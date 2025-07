Sosyal Medya Politikası Nasıl Oluşturulur (+Örnekler)

Şunu hayal edin: Bir çalışan, işyerindeki tipik bir günle ilgili görünüşte zararsız bir gönderiyi kişisel sosyal medya hesabında paylaşır, ancak bu gönderi yanlışlıkla şirketin gizliliğini ihlal eder. Gönderi hızla yayılır ve kolayca önlenebilecek bir halkla ilişkiler krizine dönüşür. Bu senaryo sadece bir uyarı değildir, sizin için gerçeğe dönüşebilir.

Bu tür sosyal medya sorunlarıyla (büyük veya küçük) karşılaşmamak için iyi bir sosyal medya politikasına ihtiyacınız vardır. Bu blog yazısında, sosyal medya politikası oluşturmayı açıklayacağız, şirketinizin değerleriyle uyumlu ve takımınızın çevrimiçi etkileşimin sınırlarını anlamasını sağlayan yönergeler oluşturmak için net adımlar ve örnekler sunacağız.

Sosyal Medya Politikası Nedir?

Sosyal medya politikası, sosyal medya platformlarında çalışanların davranışlarına ilişkin şirketinizin beklentilerini özetleyen bir dizi kılavuzdur. Çalışanların markanızı çevrimiçi ortamda nasıl temsil etmeleri gerektiğine dair net bir çerçeve sunarak tutarlılığı sağlar ve şirketinizin itibarını korur. İyi hazırlanmış bir sosyal medya politikası, çalışan el kitabınızın sosyal medya versiyonu gibidir.

Sosyal medya politikasını, aşağıdakileri özetleyen bir yol haritası olarak düşünebilirsiniz:

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarını kullanma kuralları

Çalışanların şirket hakkında paylaşım veya yorum yapmak için kullandıkları kişisel sosyal medya hesaplarına yönelik yönergeler

Sosyal medyada şirketle ilgili bilgi veya içerik paylaşırken yapılması ve yapılmaması gerekenler

Çevrimiçi ortamda müşteriler ve halkla etkileşim kurmak için en iyi uygulamalar

Şirketin sosyal medya kurallarını ihlal eden çalışanlara karşı alınacak disiplin cezaları

Sosyal medya politikası, markanızın çevrimiçi itibarı için bir güvenlik ağı görevi görür. İşte nasıl yardımcı olur: Tüm platformlarda markanızın sesini tutarlı tutar

Utanç verici (ve potansiyel olarak maliyetli) sosyal medya kazalarını önler

Takımınıza, kendilerini sorgulamadan çevrimiçi etkileşimde bulunma konusunda güven verin

Olumsuz geri bildirimleri veya halkla ilişkiler krizlerini yönetmek için bir eylem planı sağlar

Sektör düzenlemelerine uygun hareket ettiğinizden emin olun

Sosyal Medya Politikasına Dahil Edilecek Bölümler

Sosyal medya için şirket politikası, objektif ve etik standartlar dahil olmak üzere çeşitli unsurlar içerir. Sosyal medya politikanıza eklemeniz gereken önemli bölümlerden bazıları şunlardır:

Amaç ve kapsam

Amaç ve kapsam, sosyal medya politikasının ardındaki "neden" ve "kim"dir; bu sosyal medya yönergelerine neden sahip olduğunuz ve bunları kimin izlemesi gerektiği. Herkes aynı sayfada olduğunda, çevrimiçi ortamda markanızın itibarını korumak ve sürdürmek daha kolaydır.

Hesap sahipliği

Bu bölümde, sosyal medya hesaplarının sahipliği hakkında bilgi verilmektedir. Şirketin sosyal medyadaki varlığını yönetmekle ilgili her bir kişinin rolünü açıkça tanımlamaktadır. Ayrıca, şirketin sosyal medya hesaplarını kullanma yetkisi olmayan kişileri de belirtmektedir. Bu da doğal olarak hesap verebilirliği artırmaktadır.

Örneğin, sosyal medya yöneticisi, şirketin sosyal medya hesaplarındaki tüm içeriğin şirketin standartlarına uygun ve hedef kitleye uygun olmasını sağlayabilir. Müşteri desteği yöneticisi, sosyal medya aracılığıyla gelen tüm müşteri şikayetleri ve sorgularından sorumlu olabilir ve BT ekibi, sosyal medya hesaplarını şüpheli etkinlikler açısından izleyebilir.

Marka temsili

Markanızın kendine özgü bir kişiliği vardır; bu kişilik, belirgin bir görünüm, his ve ses tonundan oluşur. Politikanın bu kısmı, sosyal medyada her paylaşımınızda bunu yansıtmanıza yardımcı olur. Bu, sosyal medya için bir stil kılavuzuna benzer. İster şirketin resmi hesaplarında paylaşım yapın ister kişisel paylaşımlarınızda şirketten bahsetme, bu yönergeler her şeyin tutarlı ve profesyonel olmasını sağlar.

Bu bölüme ekleyebileceğiniz bazı noktalar şunlardır:

Tüm içeriğin şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa olan bağlılığını yansıttığından emin olun

Sosyal medya içeriği oluştururken yalnızca onaylanmış logolar, renk şemaları, yazı tipleri ve diğer görsel öğeleri kullanın

Şirketin sektörüne, ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin konulara odaklanın. Şirketin misyonu ile ilgisi olmayan tartışmalara katılmaktan veya içerik yayınlamaktan kaçının

Gizlilik ve mahremiyet

Sosyal medya politikanız, çalışanların gizli tutması gereken hususları vurgulamalıdır. Bu, hassas bilgilerin yanlışlıkla çevrimiçi olarak paylaşılmasını önlemeye yardımcı olur. Bu bölüm, kuruluşun özel verilerinin yanı sıra müşterilerin ve çalışanların gizliliğini korumak için çok önemlidir ve bu da paydaşlarla güven ilişkisi kurar.

Sosyal medyada gizlilik ve mahremiyetin sağlanması için çalışanlara aşağıdaki yönergeleri ekleyebilirsiniz:

Şirketin ticari sırları, finansal verileri, müşteri bilgileri, iç stratejileri ve ürün geliştirme planları ile ilgili hiçbir gizli veya özel bilgiyi sosyal medyada paylaşmayın

Devam eden müzakereler, yasal konular, düzenleyici zorluklar veya şirketin güvenliğini etkileyebilecek diğer hassas konularla ilgili bilgileri tartışmaktan veya paylaşmaktan kaçının

Müşterinin ve şirketin önceden izni olmadan, müşteri isimleri veya geri bildirimleri dahil olmak üzere müşteri ile ilgili hiçbir bilgiyi ifşa etmeyin

Yasa ve yönetmeliklere uyum

Sosyal medyada gezinmek, telif hakkı yasaları açısından zor olabilir, ancak bu bölüm size yardımcı olmak için burada. Görüntüleri yasal olarak kullanmak veya sektörle ilgili düzenlemelere uyduğunuzdan emin olmak gibi konularda herkesin kurallara uyduğundan emin olmalısınız. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri vurgulayarak, işleri pano üzerinde tutabilir ve ileride yasal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz SOP şablonları ve kendi şablonunuzu nasıl yazabilirsiniz

Etkili bir sosyal medya politikası nasıl oluşturulur?

Sosyal medya politikası oluşturmak zor gibi görünebilir, ancak doğru araçlarla çok daha kolay olabilir. Hepsi bir arada belge ve proje yönetimi platformu olan ClickUp, sorunsuz işbirliği ve yapay zeka kullanımıyla sosyal medya politikalarının oluşturulması ve yönetilmesini basitleştirir.

ClickUp ile tamamlanan etkili bir sosyal medya politikası oluşturmak için adım adım kılavuz:

1. Politikanızın amacını belirleyin

Net bir amaç olmadan, sosyal medya politikanız yönsüz kalabilir ve bu da etkinliğini azaltabilir. İnsan kaynakları, hukuk, pazarlama ve BT gibi anahtar paydaşları bir araya getirerek sosyal medya politikasının neden gerekli olduğunu ve neyi başarması gerektiğini tartışarak başlayın.

Nasıl tamamlandı:

Bu toplantı sırasında, politikanın neyi başarması gerektiği konusunda açık bir tartışma ortamı yaratın. Dikkate alabileceğiniz bazı noktalar şunlardır:

Hassas ve gizli şirket verilerini korumak ve güvenlik risklerini önlemek mi istiyorsunuz?

Sosyal medya platformlarında marka tutarlılığı bir öncelik mi?

Çalışanlarınızın, şirketinizin değerlerini yansıtacak şekilde çevrimiçi ortamda nasıl davranmaları gerektiğini anlamalarını sağlamak mı istiyorsunuz?

Bu soruları ele alarak, politikanızın ele alması gereken belirli hedefleri belirleyeceksiniz.

2. Kabul edilebilir kullanımı tanımlayın

Bu adım, çalışanların iş saatleri içinde ve şirketi çevrimiçi olarak temsil ederken kişisel sosyal medya hesaplarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair net kurallar oluşturmayı içerir. Hangi platformların dahil edildiği ve hangi içeriğin uygun olduğu da bu adımda ele alınır.

Nasıl tamamlandı:

Platformlar: LinkedIn, Instagram vb. gibi ilgili sosyal medya platformlarını belirleyin.

İçerik: Hangi tür sosyal medya gönderilerinin ve etkileşimlerinin kabul edilebilir olduğunu belirtin

Kişisel ve profesyonel: Özellikle şirkete atıfta bulunuyorsa, kişisel hesapların yönetimi konusunda rehberlik sağlayın

Çalışma saatleri: Çalışma saatleri sırasında kabul edilebilir sosyal medya kullanımını tanımlayın

Çalışanların sosyal medya kullanımına ilişkin kuralları tanımlamak için ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonunu kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu ile sosyal medya politikanızı oluşturun

Sosyal medya politikanızın çeşitli unsurlarını sayfa sayfa yerleştirebileceğiniz düzenli bir yapı sunar. Örneğin, aşağıdaki gibi ayrı sayfalar oluşturabilirsiniz:

Giriş: Politikanın amacını ve kapsamını tanımlayın. Sorumlu sosyal medya kullanımının önemini açıklayın

Genel kurallar: Şirket kaynaklarının kişisel sosyal medya faaliyetleri için kötüye kullanılmasını yasaklayın. Sosyal medyada çalışanların uygun davranışlarına ilişkin beklentileri belirleyin (ör. saygılı dil kullanımı, taciz veya ayrımcılıktan kaçınma). Şirket logolarının, ticari markalarının ve fikri mülkiyet haklarının kullanımını ele alın

Çalışanların temsil edilmesi: Çalışanların sosyal medyada şirketi temsil edip edemeyeceğini netleştirin. Kişisel profillerde şirket markasının veya logolarının kullanılmasına ilişkin yönergeler sağlayın. Şirketin sponsor olduğu sosyal medya hesapları için onay alma prosedürleri oluşturun

Gizli bilgiler: Sosyal medyada gizli veya özel bilgilerin paylaşımını yasaklayın. Bu politikayı ihlal etmenin sonuçlarını özetleyin

Taciz ve ayrımcılık: Şirketin tacizden uzak bir iş yeri taahhüdünü güçlendirin. Sosyal medyada ayrımcı veya saldırgan içeriklerin yasaklandığını belirtin. Bu politikayı ihlal etmenin sonuçlarını özetleyin

İzleme ve uygulama: Şirketin izleme uygulamalarını açıklayın (ör. şirketin sahip olduğu cihazların izlenmesi). Sosyal medya politikasının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak sonuçları özetleyin. İtiraz sürecini açıklayın

Şablondaki her sayfa için farklı sahipler ve katkıda bulunanlar atayabilirsiniz.

3. Yasal ve etik hususları dikkate alın

Çalışanlarınızın şirketin resmi sosyal medya hesaplarını kullanırken yasal veya etik standartları ihlal etmesini istemezsiniz, çünkü bu durum şirketi zor durumda bırakabilir. Bu nedenle, yasal ve etik standartları şirketin sosyal medya politikasına entegre etmek önemlidir.

Yönergelerinizin ifade özgürlüğü, gizlilik ve fikri mülkiyet ile ilgili yasalara uygun olduğundan emin olmak için bir hukuk uzmanına danışın. Gizli bilgilerin işlenmesine ilişkin açık yönergeler ekleyin ve çevrimiçi iftira, taciz veya ayrımcılığın sonuçlarını özetleyin.

4. İçerik yönergeleri oluşturun

Bir sonraki adım, şirketinizin sosyal medya ortamında paylaşılan içerik için net standartlar belirlemektir. Bu, hangi tür gönderilerin uygun olduğunu tanımlamak ve bunların ton, ses ve stil açısından marka kimliğiyle uyumlu olmasını sağlamakla ilgilidir.

Nasıl yapılır:

İçerik örnekleri: Ürün güncellemeleri veya müşteri başarı öyküleri gibi kabul edilebilir içeriklere ilişkin belirli örnekler verin ve tartışmalı veya marka ile ilgisi olmayan konular gibi kaçınılması gerekenleri açıklayın

Onay süreci: Tutarlılık ve kaliteyi sağlamak için resmi şirket hesapları için bir içerik onay süreci uygulayın

Marka tutarlılığı: Profesyonel, samimi veya otoriter olsun, markanıza uygun tonu, sesi ve stili tanımlayın

ClickUp Belgeleri ile belgeleri işbirliği içinde oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Sosyal medya politikası taslağı hazırlamak için içerik yönergeleri oluştururken, aşağıdaki özellikler bu aracı özellikle etkili bir seçim haline getirir:

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla takım üyesi aynı anda belge üzerinde çalışabilir, böylece görüşleri toplamak ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak daha kolay hale gelir

Sürüm geçmişi: Belgede yapılan değişiklikleri izleyin ve gerekirse önceki sürümleri geri yükleyin

Görev entegrasyonu: Daha iyi organizasyon için politika ile ilgili görevleri (ör. Daha iyi organizasyon için politika ile ilgili görevleri (ör. çalışan el kitabı , izleme) doğrudan belgeye bağlayın

Yorumlar ve tartışmalar: Belgenin belirli bölümlerine yorumlar ve tartışmalar ekleyerek açık iletişim ve geri bildirim sağlayın

Belge paylaşımı: Politikayı, kuruluşunuzun içindeki ve dışındaki ilgili paydaşlarla paylaşın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sosyal medya politikanızı oluştururken işbirliği yapmak için özel bir belge oluşturun

Süreci hızlandırmak için belgeleme amacıyla yapay zeka da kullanabilirsiniz . ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain, sizin gibi takımların fikir üretmesi, organize etmesi ve geliştirmesi için esnek ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak sosyal medya politikanız için fikirler üretin ve sıfırdan yazmak için işbirliği yapın

AI asistanına sorularınızı girerek, yardıma ihtiyacınız olan her konuda yanıt alabilirsiniz. Ancak, sonuçları politikaya eklemeden önce ince ayarlarını yapmayı unutmayın. ClickUp Brain'i kullanarak sıfırdan bir sosyal medya politikası taslağı bile oluşturabilirsiniz.

5. Rolleri ve sorumlulukları tanımlayın

Kurumsal sosyal medya politikalarından kimin sorumlu olduğunu belirlemeniz gerekir. Takım üyelerine net roller atayın; kimin paylaşım yaptığını, kimin soruları yanıtladığını ve her şeyi kimin takip ettiğini bilin. Bu, karışıklıkları önleyecek ve çevrimiçi itibarınızı koruyacaktır.

Şirketin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve içerik oluşturmaktan sorumlu belirli kişileri veya takımları belirleyerek başlayın. Markanın mesajında tutarlılığı ve kontrolü sağlamak için resmi kanallarda yayın yapma yetkisine sahip kişileri belirleyin.

Ayrıca, müşteri sorularını ele almak ve hızlı ve doğru yanıtlar vermek için roller atayabilirsiniz. Son olarak, çalışanların çevrimiçi olarak karşılaştıkları sorunları veya uygunsuz içeriği nasıl bildirmeleri gerektiğini, süreci ve kime bildirmeleri gerektiğini tanımlayın.

6. İzleme ve uyumluluk sürecini özetleyin

Bu adım, şirketinizle ilgili sosyal medya etkinliklerini takip etmek için bir sistem kurmakla ilgilidir. Markanızın nasıl temsil edildiğini izlemek ve herkesin belirlenen kurallara uyduğundan emin olmak çok önemlidir.

Sosyal medya kanallarında şirketinizle ilgili gönderileri, bahsetmeleri ve etkileşimleri tutarlı bir şekilde kontrol etmek için bir süreç geliştirin. Bu, belirlenen takım üyeleri veya marka faaliyetlerini izleyen araçları içerebilir. Sorunları ele almak için net bir süreçle, herhangi bir sorunu hızla düzeltebilir, çevrimiçi varlığınızın bütünlüğünü koruyabilir ve potansiyel riskleri en aza indirebilirsiniz.

ClickUp'ın Süreç ve Prosedürler Şablonu , sosyal medyayı kullanırken kuruluşun üyeleri için süreçleri standartlaştırma dahil olmak üzere şirket süreçlerini ve prosedürlerini ayrıntılı olarak belirlemenize yardımcı olabilir . Her öğe için atanan kişiler, departmanlar ve dokümantasyon aşamaları ayarlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Süreç ve Prosedürler Şablonunu kullanarak sosyal medya politikanız için ayrıntılı süreçler oluşturun

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Farklı görevler için tüm süreçleri merkezileştirin

Her görev için net beklentiler ve sorumluluklar belirleyin

Kanban kartlarıyla prosedürleri görsel olarak düzenleyin

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Pazarlama Yönetimi Yazılımını kullanarak tüm sosyal medya pazarlama kampanyalarını izleyin ve çalışanların kurallara uyduğundan emin olun.

7. Politikayı etkili bir şekilde iletin

Bir politikaya sahip olmak yeterli değildir; herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için bu politika açık ve düzenli bir şekilde iletilmelidir. Sosyal medya politikasına şirket intranetinden, çalışan el kitaplarından veya paylaşılan bir çevrimiçi platformdan kolayca erişilebilmesini sağlayın.

Çalışanlarınızı politika hakkında bilgilendirmek için, özellikle güncellemeler veya önemli etkinliklerden sonra, haber bültenleri, takım toplantıları veya e-posta güncellemeleri gibi iç iletişim kanallarını kullanın. Politikayı gözden geçirmek ve soruları yanıtlamak için eğitim oturumları düzenleyerek, yasal ve etik standartların tam olarak anlaşılmasını ve bunlara uyulmasını sağlayın.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın İK Yönetimi Platformunu kullanarak bir çalışan el kitabı oluşturun ve şirketin politika ve prosedürlerini paylaşmak için etkili çalışan iletişim süreçleri belirleyin.

Örnek Sosyal Medya Politikaları

İşte, öğrenebileceğiniz ve kendi politikanız için ilham kaynağı olarak kullanabileceğiniz popüler şirketlerin sosyal medya politikası örnekleri:

Coca-Cola

coca Cola aracılığıyla

Coca-Cola'nın politikası şeffaflık, doğruluk ve saygıyı vurgular. Çalışanlar, markayla ilgili çevrimiçi konuşmalara katıldıklarında şirketle olan ilişkilerini açıklamaya teşvik edilir.

Anahtar unsurlar:

Coca-Cola ile olan bağlantınız konusunda şeffaf olun

Şirketin iş davranış kurallarını izleyin

Gönderilerinizin doğru ve gerçeğe uygun olduğundan emin olun

Gizlilik ve özel bilgilere saygı gösterin

Sağduyulu davranın ve tüm iletişimlerde saygılı olun

Intel

via Intel

Intel'in yönergeleri, çalışanların şirketin faizlerini korurken sosyal medyada aktif olmalarını sağlamak ve bu platformların iyilik ve pozitiflik için bir güç olarak kullanılmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Anahtar unsurlar:

Intel ile olan bağlantınızı açıklayın

Gönderilerinizin saygılı ve dürüst olduğundan emin olun

Intel'in özel bilgilerinin gizliliğini koruyun

Faiz çatışmalarını önleyin

Gönderilerinizin şirketin itibarı üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olabileceğini unutmayın

Best Buy

via Best Buy

Best Buy'ın politikası açıktır ve sosyal platformlarda faaliyet gösteren çalışanlar için net beklentiler belirler.

Anahtar yönergeler:

Markayı koruyun: Finansal sayılar, promosyonlarla ilgili iç iletişim, müşteri verileri veya şirketin imajına zarar verebilecek her türlü bilgileri paylaşmayın

Telif haklarını ve ticari markaları saygı gösterin : Müzik, yayınlar, logolar ve ticari markalar dahil olmak üzere başkalarına ait hiçbir şeyi yayınlamayın.

Hedef kitleye saygı gösterin: Rahatsız edici dil kullanmayın veya uygunsuz içerik paylaşmayın

Şeffaf olun: Şirket hakkında konuşuyorsanız, Best Buy'daki rolünüzü açıklayın

Sorumlu davranın: Paylaşımlarınızın Best Buy'ı yansıttığını ve markasını etkileyebileceğini unutmayın

Dell

dell aracılığıyla

Dell'in politikası, çalışanların sosyal medya faaliyetlerinin şirketin değerleri ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Anahtar ilkeler:

Nazik olun, eğlenin ve bağlantı kurun: Çeşitliliğe saygı gösterin ve nefret söylemine destek vermeyin veya buna müsamaha göstermeyin. Sosyal medyada zorbalık, taciz veya şiddet içeren tehditlerde bulunmayın

Bilgileri koruyun : Dell'in gizli ve özel bilgilerini koruyun

Şeffaf olun ve bilgileri paylaşın: Şirketle ilgili konuları tartışırken Dell ile olan ilişkinizi açıklayın

Yasalara uyun, davranış kurallarına uyun: Ticari markaları, telif haklarını veya tanıtım haklarını ihlal etmeyin. Alıntıları kaynağına atıfta bulunarak paylaşın ve paylaştığınız medyada yer alan kişilerin iznini alın

Sorumlu olun: Sağduyulu davranın ve uygunsuz içerikten kaçının

Adobe

adobe aracılığıyla

Adobe'nin politikası, çalışanları potansiyel risklerin farkında olarak şirketlerine olan heyecanlarını paylaşmaya teşvik eder.

Anahtar unsurlar:

Adobe ile olan bağlantınızı açıklayın

Sağduyulu davranın ve saygılı olun

Gizli ve özel bilgileri koruyun

Görüşlerinizin size ait olduğunu açıkça belirtin

Adobe topluluğuna değer katan konuşmalara katılın

L'Oréal

L'Oréal'in reklam ve pazarlama iletişimi politikası, tüketicileri yanıltmaktan ve zararlı veya ayrımcı içerik yayınlamaktan kaçınmak için sorumlu iletişime odaklanmaktadır.

Anahtar unsurlar:

Tüm iddialar ve beyanlar verilerle desteklenmelidir

İçerik, bir rakibi veya bir ürün kategorisini eleştirmeyecek nitelikte olmalıdır

Sosyal medyada telif hakkıyla korunan materyalleri kullanmaktan kaçının

Paylaşılan medya samimi, doğru, yanıltıcı ve uygun olmalıdır

Nestlé

nestlé aracılığıyla

Nestlé'nin sosyal medya politikası, sosyal medyada marka hakkında temiz ve özgün içeriklerin tanıtımına odaklanmaktadır.

Anahtar yönergeler:

İçerik yayınlarken veya yayınlara yorum yaparken Nestlé ile olan bağlantınızı açıklayın

İftira, hakaret, zorbalık, taciz, tehdit veya küfür içeren gönderiler yasaktır

Yanıltıcı veya aldatıcı paylaşımlar yapmayın

Uygunsuz, olumsuz veya aşağılayıcı içerikli paylaşımlar yapılmayacaktır

ClickUp ile Sosyal Medya Politikalarınızı Oluşturun ve Uygulayın

Sağlam bir şirket sosyal medya politikası oluşturmak, çevrimiçi topluluğunuzda markanızın güvenliğini sağlamak ve takımınızı güçlendirmek için anahtar öneme sahiptir. Tüm bunları yaparken tutarlı ve profesyonel bir çevrimiçi varlık da sürdürebilirsiniz. ClickUp ile bu süreci çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

Yönergeler ve sorumluluklar üzerine beyin fırtınası yapmaktan nihai politikayı uygulamaya kadar, ClickUp özelleştirilebilir şablonlar, kullanımı kolay görev yönetimi ve işbirliğini çocuk oyuncağı haline getiren araçlarla her şeyi halleder.

Sıfırdan başlıyor veya mevcut politikanızı iyileştiriyor olsanız da, ClickUp yolunuzdan sapmamanıza ve herkesin sürece dahil olmasını sağlamanıza yardımcı olur. Neden bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun ve sosyal medya politikanızı oluşturmaya başlayın!