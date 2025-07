2025'in En İyi 10 Logseq Alternatifi ve Rakibi

Bilgi yönetimi dünyayı döndürür. Kendi projelerinizi yönetirken, düşüncelerinizi düzenli tutmak için notlar ve ana hatları belirleme araçlarına ihtiyacınız vardır. Bu, özellikle bir takımla çalışırken anahtar öneme sahiptir, çünkü sağlam not alma yetenekleri, herkesin projeler içinde ve projeler arasında aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Logseq, birçok bireysel ve iş kullanıcısı için burada devreye girer. Logseq, düşünce süreçlerinize veya iş operasyonlarınıza uymuyorsa, 2024'ün en iyi Logseq alternatiflerini keşfetmenin zamanı geldi. Bu makale, aralarından seçim yapabileceğiniz on yüksek performanslı Logseq alternatifini listeler.

Logseq nedir?

Logseq, kullanıcıların notlar alıp saklamasına, farklı türde bilgileri depolamasına ve bu bilgileri düzenlemesine yardımcı olan açık kaynaklı bir bilgi yönetim platformudur.

Platform, iş süreçlerinize veya şirketinizin teknoloji altyapısına uyum sağlayabilmesi için çeşitli eklentilerle entegre olur ve hem görev yönetimi aracı hem de bilgi yönetimi aracı olarak iyi bir şekilde çalışır.

Kullanıcılar, ücretsiz olması ve kullanıcı gizliliğine öncelik vermesi nedeniyle Logseq'i seviyor. Ancak, Logseq'in ciddi sınırlamaları vardır. Mobil uygulama yoktur, bu nedenle hareket halindeyken not almak isteyen kullanıcılar şanssızdır. Kullanıcılar ayrıca Logseq'te işbirliği yapamazlar, bu da bir takımla fikir paylaşmanız veya kuruluş çapında bir bilgi kaynağı oluşturmanız gerektiğinde bu aracı kullanmayı zorlaştırır.

Açık kaynaklı yapısı sayesinde bilgi yönetimi alanında popüler olan Logseq'in günümüz alternatifleri, işbirliği araçları, mobil kullanım örnekleri ve kullanım kolaylığı açısından çok daha fazlasını sunuyor.

Logseq alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Logseq, kaçırmak istemeyeceğiniz birçok güçlü yönü vardır, bu nedenle aynı özellikleri sunan Logseq alternatiflerini arayın. Aynı zamanda, platformun iyi bilinen performans sorunları ve sınırlı işbirliği ve mobil işlevselliği gibi temel zayıflıklarını da ele almak isteyeceksiniz. Yerine geçecek bir not alma veya bilgi yönetimi uygulaması ararken, bu olmazsa olmaz özelliklere öncelik verin:

Kullanım kolaylığı: Her şeyden önce, kullanımı kolay bir not alma uygulaması seçin. Basit bir arayüz, farklı fikir üretme yöntemleri için çok yönlü araçlar ve basit organizasyon yapıları anahtar faktörlerdir

Görev yönetimi: Profesyonel ve kişisel kullanıcılar, yapılacak işlerini not alabildiklerinde en iyi şekilde çalışırlar. Madde işaretlerini görevlere dönüştürebileceğiniz bir yazılım arayın

Yapay zeka (AI) yetenekleri : AI, beyin fırtınası yapmanıza, sezgisel yapılar oluşturmanıza ve bağlantılar önermenize yardımcı olarak not almayı güçlendirir. Farklı araçların bilgi yönetimini geliştirmek için AI'yı nasıl kullandığını keşfedin

Yazma seçenekleri: Düşüncelerinizi yazmayı seviyorsanız, el yazısını metne kolayca ve doğru bir şekilde çevirebilen not alma araçlarını tercih edin

İşbirliği yetenekleri: Grup çalışmasını, iletişimi ve fikir paylaşımını kolaylaştıran not alma araçlarına geçin. En son isteyeceğiniz şey, bilgilerinizin izole bir programda kalmasıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Logseq Alternatifi

Notlarınızı ve süreçlerinizi bir programdan diğerine taşımak büyük bir iştir. En popüler Logseq alternatiflerinden bazılarının güçlü ve zayıf yönlerini özetledik, böylece favorinizi seçebilir ve bu geçişi yalnızca bir kez yapabilirsiniz.

ClickUp ile notlar oluşturun, düzenleyin ve farklı görevlere atayın

ClickUp, hepsi bir arada bilgi, görev ve proje yönetimi platformudur. Not alma şablonlarını kullanarak notlar alabilir, notlarınızı tutarlı ana hatlar ve planlar halinde yeniden düzenleyebilir ve fikirlerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

İç içe geçmiş sayfalarla belgeler ve wikiler oluşturabileceğiniz ClickUp Docs ile başlayın. Ayrıca kısa yol haritaları oluşturabilir, uzmanlık bilgilerine derinlemesine dalabilir ve birikmiş bilgilerinizden ürünler oluşturabilirsiniz.

Fikir üretmek için sezgisel AI araçları, düşünceleri kağıda dökme sürecini hızlandırır. Ardından, ClickUp'ın bilgi tabanı yazılımı ve şablonlarıyla notları rafine edin ve karıştırarak sağlam bir bilgi merkezine dönüştürün ve fikirlerinizi düzenleyin.

ClickUp'ın görev yönetimi araçları, fikirlerinizi eyleme dönüştürmenizi sağlar. Yapılacaklar panoları oluşturabilir, bunları tek bir tıklama ile Gantt grafiklerine dönüştürebilir ve kendinize veya ekip arkadaşlarınıza görevler atayabilirsiniz. Ayrıca, işiniz sırasında kolay zaman çizelgeleri, yorumlar ve zaman kaydetme araçlarıyla iş akışı yönetimini kontrol altında tutabilirsiniz.

Yazar, pazarlamacı veya yönetici olun, sezgisel bilgi yönetimi yazılımı fikirlerin iletilmesini ve görevlerin tamamlanmasını kolaylaştırır. ClickUp, bilgileri sadece depolamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki projeler ve iş akışları için değerli bir kaynağa dönüştürmenizi sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Düşüncelerinizi düzenlemek, notları birbirine bağlamak ve sadece birkaç tıklamayla bilgi tabanınızı veya wiki'lerinizi oluşturmak için düzinelerce farklı şablon ve görünüm

Daha verimli oluşturma için AI destekli not alma ve görev yönetimi işlevleri

Yorumları paylaşmak, belgeleri etiketlemek ve yazma ile ilgili görevleri atamak için işbirliği araçları

Bilgi tabanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için binlerce entegrasyon

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve kontrol, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturur

Bazı görünümler mobil uygulamada henüz erişilebilir değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Obsidian

Obsidian aracılığıyla

Obsidian, çok yönlü bilgi yönetimi ve düzenleme özelliklerine sahip sağlam bir not alma uygulamasıdır. Uygulama bazı eklentileri destekler ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli kullanıcı arayüzü (UI) temalarına sahiptir.

Kullanıcılar, notlarını iki yönlü düşünme ve uygulamalar arasında kolay bilgi aktarımı için fikirler, gerçekler ve süreçlerden oluşan bir ağda birbirine bağlayabilir. Obsidian, ikinci beyin uygulaması olarak bilinen popüler bir araçtır ve farklı stratejiler ve uygulamaları tartışmaktan memnuniyet duyan 50.000'den fazla üyeden oluşan bir Discord topluluğuna sahiptir.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Markdown desteği

Yedekleme ve kontrol için harici senkronizasyon

Notlar oluşturmak için resmi olarak üretilmiş ve topluluk tarafından yapılmış çok çeşitli eklentiler

Obsidian sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik olabilir

Uygulama, diğer markdown yazma uygulamalarıyla birçok sınırlamayı paylaşır

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Ticari: Kullanıcı lisansı başına yıllık 50 ABD doları

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (21 yorum)

3. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, çok yönlü, ücretsiz form tasarım seçenekleri nedeniyle popüler bir ikinci beyin uygulamasıdır. Uygulamanın organizasyon şeması, veritabanlarından veya iç içe geçmiş alanlardan ve bilgi bloklarından oluşur. Kullanıcılar veritabanı görünümlerini değiştirebilir, bunları farklı bağlamlarda kullanabilir ve herhangi bir alanı veya ayrıntıyı iki yönlü olarak bağlayabilir.

Notion, farklı kullanım durumları ve düşünme biçimleri için binlerce şablon sunar ve metin, video ve yapılacaklar listesi gibi farklı medya türlerini barındırabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Basit ama güçlü bir kullanıcı arayüzü

Kolay oluşturma ve arama için çift yönlü geri bağlantı

Notion AI, güçlü bir yazma asistanı

Notion sınırlamaları

Kod gerektirmeyen yapı, öğrenme eğrisini çok dik hale getirir

Uygulama, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

4. Standart Notlar

Standart Notlar aracılığıyla

Standard Notes, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Logseq gibi, uygulama gizliliğe öncelik verir ve kapsamlı şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanır. Kullanıcılar, zengin özelliklere sahip notlar ve düz metin markdown dosyaları oluşturabilir, notlarına çevrimdışı olarak erişebilir ve verilerini dışa aktarabilir. Farklı planlar, daha sağlam not alma biçimleri ve yetenekleri sunar.

Standart Notlar'ın en iyi özellikleri

Hassas notları korumak için XChaCha20-Poly1305 şifreleme

Projeleri yönetmek için birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı senkronizasyon

Notları düz metin dosyalarına yedekleme seçeneği

Ücretsiz planda etiketleme, yıldızlama ve sabitleme özellikleri

Standart Notlar sınırlamaları

Bazı not alma özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Arayüzde gezinmek için birçok tıklama gerekir

Standart Notlar fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Verimlilik: 90 $/yıl

Profesyonel: 120 $/yıl

Standard Notes derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 3,9/5 (12 yorum)

Capterra: 4,6/5 (11 yorum)

5. Roam

Roam aracılığıyla

Roam Research, kolay arama ve düzenleme için bilgileri iki yönlü olarak birbirine bağlayan bir ikinci beyin uygulamasıdır.

Uygulama, birçok Logseq alternatifi gibi Markdown desteği içerir ve Markdown notları benzer araçlara ve fonksiyonlara sahiptir. Roam, takımlar veya kuruluşlar için bir araç olmaktan çok, kişisel bir bilgi tabanı olarak çalışır. Kullanıcılar temalarını özelleştirebilir ve notlarına görevler ekleyebilir, bulut ise bilgileri depolar.

Roam'un en iyi özellikleri

Birbiriyle bağlantılı düşünce ve fikirler için kolay çift yönlü bağlantılar

Kolay yeniden düzenleme ve yeniden karıştırma için hiyerarşi tabanlı not düzenleme

Çok basit bir arayüz

Roam sınırlamaları

İşbirliği özellikleri minimum düzeydedir

Entegrasyon seçenekleri sınırlıdır

Destek planı pahalıdır ve beş yıllık bir taahhüt gerektirir

Roam fiyatlandırması

Pro: Aylık 15 $ veya yıllık 165 $

Believer: 500 $/5 yıl

Roam puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,4/5 (17 yorum)

6. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, kullanıcıların metin tabanlı notlar, görüntüler ve diğer medya öğelerini kaydetmelerine olanak tanıyan popüler bir not alma uygulamasıdır. Bu serbest biçimli uygulama, el yazısı özellikleri, defter tarzı düzenleme ve bilgileri kaydetmek ve düzenlemek için web kırpma araçları içerir.

Evernote, özellikle kişisel kullanıcılar için yıllardır popüler bir not alma uygulamasıdır. Yapılacaklar listeleri, projeler ve fikir panoları oluşturabilir ve hatta sesli notlar kaydedebilirsiniz. Uygulama içinde arama yapmak kolaydır ve arama aracı, ilgili bilgileri kolayca birleştirmek için resimlerdeki, ek dosyalardaki ve el yazısındaki kelimeleri tanıyabilir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Görüntüler, metinler, sesli notlar, el yazısı ve daha fazlasında bilgileri saklama ve bulma seçeneği

Çevrimdışı erişilebilirlik

Dijital notlar almak ve notları düzenli tutmak için kullanımı kolay

Kendi metin düzenleyici aracınız ve yapılacaklar uygulamanız olarak kullanma yeteneği

Evernote sınırlamaları

Evernote dışında not paylaşımı karmaşıktır

Uygulama, özellikle ücretsiz sürümde, benzer araçlara göre daha az özelliğe sahiptir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote Takımları: 24,99 $/kullanıcı/ay

Evernote değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.100+ yorum)

7. Workflowy

Workflowy aracılığıyla

Workflowy, fikirleri paylaşması ve bu fikirler üzerinde harekete geçmesi gereken takımlar ve işletmeler için popüler bir proje yönetimi aracıdır. Bilgileri ana hatlar ve ağaç şeklinde yapılar halinde saklayabilirsiniz ve bu araç, ücretli planlarında sınırsız iç içe listeler barındırabilir ve kullanımı kolay vurgulama, filtreleme ve arama fonksiyonlarına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca yedeklemeleri Dropbox'a aktarabilir ve Windows, Mac ve Linux sistemlerinde Workflowy'ye erişebilir.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Verimli not alma için kolay taslak oluşturma ve iç içe yerleştirme araçları

Workflowy'yi sade bir görev yönetimi aracı olarak kullanma seçeneği

Yazılımın bir parçası olan işbirliği araçları

Dikkatinizi dağıtmadan çalışmak için minimalist bir arayüz

Workflowy sınırlamaları

Notları yeni bir pozisyona taşımak zor olabilir

Biçimlendirme ve tasarım seçenekleri sınırlıdır

Aylık mermi sınırını aşmak için yönlendirmeler gereklidir

Workflowy fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Workflowy Pro: 4,99 $/ay

Workflowy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22 yorum)

Capterra: 4,7/5 (12 yorum)

8. Joplin

Joplin aracılığıyla

Joplin, yeni başlayanlar için kolay ve deneyimli dijital not tutanlar için daha karmaşık özellikler sunan basit bir not alma uygulamasıdır. Açık kaynaklı program, farklı araçlar arasında kolay not paylaşımı ve entegrasyon için düzinelerce eklenti ile uyumludur, aktif bir topluluğa sahiptir ve çok güvenli notlar için uçtan uca şifreleme sunar.

Joplin'in en iyi özellikleri

Güçlü not güvenliği

Joplin'e kolay Microsoft OneNote ve Evernote içe aktarma

İşbirliğine dayalı not paylaşım araçları

Kolay not alma için web kesme araçları

Dikkatinizi dağıtmayan bir yazma ortamı

Joplin sınırlamaları

Ücretsiz planın boyut sınırları kısıtlayıcıdır

Uygulama, diğer not alma araçlarına göre daha az özelliğe sahiptir

Joplin fiyatlandırması

Temel: 2,99 €/ay

Pro: 5,99 €/ay

Takımlar: 7,99 € / ay

Joplin puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

9. Süper notlar

Supernotes aracılığıyla

Supernotes, bilgileri gözden geçirmek ve düzenlemek için dosya veya klasörler yerine basit not kartları olarak notları saklayan benzersiz bir not alma uygulamasıdır. Arayüzü kullanıcı dostudur ve farklı projeler veya sınav hazırlık notları için kartları yeniden düzenlemek ve etiketlemek kolaydır.

Kullanıcılar kartları paylaşabilir, diğer kullanıcıları not kartlarına davet edebilir ve notlarıyla çevrimdışı olarak çalışabilir. Uygulama, iş alışkanlıklarını izlemek için ısı haritası takvimi, hareket halindeyken aceleyle yazılan notlar için Düşünceler koleksiyonu ve görsel çift yönlü bağlantı gibi diğer araçlarda bulunmayan özellikler içerir. Supernotes, diğer popüler not alma araçlarını sevmeyen kullanıcılar için mükemmeldir.

Supernotes'un en iyi özellikleri

Çoklu ebeveyn iç içe geçme, takvimler ve broşür not görünümleri gibi çoklu organizasyon araçları ve biçimleri

Çoklu cihaz senkronizasyonu ve çevrimdışı erişim

Kullanımı kolay görev yönetimi araçları

Supernotes sınırlamaları

Geliştirme ve özellik yayınlama programları yavaştır

Ücretsiz sürüm sadece 100 kart izin verir

Supernotes fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Sınırsız: 8 £/ay

Supernotes puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yok

10. Foam

Foam aracılığıyla

Foam, notları yayınlamak için Visual Studio ve GitHub kullanan ücretsiz, açık kaynaklı bir kişisel bilgi yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar bir Foam çalışma alanı oluşturabilir ve her biri tek bir konuyu kapsayan bir dizi Markdown belgesi geliştirebilir.

Platform, geri bağlantı ve konuların birbirine bağlanması için grafik görselleştirmeleri içerir. Roam Research, Foam'a ilham kaynağı olmuştur, bu nedenle bazı benzerlikler görmeyi bekleyebilirsiniz. İçeriği paylaşabilir, farklı cihazlardan erişebilir ve GitHub Sayfaları'nda yayınlayabilirsiniz.

Foam'un en iyi özellikleri

İkinci beyin tarzı bir organizasyon şeması oluşturmak için birbirine bağlanan notlar

Wikilinks ile notları otomatik tamamlama özelliği

İşbirliği araçları

Köpük sınırlamaları

Foam, bir GitHub hesabı ve platforma aşinalık gerektirir

Uygulama, basit bir arayüz arayan kişisel ve profesyonel kullanıcılar için kullanıcı dostu değildir

Köpük fiyatlandırma

Ücretsiz ve geliştirme aşamasında

Köpük değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

ClickUp ile Daha İyi Notlar, Anahatlar ve Bilgi Tabanları Oluşturun

Sadece beyninize güvenmeyin, zengin özelliklere sahip not alma ve bilgi yönetimi uygulamalarıyla ikinci bir beyin oluşturun. Günümüzün not alma uygulamaları çok yönlüdür, böylece düşünce süreçlerinize uygun herhangi bir şekilde notlar yazabilir, bilgileri saklayabilir ve ayrıntıları hatırlayabilirsiniz.

ClickUp ile kağıda kalemle yazmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz. Şablonlar ve AI araçlarıyla beyin fırtınası yapmaya başlayın, kartlar ve çift yönlü bağlantılarla notlarınızı yeniden yapılandırın ve kuruluşunuzun bilgilerini herkesin kullanabileceği canlı bir veritabanında saklayın. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı ile notlarınızı görevlere, proje fikirlerine ve içeriğe dönüştürün ve düşüncelerinizin sizi nereye götüreceğini görün.