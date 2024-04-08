Notion ve Trello — İşiniz İçin Hangi Proje Yönetimi Aracı Daha İyi?

Bir proje yöneticisi olarak, süreçleri kolaylaştırmalı, görevleri ve son teslim tarihlerini izlemeli ve takımlar arasında işbirliği yapmalısınız. Proje yönetimi zordur ve zihinsel beceri ve akıllı düşünme gerektirir. Anlıyoruz.

Bu yüzden her zaman size süper güçler kazandıracak araçlar arıyorsunuz. Bu makalede, iki popüler proje yönetimi aracı olan Notion ve Trello'yu inceliyoruz.

Hepsi bu kadar değil! Sonunda sürpriz bir rakip ekledik.

Notion nedir?

Notion'un proje gösterge paneli görünümü örneği

Notion, karmaşık projeleri yönetmek için sağlam özellikler sunan tam ölçekli bir proje yönetimi yazılımıdır.

Notion'un sunduğu şablonlar, onu proje yönetimi için uygun hale getirir. Bunlar arasında, proje planlamasını hızlandıran kapsamlı proje yönetimi şablonları, A'dan Z'ye proje haritalama için ürün yol haritaları ve daha fazlası bulunur.

Proje yönetimi aracı, saniyeler içinde proje planının ilk taslaklarını oluşturan AI işlevlerine de sahiptir.

Notion Özellikleri

Notion, daha kapsamlı proje yönetimi, görev yönetimi ve otomasyon özellikleriyle 2. 32 sürümünü 2023 yılında yayınladı.

Notion'un öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

1. Proje Yönetimi Şablonları

Notion, çeşitli amaçlar için kullanıma hazır çok sayıda şablon sunar. Popüler şablon kategorileri arasında ajans kitleri, bütçeleme şablonları, içerik ve sosyal medya takvim planlaması, marka dokümantasyonu ve daha fazlası bulunur.

Notion proje planlayıcı şablonu

2. Veritabanı Otomasyonu

Şablonların yanı sıra, Notion'un tekrarlayan ve manuel yönetici görevleri için özel proje yönetimi iş akışları oluşturma özelliğini de beğendik. Örneğin, görev durumlarını değiştirmeyi, anketleri göndermeyi, bitiş tarihlerini güncellemeyi ve takımınıza hatırlatıcılar göndermeyi otomatikleştirebilirsiniz.

Notion'da Görev Yönetimi

3. Ürün Yol Haritası

Artık çeşitli araçlara dağılmış veriler yok. Tek bir gösterge panelinden ürün yol haritasını oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz.

Notion Ürün Yol Haritası örneği

Notion'un Ürün Yol Haritaları ile iş hedeflerinizi, ürün belgelerinizi, sorumluluklarınızı ve diğer bilgileri tek bir belgede birleştirebilirsiniz. Farklı aşamalarda projenin ilerlemesini ve anahtar paydaşları görebilir, böylece işbirliğini basitleştirebilirsiniz.

4. Entegrasyonlar

Notion'u Slack, GitHub vb. gibi yaygın olarak kullanılan diğer takım işbirliği ve proje araçlarıyla da entegre edebilirsiniz. 70'den fazla entegrasyon ile Notion, iş akışlarını basitleştirmeye yardımcı olabilir ve Notion API'sini kullanarak özel bir senkronizasyon ayarlamanıza olanak tanır.

Notion Fiyatlandırma

Notion, yıllık ödemeler için dört fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz plan

Artı: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, ücretli planlar için kullanıcı başına aylık 8 $ maliyetli bir eklentidir

Trello nedir?

Trello Proje Yönetimi Gösterge Paneli örneği

Trello, basitliği ve kullanım kolaylığı ile bilinen bir Kanban proje yönetimi yazılımıdır.

Öğrenme eğrisi sıfır olan bu araç, her boyuttaki takıma uygundur. Fikir oluşturma ve takım üyelerinin işe alımından projenin aşamalı olarak başlatılmasına kadar her adımda projenizi kolaylaştırabilirsiniz.

İyi olan şey, sıfırdan bir "Trello Panosu" oluşturabilir veya hazır şablonları kullanarak projeleri yönetebilir, görevleri izleyebilir ve proje iş akışları oluşturabilirsiniz.

Ancak Trello, karmaşık veya büyük ölçekli projeler için uygun değildir.

Trello Özellikleri

Trello'nun sunduğu bazı özelliklere bakalım:

1. Özelleştirilebilir Şablonlar

Trello aracılığıyla

Trello, proje bütçeleme, kullanıcı hikayesi haritalama, müşteri iş akışı yönetimi ve haftalık planlama gibi çeşitli kullanım durumları için 100'den fazla tamamen özelleştirilebilir proje yönetimi şablonu sunar.

2. Yerleşik Otomasyon

Trello, yerleşik bir kodsuz otomasyon aracı olan Butler'a sahiptir. Son teslim tarihlerini izleme, hatırlatıcılar gönderme, takım üyelerini yönetme, toplantı gündemleri oluşturma gibi monoton projeyle ilgili görevleri yerine getirir.

Proje iş akışınızdaki belirli eylemleri yönetmek için özel kurallar ve tetikleyiciler ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yapılacaklar listenizden bir görev tamamlandığında, görevin durumunu otomatik olarak "Tamamlandı" olarak güncelleyebilirsiniz.

3. Proje Yol Haritası

Trello'nun Gantt Grafiklerini kullanarak Trello Panolarında projenizin geliştirme zaman çizelgesini görselleştirin ve görevleri Kanban'dan esinlenen iş akışlarına bölün.

Trello Kanban panosu görünümü

Projenizin yolunda ilerlemesini sağlamak için dönüm noktalarını ve son tarihleri belirleyin. Gantt Grafiği kullanarak projenizin zamanlamasını ayarlayın ve engelleri hızlı bir şekilde belirlemek için Trello Kartları içinde Kanban tarzında yüksek öncelikli görevleri etiketleyin.

4. Trello Power-Up

Trello, Power-Up galerisinde 200'den fazla entegrasyon sunar. Trello Kartlarınızı ve Panolarınızı çeşitli yerel ve harici entegrasyonlara bağlayabilirsiniz.

Örneğin, Trello Power-Up—Zaman Takibi ve Raporlama, işlerinizi Trello Panosuna otomatik olarak kaydeden ve proje zaman çizelgesi boyunca harcanan saatler, kimlerin ne üzerinde çalıştığı vb. hakkında ayrıntılı raporlar oluşturan bir zaman izleme aracıdır.

Trello Fiyatlandırma

Trello, yıllık ödemeler için dört fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz plan

Standart: 5 $/kullanıcı/ay

Premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay

Notion ve Trello: Özelliklerin Karşılaştırması

Notion ve Trello arasındaki önemli bir fark, Notion'un kapsamlı olması ve birçok şeyi aynı anda yapabilmesidir. Trello ise daha optimize ve basit bir araçtır ve daha küçük projeler için mükemmeldir.

Ancak Notion'un işleyişine alışmak için Trello'dan çok daha fazla zaman harcayabilirsiniz.

Notion, Trello'ya göre biraz daha pahalı ve öğrenmesi biraz zor olsa da, daha geniş işlevselliği nedeniyle şüphesiz yatırım yapmaya değer.

Peki, Notion mu Trello mu? Kazanan belli oldu mu?

1. Proje Yönetimi Şablonları

Her iki aracın da kullanımı kolay, özelleştirilebilir şablonlara sahip olduğunu gördük.

Notion, çok sayıda proje şablonu sunar – tam olarak 1006 tane. Trello ise proje yönetimi kullanım örnekleri için yaklaşık 110 şablona sahiptir.

Dolayısıyla, sayılara göre hareket ediyor ve sorun izleme, proje ve hedef planlama, ürün yol haritaları ve daha fazlası için kullanım örneklerine yönelik son derece özel şablonlar arıyorsanız, Notion size öncülük eder.

2. Güçlü Otomasyon

Notion, Trello'ya kıyasla yerel otomasyon özelliklerine sahiptir. Notion, yerleşik, sağlam Veritabanı Otomasyonu ile görevleri planlamanıza ve proje iş akışlarını kolaylaştırmanıza olanak tanır.

Trello'da proje yönetimi, güçlü otomasyon aracı Butler veya Zapier gibi üçüncü taraf araçlar kullanılarak otomatikleştirilebilir.

Sonuç olarak, Trello'nun harici bağlantılara ihtiyaç duymasının aksine, Notion'u daha sağlam bir tek noktadan otomasyon çözümü olarak bulduk.

3. Proje Yol Haritası Planlama

Notion ve Trello, ürün veya proje yol haritaları oluşturmak ve yürütmek için eşit derecede etkili özelliklere sahiptir. Proje zaman çizelgelerini ve kimin ne yapacağını hızlı bir şekilde görmek için insanları, görevleri ve iş akışlarını bir araya getirmenize olanak tanır.

Görsel olarak, Trello'nun proje yol haritaları için Panoları ve Grafiklerinin Notion'dan daha zengin bir görünüme ve hisse sahip olduğunu gördük. Ayrıca, Notion'da Gantt Grafikleri ve Kanban panoları gibi proje yönetimi görselleştirme temel öğelerinin bulunmadığını unutmayın.

4. Genişletilebilirlik

Proje yönetimi, takım iletişimi, not alma, görev yönetimi vb. gibi işbirliğini içerir.

Bu nedenle, bir proje yönetimi aracı genişletilebilir ve Slack, Google Takvim, Outlook ve Jira gibi iç araç yığınınızla iyi entegre olmalıdır.

Notion, Slack ve Google Drive dahil 70'den fazla uygulama ile entegre olur. Trello, ücretli dahili entegrasyonlar ve 200'den fazla harici entegrasyon içeren özel bir Power-Up galerisine sahiptir.

Trello daha fazla entegrasyon sunar. Ancak Notion, geliştiriciler için uygun olan genel API'sini kullanarak özel bir entegrasyon oluşturmanıza olanak tanır.

Reddit'te Notion ve Trello karşılaştırması

Notion ve Trello'nun Reddit'te herhangi bir yankı uyandırıp uyandırmadığını kontrol etmek istedik. Ve evet, uyandırıyor!

İşte çoğu kullanıcının görüşleri:

"Projelerimle ilgili yapılacak her şey için ve her şeyi tek bir yerde tutmak için Notion'u günlük olarak kullanıyorum. Trello'nun kullanımı daha kolay olabilir ve Kanban panolarını Notion'dan daha iyi buldum. "

Başka bir kullanıcı grubu Trello'dan Notion'a geçti ve şablonlarını başlamak için harika bir yer buldu.

Trello'yu seven birkaç kullanıcı şöyle diyor: "Trello'yu yapılacaklar listelerim ve projelerim için mükemmel buluyorum. Butler ve Power-Ups, tekrarlayan görevleri otomasyon haline getirmeyi çocuk oyuncağına çeviriyor."

Peki ya Notion ve Trello ikisi de işinize yaramazsa? Size tavsiye etmek istediğimiz başka bir proje yönetimi aracı daha var.

ClickUp ile tanışın — Notion ve Trello'ya en iyi alternatif

Notion ve Trello, özel proje yönetimi araçları değildir ve bazı alanlarda yetersiz kalmaktadır.

Örneğin, Notion görselleştirme öğelerinden yoksundur ve gereksiz özellikleri onu kullanımı zor hale getirir. Trello ise basit işlevselliği nedeniyle yalnızca küçük projeler için işe yarar.

ClickUp ile tanışın.

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile iş projenizi her adımda yönetin

En yüksek puanlı proje yönetimi yazılımlarından biri olan ClickUp, tüm boyutlardaki projeleri yönetmenize, görevler üzerinde işbirliği yapmanıza ve çok adımlı iş akışlarını kolaylaştırmanıza olanak tanır.

ClickUp'ı Notion ve Trello'ya en iyi alternatif yapan üç olağanüstü özellik:

1. ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Sıradan proje yönetimi görevlerini üstlenen bir sanal asistanınız olduğunu hayal edin. İşte ClickUp AI tam size göre.

ClickUp AI, daha hızlı çalışmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Görev güncellemelerini özetlemek, eylem öğeleri oluşturmak, metin yazmak veya içeriği biçimlendirmek gibi işleri ClickUp AI sizin için yapar. ClickUp, aktif kullanıcıların ClickUp AI'yı kullanarak günlük iş yüklerini %30 azalttığını bildiriyor.

2. ClickUp Belgeleri

ClickUp'ın Belgeler özelliğini kullanarak güzel belgeler, wiki sayfaları ve daha fazlasını oluşturun ve takımınızla sorunsuz bir şekilde fikirlerinizi hayata geçirin

Proje yönetimi ve dokümantasyon birbiriyle yakından ilgilidir. Ancak Notion ve Trello, işlerinizi düzenli tutmak için gerekli gelişmiş dokümantasyon fonksiyonlarından yoksundur.

ClickUp Docs ile zengin belgeler veya wiki'ler oluşturabilir ve bunları takımınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca belge değişikliklerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir, takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve anında eylem öğeleri atayabilirsiniz.

ClickUp, çalışma alanınızdaki belgeleri kategorilere ayırmanıza olanak tanır, böylece birbirinin altında yuvalanmış büyük hacimli belgeleri yönetmekle saatler kaybetmezsiniz.

3. Kanban Panoları

Trello, Kanban panosu benzeri sistemiyle bilinmesine rağmen, gelişmiş özelleştirme özelliklerinden yoksundur.

Bu şablonda projeleri planlamak, düzenlemek ve izlemek için Kanban Panosu gibi özel görünümleri kullanın

Öte yandan, ClickUp'ın Kanban Panoları son derece çok yönlü ve özelleştirilebilir olup, görevleri sürükleyip bırakmanıza, görevleri iş akışları arasında taşıymanıza ve toplu değişiklikleri tek seferde yapmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın tek ve çok özellikli gösterge paneli, tüm Kanban Panolarınızı tek bir görünümde görmenizi sağlar, bu da proje ilerlemesini izlemeyi çok daha kolay hale getirir.

Hangi Proje Yönetimi Aracını Kullanmalısınız?

Proje yönetimi yazılımlarını karşılaştırdığınızda, Notion ve Trello'nun her ikisinin de çevrimiçi olarak binlerce destekçisi olduğunu görürsünüz.

Proje yönetimi aracı seçiminiz, planlama ve işbirliği ihtiyaçlarınıza ve takımınızı daha çevik hale getirme yeteneğine göre yapılmalıdır. ClickUp'ın tüm bu açılardan mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyoruz.

İster bireysel ister takım olun, ClickUp proje gereksinimlerinize göre hızla ölçeklenebilir.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planına kaydolun ve kendiniz görün!