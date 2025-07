2025'te Teknik Yazarlar için 10 Yardımcı Yazım Aracı

Teknik yazar olarak işiniz, önemli bilgileri açık ve okunması kolay bir metin halinde sunmaktır. Biçimlendirme işlemi tek başına saatler sürebilir.

Kullanıcı kılavuzları, yardım dosyaları veya çevrimiçi yardım SSS'leri yazıyor olsanız da, yardım oluşturma araçları (HAT) bir zorunluluktur. Doğru yazılımla, çevrimiçi belgeleri ışık hızında oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak çok daha kolay olacaktır. ⚡

Bu kılavuzda, yardım oluşturma araçlarının ne olduğunu ve neden bir an önce bunlara ihtiyacınız olduğunu açıklayacağız. Ayrıca, sahip olunması gereken birkaç HAT özelliğini ve yardım oluşturma için en sevdiğimiz 10 yazılım çözümünü paylaşacağız.

Yardım Yazım Aracı (HAT) nedir?

Yardım oluşturma araçları, teknik yazarların yardım belgeleri oluşturmak için kullandıkları özel yazılımlar. Bu araçlar genellikle, yazılım titiz biçimlendirme ve indeksleme işlemlerini hallederken sizin içeriğe odaklanmanızı sağlayan WYSIWYG (What You See Is What You Get) düzenleyiciyle birlikte gelir. HAT'lar, HTML, CHM, ePub, XML ve RTF dahil olmak üzere çeşitli çıktı biçimlerinde metinler bile üretebilir. ?

Elbette, HAT olmadan teknik metinler yazmak mümkündür, ancak aşağıdaki nedenlerle bir HAT kullanmayı düşünün:

Şablonlar ve önceden biçimlendirilmiş stil ile zaman kazanın

İçeriği bir kez oluşturun ve tüm platformlarda ve biçimlerde paylaşın

Metinlerinizi otomatik olarak indeksleyin ve düzenleyin

Entegre çeviri yönetimi araçlarıyla metinleri yerelleştirin

Yardım oluşturma aracında aranması gereken özellikler

Her HAT biraz farklıdır, ancak aşağıdaki gibi fonksiyonlara sahip olanları öneririz:

Kullanıcı dostu bir arayüz: Öğrenme eğrisi ne kadar kısa olursa, yazmaya o kadar çabuk başlayabilirsiniz

Tek kaynaklı yazma: Bu özellik, gerçek anlamda zaman tasarrufu sağlar. İçeriği bir kez oluşturup tek bir tıklamayla birden çok biçimde yayınlamanıza olanak tanır

Şablonlar : Önceden tasarlanmış şablonlar, metin yazma sürecini hızlandırır ve metninize tutarlı bir görünüm ve his verir

Entegrasyonlar : İyi bir yardım yazma aracı, Microsoft Word belgeleri veya popüler SaaS araçları gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre olmalıdır

Sürüm kontrolü : Değişiklikleri izleyin, takım üyeleriyle işbirliği yapın ve hiçbir işinizi kaybetmeden farklı belge sürümlerini yönetin

Proje yönetimi : İçeriği düzenlemek, takım üyelerine görevler atamak ve ilerlemenizi izlemek, yerleşik ş Akışı ile çok daha kolaydır

CCMS: Bir bileşen içerik yönetim sistemi (CCMS), metinleri bilgi tabanında kolayca ayarlanabilen ve yeniden kullanılabilen modüler parçacıklar halinde oluşturmanıza olanak tanır. Belgelerinizde çok sayıda tekrarlanan metin varsa, bu sistem işinizi kökünden değiştirecektir

Teknik jargonu açık ve öz kullanıcı kılavuzlarına çevirme konusunda uzmansınız. İçeriğe odaklanın ve geri kalan her şey için en iyi 10 yardım yazma yazılımı seçeneğinden birine güvenin.

ClickUp AI'yı kullanarak, ayrıntıları ve diğer önemli hususları eklemek için basit bir komutla ClickUp Docs'ta bir blog yazısı oluşturun

Hiç sihirli bir değnek sallayıp işlerinizi, iletişiminizi ve belgelerinizi tek bir yere toplayabilmeyi dilediğiniz oldu mu? ?

Burada karmaşık sihirbazlığa gerek yok: sadece ClickUp'ı kullanın. Evrenin en favori proje yönetimi platformu aynı zamanda en iyi yardım oluşturma araçlarından biridir.

İşlerinizi, dosyalarınızı ve verilerinizi tek bir yerde birleştirerek tamamen özelleştirilebilir bir deneyim sunar.

Yazma konusunda profesyonel olduğunuzu biliyoruz, ancak ClickUp AI yazarlara yardımcı oluyor. Bu yapay zeka destekli yazma aracı, yazım hatalarını hızlıca kontrol eder, metinleri biçimlendirir ve özetler.

Tüm projeler, görevler, belgeler, şablonlar ve daha fazlasıyla çalışır. ?

ClickUp Docs, uzaktan ve hibrit teknik yazarlar için mükemmel bir bulut tabanlı kelime işlemcisidir. Bir yardım oluşturma aracı olarak, iş akışlarınıza bağlanır, böylece kopya ve görev yönetimi için ayrı bir sisteme ihtiyacınız olmaz.

Bir takımda çalışıyorsanız, Belgeler düzenleyicisiyle herkesi gerçek zamanlı olarak bir araya getirin, hiçbir şeyi kaçırmayın.

Muhtemelen birden fazla proje ve belgeyle uğraşıyorsunuzdur. ClickUp proje yönetimi ile her şeyin üstesinden gelin. Projeler ve görevler oluşturun ve bunları iletişimleriniz, dosyalarınız ve notlarınızla ilişkilendirin. Kelimenin tam anlamıyla her şey tek bir yerde — artık veri veya dosya aramaya son.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platform ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Helpjuice

via Helpjuice

Helpjuice, içerik oluşturma ve biçimlendirme için bilgi tabanlı bir yazılımdır. Belgelerinizin kaç kişi tarafından okunduğunu merak ediyorsanız, Helpjuice'un analitik özelliği, metinlerinizle etkileşime geçen kişi sayısını hesaplar.

Bileşen içerik yönetim sistemi ayrıca sağlam bir makale geçmişi tutar ve birden fazla kopya sürümünü aynı anda yayınlamanıza olanak tanır, böylece işinizi kaybetme endişesi yaşamazsınız.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Slack , Google, Salesforce , Zapier ve daha fazlasıyla entegre olur

Kademeli izinlerle kimin neyi göreceğini kontrol edin

Word belgesinden görüntüleri, ekran görüntülerini veya metinleri doğrudan Helpjuice kelime işlemcisine kopyalayıp yapıştırın

Otomatik bağlantı aracıyla yardım makalelerini kolayca birbirine bağlayın

Helpjuice sınırlamaları

Helpjuice, proje yönetimi araçları sunmamaktadır

Bazı kullanıcılar UI/UX ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç: 4 kullanıcı için aylık 120 $

Run-Up: 16 kullanıcı için aylık 200 $

Premium Limited: 60 kullanıcı için aylık 289 $

Premium Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 499 $

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (29 yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

3. Author-it

Author-it, teknik yazarlar için hepsi bir arada bir araç olarak tanıtılıyor. Yardım oluşturma araçları, tek bir tıklama ile birçok içeriği aynı anda değiştirmenize ve ayarlamanıza olanak tanıyan modüler bir CCMS sunar.

Biçimlendirme yapmadan birden fazla kanal ve web biçiminde yayınlayın.

Author-it'in en iyi özellikleri

Varyant yönetimi, okuyucunun takımı, rolü ve konumuna göre metni ayarlar

İnceleme ve onay ş akışları, yalnızca onaylanan kopyaların dışarı çıkmasını sağlar

Teknik belge çevirisi için Author-it'i kullanın

Diğer yazarlar ve konu uzmanlarıyla işbirliği yapın

Author-it sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Author-it'in kullanıcı arayüzünün biraz eski ve çok sezgisel olmadığını söylüyor

Bazıları lisans maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor

Author-it fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Author-it derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4/5 (2 yorum)

4. Adobe RoboHelp

adobe RoboHelp aracılığıyla

Evet, doğru: Photoshop'u geliştiren şirketin yardım oluşturma araçları da var. RoboHelp, uyumluluk ve erişilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir teknik yazım aracıdır. Dolayısıyla, sıkı düzenlemelere tabi bir alanda çalışıyorsanız, bu araç işiniz için mükemmel bir HAT olabilir.

RoboHelp, yazım denetleyici, koşullu içerik, içerik yeniden kullanma özellikleri ve içerik mikro yazma özelliklerini içerir.

RoboHelp'in en iyi özellikleri

SharePoint Online, Git ve daha fazlasıyla entegre edin

RoboHelp, Windows ve Mac'te kullanılabilir

RoboHelp, Microsoft Word, HTML ve Markdown içe aktarmalarını basitleştirdi

Online Review, metinler yayınlanmadan önce kolayca düzenlenmesini veya onaylanmasını sağlar

RoboHelp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar RoboHelp'in büyük şirketler için değil, KOBİ'ler için en iyisi olduğunu söylüyor

Diğerleri, RoboHelp dosyalarını diğer platformlara ve birden çok biçime aktarmanın zor olduğunu söylüyor

RoboHelp fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

RoboHelp puanları ve yorumları

G2: 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

5. Document360

via Document360

Document360, SOP'ler, ürün belgeleri, bilgi tabanı wiki'leri ve kılavuzlar için yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Takımınızla birlikte yardım belgeleri oluşturmak için analitik özelliklere sahip özel bir iç Bilgi Tabanı Portalı oluşturun.

Ardından, bilgileri ışık hızında paylaşmak için bir iç veya dış Bilgi Bankası sitesi oluşturabilirsiniz. ✨

Document360'ın en iyi özellikleri

Web sayfalarını bilgi tabanınıza bağlayan gömülebilir bileşenler oluşturun

Document360, geliştirici belgeleme araçlarını içerir

Yardımcı arama, makale önerileri ve özetler için Document360'ın AI yazma asistanı Eddy'yi deneyin

İlgili belgeleri hızlı bir şekilde düzenlemek için altı adede kadar içerik kategorisi oluşturun

Document360 sınırlamaları

Document360'ın mobil uygulaması yoktur

Birçok kullanıcı daha büyük video ve görüntü dosyalarının desteklenmesini istiyor

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 3 kullanıcı için aylık 149 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: 5 kullanıcı için aylık 299 $, yıllık faturalandırılır

İş: 5 kullanıcı için aylık 399 $, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: 10 kullanıcı için aylık 599 $, yıllık faturalandırılır

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

6. Madcap Flare

madcap Flare aracılığıyla

Madcap bir yazılım çözümleri paketidir, ancak Flare ürünü, yardım yazma araçları söz konusu olduğunda en iyi seçeneklerden biridir. Flare'i kullanarak içerik içe aktarın, yazın, inceleyin, çevirin ve yayınlayın.

Post prodüksiyon kullanımını merak ediyorsanız, Flare'nin gerçek zamanlı analizlerini inceleyerek, kullanıcıların self servis içeriğinizi ne kadar yararlı bulduğunu görebilirsiniz.

Flare'nin en iyi özellikleri

Flare, 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir

Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown ve daha fazlasından içe aktarın

WYSIWYG düzenleyiciyi ve Yapı Çubuklarını kullanarak daha kısa sürede temiz ve düzenli metinler yazın

Biraz kod biliyorsanız, XML Kod Görünümü ile Bölünmüş Görünüm Düzenleyicisini kullanın

Flare sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformun yavaş çalıştığını veya hatalar içerdiğini söylüyor

Diğerleri, inceleme ş akışının biraz hantal olduğunu söylüyor

Flare fiyatlandırması

Madcap Flare : Kullanıcı başına aylık 182 $, yıllık faturalandırılır

Madcap Central: 311 $/ay, yıllık faturalandırma

Flare derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (420+ yorum)

Capterra: 4/5 (17 yorum)

7. ProProfs

proProfs aracılığıyla

ProProfs birçok özelliğe sahiptir, ancak teknik yazar olarak Bilgi Bankası yazılımından büyük değer elde edeceksiniz. Kullanıcı kılavuzları, çalışanlarınız için dahili bir bilgi bankası veya daha az sorunla karşılaşmak için halka açık bir müşteri yardım sitesi oluşturun.

Yazarlık araçları, birden fazla dilde içerik oluşturan takımlar için de idealdir.

ProProfs'un en iyi özellikleri

ProProfs Bilgi Bankası %100 özelleştirilebilir

Önceden hazırlanmış şablonları kullanın veya kendinizinkini oluşturun

ProProfs, 100'den fazla başka uygulamaya bağlanır

Rol ve izinleri atayın ve iç yorumlarla geri bildirimleri yönetin

ProProfs sınırlamaları

Birçok kullanıcı ProProfs'un daha fazla şablona sahip olmasını istiyor

Diğerleri ProProfs'un sık sık arıza yaptığını söylüyor

ProProfs fiyatlandırma

Ücretsiz: 25 makaleye kadar

İş: 100 makale için aylık 19,99 $, yıllık faturalandırılır

ProProfs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (35 yorum)

Capterra: 4,8/5 (53 yorum)

8. HelpNDoc

via HelpNDoc

HelpNDoc, sekizden fazla proje belgelendirme biçimi sunan bir yardım yazma aracıdır. Hemen hemen her kullanım durumu için HTML web siteleri, PDF'ler, Kindle e-kitaplar, CHM veya DocX dosyaları oluşturun.

Yardım oluşturma araçları açısından en modern arayüze sahip olmayabilir, ancak HelpNDoc, içerik kitaplığı, anahtar kelime düzenleyici, içindekiler düzenleyici ve daha pek çok özelliği entegre eder.

HelpNDoc'un en iyi özellikleri

İçeriği aynı anda birden fazla biçime aktarın

Kod yazmayı bilmeniz gerekir, ancak platform tüm şablonların tam kaynak kodunu içerir

Her cihazda çalışan duyarlı HTML5 web siteleri oluşturun

Script Editor ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

HelpNDoc sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

HelpNDoc'un birçok özelliğini kullanmak için kod yazmayı bilmeniz gerekir

Kullanıcı arayüzü biraz eski

HelpNDoc fiyatlandırması

Standart: 99 € (104,39 $)

Profesyonel: 299 € (315,29 $)

Ultimate: 499 € (526,19 $)

HelpNDoc puanları ve yorumları

G2: 4/5 (15 yorum)

Capterra: N/A

9. Confluence

confluence aracılığıyla

Confluence, bilgi yönetimi ve proje işbirliğini tek bir platformda birleştirir. Öncelikle bir bilgi tabanıdır, ancak aynı zamanda bir yardım yazma aracı olarak da fonksiyon görür.

Confluence beyaz tahtalarında takımınızla fikir alışverişinde bulunun, ayrı projeler için alanlar oluşturun veya takımınızla gerçek zamanlı olarak içeriği birlikte düzenleyin.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Confluence içeriğini Jira sorunlarına dönüştürün

Gelişmiş aramayı basitleştirmek için içerik ağaçları oluşturun

Confluence, 75'ten fazla özelleştirilebilir şablonla birlikte gelir

Jira ve Trello ile kolayca entegre olur

Confluence sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Confluence'ı Atlassian'a ait olmayan platformlarla entegre etmenin zor olduğunu söylüyor

Microsoft Teams gibi popüler işbirliği çözümleriyle entegre değildir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Aylık 6,05 $/kullanıcı (100 kullanıcıdan sonra indirimler uygulanır)

Premium: Aylık 11,55 $/kullanıcı (100 kullanıcıdan sonra indirimler)

Enterprise: 801 kullanıcıdan sonra, fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.100+ yorum)

10. ClickHelp

via ClickHelp

ClickHelp, teknik belgeleri oluşturmak, barındırmak ve paylaşmak için hepsi bir arada bir portaldır. 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ClickHelp, çeviri yönetimine ihtiyaç duyan çok uluslu şirketler için mükemmel bir seçimdir.

Yardım oluşturma araçları, portalı istediğiniz gibi özelleştirmenize ve iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır.

ClickHelp'in en iyi özellikleri

ClickHelp, MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence ve daha fazlasıyla entegre olur

Tüm konu durumlarını, yorumları ve yapılacak işleri konuya göre hızlıca görünüm

ClickHelp, içeriklerin yeniden kullanımını kolaylaştırmak için tek kaynak kullanımını destekler

Genel veya şifre korumalı belgeler oluşturun

Tıklayın Yardım sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteği konusunda olumsuz deneyimler bildirmiştir

Diğerleri ise platformun pahalı olduğunu söylüyor

ClickHelp fiyatlandırması

Başlangıç: 2 kullanıcı için aylık 175 $ (2 kullanıcıdan sonra kullanıcı başına aylık 8 $)

Büyüme: 5 kullanıcı için aylık 285 $ (5 kullanıcıdan sonra kullanıcı başına aylık 10 $)

Profesyonel: 10 kullanıcı için aylık 580 $ (10 kullanıcıdan sonra kullanıcı başına aylık 12 $)

ClickHelp puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (19 yorum)

Daha Az Zahmetle Daha İyi İçerik Yazın

Güçlü yardım yazma araçları teknik yazarlar için lüks değil, olmazsa olmazdır.

Gelişmiş AI özelliklerinden zaman kazandıran şablonlara kadar, doğru HAT tüm dokümantasyon sürecini kolaylaştırır, böylece daha kısa sürede daha iyi kılavuzlar yazabilirsiniz.

İş akışınızı basitleştirmek ve birinci sınıf bir son kullanıcı deneyimi sunmak istiyorsanız, yardım oluşturma aracınız olarak ClickUp'ı seçin. Teknik yazımlarınızı ciddi bir şekilde geliştirmek için proje yönetimi, belgeler, yapay zeka, şablonlar ve çok daha fazlasını bir araya getiriyoruz. ?

Deneyin ve beğenip beğenmediğinizi görün: Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.