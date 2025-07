Evernote ve GoodNotes: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Sabahın 3'ünde aklınıza gelen dahice fikirleri not almak için en uygun araç hangisi? İş arkadaşlarınızla stratejiler üzerinde beyin fırtınası yapmanızı sağlayan platform hangisi? Ve dağınık düşüncelerinizi düzenli ve planlı bir hale getiren yazılım hangisi?

Tüm sorularınızın cevabı bir not alma uygulaması.

Bir toplantıyı özetliyor, etkili bir pazarlama planı oluşturuyor veya mutlaka okunması gereken makaleleri kaydediyor olsanız da, birinci sınıf bir not alma uygulaması önemlidir.

Ve eğer bir tane arıyorsanız, biz size yardımcı olacağız.

İki popüler not alma efsanesi olan Evernote ve GoodNotes'u özellikleri, fiyatları ve kullanıcı yorumları açısından karşılaştırıyoruz.

Anahtar özellikleri keşfedin, artıları ve eksileri tartın ve mükemmel not alma arkadaşınızı bulun. Ayrıca, gösterinin yıldızı olabilecek bir joker alternatifimiz de var.

Hadi başlayalım!

Evernote nedir?

Evernote, uzun süredir kullanılan popüler bir not alma uygulamasıdır. İşbirliği ve görev yönetimi özellikleriyle ünlüdür ve günlük notlar almak, hatırlatıcılar ayarlamak ve hatta bullet journaling yapmak için kullanabilirsiniz.

Evernote, yığınlar ve etiketler kullanarak notları izlemek ve kategorilere ayırmak için merkezi bir gösterge paneli ile düzenli olmanızı sağlar. Veritabanının tamamını aramadan hızlı bir şekilde aradığınızı bulmanızı sağlar.

Dahası, notları cihazlar arasında senkronize ederek her yerden erişilebilir hale getirebilirsiniz. Cihaz uyumsuzluğu konusunda endişelenmeden takım projelerinde işbirliğini teşvik eder.

Evernote'un en iyi özelliklerinden ve fiyat planlarından bazılarına göz atalım.

Evernote özellikleri

İşte Evernote'un en önemli özellikleri:

1. Web Clipper

Evernote Web Clipper, web sayfalarının tamamını, makaleleri, resimleri veya yalnızca seçtiğiniz metinleri internetten alıp doğrudan Evernote hesabınıza kaydetmenizi sağlayan bir tarayıcı uzantısıdır.

Böylece, ilginç bir makale bulduğunuzda, ekstra reklamlar ve başlıklar olmadan kolayca Evernote'a ekleyebilirsiniz.

Bu klipler daha sonra Evernote hesabınızda düzenli bir şekilde saklanır, böylece istediğiniz zaman hızlıca geri dönebilirsiniz.

2. Şablonlar

Zamandan tasarruf etmek ve görevlerinizi kolaylaştırmak için 50'den fazla önceden biçimlendirilmiş, kullanıma hazır Evernote şablonundan birini seçin.

İster günlük programınız için bir günlük defteri ister dönüm noktalarını izlemek için bir proje yönetimi şablonu ihtiyacınız olsun, Evernote her şeyi sizin için halleder.

Örneğin, Evernote'un Şükran Günlüğü Şablonu, sabah günlüğünüz, hayat dersleriniz ve şükran ifadeleriniz için önceden doldurulmuş tablolarla birlikte gelir. Böylece, tasarım hakkında endişelenmeden doğrudan içeriğinize odaklanabilirsiniz.

3. Not hatırlatıcı

Evernote'un not hatırlatıcı özelliği, görevleriniz için tarih ve saat ayarlamanıza, e-posta uyarıları almanıza ve zaman açısından önemli etkinlikleri takip etmenize olanak tanır.

Bir görevi tamamladığınızda, basit bir dokunuşla işaretleyin ve orijinal notu kaybetmeden görevleri verimli bir şekilde yönetin.

Evernote, not listesinin en üstünde hatırlatıcılar görüntüleyerek ve önemli görevlere kolay erişim sağlayarak odaklanmanıza yardımcı olur.

4. Ses kaydı

Evernote, yazmak tercih ettiğiniz yöntem değilse kullanışlı sesli notlar veya ses kaydetme özelliği sunar. Yeni bir not açın, kayıt düğmesine dokunun ve sesinizle notlarınızı kaydedin.

Bu özellik, bir konuşma sırasında hızlıca bir not almanız gerektiğinde veya yazmak için kafanız çok meşgul olduğunda çok değerli hale gelir. Ayrıca, bu özelliğe hem masaüstü bilgisayarınızdan hem de telefonunuzdan erişebilirsiniz.

Bu özelliklerin yanı sıra, Evernote el yazısı notları dönüştüren ve bunları dijital biçimde uygulamaya ekleyen optik karakter tanıma (OCR) teknolojisine de sahiptir.

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

GoodNotes nedir?

GoodNotes, herhangi bir cihazı sanal bir not defterine dönüştüren güçlü bir not alma platformudur.

Kağıt üzerine yazma hissini taklit etmek için tasarlanmış, basit bir kullanıcı arayüzüne sahip, farklı stylus kalemlerle iyi çalışan ve notlarınızı kapsamlı bir şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan bir uygulamadır.

Not alma özelliğinin yanı sıra, uygulama Goodnotes'taki doğru el yazısı metin dönüştürme, belge açıklama, etkileşimli çalışma ve özelleştirilebilir şablonlarla öne çıkıyor.

Notlarınız, bulut senkronizasyonu sayesinde tüm Apple cihazlarınızda güncel tutulur. GoodNotes artık Android ve Windows cihazlarda da kullanılabilir, böylece daha da erişilebilir hale geldi.

GoodNotes özellikleri

GoodNotes'un en önemli özellikleri şunlardır:

1. El yazısını metne dönüştürme

GoodNotes, el yazısı notları doğru bir şekilde yazılmış metne dönüştürür. Lasso Aracını kullanarak istediğinizi seçin, "Dönüştür"e tıklayın ve notlarınızın yazılmış kelimelere dönüştüğünü görün.

Bu metni görev listesi uygulaması gibi diğer uygulamalara sorunsuz bir şekilde taşıyarak ş Akışınızı daha esnek hale getirebilirsiniz.

GoodNotes çeşitli stylus kalemleri desteklediğinden, tercih ettiğiniz araçlarla yazabilir veya çizim yapabilirsiniz. Ayrıca avuç içi reddetme ve solaklar için destek gibi özelliklere de sahiptir.

2. Lasso Aracı

GoodNotes'un Lasso Aracı, uygulama içindeki içeriği yönetmek için kullanışlı bir özelliktir. Bu araçla, belirli içeriğin etrafına bir halka çizerek kolayca seçebilirsiniz.

Seçim yaptıktan sonra, seçilen içeriği taşıma, kesme, kopyalama, silme, yeniden boyutlandırma ve döndürme gibi çeşitli eylemler arasından seçim yapabilirsiniz.

Lasso Aracı, her şeyi yeniden yazmak veya yeniden girmek zorunda kalmadan notlarınızı ve çizimlerinizi yönetmek ve düzenlemek için çok yönlü ve verimli bir yol sunar.

3. Belge açıklamaları

Belge açıklama özelliği, PDF'leri vurgulamanıza, çizim yapmanıza ve üzerine yazmanıza olanak tanır. Notları hassas bir şekilde eklemek için yakınlaştırın, hızlıca oklar ve şekiller çizin ve işaretlerinizi gerektiği gibi ayarlayın ve taşıyın. Belgenin herhangi bir yerine yazın ve düşüncelerinizi başkalarıyla kolayca paylaşın.

Düzenlediğiniz PDF'leri paylaşmak da çok kolay; e-posta ile gönderebilir, kaydedebilir veya diğer dosya paylaşım uygulamalarıyla paylaşabilirsiniz.

4. Sunum Modu

GoodNotes, cihazınızı net sunumlar için dijital bir panoya dönüştüren kullanışlı bir "Sunum Modu" sunar. Daha büyük bir ekrana bağlandığında, izleyicilerin ilgisini ve dikkatini canlı tutar.

Üç görüntüleme seçeneği vardır: kapsamlı görünürlük için "Tüm Ekranı Yansıt", yakınlaştırma ve hareketler için "Sunum Sayfasını Yansıt" ve geniş içeriği göstermek için "Tam Sayfayı Yansıt".

Ayrıca, Nokta veya İz modlarında kullanılabilen Lazer İşaretçi özelliği, belirli noktaları vurgulamanızı sağlar. Bu mod, özellikle yönetim kurulu toplantıları ve takım tartışmaları sırasında kullanışlıdır.

GoodNotes fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 not defteri

Tüm Platformlar Yıllık: 9,99 $/yıl

Apple Tek Seferlik Ödeme: 29,99 $/tek seferlik

Android ve Windows Yıllık: 6,99 $/yıl

Evernote ve GoodNotes: Özellik Karşılaştırması

Evernote ve GoodNotes, her ikisi de sağlam özelliklere ve sadık bir hayran kitlesine sahip olsa da, birbirlerinin aynısı değildir.

Evernote ve GoodNotes özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması:

Özellik Evernote GoodNotes El yazısı tanıma Evet Evet Ses kaydı Evet Hayır PDF açıklama Evet Evet Not senkronizasyonu Evet Evet Çapraz platform uyumluluğu Evet Evet Düzenleme Not defterleri, etiketler ve arama Not defterleri ve klasörler Şablonlar Evet Evet İşbirliği Evet Hayır Eskiz Evet Evet Fiyat Ücretsiz ve ücretli planlar Ücretli uygulama

Not alma özellikleri

Not alma, düşünceleri not almaktan basılı kopyaları taramaya kadar çeşitli eylemleri içerir. Ardından, yığınla bilgiyi düzenleme görevi gelir. Sağlam bir not alma uygulaması, tüm bunları sorunsuz bir şekilde yapabilmelidir.

Hem Evernote hem de GoodNotes bu işlemlerde oldukça iyidir, ancak biraz farklı şekillerde.

Evernote

İster yazıyor ister elle not alıyor olun, Evernote her zaman bir adım önde. E-postalardaki Slack mesajlarını ve notları kaydedebilir, metin ve medya öğelerinizin düzenini korumak için görüntü hizalamalarını ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca notlarınızı tarayıp düzgün bir PDF dosyasına dönüştürme konusunda da başarılıdır. Ancak bu PDF dosyasına not ekleyemezsiniz.

Bu platformda tüm notlarınız 3 katmanlı bir hiyerarşi içinde düzenlenir: notlar, not defterleri ve not defteri yığınları. Ancak bu düzenleme stili biraz karmaşık olabilir ve notlarınızı hızlı bir şekilde bulmanızı zorlaştırabilir.

GoodNotes

GoodNotes, dikdörtgen, daire, üçgen gibi şekiller ekleme özelliği ile not alma özelliklerine yaratıcı bir dokunuş katar. Ayrıca bir yer imi simgesi de vardır. Tek bir tıklama ile belirli notlarınız yer imlerinize veya favoriler bölümüne kaydedilir.

Evernote gibi GoodNotes da belgeleri taramak ve PDF'ye dönüştürmek için kullanışlıdır. Ancak Evernote'tan farklı olarak, PDF'lere kolayca not eklemenizi sağlar.

GoodNotes ile düzenleme çok kolaydır; notlarınızı saklayabileceğiniz özel, özelleştirilebilir klasörler vardır. Aylar önce yazdığınız bir notu mu arıyorsunuz? Tek bir tıklama ile bulabilirsiniz.

İşbirliği

Birden fazla takımla çalışırken, aldığınız notlar üzerinde işbirliği yapmak kaçınılmazdır. Bu nedenle, not alma platformunuzun işbirliği özelliklerini anlamak çok önemlidir.

Hem Evernote hem de GoodNotes, kendine özgü yöntemlerle takım işbirliğine olanak tanır.

Evernote

Evernote, işbirliğini kolaylaştıran ve başkalarının notlarınızı görüntüleme ve düzenleme üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan birçok özellik sunar.

Temel bağlantı paylaşımına ek olarak, platformun Premium ve İş sürümleri görev ve iş akışı yönetimi ile beyin fırtınası için araçlar sunar. Bunlar, esas olarak son teslim tarihlerini yönetirken büyük görevleri ve sorumlulukları yerine getirmenize yardımcı olur.

GoodNotes

GoodNotes ayrıca iş arkadaşlarınız ve takım üyeleriyle çalışmak için değerli işbirliği özellikleri sunar.

Ana işbirliği özelliği, tek bir tıklama ile uygulamadaki tüm notlarınıza ve belgelerinize birden fazla bağlantı paylaşmanıza olanak tanıyan bağlantı paylaşımıdır.

Ayrıca, başkaları tarafından paylaşılan bağlantıları doğrudan notlarınıza kaydederek, kolay işbirliği için kullanışlı bir platform haline getirebilirsiniz.

Entegrasyonlar

Farklı platformlarda görevler arasında gidip geliyorsanız, not alma uygulamanızın bu platformlarla uyumlu çalışmasını istersiniz. Kim bütün gün uygulamalar arasında geçiş yapmak ister ki?

Sağlam entegrasyonlara sahip bir not alma uygulaması, zaman kazanmanızı ve işlerinizi verimli bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

Hem Evernote hem de GoodNotes, kullanışlı entegrasyonlar için destek sunar.

Evernote

Evernote, özellikle iş ortamında entegrasyonların önemini çok iyi anlar.

Microsoft Teams, Gmail, Outlook ve Slack gibi popüler iş platformlarıyla entegre edilebilir, böylece görevler arasında manuel olarak geçiş yapmadan bu platformlardaki bilgilere erişebilirsiniz.

GoodNotes

Benzer şekilde, GoodNotes çapraz platform entegrasyon desteği sunarak Safari, Firefox, Google Chrome ve daha fazlası gibi tarayıcıları kullanarak GoodNotes'u çeşitli cihazlardan görüntülemenizi sağlar.

Ayrıca, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word ve iCloud gibi uygulamalarla entegrasyonu da destekler.

Ancak, Evernote ile karşılaştırıldığında, GoodNotes'un entegrasyon desteği sınırlıdır. Yalnızca birkaç genel platformla bağlantı kurar.

Evernote Vs. GoodNotes: Şampiyon kim olacak?

GoodNotes ve Evernote arasında bir şampiyon seçmek zordur, çünkü her iki not alma uygulaması da kendi sınırlamalarına sahiptir.

Evernote, profesyonel ayarlar için mükemmeldir. Büyük belgeleri işleyebilir, görevleri verimli bir şekilde yönetebilir ve Slack, Microsoft Teams ve Gmail gibi popüler iş platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir.

Ayrıca, iş akışlarını basitleştiren ve yaratıcı fikirleri harekete geçiren araçlar da sunar.

Öte yandan, GoodNotes akademik ve kişisel kullanım için daha uygundur. Etkileşimli öğrenmeyi geliştirmek için yerleşik flash kartlar gibi araçlara sahiptir, bu da onu öğrenciler için harika bir yardımcı haline getirir.

Reddit'te Evernote ve GoodNotes karşılaştırması

Reddit kullanıcılarının GoodNotes ve Evernote hakkında ne düşündüklerini araştırdık. Birçoğu Evernote ve GoodNotes'u farklı amaçlarla kullanıyor.

Bazı kullanıcılar Evernote'tan vazgeçemiyor.

"Web kesiciyi, notlarımı defterler ve etiketlerle düzenlemeyi, ekli belgelerin içeriğinden notları bulma özelliğini, Evernote'a belirli defterlere e-posta gönderme özelliğini ve belge kamerasını çok seviyorum. Senkronizasyon sorunsuz. "

Başka bir kullanıcı, GoodNotes'un özelleştirme, düzenleme ve Apple cihazlarıyla uyumluluk özellikleriyle akademik çalışmalar için ideal bir çözüm olduğunu bahsediyor.

"GoodNotes 5'i akademik notlar için kullanıyorum ve…

GoodNotes'ta bulunan çok çeşitli kağıt türlerini (ör. kareli kağıt, çizgili kağıt, düz kağıt) ve farklı kaynaklardan farklı şablonları (ör. kimya kağıdı) indirmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Ayrıca, uygulamanın notlarınızı klasörler ve "not defterleri" halinde düzenlemenize olanak tanımasını da seviyorum. 2. nesil Apple Pencil ile inanılmaz derecede iyi çalışıyor ve birçok kullanışlı özelliğe sahip..."

Kesin bir kazanan yok; kullanıcılar günlük işlerine en uygun aracı seçmeye çalışıyor. Her iki not alma uygulamasının da kendi hayran kitlesi var. Ancak, ikisine de rakip olabilecek bir uygulama var.

ClickUp ile tanışın — Evernote ve GoodNotes'a en iyi alternatif

Evernote profesyoneller için en uygun seçenekken, GoodNotes öğrenciler için daha iyi işler. Peki ya her ikisinin özelliklerini tek bir araçta bir araya getirmek isterseniz?

Evernote ve GoodNotes'a mükemmel bir alternatif olan güçlü verimlilik platformu ClickUp ile tanışın.

ClickUp, sıradan bir uygulama değildir; not alma ve proje yönetimi için hepsi bir arada çözümdür.

Zengin metin düzenleme, sağlam görev yönetimi ve 1000'den fazla uygulama ile güçlü entegrasyonlar gibi özelliklerle dolu, kullanıcı dostu tek bir platformla birden fazla aracı değiştirdiğinizi hayal edin. Bu sayede görevlerinizi son teslim tarihlerinden çok önce tamamlayabilir, iş akışını kolaylaştırabilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp, okul projeleri üzerinde çalışırken veya yeni bir ürün lansmanı için strateji geliştirirken, birçok kişisel ve iş kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. ClickUp ile projelerinizin ilerlemesini tek bir yerden kolayca görselleştirebilir, işbirliği yapabilir ve izleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile fikirleri ve görevleri yönetin

ClickUp Docs ile belgelerinizi yönetin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri, notlarınızı yönetmek, wiki'ler oluşturmak, tablolar eklemek, yer imleri eklemek ve görevlerinizi veya yapılacak işlerinizi notlara bağlamak için idealdir. Bu araç, belgeler üzerinde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde çalışmanıza, yazmanıza ve düzenlemenize olanak tanır, böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlar (kelimenin tam anlamıyla!). Ayrıca üyeleri etiketleyebilir, onlara eylem öğeleri atayabilir, güncellemeler isteyebilir ve oluşturulan Belgelere yorum bırakabilirsiniz.

Bu arada, yerleşik düzenleyici, proje durumunu güncellemek, görevleri atamak ve projeleri değiştirmek için bileşenler eklemenize olanak tanır. Gizli bilgilerin dışarı sızmasından endişeleniyorsanız, merak etmeyin. Gizlilik, ClickUp Docs'ta en önemli önceliktir. Paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilir ve erişim kontrolü için izinleri de yönetebilirsiniz.

Bunun ötesinde, ClickUp şablonları ve odak modu gibi zaman kazandıran özellikler yazma deneyiminizi iyileştirir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

ClickUp AI ile daha hızlı yazın

ClickUp AI ile saniyeler içinde yazın, özetleyin ve e-posta yanıtları oluşturun

Diğer birçok AI yazma aracından farklı olarak, ClickUp, 30 dakikalık görevlerinizi 30 saniyede tamamlayabilen not alma AI asistanıyla öne çıkıyor.

Bir projenin ana hatlarını belirliyor, müşteri desteği için durum raporları hazırlıyor veya bir pazarlama kampanyası için bir sonraki e-postayı planlıyor olsanız da, ClickUp AI size yardımcı olur.

Notları daha verimli bir şekilde yazmanıza yardımcı olur, içeriği düzenlemenize yardımcı olur ve önceden yapılandırılmış tablolar, başlıklar ve daha fazlasıyla mükemmel biçimlendirme sağlar. Belge otomasyonu için gerçekten daha iyi bir araç yok!

ClickUp Notes ile her şeyi düzenleyin

ClickUp Notları'nı kullanarak notlarınızdan kontrol listeleri ve görevler oluşturun

Notlarınızdan kontrol listeleri oluşturmak artık sıkıcı bir iş olmak zorunda değil.

ClickUp Notları, daha önce hiç yapmamış olsanız bile görevleri düzenlemeyi ve izlemeyi basitleştirir. Düzenleyici, notlarınızı kolayca izlenebilir görevlere dönüştürmenize ve bunları bir kontrol listesinde eylem öğeleri olarak düzenlemenize olanak tanır.

Notlar mobil uygulama ve Chrome uzantısı arasında otomatik olarak senkronize edildiğinden, hareket halindeyken notlar oluşturabilir ve işinizin olduğu her yerden kolayca erişebilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp ile Not Almaya Bugün Başlayın!

Yoğun profesyonel veya akademik hayatınız için hepsi bir arada not alma çözümü arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Not almayı basitleştirir ve projelerde işbirliği yapmak ve görevleri etkili bir şekilde yönetmek için kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp ile not alma deneyiminizi geliştirin, düşüncelerinizi düzenleyin ve tüm faaliyetlerinizi zahmetsizce takip edin.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planıyla bugün başlayın!