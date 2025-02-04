2025'in En İyi Risk Kaydı Yazılımları (Ücretsiz ve Ücretli)

Hepimiz biliyoruz ki her iş belirli bir miktar risk içerir. Bu nedenle, sağlam bir risk kaydı yazılımı her proje yöneticisinin araç setinde bulunması gereken bir unsurdur.
İster finansal bir zorluk ister projeyle ilgili bir darboğaz olsun, risk kaydı aracıyla siz ve takımınız veriye dayalı kararlar alabilir ve her türlü iş tehdidini sorunsuz bir şekilde aşabilirsiniz.
Bir risk yönetimi programı için araçları değerlendiren bir proje risk yöneticisiyseniz, doğru yerdesiniz! Yıllar boyunca, ClickUp ekibi ve ben, bu amaç için en verimli aracı bulmak amacıyla sayısız risk kaydı yazılımını test ettik.
Bu blogda, kullandığımız ve sevdiğimiz en iyi 10 risk yönetimi yazılımını listeleyeceğim. Başlayalım!
Risk kaydı yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İdeal bir risk kaydı aracı temel olarak üç amaca hizmet eder: risk tanımlama, yönetme ve azaltma. Risk maruziyetini etkili bir şekilde izleyip yönetebilmenizi sağlamak için bir araçta aramanız gereken beş temel kriter şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve öğrenme eğrisi minimum düzeyde olan bir araç tercih edin. Bu, sizin ve diğer risk sahiplerinin aracı sorunsuz bir şekilde kullanmanıza ve avantajlarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır
- Özelleştirme: Özelleştirme olanakları geniş bir risk yönetimi aracı seçin. Böylece, aracı işinizin benzersiz risk yönetimi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz
- Ş Akışı otomasyonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen bir risk kaydı aracı seçin. Bu, risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesinde manuel iş yükünü en aza indirir ve risk yönetimi sürecini daha sorunsuz hale getirir
- Entegrasyonlar: Günlük olarak kullandığınız tüm önemli araç ve yazılımlarla entegre olan bir araç arayın. Bu, iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur
- Raporlama ve analiz: Risk azaltmayı en üst düzeye çıkarmak için gerçek zamanlı risk yönetimi raporları ve analizleri sağlayan bir araç seçin
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Risk Kaydı Yazılımı
İşte listemdeki en iyi 10 ücretli ve ücretsiz risk kaydı yazılımı:
1. ClickUp (Risk yönetimi için en iyisi)
ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, bu yazılımı benim tercih ettiğim risk yönetimi yazılımı haline getiriyor. Ancak, bu aracı bu kadar iyi bir seçim yapan özelliklerinden sadece biri çok yönlülüğüdür. ClickUp ayrıca son derece özelleştirilebilir, işbirliğine açık ve verimlidir; optimize risk yönetimi için mükemmel bir reçete.
ClickUp'ın sunduğu hizmetler hakkında size kısa bir fikir vermek için, en iyi risk yönetimi özelliklerinden birkaçını sizin için özetleyeceğim.
İlk olarak, benim için en iyi platform özelliklerinden biri olan ClickUp Gösterge Panelleri var. Çoğu zaman, bir projenin durumunu, kaynaklarını vb. takip edemediğimiz için projede ortaya çıkabilecek riskleri doğru bir şekilde öngöremeyiz. ClickUp Gösterge Panelleri bunu kolaylaştırır. Bana devam eden tüm projelerimin hızlı ve kolay anlaşılır bir görünümünü sunarak, yaklaşan zorlukları önceden belirlememe ve çözmeme yardımcı olur.
Zaman, en önemli kaynaktır ve proje yöneticileri bunu çok iyi bilir. ClickUp'ın zaman izleme özellikleri, bu kaynağı akıllıca kullanmamı sağlıyor. Belirli bir görev için harcanan zamanı izlemesi ve buna göre projenin zaman gereksinimlerini tahmin etmesi hoşuma gidiyor.
Yoğun iş akışı, verimli risk yönetiminin önünde engel mi oluşturuyor? Bu konuda bana yardımcı olan ClickUp Otomasyonlarına güveniyorum! Tüm proje çıktılarının zamanında teslim edilmesini sağlamak için özel otomasyonlar oluşturmama olanak tanıyor. Ayrıca, 100'den fazla özelleştirilebilir şablon arasından seçim yapabilmem sayesinde, takımımın değerli zamanını ve verimliliğini boşa harcayacak tüm görevleri otomatikleştirmeme yardımcı oluyor.
Şablonlardan bahsetmişken, ClickUp Risk Kaydı Şablonu'ndan bahsetmiş miydim? Riskleri azaltmak ve yönetmek isteyen takımlar için özel olarak tasarlanan bu şablon bana şu konularda yardımcı oluyor:
- Potansiyel riskleri ortaya çıkmadan çok önce belirleyin
- Risk durumunu, sahipliğini ve etkisini izleyerek derinliğini anlayın
- Risk değerlendirmelerini düzenleyerek sistematik bir şekilde çözün
Sonuç olarak, ClickUp risk yönetimini benim için önemli ölçüde kolaylaştırdı ve bu amaçla kullandığım araçların sayısını azalttı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takım işbirliği: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla iletişim halinde kalın ve risk ortadan kaldırma görevlerinde birlikte çalışın
- İş yükü görünümü: ClickUp İş Yükü Görünümü ile takımınızın ilerlemesini takip edin
- İlerleme izleme: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedefler ve hedeflerden sapmaların ilerlemesini ayarlayın ve izleyin
- Görsel çözüm haritalama: ClickUp Zihin Haritaları ile süreçleri belgelendirin ve standardizasyon yoluyla riskleri önleyin
- Sorunsuz entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları'nı kullanarak platformu Slack, GitHub, HubSpot, Dropbox vb. gibi üçüncü taraf araç ve yazılımlarla entegre edin ve iş akışlarınızı kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)
2. Mitratech (Hukuki risk yönetimi için en iyisi)
Mitratech'in kapsamlı Hükümet, Risk ve Uyumluluk (GRC) çözümleri, en çok rağbet gören ürünleri arasındadır. Bu çözümler, işinizin ait olduğu sektör veya standartlardan bağımsız olarak uyumluluğu korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yazılım, kuruluş içindeki ve üçüncü taraf satıcılarla olan uyumluluğu izlemenize yardımcı olur. İhmal nedeniyle ortaya çıkabilecek yasal riskleri önemli ölçüde azaltır ve verimliliğinizi artırır.
Mitratech'in en iyi özellikleri
- İşiniz için en uygun olanı bulmak için bir dizi özel GRC çözümünden seçim yapın
- Kuruluşunuzun uyumluluk düzeyini ölçün ve izleyin
- Kuruluşunuzda kod gerektirmeyen risk yönetimi iş akışları oluşturun, çalıştırın ve yönetin
- Uygulama içi işbirliği özelliklerinden yararlanarak takımınız genelinde iletişim verimliliğini en üst düzeye çıkarın
Mitratech sınırlamaları
- Özelleştirme açısından sınırlı esneklik sunar
- Zor bir öğrenme süreci gerektirir
Mitratech fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Mitratech derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Hyperproof (Uyum riski izleme ve yönetimi için en iyisi)
IHyperproof, geleneksel risk yönetimi, tedarikçi yönetimi ve denetim yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır. Farklı işlerin çeşitli uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için 90'dan fazla uyumluluk çerçevesi şablonu barındırır.
Platform oldukça gelişmiştir. Risk izleme ve azaltma özelliklerinin çoğu otomatiktir, bu da insan müdahalesini ve dolayısıyla hataları en aza indirir. Bu risk yönetimi yazılımının listemizde yer almasının bir başka önemli nedeni de budur.
Hyperproof'un en iyi özellikleri
- SOC 2, HIPPA, GDPR ve FedRAMP gibi 100'den fazla çerçeveye uyumluluğu sağlayın
- Yerleşik dışa aktarılabilir gösterge panellerini kullanarak risk durumunuzu takip edin
- Satıcı risk yönetimini otomatikleştirerek kayıp olasılığını azaltın
- İşleri tek bir yerde merkezileştirerek iç denetim hazırlıklarınızı kolaylaştırın
- Azure, GitHub, Google Drive ve daha fazlası gibi araçlarla entegre edin
Hyperproof sınırlamaları
- Karmaşık kurulum ve yapılandırma süreci
- Özelleştirme özellikleri çok sınırlıdır
Hyperproof fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Hyperproof derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (127 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (48 yorum)
4. Diligent One Platform (BT risk yönetimi için en iyisi)
Diligent One Platform (eski adıyla HighBond), bir risk yönetimi ve azaltma platformudur. Bir BT işletmesi yönetiyorsanız, bu yazılımı şiddetle tavsiye ederim. Tedarikçi risk yönetiminden ERM'ye kadar sunduğu hizmetler, BT sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Diligent One, kuruluşunuzun tüm risk profilini kontrol edebileceğiniz konsolide bir platform görevi görür ve bu benim için bir artıdır. Ayrıca, sürekli izleme özelliği, tüm iş alanlarında uyumluluk ve risksiz çalışmanızı sağlar.
Diligent One Platform'un en iyi özellikleri
- Riskleri izlemek ve azaltmak için yapay zekanın gücünden yararlanın
- İş akışı verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için platformu istediğiniz herhangi bir veri kaynağına bağlayın
- Riskleri önlemek ve bilinçli kararlar almak için doğru veriler ve içgörüler elde edin
- Salesforce, Microsoft, Oracle gibi önde gelen yazılımlarla entegre edin
Diligent One Platform sınırlamaları
- Karmaşık kurulum süreci
- Sınırlı mobil uygulama özellikleri
Diligent One Platform fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Diligent One Platform derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (124 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (83 yorum)
5. ServiceNow (Kapsamlı risk yönetimi için en iyisi)
Bu, risk yönetimini basitleştiren bir başka AI tabanlı platformdur.
ServiceNow, riskleri aynı anda izlemenize, denetlemenize ve kontrol etmenize yardımcı olan entegre bir platformdur. Politika ve uyumluluk risk yönetiminden operasyonel risk yönetimine kadar, bu yazılım her şeyi kolaylaştırır. AI ile desteklenen ServiceNow, bu risk yönetimi faaliyetlerinin çoğunu otomatikleştirir ve merkezileştirir. Daha iyi, veriye dayalı risk yönetimi kararları almanızı sağlayan sağlam bir araçtır.
ServiceNow'un en iyi özellikleri
- İş etkisini analiz ederek riskleri önceliklendirin ve maksimum verimlilikle yanıt verin
- AI destekli araçlar ve özelliklerle riskleri tahmin edin ve önleyin
- Risk verilerini kullanarak denetim planlarını ihtiyatlı bir şekilde belirleyin ve önceliklendirin
- Trendleri öngörmek ve rakiplerinizin bir adım önünde olmak için doğru performans analizleri elde edin
- Microsoft, Salesforce, Oracle vb. araçlarla entegre edin
ServiceNow sınırlamaları
- Kapsamlı yapılandırma gerektirir
- Bazı takımlar için aşırı karmaşık olabilir
ServiceNow fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ServiceNow derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.988 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (246 yorum)
6. TimeCamp (Projeyle ilgili riskleri izlemek için en iyisi)
TimeCamp, risk yönetimi araç setimdeki yardımcı bir araçtır. Bir zaman takibi aracı olarak, proje zaman çizelgelerini kontrol etmenize ve dolayısıyla ilgili riskleri önlemenize yardımcı olur.
TimeCamp'ı piyasadaki diğer zaman takip araçlarından ayıran şey, proje risk yönetimine kapsamlı yaklaşımıdır. İlk olarak, tamamen otomatik bir araçtır, yani zaman takibini manuel olarak yapmanız gerekmez. Ayrıca, fatura saatlerini, verimliliği, karlılığı, katılımı vb. izlemek gibi birçok amaca hizmet eder.
TimeCamp'ın en iyi özellikleri
- Proje zaman gereksinimlerini daha iyi anlamak için çalışma saatlerini takip edin
- İş ilerlemesi ve proje durumu hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde ederek aşımları önleyin
- GPS izleme özelliğini kullanarak çalışanların sahadaki konumlarını ve verimliliklerini takip edin
- Verimlilik raporları için iş girdi ve çıktı zamanlarını kaydedin
- Quickbooks, Github, Airtable, Jira vb. gibi iş akışınızdaki diğer araçlarla entegre edin.
TimeCamp sınırlamaları
- Öncelikle zaman takibine odaklanmış, risk yönetimi için daha az sağlam
- Önemli risk yönetimi araçlarıyla entegrasyon eksikliği
- Sınırlı çevrimdışı özellikler
TimeCamp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: 1,99 $/ay kullanıcı başına
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Ultimate: 5,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
TimeCamp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (304 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (597 yorum)
7. GOAT (Risk izleme ve değerlendirme için en iyisi)
Tam kapsamlı bir risk kaydı aracını kullanma konusunda önceden deneyiminiz yoksa, GOAT sizin için idealdir. Güçlü özelliklerinin yanı sıra, basit tasarımı ve arayüzü ile kullanımı kolaydır.
GOAT Risk'in sunduğu özellikler arasında benim için yararlı bulduğum birçok şey var. İlk olarak, risk yönetimi girişimlerinize başlamak için uygulayabileceğiniz birkaç özelleştirilebilir risk kaydı şablonu barındırıyor. Sürükle ve bırak risk değerlendirme puanlama özelliği ile riskleri etkili bir şekilde çözmek için önceliklendirebilirsiniz. Ayrıca, GOAT son derece işbirliğine açıktır. Belirli bir projeyi yürüten bir çalışan takımınız varsa, onları araca davet ederek işbirliği yapabilir ve her riski ortaya çıktıkça ele alabilirsiniz.
GOAT en iyi özellikler
- Her iş departmanı, proje vb. için risk profilleri oluşturun ve inceleyin
- Kontrol riski öz değerlendirme özelliği ile SMART eylem planları oluşturun ve uygulayın
- Her proje faaliyetini izlemek ve yönetmek ve gelecekteki riskleri en aza indirmek için iş akışınızı otomatikleştirin
- Risklerinizi izlemek ve performans odaklı bir yaklaşımla yönetmek için risklerinize metrikler atayın
- Ayrıntılı, veriye dayalı risk değerlendirme raporları ve analizler elde edin
GOAT sınırlamaları
- Ücretsiz deneme/plan mevcut değildir
- Sınırlı özelleştirme işlevleri
- Entegrasyon yetenekleri eksik
GOAT Risk fiyatlandırması
- Başlangıç: 400 $/yıl
- Standart: 1.200 $/yıl
- Enterprise: 4.800 $/yıl
- Enterprise PRO: 7200 $/yıl
GOAT Risk derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,7/5 (51 yorum)
8. Resolver (Kurumsal risk yönetimi için en iyisi)
Resolver, risk kaydı araçları alanında tanınmış bir başka isimdir. Özellikleri denetim, uyumluluk ve diğer çeşitli risk yönetimi formlarını kapsasa da, kurumsal risklerin üstesinden gelmek için en iyisi olduğunu düşünüyorum
Resolver'ın ERM işlevleri kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. Birleştirilmiş risk kayıtları, kuruluşunuzdaki tüm ilgili departmanlara risk verilerine erişim sağlayarak iç işbirliğini teşvik eder. Araç ayrıca yeterince özelleştirilebilir. Her ERM çözümünü iş ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca Resolver, işlemleri kolaylaştırmak için süreç ve ş Akışı otomasyonunu kolaylaştırır.
Resolver'ın en iyi özellikleri
- Gösterge paneline erişerek risk verilerini görselleştirilmiş formda görüntüleyin ve paylaşın
- Veriye dayalı risk yönetimi kararları almak için ayrıntılı ve doğru raporlar ve analizler alın
- Güçlü yazılım entegrasyonlarını kullanarak risk verilerini bir sistemden diğerine aktarın
- Slack, Jira ve Microsoft Azure gibi araçlarla entegre edin
Resolver sınırlamaları
- Sınırlı mobil uygulama özellikleri
- Bazı takımlar için aşırı karmaşık olabilir
Resolver fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Resolver derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (107 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (46 yorum)
9. MasterControl (Kalite risk yönetimi için en iyisi)
MasterControl Quality Excellence, kurumsal kalite risk yönetimini kolaylaştırır. Kapsamlı yetenekleri, tüm kalite ve uyumluluk standartlarını kolayca karşılamanıza yardımcı olur.
Benim için bu aracın en iyi yanı, 360 derece yaklaşımıdır. MasterControl'ün kalite risk yönetimi hizmetleri, risk analizi ile başlar ve risk farkındalığı ile sona erer. Bu derinlemesine yaklaşım, üretimin her aşamasında her türlü riski yönetmek ve izlemek için idealdir. Ayrıca, tüm uyumluluk gerekliliklerine uyum sağladığınızdan ve her zaman denetime hazır olduğunuzdan emin olmanızı sağlar.
MasterControl'ün en iyi özellikleri
- Ürün risklerini erken aşamada belirlemek ve azaltmak için sistemin herhangi bir yerinden kaliteli risk değerlendirmeleri başlatın
- Kalite yönetmeliklerine ve standartlarına uyumu sağlamak için çalışanların eğitimlerini izleyin ve yönetin
- İç ve dış denetimlerin zamanlamasını, planlamasını ve yürütülmesini otomatikleştirin
- Elektronik iş akışları ve imzalarla belgeleri anında inceleyip onaylayarak risk faaliyetlerini hızlandırın
MasterControl sınırlamaları
- Kullanıcılar arayüzün gezinmesinin zor olduğunu belirtmiştir
- Sınırlı özelleştirme özellikleri sunar
MasterControl fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
MasterControl derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (323 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (422 yorum)
10. Archer IT (Entegre risk yönetimi için en iyisi)
Bu listeyi entegre risk yönetimi aracı Archer IT ile sonlandıracağım. Archer, her türlü risk uyumluluğu ve yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Buna denetim yönetimi, belge yönetimi, güvenlik riski yönetimi, ERM vb. dahildir.
Bir öğrenme süreci gerektirmesine rağmen, Archer IT'ye alıştıktan sonra çok şey yapabilirsiniz. Her kuruluşun benzersiz uyumluluk ihtiyaçlarına uyum sağlayan, son derece uyarlanabilir bir platformdur. Benim için Archer'ı öne çıkaran şey, işbirliğine dayalı tasarımıdır. Ayrıca, çoğu platformun sunmadığı, paydaşları riskleri etkin bir şekilde yönetmeye davet edebilirsiniz.
Archer IT'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli iş risklerini belgelemek, izlemek ve yönetmek için merkezi risk kayıtları oluşturun
- Daha iyi risk yönetimi için kuruluşunuzdaki takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Riskleri erken belirlemek için kuruluşunuzun süreçlerini ve sistemlerini tanımlayın ve kategorilere ayırın
- Risk önceliklendirmesini iyileştirmek için kapsamlı bilgiler edinin
Archer IT sınırlamaları
- Zor bir öğrenme süreci gerektirir
- Kullanıcılar, uygulama sürecini karmaşık ve uzun bulmuşlardır
Archer IT fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Archer IT derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: Risk değerlendirme kontrol listeleri hakkında her şey
ClickUp ile Proje Risklerini Verimli Bir Şekilde Yönetin
Faaliyet gösterdiğiniz sektör ne olursa olsun, riskleri yönetmek ve uyumluluk faaliyetlerini otomatikleştirmek, başarılı proje operasyonlarına yol açacaktır.
Ancak sorun şu: Piyasada sayısız kurumsal risk kaydı aracı ve yazılımı bulunması nedeniyle, işiniz için ideal olanı bulmak hiç olmadığı kadar zor.
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Kapsamlı ve hepsi bir arada bir yazılım olan ClickUp, temel risk kaydı işlemlerini aşan ve genel risk yönetimini kolaylaştıran özellikler ve yetenekler içerir.
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