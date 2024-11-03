2025 için En İyi 13 Bulut İletişim Yazılımı

İş hayatı, ister 1 kişilik bir takımdan 10, 100 veya 1000 kişilik bir takıma büyüyor olun, inanılmaz bir hızla ilerliyor. Son on yılda, bulut iletişim platformlarının büyüyen takımların ve artan iş yüklerinin taleplerini karşılamak için gelişmesini izledim. Bu sayede her ikisini de yönetmek daha kolay hale geldi.

Ancak bugün mevcut olan bu kadar çok seçenek varken, işiniz için doğru çözümü nasıl belirleyebilirsiniz? Her biri farklı özellikler ve avantajlar sunar, ancak hepsi takımınızın iş akışlarına veya iletişim stratejilerine uygun olmayabilir.

Çok sayıda platformu test ettikten sonra, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan 13 çok yönlü seçeneğe indirdim. Size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için bunlara daha yakından bakalım.

Bulut İletişim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yerinde donanımı basitçe değiştiren bir şeye yatırım yapmak istemezsiniz. Kapsamlı takım yönetimi özellikleri sunan, işbirliğini geliştiren ve operasyonel verimliliği artıran bir platform seçmelisiniz.

Seçeneklerinizi değerlendirirken öncelik vermeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Sohbet: Takım iletişimini merkezileştirmek, mesajları, dosyaları ve güncellemeleri tek bir yerde düzenli tutmak için entegre sohbet işlevine sahip bir araç seçin

Dosya paylaşımı: Takımınız içinde ve paydaşlarla hızlı dosya paylaşımı sağlayan, Takımınız içinde ve paydaşlarla hızlı dosya paylaşımı sağlayan, işbirliğine dayalı iletişimi garanti eden bir platform tercih edin

CRM entegrasyonu: CRM'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç seçin, müşteri iletişimi kolaylaştırın ve birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltarak verimliliği artırın

Kayıtlı aramalar: Aramaları kaydedip saklayabileceğiniz bir platform seçin, böylece önemli konuşmalar ve kararlar belgelenir ve ileride başvurmak üzere erişilebilir olur

Geçmişi ve zaman damgalarını düzenleyin: Seçtiğiniz araç, şeffaf düzenleme geçmişleri ve zaman damgaları sunmalı, böylece takımınız değişiklikleri izleyebilir, görev dizilerini takip edebilir ve sorumluluk bilinciyle son teslim tarihlerine uyabilir

Paylaşılan gösterge panelleri ve görev yönetimi: Görev atama, gerçek zamanlı ilerleme takibi ve tüm takım üyeleri için önemli belgelere kolay erişim sağlayan paylaşılan gösterge panelleri ile bir çözüm seçin

13 En İyi Bulut İletişim Yazılımı

1. ClickUp (Birleşik iletişim için en iyisi)

İşbirliği, görev yönetimi ve gerçek zamanlı geri bildirimi kolayca bir araya getiren bir bulut iletişim aracı arıyorsanız, ClickUp mevcut en dinamik platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Nedenini size ayrıntılı olarak anlatayım.

ClickUp'ın en sevdiğim özelliklerinden biri İşbirliği Algılama özelliğidir. Bir görev taslağı hazırlarken, yorum eklerken veya belgeler üzerinde çalışırken, başka birinin aynı görevi yazdığını veya görüntülediğini her zaman bilirsiniz.

ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği ile yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırın

Bu, özellikle birden fazla takım üyesi hızlı ilerleyen bir projede yer aldığında, birlikte çalışmayı çok kolaylaştırır.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile, takımın paylaşılan bir dijital tuval üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapması sayesinde beyin fırtınası oturumları daha dinamik hale gelir. Bunu çevik iş akışlarını, strateji oturumlarını ve hatta basit fikir beyin fırtınalarını haritalamak için kullandım.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi hemen eyleme dönüştürün

Beyaz Tahta'dan doğrudan Görevler oluşturabilir, bunları ilgili dosyalara, görevlere ve hatta Belgelere bağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu görsel işbirliği yazılımındaki sürükle ve bırak arayüzü, fikirleri kolayca bağlamanıza ve saniyeler içinde kavramlar arasında bağlantılar oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Chat, sohbet ve işi bir araya getiren her şeyi içeren uygulama.

Tartışmalarınızı ve görevlerinizi tek bir platformda birleştirerek, iletişim ve işbirliği için ihtiyacınız olan her şeyin sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Bu, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan daha iyi verimlilik, daha net iletişim ve daha odaklı bir iş akışı sağlar.

Tek bir tıklama ile mesajları görevlere dönüştürebilir ve ilgili belgeleri, sohbetleri ve görevleri otomatik olarak birbirine bağlayarak bağlamı koruyabilirsiniz. Ayrıca, iletişiminizi güçlendirmek için AI'nın gücü ile birlikte gelir.

ClickUp Sohbet ile benzersiz verimliliğin kapılarını açın

Uzun e-posta konuları veya kaybolan mesajlar yerine, ClickUp'ta her şey birbirine bağlıdır: duyurular, güncellemeler ve takipler.

Artık, platformda görevleri ve projeleri nasıl göreceğinizi özelleştirmek istiyorsanız, ClickUp Görünümler beklentilerinizi aşacaktır.

Proje aşamasına göre Liste, Pano ve Takvim Görünümleri arasında geçiş yapıyorum ve her biri amacına mükemmel bir şekilde hizmet ediyor. ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümü sayesinde görevleri öncelik, son teslim tarihine veya özel etiketlere göre düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp Görünümleri ile işinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin

Dahası, ClickUp'ın Google Drive, Dropbox, Box ve OneDrive gibi hizmetlerle bulut depolama entegrasyonları sayesinde depolama sorunu ortadan kalkar. Bu sayede görevlere dosya eklemek çok kolaydır.

İster hareket halindeyken çalışıyor ister müşterilerle işbirliği yapıyor olun, birden fazla hesaptan önemli dosyaları çekebilir ve her şeyi platformda merkezi olarak tutabilirsiniz.

Ve netlik çok önemli olduğunda, ClickUp Clips'ten daha iyisi yoktur. Uzun yorum konuları bırakmak yerine, ekranımı hızlıca kaydedebilir, fikirlerimi açıklayabilir ve anında paylaşabilirim. Geri bildirimde bulunabilir veya bir takım arkadaşıma belirli bir özelliği nasıl kullanacağını gösterebilirim.

ClickUp Clips ile hızlı ve net video iletişimi sağlayın

ClickUp Clips'in iletişimi son derece net hale getirmesini çok seviyorum.

En iyi özellikler

İç içe sayfalar, stil seçenekleri ve şablonlarla ClickUp Belgeleri , wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturun

ClickUp Brain'i kullanarak herhangi bir eklenti veya uzantıya ihtiyaç duymadan belgelerinizde ve görevlerinizde otomatik olarak yazım denetimi yapın

Otomatik zaman çizelgesi ve ilerleme izleme ile uyumlu çalışın ve ClickUp Hedefleri ile herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Çeşitli kullanım durumlarına göre hazırlanmış hazır iletişim planı şablonlarıyla iletişim çabalarınızı kolaylaştırın

256 bit SSL şifreleme, fiziksel veri merkezi güvenliği ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi platformun sağlam güvenlik özelliklerinden yararlanın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'a alışmak biraz zaman alabilir, çünkü keşfedilecek birçok özellik vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kişi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

: 4,7/5 (9.800'den fazla yorum) G2: 4,7/5 (9.800'den fazla yorum)

: 4,6/5 (4.200'den fazla yorum) Capterra: 4,6/5 (4.200'den fazla yorum)

googleWorkspace aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, iletişim ve verimlilik araçlarını tek bir platformda birleştirir ve küçük görevleri veya büyük projeleri yönetirken uzaktaki ve ofisteki takımları desteklemek için tasarlanmıştır.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Gmail, Google Sohbet ve Google Toplantı gibi temel bulut iletişim araçlarına, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Drive gibi işbirliği uygulamalarıyla birlikte tek bir abonelikle erişin

Güvenlikten ödün vermeden kolayca yeni kullanıcılar ekleyin, izinleri yönetin ve belgeleri güvenli bir şekilde paylaşın

Tüm Çalışma Alanı araçları için mobil uygulamalarla her yerden takımınızla bağlantıda kalın; hareket halindeyken işbirliği yapın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Google Çalışma Alanı'nda yapılacak neredeyse tüm işleri yapabilmek için internet bağlantısına büyük ölçüde güvenmeniz gerekir

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar, Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft araçlarının bazı önemli özelliklerinden yoksundur

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İşletme Başlangıç Paketi: 7,20 $/ay/kullanıcı

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: 21,60 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)

3. Zoom Workplace (Video konferans ve işbirliği için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Video görüşmeler, takımınızın işbirliği çabaları için önemliyse, Zoom Workplace araç setinizde bulunması gereken bir video konferans aracıdır. Platformda küçük grup odaları, canlı beyaz tahtalar ve güvenli toplantı kontrolleri gibi özelliklerle tartışmaları ilgi çekici hale getirir. Büyük web seminerleri ve küçük takım toplantıları düzenlemek için mükemmeldir.

Zoom Workplace'in en iyi özellikleri

Zoom telefonuyla sesli aramalarda takım üyelerinizle bağlantı kurmak için arayın

Toplantıları planlayın ve platform içinden paylaşılan takvim uygulamalarına ekleyin

Zoom, toplantı odalarınızı güvenli tutun, çünkü Zoom, toplantıya kimlerin katıldığını ve ne zaman katılacağını kontrol etme ve üyeleri kolayca küçük toplantı odalarına taşıma olanağı sağlar

Zoom Workplace sınırlamaları

Zoom en iyi video kalitesini sunmadığından 4K çözünürlük elde edilemeyebilir

Güncellemeler otomatik olarak yapılır ve bazen önemli bir toplantıya katılmadan önce güncellemelerin tamamlanmasını beklemeniz gerekebilir

Zoom Workplace fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom Workplace değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.900+ yorum)

4. Twilio (Özelleştirilebilir bulut iletişim çözümleri için en iyisi)

twilio aracılığıyla

Twilio, işletmelerin yalnızca kullandıkları özellikler için ödeme yapmalarını sağlayan, esnek bir iletişim platformu olarak öne çıkıyor.

Müşteri yolculuklarını kişiselleştirmek veya anahtar iletişim görevlerini otomatikleştirmek istiyorsanız, uzun vadeli sözleşmelere bağlı kalmadan size özel bulut iletişim sistemleri oluşturmak için gerekli araçları sunar.

Twilio'nun en iyi özellikleri

Aramaların doğrulanmış kaynaklardan geldiğinden emin olmak için Arama özelliğini kullanın

Dinamik Müşteri Veri Platformunu kullanarak gerçek zamanlı verilere dayalı kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturun

Çağrı kayıtları, transkripsiyonlar ve bildirimler gibi görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Twilio sınırlamaları

Teknolojiye yatkın kişiler için daha uygundur

UI entegrasyonu karmaşıktır ve anlaşılması kolay değildir

Twilio fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Twilio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (450+ yorum)

5. Vonage (Kurumsal düzeyde iletişim için en iyisi)

vonage aracılığıyla

Vonage, ses, video, mesajlaşma ve daha fazlası için çeşitli API'ler sunan güçlü bir iş iletişimi paketidir. İster küçük bir işletme işletiyor ister küresel bir kurumsal şirketi yönetiyor olun, sezgisel arayüzünün kolay özelleştirme imkanı sunmasını beğeneceksiniz.

Vonagedesktop ve mobil uygulamanızı Salesforce, Slack ve G Suite gibi önde gelen yazılımlarla entegre etme seçeneği de mevcuttur.

Vonage'ın en iyi özellikleri

İletişimlerinizde kurumsal düzeyde çalışma süresi güvenilirliği elde edin

Çeşitli grafikler ve çizelgeler sunan "Rapor" özelliğini kullanarak büyümenizi izleyin ve analiz edin

Vonage'ın mobilite özelliklerinden yararlanarak, nerede olurlarsa olsunlar çağrıları yönlendirin ve takımlarla işbirliği yapın

Vonage sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, API tabanlı platformlara aşina olmayanlar için biraz karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle ağ kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde çağrı kalitesiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Vonage fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Birleşik İletişim Temel: Aylık hat başına 13,99 $

Birleşik İletişim Temel: 20,99 $/ay, hat başına

Birleşik İletişim Temel: 27,99 $/ay, hat başına

İletişim Merkezi Planları: Özel fiyatlandırma

Vonage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (300'den fazla yorum)

6. Telnyx (Yüksek kaliteli iletişim ve güvenilirlik için en iyisi)

telnyx aracılığıyla

Telnyx, özel IP ağları üzerinden ses, mesajlaşma ve veri iletimi dahil olmak üzere üst düzey iletişim hizmetleri sunmasıyla tanınır. Tutarlı ve güvenilir hizmet sunmaya odaklanan Telnyx, minimum kesinti süresiyle 7/24 dünya çapındaki müşterileriyle bağlantıda kalması gereken işletmeler için mükemmel bir seçenektir.

Telnyx'in en iyi özellikleri

Telnyx'in esnek fiyatlandırma modeliyle sadece kullandığınız kadar ödeyin

AI destekli etkileşimlerle müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin

Gelişmiş karar verme için gerçek zamanlı arama ve mesaj analizlerini izleyin

Telnyx sınırlamaları

Kurulum, özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Daha küçük planlar için sınırlı müşteri desteği

Telnyx fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Kullanıma göre değişen fiyatlandırma

Hacim bazlı fiyatlandırma: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Telnyx puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (410+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

7. Webex Suite (Güvenli ve güvenilir video konferans için en iyisi)

webex Suite aracılığıyla

Piyasadaki tüm bulut işbirliği araçları arasında Webex Suite, gelişmiş güvenlik özellikleri ve çeşitli iş araçlarıyla entegrasyonları ile öne çıkıyor. Uzak takımlar ve büyük kurumsal şirketler için çok ihtiyaç duyulan güvenilirliği sunuyor. Webex Suite'i kullanarak yüksek çözünürlüklü video ve sesli aramaları barındırmanın ne kadar kolay olduğunu özellikle beğendim.

Webex Suite'in en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile toplantılarınızın güvenliğini sağlayın

Toplantılarınızın kalitesini artırmak için gürültü engelleme ve otomatik transkripsiyon gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanın

Toplantılarınızı Facebook veya YouTube gibi platformlara doğrudan yayınlayarak daha geniş kitlelere ulaşın

Webex Suite sınırlamaları

Rakiplere kıyasla gelişmiş planların fiyatları yüksektir

Arayüz bazı kullanıcılar için eski hissettirebilir

Webex Suite fiyatlandırması

Ücretsiz

Meet: 14,50 $/ay kullanıcı başına

Paket: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex Suite puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (18.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.300+ yorum)

8. Wrike (Proje yönetimi ve iletişim için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, görev yönetimini iletişim özellikleriyle birleştiren çok yönlü bir bulut tabanlı proje yönetimi aracıdır. Görevleri ve son teslim tarihlerini takip ederken verimli bir işbirliği arayan takımlar için iyi bir seçimdir.

Bu araçta en çok beğendiğim şey, kullanımı kolay arayüzüydü. Ayrıca Google Çalışma Alanı ve Slack gibi diğer çözümlerle de entegre olarak iletişim hedeflerinize etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Daha iyi takım koordinasyonu için dosya ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın

Özellikle son teslim tarihleri sıkışık olduğunda, sorunsuz uzaktan çalışma ve işbirliği için görevlere öncelik verin

Özelleştirilebilir gösterge paneli görünümleriyle günlük ilerlemeyi takip edin ve projelerinizi nasıl görselleştireceğinizi tamamen kontrol edin

Wrike sınırlamaları

Gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Görevi başka bir takım üyesine yeniden atadığınızda görev güncellemeleri paylaşılmaz

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.600'den fazla yorum)

9. Ringover (En iyi bulut telefonu ve iletişim sistemi)

ringover aracılığıyla

Ringover, işletmeler için özel olarak tasarlanmış VoIP hizmetleri sunan bulut tabanlı bir telefon sistemidir. Satış ve müşteri desteği faaliyetlerinizin çok önemli bir parçasıysa, Ringover iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve takımlarınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilir.

Ringover'ın en iyi özellikleri

90'dan fazla noktaya sınırsız arama yapın, sınırların ötesinde iletişim akışını sürdürün

Ayrıntılı arama analizi ve raporlama özellikleriyle performansı izleyin

Kolay takip için aramaları kaydedin ve sesli mesajları metne dönüştürün

Ringover sınırlamaları

Küçük işletmeler için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Bazen kullanıcılar sesli aramalarda gecikme fark etmişlerdir

Ringover fiyatlandırması

Akıllı: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 64 ABD doları

Ringover puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (470+ yorum)

10. Runrun.it (Görev yönetimi ve iletişim için en iyisi)

Runrun. it, görevleri, zamanı ve proje ilerlemesini verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olan bulut tabanlı bir görev yönetimi çözümüdür. Görsel görev panoları ve özelleştirilebilir özellikleri, işyerinde işbirliği için idealdir ve herkesin hedefler ve son tarihler konusunda uyumlu çalışmasını sağlar.

Özellikle, kararları, ek dosyaları ve hem iç hem de dış paydaşlarla yapılan konuşmaları merkezi bir yerde kayıt altında tutabilmeyi çok beğendim.

Runrun.it'in en iyi özellikleri

Görevleri takım arasında dağıtan, son tarihler oluşturan ve onaylar talep eden otomasyonlar oluşturun

Projeniz için gerekli bilgileri almak üzere formlar oluşturun; gereksiz gidip gelmeleri önleyin

Gelişmiş arama filtreleriyle akıllı Kanban panosunda iş akışınızı düzenleyin ve optimize edin

Runrun.it sınırlamaları

Tüm özellikler, özellikle ilk kez kullananlar için net bir şekilde açıklanmamıştır

Yinelenen bildirimler sık sık görülür ve bu da kafa karışıklığına neden olur

Runrun. it fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $

Runrun. it puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

11. Avaya (Kurumsal düzeyde bulut iletişim sistemleri için en iyisi)

avaya aracılığıyla

Avaya, bulut teknolojisi tabanlı iş iletişimi alanında tanınmış bir isimdir.

İşiniz ses, video, mesajlaşma ve takım işbirliği için güçlü bir bulut iletişim platformu gerektiriyorsa, özellikle işlevler arası takımlarla çalışıyorsanız veya karmaşık iş akışlarını yönetiyorsanız Avaya'yı değerlendirmeye değer.

Avaya'nın en iyi özellikleri

Avaya'yı fiziksel telefon olarak veya masaüstü bilgisayarlarda dijital platform olarak kullanın

Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle hassas verilerinizi koruyun

Sesli mesaj kayıtları ayarlayın ve Salesforce ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre olarak doğrudan bilgisayarınızdan kolayca faks gönderin

Avaya sınırlamaları

Yazılım tutarsız, sık sık çöküyor ve kullanıcıların oturumu kapatıp yeniden başlatmasını gerektiriyor

Destek güvenilir değildir, kullanıcılar genellikle sisteme aşina olmayan temsilciler arasında dolaştırılır

Avaya fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Avaya puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

12. Connecteam (Uzaktan ve mobil çalışan takım yönetimi için en iyisi)

connecteam aracılığıyla

Üretim, lojistik ve diğer sektörlerdeki çoğu rolün geleneksel masa başı işlerin ötesine geçtiği işletmeler için bulut iletişim yazılımı, bu iş gücünün benzersiz ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Connecteam işte bu noktada öne çıkıyor.

Masaüstü ve mobil takımlar için özel olarak tasarlanmış bu yazılım, işin nerede yapıldığına bakılmaksızın herkesin bağlantıda ve senkronizasyonda kalması için işinizin ihtiyaç duyduğu araçları sağlar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Vardiya yönetimi, ekipman atama, izin taleplerini onaylama ve çok daha fazlasını tek bir platformdan gerçekleştirin

Planlanan mesajlara ilişkin eksiksiz bir genel bakış elde edin ve bunları sohbet uygulamasında kolayca düzenleyin veya silin

Çalışanların iş saatlerini takip edin ve kolay işleme için bunları bordro sisteminize bağlayın

Connecteam sınırlamaları

Yöneticiler, ihtiyaç duyulduğunda takım üyelerini ulaşılamaz hale getiremez

Özellikle QuickBooks Online (QBO) ile entegrasyonların iyileştirilmesi gerekiyor, çünkü zaman girdileri QBO'nun biçimiyle uyumlu değil

Connecteam fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 99 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)

13. TextP2P (SMS pazarlama ve iletişim için en iyisi)

textP2P aracılığıyla

Müşteri ilişkileri yönetiminiz öncelikle sohbet hizmetlerine dayanıyorsa ve video konferans, telefon sistemleri veya en iyi e-posta alternatiflerine ihtiyaç duymuyorsa, TextP2P müşteri iletişimlerini yönetmek için harika bir seçenektir.

Bu, modern ve verimli bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi işbirliği araçlarından biridir.

TextP2P'nin en iyi özellikleri

Önceden tanımlanmış aralıklarla metin mesajları, e-postalar ve zil sesi çıkarmadan sesli mesajlar göndermek için damla kampanyaları oluşturun

Müşterilerinizden kolayca geri bildirim almak için otomatik metin mesajı anketleri gönderin

TextP2P'nin veritabanlarında sınırsız sayıda kişiyi depolayın ve yönetin

TextP2P sınırlamaları

Sesli veya görüntülü arama yapma özelliği yoktur, bu da iletişim seçeneklerini sınırlar

SMS'lerdeki karakter sınırları, iletişimin uzunluğunu kısıtlayabilir

TextP2P fiyatlandırması

Starter 500: 21 $/ay

Pro 1000: 42 $/ay

Business 2000: 84 $/ay

Kullandıkça öde: 5 $/ay

TextP2P puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5 (110+ yorum)

Çeşitli Takımlar için Birleşik İletişim Platformu

Bozuk veya uzun iletişim izleri nedeniyle operasyonlarınızın yavaşlamasına izin veremezsiniz.

Şu durumu hayal edin: Ürün takımınız tedarikçilerle pazarlık ve maliyet hesaplamalarıyla meşgulken, operasyon takımınız ürünleri pazara yüklemek için güncellemeleri bekliyor ve net bir zaman çizelgesi yok.

ClickUp'ın fark yaratabileceği yer burasıdır.

Sorunsuz ve şeffaf iletişimi teşvik ederek, takımlarınızın gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmasını ve güncel bilgilere ulaşmasını sağlar. İster işinizi büyütüyor ister iç ve dış iletişiminizi optimize ediyor olun, ClickUp tüm ihtiyaçlarınızı destekleyen bir platform sunar.

İletişim eksikliklerinin sizi engellemesine izin vermeyin — ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bugün başlayın.