2025'te Teknoloji Uzmanları için En İyi Mühendislik Podcast'leri

Günümüzde teknoloji veya mühendislik alanında çalışıyorsanız, sürekli öğrenmenin sizin için ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Süreçler ve teknolojiler sürekli değişir ve gelişir; bu alanda güncel kalmak istiyorsanız, alanınızdaki tüm yeni gelişmeleri ve trendleri takip etmeniz gerekir.

Teknoloji toplulukları etkili bilgi kaynaklarıdır, ancak bu tür platformlardan yapılandırılmış destek almanız pek olası değildir. Bu forumların çoğunda çok dağınık bilgiler bulunur, bu da ilgili bilgileri bulmak için sonsuz bir görev olan eleme işinin size düştüğü anlamına gelir.

Buna karşılık, teknoloji podcast'leri daha ilgi çekici ve tutarlı bir bilgi kaynağıdır. En iyi yanı ise, sektör uzmanlarının gerçek hayattan içgörülerini, en son trendleri ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak pratik yönetim sırlarını öğrenmek için birden fazla forumda arama yapmanıza gerek olmamasıdır.

Günümüzde mühendisler, mühendislik öğrencileri ve mühendislik meraklıları, bilgilerini pekiştirmek ve düşünce liderlerinden değerli bilgiler edinmek için çeşitli bilgilendirici mühendislik podcast'lerine erişebilirler.

En iyi mühendislik podcast'lerini seçmek zor olabilir, bu yüzden işinizi kolaylaştırmak için bir kısa liste hazırladık.

Mühendislikte Podcast'lerin Yükselişi

Mühendislik podcast'leri, kolay erişilebilir bir bilgi kaynağı ve konu uzmanlığıdır. Mühendislik öğrencileri ve deneyimli sektör profesyonelleri arasında büyük popülerlik kazanmış olmaları şaşırtıcı değildir.

Küresel podcast pazarı 2032 yılına kadar 133,9 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor ve mühendislik podcast'leri, özel içerikleri sayesinde bu büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.

Podcast'ler, mühendislerin becerilerini geliştirmeye devam etmeleri ve profesyonel gelişimlerini hızlandırmaları için harika öğrenme kaynaklarıdır. Neden mi?

Denenmiş ve test edilmiş stratejileri öğrenin ve uygulayın

Podcast'ler popüler hale gelmeden önce, mühendisler ve öğrenciler yeni programlama dilleri, veri analitiği ve diğer problem çözme tekniklerini bağımsız olarak öğrenmek zorundaydı. Deneyimsel öğrenme övgüye değer olsa da, zaman alıcı bir deneme-yanılma sürecidir.

Podcast'lerde ise sunucular, deneyimli ve etkili teknoloji liderleriyle röportajlar yaparak onların deneyimlerini tartışırken, denenmiş ve test edilmiş problem çözme stratejileri sunar. Bu stratejileri öğrenip işinize uygulayarak hedeflerinize hızlı ve verimli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

24 saat uzman tavsiyesi alın

Mühendislik toplulukları, son derece destekleyici olmalarıyla ünlüdür. İlgili bir toplulukta teknolojiyle ilgili bir soru paylaşırsanız, mutlaka yanıt alırsınız.

Ancak, bu toplulukların üyeleri farklı zaman dilimlerine dağılmış olduğundan, üyelerinizin sorgularınıza yanıtları gecikebilir. Öte yandan, podcast'ler önceden kaydedilmiştir ve istediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz.

Karşılaştığınız engelin türüne bağlı olarak, ilgili podcast'i bulabilir, uzman önerilerini dinleyebilir ve sorgularınızın yanıtlarını dakikalar içinde alabilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Bilgilendirici podcast'lerin belirli kullanım örneklerini belgelemek için bir podcast kaydırma dosyası oluşturun. Odak alanlarınız için zaman damgaları ekleyin, böylece bir dahaki sefere benzer sorgularınız olduğunda bunlara hızlıca erişebilirsiniz.

Bazen dinlemek okumaktan daha kolaydır

Bilgilendirici mühendislik blogları sayısız olsa da, bazıları yazılı metinler yerine sesli bilgileri tercih ediyor.

Ayrıca, podcast'ler çoklu görev yaparken de kullanışlıdır. Tersine mühendislik donanım projeleriyle ilgili bir bölüm gibi daha teknik podcast'ler için ayrı bir zaman ayırmak isteyebilirsiniz, ancak yapay zeka veya mühendisler için kariyer planlama gibi konuları ele alan diğer podcast'leri günlük işlerinizi yaparken arka planda dinleyebilirsiniz.

Podcast'ler, mühendis adayı öğrencilerin bir adım önde olmalarına nasıl yardımcı oluyor?

Mühendislik podcast sunucuları genellikle, küresel teknoloji endüstrisindeki değişen trendleri takip etmenize yardımcı olan uzman teknik liderlerdir

Podcast'ler anında bir topluluk sağlar; bunları podcast sunucuları ve misafir konuşmacılarla etkileşim kurmak, perde arkasına bakmak ve diğer dinleyicilerle bağlantı kurmak için gizli alanlar olarak düşünün

Mühendislik podcast'leri, bazı beceri geliştirme kurslarının aksine, uygun maliyetlidir ve cebinizi yakmaz

Kariyerinizi Geliştirecek En İyi Mühendislik Podcast'leri

Düzinelerce en iyi mühendislik podcast'ini dinledikten sonra, listeyi daraltarak bugün mevcut en iyi podcast'leri içeren bir liste oluşturduk.

%99 Görünmez

Listemizdeki ilk podcast %99 Invisible. Eski Ted Talk konuşmacısı Roman Mars'ın sunuculuğunu yaptığı bu podcast, mühendislik dünyasında daha önce hiç ortaya çıkmamış şaşırtıcı gerçekleri ve keşfedilmemiş alanları gün ışığına çıkarıyor. On yılı aşkın bir süredir yayınlanan podcast, iTunes, Pandora, Stitcher ve diğer platformlarda yaklaşık 500 milyon dinleyiciye ulaşıyor.

Tarih, teknoloji, şehirler, nesneler, sesler ve daha fazlasını içeren sekiz kategoride tasarım ve mimarinin sürecini ve gücünü keşfedebilirsiniz. Her bölüm, konu uzmanı olmanızı gerektirmeyen ilginç konuları ele almaktadır.

Podcast'te ayrıca dinleyicilerin fikirlerini tartışıp birbirleriyle etkileşim kurabilecekleri bir Discord topluluğu da bulunmaktadır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast'ler bana hayat ve dünyamız hakkında önemli sorular sormamı sağlıyor!

Mühendislik Kahramanları

Melanie ve eşi Dom tarafından 2018 yılında başlatılan Engineering Heroes, modern toplumdaki mühendislik öğrencilerinin karşılaştığı zorluklar ve mühendisliğin geleceği hakkında bilgi veriyor.

Şu anda yayında olmayan bu podcast, farklı sektörlerden ve uzmanlık alanlarından deneyimli mühendisleri konuk ederek en son mühendislik trendlerini ve zorluklarını, mühendislikte gerekli sosyal becerileri, çoğu mühendisin yaşadığı sıkıntıları ve mühendislik takımlarını yönetmenin farklı yollarını tartışıyor.

Engineering Heroes podcast'inin son bölümü Mayıs 2021'de yayınlanmış olsa da, mühendislik mesleğinin kritik yönlerini ele alan samimi tartışmaları nedeniyle dünya çapındaki mühendisler için hâlâ güncelliğini korumaktadır.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast'i beğendim! Toplumdaki sessiz başarıların odak noktası olan ferahlatıcı bir tarz.

Mühendislik Kariyer Koçu Podcast'i

Deneyimli mühendisler Anthony Fasano ve Jeff Perry, teknoloji sektöründeki yüksek işten ayrılma oranının çoğu teknoloji şirketinde profesyonel gelişim için yapılandırılmış bir çerçevenin olmamasından kaynaklanabileceğini fark edince The Engineering Career Coach podcast'ini başlattılar.

2,3 milyondan fazla izleyiciye sahip The Engineering Career Coach podcast'i, mühendislik öğrencilerine değerli kariyer tavsiyeleri sunmayı amaçlamaktadır. Podcast, her mühendislik kategorisi için özel bir diziye sahiptir ve misafirlerin öğrenimlerini, stratejilerini ve deneyimlerini tartıştıkları özellikler içerir.

Sunucular, dinleyicileri soru göndermeye teşvik eder ve bu soruları gelecek podcast bölümlerinde misafirleriyle tartışır.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast, mühendislerin şu anda tam olarak ihtiyaç duyduğu şey. Kişisel ve mesleki gelişimi kapsayan bir dizi konu ile mühendislik topluluğunu oluşturmak ve etkilemek için gerekli değeri sağlıyorlar.

Mühendislik Liderliği Podcast'i (ELC)

Teknoloji liderleri için ELC topluluğunun bir parçası olan Mühendislik Liderliği Podcast'i (ELC), her hafta başarılı teknoloji liderlerini deneyimlerini ve uygulanabilir liderlik derslerini paylaşmaya davet ediyor. Patrick Gallagher'ın sunuculuğunu yaptığı ELC, Apple, Spotify ve Google dahil olmak üzere tüm büyük podcast platformlarında mevcuttur.

ELC, 9000'den fazla aktif yazılım mühendisi, dünyanın önde gelen mühendislik yöneticileri ve liderlerinden oluşan güçlü bir topluluğa sahiptir. Podcast, küresel mühendislik liderleri tarafından kullanılan temel ve ileri mühendislik kavramlarını ve stratejilerini öğrenmek isteyen meraklılar için idealdir.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Bunları yapmaya devam edin! Harika sohbetler ve çok bilgilendirici.

Yazılım Mühendisliği Günlük

İzleme listenize eklemeniz gereken bir başka mükemmel podcast ise Software Engineering Daily podcast'idir. Her bölümde, dünyayı değiştiren ve sürekli gelişen teknoloji devrimini ve mühendislik yeniliklerini yönlendiren yazılım çözümlerini tartışan bir teknoloji lideri yer almaktadır.

Apple Podcasts'ta 4,4 puan alan Software Engineering Daily, ilham verici bir mühendislik podcast'idir. Ünlü yazılım mühendislerinin kariyer aşamalarını gözden geçirir ve ürün geliştirme ve problem çözme yaklaşımları hakkında birçok pratik ders paylaşır.

İlginç bir şekilde, bu podcast, deneyimli teknoloji profesyonellerinin bir bölüme misafir sunucu olarak katılmak için başvurularını da kabul ediyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

En iyi yazılım mühendisliği podcast'lerinden biri.

Hussein Nasser ile Backend Mühendislik Şovu

Esri'de Ürün Mühendisi olan Hussein Nasser, arka uç geliştirmeyle ilgili her şeyi tartışmak için Backend Engineering Show'u başlattı. Nasser, içgörülü podcast'inde popüler uygulamaların arka uç mimarisini inceliyor, başarılı bir arka uç mühendisi olmak için ipuçları paylaşıyor ve yazılım mühendisliğindeki en son trendleri tartışıyor.

Bu podcast, mühendislik öğrencisi ve profesyoneller için değerli bir kaynak olup, becerilerinizi geliştirme ve temel kavramları yeniden gözden geçirme imkanı sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Olması gerektiği gibi anlatıyor!

En İyi İnşaat Mühendisliği Podcast'leri

En iyi inşaat mühendisliği podcast'ini mi arıyorsunuz? İşte önerilerimiz:

The Civil Engineering Podcast: Anthony Fasano, dünyanın en başarılı inşaat mühendislerinden bazılarının mühendislik başarı öykülerini ve kariyer tavsiyelerini paylaştığı bu inşaat mühendisliği podcast'ini sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Mühendislikle ilgilenen veya bu alana ilgi duyan herkese bu podcast'i kesinlikle tavsiye ederim. Teknik ve sosyal beceri bilgilerini kişisel hikayelerle dengeli bir şekilde sunuyor.

ASCE Plot Points: 2018 yılında başlatılan ASCE'nin yapı mühendisliği podcast'i Plot Points, bilgilendirici inşaat mühendisliği hikayeleri ve inşaat mühendisliğini yeniden tanımlayan değişen teknik trendler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yeni nesil yapı mühendisleri ve mühendislik öğrencileri için hazırlanmıştır.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Mühendislik profesyonelleri için bir kaynak hazinesi

Engineering Change : Yvette E. Pearson, inşaat mühendislerinin nasıl eğitilmesi gerektiğini yeniden tanımlamak için Engineering Change podcast'ini başlattı. Bu podcast, modern inşaat mühendislerini daha sürdürülebilir ve kapsayıcı inşaat mühendisliği uygulamalarıyla eğitmeye odaklanıyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Özellikle mühendislik tasarım topluluğuna şiddetle tavsiye edilir.

İnşaat mühendisliği ile ilgileniyor musunuz? İşte bilmeniz gereken bazı inşaat sertifikaları.

Önde gelen elektrik ve elektronik podcast'leri

Elektrik veya elektronik mühendisiyseniz, becerilerinizi geliştirmek ve kariyerinizi ilerletmek istiyorsanız, işte size en uygun podcast'ler:

The Amp Hour Electronics Podcast : Dave Jones ve Chris Gammell tarafından hazırlanan bu elektronik podcast'i, değişen elektronik mühendisliği trendlerinden en son trendleri ve en iyi uygulamaları eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Yıllardır dinliyorum. Elektrik mühendisiyseniz ve henüz abone olmadıysanız, çok şey kaçırıyorsunuz.

Moore's Lobby : İki haftada bir yayınlanan bu podcast'te sunucu Daniel Bogdanoff, küresel elektronik mühendisliği endüstrisiyle ilgili en ilham verici hikayeleri ve trendleri paylaşıyor. Konular, çip tasarımından yapay zekaya ve aradaki her şeye kadar geniş bir aralıkta değişebilir.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast, mühendislerle zihinsel olarak vakit geçirmenize gerçekten yardımcı olur.

Geared Up : Deneyimli teknoloji yorumcusu Andru Edwards ve teknoloji gazetecisi Todd Bishop, Geared Up podcast'ini birlikte sunuyor. Eğlence dolu bölümlerde en yeni ve en heyecan verici teknoloji gadget'ları tanıtılıyor. Sunucular, gelecek vaat eden tüketici teknoloji ürünlerinin çeşitli özelliklerini tartışıyor ve kullanıcıların teknoloji satın alırken bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Geared Up'ı radyo programı olduğu zamandan beri dinliyorum, o zamandan beri çok daha iyi hale geldi.

The Electropages Podcast : Bu podcast, her hafta dünyanın önde gelen mühendislik uzmanları, proje yöneticileri ve düşünce liderleriyle röportajlar yapıyor. Misafirler, mühendislik bilgilerini ve elektronik mühendisliğindeki en son trendler hakkındaki tahminlerini paylaşıyor. Sektörle ilgili içgörüler ve en son malzeme yenilikleri hakkında tartışmalar için dinleyin.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Sektör liderleriyle yapılan uzun konuşmalar çok ilginç bir dinleme deneyimi sunuyor!

Yazılım ve Bilgisayar Mühendisleri için Önemli Podcast'ler

Kariyer hedefleri olan bir yazılım mühendisi yseniz , bu podcast'ler en yeni ve en çok rağbet gören mühendislik ve yönetim becerilerini edinmenize yardımcı olacaktır:

The Changelog : The Changelog, teknoloji alanında öncü isimleri açık kaynaklı yazılım dünyasına davet ediyor. Adam Stacoviak ve Jerod Santo'nun sunduğu bu podcast, sunucular ve misafir konuşmacılar arasındaki samimi ve samimi etkileşimleriyle en beğenilen podcast'ler arasında yer alıyor. Podcast'in 500 bölümü aşmış olması şaşırtıcı değil, değil mi?

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast, teknoloji ekosistemindeki en önemli güncellemeleri tek bir yerden takip etmek için ideal.

Dev Interrupted : Bu podcast, geliştiricilerin deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır ve Atlassian ve Drata gibi teknoloji devlerinden tanınmış mühendisleri davet ederek yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında uygulanabilir bilgiler toplamaktadır.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

En sevdiğim yönü, Conor'un mevcut teknoloji odaklı işinden önce teknoloji dışında bir sektörde çalışmış birinin duyarlılığını ortaya koyması.

CodeNewbie : Adından da anlaşılacağı gibi, bu yazılım mühendisliği podcast'i, en iyi yazılım mühendislerinin kodlama yolculuğuna odaklanıyor. Yeni başlayanlar için uygun bir podcast ve mühendislik öğrencileri ile kodlamaya yeni başlayanlar için bir rehber görevi görüyor.

Dinlemeniz gereken bölümler:

Dinleyicilerin yorumları

Bu podcast'i seviyorsanız, kodlama dünyasına giriyorsanız, kendinize bir iyilik yapın... mutlaka dinleyin.

ClickUp ile Mühendislik Proje Yönetimi

Mühendislik podcast'lerini dinlemek, bir mühendisin günümüzde ihtiyaç duyduğu en önemli becerileri belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu anahtar becerilerden biri de proje yönetimidir.

Günümüz mühendisleri, birden fazla projeyi yönetmek, tonlarca veriyi organize etmek ve analiz etmek ve çeşitli takımlarla işlevler arası çalışmak zorundadır.

Aşağıdakileri yapmak için bir proje yönetimi yazılımı kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz:

Daha büyük takımlarla işbirliğini basitleştirin

Mühendislik projelerini tek bir yerden yöneterek takımın görünürlüğünü artırın

Verileri toplayın, düzenleyin ve görselleştirin

Tüm kaynaklara hızlı erişim ile özelleştirilebilir bir proje yönetimi gösterge paneli kullanın

Tüm bunlar ve daha fazlası için ClickUp proje yönetimi platformunu öneririz.

Mühendislerin ClickUp'ı kullanarak daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışabilmeleri için bazı yöntemler:

ClickUp Home ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada bir görünüm elde edin

Projeleri etkili bir şekilde planlayın ve yönetin

Hangi mühendislik alanında uzmanlaşmış olursanız olun, iş alanınızda büyük ve karmaşık projeleri yönetmek zorunda kalacaksınız.

Projeye bağlı olarak, proje planlama, kaynak yönetimi, tedarikçi yönetimi, proje başlatma, bütçeleme, performans izleme ve daha fazlası üzerinde çalışmanız gerekebilir.

İster bir inşaat projesini ister bir yazılım geliştirme takımını yönetmek için ClickUp kullanın, ClickUp her aşamayı planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize ve bütçe ile programı yakından takip etmenize yardımcı olur.

Mühendislik operasyonlarını kolaylaştırın

ClickUp'ın kapsamlı mühendislik şablonları, hevesli ve deneyimli mühendislerin yeni fikirler üretmesine, takım yol haritaları geliştirmesine ve uygulama geliştirme planları oluşturmasına yardımcı olur.

Mühendislik ve ürün takımları, önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak iş akışı birikimlerini tek bir yerden yönetir, hataları belirler, biletler aracılığıyla talepler oluşturur ve ayrıntılı hata raporları oluşturur.

Örneğin, ClickUp'ın Agile Takım Yol Haritası Şablonu, ürün stratejinizi paydaşlarla paylaşmanıza yardımcı olur. İster yeni başlıyor ister yerleşik bir sürece sahip olun, bu şablon siz ve çevik takımınızın hedefler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve düzenli kalmanıza yardımcı olur; hem de hepsi tek bir yerden.

Bu şablonu indirin ClickUp Agile Ürün Yol Haritası Şablonu ile ürün stratejinizi paydaşlarla paylaşın

İletişim kurun ve işbirliği yapın

Bir takımla çalışmak, yüksek düzeyde işbirliği ve iletişim gerektirir. ClickUp bunu bilir ve bunu etkili bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan araçları sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak, beyin fırtınası yapmaktan zihin haritaları oluşturmaya, geliştirme iş akışlarınızı oluşturmaktan sprint retro çalıştırmaya kadar her konuda takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Notlar ve belgeler ekleyin ve doğrudan beyaz tahtadan ClickUp Görevleri oluşturun.

Görevleri doğrudan takıma atayarak veya yorumlarda @bahsetme ile işleri kolayca ClickUp'ta delege edin ve düşüncelerinizi eylem öğelerine dönüştürün

Takım üyeleri, yorumları ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak ürün sürümleri, öncelikler, ürün geliştirme ihtiyaçları ve atanan görevlerin durumu hakkında iletişim kurabilirler. Yöneticiler de bu özellikleri görevler hakkında gerçek zamanlı geri bildirim almak için kullanabilirler.

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin ve güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın

İlerlemeyi izleyin ve takip edin

Çoğu zaman, proje kapsamını anlamak ve yönetmek mühendislik takımının en büyük endişesi olabilir. Birden fazla proje aynı anda yürütüldüğünde, yönetilmesi gereken yüzlerce görev vardır ve önemli ayrıntılar gözden kaçabilir. Verimli bir izleme sistemi netlik sağlar ve takımlar olağanüstü sonuçlar elde etmek için odaklanma ve motivasyonlarını koruyabilir.

ClickUp'ın yazılım takım yönetimi platformu, işleri daha net hale getirir. Çevik takımlar, her projede olup biten her şeyi anlamak için ClickUp'ın Pano Görünümü'nü kullanır. Kanban Panosu, tüm görevleri projenin mevcut durumuna göre görselleştirerek yöneticilerin her şeyi takip etmesine yardımcı olur.

Bir mühendislik projesini yönetiyorsanız, ClickUp'ın ürün yönetimi yazılımını kullanarak yeni görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve teslimat zaman çizelgeleri ekleyin, görevleri aciliyetine göre önceliklendirin ve kalite veya yaratıcılıktan ödün vermeden tek bir gösterge panelinden ilerlemeyi izleyin.

Ayrıca, ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Paneli'ni kullanarak ilerleme raporlarını gerçek zamanlı olarak görselleştirebilir ve paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Ayrıntılı ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun ve sprint puan ilerlemesi, duruma göre görevler ve görünüme göre hataları görüntülemek için kolayca Kartlar ekleyin

Hepsi bir arada mühendislik proje yönetimi yazılımı

ClickUp, çevik takımlar için çok fonksiyonlu bir proje yönetimi aracıdır. Mühendislik kariyerinin sunduğu tüm fantastik fırsatları, yorulmadan deneyimlemelerini sağlar.

Mühendislik takımlarının ClickUp'ı verimli kaynak planlaması, proje raporlama ve verimlilik yönetimi, iş süreci iyileştirme, bütçe yönetimi, takım işbirliği vb. gibi çeşitli amaçlarla kullandığını görüyoruz.

Verimliliğinizi artırmak veya daha verimli bir mühendis olmak istiyorsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

SSS

Mühendisler neden podcast dinlemeli?

Mevcut ve gelecekteki tüm mühendisler, uygulanabilir ipuçları ve stratejiler edinmek ve mühendislikle ilgili kurumsal şirketlerdeki değişen trendlerden haberdar olmak için podcast'leri dinlemelidir.

Mühendislik öğrencilerinin deneyimlerini geliştirmek için dinlemeleri gereken en iyi podcast'ler hangileridir?

Öğrenciler için en iyi podcast'lerden bazıları şunlardır: 99% Invisible, Software Engineering Daily ve The Engineering Career Coach Podcast.

Mühendislik meraklıları için hangi podcast faydalıdır?

Mühendislik meraklılarına yönelik podcast'ler arasında Engineering Reimagined podcast'i, Amp Hour, Software Engineering Daily ve The Backend Engineering Show yer alıyor.