2025'in En İyi 10 Logseq Alternatifi ve Rakibi

Bilgi yönetimi dünyayı döndürür. Kendi projelerinizi yönetirken, düşüncelerinizi düzenli tutmak için notlar ve ana hatları belirleme araçlarına ihtiyacınız vardır. Bu, özellikle bir takımla çalışırken anahtar öneme sahiptir, çünkü sağlam not alma yetenekleri, herkesin projeler içinde ve projeler arasında aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.
Logseq, birçok bireysel ve iş kullanıcısı için burada devreye girer. Logseq, düşünce süreçlerinize veya iş operasyonlarınıza uymuyorsa, 2024'ün en iyi Logseq alternatiflerini keşfetmenin zamanı geldi. Bu makale, aralarından seçim yapabileceğiniz on yüksek performanslı Logseq alternatifini listeler.
Logseq nedir?
Logseq, kullanıcıların notlar alıp saklamasına, farklı türde bilgileri depolamasına ve bu bilgileri düzenlemesine yardımcı olan açık kaynaklı bir bilgi yönetim platformudur.
Platform, iş süreçlerinize veya şirketinizin teknoloji altyapısına uyum sağlayabilmesi için çeşitli eklentilerle entegre olur ve hem görev yönetimi aracı hem de bilgi yönetimi aracı olarak iyi bir şekilde çalışır.
Kullanıcılar, ücretsiz olması ve kullanıcı gizliliğine öncelik vermesi nedeniyle Logseq'i seviyor. Ancak, Logseq'in ciddi sınırlamaları vardır. Mobil uygulama yoktur, bu nedenle hareket halindeyken not almak isteyen kullanıcılar şanssızdır. Kullanıcılar ayrıca Logseq'te işbirliği yapamazlar, bu da bir takımla fikir paylaşmanız veya kuruluş çapında bir bilgi kaynağı oluşturmanız gerektiğinde bu aracı kullanmayı zorlaştırır.
Açık kaynaklı yapısı sayesinde bilgi yönetimi alanında popüler olan Logseq'in günümüz alternatifleri, işbirliği araçları, mobil kullanım örnekleri ve kullanım kolaylığı açısından çok daha fazlasını sunuyor.
Logseq alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Logseq, kaçırmak istemeyeceğiniz birçok güçlü yönü vardır, bu nedenle aynı özellikleri sunan Logseq alternatiflerini arayın. Aynı zamanda, platformun iyi bilinen performans sorunları ve sınırlı işbirliği ve mobil işlevselliği gibi temel zayıflıklarını da ele almak isteyeceksiniz. Yerine geçecek bir not alma veya bilgi yönetimi uygulaması ararken, bu olmazsa olmaz özelliklere öncelik verin:
- Kullanım kolaylığı: Her şeyden önce, kullanımı kolay bir not alma uygulaması seçin. Basit bir arayüz, farklı fikir üretme yöntemleri için çok yönlü araçlar ve basit organizasyon yapıları anahtar faktörlerdir
- Görev yönetimi: Profesyonel ve kişisel kullanıcılar, yapılacak işlerini not alabildiklerinde en iyi şekilde çalışırlar. Madde işaretlerini görevlere dönüştürebileceğiniz bir yazılım arayın
- Yapay zeka (AI) yetenekleri: AI, beyin fırtınası yapmanıza, sezgisel yapılar oluşturmanıza ve bağlantılar önermenize yardımcı olarak not almayı güçlendirir. Farklı araçların bilgi yönetimini geliştirmek için AI'yı nasıl kullandığını keşfedin
- Yazma seçenekleri: Düşüncelerinizi yazmayı seviyorsanız, el yazısını metne kolayca ve doğru bir şekilde çevirebilen not alma araçlarını tercih edin
- İşbirliği yetenekleri: Grup çalışmasını, iletişimi ve fikir paylaşımını kolaylaştıran not alma araçlarına geçin. En son isteyeceğiniz şey, bilgilerinizin izole bir programda kalmasıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Logseq Alternatifi
Notlarınızı ve süreçlerinizi bir programdan diğerine taşımak büyük bir iştir. En popüler Logseq alternatiflerinden bazılarının güçlü ve zayıf yönlerini özetledik, böylece favorinizi seçebilir ve bu geçişi yalnızca bir kez yapabilirsiniz.
1. ClickUp
ClickUp, hepsi bir arada bilgi, görev ve proje yönetimi platformudur. Not alma şablonlarını kullanarak notlar alabilir, notlarınızı tutarlı ana hatlar ve planlar halinde yeniden düzenleyebilir ve fikirlerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
İç içe geçmiş sayfalarla belgeler ve wikiler oluşturabileceğiniz ClickUp Docs ile başlayın. Ayrıca kısa yol haritaları oluşturabilir, uzmanlık bilgilerine derinlemesine dalabilir ve birikmiş bilgilerinizden ürünler oluşturabilirsiniz.
Fikir üretmek için sezgisel AI araçları, düşünceleri kağıda dökme sürecini hızlandırır. Ardından, ClickUp'ın bilgi tabanı yazılımı ve şablonlarıyla notları rafine edin ve karıştırarak sağlam bir bilgi merkezine dönüştürün ve fikirlerinizi düzenleyin.
ClickUp'ın görev yönetimi araçları, fikirlerinizi eyleme dönüştürmenizi sağlar. Yapılacaklar panoları oluşturabilir, bunları tek bir tıklama ile Gantt grafiklerine dönüştürebilir ve kendinize veya ekip arkadaşlarınıza görevler atayabilirsiniz. Ayrıca, işiniz sırasında kolay zaman çizelgeleri, yorumlar ve zaman kaydetme araçlarıyla iş akışı yönetimini kontrol altında tutabilirsiniz.
Yazar, pazarlamacı veya yönetici olun, sezgisel bilgi yönetimi yazılımı fikirlerin iletilmesini ve görevlerin tamamlanmasını kolaylaştırır. ClickUp, bilgileri sadece depolamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki projeler ve iş akışları için değerli bir kaynağa dönüştürmenizi sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Düşüncelerinizi düzenlemek, notları birbirine bağlamak ve sadece birkaç tıklamayla bilgi tabanınızı veya wiki'lerinizi oluşturmak için düzinelerce farklı şablon ve görünüm
- Daha verimli oluşturma için AI destekli not alma ve görev yönetimi işlevleri
- Yorumları paylaşmak, belgeleri etiketlemek ve yazma ile ilgili görevleri atamak için işbirliği araçları
- Bilgi tabanınızdan en iyi şekilde yararlanmak için binlerce entegrasyon
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik ve kontrol, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturur
- Bazı görünümler mobil uygulamada henüz erişilebilir değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)
2. Obsidian
Obsidian, çok yönlü bilgi yönetimi ve düzenleme özelliklerine sahip sağlam bir not alma uygulamasıdır. Uygulama bazı eklentileri destekler ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli kullanıcı arayüzü (UI) temalarına sahiptir.
Kullanıcılar, notlarını iki yönlü düşünme ve uygulamalar arasında kolay bilgi aktarımı için fikirler, gerçekler ve süreçlerden oluşan bir ağda birbirine bağlayabilir. Obsidian, ikinci beyin uygulaması olarak bilinen popüler bir araçtır ve farklı stratejiler ve uygulamaları tartışmaktan memnuniyet duyan 50.000'den fazla üyeden oluşan bir Discord topluluğuna sahiptir.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Markdown desteği
- Yedekleme ve kontrol için harici senkronizasyon
- Notlar oluşturmak için resmi olarak üretilmiş ve topluluk tarafından yapılmış çok çeşitli eklentiler
Obsidian sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi dik olabilir
- Uygulama, diğer markdown yazma uygulamalarıyla birçok sınırlamayı paylaşır
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Ticari: Kullanıcı lisansı başına yıllık 50 ABD doları
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,6/5 (21 yorum)
3. Notion
Notion, çok yönlü, ücretsiz form tasarım seçenekleri nedeniyle popüler bir ikinci beyin uygulamasıdır. Uygulamanın organizasyon şeması, veritabanlarından veya iç içe geçmiş alanlardan ve bilgi bloklarından oluşur. Kullanıcılar veritabanı görünümlerini değiştirebilir, bunları farklı bağlamlarda kullanabilir ve herhangi bir alanı veya ayrıntıyı iki yönlü olarak bağlayabilir.
Notion, farklı kullanım durumları ve düşünme biçimleri için binlerce şablon sunar ve metin, video ve yapılacaklar listesi gibi farklı medya türlerini barındırabilir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Basit ama güçlü bir kullanıcı arayüzü
- Kolay oluşturma ve arama için çift yönlü geri bağlantı
- Notion AI, güçlü bir yazma asistanı
Notion sınırlamaları
- Kod gerektirmeyen yapı, öğrenme eğrisini çok dik hale getirir
- Uygulama, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)
4. Standart Notlar
Standard Notes, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Logseq gibi, uygulama gizliliğe öncelik verir ve kapsamlı şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanır. Kullanıcılar, zengin özelliklere sahip notlar ve düz metin markdown dosyaları oluşturabilir, notlarına çevrimdışı olarak erişebilir ve verilerini dışa aktarabilir. Farklı planlar, daha sağlam not alma biçimleri ve yetenekleri sunar.
Standart Notlar'ın en iyi özellikleri
- Hassas notları korumak için XChaCha20-Poly1305 şifreleme
- Projeleri yönetmek için birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı senkronizasyon
- Notları düz metin dosyalarına yedekleme seçeneği
- Ücretsiz planda etiketleme, yıldızlama ve sabitleme özellikleri
Standart Notlar sınırlamaları
- Bazı not alma özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Arayüzde gezinmek için birçok tıklama gerekir
Standart Notlar fiyatlandırması
- Standart: Ücretsiz
- Verimlilik: 90 $/yıl
- Profesyonel: 120 $/yıl
Standard Notes derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 3,9/5 (12 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (11 yorum)
5. Roam
Roam Research, kolay arama ve düzenleme için bilgileri iki yönlü olarak birbirine bağlayan bir ikinci beyin uygulamasıdır.
Uygulama, birçok Logseq alternatifi gibi Markdown desteği içerir ve Markdown notları benzer araçlara ve fonksiyonlara sahiptir. Roam, takımlar veya kuruluşlar için bir araç olmaktan çok, kişisel bir bilgi tabanı olarak çalışır. Kullanıcılar temalarını özelleştirebilir ve notlarına görevler ekleyebilir, bulut ise bilgileri depolar.
Roam'un en iyi özellikleri
- Birbiriyle bağlantılı düşünce ve fikirler için kolay çift yönlü bağlantılar
- Kolay yeniden düzenleme ve yeniden karıştırma için hiyerarşi tabanlı not düzenleme
- Çok basit bir arayüz
Roam sınırlamaları
- İşbirliği özellikleri minimum düzeydedir
- Entegrasyon seçenekleri sınırlıdır
- Destek planı pahalıdır ve beş yıllık bir taahhüt gerektirir
Roam fiyatlandırması
- Pro: Aylık 15 $ veya yıllık 165 $
- Believer: 500 $/5 yıl
Roam puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,4/5 (17 yorum)
6. Evernote
Evernote, kullanıcıların metin tabanlı notlar, görüntüler ve diğer medya öğelerini kaydetmelerine olanak tanıyan popüler bir not alma uygulamasıdır. Bu serbest biçimli uygulama, el yazısı özellikleri, defter tarzı düzenleme ve bilgileri kaydetmek ve düzenlemek için web kırpma araçları içerir.
Evernote, özellikle kişisel kullanıcılar için yıllardır popüler bir not alma uygulamasıdır. Yapılacaklar listeleri, projeler ve fikir panoları oluşturabilir ve hatta sesli notlar kaydedebilirsiniz. Uygulama içinde arama yapmak kolaydır ve arama aracı, ilgili bilgileri kolayca birleştirmek için resimlerdeki, ek dosyalardaki ve el yazısındaki kelimeleri tanıyabilir.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Görüntüler, metinler, sesli notlar, el yazısı ve daha fazlasında bilgileri saklama ve bulma seçeneği
- Çevrimdışı erişilebilirlik
- Dijital notlar almak ve notları düzenli tutmak için kullanımı kolay
- Kendi metin düzenleyici aracınız ve yapılacaklar uygulamanız olarak kullanma yeteneği
Evernote sınırlamaları
- Evernote dışında not paylaşımı karmaşıktır
- Uygulama, özellikle ücretsiz sürümde, benzer araçlara göre daha az özelliğe sahiptir
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
- Evernote Takımları: 24,99 $/kullanıcı/ay
Evernote değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.100+ yorum)
7. Workflowy
Workflowy, fikirleri paylaşması ve bu fikirler üzerinde harekete geçmesi gereken takımlar ve işletmeler için popüler bir proje yönetimi aracıdır. Bilgileri ana hatlar ve ağaç şeklinde yapılar halinde saklayabilirsiniz ve bu araç, ücretli planlarında sınırsız iç içe listeler barındırabilir ve kullanımı kolay vurgulama, filtreleme ve arama fonksiyonlarına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca yedeklemeleri Dropbox'a aktarabilir ve Windows, Mac ve Linux sistemlerinde Workflowy'ye erişebilir.
Workflowy'nin en iyi özellikleri
- Verimli not alma için kolay taslak oluşturma ve iç içe yerleştirme araçları
- Workflowy'yi sade bir görev yönetimi aracı olarak kullanma seçeneği
- Yazılımın bir parçası olan işbirliği araçları
- Dikkatinizi dağıtmadan çalışmak için minimalist bir arayüz
Workflowy sınırlamaları
- Notları yeni bir pozisyona taşımak zor olabilir
- Biçimlendirme ve tasarım seçenekleri sınırlıdır
- Aylık mermi sınırını aşmak için yönlendirmeler gereklidir
Workflowy fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Workflowy Pro: 4,99 $/ay
Workflowy puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (22 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12 yorum)
8. Joplin
Joplin, yeni başlayanlar için kolay ve deneyimli dijital not tutanlar için daha karmaşık özellikler sunan basit bir not alma uygulamasıdır. Açık kaynaklı program, farklı araçlar arasında kolay not paylaşımı ve entegrasyon için düzinelerce eklenti ile uyumludur, aktif bir topluluğa sahiptir ve çok güvenli notlar için uçtan uca şifreleme sunar.
Joplin'in en iyi özellikleri
- Güçlü not güvenliği
- Joplin'e kolay Microsoft OneNote ve Evernote içe aktarma
- İşbirliğine dayalı not paylaşım araçları
- Kolay not alma için web kesme araçları
- Dikkatinizi dağıtmayan bir yazma ortamı
Joplin sınırlamaları
- Ücretsiz planın boyut sınırları kısıtlayıcıdır
- Uygulama, diğer not alma araçlarına göre daha az özelliğe sahiptir
Joplin fiyatlandırması
- Temel: 2,99 €/ay
- Pro: 5,99 €/ay
- Takımlar: 7,99 € / ay
Joplin puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
9. Süper notlar
Supernotes, bilgileri gözden geçirmek ve düzenlemek için dosya veya klasörler yerine basit not kartları olarak notları saklayan benzersiz bir not alma uygulamasıdır. Arayüzü kullanıcı dostudur ve farklı projeler veya sınav hazırlık notları için kartları yeniden düzenlemek ve etiketlemek kolaydır.
Kullanıcılar kartları paylaşabilir, diğer kullanıcıları not kartlarına davet edebilir ve notlarıyla çevrimdışı olarak çalışabilir. Uygulama, iş alışkanlıklarını izlemek için ısı haritası takvimi, hareket halindeyken aceleyle yazılan notlar için Düşünceler koleksiyonu ve görsel çift yönlü bağlantı gibi diğer araçlarda bulunmayan özellikler içerir. Supernotes, diğer popüler not alma araçlarını sevmeyen kullanıcılar için mükemmeldir.
Supernotes'un en iyi özellikleri
- Çoklu ebeveyn iç içe geçme, takvimler ve broşür not görünümleri gibi çoklu organizasyon araçları ve biçimleri
- Çoklu cihaz senkronizasyonu ve çevrimdışı erişim
- Kullanımı kolay görev yönetimi araçları
Supernotes sınırlamaları
- Geliştirme ve özellik yayınlama programları yavaştır
- Ücretsiz sürüm sadece 100 kart izin verir
Supernotes fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Sınırsız: 8 £/ay
Supernotes puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yok
10. Foam
Foam, notları yayınlamak için Visual Studio ve GitHub kullanan ücretsiz, açık kaynaklı bir kişisel bilgi yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar bir Foam çalışma alanı oluşturabilir ve her biri tek bir konuyu kapsayan bir dizi Markdown belgesi geliştirebilir.
Platform, geri bağlantı ve konuların birbirine bağlanması için grafik görselleştirmeleri içerir. Roam Research, Foam'a ilham kaynağı olmuştur, bu nedenle bazı benzerlikler görmeyi bekleyebilirsiniz. İçeriği paylaşabilir, farklı cihazlardan erişebilir ve GitHub Sayfaları'nda yayınlayabilirsiniz.
Foam'un en iyi özellikleri
- İkinci beyin tarzı bir organizasyon şeması oluşturmak için birbirine bağlanan notlar
- Wikilinks ile notları otomatik tamamlama özelliği
- İşbirliği araçları
Köpük sınırlamaları
- Foam, bir GitHub hesabı ve platforma aşinalık gerektirir
- Uygulama, basit bir arayüz arayan kişisel ve profesyonel kullanıcılar için kullanıcı dostu değildir
Köpük fiyatlandırma
- Ücretsiz ve geliştirme aşamasında
Köpük değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
ClickUp ile Daha İyi Notlar, Anahatlar ve Bilgi Tabanları Oluşturun
Sadece beyninize güvenmeyin, zengin özelliklere sahip not alma ve bilgi yönetimi uygulamalarıyla ikinci bir beyin oluşturun. Günümüzün not alma uygulamaları çok yönlüdür, böylece düşünce süreçlerinize uygun herhangi bir şekilde notlar yazabilir, bilgileri saklayabilir ve ayrıntıları hatırlayabilirsiniz.
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