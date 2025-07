Google E-Tablolar'da Veri Doğrulama Nasıl Uygulanır?

Onuncu basamağı yanlış yazdığınız için raporlarınızı iki kez kontrol ettiğiniz oldu mu?

Ya da daha kötüsü, yanlış yerleştirilmiş ondalık sayıyı fark ettiniz ve raporunuzu baştan yazmak zorunda kaldınız mı?

Oyun değiştiren iş içgörüleri ve hak ettiğiniz takdir, tek bir e-tablodaki verilerinizin doğruluğuna ve bütünlüğüne bağlı olabilir.

İşte bu noktada veri doğrulama bir gereklilik haline gelir.

Veri doğrulama, bir sisteme veya e-tabloya girilen verilerin belirli kriterleri veya kuralları karşıladığından emin olur. Aksi takdirde, yığınla veriyi incelemek için harcayacağınız saatlerden tasarruf etmenizi sağlar.

Veri doğrulamayı nasıl kullanacağınızı anlamak, sorunsuz veri yönetiminin anahtarıdır.

Dünyada 900 milyon kişi gibi Google'ın e-tablo uygulaması Google E-Tablolar'ı kullanıyorsanız, bu kılavuz tam size göre.

Temel doğrulama kurallarını ayarlamaktan gelişmiş teknikleri öğrenmeye kadar her şeyi adım adım anlatarak verilerinizin kusursuz ve hatasız olmasını sağlıyoruz.

Veri doğrulama, Google E-Tablolar veritabanınızda yalnızca doğru verilerin kalmasını sağlayan dikkatli bir bekçi görevi görür. Çoğu doğrulama tekniği gibi, bu da izin verilen ve izin verilmeyenler için belirli kurallar ayarlamayı içerir.

Aşağıda, bunu açıklamak için açık ve mantıklı bir örnek verilmiştir:

Bu oldukça basit bir örnek olsa da, veri doğrulamanın veri kalitesi üzerinde ne kadar kontrolü olduğunu göstermektedir.

Google E-Tablolar'da veri doğrulama kuralları oluşturmak için izlemeniz gereken altı adım şunlardır:

E-tablonuzu açın. Bunun için yukarıdaki müşteri sipariş formu örneğini ele alacağız.

Kuralı ayarlamak istediğiniz hücreleri seçin.

Sipariş Miktarı alanı için bir kural belirleyelim. Müşterilerin sipariş miktarını ekleyeceği hücreyi seçin: D8.

Veri menüsünden "Veri Doğrulama"yı seçin ve "Kural Ekle"yi tıklayın

"Kriterler" bölümünde, uygulamak istediğiniz doğrulama türünü seçin.

Burada sayıları doğrular, "küçük veya eşit" seçeneğini seçer ve Değer Alanında 100'ü güncelleriz.

Ardından, "Gelişmiş Seçenekler" bölümüne gidin. "Veriler geçersizse" altında, birisi geçersiz veri girdiğinde ne yapılacağını seçin. Kullanıcılara yol göstermek için yardım metni de ekleyebilirsiniz.

Burada, işiniz siparişi kabul edemeyeceği için "Girişi reddet" seçeneğini seçeceğiz. Ayrıca "Bir seferde en fazla 100 adet sipariş verebilirsiniz" yardım metnini de ekleyeceğiz

Tanımladığınız kuralları kaydetmek ve uygulamak için "Tamamlandı"yı seçin.

Not: Verilerinizi girmeden önce veri doğrulamayı ayarlamanız en iyisidir. Bunun nedeni, mevcut değerlerin otomatik olarak kontrol edilmeyecek olmasıdır. Mevcut verileri doğrulamak için, bunları manuel olarak gözden geçirmeniz veya yeniden girmeniz gerekir.

Bu adımları izleyerek temel veri doğrulamayı kolayca gerçekleştirebilirsiniz!

Bununla birlikte, gelişmiş teknikleri keşfetmeden önce, çeşitli veri doğrulama türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir.

Önceki bölümde sayısal kurallar kullandık, ancak çeşitli veri doğrulamalarına ilişkin ayrıntılı bir genel bakış, doğruluk ve kaliteyi sağlamaya yardımcı olur.

Google E-Tablolar'da kullanılabilen veri doğrulama türlerinin dökümü aşağıda verilmiştir:

Veri girişini belirli bir aralıktaki sayısal değerlerle sınırlandırın. Buna "büyük", "küçük", "eşit" ve hatta "özel bir aralıkta" gibi koşullar da dahildir

Metin girişini uzunluğa ve belirli karakterlere göre sınırlayın. Bu, e-posta ID'leri veya geçerli URL'ler gibi kalıpları da içerir.

Bu veri doğrulama türü, girilen değerlerin geçerli tarihler olmasını veya belirli bir aralıkta olmasını sağlar.

Girişleri bir seçenekler listesiyle sınırlandırmanız gerekiyorsa, "Liste" veya "Açılır menü" veri doğrulamasını kullanabilirsiniz.

Burada, girişi bir kutuyu işaretlemekle sınırlayabilirsiniz. Alanın işaretli veya işaretlenmemiş olmasının ne anlama geldiğini de ayarlayabilirsiniz. Bu, müşteri tercihlerini ve kalite kontrol listelerini toplarken en iyi şekilde kullanılır.

Temel bilgileri ele aldık, ancak Google E-Tablolar daha gelişmiş veri doğrulama teknikleri de sunar. Örneğin, özel formüller ve uygulama içi özellik entegrasyonları gibi.

Bu özellik, Google E-Tablolar'da kriterleri ayarlarken kullanılabilen gelişmiş bir veri doğrulama formülüdür. Diğer doğrulama türlerinden farklı olarak, özel formül sayesinde sayı veya tarih gibi temel seçeneklerin ötesinde kurallar oluşturabilirsiniz.

Bu özel kural, genellikle hesaplamalar için kullandığınız formüllerin yardımıyla ayarlanır. Anahtar avantajlarından biri, bu mantıksal formül sayesinde bir hücrede izin verilen veri türünü daha yüksek hassasiyetle tanımlayabilmenizdir.

Özel formüller, hücre aralıkları veya bağımlılıklar gibi öğelerle desteklenen kurallar oluşturur. Ayrıca, birden fazla düzenleme katmanı eklemenize de olanak tanır.

İşte bir örnek:

Senaryo: Bir müşteriye gönderim yapmadan önce ürün envanterini izlediğinizi düşünün.

Gerekli olanlar:

"Sevkiyata hazır envanter" sütununun yalnızca aşağıdakileri kabul etmesini istiyorsunuz:

Özel formül kuralı:

=AND(ISNUMBER(A1), A1>0)

Bu kılavuz, kuralı üç bölüme ayırır:

VE(…): HER İKİ koşulun da doğru olmasını sağlar

Sonuç: Müşterileriniz doğru envanter bilgilerini alır ve kullandığınız formüller hakkında endişelenmenize gerek kalmaz, çünkü envanter rakamları her zaman güvenilir ve kolay okunur olur.

Gelişmiş veri doğrulama, diğer özelliklerin veri doğrulamaya entegrasyonunu da içerir.

Kafanız mı karıştı? İşlevselliği artıran birkaç gelişmiş veri doğrulama entegrasyonunu inceleyelim.

Google E-Tablolar'da veri doğrulama, koşullu biçimlendirme ile kolayca eşleştirilerek çok daha etkileşimli ve net bir e-tablo oluşturulur.

Bu entegrasyonda, ayrı bir veri doğrulama kuralı koşullu biçimlendirmeyi tetikler. Önemli veri noktalarını veya olası hataları görsel olarak vurgular, böylece eğilimleri ve anormallikleri daha kolay belirleyebilirsiniz.

Net bir örnekle nasıl yapıldığını gösterelim:

Senaryo: Görevleri izlemenize yardımcı olacak bir proje yönetimi e-tablosuna ihtiyacınız var. Bu e-tablosu, programın gerisinde kaldığınızda bunu görsel olarak vurgulamalıdır.

Adım 1: Görev adı, son teslim tarihi ve durum için sütunlar içeren bir e-tablo oluşturun. En son görevlerinizi ve durumlarınızı da ekleyin.

Adım 2: Biçim'e gidin ve koşullu biçimlendirme'ye tıklayın.

Not: Kullanıcının geçerli bir tarih girmesi için son teslim tarihi sütununa bir kural oluşturabilirsiniz.

3. Adım: Veri doğrulama kuralınızı ekleyin ve veri doğrulama ile ilişkilendirin.

Burada, özel formül "=AND(TODAY() > C2, D2 <> 'Tamamlandı')" kullanacağız.

İşte nasıl işliyor:

=VE : Her iki koşulun da karşılandığını kontrol eder

Adım 4: Biçimlendirme stilinizi ekleyin. Burada sonucu kırmızı olarak bırakacağız (çünkü gecikmiş).

"Tamamlandı"yı tıkladığınızda kurallarınız etkin hale gelir. "Performans raporu gönder" işlemi beklemede ve planlanan zamanın gerisinde.

Google E-Tablolar'ın sunduğu bir diğer gelişmiş veri doğrulama tekniği ise otomasyondur.

Burada Google, veri doğrulama iletişim kutusuna göre bir eylemi tetikleyen kod oluşturan App Script uzantısını sunar.

Veri doğrulama ile gider onaylarını otomatikleştirmenin bir örneği:

Veri doğrulama kuralınız şunu belirtiyorsa:

"Onaylayanın e-postası" alanındaki verilere göre yöneticinize tüm gider ayrıntılarını içeren bir e-postayı tetikleyen bir kod yazabilirsiniz.

Veri doğrulama tekniklerini ele aldık, ancak gerçek hayattaki uygulamaların neredeyse hepsinde öne çıkan ve ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir yöntem var: açılır liste.

Başlangıç olarak, Google E-Tablolar'da veri doğrulamayı kullanarak açılır liste oluşturmak için gerekli adımlar şunlardır:

Hesap tablonuzu oluşturun ve açılır menüde istediğiniz öğeleri listeye ekleyin.

Bunun için, Google CRM sayfanızın bir parçası olarak çalışanların işe alım sürecini inceleyeceğiz.

Ardından, Veri sekmesine, ardından Veri doğrulama ve "Kural ekle" seçeneğine gidin

Veri doğrulama kuralları iletişim kutusu açıldığında, hücre aralığını seçin (burada, tüm "Departman" sütunu olacaktır), ardından Kriterlerinizi seçin.

Artık iki tür açılır liste kriteri vardır.

Not: Her liste seçeneğine, estetik ve çekici bir görünüm için bir renk atanabilir. Referans verilerle liste değiştiğinde, her rengi manuel olarak güncellemeniz gerekir.