Kişisel Hedefler Nasıl Belirlenir (+Örnekler)

Spesifik : Belirsiz, genel hedeflerden kaçının ve bunun yerine spesifik hedefler seçin. Örneğin, sağlıklı olmak istiyorsanız, her gün 30 dakika egzersiz yapma hedefini kendinize belirleyin

Ölçülebilir: Hedefleriniz ölçülebilir olduğunda ilerleme kaydetmek daha kolaydır. Bunu, "her gün okumak" yerine "her gün on sayfa okumak" gibi ölçülebilir hedefler belirleyerek sağlayın