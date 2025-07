excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Beceri Matrisi Şablonu

İyi bir lideri ne yapar? Takımının her bir üyesinin başarılı olması için ne gerekiyorsa yapar. 🎉

Başarılı şirket liderleri, her çalışanın büyümesine ve gelişmesine yatırım yapmanın çok önemli olduğunu bilir. Nasıl? Bireylerin kariyerlerinde durgunlaşmamalarını, sürekli yeni beceriler edinmelerini ve uzmanlık düzeylerini tutarlı bir şekilde artırmalarını sağlayarak.

Beceri matrisi, İK ekipleri ve departman liderleri tarafından takımın her bir üyesinin belirli becerilerini kaydetmek, izlemek ve nihayetinde geliştirmek için kullanılan bir araçtır. Beceri matrisi, departman veya projenin her üyesinin bir tablosunu oluşturur ve ardından ilgili pozisyonun gerektirdiği becerileri listeler. Zamanla beceri matrisi, işe alım süreçlerini, kaynak tahsisini, eğitim ve gelişimi iyileştirmek için kullanılabilir. 👏👏

Beceri matrisini nasıl oluşturacağınızı mı merak ediyorsunuz? Okumaya devam edin. Beceri matrisi oluşturmak istiyorsanız, sıfırdan başlamanıza gerek yok. Aşağıda, beceri matrisinin ne olduğu, iyi bir şablonu oluşturan unsurlar ve şirketinizde kullanabileceğiniz 10 beceri matrisi şablonu hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 📚

Beceri Matrisi Şablonu nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, beceri matrisleri takımınızın başarılı olması için ihtiyaç duyduğu becerileri haritalandırır. İnsan kaynakları uzmanları ve bölüm yöneticileri, her projede hangi becerilerin gerekli olduğunu, hangilerinin mevcut olduğunu ve hangilerinin eksik olduğunu görsel olarak göstermek için genellikle beceri matrislerini kullanır. 👍

Bir beceri matrisi (bazen yetkinlik matrisi olarak da adlandırılır), her departman veya proje için gerekli beceri veya özelliklerin bir tablosunu oluşturur. Her beceri matrisi, kuruluşunuza göre farklılık gösterecek olsa da, örnek bir şablonda her sütunda takımınızın bir üyesi ve her satırda istenen beceri setleri listelenebilir. Bu sayede, takım liderleri kuruluş içindeki beceri eksikliklerini hızlı bir şekilde belirleyebilir.

Çoğu çalışan izleme yazılımı platformunda ücretli beceri matris şablonları bulabilirsiniz. Ya da çevrimiçi olarak birçok ücretsiz indirilebilir şablon bulabilirsiniz. Şablonu Excel, Word veya başka bir araca indirin, beceri setlerini kuruluşunuza uyacak şekilde kişiselleştirin ve çalışanların ilerlemesini izlemek için düzenli olarak güncelleyin.

İyi bir Beceri Matrisi Şablonu'nu ne yapar?

En iyi beceri matris şablonları, kuruluşunuzun görev ve sorumlulukları takım üyeleri arasında daha iyi dağıtmasına yardımcı olur. Doğru şablon, anlaşılması ve güncellenmesi kolay olmalı ve her departmanın güçlü yönleri ve beceri fırsatlarına ilişkin 360 derecelik bir genel bakış sunmalıdır. 👊

Doğru beceri matrisine sahip olan şirket liderleri, aşağıdakileri daha iyi yapabilir:

Daha iyi işe alım kararları verin: Beceri matrisi, çalışan yönetimi için vazgeçilmez bir araçtır. Takımınızda belirli bir beceri eksikse, bu yeni bir çalışan işe almanız gerektiğinin işareti olabilir

Yeni eğitimler düzenleyin: Belirli bir beceri sadece birkaç takım üyesinde mevcutsa, bu öğrenme ve gelişim fırsatlarınızı artırmak için bir fırsat olabilir. Takım üyelerinin hız kazanması için öğle yemeği ve öğrenme veya şirket içi eğitim günü düzenlemeyi düşünün

Terfiler sunun: Beceri düzeyi diğerlerine göre daha ileri olan bir takım üyesi bulursanız, bu kişi yönetim rolü için daha uygun olabilir

Görev ve sorumlulukları atayın: Gerçeklerle yüzleşelim: insanlar, başarılı oldukları görevleri yapmaktan hoşlanırlar. Her takım üyesinin sosyal ve teknik becerilerini analiz ederek, bireysel güçlü yönlerine göre görevler atayabilirsiniz

Performans değerlendirmelerini kolaylaştırın: Performans değerlendirmeleri , hem yöneticiler hem de çalışanlar için faydalıdır. Doğru beceri matrisi, takım üyelerine hangi beceriler üzerinde çalışmaları gerektiğini bildirmeye yardımcı olabilir

Bireysel hedefler belirleyin: Çalışanların her çeyrekte becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için, beceri matrisini kullanarak her pozisyon için geçerli hedefler belirleyin

Kullanabileceğiniz 10 Beceri Eğitimi Matris Şablonu

Her takım üyesinin güçlü yönlerini daha derinlemesine incelemek için bir beceri matris şablonu mu arıyorsunuz? Her departmanın becerilerini görsel olarak temsil etmek için bu şablonları kullanmayı düşünün.

1. ClickUp Beceri Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu Pano Beceri Matrisi Şablonu ile her takım üyesinin beceri düzeyini ölçün

Her takım üyesinin becerilerini izlemek için inanılmaz derecede basit bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Pano Beceri Matrisi Şablonu, her takım üyesi için bir satır ayıran, takip etmesi kolay bir düzene sahiptir. Her sütun, liderlik, finansal okuryazarlık veya risk yönetimi gibi izlemek istediğiniz bir beceri için ayrılmıştır.

Bir çalışan belirli bir beceride yetkin olduğunu kanıtlarsa, o sütuna bir onay işareti koyun. Yeni işe alınanları yansıtmak için çalışanların adlarını kolayca değiştirebilir veya her departmanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde yansıtmak için beceriler ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

2. ClickUp Eğitim Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu ile takımınızın mevcut beceri setlerini değerlendirin

Etkili bir eğitim programı oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu, takımınızın beceri setlerini yönetmenizi, kaydetmenizi ve izlemenizi kolaylaştırır. Şablonu düzenli olarak kullanmak, eğitim ve geliştirme programlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Eğitim Matrisi Şablonu ile her bir personel üyesinin yumuşak ve sert becerilerini izleyebilirsiniz. Her satır, çalışanın adını, rolünü, departmanını ve bireysel becerilerini yazmak için alan sunar. Roller ve departmanlar renk kodluyken, güçlü yönler kolay takip edilebilen bir sıralama sistemi sunar.

Çalışan performansına genel bir bakış elde etmek için özel görünümler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, görevleri tamamlandı, şirketle ilgili değil ve inceleniyor olarak işaretlemek için özel durumlar oluşturabilirsiniz.

3. ClickUp Beceri Haritalama Şablonu

Bu Şablonu İndirin Pazarlamacılardan, ClickUp Beceri Haritalama Şablonu'ndaki özel formu kullanarak becerilerini derecelendirmelerini isteyin

Şirketinizin sorunsuz çalışmasını istiyorsanız, doğru kişileri doğru görevlerle eşleştirmeniz gerekir. Bunu nasıl yapacaksınız? Güçlü yanlarının nerede olduğunu anlayarak.

ClickUp'ın Beceri Haritalama Şablonu ile her çalışanın benzersiz beceri setini belirleyebilir, izleyebilir ve haritalayabilirsiniz. Her takım üyesini (departmana göre gruplandırılmış olarak) listeleyin ve her bir becerideki yeterliliklerine göre bir ila beş arasında bir puan verin. Şablon doldurulduktan sonra, her birey ve daha büyük departmanlar için beceri eksikliklerini belirleyebilirsiniz.

Zamanla, Beceri Haritalama Şablonu, işe alım, eğitim ve öğrenme geliştirme fırsatları konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olabilir.

4. ClickUp Personel Dağıtım Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Personel Matrisi Şablonu ile stratejik işe alım kararları alın ve çalışanlarınıza hak ettikleri terfileri verin

Şirketinizi bir sonraki seviyeye taşıyor musunuz? Yeni bir takım üyesi işe almadan önce, ekibinize hangi beceri setlerini eklemek istediğinizi bilmeniz gerekir.

ClickUp'ın Personel Matrisi Şablonu, her bir rol için gerekli becerileri listeler. Her pozisyon için, istenen özelliklerin bir listesini oluşturun. Buradan, her bir beceriyi işaretleyerek üst yönetime her departmanda eksik becerileri görsel olarak gösterebilirsiniz.

Personel Matrisi, her bir rolü, ardından iş tanımını, departmanı ve gerekli becerileri listeleyebileceğiniz bir tablo düzeni sunar. Her bir özel alanı kolayca değiştirin veya şirketinize en uygun renk kodlama sistemini oluşturun.

5. ClickUp Teknik Beceri Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonu ile takımınızın teknik uzmanlığını takip edin

Teknik becerileri takip etmek, özellikle BT, mühendislik veya ürün yönetimi departmanlarında çalışanlar için, her şirketin büyümesi için zorunludur. İşe alım sürecinizi veya şirket içi eğitimlerinizi dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp'ın Teknik Beceri Matrisi Şablonunu kullanmalısınız.

Bu beceri matris şablonu, takımların yetenek yönetiminin karmaşıklıklarını aşmalarına yardımcı olur. Her departman, her çalışana ayrılmış bir satır alır. Ardından, her sütun yazılım geliştirme, kodlama dilleri, test prosedürleri veya hata ayıklama gibi belirli bir beceriye odaklanır.

Şablon, her beceriyi birden dörde kadar derecelendirmek için kendi beceri derecelendirme göstergenizi oluşturabilmeniz için alan sunar. Bir kişi belirli bir alanda uzmansanız, dört yazın. Birisi başlangıç seviyesindeyse, bir yazın.

Şablon, sıralamanıza göre otomatik olarak renk kodları oluşturur ve takımınızın teknik yeterliliğine ilişkin üst düzey bir genel bakış sunar.

6. ClickUp BT Beceri Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın BT Beceri Matrisi Şablonu ile tüm BT becerilerini izleyin

Her BT departmanı, başarılı olmak için doğru beceri ve uzmanlık karışımına ihtiyaç duyar. ClickUp'ın BT Beceri Matrisi Şablonu ile takımınızın teknik becerilerindeki güçlü ve zayıf yönlerini ve eksikliklerini izleyebilirsiniz.

Bu tablo, BT departmanınızdaki her bir kişinin uzmanlık derecesini görsel olarak gösterir. Yeni bir beceri seti eklemek için Beceri Panosu görünümüne gidin, artı işaretine tıklayın ve ardından uzmanlık alanını ekleyin. Takımınızın becerilerini bir bütün olarak görüntüleyebilir ve değerlendirebilir veya departmanınızdaki her bir kişiye ayrıntılı olarak bakabilirsiniz.

7. AIHR tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

aIHR aracılığıyla

Takımınızın becerilerini değerlendirmek ve yönetmek için basit bir yol mu arıyorsunuz? Beceri değerlendirmeleri, şirket liderlerinin çalışanların gelişimine yatırım yapmasına, akıllı işe alım kararları almasına ve her projeye kaynak ayırmasına yardımcı olur.

AIHR'nin bu basit Excel Beceri Matrisi Şablonu ile, kuruluşunuz beceri yönetiminizi kolayca güncel tutabilir. Sütunların üstüne her çalışanın adını yazın ve her satıra bir beceri atayın. Ardından, her takım üyesinin her beceri için yeterlilik ve faiz düzeyini kaydedin.

8. AG5 tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

aG5 aracılığıyla

Çalışanların becerilerini izlemek karmaşık bir süreç olmak zorunda değildir. AG5'in bu ücretsiz şablonuyla, çalışanlarınızın sert ve yumuşak becerilerini kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Beceri matrisi Excel, Microsoft Word ve PDF dosya biçimlerinde indirilebilir. İstediğiniz biçimi indirin, ardından takım üyelerinin adlarını ve mevcut becerilerini girin. Şablon, yerleşik renkli bir palet ile birlikte gelir ve her birey aşağıdaki durumlardan biriyle derecelendirilir: bilgi yok, başlangıç seviyesi, bağımsız, uzman veya eğitmen.

9. Skilltree tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

skilltree aracılığıyla

İşte beceri matrisi yazılımı gerektirmeyen ve doğrudan Excel'de kullanılabilen başka bir şablon. Üstelik, indirmesi ücretsizdir.

Skilltree tarafından hazırlanan bu Excel şablonu, şirketinizin beceri açığı analizini yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Her çalışanın adını, soyadını ve rolünü, ardından istenen yumuşak ve sert becerilerini listeleyin. Her çalışan kendi satırına yerleştirilir ve analiz ettiğiniz her beceri için yeterlilik düzeylerini kolayca kaydedebilirsiniz.

Şablon, her proje veya departman için güçlü yönleri ve beceri eksikliklerini görselleştirir. Üç aylık inceleme oturumlarında, çalışanlar bunu öz değerlendirme aracı olarak doldurabilir veya liderler, görevleri atamak, terfiler vermek veya proje liderleri atamak için yeterlilik düzeylerini belgeleyebilir.

10. CIToolkit tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonu

cIToolkit aracılığıyla

Beceri matris şablonları, çalışanlar ve departman liderleri arasında çok değerli bir iletişim aracı olabilir. Bir beceri matrisi, tüm takımın çalışanlarının eğitim, sertifika veya öğrenimindeki eksiklikleri kolayca belirleyebilir. Bu sayede şirket yönetimi, işe alım sürecini yenileyebilir, yüksek öğrenimi teşvik edebilir ve hatta yerinde eğitim sağlayabilir.

Konuşmaya başlamak için CIToolkit tarafından hazırlanan Excel Beceri Matrisi Şablonunu indirin. Bu kolay şablon, tüm takımınızın beceri setlerini değerlendirmenizi sağlar. Takım üyelerinin adlarını sol sütuna yazın ve her satırın başına bir beceri ekleyin.

Bu matris, şirketinizin gereksinimlerine göre kolayca özelleştirilebilir. Bundan sonra, çalışanlarınızın yeni beceriler edinmesine yardımcı olmak için eğitim ihtiyaçlarınızı yenileyebilirsiniz.

ClickUp'ın Beceri Matrisi Şablonlarını kullanarak Çalışan Gelişimine yatırım yapın

Şirketinizin başarısı, her bir çalışanın başarısına bağlıdır. Takım üyelerinizin ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini sağlamak için beceri matris şablonu kullanın. 🤩

Beceri matris şablonu, İK uzmanları ve takım liderleri tarafından kullanılan önemli bir takım yönetimi aracıdır. Her çalışanın sert ve yumuşak becerilerindeki yeterliliğini kaydederek, daha iyi işe alım kararları verebilir, çalışanların işe alım sürecini iyileştirebilir ve hiçbir takım üyesinin aşırı çalışmadığından emin olabilirsiniz.

Bir beceri matrisi şablonundan yararlanmaya başlamak için ClickUp'ı kullanın. ClickUp ile özel alanları kolayca değiştirebilir, farklı görünümler arasında geçiş yapabilir ve nihayetinde şablonunuzu kuruluşunuza uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca, tam bir proje yönetimi özellikleri paketi, 1.000'den fazla entegrasyon, 100 MB depolama alanı, sınırsız görev ve sonsuza kadar ücretsiz özelliklerle beceri matrisi şablonundan daha fazlasını elde edersiniz.

ClickUp'ı bugün deneyin.