2025'te Teknik Yazarlar için 10 Yardımcı Yazım Aracı

Teknik yazar olarak işiniz, önemli bilgileri açık ve okunması kolay bir metin halinde sunmaktır. Biçimlendirme işlemi tek başına saatler sürebilir.
Kullanıcı kılavuzları, yardım dosyaları veya çevrimiçi yardım SSS'leri yazıyor olsanız da, yardım oluşturma araçları (HAT) bir zorunluluktur. Doğru yazılımla, çevrimiçi belgeleri ışık hızında oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak çok daha kolay olacaktır. ⚡
Bu kılavuzda, yardım oluşturma araçlarının ne olduğunu ve neden bir an önce bunlara ihtiyacınız olduğunu açıklayacağız. Ayrıca, sahip olunması gereken birkaç HAT özelliğini ve yardım oluşturma için en sevdiğimiz 10 yazılım çözümünü paylaşacağız.
Yardım Yazım Aracı (HAT) nedir?
Yardım oluşturma araçları, teknik yazarların yardım belgeleri oluşturmak için kullandıkları özel yazılımlar. Bu araçlar genellikle, yazılım titiz biçimlendirme ve indeksleme işlemlerini hallederken sizin içeriğe odaklanmanızı sağlayan WYSIWYG (What You See Is What You Get) düzenleyiciyle birlikte gelir. HAT'lar, HTML, CHM, ePub, XML ve RTF dahil olmak üzere çeşitli çıktı biçimlerinde metinler bile üretebilir. ?
Elbette, HAT olmadan teknik metinler yazmak mümkündür, ancak aşağıdaki nedenlerle bir HAT kullanmayı düşünün:
- Şablonlar ve önceden biçimlendirilmiş stil ile zaman kazanın
- İçeriği bir kez oluşturun ve tüm platformlarda ve biçimlerde paylaşın
- Metinlerinizi otomatik olarak indeksleyin ve düzenleyin
- Entegre çeviri yönetimi araçlarıyla metinleri yerelleştirin
Yardım oluşturma aracında aranması gereken özellikler
Her HAT biraz farklıdır, ancak aşağıdaki gibi fonksiyonlara sahip olanları öneririz:
- Kullanıcı dostu bir arayüz: Öğrenme eğrisi ne kadar kısa olursa, yazmaya o kadar çabuk başlayabilirsiniz
- Tek kaynaklı yazma: Bu özellik, gerçek anlamda zaman tasarrufu sağlar. İçeriği bir kez oluşturup tek bir tıklamayla birden çok biçimde yayınlamanıza olanak tanır
- Şablonlar: Önceden tasarlanmış şablonlar, metin yazma sürecini hızlandırır ve metninize tutarlı bir görünüm ve his verir
- Entegrasyonlar: İyi bir yardım yazma aracı, Microsoft Word belgeleri veya popüler SaaS araçları gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre olmalıdır
- Sürüm kontrolü: Değişiklikleri izleyin, takım üyeleriyle işbirliği yapın ve hiçbir işinizi kaybetmeden farklı belge sürümlerini yönetin
- Proje yönetimi: İçeriği düzenlemek, takım üyelerine görevler atamak ve ilerlemenizi izlemek, yerleşik ş Akışı ile çok daha kolaydır
- CCMS: Bir bileşen içerik yönetim sistemi (CCMS), metinleri bilgi tabanında kolayca ayarlanabilen ve yeniden kullanılabilen modüler parçacıklar halinde oluşturmanıza olanak tanır. Belgelerinizde çok sayıda tekrarlanan metin varsa, bu sistem işinizi kökünden değiştirecektir
en İyi 10 Yardımcı Yazım Aracı
Teknik jargonu açık ve öz kullanıcı kılavuzlarına çevirme konusunda uzmansınız. İçeriğe odaklanın ve geri kalan her şey için en iyi 10 yardım yazma yazılımı seçeneğinden birine güvenin.
1. ClickUp
Hiç sihirli bir değnek sallayıp işlerinizi, iletişiminizi ve belgelerinizi tek bir yere toplayabilmeyi dilediğiniz oldu mu? ?
Burada karmaşık sihirbazlığa gerek yok: sadece ClickUp'ı kullanın. Evrenin en favori proje yönetimi platformu aynı zamanda en iyi yardım oluşturma araçlarından biridir.
İşlerinizi, dosyalarınızı ve verilerinizi tek bir yerde birleştirerek tamamen özelleştirilebilir bir deneyim sunar.
Yazma konusunda profesyonel olduğunuzu biliyoruz, ancak ClickUp AI yazarlara yardımcı oluyor. Bu yapay zeka destekli yazma aracı, yazım hatalarını hızlıca kontrol eder, metinleri biçimlendirir ve özetler.
Tüm projeler, görevler, belgeler, şablonlar ve daha fazlasıyla çalışır. ?
ClickUp Docs, uzaktan ve hibrit teknik yazarlar için mükemmel bir bulut tabanlı kelime işlemcisidir. Bir yardım oluşturma aracı olarak, iş akışlarınıza bağlanır, böylece kopya ve görev yönetimi için ayrı bir sisteme ihtiyacınız olmaz.
Bir takımda çalışıyorsanız, Belgeler düzenleyicisiyle herkesi gerçek zamanlı olarak bir araya getirin, hiçbir şeyi kaçırmayın.
Muhtemelen birden fazla proje ve belgeyle uğraşıyorsunuzdur. ClickUp proje yönetimi ile her şeyin üstesinden gelin. Projeler ve görevler oluşturun ve bunları iletişimleriniz, dosyalarınız ve notlarınızla ilişkilendirin. Kelimenin tam anlamıyla her şey tek bir yerde — artık veri veya dosya aramaya son.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Dil, biçim, üslup ve daha fazlası için standartlar belirleyen ClickUp Yazım Kuralları şablonu gibi zaman kazandıran şablonlara göz atın
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapın
- Büyük hedefleriniz mi var? ClickUp Hedefleri ile bunları günlük işlerinize bağlayın
- Tüm konuşmalarınızı tek bir yerde görmek için Sohbet görünümüne geçin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle platform ilk başta biraz karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Helpjuice
Helpjuice, içerik oluşturma ve biçimlendirme için bilgi tabanlı bir yazılımdır. Belgelerinizin kaç kişi tarafından okunduğunu merak ediyorsanız, Helpjuice'un analitik özelliği, metinlerinizle etkileşime geçen kişi sayısını hesaplar.
Bileşen içerik yönetim sistemi ayrıca sağlam bir makale geçmişi tutar ve birden fazla kopya sürümünü aynı anda yayınlamanıza olanak tanır, böylece işinizi kaybetme endişesi yaşamazsınız.
Helpjuice'un en iyi özellikleri
- Slack, Google, Salesforce, Zapier ve daha fazlasıyla entegre olur
- Kademeli izinlerle kimin neyi göreceğini kontrol edin
- Word belgesinden görüntüleri, ekran görüntülerini veya metinleri doğrudan Helpjuice kelime işlemcisine kopyalayıp yapıştırın
- Otomatik bağlantı aracıyla yardım makalelerini kolayca birbirine bağlayın
Helpjuice sınırlamaları
- Helpjuice, proje yönetimi araçları sunmamaktadır
- Bazı kullanıcılar UI/UX ile ilgili sorunlar bildirmiştir
Helpjuice fiyatlandırması
- Başlangıç: 4 kullanıcı için aylık 120 $
- Run-Up: 16 kullanıcı için aylık 200 $
- Premium Limited: 60 kullanıcı için aylık 289 $
- Premium Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 499 $
Helpjuice puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (29 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
3. Author-it
Author-it, teknik yazarlar için hepsi bir arada bir araç olarak tanıtılıyor. Yardım oluşturma araçları, tek bir tıklama ile birçok içeriği aynı anda değiştirmenize ve ayarlamanıza olanak tanıyan modüler bir CCMS sunar.
Biçimlendirme yapmadan birden fazla kanal ve web biçiminde yayınlayın.
Author-it'in en iyi özellikleri
- Varyant yönetimi, okuyucunun takımı, rolü ve konumuna göre metni ayarlar
- İnceleme ve onay ş akışları, yalnızca onaylanan kopyaların dışarı çıkmasını sağlar
- Teknik belge çevirisi için Author-it'i kullanın
- Diğer yazarlar ve konu uzmanlarıyla işbirliği yapın
Author-it sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, Author-it'in kullanıcı arayüzünün biraz eski ve çok sezgisel olmadığını söylüyor
- Bazıları lisans maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor
Author-it fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Author-it derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4/5 (2 yorum)
4. Adobe RoboHelp
Evet, doğru: Photoshop'u geliştiren şirketin yardım oluşturma araçları da var. RoboHelp, uyumluluk ve erişilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir teknik yazım aracıdır. Dolayısıyla, sıkı düzenlemelere tabi bir alanda çalışıyorsanız, bu araç işiniz için mükemmel bir HAT olabilir.
RoboHelp, yazım denetleyici, koşullu içerik, içerik yeniden kullanma özellikleri ve içerik mikro yazma özelliklerini içerir.
RoboHelp'in en iyi özellikleri
- SharePoint Online, Git ve daha fazlasıyla entegre edin
- RoboHelp, Windows ve Mac'te kullanılabilir
- RoboHelp, Microsoft Word, HTML ve Markdown içe aktarmalarını basitleştirdi
- Online Review, metinler yayınlanmadan önce kolayca düzenlenmesini veya onaylanmasını sağlar
RoboHelp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar RoboHelp'in büyük şirketler için değil, KOBİ'ler için en iyisi olduğunu söylüyor
- Diğerleri, RoboHelp dosyalarını diğer platformlara ve birden çok biçime aktarmanın zor olduğunu söylüyor
RoboHelp fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
RoboHelp puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)
5. Document360
Document360, SOP'ler, ürün belgeleri, bilgi tabanı wiki'leri ve kılavuzlar için yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Takımınızla birlikte yardım belgeleri oluşturmak için analitik özelliklere sahip özel bir iç Bilgi Tabanı Portalı oluşturun.
Ardından, bilgileri ışık hızında paylaşmak için bir iç veya dış Bilgi Bankası sitesi oluşturabilirsiniz. ✨
Document360'ın en iyi özellikleri
- Web sayfalarını bilgi tabanınıza bağlayan gömülebilir bileşenler oluşturun
- Document360, geliştirici belgeleme araçlarını içerir
- Yardımcı arama, makale önerileri ve özetler için Document360'ın AI yazma asistanı Eddy'yi deneyin
- İlgili belgeleri hızlı bir şekilde düzenlemek için altı adede kadar içerik kategorisi oluşturun
Document360 sınırlamaları
- Document360'ın mobil uygulaması yoktur
- Birçok kullanıcı daha büyük video ve görüntü dosyalarının desteklenmesini istiyor
Document360 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 3 kullanıcı için aylık 149 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: 5 kullanıcı için aylık 299 $, yıllık faturalandırılır
- İş: 5 kullanıcı için aylık 399 $, yıllık faturalandırılır
- Kurumsal: 10 kullanıcı için aylık 599 $, yıllık faturalandırılır
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
6. Madcap Flare
Madcap bir yazılım çözümleri paketidir, ancak Flare ürünü, yardım yazma araçları söz konusu olduğunda en iyi seçeneklerden biridir. Flare'i kullanarak içerik içe aktarın, yazın, inceleyin, çevirin ve yayınlayın.
Post prodüksiyon kullanımını merak ediyorsanız, Flare'nin gerçek zamanlı analizlerini inceleyerek, kullanıcıların self servis içeriğinizi ne kadar yararlı bulduğunu görebilirsiniz.
Flare'nin en iyi özellikleri
- Flare, 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir
- Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown ve daha fazlasından içe aktarın
- WYSIWYG düzenleyiciyi ve Yapı Çubuklarını kullanarak daha kısa sürede temiz ve düzenli metinler yazın
- Biraz kod biliyorsanız, XML Kod Görünümü ile Bölünmüş Görünüm Düzenleyicisini kullanın
Flare sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar platformun yavaş çalıştığını veya hatalar içerdiğini söylüyor
- Diğerleri, inceleme ş akışının biraz hantal olduğunu söylüyor
Flare fiyatlandırması
- Madcap Flare: Kullanıcı başına aylık 182 $, yıllık faturalandırılır
- Madcap Central: 311 $/ay, yıllık faturalandırma
Flare derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (420+ yorum)
- Capterra: 4/5 (17 yorum)
7. ProProfs
ProProfs birçok özelliğe sahiptir, ancak teknik yazar olarak Bilgi Bankası yazılımından büyük değer elde edeceksiniz. Kullanıcı kılavuzları, çalışanlarınız için dahili bir bilgi bankası veya daha az sorunla karşılaşmak için halka açık bir müşteri yardım sitesi oluşturun.
Yazarlık araçları, birden fazla dilde içerik oluşturan takımlar için de idealdir.
ProProfs'un en iyi özellikleri
- ProProfs Bilgi Bankası %100 özelleştirilebilir
- Önceden hazırlanmış şablonları kullanın veya kendinizinkini oluşturun
- ProProfs, 100'den fazla başka uygulamaya bağlanır
- Rol ve izinleri atayın ve iç yorumlarla geri bildirimleri yönetin
ProProfs sınırlamaları
- Birçok kullanıcı ProProfs'un daha fazla şablona sahip olmasını istiyor
- Diğerleri ProProfs'un sık sık arıza yaptığını söylüyor
ProProfs fiyatlandırma
- Ücretsiz: 25 makaleye kadar
- İş: 100 makale için aylık 19,99 $, yıllık faturalandırılır
ProProfs puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (35 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (53 yorum)
8. HelpNDoc
HelpNDoc, sekizden fazla proje belgelendirme biçimi sunan bir yardım yazma aracıdır. Hemen hemen her kullanım durumu için HTML web siteleri, PDF'ler, Kindle e-kitaplar, CHM veya DocX dosyaları oluşturun.
Yardım oluşturma araçları açısından en modern arayüze sahip olmayabilir, ancak HelpNDoc, içerik kitaplığı, anahtar kelime düzenleyici, içindekiler düzenleyici ve daha pek çok özelliği entegre eder.
HelpNDoc'un en iyi özellikleri
- İçeriği aynı anda birden fazla biçime aktarın
- Kod yazmayı bilmeniz gerekir, ancak platform tüm şablonların tam kaynak kodunu içerir
- Her cihazda çalışan duyarlı HTML5 web siteleri oluşturun
- Script Editor ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
HelpNDoc sınırlamaları
- Çok fazla yorum yok
- HelpNDoc'un birçok özelliğini kullanmak için kod yazmayı bilmeniz gerekir
- Kullanıcı arayüzü biraz eski
HelpNDoc fiyatlandırması
- Standart: 99 € (104,39 $)
- Profesyonel: 299 € (315,29 $)
- Ultimate: 499 € (526,19 $)
HelpNDoc puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (15 yorum)
- Capterra: N/A
9. Confluence
Confluence, bilgi yönetimi ve proje işbirliğini tek bir platformda birleştirir. Öncelikle bir bilgi tabanıdır, ancak aynı zamanda bir yardım yazma aracı olarak da fonksiyon görür.
Confluence beyaz tahtalarında takımınızla fikir alışverişinde bulunun, ayrı projeler için alanlar oluşturun veya takımınızla gerçek zamanlı olarak içeriği birlikte düzenleyin.
Confluence'ın en iyi özellikleri
Confluence sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Confluence'ı Atlassian'a ait olmayan platformlarla entegre etmenin zor olduğunu söylüyor
- Microsoft Teams gibi popüler işbirliği çözümleriyle entegre değildir
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar
- Standart: Aylık 6,05 $/kullanıcı (100 kullanıcıdan sonra indirimler uygulanır)
- Premium: Aylık 11,55 $/kullanıcı (100 kullanıcıdan sonra indirimler)
- Enterprise: 801 kullanıcıdan sonra, fiyatlandırma için iletişime geçin
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.100+ yorum)
10. ClickHelp
ClickHelp, teknik belgeleri oluşturmak, barındırmak ve paylaşmak için hepsi bir arada bir portaldır. 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ClickHelp, çeviri yönetimine ihtiyaç duyan çok uluslu şirketler için mükemmel bir seçimdir.
Yardım oluşturma araçları, portalı istediğiniz gibi özelleştirmenize ve iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır.
ClickHelp'in en iyi özellikleri
- ClickHelp, MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence ve daha fazlasıyla entegre olur
- Tüm konu durumlarını, yorumları ve yapılacak işleri konuya göre hızlıca görünüm
- ClickHelp, içeriklerin yeniden kullanımını kolaylaştırmak için tek kaynak kullanımını destekler
- Genel veya şifre korumalı belgeler oluşturun
Tıklayın Yardım sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri desteği konusunda olumsuz deneyimler bildirmiştir
- Diğerleri ise platformun pahalı olduğunu söylüyor
ClickHelp fiyatlandırması
- Başlangıç: 2 kullanıcı için aylık 175 $ (2 kullanıcıdan sonra kullanıcı başına aylık 8 $)
- Büyüme: 5 kullanıcı için aylık 285 $ (5 kullanıcıdan sonra kullanıcı başına aylık 10 $)
- Profesyonel: 10 kullanıcı için aylık 580 $ (10 kullanıcıdan sonra kullanıcı başına aylık 12 $)
ClickHelp puanları ve yorumları
- G2: 4. 8/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (19 yorum)
Daha Az Zahmetle Daha İyi İçerik Yazın
Güçlü yardım yazma araçları teknik yazarlar için lüks değil, olmazsa olmazdır.
Gelişmiş AI özelliklerinden zaman kazandıran şablonlara kadar, doğru HAT tüm dokümantasyon sürecini kolaylaştırır, böylece daha kısa sürede daha iyi kılavuzlar yazabilirsiniz.
İş akışınızı basitleştirmek ve birinci sınıf bir son kullanıcı deneyimi sunmak istiyorsanız, yardım oluşturma aracınız olarak ClickUp'ı seçin. Teknik yazımlarınızı ciddi bir şekilde geliştirmek için proje yönetimi, belgeler, yapay zeka, şablonlar ve çok daha fazlasını bir araya getiriyoruz. ?
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