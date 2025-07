2025'in En İyi Risk Kaydı Yazılımları (Ücretsiz ve Ücretli)

Hepimiz biliyoruz ki her iş belirli bir miktar risk içerir. Bu nedenle, sağlam bir risk kaydı yazılımı her proje yöneticisinin araç setinde bulunması gereken bir unsurdur.

İster finansal bir zorluk ister projeyle ilgili bir darboğaz olsun, risk kaydı aracıyla siz ve takımınız veriye dayalı kararlar alabilir ve her türlü iş tehdidini sorunsuz bir şekilde aşabilirsiniz.

Bir risk yönetimi programı için araçları değerlendiren bir proje risk yöneticisiyseniz, doğru yerdesiniz! Yıllar boyunca, ClickUp ekibi ve ben, bu amaç için en verimli aracı bulmak amacıyla sayısız risk kaydı yazılımını test ettik.

Bu blogda, kullandığımız ve sevdiğimiz en iyi 10 risk yönetimi yazılımını listeleyeceğim. Başlayalım!

Risk kaydı yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal bir risk kaydı aracı temel olarak üç amaca hizmet eder: risk tanımlama, yönetme ve azaltma. Risk maruziyetini etkili bir şekilde izleyip yönetebilmenizi sağlamak için bir araçta aramanız gereken beş temel kriter şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve öğrenme eğrisi minimum düzeyde olan bir araç tercih edin. Bu, sizin ve diğer risk sahiplerinin aracı sorunsuz bir şekilde kullanmanıza ve avantajlarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır

Özelleştirme: Özelleştirme olanakları geniş bir risk yönetimi aracı seçin. Böylece, aracı işinizin benzersiz risk yönetimi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz

Ş Akışı otomasyonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen bir risk kaydı aracı seçin. Bu, risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesinde manuel iş yükünü en aza indirir ve risk yönetimi sürecini daha sorunsuz hale getirir

Entegrasyonlar: Günlük olarak kullandığınız tüm önemli araç ve yazılımlarla entegre olan bir araç arayın. Bu, iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur

Raporlama ve analiz: Risk azaltmayı en üst düzeye çıkarmak için gerçek zamanlı risk yönetimi raporları ve analizleri sağlayan bir araç seçin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Risk Kaydı Yazılımı

İşte listemdeki en iyi 10 ücretli ve ücretsiz risk kaydı yazılımı:

1. ClickUp (Risk yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, bu yazılımı benim tercih ettiğim risk yönetimi yazılımı haline getiriyor. Ancak, bu aracı bu kadar iyi bir seçim yapan özelliklerinden sadece biri çok yönlülüğüdür. ClickUp ayrıca son derece özelleştirilebilir, işbirliğine açık ve verimlidir; optimize risk yönetimi için mükemmel bir reçete.

ClickUp'ın sunduğu hizmetler hakkında size kısa bir fikir vermek için, en iyi risk yönetimi özelliklerinden birkaçını sizin için özetleyeceğim.

ClickUp Gösterge Panelleri ile projenizin durum raporunu kontrol edin, hangi görevlerin teslim tarihi geldiğini görün ve riskleri doğru bir şekilde hesaplamak için takımınızın çabalarını analiz edin

İlk olarak, benim için en iyi platform özelliklerinden biri olan ClickUp Gösterge Panelleri var. Çoğu zaman, bir projenin durumunu, kaynaklarını vb. takip edemediğimiz için projede ortaya çıkabilecek riskleri doğru bir şekilde öngöremeyiz. ClickUp Gösterge Panelleri bunu kolaylaştırır. Bana devam eden tüm projelerimin hızlı ve kolay anlaşılır bir görünümünü sunarak, yaklaşan zorlukları önceden belirlememe ve çözmeme yardımcı olur.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliklerini kullanarak çalışanların çalışma saatlerini takip edin ve düzenleyin

Zaman, en önemli kaynaktır ve proje yöneticileri bunu çok iyi bilir. ClickUp'ın zaman izleme özellikleri, bu kaynağı akıllıca kullanmamı sağlıyor. Belirli bir görev için harcanan zamanı izlemesi ve buna göre projenin zaman gereksinimlerini tahmin etmesi hoşuma gidiyor.

ClickUp Otomasyonları ile proje risk yönetimini otomatikleştirin

Yoğun iş akışı, verimli risk yönetiminin önünde engel mi oluşturuyor? Bu konuda bana yardımcı olan ClickUp Otomasyonlarına güveniyorum! Tüm proje çıktılarının zamanında teslim edilmesini sağlamak için özel otomasyonlar oluşturmama olanak tanıyor. Ayrıca, 100'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapabilmem sayesinde, takımımın değerli zamanını ve verimliliğini boşa harcayacak tüm görevleri otomatikleştirmeme yardımcı oluyor.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Risk Kaydı Şablonu ile proje risklerinizi verimli bir şekilde yönetin, izleyin ve azaltın

Şablonlardan bahsetmişken, ClickUp Risk Kaydı Şablonu'ndan bahsetmiş miydim? Riskleri azaltmak ve yönetmek isteyen takımlar için özel olarak tasarlanan bu şablon bana şu konularda yardımcı oluyor:

Potansiyel riskleri ortaya çıkmadan çok önce belirleyin

Risk durumunu, sahipliğini ve etkisini izleyerek derinliğini anlayın

Risk değerlendirmelerini düzenleyerek sistematik bir şekilde çözün

Sonuç olarak, ClickUp risk yönetimini benim için önemli ölçüde kolaylaştırdı ve bu amaçla kullandığım araçların sayısını azalttı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

2. Mitratech (Hukuki risk yönetimi için en iyisi)

mitratech aracılığıyla

Mitratech'in kapsamlı Hükümet, Risk ve Uyumluluk (GRC) çözümleri, en çok rağbet gören ürünleri arasındadır. Bu çözümler, işinizin ait olduğu sektör veya standartlardan bağımsız olarak uyumluluğu korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yazılım, kuruluş içindeki ve üçüncü taraf satıcılarla olan uyumluluğu izlemenize yardımcı olur. İhmal nedeniyle ortaya çıkabilecek yasal riskleri önemli ölçüde azaltır ve verimliliğinizi artırır.

Mitratech'in en iyi özellikleri

İşiniz için en uygun olanı bulmak için bir dizi özel GRC çözümünden seçim yapın

Kuruluşunuzun uyumluluk düzeyini ölçün ve izleyin

Kuruluşunuzda kod gerektirmeyen risk yönetimi iş akışları oluşturun, çalıştırın ve yönetin

Uygulama içi işbirliği özelliklerinden yararlanarak takımınız genelinde iletişim verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Mitratech sınırlamaları

Özelleştirme açısından sınırlı esneklik sunar

Zor bir öğrenme süreci gerektirir

Mitratech fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mitratech derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Hyperproof (Uyum riski izleme ve yönetimi için en iyisi)

hyperproof aracılığıyla

IHyperproof, geleneksel risk yönetimi, tedarikçi yönetimi ve denetim yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır. Farklı işlerin çeşitli uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için 90'dan fazla uyumluluk çerçevesi şablonu barındırır.

Platform oldukça gelişmiştir. Risk izleme ve azaltma özelliklerinin çoğu otomatiktir, bu da insan müdahalesini ve dolayısıyla hataları en aza indirir. Bu risk yönetimi yazılımının listemizde yer almasının bir başka önemli nedeni de budur.

Hyperproof'un en iyi özellikleri

SOC 2, HIPPA, GDPR ve FedRAMP gibi 100'den fazla çerçeveye uyumluluğu sağlayın

Yerleşik dışa aktarılabilir gösterge panellerini kullanarak risk durumunuzu takip edin

Satıcı risk yönetimini otomatikleştirerek kayıp olasılığını azaltın

İşleri tek bir yerde merkezileştirerek iç denetim hazırlıklarınızı kolaylaştırın

Azure, GitHub, Google Drive ve daha fazlası gibi araçlarla entegre edin

Hyperproof sınırlamaları

Karmaşık kurulum ve yapılandırma süreci

Özelleştirme özellikleri çok sınırlıdır

Hyperproof fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Hyperproof derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (127 yorum)

Capterra: 4,8/5 (48 yorum)

4. Diligent One Platform (BT risk yönetimi için en iyisi)

diligent One aracılığıyla

Diligent One Platform (eski adıyla HighBond), bir risk yönetimi ve azaltma platformudur. Bir BT işletmesi yönetiyorsanız, bu yazılımı şiddetle tavsiye ederim. Tedarikçi risk yönetiminden ERM'ye kadar sunduğu hizmetler, BT sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Diligent One, kuruluşunuzun tüm risk profilini kontrol edebileceğiniz konsolide bir platform görevi görür ve bu benim için bir artıdır. Ayrıca, sürekli izleme özelliği, tüm iş alanlarında uyumluluk ve risksiz çalışmanızı sağlar.

Diligent One Platform'un en iyi özellikleri

Riskleri izlemek ve azaltmak için yapay zekanın gücünden yararlanın

İş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için platformu istediğiniz herhangi bir veri kaynağına bağlayın

Riskleri önlemek ve bilinçli kararlar almak için doğru veriler ve içgörüler elde edin

Salesforce, Microsoft, Oracle gibi önde gelen yazılımlarla entegre edin

Diligent One Platform sınırlamaları

Karmaşık kurulum süreci

Sınırlı mobil uygulama özellikleri

Diligent One Platform fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Diligent One Platform derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (124 yorum)

Capterra: 4,5/5 (83 yorum)

5. ServiceNow (Kapsamlı risk yönetimi için en iyisi)

serviceNow aracılığıyla

Bu, risk yönetimini basitleştiren bir başka AI tabanlı platformdur.

ServiceNow, riskleri aynı anda izlemenize, denetlemenize ve kontrol etmenize yardımcı olan entegre bir platformdur. Politika ve uyumluluk risk yönetiminden operasyonel risk yönetimine kadar, bu yazılım her şeyi kolaylaştırır. AI ile desteklenen ServiceNow, bu risk yönetimi faaliyetlerinin çoğunu otomatikleştirir ve merkezileştirir. Daha iyi, veriye dayalı risk yönetimi kararları almanızı sağlayan sağlam bir araçtır.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

İş etkisini analiz ederek riskleri önceliklendirin ve maksimum verimlilikle yanıt verin

AI destekli araçlar ve özelliklerle riskleri tahmin edin ve önleyin

Risk verilerini kullanarak denetim planlarını ihtiyatlı bir şekilde belirleyin ve önceliklendirin

Trendleri öngörmek ve rakiplerinizin bir adım önünde olmak için doğru performans analizleri elde edin

Microsoft, Salesforce, Oracle vb. araçlarla entegre edin

ServiceNow sınırlamaları

Kapsamlı yapılandırma gerektirir

Bazı takımlar için aşırı karmaşık olabilir

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.988 yorum)

Capterra: 4,5/5 (246 yorum)

6. TimeCamp (Projeyle ilgili riskleri izlemek için en iyisi)

timeCamp aracılığıyla

TimeCamp, risk yönetimi araç setimdeki yardımcı bir araçtır. Bir zaman takibi aracı olarak, proje zaman çizelgelerini kontrol etmenize ve dolayısıyla ilgili riskleri önlemenize yardımcı olur.

TimeCamp'ı piyasadaki diğer zaman takip araçlarından ayıran şey, proje risk yönetimine kapsamlı yaklaşımıdır. İlk olarak, tamamen otomatik bir araçtır, yani zaman takibini manuel olarak yapmanız gerekmez. Ayrıca, fatura saatlerini, verimliliği, karlılığı, katılımı vb. izlemek gibi birçok amaca hizmet eder.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Proje zaman gereksinimlerini daha iyi anlamak için çalışma saatlerini takip edin

İş ilerlemesi ve proje durumu hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde ederek aşımları önleyin

GPS izleme özelliğini kullanarak çalışanların sahadaki konumlarını ve verimliliklerini takip edin

Verimlilik raporları için iş girdi ve çıktı zamanlarını kaydedin

Quickbooks, Github, Airtable, Jira vb. gibi iş akışınızdaki diğer araçlarla entegre edin.

TimeCamp sınırlamaları

Öncelikle zaman takibine odaklanmış, risk yönetimi için daha az sağlam

Önemli risk yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Sınırlı çevrimdışı özellikler

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 1,99 $/ay kullanıcı başına

Premium: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Ultimate: 5,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (304 yorum)

Capterra: 4,7/5 (597 yorum)

7. GOAT (Risk izleme ve değerlendirme için en iyisi)

via GOAT

Tam kapsamlı bir risk kaydı aracını kullanma konusunda önceden deneyiminiz yoksa, GOAT sizin için idealdir. Güçlü özelliklerinin yanı sıra, basit tasarımı ve arayüzü ile kullanımı kolaydır.

GOAT Risk'in sunduğu özellikler arasında benim için yararlı bulduğum birçok şey var. İlk olarak, risk yönetimi girişimlerinize başlamak için uygulayabileceğiniz birkaç özelleştirilebilir risk kaydı şablonu barındırıyor. Sürükle ve bırak risk değerlendirme puanlama özelliği ile riskleri etkili bir şekilde çözmek için önceliklendirebilirsiniz. Ayrıca, GOAT son derece işbirliğine açıktır. Belirli bir projeyi yürüten bir çalışan takımınız varsa, onları araca davet ederek işbirliği yapabilir ve her riski ortaya çıktıkça ele alabilirsiniz.

GOAT en iyi özellikler

Her iş departmanı, proje vb. için risk profilleri oluşturun ve inceleyin

Kontrol riski öz değerlendirme özelliği ile SMART eylem planları oluşturun ve uygulayın

Her proje faaliyetini izlemek ve yönetmek ve gelecekteki riskleri en aza indirmek için iş akışınızı otomatikleştirin

Risklerinizi izlemek ve performans odaklı bir yaklaşımla yönetmek için risklerinize metrikler atayın

Ayrıntılı, veriye dayalı risk değerlendirme raporları ve analizler elde edin

GOAT sınırlamaları

Ücretsiz deneme/plan mevcut değildir

Sınırlı özelleştirme işlevleri

Entegrasyon yetenekleri eksik

GOAT Risk fiyatlandırması

Başlangıç: 400 $/yıl

Standart: 1.200 $/yıl

Enterprise: 4.800 $/yıl

Enterprise PRO: 7200 $/yıl

GOAT Risk derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (51 yorum)

8. Resolver (Kurumsal risk yönetimi için en iyisi)

resolver aracılığıyla

Resolver, risk kaydı araçları alanında tanınmış bir başka isimdir. Özellikleri denetim, uyumluluk ve diğer çeşitli risk yönetimi formlarını kapsasa da, kurumsal risklerin üstesinden gelmek için en iyisi olduğunu düşünüyorum

Resolver'ın ERM işlevleri kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. Birleştirilmiş risk kayıtları, kuruluşunuzdaki tüm ilgili departmanlara risk verilerine erişim sağlayarak iç işbirliğini teşvik eder. Araç ayrıca yeterince özelleştirilebilir. Her ERM çözümünü iş ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca Resolver, işlemleri kolaylaştırmak için süreç ve ş Akışı otomasyonunu kolaylaştırır.

Resolver'ın en iyi özellikleri

Gösterge paneline erişerek risk verilerini görselleştirilmiş formda görüntüleyin ve paylaşın

Veriye dayalı risk yönetimi kararları almak için ayrıntılı ve doğru raporlar ve analizler alın

Güçlü yazılım entegrasyonlarını kullanarak risk verilerini bir sistemden diğerine aktarın

Slack, Jira ve Microsoft Azure gibi araçlarla entegre edin

Resolver sınırlamaları

Sınırlı mobil uygulama özellikleri

Bazı takımlar için aşırı karmaşık olabilir

Resolver fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Resolver derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (107 yorum)

Capterra: 4,4/5 (46 yorum)

9. MasterControl (Kalite risk yönetimi için en iyisi)

via MasterControl

MasterControl Quality Excellence, kurumsal kalite risk yönetimini kolaylaştırır. Kapsamlı yetenekleri, tüm kalite ve uyumluluk standartlarını kolayca karşılamanıza yardımcı olur.

Benim için bu aracın en iyi yanı, 360 derece yaklaşımıdır. MasterControl'ün kalite risk yönetimi hizmetleri, risk analizi ile başlar ve risk farkındalığı ile sona erer. Bu derinlemesine yaklaşım, üretimin her aşamasında her türlü riski yönetmek ve izlemek için idealdir. Ayrıca, tüm uyumluluk gerekliliklerine uyum sağladığınızdan ve her zaman denetime hazır olduğunuzdan emin olmanızı sağlar.

MasterControl'ün en iyi özellikleri

Ürün risklerini erken aşamada belirlemek ve azaltmak için sistemin herhangi bir yerinden kaliteli risk değerlendirmeleri başlatın

Kalite yönetmeliklerine ve standartlarına uyumu sağlamak için çalışanların eğitimlerini izleyin ve yönetin

İç ve dış denetimlerin zamanlamasını, planlamasını ve yürütülmesini otomatikleştirin

Elektronik iş akışları ve imzalarla belgeleri anında inceleyip onaylayarak risk faaliyetlerini hızlandırın

MasterControl sınırlamaları

Kullanıcılar arayüzün gezinmesinin zor olduğunu belirtmiştir

Sınırlı özelleştirme özellikleri sunar

MasterControl fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MasterControl derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (323 yorum)

Capterra: 4,5/5 (422 yorum)

10. Archer IT (Entegre risk yönetimi için en iyisi)

archer Community aracılığıyla

Bu listeyi entegre risk yönetimi aracı Archer IT ile sonlandıracağım. Archer, her türlü risk uyumluluğu ve yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Buna denetim yönetimi, belge yönetimi, güvenlik riski yönetimi, ERM vb. dahildir.

Bir öğrenme süreci gerektirmesine rağmen, Archer IT'ye alıştıktan sonra çok şey yapabilirsiniz. Her kuruluşun benzersiz uyumluluk ihtiyaçlarına uyum sağlayan, son derece uyarlanabilir bir platformdur. Benim için Archer'ı öne çıkaran şey, işbirliğine dayalı tasarımıdır. Ayrıca, çoğu platformun sunmadığı, paydaşları riskleri etkin bir şekilde yönetmeye davet edebilirsiniz.

Archer IT'nin en iyi özellikleri

Çeşitli iş risklerini belgelemek, izlemek ve yönetmek için merkezi risk kayıtları oluşturun

Daha iyi risk yönetimi için kuruluşunuzdaki takım üyeleriyle işbirliği yapın

Riskleri erken belirlemek için kuruluşunuzun süreçlerini ve sistemlerini tanımlayın ve kategorilere ayırın

Risk önceliklendirmesini iyileştirmek için kapsamlı bilgiler edinin

Archer IT sınırlamaları

Zor bir öğrenme süreci gerektirir

Kullanıcılar, uygulama sürecini karmaşık ve uzun bulmuşlardır

Archer IT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Archer IT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Risk değerlendirme kontrol listeleri hakkında her şey

ClickUp ile Proje Risklerini Verimli Bir Şekilde Yönetin

Faaliyet gösterdiğiniz sektör ne olursa olsun, riskleri yönetmek ve uyumluluk faaliyetlerini otomatikleştirmek, başarılı proje operasyonlarına yol açacaktır.

Ancak sorun şu: Piyasada sayısız kurumsal risk kaydı aracı ve yazılımı bulunması nedeniyle, işiniz için ideal olanı bulmak hiç olmadığı kadar zor.

ClickUp ile zahmetli işlerden kurtulun.

Kapsamlı ve hepsi bir arada bir yazılım olan ClickUp, temel risk kaydı işlemlerini aşan ve genel risk yönetimini kolaylaştıran özellikler ve yetenekler içerir.

Verimlilik, karlılık ve büyüme ile ilgili her şey için nihai tek çözüm olarak seçin. Bugün ücretsiz bir hesap açın. Buradan kaydolun!