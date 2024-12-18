10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Access ปี 2025

Microsoft Access (หรือที่รู้จักในชื่อ MS Access) เป็นระบบฐานข้อมูลที่ทรงพลังซึ่งสามารถบันทึก จัดการ และเก็บข้อมูลทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและสร้างรายงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย จึงไม่น่าแปลกใจที่ Microsoft Access กลายเป็นส่วนสำคัญในชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
แต่ไม่มีเครื่องมือฐานข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบ คุณจะไม่พบเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนและทุกธุรกิจ หากฐานข้อมูล Microsoft Access ไม่ตอบโจทย์คุณ ยังมีทางเลือกอื่นอีกมากมาย
คู่มือนี้เน้นย้ำทางเลือกและคู่แข่ง 10 อันดับแรกของ Microsoft Access สำหรับปี 2025 ถึงเวลาค้นพบระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับคุณและทีมของคุณแล้ว 🏆
⏰ สรุป 60 วินาที
ทางเลือกของ Microsoft Access สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล เริ่มทดลองใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการข้อมูลของคุณ
- ClickUp: เครื่องมือบนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด พร้อมมุมมองตารางที่หลากหลายและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างครอบคลุม
- MongoDB: แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับนักพัฒนา จัดการ JSON ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายภาษาการเขียนโปรแกรม
- DBeaver: เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลอเนกประสงค์ที่รองรับแหล่งข้อมูลหลากหลาย มีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย
- OpenOffice Base: ตัวเลือกที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กรธุรกิจ รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้
- Airtable: ผสานการพัฒนาแอปพลิเคชันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเข้าด้วยกัน อนุญาตให้สร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ด้วยคุณสมบัติแบบ low-code
- TeamDesk: แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างฐานข้อมูลตามความต้องการ ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นในการขยายและใช้งานง่าย
- Google Sheets: รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแก้ไขจากทุกอุปกรณ์
- Axisbase: มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการฐานข้อมูลที่สะดวก
- SQLite: เครื่องมือฐานข้อมูลแบบรวมในตัวเองและไม่มีเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการบรรจุแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Microsoft Access?
ในการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Access ให้พิจารณาความต้องการของคุณ ประเมินคุณสมบัติต่างๆ และชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
เมื่อเลือกทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Access นี่คือสิ่งที่เราพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: สมาชิกในทีมของคุณสมควรได้รับแอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย มีขั้นตอนน้อย เข้าใจง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ทุกคน
- ราคาประหยัด: เราได้รวมตัวเลือกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีไว้ด้วย เพื่อให้มีตัวเลือกสำหรับทุกงบประมาณ
- ข้ามแพลตฟอร์ม: ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันบนโซลูชันฐานข้อมูลของคุณได้ ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ iOS, Android, Windows, MacOS, Linux หรือเว็บเบราว์เซอร์
- การผสานรวม: เครื่องมือในปัจจุบันควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น 🛠️
- ฟังก์ชันการทำงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลของคุณควรมาพร้อมกับฟังก์ชันและคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การลากและวาง,แบบเทมเพลตของสเปรดชีต, และเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้คุณได้รับคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ (หรือทางเลือกฟรี)
10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Access ที่ควรใช้ในปี 2025
คุณพร้อมหรือยังที่จะค้นหาทางเลือกของ Microsoft Access ที่มีทุกอย่างสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ? มาเริ่มกันเลย! 🤩
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือบนคลาวด์และเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ MS Access คล้ายกับคู่แข่งของ Microsoft Access ส่วนใหญ่ ClickUp มีความโดดเด่นในการติดตามและจัดระเบียบข้อมูล เป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการป้อนข้อมูลพร้อมการเข้าถึงหลายผู้ใช้
มุมมองตารางของ ClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานประเภทนี้—มันจะสร้างสเปรดชีตได้อย่างรวดเร็วและมีการสร้างฐานข้อมูลแบบภาพที่ทรงพลัง ใช้เพื่อจัดการงบประมาณ, สินค้าคงคลัง, ข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
คุณจะพบเทมเพลตงบประมาณและสินค้าคงคลังที่เป็นประโยชน์ (พร้อมกับอีกมากมาย)ที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลและทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้เอกสารโครงการที่ช่วยด้วยAI ของ ClickUp ยังสามารถจดบันทึก เขียนสรุป และติดตามข้อมูลสำคัญจากการประชุมของคุณได้ คุณจึงไม่ต้องทำเอง 😎
📮ClickUp Insight: 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI ในการวิจัยและรวบรวมข้อมูล แต่มี AI ที่ช่วยคุณค้นหาไฟล์ที่หายไปในที่ทำงานหรือกระทู้ Slack สำคัญที่คุณลืมบันทึกไว้หรือไม่? มีแน่นอน! การค้นหาแบบเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ ดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และคำตอบที่คุณต้องการ ประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยฟีเจอร์ค้นหาขั้นสูงของ ClickUp!
ClickUp ยังให้คุณนำเข้าและส่งออกข้อมูล Excel และ CSV และให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับสมาชิกในทีม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome และ Google Assistant
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมป้ายกำกับและหมวดหมู่มาตรฐานที่แสดงในรูปแบบตารางที่เป็นระเบียบ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือสคริปต์ สำหรับการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย รองรับการเข้าถึงและทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้ เหมาะสำหรับทีมที่มีการทำงานข้ามสายงาน
- ตารางที่ตอบสนองและใช้งานง่ายช่วยให้จัดการงานและจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
- ClickUp API ช่วยให้คุณสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองกับระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker และอื่นๆ
- แผนฟรีตลอดไปพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทุกคน และรวมถึงคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่คุณต้องการสำหรับการป้อนข้อมูล
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ไม่มีฟีเจอร์ SQL สำหรับการสื่อสารกับฐานข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่ต้องมีการผสานรวมที่กำหนดเอง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีช่วงการเรียนรู้ (แก้ไขได้ด้วยบทเรียน)
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. MongoDB
MongoDB เป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั่วไป ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของซอฟต์แวร์และข้อมูลได้อย่างเต็มที่ โดยผสานข้อดีของฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเข้ากับความสามารถในการขยายขนาด ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นที่แอปพลิเคชันสมัยใหม่ต้องการ
MongoDB บันทึกข้อมูลในรูปแบบ JSON เชื่อมต่อด้วยไดรเวอร์ JDBC และทำงานร่วมกับภาษาการเขียนโปรแกรมยอดนิยม เช่น Java, Python, C#, Ruby และอื่นๆ อีกมากมาย 👾
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MongoDB:
- มีให้ดาวน์โหลดเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นฐานข้อมูลออนไลน์
- มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง
ข้อจำกัดของ MongoDB:
- ตัวเลือกฟรีมีพื้นที่จัดเก็บเพียง 512MB เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ MS Access
- ไม่รองรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบฐานข้อมูล SQL
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการตั้งค่าพร้อมฟีเจอร์การป้อนข้อมูล
ราคาของ MongoDB:
- เซิร์ฟเวอร์เลส: $0. 10+/ล้านครั้งอ่าน
- ทุ่มเท: $57+/เดือน
- คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน: $0+/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MongoDB:
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
3. DBeaver
DBeaver เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแหล่งข้อมูลทุกประเภท มีเวอร์ชันฟรีพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานเพื่อให้การจัดการข้อมูลที่ครอบคลุมเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายช่วยให้คุณสามารถสำรวจ ประมวลผล และบริหารจัดการแหล่งข้อมูลบนคลาวด์ SQL และ NoSQL ทั้งหมดได้
ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังมากกว่า 100 รายการ DBeaver ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิคได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีตัวจัดการงานเพื่อช่วยอัตโนมัติการทำงานประจำวัน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้
คุณสมบัติเด่นของ DBeaver:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายมอบประสิทธิภาพระดับสูงและมุมมองแบบย่อของฐานข้อมูลที่มีการสืบค้นบ่อย
- ผู้ใช้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าบริการสามารถเข้าถึง CloudBeaver ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลบนเว็บที่พร้อมใช้งานบนคลาวด์
- DBeaver Portable เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่คุณสามารถพกพาไปได้ทุกที่ผ่านอุปกรณ์มือถือ
- DBeaver Community เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลสากลฟรีที่มีการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MySQL, SQL Server, PostgreSQL และ Teradata
ข้อจำกัดของ DBeaver:
- เวอร์ชันฟรี (DBeaver Community) ขาดการเข้าถึงฟีเจอร์หลายอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชัน DBeaver Pro (เช่น การเข้าถึง Oracle)
- บทวิจารณ์รายงานปัญหาบางประการเกี่ยวกับการอัปเดตบ่อยครั้งและการสอบถามข้อมูลที่ช้าสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ MS Access
ราคาของ DBeaver:
- ชุมชน DBeaver: ฟรี
- ธุรกิจรายบุคคล: 25 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $1,600+/ปี
การให้คะแนนและรีวิวของ DBeaver:
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. OpenOffice Base
OpenOffice Base เป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Microsoft Access ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้สำหรับสมาชิกทีมจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการ สามารถใช้งานได้สำหรับทุกวัตถุประสงค์โดยไม่มีข้อจำกัด และทำงานเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
OpenOffice Base ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตั้งแต่บุคคลที่ต้องการติดตามคอลเลกชันส่วนตัวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีคุณสมบัติรองรับฐานข้อมูลหลายผู้ใช้ในตัว เช่น MySQL, PostgreSQL และ Adabas D
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenOffice Base:
- ติดตั้งและให้บริการสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ทั้งแบบติดตั้งในสถานที่และแบบ SaaS
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ทำงานบนระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปทั้งหมด รวมถึง Microsoft Windows, Apple MacOS และ Linux
- กู้คืนข้อมูลที่สูญหายและสร้างการสำรองข้อมูลที่ไร้กังวลเพื่อรักษาความปลอดภัยของไฟล์ของคุณ
- เวอร์ชันล่าสุดของ OpenOffice Base เป็นซอฟต์แวร์ฟรีเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ ค่าธรรมเนียมรายเดือน หรือการตรวจสอบซอฟต์แวร์
- ทางเลือกฟรีสำหรับ MS Access
ข้อจำกัดของ OpenOffice Base:
- บางรีวิวรายงานว่ามีการเรียนรู้ในช่วงแรกเมื่อเปลี่ยนจาก Microsoft Access
- กราฟิกที่ล้าสมัยไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งของ Microsoft Access ในปัจจุบันได้
ราคาของ OpenOffice Base:
- ฟรี
OpenOffice Base คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
5. Airtable
Airtable สร้างแอป ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร และทำให้ทีมต่างๆ สามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูล กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล และสร้างมุมมองที่กำหนดเองตามโครงการของพวกเขา
ทีมสามารถใช้ Airtableเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือตลาดที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลสำหรับผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้จัดการได้เช่นกัน มีเวอร์ชันฟรีให้คุณทดลองใช้ก่อนตัดสินใจลงทุนในแผนชำระเงิน 🤸
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable:
- สร้างกระบวนการทำงานและปรับปรุงธุรกิจของคุณให้ทันสมัยด้วยแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code
- ใช้ฟีเจอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ใช้ส่วนประกอบ AI ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะและฟังก์ชันการทำงานของ AI แบบไดนามิกเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น
- จัดระเบียบและแบ่งปันข้อมูลธุรกิจที่สำคัญโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซิงค์แบบเรียลไทม์กับระบบอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Airtable:
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาที่ใช้เวลานานในการนำเข้าโปรเจ็กต์
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงการขาดคุณสมบัติการออกแบบและการปรับแต่ง
ราคาของ Airtable:
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Airtable:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
6. ทีมเดสก์
TeamDesk เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลบนคลาวด์แบบ low-code ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ ผู้ใช้จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด บันทึกข้อมูล และการสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายธุรกิจขนาดเล็ก
ระบบ TeamDesk ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูลและแก้ไขแอปพลิเคชันของคุณได้ตามต้องการ ลองใช้งานด้วยการทดลองใช้ฟรี ก่อนตัดสินใจสมัครแผนบริการ
คุณสมบัติเด่นของ TeamDesk:
- สร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค ด้วยแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับระบบฐานข้อมูลที่คุณใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการที่ธุรกิจของคุณพึ่งพา
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ
- สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทรงพลังเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัททุกขนาด
ข้อจำกัดของ TeamDesk:
- บางรีวิวรายงานปัญหาเกี่ยวกับการล่าช้าในฟังก์ชันการถาม/ตอบ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้แม้ว่าจะไม่มีภาษาการเขียนโปรแกรม
ราคา TeamDesk:
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ทีม: $99/เดือน
- องค์กร: 249 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamDesk:
- G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
7. SingleStore
SingleStore เป็นฐานข้อมูล SQL แบบกระจายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและทำงานแบบเรียลไทม์ ออกแบบมาเพื่อความเร็วและการขยายตัว ฐานข้อมูลนี้รวมการทำงานแบบธุรกรรมและการวิเคราะห์เข้าด้วยกันเพื่อลดการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรองรับการทำงานที่ต้องการทรัพยากรสูง
SingleStore ทำงานบนคลาวด์ใหญ่ 3 แห่ง และถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้พัฒนาและสถาปนิกที่มีความชำนาญทางเทคโนโลยี. ใช้การทดลองใช้ฟรีเพื่อดูว่าคุณคิดอย่างไรก่อนที่จะจ่ายเงินสำหรับบริการของมัน.
คุณสมบัติเด่นของ SingleStore:
- ปรับแต่งฐานข้อมูลของคุณเพื่อประหยัดเวลาด้วยประสิทธิภาพการสืบค้นที่มีความหน่วงต่ำ
- ใช้โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบกระจายที่พัฒนาบนคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันสมัยใหม่ของธุรกิจคุณ
- ขยายสถาปัตยกรรมข้อมูลของคุณและเอาชนะคอขวดด้วยการออกแบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย
- รวมข้อมูลของคุณไว้ในฐานข้อมูลเดียวเพื่อลดการกระจายตัว ลดค่าใช้จ่าย และลดความซับซ้อน
ข้อจำกัดของ SingleStore:
- บางรีวิวรายงานปัญหาการสตรีมการวิเคราะห์ข้อมูลบนชุดข้อมูลที่มีปริมาณสูงพร้อมการตอบสนองของ API ที่ต่ำกว่าหนึ่งวินาที
- การไม่มีการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มเติมเป็นระยะได้ก่อให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ SingleStore:
- มาตรฐาน: $0. 80+/ชั่วโมง
- พรีเมียม: $1. 60+/ชั่วโมง
- ทุ่มเท: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ SingleStore:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Google Sheets
Google Sheetsเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace สำหรับการสร้างสเปรดชีตออนไลน์ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือทีมที่ทำงานระยะไกล
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด มีคุณสมบัติเช่นเทมเพลตในตัว, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และตารางหมุนเพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลง่ายขึ้น ใช้เวอร์ชันส่วนตัวเพื่อทดสอบก่อนได้ฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets:
- ทำงานร่วมกันบนข้อมูลได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้กับทีมทุกขนาด
- เร่งความเร็วการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์การเติมข้อมูลอัจฉริยะและคำแนะนำสูตรเพื่อลดข้อผิดพลาดและรับข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น
- เชื่อมต่อ Google Sheets กับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อการผสานการทำงานและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- อัปโหลดไฟล์ Microsoft Excel ไปยัง Google Sheets เพื่อแก้ไขและปรับแต่งฐานข้อมูลบนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันผ่านเว็บ
ข้อจำกัดของ Google Sheets:
- รีวิวกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะและเวลาตอบสนองที่ล่าช้า
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ Excel
ราคาของ Google Sheets:
- ส่วนตัว: ฟรี
- พื้นฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- ธุรกิจพลัส: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Google Sheets รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
9. แกนฐาน
Axisbase เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปฟรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถติดตามข้อมูลใด ๆ ที่ธุรกิจของคุณต้องการได้ มันสามารถเปรียบเทียบได้กับเครื่องมือฐานข้อมูลสำนักงานอื่น ๆ เช่น Filemaker และ Microsoft Access และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเช่น Microsoft SQL Server express
Axisbase ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้หลายคน และไม่มีแผนชำระเงินให้เลือก. นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้ และไม่ต้องพึ่งพาการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์. 💎
คุณสมบัติเด่นของ Axisbase:
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
- สร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น เมนู, ข้อมูลเกณฑ์, และรายงานแบบเจาะลึกได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโค้ดทางเทคนิค
- เรียนรู้พื้นฐานด้วยบทเรียนฟรีที่ออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาในการเรียนรู้
- ประหยัดเวลาด้วยการหลีกเลี่ยงดัชนี, คีย์หลัก, การบีบอัด, ค่าว่าง, และแนวคิดฐานข้อมูลที่ซับซ้อนอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Axisbase:
- บางรีวิวรายงานว่า UI ดูเก่าไปหน่อย และอาจได้ประโยชน์จากการอัปเดต
- ไม่สามารถขยายขนาดไปยังฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่คาดว่าจะมีโหลดเกินกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์
ราคาของ Axisbase:
- ฟรี
Axisbase ratings and reviews:
- G2: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. SQLite
SQLite เป็นไลบรารีซอฟต์แวร์และเอนจินฐานข้อมูล SQL ที่ใช้ฟรี ออกแบบมาให้เป็นแบบครบวงจร ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ และรองรับการทำธุรกรรม โดยไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นรูปแบบไฟล์แอปพลิเคชันและมีคุณสมบัติหลายตาราง ไกด์ทริกเกอร์ ดัชนี และมุมมองในไฟล์ดิสก์เดียว
เครื่องมือฐานข้อมูล SQL แบบฝังตัวนี้ทำงานเป็นไลบรารีภาษา C และสามารถทำงานบนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด มีความเสถียรข้ามแพลตฟอร์มและฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจหลายประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SQLite:
- คัดลอกฐานข้อมูลที่มีอยู่ระหว่างระบบ 32 บิตและ 64 บิตได้อย่างอิสระ
- สามารถบรรจุฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขนาดเล็กไว้พร้อมกับแอปพลิเคชันบนทุกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
- เริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องตั้งค่า ติดตั้ง หรือจัดการใด ๆ เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของคุณ
- เลือกจากหลายระดับของการสนับสนุน SQLite Pro เมื่อทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือและการบำรุงรักษา
ข้อจำกัดของ SQLite:
- บทวิจารณ์รายงานว่าไม่เหมาะสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่เนื่องจากขาดการเข้าถึงเครือข่าย
- ไม่อนุญาตให้ทำงานทางไกลและไม่เหมาะสำหรับทีมทั่วโลกหลายทีม
ราคาของ SQLite:
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว SQLite:
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
นำหน้าเกมด้วยทางเลือกแทน Microsoft Access
คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการในบรรดาทางเลือก 10 รายการของ Microsoft Access ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคเลยหรือเป็นผู้นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มากประสบการณ์ ค้นหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ และยกระดับเกมฐานข้อมูลของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น! 🎢
พร้อมที่จะเริ่มทดสอบตัวเลือกของคุณหรือยัง? เริ่มต้นด้วยตัวเลือกอันดับต้นและลองใช้ ClickUp ฟรี