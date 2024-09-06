Notion'dan Diğer Uygulamalara Veri Aktarma

Notion, esnekliği sayesinde tercih edilen bir çalışma alanı çözümü olarak yerini almıştır.

Ancak, bu esnek not alma aracının birkaç dezavantajı da vardır, örneğin karmaşıklığı. Ya da pek çok gelişmiş özelliğin bulunmaması. Bu nedenle, yeni bir başlangıç ya da hedeflerinize daha uygun yeni bir araca ihtiyacınız olabilir. Notion'dan geçiş yapıyorsanız ya da sadece verilerinizi yedeklemek istiyorsanız, seçenekleriniz var ve biz de bunu kolaylaştırmak için buradayız.

Tüm içeriğinizi taşımak zor bir iş gibi görünebilir, ancak endişelenmeyin! Bu kılavuz, Notion'dan dışa aktarma işlemini adım adım anlatır.

Ayrıca, cihazınızdan bağımsız olarak ihtiyaçlarınıza uygun bir Notion alternatifi olarak ClickUp'ı da inceleyeceğiz.

Notion Veri Notlarını Diğer Uygulamalara Aktarma

Notion'dan başka bir platforma geçiş yapıyorsanız, sorunsuz bir geçiş sizi bekliyor!

⭐ Öne çıkan şablon Notion'dan geçiş yapıyorsunuz ancak karmaşık dışa aktarımlar konusunda endişeli misiniz? Notlarınızı tek bir yerde kolayca düzenlemek, izlemek ve yönetmek için ClickUp'ın Proje Notu Şablonunu deneyin. ✨ Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Proje Notu Şablonu, bir proje için fikirleri yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Notion'un dışa aktarma seçenekleri, verilerinizi kolayca aktarmanızı sağlar.

Nasıl mı? Çok basit. Sorunsuz bir geçiş için, Tüm Çalışma Alanını Dışa Aktar İçerik düğmesini kullanmanızı öneririz. Bu düğme, büyük emek vererek oluşturduğunuz yapıyı korumanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki adımları izleyin ve içeriğinizi platformun dışına kaydetmek için Notion'dan hızlı bir şekilde dışa aktarmanın nasıl yapıldığını görün:

Notion sayfasını dışa aktarma adımları

Adım 1: Dışa aktarmak istediğiniz Notion sayfasını açın

Notion sayfalarını dışa aktarmak için, dışa aktarmak istediğiniz belirli Notion sayfasına gidin

notion aracılığıyla

Adım 2: Dışa aktarma seçeneklerine erişin

Sayfanın sağ üst köşesindeki ••• simgesine tıklayarak kullanışlı dışa aktarma seçeneklerine erişin.

notion aracılığıyla

Açılır menüden Dışa Aktar'ı seçin

notion aracılığıyla

Adım 3: Dışa aktarma biçimini seçin

Dışa aktarma penceresindeki Dışa Aktarma Biçimi açılır menüsünden tercih ettiğiniz biçimi seçin. Seçenekler arasında Markdown, PDF ve HTML bulunur

notion aracılığıyla

PDF'yi seçtiğinizde, A3 veya A4 boyut seçenekleriyle Letter, Legal ve Tabloid gibi Notion sayfa biçimini seçme ve PDF dosyası olarak dışa aktarma seçeneğiniz de vardır

HTML dosyası olarak dışa aktarmayı seçerseniz, yorumları dışa aktarmak için ek bir seçenek sunulur

notion aracılığıyla

Adım 4: Alt sayfaları ekleyin (isteğe bağlı)

Alt sayfaları da dahil etmek ister misiniz? Alt Sayfaları Dahil Et seçeneğinin anahtarını açarak bunları Notion dışa aktarımınıza ekleyin. Alt sayfalar yalnızca PDF dosya dışa aktarımı için iş veya kurumsal planda mevcuttur

Adım 5: Dışa aktarın ve indirin

Dışa Aktar'ı tıklayın, Notion seçtiğiniz biçimde indirilebilir bir dosya oluşturacaktır

Artık Notion sayfalarını dışa aktarmaya, indirmeye ve istediğiniz yerde kullanmaya başlayabilirsiniz!

Notion veritabanını dışa aktarmak için adımlar

Notion veritabanınızı dışa aktarmak, özellikle verileri analiz etmek veya başka uygulamalarda kullanmak için ihtiyacınız olduğunda çok kolaydır.

Veritabanınızı Notion'dan virgülle ayrılmış değerler dosyasına (CSV biçimi) aktarmak için şu basit adımları izleyin:

Adım 1: Veritabanınıza gidin

Dışa aktarmak istediğiniz belirli veritabanına gidin

notion aracılığıyla

Adım 2: Dışa aktarma seçeneklerini açın

Sayfanın sağ üst köşesindeki ••• simgesine tıklayarak açılır menüyü açın

notion aracılığıyla

Açılır menünün en alt kısmında, Dışa Aktar'ı seçin

notion aracılığıyla

Adım 3: Dışa aktarma biçimini seçin

Dışa aktarma penceresindeki Dışa Aktarma Biçimi açılır menüsüne gidin ve Markdown & CSV'yi seçin

notion aracılığıyla

Adım 4: Alt sayfaları ekleyin (İsteğe bağlı)

Veritabanınızdaki herhangi bir alt sayfadan veri dışa aktarmak istiyorsanız, Alt Sayfaları Dahil Et anahtarını etkinleştirin

Adım 5: Verilerinizi dışa aktarın

Dışa Aktar'ı tıklayın, Notion CSV dosyalarınızı içeren bir ZIP dosyası oluşturacaktır

Dosyayı indirin, hepsi bu kadar!

Artık, Notion veritabanınızı CSV verilerine aktarmak için hızlı bir adım adım kılavuza sahipsiniz.

CSV dosyalarını Microsoft Excel, Google E-Tablolar veya başka bir programla açarak daha ayrıntılı analiz ve düzenleme yapabilirsiniz.

Notion tablolarını dışa aktarma adımları

Notion verilerinizi Excel veya Google E-Tablolar'da mı kullanmak istiyorsunuz?

Notion tablosunu Excel veya Google E-Tablolar'a kolayca içe aktarabileceğiniz bir CSV dosyası olarak dışa aktarmak için şu adımları izleyin:

Adım 1: Notion tablonuzu dışa aktarın

Notion tablonuzu CSV dosyaları içeren bir ZIP dosyası olarak dışa aktararak başlayın. Notion veritabanınızı indirmek için Dışa Aktar'a tıklama talimatları için yukarıdaki adımlara bakın

Adım 2: Excel/Google E-Tablolar'ı açın ve CSV dosyasını içe aktarın

Excel için: Excel'i başlatın ve Dosya > Aç'a gidin Notion'dan dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin

Excel'i başlatın ve Dosya > Aç'a gidin

Notion'dan dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin

Google E-Tablolar için Google Drive'ı açın CSV dosyasını Google Drive'a yükleyin Yükleme tamamlandıktan sonra, dosyayı Google E-Tablolar'da açmak için tıklayın

Google Drive'ı açın

CSV dosyasını Google Drive'a yükleyin

Yükleme tamamlandıktan sonra, dosyayı Google E-Tablolar'da açmak için dosyaya tıklayın

Excel'i başlatın ve Dosya > Aç'a gidin

Notion'dan yeni dışa aktardığınız CSV dosyasını seçin

Google Drive'ı açın

CSV dosyasını Google Drive'a yükleyin

Yükleme tamamlandıktan sonra, dosyayı Google E-Tablolar'da açmak için dosyaya tıklayın

Bu işlemi takip ederek, Notion verilerinizi Excel ve Google E-Tablolar'a aktarabilir ve güçlü veri analizi ve görselleştirme araçlarına erişebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Uygulamalarınızı Bağlamak için En İyi 10 Notion Entegrasyonu

Neden Notion'dan Veri Dışa Aktarmalısınız?

Notion, not alma, işbirliği ve veri toplama için popüler bir araçtır. Birçok serbest çalışan, küçük takım ve küçük işletme de proje yönetimi için Notion'u kullanır.

Anahtar kelime "küçük"tür.

Siz veya işiniz büyüdükçe, araç da sizinle birlikte gelişmelidir. Ancak, birçok kullanıcı bunun Notion için hala zor bir istek olduğunu bildiriyor.

Notion kullanıcılarının karşılaştığı bazı zorluklar şunlardır:

Dosya dışa aktarırken kapsamlı özelleştirme seçeneklerinin olmaması: Notion ile markanızla tutarlılık sağlamak zor olabilir. İçeriğinizi HTML, PDF ve CSV biçimlerinde dışa aktarmanıza olanak tanır. Ancak, özellikle PDF'lerdeki yazı tipleri ve biçimlendirme konusunda sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

notion aracılığıyla

Büyük veritabanlarını işleme zorluğu: Notion, büyük veritabanlarını işlerken performansında düşüş yaşıyor gibi görünüyor. Büyüdükçe ve daha kapsamlı projeleri yönetmek istediğinizde, iş akışınızda gecikmeler, veri kayıpları ve hatalarla karşılaşabilirsiniz

Büyük takımlar için karmaşık: Notion esnektir, ancak bazı takım üyeleri onu doğru şekilde kullanmayı bilmezse çalışma alanı karmaşık hale gelebilir. Öğrenmesi zordur ve eğitim veya sağlam bir kılavuz olmadan görevleri verimli bir şekilde ayarlamak çok zaman alır

Sınırlı mobil ve tablet özellikleri: Kullanıcılar genellikle Notion'un masaüstü ve mobil cihazlarda sunulan esnekliği ve sezgisel arayüzü kopyalayamadığından şikayet ederler. Yükleme sürelerinin daha yavaş olduğunu ve arayüzün daha az sezgisel olduğunu bildirerek, hareket halindeyken çalışırken verimsiz olduğunu belirtirler

Müşteri desteği iyileştirilmeli: Birçok kullanıcı, Notion'da hata bildirme veya kişiselleştirilmiş yardım alma sürecini zahmetli buluyor. İncelemelerde, müşteri desteğinin yanıtlarının genellikle robotik ve duygusuz olduğu ve kullanıcıların kendilerini dinlenilmediğini hissettirdiği belirtiliyor. Bu durum, genel müşteri deneyimini olumsuz etkiliyor

Bu sınırlamalar bir alternatif aramayı gerektiriyor ve bizde tam da doğru çözüm var!

Notion'a alternatifler

ClickUp, bir proje yönetimi aracı olmasının yanı sıra, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve yapılacak işlerinizi hızlı bir şekilde kaydetmek için kullanabileceğiniz bir platformdur.

Esnek ve özelleştirilebilir olmasının yanı sıra, gerçek zamanlı proje işbirliği, güçlü Görünümler, görev entegrasyonu ve otomasyon yetenekleri onu harika bir verimlilik aracı haline getirir.

ClickUp ile notlarınız sadece not değildir; eyleme geçirilebilir, düzenli ve izlenebilir görevlere dönüştürülmeye hazırdır.

ClickUp ayrıca not alma şablonları sunarak verimliliği artıran bir araçtır.

ClickUp Not Defteri

Notion'dan farklı olarak, ClickUp hareket halindeyken hızlı not almak için kişisel bir not defteri sunar.

ClickUp Notepad, özellikle tüm görevlerinizi notlarınızla birlikte yönetmek istediğinizde, Notion'dan bir adım öteye geçen özellikler sunar. ClickUp Notepad ile fikirlerinizi, görevlerinizi ve kontrol listelerinizi tek bir yerde hızlıca not alabilir ve düzenleyebilirsiniz!

Kişiselleştirilmiş ClickUp Not Defteri ile tüm fikirlerinizi kaydedin ve önemli notlar alın

ClickUp'ın proje ve görev yönetimine odaklanan anahtar özellikleriyle şunları yapabilirsiniz:

Toplantı notlarınızı tek bir tıklama ile son teslim tarihleri, öncelikler ve atanan kişilerle birlikte tamamen izlenebilir bir göreve dönüştürün — Notion'dan daha sorunsuz bir şekilde.

Fikirlerinizi yakalayın ve başlıklar, madde işaretleri ve renkler gibi seçeneklerle düzenleyerek yapılandırılmış, renkli ve mükemmel şekilde organize edilmiş notlar oluşturun

Sürükle ve bırak özelliği ile kontrol listelerinizi oluşturun ve yeniden düzenleyin. Bunları iç içe yerleştirerek görsel bir hiyerarşi oluşturabilir ve her öğenin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu, Notion'un sezgisel olmayan ve sıkıcı görünümlü kontrol listelerinden daha iyidir

Chrome uzantısı ve mobil uygulama aracılığıyla notlarınıza ve görevlerinize her yerden erişin. Notion da benzer özelliklere sahip olsa da, kullanıcılar mobil cihazlarda performansın düzensiz olduğunu sık sık bildirirken, ClickUp tüm platformlarda sağlam performans sunar

Sık kullandığınız tüm uygulamaları ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonu ile ücretsiz olarak bağlayın. Ancak önemli olan sayı değil; ClickUp'ın gücü, entegrasyonları ne kadar kolay yaptığıdır. Tek bir tıklama yeterlidir. Notion mükemmel entegrasyon yetenekleri sunsa da, süreç son derece karmaşıktır ve işlerin yapılması için daha fazla zaman ve kaynak gerektirir

Ayrıca okuyun: Bugün deneyebileceğiniz en iyi toplantı notu şablonları

ClickUp Belgeleri

İster fikir üretin, ister takımınızla işbirliği yapın, ister bilgi tabanlarını düzenleyin, ClickUp Belgeleri size yardımcı olabilecek bir kelime işlemci.

ClickUp Belgeleri ile görsel olarak çekici tutmak için /Slash komutlarıyla görevleri yerleştirin ve düzenleyin

ClickUp Belgeleri'ni seveceğiniz bazı nedenler:

Notion gibi, ClickUp Belgeler de birleşik bir çalışma alanı sunar. Bu, entegrasyonlarından yararlanarak belgeleri, wiki'leri ve bilgi tabanlarını tek bir yerden oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Ancak ClickUp Belgeler, görev yönetimi ile sıkı entegrasyonlar sağlayarak bir adım daha ileri gider ve Belgeleri doğrudan iş akışlarına bağlayarak aynı platformda ilerlemeyi izlemenizi sağlar

Bir belge üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmak ve işi hızlı bir şekilde bitirmek harika bir duygu. ClickUp Docs ve Notion, her ikisi de bunu destekler. Ancak, ClickUp'ın belge düzenleme aracıyla daha fazlasını yapabilirsiniz. Düzenleme sırasında yapılan yorumları, atanan kişiler ve son teslim tarihleri ile birlikte eyleme geçirilebilir görevlere doğrudan dönüştürebilirsiniz

Notion'a benzer başlıklar, tablolar ve afişler gibi zengin biçimlendirme seçenekleri sunar. Belgeleri /Slash komutları, markdown ve hatta görevler ekleyerek özelleştirebilir, her şeyi görsel olarak çekici belgelerde düzenli tutabilirsiniz

ClickUp, Notion ile karşılaştırılamayacak kadar güçlü gizlilik kontrolleri sunar. İzinler belirleyebilir, paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilir ve belgelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edebilirsiniz

Dikkatinizi dağıtmadan yazmak için Odak Modu, gelişmiş belge ayarları ve özelleştirilebilir şablonlar, işinizin düzenli, güvenli ve takımla paylaşıma hazır olmasını sağlar.

ClickUp Tablo Görünümü

ClickUp'ın Tablo Görünümü, hızlı, duyarlı elektronik tablolar ve güçlü kodsuz veritabanları kullanarak tüm işlerinizi tek bir yerden yönetme ve düzenleme olanağı sunar.

Sezgisel ClickUp Tablo Görünümü ile tabloyu toplu olarak düzenleyin ve organize edin

Notion şüphesiz harika bir araçtır, ancak ClickUp Tablo Görünümü'nün daha iyi performans gösterdiği noktalar şunlardır:

Notion Tabloları temel elektronik tablo özellikleri sunarken, ClickUp Tablo Görünümü sezgiseldir. Toplu düzenleme ve kolay veri organizasyonu sağlar, bütçeleri, envanterleri ve diğer verileri daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur

ClickUp'ın 15'ten fazla özel alan türü ile görev ilerlemelerini, ek dosyaları ve yıldız derecelendirmelerini yakalayın. Bu alanlar kapsamlıdır ve Notion'un sunduklarından daha yakından proje yönetimi yetenekleriyle uyumludur

ClickUp'ın Tablo Görünümü, görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ve farklı bilgi türleri arasında ilişkiler kuran kodsuz veritabanları (kodlama yok, sadece sürükle ve bırak) oluşturma konusunda Notion'un ilişkisel veritabanı yeteneklerini aşar

ClickUp Tablo görünümü ile işlerinizi izlemek ve düzenlemek hiç bu kadar hızlı ve esnek olmamıştı.

ClickUp Görünümleri

15'ten fazla görünüm ile ClickUp Görünümler, Notion gibi ihtiyaçlarınıza göre çalışma alanınızı özelleştirmenize olanak tanır, ancak daha esnek bir şekilde.

ClickUp Görünümleri ile iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş Görev Görünümü ile iş yükünüzü düzenleyin

Görsel planlayıcı, liste sever veya zaman çizelgesi meraklısı olun, ClickUp'ta size uygun bir görünüm mutlaka vardır.

Farklı görünümlerin size ne gibi faydalar sağlayacağı ve fark yaratan özellikleri aşağıda açıklanmıştır:

Temel Görev Görünümleri , esnek sıralama, filtreleme ve gruplama seçenekleriyle görevlerinizi düzenlemenize ve işlerinize ilişkin net bir genel bakış elde etmenize yardımcı olabilir. Liste, Pano ve Takvim Görünümleri ile iş yükünüzü bir bakışta anlayabilirsiniz

Gelişmiş Görev Görünümleri , Gantt Grafikleri, Zaman Çizelgeleri, İş Yükleri ve Tablo Görünümleri ile iş yükünüzün eksiksiz bir resmini sunar. Ayrıca, Notion'un yeteneklerinin ötesinde proje verilerini kolayca izlemenizi ve tahmin etmenizi sağlar

Sayfa Görünümleri ile ile ClickUp Beyaz Tahtaları 'nda fikirlerinizi toplayabilir ve ClickUp Sohbet'i kullanarak ClickUp'tan ayrılmadan konuşmanın akışını sürdürebilirsiniz

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin, kullanıcılarımız da çok memnun:

Birden fazla görünüm seçeneği mükemmeldir ve her kullanıcıya içeriği kendisine en uygun biçimde görüntüleme olanağı sunar.

Birden fazla görünüm seçeneği mükemmeldir ve her kullanıcıya içeriği kendisine en uygun biçimde görüntüleme olanağı sunar.

Başlamaya hazır mısınız? İşe koyulalım ve verimliliği artırın! 🚀

ClickUp Brain

Notion AI'nın işlevleri içerik yönetimi ve fikir üretme ile sınırlıdır.

ClickUp Brain, AI kullanarak görevleri, belgeleri ve iş akışlarını yönetme gibi ek özellikleriyle bunu aşarak daha sağlam ve çok yönlü bir araç haline getirir.

Sorunsuz bir şekilde içgörüler oluşturun ve işinizi ClickUp Brain ile bağlayın

Ş Akışı'nı basitleştirmenin yolu:

Görevinizle ilgili sorularınız varsa, ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi anında yanıtlar. Tüm görevlerinizi, belgelerinizi ve takım üyelerinizi birbirine bağlayarak tarar ve size yanıtı verir. ClickUp Brain, içerik oluşturma ve beyin fırtınasına odaklanan Notion AI'dan farklı olarak, bağlam farkında içgörüler sağlayan sinir ağı teknolojisini kullanır

AI Project Manager'ın yardımıyla, proje güncellemelerini, ilerleme özetlerini ve standup'ları akıllıca otomatikleştirerek takımınızın tekrarlayan görevlerden kurtulmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olabilirsiniz. Notion AI, bu tür otomasyonları yerel olarak sunmaz ve bunu gerçekleştirmek için Zapier gibi üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmek zorundadır

Notion AI'daki sınırlı seçeneklerin aksine, ClickUp Brain ayrıca doğal dil işlemeyi kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için özel otomasyonlar oluşturmanıza yardımcı olabilir

ClickUp Brain ile zamandan tasarruf edin, manuel işleri ortadan kaldırın ve verimliliği artırın. En iyi yanı ise, her şeyin tek bir yerde olması, iş hayatınızı her zamankinden daha kolay ve verimli hale getirmesidir!

Notion AI'nın özellikleri içeriği özetlemek, fikir üretmek ve ana hatları oluşturmakla sınırlı olsa da, not almak için oldukça iyi bir AI aracıdır. ClickUp Brain gibi, tonu ayarlamanıza, grameri düzeltmenize ve metni çevirmenize yardımcı olan iyi bir yazma yardımcısıdır, bu da onu içerik oluşturucular için çok yönlü bir araç haline getirir. Ancak, iyi bir Notion AI alternatifi, proje veya bilgi yöneticisi yetenekleri sunacaktır.

Notion ve ClickUp

Notion kullanıcısıysanız, bu blogu okuduktan sonra ClickUp'ın birçok ek özellik sunabileceğini fark etmiş olacaksınız.

Her halükarda, ClickUp'ın Notion ile karşılaştırıldığında neden her zaman üstün geldiğini ve Notion'un bir numaralı alternatifi olduğunu kısaca açıklayalım.

Her iki platform da canlı belge oluşturma, işbirliği, görev ilişkileri ve belge hiyerarşisi gibi temel özellikler sunarken, ClickUp ek gelişmiş görev yönetimi özellikleri sunarak öne çıkıyor. Bunlar arasında gösterge panelleri, dinamik yinelenen görevler, atanan yorumlar, iş yükü görünümleri, Gantt grafikleri ve hedefler ve OKR'ler ücretsiz olarak sunuluyor ve Notion'da ücretli bir plana sahip olsanız bile bunlara erişemezsiniz

ClickUp'ın ücretsiz planında, koşullu otomasyon, yinelenen hatırlatıcılar, zaman takibi, zihin haritaları, uygulama içi video kaydetme ve hatta e-postalarınızı kontrol etme özelliği sunulur. Bu özellikler, Notion'un iş veya kurumsal planında bile bulunmaz

Notion'dan ClickUp'a geçişin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve verimliliğiniz bir üst seviyeye çıkacak!

Doğru Nedenlerle Doğru Aracı Seçin

Notion birçok kullanışlı özelliğe sahiptir ve artık gerektiğinde Notion'dan içerik aktarımı yapmayı biliyorsunuz. Ancak, başka bir araçla bu işlevlerin ve çok daha fazlasının elde edilebilecekken neden daha azıyla yetinmelisiniz?

ClickUp'ın sağlam proje yönetimi özellikleri, özelleştirilebilir iş akışları ve sorunsuz takım işbirliği, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

İşiniz büyüdükçe ClickUp da sizinle birlikte büyür ve gelişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve sezgisel bir arayüz sunar.

Not alma stilinizi yükseltmeye hazır mısınız?

Hemen geçiş yapın ve proje yönetimini hiç olmadığı kadar deneyimleyin!

ClickUp'a bugün başlayın!