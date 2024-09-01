2025'te Excel'de Anket Nasıl Oluşturulur?

Müşterileri memnun etmek için, onlarla birlikte ürünler oluşturmak yararlıdır. Bunun için, genellikle anketler aracılığıyla değerli geri bildirimler toplayarak müşteri tercihlerini ve zorluklarını anlamanız gerekir. Sonuçta bu, daha iyi ürün ve iş kararları almanıza yardımcı olur.

Anketleri, çalışanların geri bildirimlerini toplamak, markanızın çabalarının müşteriler üzerindeki etkisini anlamak ve daha fazlasını yapmak için de kullanabilirsiniz.

Anketler kullanarak veri toplamanın modern iş ekosisteminde birçok kullanım alanına uygulanabilir olduğu açıktır. Excel anketleri, bu verileri toplamak için harika bir yoldur. Bu blog, Excel'de anket oluşturmayı ve anket yönetimi için en iyi uygulamaları öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Hadi başlayalım ve boş Excel sayfasını nasıl güçlü bir geri bildirim toplama aracına dönüştürebileceğinizi gösterelim.

Excel'de Anket Anketi Oluşturma

⭐ Öne çıkan şablon Excel'de dağınık ve zaman alıcı anketlerle uğraşıyor musunuz? İhtiyacınız olan bilgileri daha hızlı ve daha basit bir şekilde elde etmek için ClickUp'ın ücretsiz Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonunu deneyin. Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışanlardan değerli geri bildirimler almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Excel'de anket formu oluşturmak için adım adım kılavuz:

1. Anketinizi planlayın

Anket oluşturmaya başlamadan önce, başarılı bir veri toplama süreci için gerekli hazırlıkları yapın. Hedefinizi ve hedef kitlenizi belirleyerek başlayın.

Kendinize şu soruları sorun: Excel anketinden neyi belirlemek veya öğrenmek istiyorsunuz?

Excel anketinizle kimlere ulaşmak istiyorsunuz?

Büyük hedefinizi daha küçük parçalara bölün. Tam olarak ne öğrenmek istediğinizi ve bunu nasıl ölçeceğinizi belirleyin. Bu, doğru soruları sormanıza ve daha sonra yanıtları anlamlandırmanıza yardımcı olacaktır.

Ardından, kullanacağınız çeşitli soru türlerini seçmeniz gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Çoktan seçmeli sorular: Yanıtlayanların bir veya daha fazla seçenek seçmesine izin verin

Açık uçlu sorular: Yanıtlayanların ayrıntılı yanıtlar vermesine olanak tanır

Kapalı uçlu sorular: Önceden tanımlanmış yanıt seçenekleri sunun

Likert ölçeği soruları: Tutumları veya görüşleri bir ölçekte ölçün

2. Excel sayfanızı ayarlayın

Şimdi masaüstünüzde veya PC'nizde Microsoft Excel'i açın, "Yeni" seçeneğine tıklayın ve yeni bir çalışma kitabı başlatın.

A1 hücresine anketinizin başlığını girin. Adını Müşteri Memnuniyeti Anketi olarak verelim. Başlık olarak ortalamak için Birleştir ve Ortala seçeneğini seçmeyi unutmayın.

3. Anket yapısını oluşturun

Toplayacağınız tüm bilgilerin etiketlerini eklemek için en üst satırı kullanın. Bunu bir veri tablosunun başlıkları gibi düşünün. "Ad", "E-posta" gibi bilgileri ve soracağınız tüm soruları ekleyebilirsiniz.

Ardından, sorularınızı ekleyelim. Soru metnini tek tek, her birini kendi kutusuna yazmaya başlayın.

Sorularınızı öne çıkarmak için, en üst satırı istediğiniz renkle vurgulayabilirsiniz.

4. Sorularınızı biçimlendirin

Şimdi sorularınızı güzel bir şekilde düzenleme zamanı.

Tüm sorularınızı girdikten sonra, bunları türlerine göre biçimlendirmeniz gerekir.

Her soru türü için yapılacaklar şunlardır:

Çoktan seçmeli sorular:

Çoktan seçmeli soruyu yerleştirmek istediğiniz hücreyi seçin; üst çubukta Veri'yi seçin.

Verileri seçtikten sonra, Veri Doğrulama'ya tıklayın.

Şunun gibi bir ekran göreceksiniz.

Korkmayın. İzin Ver altında Liste'yi seçin.

Kaynak kutusuna olası yanıtları virgülle ayırarak girin (ör. "Çok memnunum", "Memnunum", "Nötr", "Memnun değilim", "Çok memnun değilim").

Ve işte! Çoktan seçmeli soru sütunu oluşturdunuz. Sütun şöyle görünmelidir.

Derecelendirme ölçeği soruları

Derecelendirme ölçeği sorularında, soru oluşturmak için yukarıdaki adımları izleyin, ancak kaynak olarak sayılar veya derecelendirmeler girin (ör. "1,2,3,4,5").

Açık uçlu sorular

Açık uçlu sorular için, yanıtlayıcıların doldurması için hücreleri boş bırakın.

Daha fazla bilgi: Müşteri Keşif Sorularınızı Oluşturma

5. Biçimlendirme ile anketinizi geliştirin

Açık ve öz sorular içeren, iyi biçimlendirilmiş bir anket daha kolay anlaşılır ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Ayrıca, tamamlanma oranını artırır ve daha alakalı ve doğru yanıtlar almanıza yardımcı olur.

Excel anketini biçimlendirmek için birkaç ipucu: Sütun genişliklerini ayarlama: Yanıtlayanlar soruları okurken metin kesilirse çok can sıkıcı olabilir. Bu nedenle, sütun genişliklerini ayarlayın ve sorularınız ve yanıtlarınız için yeterince geniş olduklarından emin olun

Temel kurallara uyun: Tüm sorularda aynı yazı tipi ve yazı tipi boyutunu kullanın. Birden fazla yazı tipi ve boyut kullanırsanız, yanıtlayanlar soruları okumakta zorlanacak ve anketi doldurmayacaktır

Biçimlendirmede aşırıya kaçmayın: Anketinizin profesyonel görünmesini ve Excel çalışma sayfanızda gökkuşağı gibi görünmemesini istersiniz. Anketinizi temiz, basit ve tutarlı tutun

6. Kaydetme ve dağıtım

Son adımdayız. Anketinizi Excel dosyası olarak kaydedin. Daha sonra kolayca bulabilmek için elektronik tabloyu açık ve açıklayıcı bir adla kaydetmeniz önerilir.

Ardından, geri bildirim anketinizi dağıtma zamanı gelir.

Anket dosyanızı e-posta ile paylaşabilir, Google Drive veya Dropbox gibi bulut depolama alanlarına yükleyebilir, sosyal medya platformlarında yayınlayabilir veya yanıtlayıcılarınız için en uygun olan başka bir yöntem kullanabilirsiniz. Anketin erişimi ve doldurulması kolay olduğundan emin olun.

Excel Anket Yönetimi için En İyi Uygulamalar

Anket oluştururken dikkate almanız gereken en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Soru türleri için "üçte bir kuralını" benimseyin

Anketten ayrıntılı bilgiler almak istiyorsanız, çeşitli sorular ekleyin. İşte burada üçte bir kuralı devreye girer.

Bu kurala göre, anketinizde kapalı uçlu, açık uçlu ve ölçek tabanlı form sorularının yaklaşık olarak eşit oranlarda yer almalıdır. Bunun nedeni şudur: Kapalı uçlu sorular (evet/hayır veya çoktan seçmeli gibi) hızlı ve ölçülebilir veriler sağlar

Açık uçlu sorular, beklenmedik içgörüler ortaya çıkarabilecek ayrıntılı, serbest biçimli yanıtlara olanak tanır

Ölçek tabanlı sorular, tutumlar veya memnuniyet düzeyleri hakkında ayrıntılı ve ölçülebilir geri bildirimler sağlar

Bu karışım iki anahtar amaca hizmet eder:

İlk olarak, geri bildirim formlarında istenen düşünme türünü değiştirerek yanıt verenlerin ilgisini canlı tutar ve anket yorgunluğunu azaltır

İkincisi, karmaşık sayıları bağlamsal bilgilerle birleştirerek analiz için zengin bir veri kümesi sağlar

Örneğin, çalışan memnuniyeti anketleri yapıyorsanız, çalışanlar ankete katılmak isteyecek ve yanıtları doldururken sıkılmayacaktır.

Daha fazla bilgi: Kuruluşunuzda Çalışanların Sesini Nasıl Güçlendirebilirsiniz?

Anket yorgunluğu dedektörü uygulayın

İnsanların anketlerden sıkıldıklarında aynı cevabı tekrar tekrar tıklamaya başladıklarını biliyor musunuz? Yorgunluktan verilen yanıtlar, özellikle ürün kullanıcı araştırması gibi önemli amaçlar için hiçbir değer katmaz. Excel, anket yorgunluğunu tespit etmeye yardımcı olabilir.

Nasıl kontrol edebilirsiniz: Bir satırda beş kez "3" seçen gibi cevaplardaki kalıpları arayan bir formül ayarlarsınız. Bu durum tespit edildiğinde, Excel anketinde kırmızı bir bayrak belirir.

Anket yanıtlarınızın B ila K sütunlarında olduğunu ve her satırın farklı bir yanıtlayıcıyı temsil ettiğini varsayalım. Birisi aynı yanıtı 4 veya daha fazla kez arka arkaya verdiğinde bunu işaretlemek istiyorsunuz. L sütununda şu formülü kullanabilirsiniz:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Potansiyel Yorgunluk," "Tamam")

İşte nasıl işliyor:

MODE(B2:K2) satırda en sık verilen cevabı bulur

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) en sık verilen cevabın kaç kez tekrarlandığını sayar

Bu sayı 4 veya daha fazla ise, "Potansiyel Yorgunluk" olarak işaretlenir. Aksi takdirde, "Tamam" yazısı görünür

Ne kadar katı olmak istediğinize bağlı olarak 4 sayısını daha yüksek veya daha düşük bir sayıya ayarlayabilirsiniz.

"Ters piramit" yaklaşımını kullanın

Çok teknik bir soruyla başlayan, çok fazla düşünmeyi gerektiren bir web sitesi formunu doldurduğunuzu hayal edin, örneğin "Bulut tabanlı ortamlarda mikro hizmet mimarisini uygulamak için kuruluşunuzun stratejisi nedir?" Bu, sizi rahatsız edebilir ve web sayfasından çıkmanıza neden olabilir.

Aksine, anket aşağıdaki basit sorularla başlarsa, kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

S1: "Kuruluşunuz şu anda bulut tabanlı ortamları kullanıyor mu?"

Yanıt Türü: Evet/Hayır

S2: "Kuruluşunuzun bulut tabanlı çözümleri benimsemesinin başlıca nedeni nedir?"

Yanıt Türü: Çoktan Seçmeli (ör. Ölçeklenebilirlik, Maliyet Verimliliği, Esneklik, Yenilikçilik, Diğerleri)

İşte "ters piramit" yaklaşımı budur.

Yanıtlayanın hızlıca cevaplayabileceği kolay sorularla başlayın. Yaşlarını veya ürününüzü ne sıklıkla kullandıklarını sorabilirsiniz. Bunlar, anket katılımcıları için ısınma alıştırmaları gibidir.

Ardından, yavaş yavaş daha ayrıntılı sorulara geçin. Belki de beğendikleri veya beğenmedikleri belirli özellikler hakkında sorular sorabilirsiniz. Daha zor sorulara geldiğinizde, yanıtlamaya alışmış olacaklardır.

Bu yaklaşım doğal olduğu için işe yarar. Güven oluşturur ve insanların başlangıçta kendilerini bunalmış hissetmelerini önler. Ayrıca, birisi yarıda bırakırsa bile, ilk sorulardan bazı yararlı bilgiler elde etmiş olursunuz.

Unutmayın, iyi bir anket, akıcı bir konuşma gibidir: İnsanları rahatlatır ve sonuna kadar ilgilerini canlı tutar.

Excel'i Anket Oluşturmak İçin Kullanmanın Sınırlamaları

Excel, veri analizi açısından bazı harika işlevlere sahip olsa da, ham anket verilerini toplamak için en iyi araç olmayabilir. Nedeni şu:

Kullanıcı dostu arayüzün olmaması

Excel, anket oluşturmak için en kullanışlı araç değildir.

Öğrenmesi zor ve düzeni karmaşıktır. Excel'de çekici ve kullanıcı dostu bir anket oluşturmak için ileri düzey becerilere ihtiyacınız vardır. Ayrıca, karmaşık soru akışları ve mantık tasarımı Excel'de özellikle zor olabilir. Anketler için özel olarak tasarlanmış bir araç kullanmak daha kolay olabilir.

Sınırlı soru türleri

Anket tasarımında Excel'in sınırları, soru türleri göz önüne alındığında ortaya çıkar. Elbette Excel, metin, sayı ve tarih gibi temel şeyler için harikadır. Peki ya daha karmaşık şeyler yapmak isterseniz?

Resimler eklemek ve kullanıcılardan favorilerini seçmelerini istemek isterseniz ne yapabilirsiniz?

Excel'de bunları yapamazsınız değil, ancak bu, bir şaheseri boya kalemiyle çizmeye çalışmak gibidir. Başarabilirsiniz, ancak muhtemelen çok zorlanacaksınız.

Öte yandan, özel bir form oluşturma yazılımı, her tür soruyu hazır olarak sunar. Bu yazılımlar, insanların doldurmaktan hoşlanacağı anketleri kolayca oluşturmanıza ve işiniz için daha iyi veriler elde etmenize olanak tanır.

Veri toplama zorluğu

Anketler için Excel kullanmak, veri toplama konusunda zor olabilir. Kullanıcılar genellikle cevaplarını Excel dosyasına yazmak zorundadır. Bu daha fazla zaman alır ve hata yapma olasılığı vardır.

Ayrıca, Excel anketlerini çevrimiçi olarak paylaşmak sandığınız kadar kolay değildir. Bu, sadece bir bağlantı gönderebileceğiniz anket araçları gibi değildir. Excel anketlerinde, genellikle dosyaları e-posta ile gönderip almaktan kurtulamazsınız ve bu da biraz zahmetli olabilir.

Bunlar anlaşmayı bozacak unsurlar değildir, ancak işleri biraz yavaşlatabilir.

Verimsiz veri yönetimi

Excel, büyük miktarda anket verisini işlemekte de pek başarılı değildir. Excel'i anketler için kullanmanın en büyük sorunlarından biri, manuel hesaplamalar yapma gerekliliğidir. Formülleri kendiniz ayarlamanız ve uygulamanız gerekir, bu da zaman alıcı ve sıkıcı bir iştir.

Bu süreç, hatalı veri girişi veya yanlış uygulanan formüller gibi hatalara da açıktır ve bu da yanlış sonuçlara ve güvenilmez anketlere yol açar.

Excel, yeni anket verileri geldikçe anket sonuçlarını otomatik olarak güncellemez. Verilerde yapılan herhangi bir değişiklik, manuel giriş ve formülün yeniden hesaplanmasını gerektirir. Bu durum, ham verilerden zamanında içgörüler elde etmeyi zorlaştırır ve herkesin en son sürümle çalıştığından emin olması gerektiği için işbirliğini karmaşıklaştırır.

ClickUp Formlarını Kullanarak Anket Oluşturma ve Dağıtma

Excel kullanarak anket oluşturmanın ve dağıtmanın en iyi fikir olmayabileceğini belirledik. Bunun yerine, zaman ve çaba tasarrufu için ClickUp gibi sürükle ve bırak özelliklerine sahip sezgisel form oluşturucuları denemelisiniz.

ClickUp Form Görünümü

Aşağıdaki üç basit adımı izleyerek ClickUp'ın Form Görünümü ile kolayca bir anket oluşturabilirsiniz:

İstediğiniz Liste, Alan veya Klasörü açın

+ düğmesine tıklayın ve Form seçeneğini seçin

Adını verin ve açıklama ekleyin

Sol panelden herhangi bir Form Alanını sürükleyerek Formunuza ekleyin

Sürükle ve bırak ClickUp Formları kullanarak basit anketler oluşturun

Ayrıca yanıtları toplayabilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde, anket yanıtlarınız hiçbir işlem yapılmadan öylece kalmaz. Bunu manuel olarak yapmanız bile gerekmez; anket yanıtlarını görevlere dönüştüren iş akışını otomatikleştirmeniz yeterlidir.

Anket ve anket yanıtlarını görevlere dönüştürmek için ş Akışları ayarlayın

Excel'in sınırlı soru türleri olduğunu bahsetmiştik. ClickUp'ta durum böyle değil! ClickUp, metin, uzun metin, açılır menü, etiketler, derecelendirmeler, sayılar, para birimleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli alan türlerine sahiptir.

Atanan kişileri, yanıt mesajlarını, avatarları, temaları ve renkleri bile özelleştirebilirsiniz.

Formu tamamladıktan sonra, doğrudan bağlantıyı kopyalayıp ulaşmak istediğiniz kişilere göndererek formu hedef kitlenizle paylaşabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

Basit bir paylaşım düğmesini kullanarak formu yanıtlayanlarla paylaşın

Ayrıca ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirlerinizi yazabilir ve bunları takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz. ClickUp Belgeleri, gizlilik ve düzenleme denetimleriyle belgeleri takımlar içinde güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm anket sorularınızı veya fikirlerinizi tek bir belgeye yazıp yapıştırarak daha iyi işbirliği sağlayın

ClickUp Gösterge Panelleri

Anketlerin amacı, değerli bilgiler elde etmektir. ClickUp Gösterge Panelleri, anket ihtiyaçlarınıza göre değerli iş bilgileri sunar.

Anket sonuçlarınızı bir ClickUp Listesi'ne bağlayabilir ve ardından grafikler, çizelgeler ve tablolar içeren bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Bu, eğilimleri kolayca tespit etmenize, yanıtları karşılaştırmanıza ve içgörülerinizi takımınızla paylaşmanıza yardımcı olur.

Anket verilerini görselleştirin ve ClickUp Gösterge Panelleri ile eyleme geçirilebilir içgörüler toplayın

ClickUp Brain

Anketiniz için fikirler mi arıyorsunuz? ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka asistanını kullanarak beyin fırtınası yapabilirsiniz. Bu, tüm sorularınızı yanıtlayan basit bir yapay zeka aracıdır. Küçük bir deney yaptık ve yapay zekaya hangi anket sorularını kullanmamız gerektiğini sorduk. İşte aldığımız cevaplar.

ClickUp Brain ile anket soruları oluşturun

Oldukça kullanışlı sorular, değil mi? ClickUp Brain'i de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Anket oluşturma ile ilgili herhangi bir sorgu girin, ClickUp Brain size yardımcı olacaktır.

Hemen bir anket oluşturmaya başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp, deneyebileceğiniz 1000'den fazla şablon içeren geniş bir şablon kitaplığı sunar. İşte deneyebileceğiniz birkaç ilgili şablon:

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışanların şirket kültürü hakkında ne düşündüklerine dair içgörüler toplamanıza yardımcı olan bir çalışan anketi aracıdır.

Anket yanıtlarına göre, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve iş gücünüzü daha iyi anlayabilirsiniz. Şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Özel sorular içeren kişiselleştirilmiş anketler oluşturun

Politika ve stratejilerin şekillenmesine yardımcı olabilecek değerli geri bildirimler sağlayın

Herhangi bir cihazdan çalışanlardan gerçek zamanlı geri bildirim toplayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu ile dakikalar içinde bir çalışan bağlılığı anketi oluşturun

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu

Excel'de müşteri memnuniyeti anketi oluşturmayı öğrendiniz, ancak ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonunu kullandığınızda, bir daha geri dönmek istemeyeceksiniz.

Bu şablonla, müşteri geri bildirimlerini toplayabilir ve anket sonuçlarını analiz ederek müşteri davranışlarını anlayabilirsiniz. Şablon size şu konularda yardımcı olur:

Müşteri geri bildirimlerini zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde toplayın

İşiniz için iyileştirme alanlarını belirleyin

Anket sonuçlarını analiz ederek eylem öğeleri oluşturun

Bu Şablonu İndirin Müşteri memnuniyeti anketi şablonunu kullanarak müşteri geri bildirimlerini kolayca toplayın

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, geri bildirimleri kolayca toplamak ve yönetmek için özelleştirilebilir bir dijital formdur.

Çeşitli soru türleri sunar, analiz için diğer ClickUp özellikleriyle entegre olur ve iyileştirme eylemleri için girdileri düzenlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur. Genel derecelendirmeyi, derecelendirme nedenlerini, müşteri kademelerini ve daha fazlasını görebilirsiniz.

İndir Bu şablon ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu ile özelleştirilebilir geri bildirim formunuzu oluşturun

ClickUp ile Etkileşimli Anketler Oluşturun

Excel'de anket oluşturmayı öğrendiğinize göre, Excel'in temel işlevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirebildiğini, ancak modern anketlerin gerektirdiği karmaşıklık ve verimlilik açısından yetersiz kaldığını da biliyorsunuzdur.

Basitçe söylemek gerekirse, özel bir anket platformunun dinamik özelliklerinden yoksundur.

Google Formlar'ın ötesine geçen bir araç olan ClickUp'ı kullanın. Koşullu mantık, gerçek zamanlı güncellemeler ve gelişmiş raporlama özellikleriyle ClickUp, ilgi çekici anketler oluşturmanıza, bunları kullanıcılarla paylaşmanıza ve anlamlı içgörüler elde etmenize olanak tanır.

Hesap tablolarını bir kenara bırakıp anketlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun!