OKR ve MBO: Aralarındaki Fark Nedir?

Dünya çapında yönetim konusunda pek çok bilgi birikimi vardır. İş liderleri, araştırmacılar ve yayınlar sürekli olarak teoriler oluşturur ve yeni stratejiler tasarlar.

Örneğin, hedef belirleme stratejilerini ele alalım. OKR'ler, KPI'lar, dengeli puan kartları, SMART hedefleri, Get Things Done yöntemi, WOOP çerçevesi vb. bugün mevcut olan birçok stratejiden sadece birkaçıdır. Pazar ve ekonomi geliştikçe, her gün yeni çerçeveler geliştirilmektedir.

Birçok yeni sistemin yoğun rekabetine rağmen, zamanın testinden geçmiş iki hedef belirleme ilkesi, Nesneleri ve Anahtar Sonuçlar (OKR) ve Hedeflere Göre Yönetim (MBO)dur.

Bu blog yazısında, her ikisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve OKR ile MBO arasındaki farkları ele alacağız.

MBO nedir?

Hedefe Dayalı Yönetim (MBO), tüm kuruluşun açıkça tanımlanmış hedefler belirlemesine ve zaman içinde bu hedeflere stratejik olarak ulaşmak için çalışmasına yardımcı olan bir performans değerlendirme yaklaşımıdır.

Yönetim danışmanı Peter Drucker'ın 1954 yılında yayınlanan "The Practice of Management" kitabında tasarlanan MBO'nun özellikleri şunlardır:

Hizalama : Bireysel hedefler, organizasyonun hedefleriyle uyumlu hale getirilir ve böylece herkesin aynı sonuçları elde etmek için çalıştığı garanti altına alınır

Planlama : MBO'lar, yöneticilerin belirtilen hedeflere ulaşmak için doğru yaklaşımı planlamasına olanak tanır

İşbirliği : MBO'da, yöneticiler ve çalışanlar geçmiş performansa ve gelecek vizyonuna dayalı olarak kendi hedeflerini belirlemek için birlikte çalışır

Esneklik: MBO, önerilerinde katı değildir; kuruluşlar, ihtiyaçlarına uygun hedef ve başarı planlarını ücretsiz olarak tasarlayabilirler

Yönetim Uygulamaları (Kaynak: Google Books )

MBO süreci nasıl işler?

En basit formunda, hedeflerle yönetim, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmak anlamına gelir. Ancak zamanla ve ölçek büyüdükçe, inanılmaz derecede karmaşık hale gelebilir. Aşağıdaki beş adımlı süreç, kuruluşunuzun boyutuna bakılmaksızın bunu etkili bir şekilde işlevselleştirmenize yardımcı olur.

Hedefler: Yöneticiler ve çalışanlar işbirliği içinde belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) hedefler belirler. Bu hedefler, kuruluşun genel hedefleriyle uyumludur.

Eylem planları: Yöneticiler, takımlarının hedeflerine ulaşmak için eylem planları oluşturur. Çalışanlar da kendileri için eylem planları oluşturur. Bu adım genellikle kaynakların, zaman çizelgelerinin ve sorumlulukların tanımlanmasını içerir.

İzleme: Takımlar, hedeflerin yolunda ilerlediğinden emin olmak için performans yönetimi çerçeveleri ve check-in, değerlendirme, bire bir toplantılar gibi inceleme süreçlerini kullanır.

Değerlendirme: Belirtilen dönemin sonunda, takımlar belirledikleri her bir hedefin performansını değerlendirir. Gerekirse, hedefleri veya eylem planlarını bu süreçte ayarlarlar.

Geri bildirim: Değerlendirmeye göre, yöneticiler çalışanlarına geri bildirimde bulunur. Bu adımda, çalışanların zam, terfi vb. ödülleri de belirlenir.

Döngü, bir sonraki dönem için yeni hedeflerle tekrarlanır ve uyum ve iyileştirme süreci devam eder.

MBO'nun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Her hedef belirleme sistemi gibi, MBO'ların da artıları ve eksileri vardır. Kuruluşunuzun boyutu, yapısı, hedefleri vb. faktörlere göre, MBO'ları işleyenleri en iyi şekilde kullanmak ve işe yaramayanları en aza indirmek için uyarlayabilirsiniz.

MBO'nun avantajları

Hizalama: MBO'lar birey, takım ve organizasyon hedeflerini hizalar. Bu, insanların tek bir yön olmadan kendi başlarına hareket etme olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Netlik: Net ve spesifik hedefler belirlemek, çalışanlara kendilerinden ne beklendiğini açıkça gösterir. Bu, belirsizliği ve işlerinin bir parçası olarak taşımak zorunda oldukları duygusal yükü azaltır.

Taahhüt: MBO'da hedef belirleme, takımla işbirliği içinde yapılır, bu da takımın hedeflerine ulaşma taahhüdünü, sahipliğini ve genel motivasyonunu artırır.

MBO'nun dezavantajları

Zahmetli: Hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi süreci, özellikle büyük kuruluşlarda zaman alıcı olabilir.

Karmaşık: Hedeflerin organizasyonel düzeyden her bir bireye aktarılması karmaşık bir süreç gerektirir. Aktarım sırasında herhangi bir kayıp, tüm süreci boşa çıkarabilir.

Odaklanma: MBO, ölçülebilirliği önceliklendirir. Sonuç olarak, belirli, ölçülebilir hedeflere çok fazla odaklanmak, inovasyon veya takım işbirliği gibi diğer niteliksel alanların ihmal edilmesine yol açabilir.

Kısa vadeli düşünce: MBO bazen çalışanların uzun vadeli büyüme veya sürdürülebilirlik yerine acil hedefleri önceliklendirmesine neden olarak kısa vadeli düşünceyi teşvik edebilir.

Hepsi güzel, ama MBO pratikte nasıl işliyor diye soruyorsunuz? İşte cevabı.

Gerçek hayattan MBO örnekleri

Hedeflerle yönetimi kuruluşunuzun çeşitli yönlerine uygulayacaksanız, sonuçlar şöyle olabilir.

1. Satışta MBO

Nesne: Çeyrek satış gelirini %10 artırmak.

Eylem planı:

X adet ek yüksek potansiyelli müşteri adayı belirleyin

Müşteri erişim çabalarını %25 artırın

Dönüşüm oranını %20'den %23'e yükseltin

İzleme: Potansiyel müşteri izleme ve takibini iyileştirmek için yeni bir CRM sistemi uygulayın.

Değerlendirme: Her çeyreğin sonunda, satış gelirindeki yüzde artışını ölçer ve bunu %10 hedefle karşılaştırırsınız.

2. Pazarlama alanında MBO

Nesne: Altı ay içinde web sitesi trafiğini %35 artırın.

Eylem planı:

Her hafta blog gönderileri, infografikler ve videolar dahil olmak üzere üç adet yeni içerik oluşturun

Arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için web sitesini optimize edin

Hedefli çevrimiçi reklamlar yayınlayarak trafiği artırın

İzleme: Doğru raporlama ile gerçek zamanlı web sitesi analizi oluşturun.

Değerlendirme: Trafikteki artışı ölçün ve %35 hedefine ulaşıp ulaşmadığınızı değerlendirin.

3. MBO müşteri hizmetlerinde

Nesne: Önümüzdeki çeyrekte müşteri memnuniyeti (CSAT) puanını %20 artırın.

Eylem planı:

Müşteri taleplerine ortalama yanıt süresini 2 dakikanın altına indirin

Bekleme süresini 10 saniyenin altına indirin

Sıkça sorulan sorgular için self servis chatbot'u kullanmaya başlayın

İzleme: CSAT puanlarını izlemek için bir müşteri geri bildirim sistemi uygulayın.

Değerlendirme: CSAT'ı ölçün ve %20'lik iyileştirme hedefi ile karşılaştırın.

Bununla birlikte, MBO'nun neye benzediğine dair eksiksiz bir resim elde ettik. OKR ile karşılaştırarak görelim.

OKR nedir?

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR), 1970'lerde ortaya çıkan bir organizasyonel hedef belirleme çerçevesidir. Çerçeve, iki anahtar bileşenden oluşur: üst düzey nitel hedefler ve iç içe geçmiş, ölçülebilir anahtar sonuçlar.

OKR süreci nasıl işler?

Bir organizasyon içindeki takımlar, iki belirli şeyi tanımlamak için bir araya gelir: hedefler ve anahtar sonuçlar.

Hedefler: Ulaşmak istediklerinizi tanımlayan üst düzey, niteliksel hedefler. Hedefler iddialı ve ilham vericidir ve organizasyonu veya takımı ileriye taşımak için tasarlanmıştır.

Anahtar sonuçlar: Hedeflere ulaşma yolunda ilerlemeyi gösteren belirli, ölçülebilir sonuçlar. Her hedefin genellikle 3-5 adet ölçülebilir anahtar sonucu vardır, bu da takımların ilerlemeyi ölçmelerine ve hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını belirlemelerine olanak tanır.

OKR'lerle bağlantılı olarak, dengeli puan kartından bahsedildiğini duymuş olabilirsiniz. OKR'ler ve dengeli puan kartlarının nasıl olduğu hakkında temel bilgiler burada yer almaktadır.

OKR'lerin artıları ve eksileri

Intel'in eski CEO'su Andrew Grove'un "High-output Management" kitabında popüler hale gelen OKR çerçevesi, Google, Microsoft, Twitter, Uber ve diğerleri tarafından kullanılan, teknoloji sektöründe oldukça yaygın bir çerçevedir. Nedenini burada bulabilirsiniz.

OKR'lerin avantajları

Uyum: MBO gibi OKR'ler de bireylerin, takımların ve kuruluşların hedeflerini uyumlu hale getirerek herkesin aynı stratejik öncelikler doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Şeffaflık: OKR'ler genellikle organizasyon genelinde paylaşılır ve şeffaflığı teşvik eder. Bu görünürlük, herkesin diğerlerinin ne üzerinde çalıştığını ve işlerin nasıl gittiğini görebilmesi sayesinde hesap verebilirliği artırır.

Uyarlanabilirlik: Genellikle OKR'ler daha kısa dönemler için (örneğin, üç aylık) belirlenir, böylece kuruluşlar değişikliklere hızla uyum sağlayabilir. Takımlar, öncelikler değiştikçe OKR'leri revize edebilir veya yeni OKR'ler belirleyebilir.

Buna rağmen, OKR'ler mükemmel değildir.

OKR'lerin dezavantajları

Sayı odaklı: Ölçülebilir anahtar sonuçlara öncelik vermek, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi işin niteliksel yönlerinin değersizleştirildiği "sayı odaklı" bir kültüre yol açabilir.

Kısa vadeli görünüm: OKR'leri daha kısa dönemler için belirlediğinizden, bazen uzun vadeli stratejik hedefleri gözden kaçırabilir ve bu da potansiyel uyumsuzluklara yol açabilir.

Karmaşıklık: Düzgün yönetilmezse, OKR süreci karmaşık ve zorlayıcı hale gelebilir, özellikle de çok fazla hedef veya anahtar sonuç varsa. Bu durum kafa karışıklığına yol açabilir ve ters etki yaratabilir.

Gerçek hayattan OKR örnekleri

Bu son derece popüler hedef belirleme çerçevesi gerçekte nasıl görünüyor? İşte bunu gösteren bazı OKR örnekleri.

1. Satışta OKR

Nesne: Yeni müşterilerden elde edilen üç aylık geliri artırmak.

Anahtar sonuçlar

En az beş yeni müşteri ile anlaşma yapın

Yeni hesaplardan 500.000 dolar gelir elde edin

Önceki çeyreğe kıyasla ortalama anlaşma boyutunu %10 artırın

2. Ürün yönetiminde OKR

Hedef: Kullanıcı tutma oranını artırmak için yeni bir özellik başlatın.

Anahtar sonuçlar

Özelliğin kullanıma sunulmasından sonraki üç ay içinde kullanıcı tutma oranını %30 artırın

Müşterilerinizin %90'ının yeni özelliği en az bir kez kullanmasını sağlayın

Lansman sonrası anketlerde yeni özellik için CSAT puanı 7 veya üzeri alın

3. Mühendislikte OKR

Nesne: Sistem güvenilirliğini artırın ve kesinti süresini azaltın.

Anahtar sonuçlar

Önceki çeyreğe kıyasla sistem kesinti süresini %60 azaltın

Görev açısından kritik uygulamalar için %99,9 çalışma süresi elde edin

Kritik hataların %95'ini tespit edildikten sonra 24 saat içinde çözün

Bonus: İşte dikkate alabileceğiniz bazı proje yönetimi hedefleri.

Dikkatliyseniz, OKR ve MBO süreçleri arasındaki küçük farkları fark etmişsinizdir. İşte ayrıntılar.

MBO ve OKR Arasındaki Farklar

Hem MBO hem de OKR, daha etkili bir uygulama için kendi organizasyonel hedeflerini ölçülebilir takım/bireysel düzeyde hedeflere bölmeye odaklanır. Ortaklık burada sona erer. Çeşitli parametreler açısından, ikisi arasındaki anahtar farklılıklar şunlardır.

Aspect MBO OKR Yapı MBO hedefleri, genel organizasyon hedefleriyle uyumlu olarak her birey/departman için belirlenir. Ardından, eylem planları, izleme, değerlendirme ve ödüllendirme süreçleri oluşturulur. OKR'ler, 3-5 anahtar sonuç (veya hedef) ile desteklenen üst düzey hedeflerden oluşur. Takımların bu hedeflere nasıl ulaşacağı onlara bırakılır. Zaman çizelgesi ve uygulama MBO'da hedefler bir yıl için belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımların planlanması ve tanımlanmasına odaklanır. Bu süreç, yıl içinde güncellemelerin daha seyrek yapılmasıyla katılaşabilir ve hatta modası geçebilir. OKR'ler üç aylık dönemler için belirlenir. Bu çerçeve, zorlu hedefler belirlemeyi teşvik eder ve düzenli kontrol ve güncellemeleri vurgular. Odak noktası esneklik, çeviklik ve pazar taleplerine göre gelişmektir. Performans değerlendirme süreci MBO, değerlendirme ve ödülleri sürecin sonunda belirler. Değerlendirmeler yıl sonunda yapılır ve performans ile ücret ve terfiler arasında yakın bir bağlantı kurulur. OKR'lerde performans yönetimi dinamik ve süreklidir. Anahtar sonuçların elde edilmesini düzenli olarak gözden geçirerek bunu sürekli iyileştirme ve uyum için bir araç olarak kullanacaksınız. Şeffaflık MBO, hedefleri gizli tutar. Organizasyon genelinde şeffaflığa çok az önem verilir. OKR'ler genellikle şeffaf ve tüm organizasyon genelinde görünürdür. Bu şeffaflık, uyumu ve hesap verebilirliği teşvik eder.

Uygulama

MBO ve OKR'ler senaryolara göre farklı şekilde uygulanır. Örneğin, İK departmanının hedefi çalışanların işten ayrılma oranını azaltmak olabilir

MBO'da,

Eylem planı, ücretlerin normalleştirilmesi, çalışan bağlılığı platformunun uygulanması, çıkış görüşmelerinin kolaylaştırılması vb. olabilir

Takımlar, organizasyondan ayrılanları ve buna ilişkin nedenleri izleyecektir

Hedefler karşısında çalışan devir oranını değerlendirecekler

OKR'de,

Anahtar sonuçlar şunlar olacaktır

Çalışan memnuniyeti puanları

Müşteri tutma oranları

Oryantasyon süreçlerinin tamamlanması vb.

Gördüğünüz gibi, bu iki çerçeve hedefleri gerçekleştirmek için biraz farklı yaklaşımlar benimser. Biri diğerinden daha mı iyi? Belki de bunu uyguladığınız alana göre değişir.

OKR'lerin MBO'lara göre avantajları

OKR'ler son derece popülerdir. Hatta Google'ın kurucu ortağı Larry Page, " OKR'ler, birçok kez 10 kat büyüme elde etmemize yardımcı oldu" diyecek kadar ileri gitmiştir. Dolayısıyla, doğal olarak, bu sistemin bir artısı var. Ne olduğunu görelim.

Çeviklik

OKR çerçevesi, üç ayda bir, bazen daha sık gözden geçirmeyi önerir. Bu, teknoloji gibi hızla gelişen sektörler için mükemmeldir, çünkü sık sık ayarlamalar ve yeniden düzenlemeler yapılmasına olanak tanır. Esasen, takımları çevik hale getirir.

Sürekli iyileştirme

OKR'lerdeki daha kısa inceleme döngüleri, performansın düzenli olarak tartışıldığı anlamına gelir. Takımlar geriye dönük değerlendirmeler yapar, sorunların kök nedenlerini belirler ve bunları neredeyse anında ele alır. Bu, çevik yazılım takımlarının temelini oluşturan sürekli iyileştirmeyi mümkün kılar.

Hırs

OKR'ler genellikle iddialı hedeflerdir, yani takımların başarabileceklerinin sınırlarını zorlayan zorlu hedeflerdir. Bu, takımların daha büyük düşünmeye ve mevcut durumu sorgulamaya motive olmasını sağlayarak büyüme zihniyetini teşvik eder.

MBO'lar ise daha riskten kaçınan, ulaşılabilir ve genellikle muhafazakar hedeflere odaklanma eğilimindedir.

Ölçülemeyenler

OKR'ler, metriklere yoğun bir şekilde odaklanmasına rağmen, niteliksel hedefler için de alan sunar. Aslında, OKR çerçevesindeki hedeflerin niteliksel ve iddialı olması önerilir. Bu, takımların mevcut sınırların ötesinde düşünmelerine yardımcı olur.

OKR ve MBO'ları Takıma Getirmek

OKR'lerin biraz daha üstün olması, MBO'nun etkisiz olduğu anlamına gelmez. Kuruluşunuzun hedeflerine, sektörüne, boyutuna, ürününe vb. bağlı olarak, OKR ve MBO arasında bir üstünlük olabilir.

Bu nedenle, ClickUp gibi hedef belirleme yazılımlarını kullanarak her ikisini de kuruluşunuzda uygulamak için kapsamlı bir çerçeve oluşturduk.

Hedefleri tanımlayın

MBO veya OKR'yi uygulamaya koymanın ilk adımı, hedefi tanımlamaktır. Hedeflerin aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

Şirketin misyonu, vizyonu ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu

Kuruluşun genel stratejisiyle ilgili

Tüm takım üyeleri tarafından anlaşılabilir ve benimsenebilir

MBO'daki hedefler

MBO çerçevesini kullanıyorsanız, SMART hedefleri belirlemek isteyebilirsiniz. Bu, her birey ve takım için belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedefler belirleyeceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Hedefleri ile takımınızın hedeflerini oluşturun, ölçün ve gerçekleştirin

ClickUp Goals, tüm hedeflerinizi tek bir yerde belirlemek, izlemek, yönetmek ve gerçekleştirmek için harika bir sanal alan sunar. Aslında, hedefleri eylem planlarına ayırmak ve kolay izleme için görevler olarak belirlemek için bir hedef yönetim çerçevesi sunar. Bu konuda yeniyseniz, bu hedef belirleme şablonlarından herhangi birini deneyin.

OKR'deki hedefler

Öte yandan, OKR kullanıyorsanız, daha iddialı ve niteliksel hedefler belirleyin. ClickUp Belgeleri veya ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak, neyin nasıl ölçüleceği konusunda takımla işbirliği yapın.

ClickUp Beyaz Tahta ile OKR'lerinizi beyin fırtınası yapın

Ayarlamaya hazır olduğunuzda, sıfırdan başlamayın. Planlama ritmini belirlemek, hedefleri listelemek, ilerlemeyi izlemek ve daha fazlasını yapmak için ClickUp'ın OKR Şablonunu kullanın. Kolayca uyarlanabilen bu şablon, tüm OKR planını kolaylıkla yönetmenize yardımcı olacak çeşitli görünümler sunar. İhtiyaçlarınıza uygun görünümü seçebilirsiniz.

Şüpheye düştüğünüzde yardım alın. ClickUp Brain'i kullanarak stratejik hedefler için fikir üretin ve beyin fırtınası yapın. AI'dan herhangi bir projenin mevcut görevlerine göre OKR'ler oluşturmasını isteyin. Bunu kullanarak çok sayıda OKR ve MBO'yu anında oluşturun.

ClickUp Brain ile anında cevaplar ve fikirler alın

Kurulum izleme

MBO veya OKR kullanıyor olsanız da, ilerlemeyi izlemeniz gerekir. MBO'da, eylem planlarının ilerlemesini izlersiniz. OKR'lerde ise anahtar sonuçlar üzerinden başarıyı değerlendirirsiniz.

ClickUp Gösterge Paneli, çeşitli hedefler ve metrikler üzerinden organizasyonel performansı izlemek ve iyileştirmek için mükemmel bir yerdir. Bu son derece özelleştirilebilir gösterge paneli, sizin için önemli olan hedeflerin bileşenlerini eklemenizi sağlar.

OKR kullanıyorsanız, ClickUp performansınızı görselleştirmek, darboğazları belirlemek ve riskleri erken tespit etmek için önceden tanımlanmış bir OKR gösterge paneli sunar.

OKR gösterge panelinden anında içgörüler elde edin

Etkili değerlendirmeler yapın

MBO'da performans değerlendirmeleri

MBO, takımları her yılın sonunda resmi performans değerlendirmeleri yapmaya teşvik eder. Daha kısa dönemlerdeki ilerlemeyi tartışmak için üç aylık toplantılar ekleyebilirsiniz. Her iki durumda da, bu sürecin bazı kısımlarını otomatikleştirmek için değerlendirme araçları seçmeyi düşünün.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın performans değerlendirme şablonuyla sorunsuz takım değerlendirmeleri yapın

Geri bildirimleri tartışmak, planları ayarlamak ve hedefleri yolunda tutmak için zaman ayırın. ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonunu kullanarak tartışmaları kolaylaştırın, bireysel çalışan performansını izleyin ve zaman içinde kademeli iyileştirme sağlayın.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ücret, ikramiye veya terfi gibi ödüller arasında net bir bağlantı kurun.

OKR'de sürekli iyileştirme yaklaşımı

OKR hedef belirleme sistemleri, genellikle üç aylık olmak üzere daha kısa inceleme döngülerini teşvik eder. Ancak, çevik takımlar her sprint (iki hafta) veya her ay için geriye dönük değerlendirmeler yapar. Bu, sürekli performans yönetimine, çeşitli hareketli parçaları takip etmeye ve daha fazla kontrol elde etmeye yardımcı olur.

Etkili değerlendirmeler yapmak için,

Anahtar metrikler hakkında veri toplayın

Hedeflere ulaşamama nedenlerini tartışın (hedefleri aşmışsanız, hedeflerin çok kolay olup olmadığını düşünün)

Performansı artırmak için stratejiler keşfedin

Hedeflerinize ve anahtar sonuçlarınıza yeniden commit yapın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın OKR çerçeve şablonu

ClickUp'ın OKR çerçeve şablonu, tüm süreci zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur. Bu son derece özelleştirilebilir şablonu kullanarak takımınızın hedeflerini netleştirin, anahtar sonuç alanlarını belirleyin, hedefler belirleyin ve bunları gerçekleştirin.

Bu şablon ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, ClickUp'ın diğer OKR şablonlarına göz atın.

ClickUp ile Hedeflerinizi Yapılacaklar Listesi'nden Tamamlandı'ya Taşıyın

Sektörün MBO'lardan OKR'lere geçişi, günümüz iş dünyasında çeviklik, şeffaflık ve hırs ihtiyacının arttığını yansıtıyor. OKR'ler hızlı tempolu mühendislik takımları için daha uygunken, MBO netlik ve sarsılmaz bir bağlılık gerektiren satış takımları için doğru yaklaşım olabilir.

Özetle, odak noktanız net bir uygulama yoluna sahip uzun vadeli planlama ise, MBO sizin için doğru seçimdir. Tersine, değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamanız ve iddialı, işlevler arası işbirliğini teşvik etmeniz gerekiyorsa, OKR'ler daha etkilidir.

Seçtiğiniz metodolojiden bağımsız olarak, hedeflerinizi planlamak, yönetmek ve gerçekleştirmek için OKR yazılımı görevi gören kapsamlı bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız vardır. ClickUp tam da bunu yapar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!