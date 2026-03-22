วิธีวางแผนการเปิดตัวการขายออนไลน์ที่มีผลกระทบสูง

ความคิดเห็นที่ไม่เป็นที่นิยม: การเปิดงานขายเสมือนจริง (SKO) อาจดีกว่าการเปิดงานขายแบบพบปะกันจริง
แน่นอนว่าคุณพลาดมื้อค่ำกับทีมและการพูดคุยในทางเดิน แต่คุณก็ไม่ต้องจัดการเรื่องการเดินทาง ความขัดแย้งของตารางเวลา การหาสถานที่ และแรงกดดันที่ต้องยัดทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียว
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเพียงแค่ยกวาระการประชุมเปิดตัวแบบพบหน้ากันมาใช้กับ Zoom โดยไม่ปรับเปลี่ยนอะไร ผู้ฟังจะเริ่มไม่สนใจหลังจาก 90 นาทีสูงสุด ในขณะที่ผู้พูดรู้สึกเหมือนกำลังพูดกับตัวเอง
การจัดงานเปิดตัวการขายเสมือนจริงที่มีผลกระทบสูงต้องการการวางแผนอย่างละเอียดและแผนที่ทางกลยุทธ์. เราครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในคู่มือนี้.
การเปิดตัวการขายเสมือนจริงคืออะไร?
การเปิดตัวยอดขายเสมือนจริงเป็นกิจกรรมออนไลน์ประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อปรับทิศทางองค์กรด้านรายได้ทั้งหมดของคุณ (ฝ่ายขาย การตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ วิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ และผู้นำ) ให้สอดคล้องกันสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเป้าหมายทางธุรกิจ, การแบ่งปันการอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าหรือกระบวนการ, การเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา, และการฝึกอบรมสมาชิกทีมสำหรับโครงการใหม่
แม้ว่าวัตถุประสงค์จะเหมือนกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบพบปะกัน แต่การดำเนินการนั้นแตกต่างกันมาก นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสองรูปแบบ:
|ลักษณะ
|การเปิดงานขายเสมือนจริง
|การเปิดงานขายแบบพบปะลูกค้า
|โหมด
|จัดขึ้นทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Teams หรือ Hopin
|จัดขึ้นที่โรงแรม ศูนย์การประชุม หรือสถานที่ภายนอก พร้อมเวทีแสดงสดและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน
|ความคุ้มค่าด้านต้นทุน
|สูง; ชำระเฉพาะค่าซอฟต์แวร์และวิทยากรรับเชิญเท่านั้น
|ต่ำ; รวมโรงแรม, สถานที่จัดงาน, อาหารและเครื่องดื่ม, การผลิต, และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
|ระยะเวลา
|1–2 วัน; เซสชั่นละ 60–90 นาที เพื่อต่อสู้กับความเหนื่อยล้า
|2–4 วัน; การประชุมเต็มวัน 8 ชั่วโมง + ช่วงสร้างเครือข่าย
|การเข้าถึง
|ง่ายต่อการรวมทีมทั่วโลกและทีมระยะไกลข้ามเขตเวลา
|การเข้าร่วมอาจถูกจำกัดเนื่องจากงบประมาณการเดินทาง ปัญหาวีซ่า หรือความขัดแย้งของตารางเวลา
|การมีส่วนร่วมของผู้ชม
|ต้องการเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจความคิดเห็น การถามตอบ และแบบฝึกหัดร่วมกัน
|พลังงานธรรมชาติจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริง การพูดคุยในทางเดิน และกิจกรรมกลุ่ม สร้างความตื่นเต้น
|การส่งมอบเนื้อหา
|การนำเสนอ, การสาธิต, และการฝึกอบรมสามารถบันทึกและแชร์ได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในภายหลัง
|เนื้อหาโดยทั่วไปจะถูกส่งมอบแบบสดเท่านั้น
|ความสามารถในการขยายขนาด
|ปรับขนาดได้ง่ายเนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านความจุของสถานที่หรือการประสานงานการเดินทาง
|ยากที่จะขยายขนาดเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากด้านโลจิสติกส์และค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
|การวิเคราะห์
|แพลตฟอร์มการประชุมช่วยติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น การเข้าร่วม อัตราการมีส่วนร่วม และกิจกรรมในแต่ละเซสชัน
|ไม่มีข้อมูลเชิงลึกมากนักนอกเหนือจากการเข้าร่วมและการสำรวจความคิดเห็น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1927 เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ได้เข้าร่วมการสาธิตสาธารณะครั้งแรกของการประชุมวิดีโอแบบสองทาง โดยใช้การติดตั้งขนาดใหญ่ของจานหมุนและหลอดนีออน เขาพูดจากวอชิงตันไปยังผู้ชมในนิวยอร์ก แม้ว่าจะเป็นการประชุมเสมือนจริงในทางเทคนิค แต่เครื่องมือมีขนาดใหญ่มากจนต้องใช้ห้องทั้งห้องของวิศวกรในการควบคุม
ประโยชน์ของการดำเนิน SKO ของคุณในรูปแบบเสมือนจริง
เมื่อวางแผนอย่างถูกต้อง การประชุม SKO แบบเสมือนจริงสามารถมอบการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันและคุณค่าทางการฝึกอบรมเช่นเดียวกับ SKO ที่จัดขึ้นในสถานที่จริง พร้อมไปด้วยประโยชน์ทางการดำเนินงานหลายประการ:
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน: การจัดการ SKO แบบเสมือนจริงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ และค่าอาหาร คุณสามารถนำงบประมาณเหล่านั้นไปลงทุนกับเนื้อหาการฝึกอบรมที่ดีขึ้น เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ หรือเพิ่มรอบการเรียนรู้เพิ่มเติมได้
- ง่ายต่อการดำเนินการตลอดทั้งปีการขาย: เนื่องจากกิจกรรมเสมือนจริงสามารถจัดได้ง่ายกว่า บริษัทจึงสามารถกำหนดเวลาเซสชัน SKO ที่สั้นกว่าเป็นประจำ แทนที่จะต้องพึ่งพาการเปิดตัวครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวต่อปี
- การรบกวนเวลาขายน้อยลง: พนักงานขายประหยัดเวลาหลายชั่วโมงโดยเข้าร่วมจากที่บ้านแทนการเดินทาง ทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นที่การปิดการขายในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมตามวาระการประชุม
- การมองเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมได้ดียิ่งขึ้น: เครื่องมือวิเคราะห์ในตัว เช่น แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสำรวจ และฟีเจอร์ถาม-ตอบ ช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าผู้เข้าร่วมตอบสนองต่อแต่ละเซสชันอย่างไร และรวบรวมความคิดเห็นได้ทันที
- สามารถกลับมาดูเซสชันได้อีกครั้ง: คุณสามารถบันทึกและจัดเก็บการประชุมเสมือนได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้พนักงานขายกลับมาทบทวนเซสชันสำคัญในภายหลัง และช่วยให้พนักงานใหม่เข้าถึงเนื้อหาการเริ่มต้นเดียวกันได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าที่แพง
- เชื่อมต่อทีมขายที่กระจายตัวได้อย่างง่ายดาย: การประชุมเปิดตัวการขายแบบเสมือนจริงช่วยรวมทีมที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับกลยุทธ์การขาย การอัปเดต และการฝึกอบรมเดียวกัน
องค์ประกอบหลักของการเปิดตัวการขายเสมือนจริงที่มีผลกระทบสูง
ในการจัดกิจกรรม SKO ให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบออนไลน์ คุณต้องรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งห้านี้ไว้โดยไม่มีข้อผิดพลาด:
- เป้าหมายที่ชัดเจน: ผู้นำต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของ SKO อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น จะเป็นการเปิดตัวกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ใหม่, เสริมสร้างวินัยในกระบวนการขาย, หรือเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนขายสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่
- กลุ่มเป้าหมาย: SKO มักจะรวมถึงผู้บริหารบัญชี, SDR, ผู้จัดการ, และทีมสนับสนุนการขาย การทราบอย่างชัดเจนว่าใครอยู่ในห้องจะช่วยให้คุณปรับเนื้อหาและกำหนดการโดยรวมให้เหมาะสม
- กำหนดการที่มีโครงสร้างชัดเจน: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กิจกรรมเปิดงานขายออนไลน์ของคุณกลายเป็นเพียงการประชุมที่น่าเบื่ออีกครั้งหนึ่ง ควรจัดทำกำหนดการที่มีการผสมผสานระหว่างการแบ่งปันความรู้ การพักเบรก และกิจกรรมที่กระตุ้นพลังงานอย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมจะยังคงมีส่วนร่วมเมื่อมีแนวคิดใหม่ๆ และช่วงเวลาของแต่ละเซสชันถูกจัดวางอย่างลงตัว
- เนื้อหาที่เหมาะสม: การประชุม SKO แบบเสมือนจริงจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเนื้อหาสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ควรใช้การสาธิตสั้น ๆ แบบทดสอบ และแบบสำรวจความคิดเห็น แทนการบรรยายยาว ๆ แบบทางเดียว ความเกี่ยวข้องกับงานก็เป็นสิ่งสำคัญ—หากข้อมูลที่ได้รับไม่ช่วยให้ตัวแทนขายปิดการขายได้ การมีส่วนร่วมก็จะลดลง
- การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ: การเริ่มต้นควรเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง ควรเน้นย้ำกลยุทธ์การขายใหม่และสานต่อการสนทนาหลังงานเพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จะฝังแน่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "agenda" มาจากภาษาละติน agendum ซึ่งแปลตรงตัวว่า "สิ่งที่ต้องทำ" ในยุคกลาง คำนี้หมายถึงหน้าที่ทางศาสนาที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะ
วิธีวางแผนการเปิดตัวการขายเสมือนจริง (ขั้นตอนต่อขั้นตอน)
พร้อมสำหรับเนื้อหาหลักของบล็อกหรือยัง? นี่คือคู่มือการเริ่มต้นการขายเสมือนจริงที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนและเคล็ดลับในการสร้างกิจกรรม SKO ออนไลน์ที่มีผลกระทบสูง:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวัตถุประสงค์ของ SKO เสมือนของคุณ
การเปิดงานขายที่ประสบความสำเร็จสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และทำให้ทีมมีเป้าหมายร่วมกันในกลยุทธ์การขาย
แต่การใช้เป้าหมายที่กว้างเกินไปเพื่อสร้างแผนงาน SKO นั้นไม่ชัดเจนเกินไป คุณต้องกำหนดผลลัพธ์การขายที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการให้บรรลุในปีหน้า
เพื่อทำสิ่งนี้:
- วิเคราะห์เป้าหมายและความท้าทายของบริษัท: คุณกำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่? พยายามเจาะตลาดใหม่หรือไม่
- ประเมินความต้องการของทีม: พวกเขาต้องการแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายหรือไม่? พวกเขาต้องการการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือหรือกระบวนการใหม่หรือไม่
- ทบทวนผลการดำเนินงานล่าสุด: ข้อตกลงใดที่หยุดชะงัก? ตัวแทนขายประสบปัญหาอะไรมากที่สุด? คุณได้รับข้อเสนอแนะอะไรซ้ำๆ บ้าง
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วนร่วม: ถามพวกเขาว่าพวกเขาหวังจะได้รับอะไรจากการประชุม SKO และอะไรที่จะทำให้กิจกรรมนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริง
เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แล้ว ให้เขียนวัตถุประสงค์ของคุณลงในประโยคหรือสองประโยค
📌 ตัวอย่าง: "SKO ในปีนี้จะเตรียมความพร้อมให้ทีมขายสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราได้อย่างมั่นใจ และทำให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการขายที่ปรับปรุงใหม่ของเราอย่างครบถ้วน"
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คุณทำรายการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม SKO นี้—ทั้งผู้พูดและผู้เข้าร่วมประชุม
ในกรณีส่วนใหญ่ นี่รวมถึงทีมขายของคุณ—ผู้จัดการบัญชี, SDRs, ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้นำฝ่ายขาย
อย่างไรก็ตาม SKO หลายแห่งยังรวมถึงบทบาทที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานด้านรายได้ เช่น การสนับสนุนการขาย การดำเนินงานด้านรายได้ ความสำเร็จของลูกค้า การตลาดผลิตภัณฑ์ และผู้บริหาร
เมื่อคุณทราบแน่ชัดว่าใครจะเข้าร่วม คุณสามารถปรับแต่งวาระการประชุม เนื้อหา และรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ อย่าลืมรวมวิทยากรรับเชิญ พันธมิตรภายนอก และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไว้ในรายชื่อของคุณด้วย
ขั้นตอนที่ 3: สร้างวาระการประชุม
วาระการประชุมเปิดงานขายมุ่งเน้นไปที่สามสิ่งหลัก:
- ตารางประจำวัน
- สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้
- วิธีรักษาความมีส่วนร่วมของทีมตั้งแต่ต้นจนจบ
เริ่มต้นด้วยการระบุเหตุการณ์หลักสำหรับแต่ละวัน
โปรดทราบหัวข้อการประชุม ผู้นำการประชุม ข้อสรุปสำคัญ ประโยชน์ และระยะเวลา กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 4–5 ครั้งต่อวัน โดยแต่ละครั้งไม่เกิน 40–50 นาที
ให้แน่ใจว่ามีการวางแผนการประชุมเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมแทนที่จะนั่งฟังอย่างเดียว รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้โต้ตอบกัน
เมื่อกำหนดการของคุณพร้อมแล้ว ให้แบ่งปันกับทุกคนล่วงหน้า โปรโมตผ่านอีเมล รีลสั้น ห้องแชทของทีม หรือพอร์ทัลของบริษัทเพื่อสร้างกระแสความตื่นเต้น วิธีนี้ยังช่วยให้ทุกคนตั้งความคาดหวังได้ถูกต้อง และสมาชิกทีมขายสามารถเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้าได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกหัวข้อหลักสำหรับวาระทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหา กลยุทธ์ และวิธีการมีส่วนร่วมทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายเดียว ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกตื่นเต้น
หัวข้อวาระการประชุม SKO เสมือนจริงที่ควรลอง:
- การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 2.0: มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากการได้มาซึ่งลูกค้าอย่างง่ายไปสู่การรักษาลูกค้าในระยะยาวและการขยายบัญชี
- ปีแห่ง AI: สร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนด้วยการใช้ AI ในการสื่อสาร, การสาธิต, และการวิเคราะห์ดีล
- ขอบเขตใหม่แห่งอนาคต: เหมาะสำหรับบริษัทที่มั่นคงซึ่งกำลังเปิดตัวหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญหรือเข้าสู่ตลาดโลกใหม่
ขั้นตอนที่ 4: เตรียมและนำเสนอเนื้อหา
เมื่อกำหนดวาระเรียบร้อยแล้ว ให้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเอง โดยเนื้อหาควรผสมผสานรูปแบบและประเภทที่หลากหลาย เช่น:
- การฝึกอบรม เพื่อสอนทักษะการขายใหม่
- การอบรมเชิงการศึกษา เพื่ออัปเดตพนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดหรือข่าวสารของบริษัท
- ส่วนสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีม
- กิจกรรมสร้างทีม เพื่อช่วยให้ทั้งองค์กรฝ่ายขายเชื่อมโยงกัน
ทำให้เนื้อหาเป็นแบบโต้ตอบเมื่อมีโอกาส ใช้การสำรวจความคิดเห็นสด ช่วงถาม-ตอบ ห้องย่อย หรือ การอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วม
การสร้างคลังทรัพยากร SKO ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน บันทึกทุกเซสชันและรวบรวมเอกสารไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทีมสามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา
ในระหว่างการส่งมอบเนื้อหาขั้นสุดท้าย ให้ใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยทีมงาน ส่งเสริมให้มีการถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
⭐ โบนัส: ผสมผสานรูปแบบเนื้อหาต่อไปนี้ในการเปิดตัวการขายเสมือนจริงของคุณเพื่อรักษาพลังงานให้สูง:
- การบรรยายพิเศษด้านภาวะผู้นำ
- การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง
- การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองบทบาท
- เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า
- การอภิปรายแบบกลุ่ม
- ห้องปฏิบัติการส่งข้อความ
- บัตรต่อสู้ที่แข่งขันได้
- แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ
- การยอมรับและรางวัล
🔔 แจ้งเตือน: ขณะนี้ SKO หลายรายการได้เพิ่มเซสชันเกี่ยวกับวิธีที่ AI สามารถช่วยตัวแทนในการค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และวิเคราะห์ดีลต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
หากคุณกำลังแนะนำการขายด้วย AI ให้กับทีมของคุณเป็นครั้งแรก คู่มือสั้นๆ นี้เกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการขายจะอธิบายว่า AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของตัวแทนขายได้อย่างไร 👇
กรอบวาระการประชุม SKO เสมือนจริงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
ด้านล่างนี้คือกรอบวาระการประชุม SKO แบบเสมือนจริงสามรูปแบบที่คุณสามารถปรับใช้ตามระดับความพร้อมของบริษัท ขนาดทีม และเขตเวลาทั่วโลก:
1. หลักสูตรเข้มข้นหนึ่งวัน
รูปแบบนี้รวบรวมทุกสิ่งไว้ในหนึ่งวันที่มีพลังสูง เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการปรับทีมให้สอดคล้องกันอย่างรวดเร็วและมีตารางเวลาที่แน่นหนาให้ปฏิบัติตาม
นี่คือสิ่งที่รวมอยู่:
- การกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานโดยผู้นำ: เริ่มต้นการประชุมด้วยการแบ่งปันวิสัยทัศน์ของบริษัท วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมายรายได้ และ ลำดับความสำคัญสำหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง
- การประชุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: พูดคุยเกี่ยวกับการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง การอัปเดตแผนงานที่สำคัญ คุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
- เวิร์กช็อป: ใช้ห้องย่อยเพื่อจำลองบทสนทนาแบบค้นพบ
- รางวัล: เฉลิมฉลองผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม, เน้นย้ำดีลที่น่าจดจำ, และแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสำเร็จ
✅ เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมขนาดเล็กหรือบริษัทที่ต้องการความสอดคล้องอย่างรวดเร็ว
2. การกระจายหลายวัน
รูปแบบนี้กระจายการเริ่มต้นออกเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อลดความเมื่อยล้าของสายตาและช่วยให้การประมวลผลข้อมูลดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่รวมอยู่:
- วันกลยุทธ์: ทบทวนผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา อธิบายเป้าหมายการขายสำหรับปีถัดไป แนะนำแผนการตลาดและการเข้าถึงลูกค้า (GTM) หลัก
- วันฝึกอบรม: สื่อสารและฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อความที่อัปเดต ตำแหน่งทางการแข่งขัน ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และวิธีการขาย
- วันทีม: ใช้วันนี้สำหรับกิจกรรมสร้างทีม, การประชุมเชิงปฏิบัติการข้ามสายงาน, หรือการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
- เรื่องราวของลูกค้า + รางวัล: สรุปด้วยเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของงานของคุณ ทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายแต่ละคนและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
✅ เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมขนาดกลางหรือทีมระดับโลกที่ต้องการการฝึกอบรมเชิงลึกและการจัดการจังหวะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
3. เส้นทางตามบทบาท
สำหรับทีมรายได้ที่ใหญ่ขึ้น กำหนดการทั่วไปอาจรู้สึกกว้างเกินไป การจัดเส้นทางตามบทบาทช่วยให้มีการประชุมขนานกันที่ปรับให้เหมาะสมกับบทบาทหรือแผนกเฉพาะของแต่ละสมาชิก
นี่คือสิ่งที่รวมอยู่:
- ความเชี่ยวชาญในการจัดการท่อส่ง AE: ผู้บริหารบัญชีมุ่งเน้นการจัดการข้อตกลงที่ซับซ้อน สร้างท่อส่งที่แข็งแกร่ง และผลักดันโอกาสให้ก้าวหน้าผ่านขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขาย
- ห้องปฏิบัติการส่งข้อความ SDR: ผู้นำฝ่ายขายฝึกฝนการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การเขียนอีเมลขาออกที่ดีขึ้น และการจัดการข้อโต้แย้งทั่วไป
- กลยุทธ์การรักษาลูกค้าของ CSM: ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จของลูกค้า, กลยุทธ์การต่ออายุ, และโอกาสในการขายเพิ่ม
- การวิเคราะห์เชิงลึกทางเทคนิค SE: เสนอการฝึกอบรมทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปัญหา
✅ เหมาะที่สุดสำหรับ: องค์กรขายขนาดใหญ่ที่มีหลายบทบาทด้านรายได้
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมเพื่อทำให้ SKO เสมือนจริงรู้สึกมีพลัง
ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับบางประการเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานเปิดตัวการขายเสมือนจริงของคุณ:
- กระตุ้นผู้ฟังให้แชทสด: ขอให้สมาชิกในทีมพิมพ์คำหนึ่งคำที่อธิบายถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในไตรมาสที่แล้ว หรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าที่สำคัญที่สุด อ่านคำตอบยอดนิยมสดเพื่อเน้นย้ำผู้มีส่วนร่วม
- การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการฝึกปฏิบัติ: แบ่งกลุ่มย่อย (4-6 คน) เพื่อเล่นบทบาทสมมติในการนำเสนอไอเดียหรือระดมความคิดแก้ไขปัญหา—ใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที จากนั้นนำทุกคนกลับมาร่วมแบ่งปันผลลัพธ์เป็นเวลา 5 นาที
- กระดานผู้นำแบบเรียลไทม์: ติดตามคำตอบของแบบสำรวจ, การมีส่วนร่วมในการแชท, หรือคะแนนจากเกมตอบคำถามบนหน้าจอที่แชร์ร่วมกัน มอบรางวัลเล็กๆ เช่น บัตรของขวัญมูลค่า $25 ให้กับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด
- จัดการแข่งขันที่เป็นมิตร: รวมแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, ความท้าทายในการสื่อสาร, หรือเกมการขายสั้น ๆ ที่ทีมสามารถสะสมคะแนนตลอดงาน คุณยังสามารถจัดห้องหลบหนีเสมือนจริงและกิจกรรมบิงโกเสมือนจริงเพื่อกระตุ้นผู้เข้าร่วมได้อีกด้วย
- ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ในการประชุม: ให้แต่ละเซสชันอยู่ระหว่าง 20 ถึง 40 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จะสูญเสียสมาธิระหว่างการนำเสนอที่ยาวนาน
- รวมการวิเคราะห์เชิงลึกแบบจริงจัง: ให้ตัวแทนขายชั้นนำนำเสนอความสำเร็จล่าสุดของพวกเขา การได้ฟังตัวอย่างจากเพื่อนร่วมงานมักมีประโยชน์มากกว่าการฝึกอบรมเชิงทฤษฎี
เครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับการดำเนินงาน SKO แบบเสมือนจริง
ตอนนี้ มาดูแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการจัดประชุมเปิดตัวการขายเสมือนจริงครั้งต่อไปของคุณกัน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการ SKO เสมือนจริงโดยรวม)
ClickUpคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกที่ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตาม SKO เสมือนจริงทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว—โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือจัดการเอกสารที่กระจัดกระจาย
ใช้เพื่อสร้างกำหนดการของคุณ มอบหมายงานเตรียมการ ประสานงานแบบเรียลไทม์ และวัดผลการดำเนินงาน ในขณะที่ AI จัดการการจดบันทึก
นี่คือวิธีการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ทีละขั้นตอนเพื่อดำเนินการเปิดตัวการขายเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพ:
สร้างและวางแผนกำหนดการประชุม
มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpให้การจัดวางแบบกราฟิกในรูปแบบ Gantt สำหรับวาระการประชุม SKO ของคุณ แต่ละเซสชัน (เช่น "การกล่าวสุนทรพจน์ของ CEO") จะแสดงเป็นแถบที่สามารถลากได้พร้อมเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน
ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดช่วงวันที่สำหรับ SKO ทั้งหมด
- ซูมเข้าดูรายละเอียดรายวันหรือรายชั่วโมงโดยใช้ปุ่มบวก/ลบ
- ลากเซสชันเพื่อปรับเวลาได้ทันที
- กรองมุมมองเพื่อแสดงเฉพาะการประชุมของคุณหรือรายการเตรียมของผู้พูด
- แชร์ลิงก์มุมมองสดให้กับผู้จัดการเพื่อแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
จัดกลุ่มเซสชันตามบทบาท (AE Track, SDR Track) หรือสถานะ (เตรียม, ซ้อม, ดำเนินการ) เพื่อตรวจจับการทับซ้อนได้ทันที เช่น การเวิร์กช็อปสองรายการที่ชนกัน
ClickUp Dependenciesช่วยให้คุณเพิ่มลำดับเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างเช่น "การซ้อมวิทยากร" ต้องเสร็จสิ้นก่อนที่ "กลยุทธ์วันแรก" จะเริ่มต้น
ออกแบบทรัพยากรเนื้อหาสำหรับ SKO เสมือนจริง
เมื่อกำหนดวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างและจัดเก็บทรัพยากรเนื้อหาทั้งหมดของคุณ—เช่น สไลด์นำเสนอขาย, คู่มือการฝึกอบรม, คำพูดจากวิทยากรหลัก, คำถามสำหรับช่วงถาม-ตอบ ฯลฯ
Docs ช่วยให้การจัดรูปแบบ แก้ไข และจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น นี่คือวิธีการ:
- ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ เช่น หัวข้อ ตาราง รายการตรวจสอบ ข้อความเน้น และสื่อที่ฝังไว้
- สร้างหน้าย่อยภายในเอกสารเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล
- ผู้เขียนหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
- ด้วยความคิดเห็นแบบอินไลน์ ผู้ตรวจสอบสามารถเน้นส่วนเฉพาะของเอกสารและทิ้งข้อเสนอแนะหรือคำถามไว้ได้
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สิ่งที่ทำให้ Docs โดดเด่นเป็นพิเศษคือผู้ช่วย AI เชิงบริบทที่ฝังอยู่ภายใน ซึ่งก็คือClickUp Brain ที่จะช่วยคุณเขียนและสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าทึ่งสำหรับ SKO เสมือนจริงของคุณ
มาดูกันว่า:
- สร้างร่างแรกสำหรับเซสชัน SKO: ขอให้ Brain เขียนสุนทรพจน์สำคัญในหัวข้อใดก็ได้ที่คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขในภายหลัง
- เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้าง: สรุปเอกสารยาว เช่น การอัปเดตผลิตภัณฑ์ เอกสารกลยุทธ์ภายใน หรือบันทึกการขาย และแปลงให้เป็นประเด็นพูดคุยที่ชัดเจน
- สร้างเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ: ร่างสถานการณ์จำลองสำหรับบทสนทนาค้นหาข้อมูล, ระดมความคิดหัวข้อสำหรับการอภิปรายกลุ่มย่อย, หรือสร้างตัวอย่างคำถามจากลูกค้าที่ตัวแทนอาจถาม
- ปรับปรุงข้อความและบันทึกของผู้พูด: กระตุ้นให้ Brain เขียนส่วนต่าง ๆ ใหม่เพื่อความชัดเจน ทำให้คำอธิบายที่ซับซ้อนง่ายขึ้น หรือปรับโทนให้เหมาะสม
เนื่องจาก Brain ถูกผสานรวมเข้ากับ ClickUp โดยตรง คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI หลายตัวเพื่อเตรียมเอกสาร SKO คุณสามารถร่างเนื้อหา ร่วมมือกันในเอกสาร และปรับปรุงการนำเสนอได้ในที่เดียว
ผสานการทำงานกับแอปประชุมและปฏิทิน
การจัดการประชุมเปิดตัวการขายแบบเสมือนจริงมักเกี่ยวข้องกับการประชุมหลายครั้งก่อนและระหว่างงาน ภายใน ClickUp ทีมงานสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานของตนกับเครื่องมือประชุมและปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน (Zoom, Google Calendar, Microsoft Outlook)ผ่านการผสานการทำงานของ ClickUp
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ผู้จัดงานสามารถแนบลิงก์การประชุมไปยังงานวางแผน SKO หรือเอกสารได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น งานที่มอบหมายให้กับผู้บรรยายในเซสชันสามารถรวมลิงก์การประชุมซ้อม วัสดุการเตรียมการ และโครงร่างเซสชันไว้ในที่เดียว
ในความเป็นจริง คุณสามารถจัดงานเปิดตัวการขายที่มีประสิทธิภาพทางออนไลน์ได้โดยตรงที่นี่ด้วยClickUp SyncUps ไม่จำเป็นต้องให้ทีมขายทั้งหมดของคุณไปยังแพลตฟอร์มแยกต่างหากที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานหลักของคุณ
ด้วย SyncUps การประชุมและการทำงานทั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับสรุปโดย AI ไฮไลต์สำคัญ บันทึกอัตโนมัติ ขั้นตอนถัดไป และอีกมากมายด้วย ClickUp Brain ภายในประชุมเริ่มต้นของคุณ!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการประชุมเหล่านี้ (ทั้งการซ้อมและการประชุมสด) โดยใช้ClickUp AI Notetaker ได้อีกด้วย หลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลง AI Notetaker จะสร้างสรุปประเด็นสำคัญที่พูดคุยไว้โดยอัตโนมัติ และเน้นรายการที่ต้องดำเนินการติดตามผล
บันทึกที่สร้างโดย AI Notetaker สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังงานวางแผนใน ClickUp ได้เช่นกัน ดังนั้น หากการสนทนาในการประชุมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวาระการประชุม SKO Notetaker จะจับข้อมูลนั้น สร้างงานที่เกี่ยวข้องในบอร์ดของคุณ และมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ
การวางแผน SKO ไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว คุณอาจต้องสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้นำ ที่ปรึกษา ฯลฯ เพื่อจัดงานนี้
ClickUp Chatช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทีมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของเซสชัน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และแก้ไขข้อสงสัยได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
เนื่องจากบทสนทนาเหล่านี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับงานวางแผนและเอกสารต่าง ๆ จึงทำให้ทุกคนเข้าใจบริบทของสิ่งที่กำลังพูดคุยกันได้ง่ายขึ้น
ให้ระบบอัตโนมัติและซูเปอร์เอเย่นต์จัดการงานหนักแทนคุณ
เลือกจากคลังอัตโนมัติของClickUpที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณกระตุ้นการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อโครงร่างเซสชันถูกทำเครื่องหมายว่าอนุมัติแล้ว จะถูกมอบหมายให้ผู้บรรยายโดยอัตโนมัติเพื่อเตรียมสไลด์สุดท้าย
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งง่ายต่อการเลือกใช้งานแล้ว คุณยังได้รับความยืดหยุ่นในการสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้เครื่องมือสร้าง AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ที่นี่ เพียงแค่แชทกับ Brain เพื่ออธิบายการทำงานอัตโนมัติที่คุณต้องการด้วยภาษาธรรมชาติ Brain จะจัดการการตั้งค่า ตรรกะ และการปรับใช้ทั้งหมดให้คุณ!
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สำหรับกระบวนการทำงานที่ยาวนาน ซ้ำซาก และคาดการณ์ได้ แต่มีความซับซ้อนในการทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยตรรกะตามกฎ—ให้ใช้AI Agents ของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าตัวแทนคำตอบ (Answers Agent) ให้แก้ไขข้อสงสัยของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อวางแผนเนื้อหา SKO โดยใช้ข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก ซึ่งหากไม่ใช้ระบบนี้ คุณจะต้องเสียเวลาในการค้นหาเอกสารที่ถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง
นี่คือวิธีที่ทีมสนับสนุนการขายสามารถจัดการการสาธิตผลิตภัณฑ์กับ Super Agentsได้ 👇
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+มุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงไทม์ไลน์ SKO ของคุณและตรวจสอบการพึ่งพา, ปริมาณงานของสมาชิกในทีม, และสถานะงาน
- ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านการขายที่ติดตั้งมาในตัว เช่น ClickUp Chat และ Assign Comments สำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วระหว่างทีมวางแผน
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อให้ได้ภาพรวมระดับสูงของงานอย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับทุกส่วนของกระบวนการเปิดการขาย รวมถึงเทมเพลตวางแผนกิจกรรม SKO ของ ClickUp และเทมเพลตกำหนดการประชุมเปิดการขาย พร้อมด้วยเทมเพลตอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ใหม่มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Slido (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ชม)
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการรวมการสำรวจความคิดเห็นแบบสด, การถามตอบแบบโต้ตอบ, และกิจกรรมสร้างทีมอื่น ๆ เพื่อให้ SKO ของคุณน่าสนใจ ใช่ไหม? Slido ช่วยคุณทำสิ่งนั้นได้แน่นอน
มันให้ทุกคนมีวิธีในการมีส่วนร่วมโดยไม่จำเป็นต้องเปิดไมโครโฟน ซึ่งส่งเสริมให้คนเข้าร่วมมากขึ้นและทำให้การประชุมรู้สึกมีความร่วมมือมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ผู้พูดสามารถทำการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า หรือพวกเขาสามารถเปิดตัวแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อเสริมสร้างหัวข้อที่เพิ่งสอนไปในช่วงการฝึกอบรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slido
- ผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams และ Google Slides
- ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมเซสชัน Slido ได้โดยใช้ลิงก์ รหัสกิจกรรม หรือรหัส QR จากอุปกรณ์ใดก็ได้
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในตัวเพื่อติดตามอัตราการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Slido
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ข้อจำกัดจำนวนโพล
- ตัวเลือกการปรับแต่งและการปรับให้เหมาะกับบุคคลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Slido
- พื้นฐาน: ฟรี
- มีส่วนร่วม: $12.5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $50/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: $150/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Slido ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
3. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมวิดีโอสด)
Zoom เป็นที่นิยมสำหรับการประชุมทางไกลเพราะรองรับการประชุมขนาดใหญ่ การอภิปรายแบบโต้ตอบ และการนำเสนอสด—ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้แบบ SKO ที่ประสบความสำเร็จ
ผู้พูดสามารถแชร์สไลด์, การสาธิตผลิตภัณฑ์, แดชบอร์ด, หรือเนื้อหาภาพอื่น ๆ ได้โดยตรงจากหน้าจอของตน. ผู้บรรยายสามารถสลับระหว่างผู้พูดได้อย่างราบรื่น, ซึ่งช่วยรักษาการไหลของเนื้อหาในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำ, การอัปเดตผลิตภัณฑ์, หรือการอภิปรายในเวที.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- ห้องย่อยของ Zoom ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยได้
- ผู้จัดงานสามารถจัดการสิทธิ์ของผู้เข้าร่วม ควบคุมการถามตอบ และควบคุมการมีส่วนร่วมเพื่อให้กิจกรรมเป็นระเบียบ
- ผู้จัดสามารถบันทึกการประชุมทั้งหมดเพื่อแบ่งปันกับทีมในภายหลังได้
ข้อจำกัดของ Zoom
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าบริการลูกค้าช้า
- สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายกว่าค่าเฉลี่ยของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $21.99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
วิธีทำให้ SKO ของคุณขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แท้จริง (การติดตามผล)
การเปิดงานขายควรทำมากกว่าการนำเสนอข้อมูล คุณค่าที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อทีมขายเริ่มนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานขายประจำวันของพวกเขา
เพื่อให้การเริ่มต้นมีความหมาย คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น:
- ส่งแผนปฏิบัติการเฉพาะบุคคลภายใน 24 ชั่วโมง: ทันทีหลังจากการประชุม SKO ให้ส่งอีเมลเอกสารหนึ่งหน้าให้กับตัวแทนแต่ละคน โดยมีประเด็นสำคัญเฉพาะ 3 ข้อจากเส้นทางของพวกเขา เช่น "ฝึกบทสนทนาใหม่สำหรับการตอบข้อโต้แย้ง 3 ครั้งในสัปดาห์นี้" ซึ่งดึงมาจากบันทึกเวิร์กช็อปหรือข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น
- ส่งการเสริมแรงเล็กๆ ทุกสัปดาห์: ทุกวันจันทร์เป็นเวลาหนึ่งเดือน ส่งวิดีโอ 2 นาทีหรือเคล็ดลับหนึ่งสไลด์ที่สรุปเซสชัน SKO—เช่น การจัดการข้อโต้แย้งพร้อมตัวอย่างจากตัวแทนขายจริง
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการประชุม SKO แบบเสมือนจริง
ก่อนที่เราจะสรุปกัน ขอให้เราดูอย่างรวดเร็วถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่บริษัทต่างๆ เผชิญในระหว่างกระบวนการวางแผน SKO:
|ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|วิธีแก้ไข
|ปัญหาทางเทคนิคทำให้งานทั้งหมดต้องหยุดชะงัก
|จัดการซ้อมเทคนิคเต็มรูปแบบล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนงานจริง พร้อมวิทยากรทุกท่าน มีผู้ดำเนินรายการโดยเฉพาะคอยดูแลความเรียบร้อยของแชท/Zoom และมีลิงก์สำรองพร้อมใช้งาน
|ผู้พูดเพียงแค่อ่านสไลด์ตามตัวอักษร
|โค้ชล่วงหน้า—"สไลด์เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น; เล่าเรื่องสด" ซ้อมช่วงละ 20 นาทีพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจังหวะและความมีส่วนร่วม
|การดำเนินการต่อเนื่อง
|ให้เวลาพักแก่ผู้ฟังของคุณ. ให้เวลาพัก 15-20 นาที ระหว่างสองเซสชั่น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มเดียวกัน
วางแผนการประชุม SKO แบบเสมือนจริงครั้งต่อไปของคุณด้วย ClickUp
การจัดงานเปิดตัวการขายเสมือนจริงนั้นสนุกและน่าสนใจไม่แพ้การจัดงานแบบพบปะกันจริง สิ่งที่คุณต้องมีคือแนวคิดการเปิดตัวการขายที่ดี กำหนดการประชุมที่ชัดเจน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก และเครื่องมือที่ปราศจากปัญหาในการจัดการประชุม
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกสิ่งเหล่านั้นได้ + มอบผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังและเป็นธรรมชาติ ซึ่งพร้อมทำงานตามคำสั่งของคุณเพื่อช่วยเหลือในทุกงาน
คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดมุมมองใหม่ๆ วางแผนวาระการประชุมตามตารางเวลาของพนักงานแบบเรียลไทม์ สร้างเนื้อหาที่พร้อมใช้งาน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ถอดเสียงการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
วัตถุประสงค์ของการเปิดงานขายเสมือนจริงคือการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และปรับทีมรายได้ของคุณให้สอดคล้องกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการขายสำหรับปีหน้า—ทั้งกลยุทธ์ใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งและการสื่อสาร ข้อริเริ่มในการเข้าถึงตลาด (GTM) และวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุด การเปิดงานขายเสมือนจริง (SKO) นำทีมที่ทำงานทางไกลและทีมทั่วโลกมารวมกันทางดิจิทัล เสริมสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจ
โดยทั่วไปแล้ว การจัด SKO แบบเสมือนจริงควรใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม หรือแบ่งเป็นสองถึงสามช่วงครึ่งวันสั้น ๆ ซึ่งช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและทำให้ตัวแทนขายมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ผสมผสานการนำเสนอเข้ากับองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การอภิปรายกลุ่มย่อย ช่วงถามตอบ และเวิร์กช็อปสั้น ๆ การแบ่งปันประสบการณ์จริง การแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และการยกย่องเชิดชูผลงาน ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังตลอดทั้งงาน
การดำเนินการ SKO ที่ดีมักจะครอบคลุมถึงกลยุทธ์ของบริษัท, เป้าหมายรายได้, การอัปเดตผลิตภัณฑ์, การฝึกอบรมการขาย, การปรับปรุงการสื่อสาร, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง. ทีมหลายทีมยังรวมเรื่องราวของลูกค้าและรางวัลเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและสร้างแรงจูงใจให้กับทีม.
ดูการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรม ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม และระดับการมีส่วนร่วม หลังจากเริ่มต้นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าทีมต่างๆ ได้นำข้อความ กระบวนการ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่แนะนำในระหว่างการประชุมไปปฏิบัติใช้หรือไม่