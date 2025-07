Müşteri Desteğini Dönüştürecek En İyi 10 Help Scout Entegrasyonu

İşinizin başarılı olması için müşterilerinizin memnun olmasını sağlamanız gerektiği bir sır değildir; müşteri deneyimi en önemli fark yaratıcı unsurdur. Bu müşteri odaklı yaklaşım, Help Scout gibi araçları popüler hale getirmiştir.

Help Scout, tüm müşteri etkileşimleri için bir merkez görevi gören kapsamlı bir müşteri desteği platformudur. Etkileyici bir araç ve özellikler paketi sunarken, entegrasyonlar onu daha da güçlü hale getirebilir.

Help Scout'u bir üst seviyeye taşıyan 10 uygulama entegrasyonunu size tanıtırken arkanıza yaslanın.

Help Scout entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Help Scout için bir entegrasyonu değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç husus şunlardır:

Sorunsuz entegrasyon : Help Scout ile entegre bir çözüm istiyorsunuz, peki ya daha büyük dijital altyapı ne olacak? Sistem, : Help Scout ile entegre bir çözüm istiyorsunuz, peki ya daha büyük dijital altyapı ne olacak? Sistem, müşteri ilişkileri yönetimi , potansiyel müşteri geliştirme, etkileşim ve daha fazlası gibi iş faaliyetleriniz için kullandığınız diğer araçlar, platformlar ve teknolojilerle uyumlu olmalıdır

Kullanım kolaylığı : Yeni entegrasyonu ayarlamak için haftalarca zaman harcamak veya takımınızın pes edecek kadar çok sorunla karşılaşmak istemezsiniz. Entegrasyon, kullanıcı dostu ve kullanımı kolay olmalıdır. Sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve sorunsuz bir başlangıç deneyimi, benimseme oranlarını artıracaktır

Özelleştirme : İş ihtiyaçlarınıza ve müşteri tercihlerine göre özelleştirebileceğiniz entegrasyonları arayın. İş akışını özelleştirerek, kişiselleştirme ve verimlilik sayesinde ödüllendirici bir müşteri deneyimi sunabilirsiniz

Otomasyon : Müşteri hizmetleri ve desteği hızla artarak takımlarınızı zorlayabilir. Gelen talepleri kolaylaştırmak ve rutin ve tekrarlayan görevleri halletmek için otomasyon sunan entegrasyonu seçin. Böylece müşterilere daha iyi hizmet vermek daha kolay hale gelecektir

Güvenlik ve uyumluluk : Takımlarınız hassas müşteri verileriyle çalışabilir. Bu nedenle, kazaları veya ihlalleri önlemek için sağlam güvenlik ve hatasız uyumluluk istersiniz. Veri güvenliği, emniyeti ve uyumluluğunu korumak için en iyi uygulamaları izleyen entegrasyonlar listenizin başında yer almalıdır

Ölçeklenebilirlik : Help Scout, kuruluşunuz ve değişen gereksinimlerinizle birlikte büyür. Müşteri taleplerini karşılarken yoğunluk ve durgunluk dönemleri olacağı için, entegrasyonlarda da aynı derecede ölçeklenebilirlik istersiniz

Maliyet ve değer: Yalnızca entegrasyonun maliyetine odaklanmak yerine, müşteri hizmetleri ve destek süreçlerinize sağladığı değeri görselleştirin. Yatırımınızı haklı çıkarmak için Help Scout ve daha geniş organizasyon hedefleriyle ne kadar uyumlu olduğunu analiz edin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Help Scout Entegrasyonu

Help Scout entegrasyonlarını nasıl analiz edeceğinizi anladığınıza göre, şimdi zaman ayırmaya değer olanları inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp ve Help Scout ilk bakışta birbirine uymayan bir ikili gibi görünebilir, ancak gerçekte durum farklıdır. Tek noktadan proje yönetimi aracı olan ClickUp, Help Scout'un daha fazla değer ortaya çıkarması için güçlü bir eklentidir. Her iş faaliyeti bir projeye dönüştürülebilir ve aynı şey müşteri deneyimi yönetimi için de geçerlidir.

Bir proje yönetimi aracı, müşteri sorularını yanıtlamak, sorunları işbirliği içinde çözmek, müşteri geri bildirimlerini ürün geliştirme takımlarına iletmek ve genel iş verimliliğini artırmak için çok önemli olabilir.

Bu tür sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olabilecek bazı ClickUp özelliklerine genel bir bakış:

Görev Yönetimi

ClickUp Görevleri kullanarak sorguları biletlere dönüştürün

ClickUp Görevleri, müşteri desteği yönetiminde çığır açan bir yeniliktir. Help Scout'ta yeni bir müşteri talebi, ClickUp'ta yeni bir görevi tetikler ve böylece müşteri hizmetleri temsilcilerinin platformlar arasında geçiş yapıp bilgileri manuel olarak yeniden girmesi gerekmez.

Ardından, gelen tüm müşteri iletişimlerini çözmek için görevleri atamak, öncelikleri belirlemek, son tarihleri ayarlamak, yorumlar eklemek ve görevleri izlemek yeterlidir!

Belge Yönetimi

ClickUp Belgelerini iş akışlarınıza bağlayın

ClickUp Docs, merkezi bir belge deposudur. Müşteri bilgi tabanları oluşturmak veya en iyi uygulamaları, ipuçlarını ve püf noktalarını derlemek için şirket içinde işbirliği yapmak için kullanın; olanaklar sınırsızdır. Bilgileri kullanılabilir hale getirmenin yanı sıra, belirli iş koşulları karşılandığında devreye giren otomatik iş akışları oluşturur.

Evrensel Arama

ClickUp Evrensel Arama ile tüm varlıklarınızda arama yapın

ClickUp'taki Evrensel Arama ile her şeyi bulun. Bu özellik, dijital altyapının bütünlüğünü kullanarak her varlığı aranabilir ve gezilebilir hale getirir. ClickUp Belgeleri'ndeki belge dosyalarından entegrasyonlar aracılığıyla oluşturulan paylaşılan gelen kutularına kadar, doğru anahtar kelime grubuyla her şeyi bulabilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile saniyeler içinde blog gönderileri oluşturun

ClickUp Brain, hepsi bir arada bir AI asistanıdır. Proje durumunu özetlemekten sorulara anında yanıtlar hazırlamaya kadar çeşitli fonksiyonları yerine getirebilir. Hatta, self servis gereksinimlerini karşılamak için SSS'leri ve nasıl yapılır makalelerini derlemek ve doldurmak için bile kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi : ClickUp'ın yerleşik Zaman Takibi özelliği ile bir göreve harcanan çalışma saatlerinin sayısını kaydedin

Hedef izleme : ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerin ve OKR'lerin ulaşılmasını kolaylaştırmak için hedefleri ve OKR'leri belirleyin, izleyin, görünümünü düzenleyin ve organize edin

Özelleştirilebilir çalışma alanları : İş yükü, Liste, Pano ve Takvim gibi birden fazla : İş yükü, Liste, Pano ve Takvim gibi birden fazla ClickUp Görünümü ile çalışma alanınızı istediğiniz gibi tasarlayın ve projelerinizin tam görünürlüğünü elde edin

Zihin haritaları: ClickUp Zihin Haritaları'nda baştan başlayarak veya tamamlanmış görevleri kullanarak çarpıcı görsel özetler oluşturun ClickUp Zihin Haritaları'nda baştan başlayarak veya tamamlanmış görevleri kullanarak çarpıcı görsel özetler oluşturun

Özel alanlar: Daha net veri organizasyonu ve izleme için görevlere, projelere ve belgelere : Daha net veri organizasyonu ve izleme için görevlere, projelere ve belgelere ClickUp Özel Alanları ekleyin

ClickUp sınırlamaları

Uzun özellik listesi, platformu tam olarak kullanamayacağınızı hissettirebilir

Yerleşik sohbet fonksiyonu, özel iletişim platformları kadar sezgisel olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.392 yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.009 oy)

2. Freshbooks

freshbooks aracılığıyla

Freshbooks bir faturalandırma aracı olarak başlamasına rağmen, artık tam özellikli, çift girişli, bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olup, faturalandırma, ödeme kabul etme, giderleri izleme, faturalandırılabilir saatleri izleme, finans raporları ve daha fazlası gibi çeşitli faaliyetleri kolaylaştırır.

Yardım masası yazılımıyla entegre edildiğinde, bu muhasebe aracı destek ekibinin fatura veya faturalandırma bilgilerini doğrudan biletlerden görüntülemelerine olanak tanır.

Freshbooks'un en iyi özellikleri

Faturalandırma, muhasebe, ödemeler, giderler, zaman takibi, proje fizibilitesi, raporlama ve daha fazlası için kullanın

Müşteri bilgilerini, faturaları, proje ayrıntılarını, konuşmaları, raporları vb. tek bir yerde derleyin

Tahminleri özelleştirin ve e-İmzalar kullanarak tek tıklamayla onay alın

Tahminleri faturalara dönüştürün ve müşterinin tercih ettiği ödeme yöntemine göre depozito veya ödemeleri kabul edin

Veriye dayalı içgörülerle proje karlılığını ölçün ve maliyetleri azaltarak kâr marjlarınızı artırın

Freshbooks sınırlamaları

Takım üyeleri eklemek, Freshbooks'un toplam maliyetini artırabilir

Özel raporlama özellikleri ve yeterince esnek şablonlar bulunmamaktadır

Mobil uygulama zayıf

Freshbooks fiyatlandırması

Lite: 19 $/ay

Artı: 33 $/ay

Premium: 60 $/ay

Seçiniz: Özel fiyatlandırma

Takım üyeleri, kullanıcı başına aylık 11 $ karşılığında eklenebilir.

Freshbooks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (705 yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (4.382 oy)

3. Shopify

shopify aracılığıyla

Shopify, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine olanak tanıyan popüler bir e-ticaret platformudur. Profesyonel çevrimiçi mağazalar oluşturmaktan fiziksel ve dijital satış noktalarını yönetmeye kadar Shopify, işinizi dijitalleştirmenin ve satışları merkezileştirmenin harika bir yoludur. Kullanıcı dostu arayüzü, mağaza sahiplerinin ürün listeleri oluşturmasına, envanteri yönetmesine ve siparişleri hızlı bir şekilde işlemesine olanak tanır.

İşletmelerin organik veya ücretli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan yerleşik pazarlama araçları içerir. Yerel yayın araçlarını veya üçüncü taraf müşteri iletişim kanallarını kullanarak müşterilerinizin ilgisini çekebilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.

Shopify'ın en iyi özellikleri

Online Store Editor veya Hydrogen & Oxygen mağaza oluşturucularıyla sadece birkaç tıklamayla tam özellikli çevrimiçi mağazalar kurun

Mağazanızı tanıtın ve ürünlerinizi çevrimiçi pazar yerleri ve sosyal medya gibi birden fazla satış kanalında satın

Shopify Checkout (çevrimiçi) ve Shopify POS (çevrimdışı) kullanarak ödemeleri kabul edin

Mağaza performansını izlemek, optimizasyon yapmak ve fırsatlardan yararlanmak için 60'tan fazla raporu kullanın

Shopify POS kullanarak çevrimiçi mağazanızı fiziksel mağazalarınızla bağlayın

Shopify sınırlamaları

Mağazaları özelleştirme ve mağazanın kullanıcı deneyimini kişiselleştirme konusunda esneklik eksikliği

Geniş ürün kataloğu, çok sayıda uygulama entegrasyonu ve abonelik modelleri olan işletmeler için uygun olmayabilir

Hızla maliyetli hale gelebilir

Shopify fiyatlandırması

Temel: 29 $/ay

Shopify: 79 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Artı: 2.300 $/ay

Shopify puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (4.520 yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (6.286 oy)

4. CircleLoop

circleLoop aracılığıyla

CircleLoop, İngiltere merkezli bir iş bulut telefon sistemidir. Help Scout ile birlikte kullanarak iletişimi kolaylaştırın ve işinizin çağrıların karşılanabilirliğini ve erişilebilirliğini artırın. CircleLoop'u iş akışınıza entegre ederek masaüstü, akıllı telefon veya tablet gibi herhangi bir cihazdan arama yapabilir veya alabilirsiniz.

Ayrıca, her boyuttaki işletme için etkili çağrı yönetimini kolaylaştırır. Akıllı çağrı yönlendirme ve sesli mesaj transkripsiyonu gibi özelliklerle, temsilcileriniz müşterilere hizmet verirken her zaman bir adım daha ileri gidebilir!

CircleLoop'un en iyi özellikleri

Aramaları yapmak veya almak için yerel Birleşik Krallık numarası kullanın

Gelen/giden aramalar, aktarma, yönlendirme, sesli posta vb. gibi kapsamlı arama fonksiyonlarının keyfini çıkarın.

Çağrıları kaydedin ve veri destekli analitik kullanarak sayı, takım veya bireysel performansı analiz edin

İş web sitenize tıklayarak arama düğmeleri ekleyin

CircleLoop sınırlamaları

Gelen aramaların engellenmesi, aralıklı gecikmeler ve arama aktarımı sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle arama kalitesi düşük olabilir

IVR'leri ve çağrı yönlendirmeyi ayarlamak, özellikle yansıtılmış numaralar kullanılırken karmaşıktır

CircleLoop fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Kullanıcı başına aylık 5 £ + KDV

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 15 £ + KDV

Ek ve VIP numaralar, kullanıcı başına aylık 2 £ (+ KDV) ve 3 £ (+ KDV) karşılığında sunulmaktadır.

CircleLoop puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (12 yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (11 oy)

5. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, müşteri yolculuğunu görselleştirmek için bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu ve satış boru hattı yönetim aracıdır. Satış faaliyetlerini daha stratejik ve kolay bir şekilde yönetmek için potansiyel müşterilerin satış döngüsünün çeşitli aşamalarında nasıl ilerlediğini izler. Basit sürükle ve bırak arayüzü, satış sürecindeki farklı adımları veya faaliyetleri gösteren özelleştirilebilir aşamalarla satış boru hatlarını kolayca tasarlamanızı sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Tüm potansiyel müşterilerin ve anlaşmaların kayıtlarını en son durumlarıyla birlikte tutun ve anlaşmaların bozulması durumunda bildirim alın

İşletmenizin ürün ve hizmetlerinin özelleştirilebilir ürün kataloglarını oluşturun

Kişi veritabanı oluşturarak iş iletişimlerini merkezileştirin ve etkinliklere, iletişime ve geçmişe erişin

Geçmiş performansı inceleyin ve satış döngüsünü iyileştirmek için öneriler alın

Tek bir tıklama ile 400'den fazla uygulamayı entegre ederek satış yönetimini genişletin

Pipedrive sınırlamaları

Düzeni oldukça kafa karıştırıcı ve gösterge panelleri sezgisel değil

Birkaç yararlı özellik ücretli erişimin arkasında gizlidir

Kullanımı zor olabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 14 $

Gelişmiş: Aylık 29 $/koltuk

Profesyonel: Aylık 59 $/koltuk

Güç: Koltuk başına aylık 69 $

Enterprise: Aylık 99 $/koltuk

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5,0 (1.800 yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (2.949 oy)

6. Census

census aracılığıyla

Census, çeşitli kaynaklardan elde edilen müşteri bilgilerini merkezileştiren, temizleyen ve iş uygulamalarına aktaran bir müşteri veri platformu (CDP) ve ters ETL çözümüdür.

Sosyal medya, web siteleri, hizmet masası yazılımı veya pazarlama platformları olsun, Census tüm dağınık verileri birleştirerek tek bir müşteri profili oluşturur. Bu, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını anlayarak 360 derecelik bir görünüm elde etmelerini sağlar.

Census'un en iyi özellikleri

Census Live Sync'i kullanarak gerçek zamanlı akış verilerini geçmiş verilerle birleştirin ve müşteri etkileşimini iyileştirin

Mevcut veri ambarınızı kullanarak siloları ortadan kaldırın ve artımlı toplu güncellemelerle hızlı senkronizasyon sağlayın

Census, iş araçları ve depolar arasında verileri otomatik olarak senkronize ederek muazzam esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar

Bir müşteri belirli bir eylem gerçekleştirdiğinde tetiklenen otomatik bildirimler ayarlayarak her fırsatı değerlendirin

Census, uygulamalara veya veritabanlarına bağlantı kesildiğinde kullanıcıları uyarır ve yeniden bağlantı kurulduktan sonra senkronizasyonu sürdürür, böylece sağlam veri güvenliği sağlanır

Nüfus sayımı sınırlamaları

Mühendislik odaklı olması ve teknik yeterlilik gerektirmesi nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça diktir

Kullanıcılardan sütun sayısına göre ücretlendirilen garip bir fiyatlandırma modeline sahiptir, bu da onu maliyetli hale getirir

Hala başlangıç aşamasında

Nüfus sayımı fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 350 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yerleşik: Özel fiyatlandırma

Anket puanları ve yorumlar

G2 : 4,5/5,0 (326 yorum)

Capterra: Yok

7. Kablosuz

linkedIn aracılığıyla

Cordless, müşteri destek ekiplerinin olağanüstü hizmet sunmasını sağlayan ve destekleyen bulut tabanlı bir iletişim merkezidir. CRM gibi ek araçlarla ve Help Scout gibi yardım masası çözümleriyle entegre olarak, destek temsilcilerinin müşteri sorunlarını çözmek için gerekli bilgilere uzman bir şekilde erişmesini sağlar. Ayrıca, konuşmaları analiz etmeye, güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemeye ve temsilci performansını artırmaya yönelik içgörüler oluşturmaya yardımcı olan AI yetenekleriyle donatılmıştır.

Kablosuz en iyi özellikler

Ask AI'yı kullanarak ilgili bilgilere erişin ve müşteri sorularını otomatik olarak yanıtlayın

Gerçek zamanlı olarak güncellenen metrik odaklı gösterge panelleriyle müşteri desteği ekibinin performansını izleyin

Çağrı transkriptlerinden ve kayıtlarından hassas müşteri bilgilerini otomatik olarak belirleyin ve düzenleyin

Destek kalitesini artırmak ve her etkileşime empati katmak için duygu analizi gerçekleştirin

Kablosuz sınırlamalar

Sınırlı entegrasyonlar, ürünün kullanımını ve uygulanabilirliğini kısıtlayabilir

Hatalar bazen çağrıların çevrimiçi destek ekiplerine ulaşmasını engelleyebilir ve bu çağrıları çevrimdışı ekiplere yönlendirebilir

Gösterge paneli daha az sezgisel ve hantal gelebilir

Kablosuz fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 45 €

Özel: Özel fiyatlandırma

Kablosuz derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5,0 (11 yorum)

Capterra: Yok

8. Olark

olark aracılığıyla

Olark, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasını sağlayan bir canlı sohbet yazılımıdır. Olark, soru yanıtlama veya satış sürecinde yardım sağlama gibi çeşitli özelliklerin yanı sıra proaktif sohbet davetleri, ortak tarama oturumları ve sohbet metinleri gibi bir dizi özellik sunarak işletmelerin kalıcı bir ilk izlenim bırakmasını sağlar. Yardım masası ve CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak her yeni etkileşime değer katar ve kişiselleştirilmiş bir destek deneyimi sunar.

Olark'ın en iyi özellikleri

Sohbet kutunuzu marka kurallarınıza uyacak şekilde özelleştirin

Canlı sohbeti otomatikleştirerek web sitesi ziyaretçileriyle büyük ölçekte etkileşim kurun ve ziyaretçilerin davranışlarına ve özel mesajlara göre kişiselleştirin

Canlı sohbet analizlerinden öğrenin ve ayrıntılı sohbet metinlerinden eyleme geçirilebilir içgörüler keşfedin

Sohbet kutularını müşteri formlarına dönüştürün ve bilgileri ilk elden toplayın

Olark sınırlamaları

Görüntü paylaşımını desteklemez

Mobil uyumluluk sınırlıdır

Daha az entegrasyon, yeteneklerini sınırlar

Olark fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Olark puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5,0 (223 yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (471 oy)

9. Mixpanel

mixpanel aracılığıyla

Mixpanel, işletmelerin birden çok kaynaktan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgiler elde etmesini sağlayan güçlü bir veri analizi platformudur. Ürününüz ve müşterileriniz hakkında kapsamlı veriler toplar.

Böylece, kullanıcıların çeşitli özelliklerle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında içgörüler elde edebilir, dönüşümleri hunilerde izleyebilir ve müşteri etkileşimini ölçebilirsiniz. Bunu, satış yolculuğunu optimize etmek ve ürününüzün değer önerisini artırmak için kullanın.

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Trend çizgileri, en popüler kullanıcı yolları, dönüşüm faktörleri, kullanım sıklığı, etkileşim ve müşteri tutma gibi içgörüler görünüm

Arama tabloları oluşturun ve verileri etkili bir şekilde yönetmek için bir veri sözlüğü tutun

Pazarlama kampanyalarının performansını ölçün ve farklı pazarlama kanallarında trafiği analiz edin

Kullanıcının davranışlarına, tercihlerine ve diğer verilere göre ayrıntılı müşteri grupları oluşturun

Mixpanel'in üretken yapay zekası Spark'ı kullanarak verileri veya doğal dilde soruları eyleme geçirilebilir raporlara dönüştürün

Mixpanel sınırlamaları

Birkaç özelliğin karmaşıklığı ve yetersiz oryantasyon süreci nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça diktir

Verilerin dışa aktarılması zahmetlidir ve genellikle bütünlüğün kaybolmasına neden olur

Pahalı

Mixpanel fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Aylık 28 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mixpanel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5,0 (1.096 yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (130 oy)

10. Highrise

highrise aracılığıyla

Highrise, Basecamp tarafından küçük işletmeleri desteklemek için tasarlanmış bir CRM platformudur. Görevleri ve kişileri yönetmeye, etkileşimleri izlemeye, anlaşmalarda işbirliği yapmaya, potansiyel müşterileri ve müşterileri izlemeye ve daha fazlasını yapmaya yardımcı olur. Platform son derece çok yönlüdür ve boru hatlarını, işe alımları, yetenek kazanımını, etkinlikleri, halkla ilişkileri, ürünleri ve hizmetleri, müşteri desteğini ve daha fazlasını yönetmek için kullanabilirsiniz.

Highrise'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle ilgili tüm bilgileri merkezileştirin ve segmentlere ayırın

Promosyonlar için toplu e-postalar veya kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar gibi, tek bir platformdan müşteri tabanınızla ve potansiyel müşterilerinizle iletişim kurun

Pipeline performansınız ve durumunuz hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Pazarlama metinlerini sıfırdan yazmak zorunda kalmamak için e-posta şablonlarını kullanın

Potansiyel müşteri bilgilerini veya kampanya ayrıntılarını, ayrıntılı organizasyon için vakalar ve anlaşmalar olarak sınıflandırın

Highrise sınırlamaları

Ağustos 2018'den itibaren yeni kayıtları kabul etmeyi durdurmuştur

Yalnızca temel işlevler sunar

Highrise fiyatlandırması

Kullanılamıyor

Highrise puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,5/5,0 (130 yorum)

Müşteri Deneyiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Help Scout veya Help Scout alternatiflerini kullanıyor olsanız da, yukarıda paylaşılan 10 entegrasyon, müşteri ile yüz yüze çalışan her takımın favori uygulamalarıdır. Bunları Help Scout'a eklemek, platformun kapsamını, uygulanabilirliğini ve değer önerisini genişletecektir.

Her seçenek benzersiz bir şey sunarken, ClickUp'ı seçmek gelişmiş özellikler için tüm kutuları işaretler. Biletleri görevlere dönüştürmek veya takım performansını gözden geçirmek için ClickUp, Help Scout'u daha yararlı ve değer yüklü hale getirir.

Müşteri desteği ve hizmet deneyiminizi dönüştürmek için Help Scout ve ClickUp'ı entegre etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün kaydolun.