arasında görevleri kolayca sürükleyip bırakabileceğiniz Kanban tarzı bir pano sunar

Ayrıca, ClickUp İş Arama Şablonu, iş başvuruları, iş ilanları, şirket değerlendirmeleri ve mülakat kaynakları gibi tüm işle ilgili bilgilerinizi tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Arama Şablonu ile iş arama ile ilgili bilgilerinizi kolayca yönetin ve izleyin

Yeni başlayanlar ve ileri düzey kullanıcılar için uygun olan bu şablon, hızlı kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle size özel bir iş arama deneyimi sunar. Şablon ayrıca "Açık", "Başvuruldu", "Beklemede" ve daha fazlası gibi durumları da içerir, böylece her başvurunun durumunu net bir şekilde görebilirsiniz.

Farklı görünüm seçenekleriyle, iş arama ilerlemenizi kolayca görselleştirebilirsiniz. Örneğin, Liste Görünümü tüm iş başvurularının ayrıntılı dökümünü gösterirken, Takvim Görünümü yaklaşan son başvuru tarihlerini, mülakatları ve takip tarihlerini bir zaman çizelgesinde görselleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp, kodlama pozisyonu veya teknik proje yönetimi rolü için başvuruyor olsanız da, becerilerinizi, projelerinizi ve başarılarınızı net ve profesyonel bir biçimde sergilemenize yardımcı olacak teknik özgeçmiş şablonları da sunar.

💡Profesyonel İpucu: Kariyer haritası şablonunu kullanarak mevcut yetkinliklerinizi değerlendirin, beceri eksikliklerinizi belirleyin ve kariyer hedeflerinize ulaşmak için bir strateji geliştirin.

Tutarlı bir ağ oluşturma stratejisi benimseyin

LinkedIn'de bir işe alım uzmanına nasıl ulaşacağınızı bilmenin yanı sıra, LinkedIn'de kendi varlığınızı sürdürmeyi ve ağınızı genişletmeyi de bilmelisiniz. Bunun anahtarı tutarlılıktır. Bunu nasıl başarabilirsiniz?

LinkedIn'de varlığınızı oluşturun ve sürdürün: Düzenli olarak paylaşım yapın, başkalarının içerikleriyle etkileşim kurun ve sektördeki güncel gelişmeleri paylaşın. İşverenlerin dikkatini çekmek için profilinizi eksiksiz ve güncel tutun

Sektörünüzle ilgili içeriklerle ilgilenin: Alanınızdaki gönderilerle etkileşim kurarak kendinizi aktif bir sektör katılımcısı olarak konumlandırın

Ağınızı aktif ve büyüyen tutun: LinkedIn mesajları veya gönderileri aracılığıyla haftada en az bir yeni kişiyle bağlantı kurun. Gönderilerinizde mevcut ilişkilerden bahsederek ve içerikleriyle etkileşim kurarak bu ilişkileri besleyin

Düzenli LinkedIn etkinlikleri ve hatırlatıcılar planlayın: ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak düzenli gönderiler planlayın, işe alım uzmanlarıyla etkileşim kurun ve ulaşma çabalarınızı takip ederek akılda kalın. ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak düzenli gönderiler planlayın, işe alım uzmanlarıyla etkileşim kurun ve ulaşma çabalarınızı takip ederek akılda kalın.

ClickUp ile LinkedIn'de İletişim Becerilerinizi Geliştirin

LinkedIn'de işe alım uzmanlarına mesaj göndermek, ağınızı etkili bir şekilde genişletir ve iş fırsatlarını ortaya çıkarır. Stratejik olarak yapıldığında, sizi diğer adaylardan ayırır ve hayalinizdeki işe girme şansınızı artırır. LinkedIn'de bir işe alım uzmanına nasıl ulaşabileceğinizi gösteren bu ipuçlarının size yardımcı olacağını umuyoruz.

ClickUp'ın güçlü araçları, LinkedIn'de bağlantı kurma sürecinizi kolaylaştırır, ağ oluşturma yükünü azaltır ve iş fırsatlarına veya profesyonel gelişime yol açan anlamlı bağlantılar kurma potansiyelinizi artırır.

ClickUp Belgeleri, hızlı erişim için iletişim mesajlarını depolar ve düzenlerken, ClickUp Brain hedef kitlenize özel, dikkat çekici tanıtımlar hazırlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, önceden hazırlanmış şablonlar zaman kazanmanızı sağlar ve profesyonel iletişim kurmanızı garanti eder.

ClickUp'a bugün kaydolun ve ağ oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.