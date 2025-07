stylus desteğine sahip en iyi 11 not alma uygulaması

Hiç önemli bir işin ortasında, aniden parlak bir fikir geldiği oldu mu? İşin başından dönmüşsünüz ve birdenbire, aradığınız mükemmel çözüm aklınıza geliyor.

Elbette bu fikri kaybetmek istemezsiniz, ancak kafamızda ancak belirli bir miktar bilgiyi tutabiliriz.

Peki, düşüncelerinizi anında yakalamanın yanı sıra notları kolaylıkla çizip, açıklama ekleyip düzenleyebileceğiniz bir araca sahip olsaydınız?

Fikir üretirken, hızlı notlar alırken veya hatta ayrıntılı diyagramlar oluştururken, doğru not alma uygulaması Android cihazınızı güçlü bir verimlilik aracına dönüştürebilir.

Size yardımcı olmak için, ekibim ve ben stylus desteğine sahip Android için en iyi 10 not alma uygulamasının bir listesini derledik. Ücretsiz not alma uygulaması seçeneklerinden özelliklerle dolu premium çözümlere kadar, herkes için bir şeyler var.

Hadi bir göz atalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Bir daha asla değerli fikirlerinizi kaybetmeyin. Stylus desteğine sahip en iyi not alma uygulamalarını deneyin: ClickUp (AI destekli kapsamlı not alma için en iyisi) (AI destekli kapsamlı not alma için en iyisi) Evernote (Büyük hacimli notları düzenlemek ve yönetmek için en iyisi) Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve ortak not alma için en iyisi) Google Keep (Hızlı notlar ve Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi) Notability (El yazısı notlar ve bulut senkronizasyonu için en iyisi) Workflowy (Anahat tabanlı not alma ve görev yönetimi için en iyisi) One Note (Yapılandırılmış not düzenleme için en iyisi) Bear (Markdown desteği ve estetik not biçimlendirme için en iyisi) Simplenote (Çapraz platform senkronizasyonlu minimalist not alma için en iyisi) Goodnotes (Dijital el yazısı ve akademik not alma için en iyisi) Squid (Akademik not alma ve okul ödevleri için en iyisi)

Stylus ile en iyi not alma uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Android için stylus ile en iyi not alma uygulamasını seçerken, iş akışınıza uygun ve verimliliği artıran özelliklere odaklanın.

Dikkate alınması gereken bazı anahtar noktalar şunlardır:

Stylus duyarlılığı: Uygulama, stylus hareketlerinin gerçek zamanlı olarak doğru bir şekilde yakalanmasını sağlayarak sorunsuz ve gecikmesiz yazma olanağı sunmalıdır

Özelleştirme seçenekleri: Kalem stillerinizi, renklerinizi ve kalınlıklarınızı özelleştirmenize olanak tanıyan not uygulamaları arayın, notlarınızın görünüm ve hissiyatında esneklik kazanın

El yazısı tanıma: En iyi uygulamalar, el yazısı notlarınızı metne dönüştürebilir, böylece notlarınızı daha sonra daha kolay arayabilir ve düzenleyebilirsiniz

Çoklu cihaz senkronizasyonu: Telefon, tablet veya bilgisayarınızda not alırken uygulamanın birden fazla cihazda senkronizasyonu desteklediğinden emin olun

Organizasyon araçları: Notlarınızı düzenli tutmanıza ve kolayca bulmanıza yardımcı olan klasörler, etiketler, Notlarınızı düzenli tutmanıza ve kolayca bulmanıza yardımcı olan klasörler, etiketler, çevrimiçi yapışkan notlar ve not defterleri gibi özellikleri kontrol edin

Dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri: Uygulama, notlarınızı çeşitli biçimlerde (PDF, görüntü vb.) dışa aktarmanıza ve başkalarıyla paylaşmanıza izin vermelidir

Bulut depolama entegrasyonu: Google Apps veya Dropbox gibi bulut depolama hizmetleriyle entegrasyon, dijital notlarınızı yedeklemek ve cihazınızda alan açmak için önemlidir

Çevrimdışı erişim: İş için seyahat etmek zorunda olduğunuzda ve genellikle sınırlı internet erişiminiz olduğunda, toplantı notlarınıza çevrimdışı olarak erişebilme ve düzenleyebilme özelliği çok önemlidir İş için seyahat etmek zorunda olduğunuzda ve genellikle sınırlı internet erişiminiz olduğunda, toplantı notlarınıza çevrimdışı olarak erişebilme ve düzenleyebilme özelliği çok önemlidir

Güvenlik özellikleri: Özellikle hassas bilgiler içeriyorsa, notlarınızı güvende tutmak için parola koruması veya şifreleme sunan uygulamaları arayın

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi: Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, uygulamanın kullanımını kolaylaştırır ve karmaşık menülerle uğraşmadan notlarınıza odaklanmanızı sağlar

Stylus ile En İyi 11 Not Alma Uygulaması

Öğrencilerden profesyonellere ve daha fazlasına kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılayan en iyi Android not alma uygulamalarını bir araya getirdik.

Şirket içinde kullanmayı tercih ettiğimiz en iyi ücretsiz not alma uygulaması olan ClickUp ile başlayalım!

1. ClickUp (AI destekli kapsamlı not alma için en iyisi)

ClickUp, piyasadaki en iyi not alma araçlarından biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Google Keep'in alternatiflerinden çok daha fazlasını sunan özelliklerle doludur.

ClickUp Docs, fikirlerinizi not almak, görev listeleri oluşturmak ve hatta wiki sayfaları oluşturmak için harika bir yerdir. Bu kurulum, görevleri atamayı ve takımla gerçek zamanlı olarak çalışmayı basitleştirir.

Madde işaretleri, kontrol listeleri, afişler ve kod blokları gibi zengin metin biçimlendirme seçenekleri, özellikle Android cihazlarda stylus kullanırken notları görsel olarak çekici ve gezinmesi kolay bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

ClickUp Belgeleriyle Başlayın ClickUp Docs'ta belgeleri düzenlerken takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp'ın bir başka harika özelliği, multimedya öğelerini doğrudan Belgelere gömme yeteneğidir. Bu özellik, notları geliştirmek için resim veya video eklerken özellikle yararlıdır. Ancak, asıl öne çıkan özellik ClickUp Görevleri içindeki çift yönlü bağlantıdır. İlgili görevleri birbirine bağlayarak her şeyin nasıl birbirine uyduğunu daha net bir şekilde görmenizi sağlar.

ClickUp Sohbet'teki AI CatchUps ile tartışma konularını özetleyin

ClickUp Brain benim için bir dönüm noktası oldu ve not alma stratejimin merkezine yerleşti. Uzun notları özetlemek, doğru tablolar oluşturmak ve bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için oldukça yararlıdır. Zamanım kısıtlı olduğunda, uzun sohbet ve yorum konularını özetlemek için ClickUp Brain'i kullanıyorum ve yüzlerce yorumu okumakla uğraşmıyorum.

ClickUp AI ile müşteri etkileşimlerini özetleyin, sorularınıza yanıtlar alın ve raporları analiz edin

ClickUp Notepad, telefon veya masaüstünde hızlı notlar almak için başka bir tercih edilebilir seçenek. Takımım ve ben, ilk düşüncelerimizi genellikle burada basit biçimlendirme kullanarak taslak olarak yazıyoruz, ardından daha özenli bir belgeye aktarıyoruz.

ClickUp Notepad ile hareket halindeyken notlar alın ve tarayıcınızdan ve mobil cihazınızdan erişin

ClickUp AI Notetaker, toplantılara otomatik olarak katılma, tartışmaları gerçek zamanlı olarak yazıya dökme ve anahtar noktaları anında özetleme özellikleriyle geleneksel not alma yöntemlerinin ötesine geçer. Eylem öğelerini, kararları ve önemli ayrıntıları vurgular, böylece notları tekrar dinlemeniz veya notlar arasında arama yapmanız gerekmez. Satış görüşmesinde, takım toplantısında veya çevrimiçi derste olsanız da, görevler ve belgelerle doğrudan senkronizasyon sağlar ve ekstra adımlara gerek kalmadan notları eyleme dönüştürür.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

Bonus: Toplantı notları almak için AI kullanmanın en iyi ipuçlarını öğrenmek için bu videoyu izleyin. AI her kelimeyi kaydederken siz konuşmaya ve eylem öğelerine odaklanın!

ClickUp Clips, ekran kayıtlarını doğrudan notlar içinde paylaşmak ve birçok not alma uygulamasında bulunmayan etkileşimli bir öğe eklemek için mükemmeldir. Ayrıca, AI destekli transkripsiyon ile Clip'te söylenen her kelime aranabilir, böylece önemli bilgileri daha sonra bulmak daha kolay hale gelir. Ve tüm kliplerinize Clips Hub'dan merkezi olarak erişebilirsiniz.

ClickUp Clips'i kullanarak AI ile sesli ve video notları transkribe edin

En iyi yanı ne mi? ClickUp, Android dahil tüm cihazlarda sorunsuz stylus desteği ile kullanılabilir. Bu, PC, telefon ve tablet arasında notlara kolayca erişmenizi ve bunları paylaşmanızı sağlar. Bu sadece bir not alma uygulaması değil, her şeyi tek bir platformda tutan eksiksiz bir verimlilik paketidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Not Defteri'ni kullanarak hızlıca notlar alın, resimler ekleyin ve metin notlarını eyleme geçirilebilir görevlere ve yapılacak öğelere dönüştürün

ClickUp Docs'u kullanarak ayrıntılı notları kategorilere ayırın ve üzerinde işbirliği yapın

Özetler oluşturun, notları eylem öğelerine dönüştürün ve ClickUp Brain ile biçimlendirin

Google Takvim, Outlook ve Dropbox gibi verimlilik araçlarıyla kapsamlı entegrasyon

ClickUp Görevleri'ni kullanarak notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Görsel olarak bağlantılı bir not ağı oluşturmak istiyorsanız ClickUp Beyaz Tahtaları veya ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetlerde, e-postalarda veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

2. Evernote (Büyük hacimli notları düzenlemek ve yönetmek için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, özelleştirilebilir not alma şablonları dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunan, yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Kullanıcıların metin tabanlı girdiler, ses kayıtları, toplantı özetleri ve yapılacaklar listeleri gibi farklı türde notlar oluşturmasına olanak tanır.

Not uygulaması, el yazısını tercih edenler için mükemmel stylus desteği sunarak dijital mürekkebi hassas bir şekilde kullanmalarını sağlar. Bu araç, el yazısı ve yazılmış notlar arasında geçiş yapmayı, kalem stillerini ve renklerini özelleştirmeyi ve vuruş genişliklerini ayarlamayı kolaylaştırır. El yazısı tanıma teknolojisi, yazılı notları aranabilir, düzenlenebilir metne dönüştürerek içeriği bulmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır.

Bulut depolama entegrasyonu ile, stylus ile eklemeler yapılan tüm notlar, biçimlendirme ve eklemeler korunarak tüm cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak senkronize edilir. Evernote ayrıca ClickUp, Google Takvim, Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla da entegre olur, bu da inanılmaz derecede kullanışlıdır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web Clipper'ı kullanarak web parçacıklarını doğrudan notlara yakalayın

Telefonunuzun kamerasını kullanarak kağıt belgeleri tarayın, dijitalleştirin ve düzenleyin

Tüm katılımcıların uyumlu çalışmasını sağlamak için notları ve görevleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlıdır ve genellikle kullanıcıları premium aboneliğe yönlendirir. Daha uygun fiyatlı çözümler arayanlar için Evernote alternatiflerini keşfetmek faydalı olabilir

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 17,99 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

3. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve ortak not alma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, özel veya paylaşımlı, özel ihtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş çalışma alanları oluşturmanıza olanak tanır. Bu çalışma alanlarına, metin parçacıkları ve yer imlerinden resimlere, anahtar bağlantılara, dosyalara, kod parçacıklarına ve tartışma bölümlerine kadar her şeyi içerebilen çeşitli esnek "senkronize bloklar" ekleyebilirsiniz

Notion'un harika yanı, bu blokları ne kadar kolay taşıyabilmenizdir. Tüm belgeyi karıştırma endişesi olmadan, bunları istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz. Çalışma alanınızdaki birden fazla sayfadaki içeriği birbirine bağlayabilir ve senkronize edebilirsiniz. Notion'un ücretsiz sürümü, 1.000 adede kadar içerik bloğunu kaydetmenize ve senkronize etmenize olanak tanır

Premium abonelik planları, seçilen düzeye bağlı olarak yönetici araçları ve izin ayarları gibi ek özellikler sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Özel şablonlar tasarlayın ve veritabanınızı doğrudan notlara entegre edin

Kenar çubuğu aracılığıyla önemli bilgilere hızlıca erişin

Notları yazmak ve biçimlendirmek için Markdown'u kullanın

Notion sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ve kullanıcı arayüzü, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla daha az sezgisel olabilir

Notion fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, planınıza kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında eklenebilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

Daha fazla bilgi: 2024'ün Not Alma için En İyi 10 AI Aracı

4. Google Keep (Hızlı notlar ve Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

google Keep aracılığıyla

Google Keep'in en iyi özelliklerinden biri, tamamen ücretsiz olması, gizli maliyetleri veya abonelikleri olmamasıdır. Görüntüleri kolayca kopyalayıp yapıştırabilir, sesli notlar ekleyebilir, yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz

Notlar yazabilir, renk kodları ekleyebilir ve blog yazısı gibi biçimlendirebilirsiniz. Belirli anahtar kelimeleri aramak çok kolaydır.

Google Keep'i diğerlerinden ayıran özellik, diğer Google ürünleriyle sorunsuz entegrasyonudur.

Örneğin, notlarınızı doğrudan Google Drive'a PDF olarak kaydedebilir veya Gmail'deki e-postalara ekleyebilirsiniz. Android ve PC'de kullanılabilen bu uygulama, mükemmel stylus ve S Pen desteği de sunarak tüm not alma ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir araç haline gelir.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Tekrarlamak üzere yapılandırılabilen hatırlatıcılar ayarlayın, böylece hiçbir notu kaçırmayın

Kamera rulonuzdan doğrudan entegrasyon ile notlara kolayca resim ekleyin

Notları otomatik olarak görevlere dönüştüren onay kutucuklu yapılacaklar listesini kullanın

Tüm özelliklere ücretsiz olarak, hiçbir ücret ödemeden erişin

Google Keep sınırlamaları

Notları kilitleme özelliği yoktur

Diğer ücretsiz not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri sunar

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

5. Notability (El yazısı notlar ve bulut senkronizasyonu için en iyisi)

notability aracılığıyla

IOS kullanıcıları için tasarlanan Notability, notları paylaşmanızı ve düzenlemenizi kolaylaştırır. Notlarınızı kolayca okuyucu dostu bir belgeye aktarabilir veya Dropbox gibi platformlarda paylaşabilirsiniz. Ve bu notları daha sonra düzenlemeniz gerekirse, bunu da kolayca yapabilirsiniz.

Bulut senkronizasyonu, notlarınızı bilgisayar, telefon veya tablet gibi tüm cihazlarınızda senkronize etmenizi sağlar. Bu, ek dosyaları e-posta ile gönderme zahmetine girmeden notlarınıza her zaman, her yerden kolayca erişmenizi sağlar. Her şey bulutta güvenli bir şekilde saklanır, böylece notlarınız hangi cihazda olursanız olun her zaman elinizin altında olur.

Notability'nin en iyi özellikleri

El yazısı, klavye ve ses kayıtlarını tek bir notta birleştirerek çok yönlü bir not alma deneyimi yaşayın

PDF'leri ve görüntüleri kolaylıkla notlayarak belgeleri gözden geçirmek ve yorumlamak için ideal hale getirin

İCloud ile cihazlar arasında notları senkronize edin, içeriğinizin her zaman erişilebilir ve güncel olmasını sağlayın

Notlarınızı özelleştirmek ve netliği artırmak için çeşitli kalem stilleri ve renkleri kullanın

Notability sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü daha az sezgisel buluyor ve bu da kullanım kolaylığını etkileyebilir

Uygulamanın sınırlı işbirliği özellikleri, kapsamlı takım tabanlı işlevler arayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Ara sıra senkronizasyon sorunları bildirildi, bu da güncellenen notlara erişimde gecikmelere neden olabilir

Notability fiyatlandırması

Notability Starter: Ücretsiz

Notability Plus: Özel fiyatlandırma

Notability puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

6. Workflowy (Anahat tabanlı not alma ve görev yönetimi için en iyisi)

workflowy aracılığıyla

Workflowy, sadeliğe odaklanarak tasarlanmış minimalist bir not alma uygulamasıdır. Sonsuz sayıda iç içe liste oluşturmanıza ve büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölmenize olanak tanıyarak not almaya benzersiz bir yaklaşım sunar.

Hashtag'ler veya @bahsetmeler kullanarak notlarınızı kategorilere ayırabilir ve arayabilirsiniz, filtreleme sistemi ise ilgili içeriği hızlıca bulmanızı sağlar, bu da özellikle kapsamlı bilgilerle çalışırken çok kullanışlıdır.

Uygulamanın Android'deki Stylus Desteği, özellikle el yazısı notları veya eskizleri tercih eden kullanıcılar için ek bir işlevsellik katmanı ekler. Stylus uyumluluğu ile Workflowy, metin tabanlı bir uygulamadan daha fazlası haline gelir — çeşitli biçimlerde fikirleri yakalamak için çok yönlü bir araç haline gelir.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Sınırsız iç içe listelerle notları ve görevleri düzenleyin, ayrıntılı hiyerarşik yapılar oluşturun

Güçlü arama ve filtreleme seçenekleriyle bilgileri hızla bulun

Görünümü belirli bölümlere veya görevlere odaklanacak şekilde ayarlayarak verimliliği ve düzeni artırın

Diğer kullanıcılarla aynı anda çalışın, değişiklikler tüm işbirlikçilere anında görünür

Workflowy sınırlamaları

Diğer not alma uygulamalarına kıyasla üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon

Workflowy fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Workflowy Pro: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Workflowy puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. One Note (Yapılandırılmış not düzenleme için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Office ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir not alma uygulaması olan OneNote, Microsoft ekosistemine zaten dahil olan kullanıcılar için idealdir.

OneNote ile notlarınızı yazabilir veya dikte edebilir ve kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Fotoğrafları, PDF'leri, e-postaları veya web içeriğini doğrudan notlarınıza eklemek çok kolaydır. Uygulama, bilgilerinizi bölümler ve etiketlere ayrılmış bir not defteri sistemi kullanarak düzenler, böylece kolay kategorilendirme ve hızlı metin aramaları yapabilirsiniz.

OneNote'un bulut senkronizasyonu, notların her zaman güncel olmasını ve tüm cihazlardan erişilebilir olmasını sağlar. İşbirliği araçları, Android Wear desteği ve TouchID entegrasyonu gibi ek özellikler, OneNote'un çok yönlülüğünü artırır.

One Note'un en iyi özellikleri

Dijital Not Defteri Düzeni'nde ayrı bölümler ve sayfalar içeren fiziksel bir klasörü yeniden oluşturun

Kolay düzenleme ve arama için el yazısı notları yazılmış metne dönüştürün

Düşüncelerinizi kesintisiz bir şekilde sürdürmek için notlarınızı cihazlar ve platformlar arasında senkronize edin

Notlara çevrimdışı erişin, internet bağlantısı olmasa bile kullanılabilirliği garanti edin

One Note sınırlamaları

Tam erişim için Microsoft 365 aboneliği gerekir; aksi takdirde OneNote alternatiflerini keşfetmeyi düşünün

Öncelikle Microsoft ürünleriyle entegre olur, bu da diğer ekosistemlerdeki kullanıcılar için işlevselliği sınırlayabilir

One Note fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliğine dahildir, yıllık 69,99 $'dan başlayan fiyatlarla

One Note derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1700+ yorum)

8. Bear (Markdown desteği ve estetik not biçimlendirme için en iyisi)

bear aracılığıyla

Bear, tek bir not içinde metin, fotoğraf, tablo ve yapılacaklar listesi gibi çeşitli içerik türlerini biçimlendirmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan Markdown tabanlı bir not alma uygulamasıdır. Şu anda iOS kullanıcıları için mevcuttur.

Bear PRO'ya yükseltme, OCR arama ve notları birden çok biçimde (PDF, HTML, DOCX ve JPG) dışa aktarma gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açar. Bu özellikler, şık ve çok yönlü bir not alma deneyimi sevenler için özellikle yararlıdır.

Bear'ın en iyi özellikleri

Basit Markdown kullanarak notları zahmetsizce biçimlendirin

Esnek etiketleme sistemi ile içeriği düzenleyin

Katlama fonksiyonu ile bir seferde bir bölüme odaklanın, geri kalanını gizleyin

Çeşitli güzel temalarla uygulamayı kişiselleştirin

Sınırlamalar

Bear'ın ücretsiz sürümü notları senkronize etmez, bu nedenle uygulamayı yalnızca bir cihazda kullanabilirsiniz

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/ay

Bear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Simplenote (Çapraz platform senkronizasyonlu minimalist not alma için en iyisi)

simplenote aracılığıyla

Simplenote, Android, iOS, Mac, Windows, Linux ve web tarayıcıları dahil olmak üzere birden fazla cihaz ve platform arasında sorunsuz senkronizasyon sağlayan basit bir not alma uygulamasıdır. Notlar gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir, bu nedenle manuel senkronizasyon gerekmez.

Sürüm geçmişi özelliği, ayrıntılı notları sık sık yeni içerikle güncellediğiniz ancak önceki sürümlerine erişmeniz gerektiğinde inanılmaz derecede kullanışlıdır. Simplenote her değişikliğin yedeklemesini saklayarak günler, haftalar hatta aylar öncesine ait notları kolayca geri getirmenizi sağlar. Arayüzü Apple Notes'a benzese de, görüntü veya eskiz ekleyemezsiniz.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Notları etiketlerle düzenleyin ve anında arama özelliğini kullanarak hızlıca bulun

Listeleri paylaşarak, talimatları yayınlayarak veya notları çevrimiçi olarak yayınlayarak işbirliği yapın

Markdown biçimini kullanarak notlar oluşturun, önizleyin ve yayınlayın

Simplenote sınırlamaları

Tablo eklemeyi desteklemez

Yalnızca metin notlarını destekler, fotoğraf veya grafikleri desteklemez

Simplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Goodnotes (Dijital el yazısı ve akademik not alma için en iyisi)

goodnotes aracılığıyla

GoodNotes, birkaç anahtar fark dışında Notability ile benzer şekilde çalışır. Gelişmiş tasarım işlevleri, verimli düzenleme ve özelleştirme imkanı sunar. Çeşitli yerleşik not düzenleri ve şablonlar arasından seçim yapabilir veya kendi şablonlarınızı içe aktarabilirsiniz

Yazma, stylus ile yazma, PDF'ye açıklama eklemeyi destekler ve solak kullanıcılar için de uygundur. Ayrıca GoodNotes, el yazısı metinleri yazılmış metne dönüştürebilir ve Apple Pencil'ın ötesinde seçenekler de dahil olmak üzere geniş stylus uyumluluğu sunar.

Şekil tanıma aracı, şekilleri otomatik olarak düzeltir ve düzgünlüğü sağlar. Ayrıca, altını çizme ve vurgulama işlemlerine yardımcı olarak açıklamaları temiz ve okunabilir tutar. Çoklu pencere fonksiyonu, bölünmüş ekran görünümünü kullanarak farklı sekmelerde aynı anda çalışmanıza olanak tanır.

Goodnotes'un en iyi özellikleri

Gelişmiş stylus desteği ile sorunsuz ve duyarlı bir yazma deneyimi sunun

Not defterleri, klasörler ve etiketler gibi güçlü organizasyon araçları sunun

Kolay inceleme ve düzenleme için PDF belgelerine açıklama ve işaretleme özelliğini etkinleştirin

Şekilleri otomatik olarak ayarlayarak düzgün ve hassas çizimler yapın

Çoklu pencere desteği ile birden fazla belgede aynı anda çalışın

Goodnotes sınırlamaları

Windows veya Linux'ta, iPad'de alınan notları senkronize bir şekilde görüntülemenizi sağlayan karşılık gelen bir uygulama yoktur

Ses kaydetme fonksiyonu yalnızca Apple cihazlarda mevcuttur

Goodnotes fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple : 9,99 $/yıl veya 29,99 $'lık tek seferlik satın alma

Android ve Windows: 6,99 $/yıl

Goodnotes puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

11. Squid (Akademik not alma ve okul işleri için en iyisi)

squid aracılığıyla

Squid, doğal bir el yazısı deneyimi sunan çok yönlü bir not alma uygulamasıdır. Dijital mürekkep ve el yazısı tanıma özelliklerine odaklanan bu uygulama, PDF'lere, resimlere ve diğer belgelere kolayca notlar eklemenizi sağlar. Ayrıca, notları, vurguları ve çizimleri doğrudan dosyalarınıza ekleyebilirsiniz

Düzenleme konusunda ise uygulama, notlarınızı ve çizimlerinizi ayrı katmanlara düzenlemenize olanak tanıyarak öğeleri kolayca düzenlemenizi ve yeniden sıralamanızı sağlar. Not alma işleminiz tamamlandığında, metin ve çizimleri PDF, görüntü ve metin gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Squid, iOS ve Android işletim sistemlerini destekler.

Squid'in en iyi özellikleri:

Daha hızlı dijital not alma süreci için kullanıcı dostu arayüzden yararlanın

Çeşitli kalem renkleri, kalınlıkları ve stilleriyle notlarınızın ve çizimlerinizin görünümünü özelleştirin

Diğer verimlilik uygulamalarıyla entegre ederek notları ve çizimleri içe ve dışa aktarın

Squid sınırlamaları

Squid temel metin düzenleme özellikleri sunsa da, özel kelime işleme uygulamaları kadar sağlam olmayabilir

Squid fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Özel fiyatlandırma

Squid puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: G2: Yeterli yorum yok

Clickup ile Notlarınızı Zahmetsizce Düzenleyin

Test ettiğimiz ve kısa listeye aldığımız çoğu uygulama, temel not alma ve geri alma işlevlerini iyi bir şekilde yerine getiriyor; yalnızca bazıları takım işbirliği, görev ve proje yönetimi ve sağlam entegrasyonlar gibi daha gelişmiş işlevler sunuyor.

Birden fazla not alma uygulaması kullanmak, dijital çalışma alanını dağınık hale getirir ve gereksiz karmaşıklık yaratır. Anahtar, mevcut teknoloji ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olan çok yönlü bir uygulama seçmektir.

ClickUp, tüm bu özellikleri karşılayan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Belgeler, Not Defteri ve kullanıma hazır şablonlar gibi özelliklerle not almayı basitleştirir. AI yetenekleri, yazmayı kolaylaştırır, eski notları geri getirir ve sesli notları yazıya dönüştürür. Proje yönetimi araçları, görev listelerini düzenli tutar ve işlevler arası takımlarla işbirliğini destekler.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve sorunsuz bir not alma deneyiminin keyfini çıkarın.