Google E-Tablolar'da Hücreleri Renk Kodlarıyla Kodlama

Renk kodlaması, bir belgeyi kolayca okunabilir ve taranabilir hale getirmek için harika bir tekniktir. Hücrelerdeki önemli açıklamaları veya verileri vurgulamak için renk kodlaması, bilgileri düzenlemeye odaklanmış bir yaklaşım sağlar.

Doğru yapıldığında, renk kodlaması Google E-Tablolar veritabanınızı sıralamak için de güçlü bir araç olabilir. Renk skalasını stratejik olarak kullanarak önemli bilgileri vurgulayabilir, hücre değerlerini izleyebilir, eğilimleri ve kalıpları hızlı bir şekilde belirleyebilir ve veri analizi yapabilirsiniz.

Görsel çekicilik ise sadece ek bir artı. 🌈

Bu kılavuz, Google E-Tablolar'da hücreleri renk kodlarıyla işaretlemeyi ve bilgileri daha iyi vurgulamayı adım adım anlatır.

Koşullu Biçimlendirmeye Dayalı Renk Kodlamayı Anlama

Google E-Tablolar'da verileri etkili bir şekilde renk kodlamak için koşullu biçimlendirmenin temellerini öğrenmeniz gerekir. Koşullu biçimlendirme, çoğu elektronik tablo yazılımında bulunan bir araçtır. Kullanıcıların, önceden ayarlanmış koşullara göre hücrelere belirli bir biçimlendirme stilini otomatik olarak uygulamasına olanak tanır.

Örneğin, ortalama 10 ve +/- 2 varyasyonlu bir metriği izliyorsunuz. Anormal bir durumu göstereceğinden, 8'in altına düştüğünde veya 12'yi aştığında hücreyi vurgulamak için koşullu biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz.

Örneğin, ortalama 10 ve +/- 2 varyasyonlu bir metriği izliyorsunuz. Anormal bir durumu göstereceğinden, 8'in altına düştüğünde veya 12'yi aştığında hücreyi vurgulamak için koşullu biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz.

Benzer şekilde, koşullu biçimlendirmeye dayalı renk kodlamasını kullanarak eğilimleri ve kalıpları belirleyebilir, öncelik düzeyleri atayabilir veya görsel ipuçlarına göre eylem başlatabilirsiniz. Bu yaklaşım, Google E-Tablolar'ı kullanarak karar verme ve veri analiz süreçlerinizi geliştirir.

Şimdi, Google E-Tablolar'da renk kodlamasına geri dönelim.

Google E-Tablolar'da renk kodlaması: Bir teknik, üç yol

Google E-Tablolar'da hücreleri renk kodlarıyla işaretlemek için kullanabileceğiniz üç yöntemi ele alacağız. Her yöntemi daha iyi açıklamak için, 2023 yılının en çok hasılat yapan Hollywood filmlerinin yer aldığı hayali bir Google E-Tablolar dosyası kullanacağız. Dosya şöyle görünüyor:

Bu Google E-Tabloda renk kodlamayı nasıl yapacağınızı inceleyelim.

Manuel renk kodlama

Adından da anlaşılacağı gibi, manuel renk kodlaması oldukça basit bir işlemdir. Burada, hücreleri seçer ve herhangi bir kural veya formül kullanmadan biçimlendirme seçeneklerini manuel olarak uygularsınız.

Örneğin, aynı stüdyonun filmlerini vurgulamak istediğimizi varsayalım. Diyelim ki Disney. Bunu yapmak için şunları yapabilirsiniz:

Renk vermek istediğiniz belirli metni içeren hücreleri seçin. Belirli hücrelere tıklayın veya fareyi tıklayıp sürükleyerek hücreleri vurgulayın. Bizim örneğimizde, B sütununda "Disney" kelimesini arıyoruz.

Araç çubuğunda "Dolgu Rengi" simgesini bulun. Simge genellikle boya kovasına benzer.

Renk paletini görüntülemek için Dolgu Rengi aracına tıklayın.

Mevcut seçeneklerden istediğiniz rengi seçin (biz yeşil rengi seçiyoruz). Hücreleri anında renk kodlamak için renge tıklayın.

Koşullu biçimlendirme kullanarak temel renk kodlaması

Elbette, manuel renk kodlama tekniği basittir. Ancak, büyük bir veritabanıyla veya karmaşık veri noktalarla çalışırken bu teknik hızla zorlayıcı hale gelebilir. Bu sorunu çözmek için koşullu biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz.

Koşullu biçimlendirme, kullanıcı tanımlı kriterlere göre renk kodlamasını otomatikleştirir.

Örneğin, filmin süresine göre sayfayı renk kodlarıyla işaretlemek istiyorsunuz. Üç kategoriniz olduğunu varsayalım: kısa filmler (süresi ≤ 120 dakika); orta uzunlukta filmler (süresi 120 ila 140 dakika arasında); uzun metrajlı filmler (süresi ≥ 140 dakika). Kısa filmlerin hücrelerini yeşil, orta uzunlukta filmlerin hücrelerini sarı ve uzun metrajlı filmlerin hücrelerini kırmızı renkle işaretleyeceğiz.

Bunun için adım adım kılavuz:

Hücreleri seçin veya tıklayıp sürükleyerek renk kodlamak istediğiniz hücre aralığını vurgulayın. H2 sütunundan H15 sütununa geçtik

Üst menü çubuğuna gidin, Biçim'i tıklayın ve Koşullu biçimlendirme'yi seçin

Sağ tarafta bulunan panelden iki seçenekten birini seçin: Tek renk, belirli bir koşulu karşılayan hücreleri vurgulamak için Renk skalası, bir hücredeki değere göre kademeli renk değişimi için

Tek Renk için koşullu biçimlendirme kuralı ayarlama: Biçim kuralları altında, "Hücreleri biçimlendir..." bölümünün altındaki açılır menüye tıklayın ve hücre değeriyle ilişkili olacak şekilde istediğiniz koşulu tanımlayın:

Tek renk, belirli bir koşulu karşılayan hücreleri vurgulamak için Renk ölçeği, hücredeki değere göre kademeli renk değişimi için

Biçim kuralları altında, "Hücreleri şu durumda biçimlendir..." bölümünün altındaki açılır menüye tıklayın ve hücre değeriyle ilişkili olarak istediğiniz koşulu tanımlayın:

Biçimlendirme kuralı Kısa film Orta uzunlukta filmler Uzun metrajlı filmler Hücreleri biçimlendirin, eğer… Küçük veya eşit Aralığında Büyük veya eşit Hücre Değeri 120 120 ve 140 140

Biçimlendirme stili altında, hücreleri vurgulamak için stili ve rengi seçin. Bu, uzun filmler için kırmızı, orta uzunlukta filmler için sarı ve kısa filmler için yeşil olacaktır

Tamamlandı seçeneğine tıklayın. İlk kuralı tamamladıktan sonra, diğer biçimlendirme kuralları (kırmızı, sarı ve yeşil) için işlemi ayrı bir kural olarak tekrarlayın

Renk Ölçeği için koşullu biçimlendirme kuralları ayarlama: Biçim kuralları altında, tercih ettiğiniz renk şemasını seçin (beyazdan yeşile, yeşilden beyaza, kırmızıdan beyaza, yeşile vb.). Yeşil, sarı ve kırmızı renklerini kullanacağız Özel'e tıklayarak kendi özel ölçeğinizi bile oluşturabilirsiniz. Minimum ve maksimum değerleri tanımlayın. Renk geçişinin gerçekleştiği noktayı işaretlemek için orta noktayı da tanımlayabilirsiniz (bu isteğe bağlıdır). Örneğimizde, Minpoint, Midpoint ve Maxpoint sırasıyla 120, 130 ve 140'tır

Biçim kuralları altında, tercih ettiğiniz renk düzenini seçin (beyazdan yeşile, yeşilden beyaza, kırmızıdan beyaza, yeşile vb.). Yeşilden sarıya, sarıdan kırmızıya geçiyoruz Özel ölçeğinizi oluşturmak için Özel seçeneğine tıklayabilirsiniz Minimum ve maksimum değerleri tanımlayın. Renk geçişinin gerçekleşeceği noktayı işaretlemek için orta noktayı da tanımlayabilirsiniz (bu isteğe bağlıdır). Örneğimizde Minpoint, Midpoint ve Maxpoint sırasıyla 120, 130 ve 140'tır

Alternatif olarak, Google E-Tablolar'ın minimum ve maksimum değerleri seçmesine ve daha eşit dereceli bir renk ölçeği için orta noktayı yüzde olarak tanımlamasına izin verebilirsiniz

Koşullu biçimlendirmeyi uygulamak için Tamamlandı seçeneğine tıklayın

Özel formülle gelişmiş renk kodlama

Doğru şekilde uygulandığında, koşullu biçimlendirme çok güçlü bir araçtır. Bununla birlikte, özel formüller koşullu biçimlendirmenin bir üst sürümüdür.

Özel formüller, Google E-Tablolar verilerinizi renk kodlamak için en üst düzeyde kontrol sağlar. Hesaplamalara veya kriterlere göre belirli biçimlendirme kuralları uygulamak için karmaşık koşullar seçip tanımlamanıza olanak tanır.

Örneğin, en çok hasılat yapan filmlerin hangilerinin Aksiyon ve Macera türlerine ait olduğunu belirlemek isteyebilirsiniz. Aksiyon veya Macera türlerini belirlemek için "Metin içeriyor" biçimlendirme kuralını kullanabilirdik, ancak özel biçimlendirme kuralları için her iki türe de uyan filmleri arıyoruz.

Bunu bulmak için şu kılavuzu izleyin:

Renk kodlamak istediğiniz hücre aralığını seçin. F2 sütunundan F15 sütununa geçtik Üst menü çubuğuna gidin, Biçim'i tıklayın ve Koşullu biçimlendirme'yi seçin

Sağ taraftaki panelde, Biçim kuralları menüsünün Hücreleri şu durumda biçimlendir... seçeneğinin altındaki açılır menüye tıklayın ve Özel formül seçeneğini seçin Aşağıdaki alana özel formülü girin. Aksiyon VE Macera türlerine ait filmleri belirlemek için şu formülü kullandık: =AND(ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)),ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2))) ve bu hücreleri mavi renkle kodladık.

Benzer şekilde, yerleşik fonksiyonları (SUM, AVERAGE, IF, COUNT vb.) kullanarak karmaşık formüller oluşturarak, ortalama yurt içi hasılatın üzerinde yurt içi hasılatı olan filmleri, 2023'ün belirli çeyreklerinde gösterime giren filmleri vb. vurgulayabilirsiniz Koşullu biçimlendirmeyi uygulamak için Tamamlandı seçeneğine tıklayın

Erişim ve paylaşım için renk kodlama kullanma

Renk kodlama sanatını öğrendikten sonra, e-tablolarınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Hücreleri biçimlendirdikten sonra, verileri ayırmak, kalıpları belirlemek ve bilgileri sadece görsel olarak tarayarak analiz etmek çok daha kolay hale gelir!

Örneğin, en yüksek hasılat yapan filmleri içeren tablomuzu ele alalım:

Bu notla birlikte, e-tablolarda koşullu biçimlendirme işlevini geliştirmek için bazı ipuçları ve püf noktaları.

Karmaşık renk kodlaması için birden fazla kural belirleyin

Daha karmaşık veri analizleri için birden fazla koşullu biçimlendirme kuralını veya mantığını birleştirin. Örneğin, Aksiyon ve Macera türlerine ait filmleri belirlerken, hücreleri vurgulamak için üç kuralı birleştirdik:

ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)) ile "Action" terimini arayın

ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)) ile "Adventure" terimini arayın

VE hücrelerin her iki değeri de içerdiğinden emin olmak için

Benzer şekilde, farklı renk kodlamaları ekleyerek e-tabloda ince trendleri veya kalıpları belirleyebilirsiniz.

Tutarlı bir renk kodlama şeması izleyin

Renk paletiniz, verilerin yorumlanma şeklini belirler. Renk görme bozukluğu olan kullanıcıların erişebileceği yüksek kontrastlı renkler kullanın. Veri kategorilerine, önceliklere vb. göre renk şemalarının kullanımını standartlaştırın.

"Az ama öz" felsefesini benimseyin

Hesap tablonuzun her yerine renkler eklemeyi kaçının. Aşırı renk kodlaması, her hücrenin dikkat çekmeye çalışması nedeniyle hesap tablonuzun değerini ve okunabilirliğini azaltır. Yalnızca önemli bilgilere öncelik verin ve bu tekniği kritik değerleri vurgulamak için ölçülü bir şekilde kullanın.

Yapılandırılabilir şablonları kullanın

Tekerleği yeniden icat etmenin bir anlamı yok. Bu nedenle, yinelenen görevler veya etkinlikler söz konusu olduğunda, farklı ayarlar için yapılandırabileceğiniz ve yeniden kullanabileceğiniz e-tablo şablonları oluşturmayı düşünün. Bu, işi hızlı, kolay ve verimli hale getirir. Aynı zamanda, analizleri kolaylaştırmak için e-tablolar veya departmanlar arasında tutarlılık sağlar.

Renk kodlamanın ötesini keşfedin

Renk kodlaması son derece etkili olmakla birlikte, özellikle renk körlüğü olan kullanıcılar için erişilebilirlik sorunları yaratabilir. Bu kullanıcı grubunun ihtiyaçlarını karşılamak için verileri yorumlamanın veya sunmanın başka yollarını keşfedin. Bulguları grafiklere, çizelgelere, infografiklere, desenlere, sembollere veya metin etiketlerine dönüştüren Google E-Tablolar eklentileri bulabilirsiniz.

Renk Kodlamanın Kullanımı: Renk Kodlamanın 3 Pratik Örneği

Filmdeki örnek, renk kodlamasını kullanarak e-tablo verilerini kullanışlı hale getirmenin birçok yolundan sadece biridir. Renk kodlamasını uygulayabileceğiniz bazı klasik kullanım örnekleri şunlardır:

Örnek 1: Envanter yönetimi

Envanter veritabanı şablonlarınıza renk kodlaması ekleyin. Bu, stok durumuna hızlı ve genel bir bakış sağlar. Örneğin, stokta olmayan öğeler için kırmızı, stokta azalan öğeler için sarı ve yeterli envanter için yeşil kullanabilirsiniz. Kırmızı ve sarı hücrelere odaklanabilirsiniz. Bu biçimlendirmeye göre, envanterinizi kontrol altında tutabilir ve ürünlerinizin hazır (veya hazır hale gelmek üzere) olmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek 2: Notlandırma sistemleri

Öğretmenler ve eğitimciler, hücreleri biçimlendirerek öğrencilerin performansını genel bir görünümde görebilir. Özel bir formül kullanarak yüksek puanları veya notları yeşil, ortalama performansı sarı ve yardıma ihtiyaç duyanları kırmızı renkle işaretleyebilirler.

Örnek 3: Temel bütçeleme

Bütçeleri yönetmek için renk kodlamasını kullanabileceğiniz birçok yol vardır. Örneğin, gelir, gider ve tasarruf kategorilerini ayırt etmek için renk kodlamasını kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, geçmiş verilere dayalı olarak finansal disiplininizi izlemek için özel bir formül ayarlayabilirsiniz. Bütçenizin görsel olarak gösterilmesi, finansal giriş ve çıkışlarınızı izlemenizi kolaylaştıracaktır.

Google E-Tablolar'da renk kodlamasının sınırlamaları

Koşullu biçimlendirmeye dayalı renk kodlamasını kullanın veya özel formüllerle hücreleri vurgulayın, renk kodlaması düz ve sıkıcı e-tablolara göre kesinlikle bir avantaj sağlar.

Bununla birlikte, bu fonksiyonun bazı sınırlamaları vardır:

güçlü ilişkisel özellikler gerektiren karmaşık veri yönetimi görevleri söz konusu olduğunda bazı sınırlamaları vardır Google E-Tablolar çok yönlü ve ücretsiz bir veritabanı yazılımı olsa da,

Renk kodlaması görsel ipuçları sağlar, ancak grafikler veya çizelgeler gibi benzer araçların sunduğu ayrıntılı bilgileri içermez. Bir satırı yeşil renkle boyamak veya tek bir hücrenin biçimini değiştirmek gibi basit işlemler, bağlam veya istenen ayrıntı düzeyi olmadan herhangi bir değer katmayabilir

Renk teorisi, renklerin kullanımını büyük ölçüde standartlaştırmış olsa da, hala bir dereceye kadar belirsizdir. Ayrıca, renk algısı kişiden kişiye değişebilir ve bu da yanlış anlamalara sonuçlanabilir

Renk kodlu bilgilerin görüntülenmesi, renk körlüğü olan kişiler için uygun olmayabilir. Hatta erişilebilirlik ve kapsayıcılık açısından engeller oluşturabilir

Renk kodlaması ve koşullu biçimlendirmeyi aşırı kullanmak, formüllerin veya kuralların bakımı ve yönetimi giderek zorlaşacağından elektronik tablo performansını etkileyebilir. Ayrıca, bazı renk kodlama mantıkları statik olabilir ve değişiklikleri yansıtmak için manuel müdahale gerektirebilir

Google E-Tablolar'da büyük ölçekli veritabanı yönetimi veya proje yönetimi için renk kodlaması tek başına yeterli olmayabilir. Gelişmiş veri analizi gerçekleştirmek için özel araçlar, yazılım çözümleri veya platformlar gerekir

Ekscel Tablolarında Renk Kodlaması için ClickUp Kullanma

Yukarıda tartışılan sınırlamalar göz önüne alındığında, temel renk kodlama işlevlerinden daha fazlasını sunan Google E-Tablolar alternatifleri aramak doğaldır.

İşte burada ClickUp imdadınıza yetişir. Tam özellikli bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, verilerinizi canlandıracak bir dizi araç ve özellik sunar.

Görsel yönüne odaklandığımız için, ClickUp'ın size nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Tablo görünümü

ClickUp Tablo Görünümü ile Düzenli Kalın ClickUp'ın Tablo Görünümü'nde verileri renk kodlarıyla işaretleyin

ClickUp'taki Tablo Görünümü, statik elektronik tabloların ötesine geçer. Etkileşimli ve son derece dinamik bir deneyim sunarak, verileri renk kodlarıyla işaretlemek için idealdir. Farklı koşulları yansıtmak için sütun arka planını, metin rengini, ilerleme çubuğunu ve diğer biçimlendirme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Ortaya çıkan veri görselleştirme tablosu, eğilimleri ve içgörüleri daha kolay tespit etmenizi sağlar.

AI asistanı

ClickUp Brain, veri düzenleme ve yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren yapay zeka asistanınızdır. Ayrıca, markalı stil kılavuzu oluşturma, renk şemaları oluşturma ve daha fazlası gibi incelikli görevler için de kullanabilirsiniz. Özel alanları kullanarak ClickUp'ta renk kodlaması yapmak zahmetli geliyorsa, ClickUp Brain Google E-Tablolar için yapay zeka görevi görmeye tamamen uygundur! Hücreleri doğrudan renk kodlamaz, ancak bu işlemi kesinlikle kolaylaştırır.

Gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Paneli kullanarak verileri farklı formlarda görselleştirin

Renk kodlu hücrelerin erişilebilirlik ve kapsayıcılık sorunlarını nasıl ortaya çıkardığını daha önce ele aldık. Bu sorunu çözmek için ClickUp Gösterge Panelleri, renk kodlu e-tabloları diğer görsel biçimlerle tamamlar. Proje metrikleri, ilerleme çubukları, grafikler veya çizelgeler gibi. En önemlisi, bu gösterge panelleri gerçek zamanlı olarak güncellenir ve karar verme yeteneklerinizi keskinleştirir.

Şablonlar

ClickUp, renk kodlu sayfalar oluşturmaya hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olan, önceden oluşturulmuş ve yapılandırılabilir zengin şablonlar sunar. İşte öne çıkan iki özellik:

ClickUp E-Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın E-Tablo Şablonu ile renk kodlamasını avantajınıza kullanın

ClickUp'ın E-Tablo Şablonu, verileri yönetmek için esnek bir platform sunar. Özelleştirilebilir özellikleri, finansları izlemenize, içerik takvimleri oluşturmanıza veya herhangi bir bilgiyi verimli bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. Özel alanlar, görünümler ve durumlar için seçeneklerle şablonu özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın işbirliği araçları, takımınızla e-tablolar üzerinde kolayca çalışmanızı sağlar.

ClickUp'ın Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu ile finansal tabloları içgörülere dönüştürün

ClickUp'ın Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu, veri yönetimi için tek adresinizdir. Finansal izlemeden proje planlamasına kadar benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirin ve uyarlayın. Şablon, otomatik veri girişi, karmaşık hesaplamalar ve görsel sunumlar konusunda size yardımcı olur. Aşağıdaki gibi özel görünümlerle iş akışınızı kolaylaştırın ve bilinçli kararlar alın:

Finansal Tablolar Görünümü , finansal durumunuzun kapsamlı bir özetini sunarak anahtar metrikleri izlemenizi ve analiz etmenizi sağlar

Onay Süreci Görünümü , yeni finansal girdileri doğrulamak için iş akışını basitleştirerek doğruluk ve verimliliği sağlar

E-Tablo Görünümü, finansal verileri kolaylıkla oluşturmak, düzenlemek ve yönetmek için esnek bir platform sunar

ClickUp ile renk kodlama becerilerinizi geliştirin

Hücre tabanlı renk kodlaması, e-tablolarda dönüştürücü bir etkiye sahiptir. Ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek e-tablonun okunabilirliğini ve kullanılabilirliğini artırır.

Ayrıca, renk kodlaması için doğru kuralı kullandığınızda, süreci otomatikleştirmek daha kolay hale gelir. Verilerinizi girin ve renklerinin (iyi bir şekilde) değişmesini izleyin.

Google E-Tablolar ile yapabileceğiniz çok şey olsa da, bazı sınırlamaları da vardır.

Buna karşılık, ClickUp gelişmiş özellikleri, entegrasyon yetenekleri ve AI asistanı ile bir dünya dolusu olasılığın kapılarını açar. Renk kodlama kurallarını manuel olarak ayarlamak için saatler harcamak yerine, ClickUp'ın kullanıma hazır özel şablonlarını kullanarak veri analiz sürecinize hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Veri görselleştirme ve karar alma sürecinizi iyileştirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.